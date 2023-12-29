ПАО «ТрансКонтейнер» приглашает Вас принять участие в в торгах по реализации 40-футовых контейнеров Pallet-wide(далее - контейнеры, Товар,) собственности ПАО «ТрансКонтейнер», находящихся на контейнерных терминалах, расположенных в границах Западно-Сибирской, Горьковской, Красноярской и Восточно-Сибирской железных дорог.
Торги будут проводиться на электронной торговой площадке ГазПромБанка https://etp.gpb.ru в период с 11 по 12 января 2024 года.
Лоты контейнеров, выставленных на продажу, являются неделимым, продажа всех контейнеров в одном лоте осуществляется единой партией на условиях 100% предоплаты. Оплата производится Покупателем в течение суток с даты получения Покупателем выставленного ПАО «ТрансКонтейнер» счета.Более подробную информацию о проводимых торгах Вы можете узнать на электронной торговой площадке ГазПромБанка.
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Public Joint Stock Company Center For Cargo Container Traffic Transcontainer published this content on 29 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 December 2023 04:03:37 UTC.