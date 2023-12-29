ПАО «ТрансКонтейнер» приглашает Вас принять участие в в торгах по реализации 40-футовых контейнеров Pallet-wide(далее - контейнеры, Товар,) собственности ПАО «ТрансКонтейнер», находящихся на контейнерных терминалах, расположенных в границах Западно-Сибирской, Горьковской, Красноярской и Восточно-Сибирской железных дорог.

Торги будут проводиться на электронной торговой площадке ГазПромБанка https://etp.gpb.ru в период с 11 по 12 января 2024 года.

Лоты контейнеров, выставленных на продажу, являются неделимым, продажа всех контейнеров в одном лоте осуществляется единой партией на условиях 100% предоплаты. Оплата производится Покупателем в течение суток с даты получения Покупателем выставленного ПАО «ТрансКонтейнер» счета.

Более подробную информацию о проводимых торгах Вы можете узнать на

электронной торговой площадке ГазПромБанка.