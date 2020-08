MarketScreener Homepage > Equities > Bolsa de Valores de Sao Paulo > Centrais Eletricas Brasileiras S.A. ELET6 BRELETACNPB7 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELET6) Add to my list Report Report End-of-day quote Bolsa de Valores de Sao Paulo - 08/19 33.16 BRL -3.52% 01:13p CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S A : Informe aos Investidores 2T20 - Anexo III XLSX PU 08/18 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S A : Market Announcement - 08.18.20 - Eletronuclear PU 08/14 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S A : Apresentação dos Resultados 2T20 PU Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions Summary News Press Releases Official Publications Sector news Analyst Recommendations Centrais Eletricas Brasileiras S A : Informe aos Investidores 2T20 - Anexo III XLSX 0 08/20/2020 | 01:13pm EDT Send by mail :

Dados de Mercado das Empresas Eletrobras I.1 Capacidade Instalada e Garantia Física - MW Empresa Responsabilidade Integral (a) Responsabilidade Integral sob os termos da lei 13.182/15 (b) Responsabilidade Integral sob Regime de O&M (c) SPE (d) SPE sob Regime de O&M (e) Agregação Líquida 2T20 Total (a+b+c+d+e) Capacidade Instalada Garantia Física Capacidade Instalada Garantia Física Capacidade Instalada Garantia Física Capacidade Instalada Garantia Física Capacidade Instalada Garantia Física Capacidade Instalada Garantia Física Capacidade Instalada Garantia Física Eletrobras Holding - 0 - 0 - 0 2,377 991 - 0 - - 9.52 2,377 991 Eletronorte 8,891 4,137 - 0 78 63 2,407 1,011 - 0 - - 11,376 5,210 Chesf 878 135 1,050 505 8,395 5,103 2,750 1,302 - 0 40 18.11 13,074 7,044 Furnas 2,002 1,202 2,082 964 4,617 2,286 3,058 1,873 403 109 123 16.84 12,162 6,433 Eletronuclear 1,990 1,715 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 1,990 1,715 CGT Eletrosul 826 413 - 0 - 0 1,216 678 - 0 - - 1.57 2,042 1,092 Itaipu Binacional 7,000 4,289 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 7,000 4,289 Amazonas G&T 1,281 934 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 1,281 934 Total 22,869 12,823 3,132 1,469 13,090 7,451 11,808 5,855 403 109 163 24 51,301 27,705 I.2 Linhas de Transmissão - Km Empresa Responsabilidade Integral (a) Responsabilidade Integral sob Regime de O&M (b) Outros (c) SPEs (d) Agregação líquida 2T20 Total (a+b+c+d) Eletrobras Holding - - - 573 - 573 Eletronorte 1,735 9,005 275 1,690 - 12,706 Chesf 2,158 18,589 493 1,178 - 22,418 Furnas 1,150 18,334 605 3,103 (19) 23,192 CGT Eletrosul 1,501 9,513 63 1,147 (1) 12,224 Amazonas G&T 387 - 0 3 - 0 - 390 Total 6,930 55,442 1,439 7,691 (20) 71,503 Outros - linhas sem RAP definida na REH 2565/2019 e não vinculadas a nenhum dos demais contratos. São linhas exclusivas de uso de gerador ou grande consumidor, mas pertencem às transmissoras da Eletrobrás. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Ativos de G e Energia Gerada II. Dados de Geração II.1 Capacidade Instalada - MW II.1.2 Ativos de Geração e Energia Gerada II.1.2.1 Ativos de Geração e Energia Gerada - Empreendimentos sob Responsabilidade Integral Empresa Eletrobras Empreendimento Localização Fonte Início da Concessão Início da Operação Fim da Operação Capacidade Instalada Garantia Física Energia Gerada (MWh) Tipo de Combustível Unidade Métrica Combustível usado para produção de energia elétrica 1T20 2T20 3T20 4T20 (Estado) (MW) (MW Médio) 1T20 2T20 3T20 4T20 Quant. R$ Milhões Quant. R$ Milhões Quant. R$ Milhões Quant. R$ Milhões Eletronorte Complexo de Tucuruí PA Hidráulica Apr-74 Dec-84 Aug-24 8,535.00 4,019.10 8,928,223 8,371,707 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UHE Samuel RO Hidráulica Sep-79 Jul-89 Sep-29 216.75 92.70 313,825 284,689 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UHE Curuá-Una (1) PA Hidráulica Mar-98 Jan-77 Jul-28 30.30 24.80 57,257 58,627 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UTE Senador Arnon Afonso Farias de Mello (2) RR Térmica Nov-00 Jan-90 Sep-19 85.99 - 0 - 0 - - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UTE Araguaia (3) MT Térmica Jul-15 Apr-16 - 23.10 - - 0 - - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Chesf Curemas PB Hidráulica (17) Jan-57 Nov-24 3.52 1.00 0 0.12 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Casa Nova II BA Eólica May-14 Dec-17 May-49 32.90 8.90 9,388 17,771 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Casa Nova III BA Eólica May-14 Feb-18 May-49 28.20 9.40 8,881 15,592 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Furnas Mascarenhas de Moraes MG Hidráulica Oct-73 Apr-57 Jan-24 476.00 289.50 483,597 322,989 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Simplício RJ Hidráulica Aug-06 Jun-13 Aug-41 305.70 175.40 544,298 297,150 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Anta RJ Hidráulica Aug-06 Aug-18 Aug-41 28.00 15.90 39,486 28,165 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Batalha MG Hidráulica Aug-06 May-14 Aug-41 52.50 48.80 49,086 90,895 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Serra da Mesa (48,46%) (4) (15) GO Hidráulica mai/81 e nov/04 Apr-98 Sep-40 1,275.00 637.50 460,823 338,779 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Manso (70%) (4) MT Hidráulica Feb-00 Nov-00 Feb-35 210.00 87.80 140,902 124,129 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Santa Cruz (5) (16) RJ Térmica ago/63 e mar/67 Jul-67 Jul-15 350.00 280.84 526,705 225,262 - - Gás Natural m3 160,848,957 140.38 68,893,990 88.29 Roberto Silveira (Campos) (6) RJ Térmica Jul-07 Dec-68 Jul-27 25.00 20.90 - 0 - - - ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Eletronuclear Angra I (12) RJ Nuclear Jul-70 Jan-85 Dec-24 640.00 509.80 443,259 1,334,914 - - Urânio kg 15,042 16.5 35,391 43 Angra II (12) RJ Nuclear May-74 Sep-00 Aug-40 1,350.00 1,204.70 2,945,256 2,543,680 - - Urânio kg 82,878 85.2 67,573 74 CGT Eletrosul UHE Governador Jayme Canet Júnior (7) PR Hidráulica Jul-07 Nov-12 Jul-42 177.94 96.90 133,619 17,218 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UHE Passo São João RS Hidráulica Aug-06 Mar-12 Aug-41 77.00 41.10 22,830 37,415 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UHE São Domingos MS Hidráulica Dec-02 Jun-13 Dec-37 48.00 36.40 63,954 70,217 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA PCH Barra do Rio Chapéu SC Hidráulica May-04 Feb-13 May-34 15.15 8.61 14,760 3,839 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA PCH João Borges SC Hidráulica Dec-05 Jul-13 Dec-35 19.00 10.14 1,881 1,323 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Eólica Cerro Chato I RS Eólica Aug-10 Jan-12 Aug-45 30.00 11.33 20,499 26,266 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Eólica Cerro Chato II RS Eólica Aug-10 Aug-11 Aug-45 30.00 11.33 20,806 26,815 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Eólica Cerro Chato III RS Eólica Aug-10 Jun-11 Aug-45 30.00 11.33 20,545 27,012 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UEE Coxilha Seca RS Eólica May-14 Dec-15 May-49 30.00 13.20 25,272 31,942 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UEE Capão do Inglês RS Eólica May-14 Dec-15 May-49 10.00 4.50 8,846 10,853 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UEE Galpões RS Eólica May-14 Dec-15 May-49 8.00 3.50 6,694 8,886 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Megawatt Solar SC Solar Jun-14 Sep-14 - 0.93 NA 355 253 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Candiota III - Fase C (13) RS Térmica Sep-08 Jan-11 Jul-41 350.00 164.20 581,754 401,909 - - Carvão Mineral Tonelada 519,792 33.44 341,494 22.90 Óleo Combustível kg 938,172 1.38 322,027 0.46 Óleo Diesel Litro 114,000 0.35 138,000 0.39 Cal Combustível Tonelada 31,798,580 26.77 25,681,310 22.00 Itaipu Binacional Itaipu Binacional (14) Brasil (Paraná) e Paraguai (Alto Paraná) Hidráulica N/A Mar-85 - 14,000 8,577.00 22,260,729 16,339,594 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Amazonas GT UHE Balbina (8) AM Hidráulica N/D Jan-89 Mar-27 249.75 132.30 212,208 280,813 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UTE Aparecida (8) AM Térmica N/D Feb-84 Jul-30 166.00 150.00 217,205 240,009 - - Gás Natural m3 60,198,050 86.63 66,250,736 96.05 UTE Mauá AM Térmica N/D Apr-73 Jul-20 260.00 129.80 - 0 - - - Gás Natural m3 NA NA NA NA NA NA NA NA UTE MAUÁ 3 (8) (9) (10) AM Térmica Nov-14 Sep-17 Nov-44 590.75 507.20 922,394 919,874 - - Gás Natural m3 182,034,912 261.88 214,818,964 311.42 UTE Ponta Negra (PIE Gera) (11) AM Térmica NA NA NA NA NA NA - - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UTE Manauara (PIE Manauara) (11) AM Térmica NA NA NA NA NA NA - - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UTE Jaraqui (PIE Breitener Jaraqui) (11) AM Térmica NA NA NA NA NA NA - - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UTE Tambaqui (PIE Breitner Tambaqui) (11) AM Térmica NA NA NA NA NA NA - - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA UTE Cristiano Rocha (PIE RAESA) (11) AM Térmica NA NA NA NA NA NA - - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Sistema Isolado UTE ANAMÃ AM Térmica N/D Dec-18 Nov-30 2.17 2.14 2,405 2,412 - - Gás Natural m3 849,549 1.30 851,944 1.31 UTE ANORI AM Térmica N/D Dec-18 Nov-30 4.57 4.52 4,037 3,965 - - Gás Natural m3 1,309,590 2.01 1,240,325 1.90 UTE CAAPIRANGA AM Térmica N/D Dec-18 Nov-30 2.17 2.14 2,122 2,157 - - Gás Natural m3 750,722 1.15 753,744 1.16 UTE CODAJÁS AM Térmica N/D Dec-18 Nov-30 5.48 5.43 5,945 5,853 - - Gás Natural m3 2,226,139 3.41 2,175,832 3.34 (1) Resolução Autorizativa ANEEL nº 7.010 de 03.05.2018, publicada no D.O.U. de 09.05.2018, autoriza a ampliação da Potência Instalada 30.300 kW para 42.800 kW, e prorroga a concessão da UHE Curuá-Una por um prazo de 20 (vinte) anos, conforme disciplina o § 7º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, a contar da publicação desta Resolução, condicionada a entrada em operação comercial da unidade geradora 4 até a data de vencimento da atual concessão. (2) Eletronorte enviou as CEs CRR 028 e 085/2019 à SCG/ANEEL - prazo da outorga. De acordo com o Parecer nº 00389/2019/PFANEEL/PGF/AGU de 04.09.2019, que opina pela outorga de nova autorização para a exploração da UTE Senador Arnon Afonso Farias de Mello, com prazo de 35 (trinta e cinco) anos, nos termos do art. 28-A da REN nº 390/2009, com início da contagem do prazo desde a Resolução-ANEEL nº 427, de 1º de novembro de 2000. A Resolução ANEEL nº 427, de 1º de novembro de 2000, regularizou a UTE Senador Arnon Afonso Farias de Mello e autorizou sua ampliação. A SCG/ANEEL ainda não se manifestou oficialmente. A UTE encontra-se cedida para a Roraima Energia S.A, sucessora da Boa Vista Energia S.A, por meio de contrato de comodato. (3) Portaria MME 331 de 14.08.2018 - DOU 15.08.2018, Autorizar a descontratação, em sua totalidade, da Central Geradora Termelétrica denominada UTE Araguaia. A Eletronorte, por meio da CE-CRR-0118, de 20.06.2018, solicitou à ANEEL a revogação da outorga de autorização da UTE Araguaia. No entanto, a Associação dos Municípios do Araguaia - AMA ajuizou a Ação Civil Pública nº 2803-97.2018.811.008 em face da Eletronorte no Tribunal e Justiça de Mato Grosso, tendo sido concedida a tutela de urgência. A Eletronorte, por meio da CE-CRR-0144, de 07.08.2018, solicitou à ANEEL o sobrestamento do processo. No dia 11.10.2018 a Eletronorte ajuizou ação judicial perante a Justiça Federal (Processo nº 1021506-05.2018.4.01.3400) para discutir o assunto mas ainda pendente de julgamento. Por determinação da RD-0249/2019 de 08.08.2019, a Eletronorte por meio da CE-CRR-0157/2019 de 30.08.2019 solicitou a SCG/ANEEL a retomada do processo obejtivando a revogação da outorga de autorização da UTE Araguaia, nos termos da Portaria MME nº 331 de 14.08.2018. (4) UHEs compartilhadas, porém FURNAS adquire a fração do parceiro atráves de contratos de compra de energia - considerados GF e geração total de cada UHE. (5) Solicitada à Aneel prorrogação da concessão nos nos termos e prazo legais através do requerimento REQ.GCO.P.027.2013, de 05.07.2013. As condições da referida concessão seguem vigentes. (6) A UTE Roberto Silveira (Campos) encontra-se fora de operação comercial, conforme consta no Despacho ANEEL 708/2019. Potencia instalada de 25,00 MW conforme despacho ANEEL 484/2016. (7) Os valores reportados fazem referência a participação da Companhia no empreendimento (Consórcio Governador Jayme Canet Júnior 49% Eletrosul). (8) Potência Instalada e Energia Assegurada (Garantia Física) das UTEs Aparecida, Mauá bloco 3 e UHE Balbina estão de acordo com a Portaria MME nº 185/2012. (9) Concessão e Potência Instalada da UTE Mauá 3 está de acordo com a Resolução Autorizativa ANEEL nº 4.950/2014 (10) Energia Assegurada (Garantia Física) da UTE Mauá 3 está de acordo com a Portaria MME nº 319/2014 (11) As UTE Cristiano Rocha, Manauara, Ponta Negra, Tambaqui e Jaraqui não fazem parte dos ativos próprios de geração da Amazonas GT, elas pertencem aos Produtores Independentes de Energia - PIE, dos quais a Amazonas GT compra sua energia e as revende para a Amazonas D por meio de Contratos de Compra e Venda de Energia - CCVE. Estes contratos de compra de energia dos PIE pela Amazonas GT quando do seu término em Maio/2025, por força contratual, as usinas dos PIE serão revertidas para o patrimônio da Amazonas GT, cabendo à mesma operá-las até 30 de novembro de 2030. (12) As Usinas da CNAAA não operam sob o regime de concessão. Elas estão operando sob o regime de autorização. Angra I tem licença de exploração dada pela Portaria MME nº 416 de 13/07/1970 e Angra 2 tem licença de exploração dada pelo Exp. Mot. MME nº 300 de 28/05/1974. (13) A UTE Candiota III não possui Outorga de Concessão, mas Autorização para Operação, conforme Portaria do MME nº 304/2008, de 17/09/2008 (14) A ITAIPU Binacional é entidade de direito público internacional, criada e regida pelo Tratado assinado pela República Federativa do Brasil e República do Paraguai em 26 de abril de 1973. A concessão para o aproveitamento hidrelétrico, pertencente em condomínio aos dois países, está disciplinada no Artigo V do referido tratado internacional. Portanto, a ITAIPU Binacional não é detentora de concessão outorgada pela União nos termos da legislação brasileira. A Eletrobras tem participação em 50% da Capacidade instalada total do empreendimento. (15) Decreto Nº 85.983, de 6 de Maio de 1981. Outorga a FURNAS - Centrais Elétricas S.A. concessão para um conjunto de aproveitamento da energia hidráulica do trecho do curso principal do Rio Tocantins e seus afluentes das margens direita e esquerda, no Estado de Goiás. 12.11.2004 - CC 05/2004 - UHE Serra da Mesa (16) Decreto nº 52.394 de 22/08/1963 - autoriza a Companhia Hidreletrica do Vale do Paraiba a montar usina termeletrica. Decreto nº 60.350 de 10/03/1967 - outorga a Central eletrica de Furnas s.a. concessão para o aproveitamento de energia hidraulica, autorização para o estabelecimento de usina termeletrica e da outras providencias. (17) A concessão para exploração da PCH Coremas foi inicialmente outorgada ao Departamento Nacional de Obras Contra Secas - DNOCS por meio do Decreto no 53.417, de 20/1/1964 e posteriormente transferida a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF por intermédio do Decreto no 74.971, de 26/11/1974. II.1.2.1.2 Perdas na Geração - % Empresas Eletrobras 1T20 2T20 No trimestre Acumuladas No trimestre Acumuladas Eletronorte 0.77 0.77 0.74 0.75 Chesf 3.09 3.09 3.71 6.80 Furnas 1.15 1.15 0.73 0.94 Eletronuclear 3.11 3.11 3.10 3.10 CGT Eletrosul (1) 21.40 21.40 21.36 21.46 Itaipu Binacional 0.70 0.70 0.64 0.68 Amazonas G&T 2.08 2.08 1.99 2.03 (1) As perdas na geração da UTE Candiota para o 2T20 são de, aproximadamente, 37,3%, aumentando consideravelmente a perda total da CGT Eletrosul, que antes da incorporação ficava em torno de 3%. Como comparação, destaca-se: a perda das usinas eólicas para o período foi de 3,0% e das hidráulicas, 3,43%. II.1.2.1.3 Preço médio de venda e compra de energia das Empresas Eletrobras Preço médio das Empresas Eletrobras (R$/MWh) 1T20 2T20 3T20 4T20 2020 ACR 308.36 314.09 - - - ACL 172.31 133.67 - - - Compra de energia 207.49 224.92 - - - Notas: - Preços de venda calculados a partir da receita total dividida pela energia vendida. - Preços de compra calculados a partir da despesa total dividida pela energia comprada. - Não inclui os empreendimentos não renovados pela Lei 12.783/13. - Inclui os empreendimentos afetados pela Lei 13.182. - Inclui a Eletronuclear. - Na compra de energia dos PIEs para revenda, pela Amazonas-GT (decorrente do processo de desverticalização da Amazonas Distribuidora), não estão considerados os custos do combustível. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Ativos G e Energia Gerada O&M II.1.2.2 Ativos de Geração e Energia Gerada - Empreendimentos sob Responsabilidade Integral sob Regime de O&M - renovadas pela lei 12.783/13 Empresa Eletrobras Empreendimento Localização Fonte Início da Concessão Início da Operação Fim da Operação Capacidade Instalada Garantia Física Energia Gerada (MWh) Tipo de Combustível Unidade Métrica Combustível usado para produção de energia elétrica 1T20 2T20 3T20 4T20 (Estado) (MW) (MW Médio) 1T20 2T20 3T20 4T20 Quant. R$ Milhões Quant. R$ Milhões Quant. R$ Milhões Quant. R$ Milhões Eletronorte UHE Coaracy Nunes AP Hidráulica Jun-97 Dec-75 Dec-42 78.00 62.60 151,345 150,881 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Chesf Funil BA Hidráulica Aug-61 Aug-62 Dec-42 27.28 10.66 13,361 16,968 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Pedra BA Hidráulica Aug-61 Nov-78 Dec-42 18.24 3.66 3,195 3,776.47 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Complexo de Paulo Afonso BA Hidráulica Oct-45 Jan-55 Dec-42 3,901.43 2,067.10 1,960,322 2,525,591 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Luiz Gonzaga (Itaparica) PE Hidráulica Oct-45 Jun-88 Dec-42 1,348.86 890.97 858,583 1,142,817 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Boa Esperança (Castelo Branco) PI Hidráulica Oct-65 Apr-70 Dec-42 216.33 132.90 282,685 235,940 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Xingó SE Hidráulica Oct-45 Dec-94 Dec-42 2,882.59 1,997.28 2,228,047 2,835,993 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Furnas (1) Furnas MG Hidráulica Jul-57 Sep-63 Dec-42 1,216.00 582.00 819,439 653,482 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Luis Carlos Barreto (Estreito) SP/MG Hidráulica Jun-62 Mar-69 Dec-42 1,050.00 495.40 832,543 484,595 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Porto Colômbia (2) MG/SP Hidráulica mar/67 e ago/68 Jun-73 Dec-42 320.00 186.00 511,057 280,501 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Marimbondo SP/MG Hidráulica Mar-67 Oct-75 Dec-42 1,440.00 689.70 1,482,313 1,362,756 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Funil (3) RJ Hidráulica jun/61 e mar/67 Mar-70 Dec-42 216.00 115.00 224,110 178,862 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Corumbá I (4) GO Hidráulica out/81 e nov/84 Oct-96 Dec-42 375.00 217.40 540,773 511,738 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Eletronuclear NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA CGT Eletrosul NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Itaipu Binacional NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Amazonas GT NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA II.1.2.3 Ativos de Geração e Energia Gerada - Empreendimentos sob Responsabilidade Integral renovados pela lei 13.182/15 Empresa Eletrobras Empreendimento Localização Fonte Início da Concessão Início da Operação Fim da Operação Capacidade Instalada Garantia Física Energia Gerada (MWh) Tipo de Combustível Unidade Métrica 1T20 2T20 3T20 4T20 (Estado) (MW) (MW Médio) 1T20 2T20 3T20 4T20 Quant. R$ Milhões Quant. R$ Milhões Quant. R$ Milhões Quant. R$ Milhões Chesf Sobradinho BA Hidráulica Feb-72 Nov-79 Feb-52 1,050.30 504.50 444,469 827,250 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Funil BA Hidráulica Aug-61 Aug-62 Dec-42 2.72 0.25 309 393 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Pedra BA Hidráulica Aug-61 Nov-78 Dec-42 1.77 0.08 73 86 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Complexo de Paulo Afonso BA Hidráulica Oct-45 Jan-55 Dec-42 378.17 46.70 44,286 57,056 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Luiz Gonzaga (Itaparica) PE Hidráulica Oct-45 Jun-88 Dec-42 130.74 20.13 19,396 25,817 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Boa Esperança (Castelo Branco) PI Hidráulica Oct-65 Apr-70 Dec-42 20.97 3.00 6,388 5,331 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Xingó SE Hidráulica Oct-45 Dec-94 Dec-42 279.41 45.12 50,334 64,069 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Furnas Itumbiara (1) GO/MG Hidráulica Feb-70 Apr-80 Feb-20 2,082.00 964.30 1,152,042 1,042,540 - - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA (1) A Lei nº 13.182, de 03.11.2015, facultou a FURNAS a prorrogação da concessão da UHE Itumbiara em contrapartida de sua participação no Fundo de Energia do Sudeste-Centro-Oeste - FESC, e da celebração de contratos de energia lastreados na garantia física da usina com unidades consumidoras localizadas no submercado Sudeste/Centro-Oeste, a partir de leilões promovidos por FURNAS. Assim sendo, e dada a adesão de FURNAS ao regime previsto pela referida Lei, FURNAS terá a prorrogação da concessão da UHE Itumbiara por prazo adicional de até 30 anos. Ainda em análise pela Aneel. (2) Decreto nº 60.411, de 11 de Março de 1967 - Outorga à Companhia Paulista de Fôrça e Luz, concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um trecho do rio Grande localizado entre o município de Guaíra, Estado de São Paulo e o município de Frutal Estado de Minas Gerais. Decreto nº 63.133, de 20 de Agosto de 1968 - Transfere da Companhia Paulista de Força para a Central Elétrica de Furnas S.A. concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um trecho do rio Grande, entre os municípios de Guaíra, Estado de São Paulo e Frutal, Estado de Minas Gerais. (3) Decreto nº 50.798 de 15/06/1961 - Outorga a Companhia Hidreletrica do Vale do Paraiba - CHEVAP, concessão para o aproveitamento de energia hidraulica existente em um trecho do rio paraiba, compreendido entre a região do salto, nos limites dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e as corredeiras do funil, situadas no distrito de Itatiaia, municipio de resende, Estado do Rio de Janeiro. Decreto nº 60.350 de 10/03/1967 - Outorga a Central Eletrica de Furnas s.a. concessão para o aproveitamento de energia hidraulica, autorização para o estabelecimento de usina termeletrica e da outras providências. (4) Decreto nº 86.435 de 05/10/1981 - Outorga à Centrais Elétricas de Goiás S/A. - CELG concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do rio Corumbá, no Estado de Goiás. Decreto nº 90.583 de 29/11/1984 - Transfere da Centrais Elétricas de Goiás S/A. - CELG para Furnas - Centrais Elétricas S/A. a concessão para o aproveitamento da energia hidráulica, de um trecho do rio Corumbá, no Estado de Goiás. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Comercialização Exploração ACR Contratos ACR - Quantidade Empresa Eletrobras Leilão (se Contratto Bilateral Regulado informar cliente) Usinas Compromentidas Fonte Data de Início Data de Fim Submercado Volume Atual (MWmédio) Preço Atualizado (R$/MWh) Posição Contábil (Suprimento /Fornecimento) Amazonas GT CBR - OC 87495/2013 (Amazonas D) Balbina (Própria) HIDRO 7/1/15 3/1/27 N 125.92 332.43 Suprimento CCVE 004/2018 (Amazonas D) Tambaqui (Revenda)(1) TERMO 11/1/10 5/18/25 N 60.00 820.52 Suprimento CCVE 003/2018 (Amazonas D) Jaraqui (Revenda)(1) TERMO 11/1/10 5/18/25 N 60.00 843.48 Suprimento CCVE 002/2018 (Amazonas D) Manauara (Revenda)(1) TERMO 11/1/10 5/18/25 N 60.00 737.95 Suprimento CCVE 001/2018 (Amazonas D) Ponta Negra (Revenda)(1) TERMO 11/1/10 5/18/25 N 60.00 755.01 Suprimento CCVE 005/2018 (Amazonas D) Cristiano Rocha (Revenda)(1) TERMO 11/1/10 5/18/25 N 65.00 761.83 Suprimento CCVE 008/2018 (Amazonas D - Sist. Isolados) Caapiranga (Própria) TERMO 12/1/18 11/30/30 N 1.19 1343.67 Suprimento CCVE 006/2018 (Amazonas D - Sist. Isolados) Anamã (Própria) TERMO 12/1/18 11/30/30 N 1.27 1355.71 Suprimento CCVE 009/2018 (Amazonas D - Sist. Isolados) Codajás (Própria) TERMO 12/1/18 11/30/30 N 3.01 1408.65 Suprimento CCVE 007/2018 (Amazonas D - Sist. Isolados) Anori (Própria) TERMO 12/1/18 11/30/30 N 2.51 1284.37 Suprimento CCESI 001/2019 (Amazonas D - Sist. Isolados) Coari (Revenda)(1) TERMO 1/1/20 11/30/30 N 12.00 1105.68 Suprimento CGT Eletrosul 1º Leilão de Energia Nova Passo São João HIDRO 1/1/10 12/31/39 S 37.00 235.38 Suprimento 3º Leilão de Energia Nova Governador Jayme Canet Júnior HIDRO 1/1/11 12/31/40 S 94.08 229.41 Suprimento 5º Leilão de Energia Nova São Domingos HIDRO 1/1/12 12/31/41 SE/CO 36.00 246.98 Suprimento 2º Leilão de Energia de Reserva Cerro Chato I EOL 7/1/12 6/30/32 S 10.71 231.19 Suprimento 2º Leilão de Energia de Reserva Cerro Chato II EOL 7/1/12 6/30/32 S 11.00 231.19 Suprimento 2º Leilão de Energia de Reserva Cerro Chato III EOL 7/1/12 6/30/32 S 10.98 231.19 Suprimento Eletronorte 18º Leilão de Energia Existente Tucuruí HIDRO 1/1/19 12/31/20 N 73.63 175.00 Suprimento Furnas 1º Leilão de Energia Nova Manso HIDRO 1/1/08 12/31/37 SE/CO 35.00 204.00 Suprimento 1º Leilão de Energia Nova Manso HIDRO 1/1/10 12/31/39 SE/CO 55.00 235.30 Suprimento 1º Leilão de Energia Nova Batalha HIDRO 1/1/10 12/31/39 SE/CO 47.00 239.13 Suprimento 1º Leilão de Energia Nova Simplício HIDRO 1/1/10 12/31/39 SE/CO 185.00 241.52 Suprimento (1) Contratos de venda de energia decorrentes do processo de desverticalização da Amazonas Distribuidora -> Processo: 48500.004245/2012-43 -ANEEL. Os montantes de energia transancionados advém da compra de PIEs. Contratos ACR - Disponibilidade Empresa Eletrobras Leilão (se Contratto Bilateral Regulado informar cliente) Usinas Compromentidas Fonte Data de Início Data de Fim Submercado Volume Atual (MWmédio) Receita Fixa Atualizada (R$ mil/ano) Posição Contábil (Suprimento /Fornecimento) Amazonas GT 20º Leilão de Energia Nova Mauá 3 TERMO 1/1/19 11/30/30 N 484.4 1,008,999.52 Suprimento 20º Leilão de Energia Nova Aparecida TERMO 1/1/19 11/30/30 N 145.00 302,189.74 Suprimento CGT Eletrosul 17º Leilão de Energia Nova Coxilha Seca EOL 1/1/16 12/31/35 S 8.3 12,091.07 Suprimento 17º Leilão de Energia Nova Capão do Inglês EOL 1/1/16 12/31/35 S 2.80 3,863.14 Suprimento 17º Leilão de Energia Nova Galpões EOL 1/1/16 12/31/35 S 2.1 3,297.17 Suprimento 1º Leilão de Energia Nova Candiota TER 1/1/10 12/31/24 S 227.00 493,870.10 Suprimento Chesf 18º Leilão de Energia Nova Casa Nova II EOL 1/1/18 12/31/37 NE 7.1 11,225.33 Suprimento 18º Leilão de Energia Nova Casa Nova III EOL 3/1/18 12/31/37 NE 5.50 8,693.26 Suprimento Eletronuclear Cotas de Energia Nuclear Angra I e Angra II NUCLEAR NA NA SE/CO 1572.7 3,726,445.62 Suprimento Furnas 5º Leilão de Energia Nova Santa Cruz Nova TERMO 1/1/12 12/31/26 SE/CO 245.70 251,873.91 Suprimento Empresa Eletrobras Usina Capacidade Instalada Inflexibilidade CVU (R$/MWh) (MW) (MWmed) Apr-20 May-20 Jun-20 Média 2T20 Amazonas GT UTE Mauá 3 590.8 252.1 59.95 67.05 67.79 64.93 UTE Aparecida 166.0 72.5 59.95 67.05 67.79 64.93 CGT Eletrosul UTE Candiota III 350.0 157,0 * 85.17 85.51 85.87 85.52 Furnas UTE Santa Cruz 350.0 0 106.01 124.72 126.67 119.13 * Inflexibilidade média no 2T20 &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Comercialização O&M ACR Furnas Total Furnas Unidade 1T20 2T20 3T20 4T20 Garantia Física MWmédio 2,286 2,286 GAGO&M R$ milhões 75.39 75.39 GAGMelhorias R$ milhões 88.93 88.93 CAIMI R$ milhões 11.70 11.70 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões 6.11 6.11 P&D R$ milhões 2.78 2.78 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 92.69 92.69 CFURH R$ milhões 24.03 20.57 PIS/COFINS R$ milhões 30.74 30.39 TOTAL R$ milhões 332.37 328.56 Furnas Unidade 1T20 2T20 3T20 4T20 Garantia Física MWmédio 582 582.00 GAGO&M R$ milhões 19.09 19.09 GAGMelhorias R$ milhões 18.32 18.32 CAIMI R$ milhões 3.08 3.08 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões 4.51 4.51 P&D R$ milhões 0.70 0.70 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 23.85 23.85 CFURH R$ milhões 5.21 3.02 PIS/COFINS R$ milhões 7.62 7.40 TOTAL R$ milhões 82.38 79.96 Luis Carlos Barreto (Estreito) Unidade 1T20 2T20 3T20 4T20 Garantia Física MWmédio 495 495.40 GAGO&M R$ milhões 15.76 15.76 GAGMelhorias R$ milhões 21.05 21.05 CAIMI R$ milhões 2.66 2.66 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões 1.68 1.68 P&D R$ milhões 0.64 0.64 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 22.50 22.50 CFURH R$ milhões 4.97 2.89 PIS/COFINS R$ milhões 7.06 6.85 TOTAL R$ milhões 76.32 74.03 Porto Colômbia Unidade 1T20 2T20 3T20 4T20 Garantia Física MWmédio 186 186.00 GAGO&M R$ milhões 7.01 7.01 GAGMelhorias R$ milhões 7.55 7.55 CAIMI R$ milhões 0.81 0.81 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões -0.75 -0.75 P&D R$ milhões 0.20 0.20 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 4.86 4.86 CFURH R$ milhões 2.75 1.90 PIS/COFINS R$ milhões 2.29 2.20 TOTAL R$ milhões 24.71 23.78 Marimbondo Unidade 1T20 2T20 3T20 4T20 Garantia Física MWmédio 690 689.70 GAGO&M R$ milhões 20.82 20.82 GAGMelhorias R$ milhões 29.46 29.46 CAIMI R$ milhões 3.65 3.65 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões 0.61 0.61 P&D R$ milhões 0.88 0.88 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 32.54 32.54 CFURH R$ milhões 7.67 8.49 PIS/COFINS R$ milhões 9.75 9.83 TOTAL R$ milhões 105.37 106.28 Funil Unidade 1T20 2T20 3T20 4T20 Garantia Física MWmédio 115 115.00 GAGO&M R$ milhões 5.13 5.13 GAGMelhorias R$ milhões 5.02 5.02 CAIMI R$ milhões 0.55 0.55 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões 0.16 0.16 P&D R$ milhões 0.13 0.13 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 1.75 1.75 CFURH R$ milhões 1.15 1.07 PIS/COFINS R$ milhões 1.41 1.41 TOTAL R$ milhões 15.29 15.20 Corumbá I Unidade 1T20 2T20 3T20 4T20 Garantia Física MWmédio 217 217.40 GAGO&M R$ milhões 7.59 7.59 GAGMelhorias R$ milhões 7.53 7.53 CAIMI R$ milhões 0.95 0.95 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões -0.10 -0.10 P&D R$ milhões 0.23 0.23 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 7.20 7.20 CFURH R$ milhões 2.27 3.19 PIS/COFINS R$ milhões 2.62 2.71 TOTAL R$ milhões 28.29 29.30 Eletronorte Total Eletronorte Unidade 1T20 2T20 3T20 4T20 Garantia Física MWmédio 63 63 GAGO&M R$ milhões 2.72 2.72 GAGMelhorias R$ milhões 2.41 2.41 CAIMI R$ milhões 0.20 0.20 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões 0.11 0.11 P&D R$ milhões 0.07 0.07 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 1.31 1.28 CFURH R$ milhões 0.83 0.86 PIS/COFINS R$ milhões 0.78 0.78 TOTAL R$ milhões 8.41 8.42 Coaracy Nunes Unidade 1T20 2T20 3T20 4T20 Garantia Física MWmédio 63 63 GAGO&M R$ milhões 2.72 2.72 GAGMelhorias R$ milhões 2.41 2.41 CAIMI R$ milhões 0.20 0.20 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões 0.11 0.11 P&D R$ milhões 0.07 0.07 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 1.31 1.28 CFURH R$ milhões 0.83 0.86 PIS/COFINS R$ milhões 0.78 0.78 TOTAL R$ milhões 8.41 8.42 Chesf Total Chesf Unidade 1T20 2T20 0.00 0.00 Garantia Física MWmédio 5,103 5,103 GAGO&M R$ milhões 113.75 113.75 GAGMelhorias R$ milhões 174.60 174.60 CAIMI R$ milhões 22.83 22.83 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões 8.36 8.36 P&D R$ milhões 5.06 5.06 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 180.79 180.79 CFURH R$ milhões 28.95 36.17 PIS/COFINS R$ milhões 54.46 55.20 TOTAL R$ milhões 588.79 596.75 Funil Unidade 1T20 2T20 0.00 0.00 Garantia Física MWmédio 11 11 GAGO&M R$ milhões 1.05 1.05 GAGMelhorias R$ milhões 1.15 1.15 CAIMI R$ milhões 0.07 0.07 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões -0.23 -0.23 P&D R$ milhões 0.03 0.03 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 1.26 1.26 CFURH R$ milhões 0.05 0.11 PIS/COFINS R$ milhões 0.35 0.35 TOTAL R$ milhões 3.73 3.80 Pedra Unidade 1T20 2T20 0.00 0.00 Garantia Física MWmédio 4 4 GAGO&M R$ milhões 0.65 0.65 GAGMelhorias R$ milhões 0.56 0.56 CAIMI R$ milhões 0.05 0.05 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões -0.13 -0.13 P&D R$ milhões 0.02 0.02 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 0.44 0.44 CFURH R$ milhões 0.02 0.02 PIS/COFINS R$ milhões 0.16 0.16 TOTAL R$ milhões 1.76 1.76 Complexo Paulo Afonso Unidade 1T20 2T20 0.00 0.00 Garantia Física MWmédio 2,067 2,067 GAGO&M R$ milhões 48.35 48.35 GAGMelhorias R$ milhões 96.10 96.10 CAIMI R$ milhões 10.61 10.61 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões 5.02 5.02 P&D R$ milhões 2.53 2.53 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 90.40 90.40 CFURH R$ milhões 10.68 13.41 PIS/COFINS R$ milhões 26.88 27.16 TOTAL R$ milhões 290.56 293.58 Luiz Gonzaga (Itaparica) Unidade 1T20 2T20 0.00 0.00 Garantia Física MWmédio 891 891 GAGO&M R$ milhões 21.52 21.52 GAGMelhorias R$ milhões 26.03 26.03 CAIMI R$ milhões 3.67 3.67 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões 1.84 1.84 P&D R$ milhões 0.79 0.79 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 25.48 25.48 CFURH R$ milhões 4.76 5.91 PIS/COFINS R$ milhões 8.57 8.69 TOTAL R$ milhões 92.66 93.93 Boa Esperança (Castelo Branco) Unidade 1T20 2T20 0.00 0.00 Garantia Física MWmédio 133 133 GAGO&M R$ milhões 5.65 5.65 GAGMelhorias R$ milhões 4.93 4.93 CAIMI R$ milhões 0.59 0.59 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões 1.25 1.25 P&D R$ milhões 0.17 0.17 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 4.36 4.36 CFURH R$ milhões 1.38 1.57 PIS/COFINS R$ milhões 1.87 1.89 TOTAL R$ milhões 20.21 20.42 Xingó Unidade 1T20 2T20 0.00 0.00 Garantia Física MWmédio 1,997 1,997 GAGO&M R$ milhões 36.54 36.54 GAGMelhorias R$ milhões 45.83 45.83 CAIMI R$ milhões 7.84 7.84 Ajuste por Indisponibilidade R$ milhões 0.60 0.60 P&D R$ milhões 1.51 1.51 Outros (Usos, Conexões, Encargos, TFSEE, Outros Ajustes, etc.) R$ milhões 58.85 58.85 CFURH R$ milhões 12.07 15.15 PIS/COFINS R$ milhões 16.64 16.95 TOTAL R$ milhões 179.87 183.26 &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Balanço Energético Balanço Energético Balanço de Energia (MWmed) 2020 2021 2022 2023 2024 Lastro 9,469 9,292 9,292 9,204 7,428 Recursos Próprios 8,314 8,314 8,314 8,314 6,647 Compra de Energia 1,155 978 978 890 781 Vendas 7,478 5,596 5,013 4,786 4,527 ACL - Contratos Bilaterais + MCP realizado 5,304 3,489 2,906 2,685 2,427 ACR - Exceto cotas 2,174 2,107 2,107 2,101 2,101 Preço Médio de Venda R$/MWh 212.00 216.59 220.44 222.45 224.06 Preço Médio de Compra R$/MWh 219.36 227.28 227.28 232.54 233.95 Saldo (Lastro - Vendas) 1,991 3,697 4,280 4,419 2,901 Energia Descontratada* 21% 40% 46% 48% 39% * A parcela descontratada inclui energia reservada para hedge da companhia, definido estrategicamente conforme estimativa de GSF para o período. Não estão incluídas a parcelas de Cotas de Garantia Física e Cotas de Energia Nuclear. Cotas de Garantia Física de Usinas Hidrelétricas 7,451 7,451 7,451 7,451 9,118 Cotas de Energia Nuclear 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 Contratos celebrados até 30/06/2020. Considera o fim dos contratos da UHEs Mascarenhas de Moraes, em jan/2024, e da UHE Tucuruí, em ago/2024, e partir das respectivas datas, ambos passaram a ser considerados no regime de Cotas de Garantia Física. Nos Preços Médios de Venda não estão sendo considerados os empreendimentos em regime de Cotas de Garantia Física e de Cotas de Energia Nuclear. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Energia Vendida II.1.3.Energia Vendida II.1.3.1 Energia Vendida pelos empreendimentos não renovados pela Lei 12.783/13 e pela Lei 13.182/15 Empresa Eletrobras Comprador 1T20 2T20 3T20 4T20 R$ Milhões MWh R$ Milhões MWh R$ Milhões MWh R$ Milhões MWh Eletronorte Sistema Eletrobras 68.84 377,256 52.12 238,056 Outros 932 5,622,352 401.05 4,560,257 Chesf Sistema Eletrobras - - - - Outros 45.03 220,276 45.40 217,396 Furnas Sistema Eletrobras - - - - Outros 797.45 3,842,805 608.76 3,030,388 Eletronuclear Sistema Eletrobras - - - - Outros 931.61 3,434,777 931.61 3,434,777 CGT Eletrosul Sistema Eletrobras 2.99 37,200 - - Outros 375.88 1,630,464 344.45 1,611,492 Itaipu Binacional Sistema Eletrobras 770.33 17,347,194 785.88 12,824,245 Outros 137.27 4,756,987 92.05 3,410,842 Amazonas GT Sistema Eletrobras - - - - Outros 986.15 2,095,284 985.69 1,994,228 II.1.3.2 Energia Vendida pelos empreendimentos renovados nos termos da Lei 12.783/13 - Regime de O&M Empresa Eletrobras Comprador 1T20 2T20 3T20 4T20 R$ Milhões MWh R$ Milhões MWh R$ Milhões MWh R$ Milhões MWh Eletronorte Sistema Eletrobras Outros 8.41 136,718 8.42 136,718 Chesf Sistema Eletrobras - - Outros 588.79 11,144,013 596.75 11,144,013 Furnas Sistema Eletrobras - - Outros 332.37 4,991,532 328.56 4,991,532 Eletronuclear Sistema Eletrobras - - - - Outros - - - - CGT Eletrosul Sistema Eletrobras - - - - Outros - - - - Itaipu Binacional Sistema Eletrobras - - - - Outros - - - - Amazonas GT Sistema Eletrobras - - - - Outros - - - - II.1.3.2 Energia Vendida pelos empreendimentos renovados nos termos da Lei 13.182 Empresa Eletrobras Comprador 1T20 2T20 3T20 4T20 R$ Milhões MWh R$ Milhões MWh R$ Milhões MWh R$ Milhões MWh Eletronorte Sistema Eletrobras - - Outros - - - - Chesf Sistema Eletrobras - - - - Outros 131.99 1,001,107 128.35 865,504 Furnas Sistema Eletrobras - - - - Outros 256.95 1,625,529 256.91 1,625,529 Eletronuclear Sistema Eletrobras - - - - Outros - - - - CGT Eletrosul Sistema Eletrobras - - - - Outros - - - - Itaipu Binacional Sistema Eletrobras - - - - Outros - - - - Amazonas GT Sistema Eletrobras - - - - Outros - - - - &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Energia Comprada para Revenda II.1.4 Energia Comprada para Revenda Empresa Eletrobras Comprador 1T20 2T20 3T20 4T20 R$ Milhões MWh R$ Milhões MWh R$ Milhões MWh R$ Milhões MWh Eletronorte Sistema Eletrobras - - - - Outros 1.14 6,246 1.14 6,246 Chesf Sistema Eletrobras 16.90 139,200 - - Outros 101.91 533,760 76.95 406,608 Furnas Sistema Eletrobras 5.38 37,200 - - Outros 304.67 1,691,813 218.84 1,114,661 Eletronuclear Sistema Eletrobras - - Outros - - CGT Eletrosul Sistema Eletrobras 51.93 238,056 52.12 238,056 Outros 96.55 485,139 104.70 518,473 Itaipu Binacional Sistema Eletrobras - - - - Outros - - - - Amazonas GT Sistema Eletrobras 214.88 692,248 216.42 695,612 Outros - - - - Nota: Valores brutos. A contabilidade publica valores líquidos de PIS/COFINS recuperáveis. Nota: Inclui apenas os contratos de compra, não considerando a os valores negativos da contabilização da CCEE. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Tarifa Média II.1.5 Tarifa média - R$/MWh II.1.5.1 Empreendimentos não renovados nos termos da Lei nº 12.783/13 Empresa Eletrobras 1T20 2T20 3T20 4T20 2020 Eletronorte 167.17 94.44 Chesf (1) 144.94 160.45 Furnas (1) 192.59 185.93 Eletronuclear (4) 271.23 271.23 CGT Eletrosul 226.70 214.20 Itaipu (2) (3) 22.60 22.60 Amazonas GT 470.61 494.27 (1) Inclui os empreendimentos afetados pela Lei 13.182. (2) Valores em U$/KW. (3) Tarifa, definida na ITAIPU como o custo unitário do serviço de eletricidade, utilizada no faturamento da potência contratada. (4) Tarifa definida considerando a Receita Fixa da Eletronuclear pela energia contratada. - Preços de venda calculados a partir da receita total dividida pela energia vendida. - Preços de compra calculados a partir da despesa total dividida pela energia comprada. - Não inclui os empreendimentos não renovados pela Lei 12.783/13. II.1.5.2 Empreendimentos renovados nos termos da Lei nº 12.783 - Regime de O&M Empresa Eletrobras 1T20 2T20 3T20 4T20 2020 Eletronorte 61.98 61.61 Chesf 52.69 53.55 Furnas 66.59 65.82 Eletronuclear - - CGT Eletrosul - - Itaipu Binacional - - Amazonas GT - - Nota: Tarifas estimadas considerando a Receita Total no período pela Garantia Física. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Transmissão Empreendimentos renovados nos termos da Lei 12.783/13 Empresa Contrato Índice de reajuste Nº de subestações associadas Km totais RBSE RPC RAP outros (***) Rap Bruta Total p/ Contrato ciclo 2019/2020 Vigência do contrato Data de Redução da RAP 50% após 15 anos Data próximo reajuste PRT MME 579/12 (O&M) PRT MME 120/16 (Inden. e O&M) PRT MME 579/12 (O&M) PRT MME 120/16 (Inden. e O&M) Data Inicio Data Final CHESF 061/2001 IPCA 101 18,589.30 714,914,678.66 1,743,035,417.26 73,564,357.50 122,039,290.07 253,390,570.60 2,906,944,314.09 jan/13 jan/41 N/A 7/1/20 FURNAS 062/2001 IPCA 63 18,334.40 614,471,139.79 2,186,305,865.66 346,041,770.00 1,118,646,498.33 291,342,356.65 4,556,807,630.43 jan/13 jan/43 N/A ELETRONORTE 058/2001 IPCA 59 9,005.30 399,175,009.06 915,089,539.47 23,237,943.65 32,327,651.69 158,560,767.96 1,528,390,911.83 jan/13 jan/43 N/A ELETROSUL 057/2001 IPCA 57 9,513.31 546,887,861.21 293,643,600.84 77,200,977.10 35,304,172.48 69,302,649.94 1,022,339,261.57 jan/13 jan/43 N/A Total 55,442.31 2,275,448,688.72 5,138,074,423.23 520,045,048.25 1,308,317,612.57 772,596,345.15 10,014,482,117.92 RBSE (6) 6,446,392,035.80 Observações 1. As subestações podem estar associdas a mais de um contrato. 2. Existem RAPs que ultrapassam a data de vigência do contrato e que ainda não existe regulamentação da forma de pagamento, ou seja, via indenização ou prorrogação de contrato. Para verificação dessas RAPs, vide lista de módulos anexo a resolução homologatória da Aneel para o ciclo atual, disponivel no site da Eletrobras. 3. PRT MME 579/12 - Definiu as RAP iniciais, de que trata o art. 13 da Medida Provisória no 579, de 2012, das instalações integrantes das concessões de transmissão de energia elétrica enquadradas no art. 6o da referida Medida Provisória, observada a decisão prevista no seu art. 12. 4. PRT MME 120/16 - Determinou que os valores homologados pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL relativos aos ativos previstos no art. 15, § 2º, da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passassem a compor a Base de Remuneração Regulatória das concessionárias de transmissão de energia elétrica e que o custo de capital fosse adicionado às respectivas Receitas Anuais Permitidas. 5. (***) Outras receitas: RBL, RBNI, RBNIA, RCDM, REQ, RICG, RICGNI, RMEL, RMELP e RPEC. 6. Este valor representa a RAP que consta na Resolução Homologatória da Aneel 115/2019-SGT para o que a Companhia denomina "recebíveis de RBSE indenização" e não inclui a parcela do KE, tratando-se de RAP do período de julho de 19 até julho de 20. No Informe aos Investidores do 2T20, a Companhia indica os valores projetados estimadods dos recebíveis de RBSE indenização, por ano, já considerando a revisão tarifaria das concessões de transmissão prorrogadas nos termos da Lei 12.783/2013 concedias pela Aneel em 30 de junho de 2020. A RAP regulatória total com base na revisão tarifária do ciclo 20-21, via será apresentada pela Companhia no 3T20. Todos os valores constante da tabela acima estão líquidos de PIS e COFINS. Empreendimentos não renovados nos Termos da Lei 12.783/13 Empresa Contrato Índice de reajuste Nº de subestações associadas Km totais Rap Total p/ Contrato ciclo 2019/2020 Vigência do contrato Data de Redução da RAP 50% após 15 anos Data próximo reajuste Totais Data Inicio Data Final Empresa RAP Regulatória km CHESF 007/2005 IGPM 2 208.1 27,437,159.83 3/4/05 3/4/35 Dec-22 7/1/21 CHESF 3,298,322,550.05 21239.8 008/2005 IGPM 2 119.8 8,711,753.05 3/4/05 3/4/35 Sep-24 FURNAS 4,796,724,444.35 20089.2 010/2007 IPCA 2 94.5 9,916,175.08 6/14/07 6/14/37 Aug-27 ELETRONORTE 2,021,430,402.60 11015.9 012/2007 IPCA 4 316.0 12,076,520.81 6/14/07 6/14/37 set/25 e abr/29 CGT ELETROSUL 1,374,058,473.16 11077.2 005/2008 IPCA 2 110.2 4,663,927.27 3/17/08 3/17/38 N/A AMAZONAS GT 59,436,496.74 389.8 014/2008 IPCA 2 144.8 4,898,908.17 10/16/08 10/16/38 N/A Total 11,549,972,366.90 63811.8 006/2009 IPCA 3 49.0 22,172,272.02 1/28/09 1/28/39 N/A 017/2009 IPCA 4 10.8 24,087,579.64 8/3/09 8/3/39 N/A 018/2009 IPCA 2 144.8 8,292,646.85 8/3/09 8/3/39 N/A 004/2010 IPCA 2 0.0 30,795,790.84 7/12/10 7/11/40 N/A 007/2010 IPCA 1 0.0 11,136,261.39 7/12/10 7/12/40 N/A 013/2010 IPCA 1 0.0 10,157,954.43 10/6/10 10/6/40 N/A 014/2010 IPCA 1 0.0 5,338,740.26 10/6/10 10/6/40 N/A 019/2010 IPCA 2 93.7 15,210,366.88 11/23/10 11/23/40 N/A 020/2010 IPCA 2 115.0 9,459,276.34 11/23/10 11/23/40 N/A 021/2010 IPCA 2 91.3 7,438,082.17 11/23/10 11/23/40 N/A 008/2011 IPCA 5 285.0 65,043,153.76 10/13/11 10/13/41 N/A 009/2011 IPCA 2 64.1 5,676,882.57 10/13/11 10/13/41 N/A 010/2011 IPCA 3 65.4 13,003,957.23 10/13/11 10/13/41 N/A 017/2011 IPCA 2 45.6 11,056,155.53 12/9/11 12/9/41 N/A 005/2012 IPCA 4 41.8 18,982,556.18 5/10/12 5/10/42 N/A 017/2012 IPCA 2 0.0 10,843,449.40 6/1/12 6/1/42 N/A 018/2012 IPCA 4 97.6 11,725,512.07 6/1/12 6/1/42 N/A 019/2012 IPCA 3 60.3 43,253,154.19 6/1/12 6/1/42 N/A FURNAS 034/2001 IGPM 2 664.0 165,014,655.07 5/9/01 5/9/31 Mar-18 7/1/21 006/2005 IGPM 2 90.0 21,272,005.35 3/4/05 3/4/35 Jun-25 007/2006 IPCA 3 71.0 20,748,749.58 4/27/06 4/27/36 jan/28ejan/30 003/2009 IPCA 2 180.0 11,044,553.80 1/28/09 1/28/39 N/A 006/2010 IPCA 2 94.7 8,407,894.54 7/12/10 7/12/40 N/A 014/2011 IPCA 2 50.0 4,126,215.38 12/9/11 12/9/41 N/A 016/2012 IPCA 1 0.0 9,302,740.20 5/10/12 5/10/42 N/A ELETRONORTE 007/2008 IPCA 3 35.9 7,663,762.08 3/17/08 3/17/38 N/A 7/1/21 001/2009 IPCA 2 95.0 18,335,405.90 1/28/09 1/28/39 N/A 002/2009 IPCA 1 0.0 16,852,321.86 1/28/09 1/28/39 N/A 010/2009 IPCA 2 44.0 72,122,110.78 2/26/09 2/26/39 N/A 012/2009 IPCA 2 0.0 233,497,279.78 2/26/09 2/26/39 N/A 021/2009 IPCA 7 985.6 76,613,951.19 11/19/09 11/19/39 N/A 022/2009 IPCA 3 486.0 41,556,380.68 11/19/09 11/19/39 N/A 009/2010 IPCA 2 59.1 5,494,705.92 7/12/10 7/12/40 N/A 004/2011 IPCA 1 0.0 2,920,953.56 6/28/11 6/28/41 N/A 012/2011 IPCA 2 0.0 6,266,149.87 12/9/11 12/9/41 N/A 013/2011 IPCA 1 0.0 1,991,840.94 12/9/11 12/9/41 N/A 014/2012 IPCA 2 29.5 9,724,628.21 5/7/12 5/7/42 N/A CGT ELETROSUL 004/2004 IGPM 3 371.9 108,337,429.39 2/18/04 2/18/34 Nov-20 7/1/21 010/2005 IGPM 4 357.8 143,584,331.98 3/4/05 3/4/35 Apr-23 005/2006 IPCA 2 257.4 45,283,851.58 4/27/06 4/27/36 May-24 004/2008 IPCA 2 237.4 6,375,083.93 3/17/08 3/17/38 N/A 005/2009 IPCA 1 0.0 5,216,595.08 1/28/09 1/28/39 N/A 011/2010 IPCA 4 0.0 16,407,550.20 10/6/10 10/6/40 N/A 012/2010 IPCA 2 32.7 3,496,291.03 10/6/10 10/6/40 N/A 002/2011 IPCA 3 231.3 8,327,489.73 6/16/11 6/16/41 N/A 008/2014 IPCA 1 0.0 3,542,290.75 1/29/14 1/29/44 N/A Port. MME 624/2014 IPCA 1 12.5 11,148,297.92 5/31/14 7/16/21 N/A AMAZONAS GT Port. MME 706/2016 IPCA 7 386.6 59,436,496.74 12/15/16 (**) N/A 7/1/21 Total 6930.4 1,535,490,248.98 Outros contratos (*) Empresa Km totais CHESF 492.7 FURNAS 605.1 ELETRONORTE 275.4 ELETROSUL 62.8 AMAZONAS GT 3.2 Observações 1. As subestações podem estar associdas a mais de um contrato. 2. Existem RAPs que ultrapassam a data de vigência do contrato e que ainda não existe regulamentação da forma de pagamento, ou seja, via indenização ou prorrogação de contrato. Para verificação dessas RAPs, vide lista de módulos anexo a resolução homologatória da Aneel para o ciclo atual, disponivel no site da Eletrobras. 3. (*) Linhas de transmissão associados a conexão de usinas, consumidores livres, seccionamentos, etc., sem contrato com receita homologados pela REH 2565/2019 4. (**) Cfe. Art. 2o da Port. 706/2016 "A Prestação do Serviço dar-se-á até a assunção de novo concessionário resultado de processo licitatório de que trata o art. 8o da Lei no 12.783, de 2013, nos termos e condições definidos no Anexo desta Portaria." &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Lista de Módulos &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Empregados V.Empregados - Quadro efetivo V.1 Empregados por lotação Empresa Eletrobras Administrativo Operacional Total Holding 571 120 691 Cepel 52 221 273 Eletronorte 770 1,450 2,220 Chesf 961 2,219 3,180 Furnas 830 1,997 2,827 Eletronuclear 414 1,233 1,647 CGT Eletrosul 430 911 1,341 Amazonas GT 76 294 370 Eletropar 3 - 0 3 Total 4,107 8,445 12,552 Itaipu Binacional 928 359 1,287 &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Investimento Total e Orçado Investimentos Empresas Eletrobras 2020 *Fonte: Departamento de Controladoria (DFPC) VII.1 Investimento Corporativo e Parcerias Geração Jan-20 Feb-20 Mar-20 1T20 Apr-20 May-20 Jun-20 2T20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 3T20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 4T20 Total Realizado Orçado até jun Orçado PDNG 1T/20 Orçado PDNG 2T/20 Orçado PDNG 3T/20 Orçado PDNG 4T/20 Orçado PDNG 2020 Eletrobras - - - - - - - - - - - - - - - - - 159.4 - 159.4 - - 159.4 Eletronorte - 0.2 0.8 1.0 0.8 0.7 1.0 2.5 - - - - - - - - 3.5 23.3 19.7 3.6 30.4 14.1 67.8 Chesf 8.0 4.6 5.1 17.7 6.9 4.0 7.2 18.0 - - - - - - - - 35.7 152.0 86.5 65.5 75.7 67.9 295.6 Furnas 21.7 5.7 11.8 39.2 21.1 33.2 25.2 79.5 - - - - - - - - 118.7 348.5 138.2 210.2 42.9 181.2 572.5 Eletronuclear 23.7 9.8 18.0 51.5 20.6 27.8 12.5 60.8 - - - - - - - - 112.4 756.6 378.3 378.3 378.3 378.3 1,513.3 Eletrosul 4.8 2.6 0.1 7.5 1.3 11.0 0.8 13.1 - - - - - - - - 20.6 82.4 29.1 53.4 60.4 97.3 240.1 Amazonas GT - 0 0.1 0.4 0.5 0.3 0.5 0.7 1.5 - - - - - - - - 2.0 6.2 1.3 4.9 8.7 5.5 20.3 Geração - Implantação Jan-20 Feb-20 Mar-20 1T20 Apr-20 May-20 Jun-20 2T20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 3T20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 4T20 Total Realizado Orçado até jun Orçado PDNG 1T/20 Orçado PDNG 2T/20 Orçado PDNG 3T/20 Orçado PDNG 4T/20 Orçado PDNG 2020 Eletrobras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eletronorte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chesf 0.0 2.3 1.6 3.9 1.1 1.9 1.5 4.5 - - - - - - - - 8.4 30.7 15.4 15.4 10.5 0.9 42.2 Furnas 0.1 - 0 0.1 0.3 1.6 0.8 2.4 4.8 - - - - - - - - 5.0 2.3 2.2 0.1 0.1 11.3 13.7 Eletronuclear 19.7 1.0 10.5 31.2 4.8 19.1 3.3 27.3 - - - - - - - - 58.5 526.1 263.0 263.0 263.0 263.0 1,052.2 CGT Eletrosul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Amazonas GT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Geração - Ampliação Jan-20 Feb-20 Mar-20 1T20 Apr-20 May-20 Jun-20 2T20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 3T20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 4T20 Total Realizado Orçado até jun Orçado PDNG 1T/20 Orçado PDNG 2T/20 Orçado PDNG 3T/20 Orçado PDNG 4T/20 Orçado PDNG 2020 Eletrobras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eletronorte - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.7 0.1 0.6 7.1 13.9 21.7 Chesf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Furnas 0.4 0.4 8.7 9.4 14.9 21.1 21.7 57.7 - - - - - - - - 67.1 187.7 58.1 129.6 21.9 26.9 236.5 Eletronuclear - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - 0 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 1.9 CGT Eletrosul - 0 - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - 0 0.4 - 0 0.4 0.8 1.9 3.0 Amazonas GT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Geração - Manutenção Jan-20 Feb-20 Mar-20 1T20 Apr-20 May-20 Jun-20 2T20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 3T20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 4T20 Total Realizado Orçado até jun Orçado PDNG 1T/20 Orçado PDNG 2T/20 Orçado PDNG 3T/20 Orçado PDNG 4T/20 Orçado PDNG 2020 Eletrobras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eletronorte - 0.2 0.8 1.0 0.8 0.7 1.0 2.5 - - - - - - - - 3.5 3.0 - 3.0 23.3 0.2 26.5 Chesf 2.0 2.3 3.5 7.8 5.8 2.1 5.7 13.5 - - - - - - - - 21.3 59.5 30.5 29.0 44.1 45.9 149.6 Furnas 1.3 3.3 3.0 7.6 4.6 1.3 1.1 7.0 - - - - - - - - 14.6 15.5 6.6 8.9 14.2 73.8 103.6 Eletronuclear 4.1 8.7 7.5 20.3 15.8 8.6 9.1 33.5 - - - - - - - - 53.8 229.6 114.8 114.8 114.8 114.8 459.2 Eletrosul 4.8 2.6 0.1 7.5 1.3 1.0 0.8 3.1 - - - - - - - - 10.6 20.2 8.0 12.2 34.6 7.9 62.8 Amazonas GT 0.0 0.1 0.4 0.5 0.3 0.5 0.7 1.5 - - - - - - - - 2.0 6.2 1.3 4.9 8.7 5.5 20.3 Geração - Parcerias* Jan-20 Feb-20 Mar-20 1T20 Apr-20 May-20 Jun-20 2T20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 3T20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 4T20 Total Realizado Orçado até jun Orçado PDNG 1T/20 Orçado PDNG 2T/20 Orçado PDNG 3T/20 Orçado PDNG 4T/20 Orçado PDNG 2020 Eletrobras - - - - - - - - - - - - - - - - - 159.4 - 159.4 - - 159.4 Eletronorte - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.6 19.6 - - - 19.6 Chesf 6.0 - - 6.0 - - - - - - - - - - - - 6.0 61.8 40.7 21.1 21.1 21.1 103.9 Furnas 20.0 2.0 - 22.0 - 10.0 - 10.0 - - - - - - - - 32.0 142.9 71.3 71.6 6.7 69.1 218.7 CGT Eletrosul - - - - - 10.0 - 10.0 - - - - - - - - 10.0 61.9 21.1 40.8 25.0 87.5 174.3 Transmissão Jan-20 Feb-20 Mar-20 1T20 Apr-20 May-20 Jun-20 2T20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 3T20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 4T20 Total Realizado Orçado até jun Orçado PDNG 1T/20 Orçado PDNG 2T/20 Orçado PDNG 3T/20 Orçado PDNG 4T/20 Orçado PDNG 2020 Eletrobras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eletronorte 0.3 1.3 2.1 3.7 17.7 4.7 3.0 25.4 - - - - - - - - 29.0 95.4 38.7 56.7 33.9 109.3 238.6 Chesf 22.8 11.4 45.4 79.7 17.0 29.9 32.4 79.3 - - - - - - - - 159.0 450.5 220.9 229.6 219.4 200.7 870.6 Furnas 19.8 20.1 27.1 67.0 12.3 13.7 10.3 36.3 - - - - - - - - 103.3 195.1 104.6 90.5 91.1 425.9 712.1 CGT Eletrosul 5.9 4.9 12.4 23.3 8.6 13.5 5.5 27.6 - - 50.9 91.9 44.6 47.3 48.4 47.5 187.8 Transmissão - Implantação Jan-20 Feb-20 Mar-20 1T20 Apr-20 May-20 Jun-20 2T20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 3T20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 4T20 Total Realizado Orçado até jun Orçado PDNG 1T/20 Orçado PDNG 2T/20 Orçado PDNG 3T/20 Orçado PDNG 4T/20 Orçado PDNG 2020 Eletrobras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eletronorte - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0 - - 1.0 Chesf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Furnas 0.0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.1 - 0 1.2 - - - - - - - - 1.2 - - - - 6.0 6.0 CGT Eletrosul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Transmissão - Ampliação Jan-20 Feb-20 Mar-20 1T20 Apr-20 May-20 Jun-20 2T20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 3T20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 4T20 Total Realizado Orçado até jun Orçado PDNG 1T/20 Orçado PDNG 2T/20 Orçado PDNG 3T/20 Orçado PDNG 4T/20 Orçado PDNG 2020 Eletrobras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eletronorte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chesf 1.3 1.9 8.3 11.4 2.8 11.9 8.0 22.7 - - - - - - - - 34.1 123.8 70.9 52.9 25.9 6.8 156.5 Furnas - 0 - 0.1 0.1 - - 0 - - 0 - - - - - - - - 0.1 - - - - 0.2 0.2 Eletrosul 5.5 3.7 10.1 19.3 8.1 12.1 3.8 24.0 - - - - - - - - 43.3 68.5 34.1 34.4 34.9 33.6 137.0 Transmissão - Reforços e Melhorias Jan-20 Feb-20 Mar-20 1T20 Apr-20 May-20 Jun-20 2T20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 3T20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 4T20 Total Realizado Orçado até jun Orçado PDNG 1T/20 Orçado PDNG 2T/20 Orçado PDNG 3T/20 Orçado PDNG 4T/20 Orçado PDNG 2020 Eletrobras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eletronorte 0.1 0.5 0.4 1.1 11.1 0.3 0.8 12.2 - - - - - - - - 13.3 47.8 13.8 34.0 22.0 53.1 122.8 Chesf 14.8 4.6 6.9 26.4 2.7 7.4 10.8 20.9 - - - - - - - - 47.3 224.7 111.0 113.6 104.2 90.2 419.1 Furnas 3.4 6.3 16.6 26.3 5.9 7.5 5.4 18.8 - - - - - - - - 45.1 116.3 48.6 67.8 51.5 168.8 336.6 Eletrosul 0.5 1.2 2.3 4.0 0.5 1.4 1.5 3.3 - - - - - - - - 7.4 15.3 5.9 9.4 11.4 12.6 39.3 Transmissão - Manutenção Jan-20 Feb-20 Mar-20 1T20 Apr-20 May-20 Jun-20 2T20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 3T20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 4T20 Total Realizado Orçado até jun Orçado PDNG 1T/20 Orçado PDNG 2T/20 Orçado PDNG 3T/20 Orçado PDNG 4T/20 Orçado PDNG 2020 Eletrobras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eletronorte 0.1 0.7 1.7 2.5 6.6 4.4 2.2 13.2 - - - - - - - - 15.7 46.6 24.9 21.7 11.9 9.4 67.8 Chesf 6.7 4.9 30.2 41.9 11.4 10.7 13.6 35.7 - - - - - - - - 77.5 82.0 29.0 53.0 79.2 93.7 254.9 Furnas 3.9 4.9 6.6 15.4 6.4 5.0 4.9 16.3 - - - - - - - - 31.7 37.2 14.5 22.7 39.6 251.0 327.8 Eletrosul - 0 - - - 0 - - 0 0.2 0.3 - - - - - - - - 0.3 3.0 0.8 2.2 2.1 1.3 6.4 Transmissão - Inversões Financeiras em Parcerias Jan-20 Feb-20 Mar-20 1T20 Apr-20 May-20 Jun-20 2T20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 3T20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 4T20 Total Realizado Orçado até jun Orçado PDNG 1T/20 Orçado PDNG 2T/20 Orçado PDNG 3T/20 Orçado PDNG 4T/20 Orçado PDNG 2020 Eletrobras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eletronorte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46.9 46.9 Chesf - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.0 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0 Furnas 12.6 8.8 3.9 25.2 - - - - - - - - - - - - 25.2 41.5 41.5 - - - 41.5 Eletrosul - - - - - - - - - - - 5.1 3.8 1.3 - - 5.1 Outros* Jan-20 Feb-20 Mar-20 1T20 Apr-20 May-20 Jun-20 2T20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 3T20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 4T20 Total Realizado Orçado até jun Orçado PDNG 1T/20 Orçado PDNG 2T/20 Orçado PDNG 3T/20 Orçado PDNG 4T/20 Orçado PDNG 2020 Eletrobras - - - - - 0.7 - 0.7 - - - - - - - - 0.7 8.3 7.3 1.0 7.0 1.0 16.3 Eletronorte 1.6 0.1 0.4 2.0 0.3 0.1 0.1 0.4 - - - - - - - - 2.5 24.0 9.2 14.8 14.6 20.1 58.7 Chesf 9.9 2.2 4.1 16.2 0.7 1.3 2.5 4.5 - - - - - - - - 20.7 42.4 27.8 14.6 33.6 53.9 129.8 Furnas 3.3 3.1 9.7 16.1 5.6 8.4 5.3 19.3 - - - - - - - - 35.5 39.0 18.6 20.4 23.9 57.2 120.1 Eletronuclear 0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 7.0 0.4 7.5 - - - - - - - - 7.8 13.9 7.9 6.0 6.9 6.0 26.8 CGT Eletrosul 0.1 1.4 0.8 2.3 2.0 - 0 0.8 2.8 - - - - - - - - 5.2 25.3 20.7 4.5 7.6 16.6 49.4 Amazonas GT - 0.3 - 0.3 - 0 1.3 - 0 1.3 - - - - - - - 1.6 2.3 1.7 0.6 4.0 0.4 6.7 Empresa Investimento 2020 Orçado até jun Orçado PDNG 1T/20 Orçado PDNG 2T/20 Orçado PDNG 3T/20 Orçado PDNG 4T/20 Orçado PDNG 2020 Jan-20 Feb-20 Mar-20 1T20 Apr-20 May-20 Jun-20 2T20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 3T20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 4T20 Total Eletrobras - - - - - 0.7 - 0.7 - - - - - - - - 0.7 167.8 7.3 160.4 7.0 1.0 175.8 Eletronorte 1.9 1.6 3.3 6.8 18.7 5.5 4.1 28.3 - - - - - - - - 35.0 142.7 67.6 75.1 78.9 143.5 365.1 Chesf 40.7 18.3 54.6 113.5 24.6 35.2 42.0 101.8 - - - - - - - - 215.3 644.8 335.2 309.6 328.7 322.4 1,296.0 Furnas 44.8 28.9 48.6 122.3 39.0 55.3 40.8 135.1 - - - - - - - 257.4 582.5 261.4 321.1 157.9 664.3 1,404.7 Eletronuclear 23.9 9.9 18.1 51.9 20.7 34.7 12.8 68.3 - - - - - - - 120.2 770.5 386.2 384.3 385.2 384.3 1,540.0 CGT Eletrosul 10.8 9.0 13.3 33.1 11.8 24.6 7.1 43.5 - - - - - - - 76.6 199.5 94.4 105.2 116.4 161.4 477.3 Amazonas GT - 0 0.4 0.4 0.8 0.3 1.8 0.7 2.8 - - - - - - - - 3.6 8.5 3.0 5.5 12.7 5.9 27.1 Total May-00 Mar-00 May-00 328 Apr-00 Jun-00 Apr-00 380 - - - - - - - - 709 2516 1155 1361 1087 1683 5286 (*) Outros são Qualidade Ambiental, Infraestrutura, Luz Para Todos e Desenvolvimento Tecnológico. *Chesf - ação de Infraestrutura Itaparica - Manutenção Geração &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Inv. Geração Integral VI.2 Investimentos em novos projetos VI.2.1 Geração VI.2.1.1 Responsabilidade Integral Empresa Eletrobras Usina Fonte Localização (Estado) Investimento (R$ Milhões) Capacidade Instalada (MW) Garantia Física (MW) Início da Concessão Início da Operação Início da Construção Término da Concessão Cronograma Físico da Obra Realizado (%) Tipo de Contrato (Disponibilidade ou Quantidade) Receita anual prevista (R$ milhões) Investimento Total Previsto Data de Referência do Investimento Total previsto Investimento Realizado Chesf (1) UEE Casa Nova I A Eólica BA 33.00 Jan-19 23.56 27.00 6.80 Jun-19 out/20 May-12 Jun-54 67.0% ND 10.0 Eletronuclear (2) (3) (4) Angra 3 Nuclear RJ 22,399.50 Dec-19 7,602.10 1,405.00 1,214.20 (5) Nov-26 Nov-09 Nov-66 64.48% ND ND Furnas (5) (6) (7) UTE Santa Cruz Térmica a Gás RJ 677.00 Jul-16 338.54 150.00 120.36 22.08.1963 e 10.03.1967 Apr-21 Apr-18 Jul-15 83.60% (6) 232,6 (8) (1) Construção paralisada, tendo em vista a entrada em recuperação judicial da empresa líder do Consórcio Construtor, fato que perdura até então. A estratégia em andamento é a subdivisão de Casa Nova I (180 MW) em 7 parques (Casa Nova A, B,...G). Para a conclusão dos parques Casa Nova A e B, ambos de 27 MW (18 x 1.5 MW), que se encontram em estágio mais avançado de construção, foi contratada e realizada due diligence pelo fornecedor detentor da tecnologia, para levantar o escopo complementar e respectivo orçamento para concluir estes dois parques eólicos. Em março/2019 a Chesf assinou contrato com a empresa detentora da tecnologia para concluir o parque eólico Casa Nova A . Em função da performance do parque A, a contratação para concluir o parque B seria iniciada em 2020 e e sua conclusão finalizada no segundo semestre de 2021. Para os parques eólicos Casa Nova C, D, E, F e G, a previsão é que os mesmos sejam concluídos via SPEs, após a realização de Chamada Pública para escolha de parceiros. (2) Em 31 de março de 2020, o orçamento de custo direto aprovado em Diretoria Executiva, conforme RDE 1501.010/20 de 11/02/2020 é de R$ 22.399,5 milhões, sendo R$ 7.602,1 milhões já realizados . Os custos indiretos adicionados ao empreendimento são aqueles legalmente permitidos, tais como: engenharia interna, administração, encargos financeiros capitalizados etc. A Resolução CNPE Nº 14, de 09.10.2018 - D.O.U de 23.10.2018, alterou o preço de referência da tarifa da Usina 3 para o valor de R$ 480,00/MWh e determinou ao MME uma série de procedimentos para a retomadas das obras do Empreendimento. (3) Ainda não há licença de operação para Angra 3. Considera-se 40 anos a partir de 30/11/2026 por analogia com Angra. (4) As Usinas da CNAAA não operam sob o regime de concessão. Elas estão operando sob o regime de autorização. Angra 3 tem licença para exploração dada pelo Decreto nº 75.870 de 13/06/1975. (5) Os valores de investimentos estão em moeda corrente. (6) A Usina de Santa Cruz teve 351 MWméd comercializados no ACR no 5º Leilão de Energia Nova. No entanto, através do MCSD de Energia Nova, os contratos foram reduzidos em 30%, a partir de 2018, passando para 245,7 MWméd - sendo totalmente atendidos pelas atuais unidades em operação comercial. Desta forma, a Garantia Física referente ao ciclo combinado encontra-se descontratada. (7) Solicitada à ANEEL prorrogação da concessão nos termos do requerimento REQ.GCO.P.027, de 05/07/2013, cujas condições seguem vigentes, embora ainda não definida a nova data. (8) A referência do valor de receita anual prevista é o Plano de Negócio de agosto/2017. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Inv. Geração SPE VI.2.1.2 Sociedades de Propósito Específico Não há empreendimentos de geração via SPE em construção. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Inv. Linhas de Transm. Integral VI.2.2 Transmissão VI.2.2.1 Responsabilidade Integral VI.2.2.1.1 Linhas de Transmissão Empresa Eletrobras Objeto (De - Para) Data Base do Investimento Investimento Total conforme data base(R$ Milhões) Investimento Realizado Total (R$ Milhões) Extensão de Linhas (km) Tensão (kV) Início da Operação Término da Concessão RAP (R$ Milhões) Data base da RAP Índice de Reajuste Reforço e Melhoria/Ampliação Investimento previsto 2020 (R$ Milhões) Empresa CGT Eletrosul Seccionamento da LT 230 kV Assis - Londrina ESUL na Subestação Londrina COPEL Jun-20 12.50 0.88 0 230 Nov-20 Dec-42 2.11 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 9.56 Seccionamento da LT 230kV Londrina ESUL-Maringá na SE Sarandi Jun-20 13.63 0 1.42 230 Sep-22 Dec-42 2.86 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.18 LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria C1 e C2 - Recapacitação para novas capacidades Jun-20 43.93 0 0 230 Nov-22 Dec-42 4.79 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.59 LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2 C1e C2: Recapacitação das linhas para novas capacidades Jun-20 20.95 0 0 230 Nov-22 Dec-42 2.38 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.28 LT 230 kV Passo Fundo - Vila Maria C1 e C2 : Recapacitação para novas capacidades Jun-20 94.35 0 0 230 Nov-22 Dec-42 10.37 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 1.28 LT Cascavel Oeste - Guaíra: alteração da tensão operativa de 230kV para 500kV. Jun-20 31.28 0 2.9 525 Oct-22 Dec-42 3.18 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.43 Chesf Recapacitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe Jul-19 4.20 4.48 0 230 Aug-20 Dec-42 0.56 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 4.18 LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A. Jul-19 9.48 1.84 0 230 Jun-21 Dec-42 1.26 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 17.97 LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha - Recapacitação Jul-19 6.67 2.58 0 230 Oct-20 Dec-42 0.87 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 11.83 LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A. Jul-19 4.55 0.79 0 230 Dec-20 Dec-42 0.56 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 2.71 LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A. Jul-19 13.03 2.92 0 230 Jul-21 Dec-42 1.97 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 11.39 LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA. Jul-19 20.20 7.36 0 230 Nov-20 Dec-42 2.57 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 13.20 LT 230 kV ACU II - ACU III C2 - Recapacitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA. Jul-19 2.81 0.37 0 230 Dec-20 Dec-42 0.28 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 1.43 LT 230 kV Russas II /Banabuiu Jul-19 56.21 14.12 100.00 230 Sep-20 Jun-42 5.32 Jul-19 IPCA Ampliação 33.57 Seccionamento da LT Banabuiú - Fortaleza I na SE Aquiraz II, adequações e recapacitação da LT. Jul-19 25.32 8.17 0 230 Oct-20 Dec-42 3.62 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 10.10 LT 230 kV Jardim - Nossa Senhora do Socorro; SE 230/69 KV Nossa Senhora do Socorro Jul-19 47.83 39.82 3.00 230 Sep-20 May-42 6.44 Jul-19 IPCA Ampliação 2.82 LT 230 kV Paraiso / Açu / Mossoró Jul-19 84.96 22.73 192.00 230 Dec-20 Nov-40 5.18 Jul-19 IPCA Ampliação 65.37 Seccionamento LT 230 kV Banabuiu-Fortaleza na SE Aquiraz II Jul-19 35.82 7.64 40.00 230 Oct-20 Dec-42 5.19 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 9.91 LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2 Jul-19 29.09 ND 34.00 230 Sep-20 Jul-40 2.50 Jul-19 IPCA Ampliação 29.79 LT 230 kV Pau Ferro - Santa Rita II e SE 230/69 kV Santa Rita II Jul-19 123.59 47.66 96.70 230 Aug-20 Aug-39 13.25 Jul-19 IPCA Ampliação 28.15 LT 230 kV Catu - Governador Mangabeira - Recapacitação para elevar limite de carregamento Jul-19 11.69 6.31 0 230 Sep-20 Dec-42 1.83 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 6.26 Secc. LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II. Oct-19 91.51 0.08 49.74 500 Mar-23 Dec-42 14.33 Oct-19 IPCA Reforço e Melhoria 7.71 Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III Oct-19 34.25 0.09 0.64 500 Mar-23 Dec-42 5.28 Oct-19 IPCA Reforço e Melhoria 2.88 Reencabeçamento da LT 230 kV Recife II - Pirapama II C2 na SE Jaboatão II Oct-19 2.22 0.07 0 230 Mar-23 Dec-42 0.94 Oct-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.06 LT 230 kV Governador Mangabeira-Sapeaçú C1 - Recapacitação da capacidade de curta duração. Jul-19 4.39 0.63 0 230 Mar-21 Dec-42 0.60 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 1.58 Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II Apr-20 33.03 ND 1.50 500 May-23 Dec-42 6.75 Apr-20 IPCA Reforço e Melhoria ND Furnas LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM Jan-20 46.59 14 28.00 138 Dec-21 Dec-42 3.25 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 25.39 Seccionamento da da LT 138 kV Rio Verde - Cachoeira Dourada na SE Rio dos Bois Sep-18 18.02 0 0.46 138 Aug-23 Dec-42 1.74 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.29 ND: Não disponível. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Inv. Subestações Integral VI.2.2.1.2 Subestações Empresa Eletrobras SE Data Base do Investimento Investimento (R$ Milhões) Investimento Realizado (R$ Milhões) Capacidade de Transformação (MVA) Localização (Estado) Início da Operação Término da Concessão RAP (R$ Milhões) Data base da RAP Índice de Reajuste Reforço e Melhoria/Ampliação Investimento Ano de 2020 (R$ Milhões) Empresa Observação CGT Eletrosul SE Areia - Evolução do Esquema de Manobra de BPT para BD4 Jun-20 12.48 2.79 0 PR Feb-21 Dec-42 1.86 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 8.79 Subestação Ijuí 2 - Instalação do 3° transformador trifásico 230/69 kV Jun-20 13.90 4.31 83 RS Nov-20 Dec-42 1.73 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 10.23 SE Desterro - Instalação do 1° e 2° Reator de Barra Trifásico 230 kV - 50 Mvar e conexões Jun-20 18.19 1.51 0 SC Oct-20 Dec-42 2.93 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 15.22 SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF1 230/138-13,8kV-84MVA por Autotrafo 230/138-13,8kV - 150 MVA Jun-20 8.03 0.29 66 SC Oct-21 Dec-42 1.52 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 3.45 SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF2 e TF3 230/138-75MVA por Autotrafos 230/138 - 2x150 MVA Jun-20 19.55 0.49 150 SC Oct-21 Dec-42 3.47 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 8.48 SE Joinville - Substituição TF7(75MVA),TF3(100MVA),TF8(100MVA) por 3x150MVA,TF5(33MVA) por 66MVA Jun-20 35.16 0.98 208 PR Oct-21 Dec-42 6.22 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 20.12 SE Foz do Chapecó - instalação do 4° autotransformador trifásico 230/138 kV - 50 MVA Jun-20 19.33 0 50 SC Jan-22 Dec-42 2.13 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.45 SE Siderópolis - Substituição 4º TF 230/69 kV, 1 x 88 MVA por 1 x 150MVA Jun-20 6.33 0 62 SC Feb-21 Dec-42 1.55 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 5.02 SE Caxias: Instalação do 2º banco de reatores monofásicos 525 kV - (3+1)x50 Mvar Jun-20 42.14 0 0 RS Feb-22 Dec-42 4.84 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.97 Chesf SE Matatu - implantação do quarto transformador 230/69 kV Jul-19 20.03 0.15 100 BA Sep-21 Dec-42 3.09 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 15.52 SE Cotegipe - implantação do quinto transformador 230/69 kV Jul-19 17.76 0.03 100 BA Sep-21 Dec-42 2.73 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 15.21 Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI Jul-19 2.35 0.10 10 PI Nov-20 Dec-42 0.54 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0 Em Revogação SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. Jul-19 18.00 11.60 0 CE Sep-20 Dec-42 2.67 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 2.21 SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. Jul-19 21.89 7.15 0 BA Nov-20 Dec-42 3.12 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 11.60 SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. Jul-19 36.56 14.45 0 PE Apr-21 Dec-42 5.12 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 9.73 Subestação Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV Jul-19 15.68 13.91 100 CE Jul-20 Dec-42 2.29 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 1.28 SE Bom Jesus da Lapa- Substituição de transformador 230/69 KV Jul-19 15.21 12.71 67 BA Dec-20 Dec-42 2.27 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 2.00 SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV Jul-19 13.83 10.72 100 CE Apr-21 Dec-42 2.14 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 4.62 Instalação do segundo transformador 230/69 kV, na SE Banabuiú Jul-19 19.30 11.90 100 CE Aug-20 Dec-42 2.57 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.83 SE Goianinha - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV Jul-19 18.90 9.89 100 PE Oct-20 Dec-42 2.89 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 2.34 TR3 230/69 kV, na SE Zebu II Jul-19 16.25 0.84 100 AL May-21 Aug-39 2.07 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 8.83 Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento Jul-19 17.23 ND 150 CE Feb-21 Jul-40 2.17 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.24 SE Banabuiú - 1º transformador trifásico 230/69 kV Jul-19 24.01 14.61 100 CE Jul-20 Dec-42 3.32 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0 Solicitado cancelamento do módulo pendente de execução SE Itabaiana - 3º TR 230/69 kV Jul-19 25.62 ND 100 SE Sep-20 Dec-42 3.55 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 7.81 SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV Oct-19 31.25 0.05 300 PI Mar-22 Dec-42 4.80 Oct-19 IPCA Reforço e Melhoria 9.13 3° Banco de autotransformador 500/230-13,8 kV, na SE Messias. Oct-19 49.51 0.06 600 AL Jul-23 Dec-42 7.64 Oct-19 IPCA Reforço e Melhoria 4.17 SE Eunápolis - instalação do primeiro banco de capacitores em derivação trifásico 230 kV - 20 Mvar Oct-19 8.16 0.19 0 BA Jul-23 Dec-42 1.30 Oct-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.69 Instalação 4° ATR 500/230 kV, na SE Teresina II Oct-19 31.52 0.11 300 PI Jul-23 Dec-42 4.88 Oct-19 IPCA Reforço e Melhoria 2.65 Instalação 4° TR 230/69 kV, na SE Campina Grande II Oct-19 13.31 0.02 100 PB Sep-22 Dec-42 2.06 Oct-19 IPCA Reforço e Melhoria 2.23 Instalação do 1° Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 Mvar na SE Sobral III Oct-19 24.22 0.22 0 CE Mar-22 Dec-42 3.71 Oct-19 IPCA Reforço e Melhoria 7.08 SE Icó - Instalação do terceiro transformador, 230/69 kV, 100 MVA e conexões. Jul-19 13.11 0.08 100 CE Nov-21 Dec-42 2.06 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 5.89 SE Milagres - Instalação do quarto tranformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões. Jul-19 15.55 0 100 CE Nov-21 Dec-42 2.45 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 6.98 SE Morro do Chapéu II - Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 150 MVA e conexões. Sep-19 14.50 0.10 150 BA May-22 Oct-41 2.28 Sep-19 IPCA Reforço e Melhoria 3.49 Eletronorte SE Sao Luis II - Segundo reator manobrável 3x45,33 Mvar - 500 kV Mar-20 19.31 0.82 0 MA Jun-21 Dec-42 3.36 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 2.50 SE Ji-Paraná - Instalação de reator de linha - reserva Regional Mar-20 5.44 0.24 0 RO Feb-21 Dec-42 0.38 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 5.15 Substituição de TC na SE Sinop Mar-20 0.62 0.11 0 MT Oct-20 Dec-42 0.11 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.31 SE Ariquemes - Instalação de Reator de Barra 230 kV Mar-20 11.02 0.61 0 RO Mar-21 Dec-42 1.30 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 9.06 SE São Luis III - Instalação do Terceiro Transformador 230/69 kV Mar-20 22.02 0.76 150 MA Jul-21 Mar-38 1.80 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.28 SE Jauru - Instalação de Reator Monofásico e Reserva 230 kV Mar-20 10.98 0.16 0 MT Nov-21 Dec-42 1.64 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.60 SE Coxipó - Instalação de Banco de Capacitores em Derivação 138 kV Mar-20 17.24 0.30 0 MT Jun-21 Dec-42 2.47 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.86 SE Presidente Dutra - Quarto Transformador 230/69 kV Mar-20 19.73 1.06 100 MA Dec-21 Dec-42 2.17 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.28 SE Tucuruí - Instalação do Segundo Transformador 230/69 kV Mar-20 18.22 0.74 100 PA Jan-22 Dec-42 2.70 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.15 SE Ribeiro Gonçalves - Instalação do Segundo Transformador 230/69 kV Mar-20 16.38 0.76 50 PI Jan-22 Jan-39 1.67 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 0.15 Furnas Instalação de Transformador Reserva na SE Ibiúna Jan-20 20.64 0.23 0 SP Sep-22 Dec-42 3.03 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 6.92 SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV Jan-20 6.12 0.23 0 RJ Mar-22 Dec-42 1.14 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 4.71 SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente. Jan-20 36.35 33.30 0 DF Feb-21 Dec-42 5.82 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 11.25 SE Cachoeira Dourada - substituição do autotransformador e unidade reserva AT2 Jan-20 23.03 0.36 0 GO May-22 Dec-42 2.78 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 2.98 SE Campos - adequação do setor de 138 kV Jan-20 48.00 1.55 0 RJ Aug-22 Dec-42 9.17 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 27.76 SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV Jan-20 12.75 12.13 0 RJ Feb-21 Dec-42 3.16 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 1.00 SE CAMPOS - substituição do TR3 Jan-20 25.16 2.56 0 RJ Aug-20 Dec-42 3.49 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 24.00 SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 Mvar (*) (*) (*) (*) 0 TO Mar-21 Dec-42 9.86 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria (*) SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361Mvar Jan-20 61.39 2.35 0 TO Mar-21 Dec-42 12.33 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 60.94 SE Marimbondo - instalação de um disjuntor entre dois vãos de 500 kV Jan-20 8.38 0.60 0 MG Mar-21 Dec-42 1.31 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 8.10 SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV Jan-20 12.52 9.16 0 GO Dec-21 Dec-42 3.43 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 3.90 SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 Jan-20 32.77 29.71 400 ES Aug-20 Dec-42 8.04 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 9.00 Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV Jun-17 41.85 0.98 0 GO May-21 Dec-42 6.58 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 28.73 Substituição do Transformador Conversor Monofásico na SE Ibiuna Jan-20 32.88 0.07 0 SP Sep-22 Dec-42 4.40 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 10.60 Reforços Furnas - SE Brasília Sul - Aumento de vida útil AT02 Jun-18 10.15 1.55 0 DF May-22 Dec-42 1.14 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 8.32 Reforços Furnas - SE Campinas - Aumento de vida útil transformador reserva Jun-18 3.31 0.51 0 SP May-22 Dec-42 0.38 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 2.40 Melhorias Furnas - SE Adrianópolis - Substituição Reator, AT53, AT1B, AT2A e AT2B May-19 59.24 55.49 0 RJ Nov-23 Dec-42 7.84 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria 3.20 Melhorias Furnas - SE Bandeirantes - Substituição do AT01 e adequações. Sep-13 7.13 7.13 0 SP Jul-22 Dec-42 1.96 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria NA ReA emitida com empreendimento já concluído SE Barreiro 1: Adequação da entrada de linha para a SE Pimenta (345KV - BDDD.) Jun-17 12.90 0 0 MG Jun-23 Dec-42 0.62 Jul-19 IPCA Reforço e Melhoria NA Previsto investimento pela empresa a partir de 2023 (*) Valores de investimento incluídos no empreendimento SE Gurupi BCS 500 kV IN=2250A P=361Mvar ND: Não disponível NA: Não aplicável &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Inv. Linhas de Transmissão SPE VI.2.2.2 Sociedades de Propósito Específico VI.2.2.2.1 Linhas de Transmissão SPE Objeto (De - Para) Empresas Eletrobras (%) Investimento Inicial Previsto (R$ Milhões) Data de Referência do Investimento Previsto Investimento Realizado (R$ Milhões) Extensão de Linhas (km) Tensão (kV) Início da Operação Término da Concessão RAP (R$ Milhões) Data base da RAP Índice de reajuste da RAP Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A. Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2 Eletrosul (51%) 25.84 43,983.00 21.56 37.0 230 Aug-20 Jan-44 2.32 Jun-20 IPCA Transnorte Energia S.A. (1) Eng. Lechuga - Equador CD Eletronorte (49%) 1,002.80 40,787.00 203.77 392.00 500 - Jan-42 268.95 Jun-20 IPCA Equador - Boa Vista CD 329.00 500 - (1) O investimento das subestações estão considerados na aba SPE-LT-Implantação. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Inv. Subestações SPE INFORMAR DADOS PARA 31 12 2019. VERIFICAR NOTAS DE RODAPÉ VI.2.2.2.2 Subestações SPE SE Empresas Eletrobras (%) Investimento Inicial Previsto (R$ Milhões) Data de Referência do Investimento Previsto Investimento Realizado (R$ Milhões) Capacidade de Transformação (MVA) Localização (Estado) Início da Operação Término da Concessão RAP (R$ Milhões) Data base da RAP Índice de reajuste da RAP Mata de Santa Genebra Transmissora S.A. (1) Fernão Dias Furnas (49,9%) - - - 3600 SP Sep-20 May-44 35.73 Jun-20 IPCA MGE Transmissão S.A. Ampliação Viana 2 (2) Furnas (49%) 77.63627203 Jun-17 5.717643 - MG/ES Nov-20 Jul-40 10.27 Jun-20 IPCA Transnorte Energia S.A. (1) Eng. Lechuga Eletronorte (49%) - Sep-11 100.14 - AM - Jan-42 - Jun-20 IPCA Equador - RR - Jun-20 Boa Vista * 800 May-15 Jun-20 (1) O investimento das subestações estão considerados na aba SPE-LT-Implantação. (2) A RAP se refere a um reforço/ampliação da SE Viana 2. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Dados operacionais Geração VII. Dados das SPEs VII.1 Dados operacionais VII.1.1 Geração VII.1.1.1 Ativos Operacionais e Energia gerada SPE Usina Fonte Empresas Eletrobras (%) Percentual Total da Eletrobras (%) Localização (Estado) Capacidade Instalada (MW) Garantia Física (MW) Energia Gerada Início da Operação Término da Concessão Parceiros Energia Comercializada Energia Comprada para Revenda Energia Vendida 1T20 (MWh) 2T20 (MWh) 3T20 (MWh) 4T20 (MWh) ACR ACL (%) 1T20 2T20 3T20 4T20 Comprador Tipo 1T20 2T20 3T20 4T20 (%) Preço Médio (R$/ MWh) R$ milhões MWh R$ milhões MWh R$ milhões MWh R$ milhões MWh R$ milhões MWh R$ milhões MWh R$ milhões MWh R$ milhões MWh V. de Santa Joana IX Energia Renováveis S.A. (1) Santa Joana IX Eólica Holding (49%) 49.00% PI 29.60 15.80 8,522.2 27,762.8 - - Aug-15 Mar-49 Contour Global Holding Ltda (51,00%) 100.0% 154.35 0% 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 4.45 28,829 4.45 28,829 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - V. de Santa Joana X Energia Renováveis S.A. (1) Santa Joana X Eólica Holding (49%) 49.00% PI 29.60 16.00 9,016.3 27,989.9 - - Jul-15 Mar-49 Contour Global Holding Ltda (51,00%) 100.0% 154.35 0% 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 4.58 29,702 4.58 29,702 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - V. de Santa Joana XI Energia Renováveis S.A. (1) Santa Joana XI Eólica Holding (49%) 49.00% PI 29.60 16.00 8,459.2 25,435.3 - - Jul-15 Mar-49 Contour Global Holding Ltda (51,00%) 100.0% 154.35 0% 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 4.75 30,794 4.75 30,794 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - V. de Santa Joana XII Energia Renováveis S.A. (1) Santa Joana XII Eólica Holding (49%) 49.00% PI 28.90 16.90 11,388.8 27,199.3 - - Jul-15 Mar-49 Contour Global Holding Ltda (51,00%) 100.0% 154.35 0% 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 5.16 33,415 5.16 33,415 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - V. de Santa Joana XIII Energia Renováveis S.A. (1) Santa Joana XIII Eólica Holding (49%) 49.00% PI 29.60 16.00 9,205.2 26,264.0 - - Jul-15 Mar-49 Contour Global Holding Ltda (51,00%) 100.0% 154.35 0% 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 4.52 29,266 4.52 29,266 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - V. de Santa Joana XV Energia Renováveis S.A. (1) Santa Joana XV Eólica Holding (49%) 49.00% PI 28.90 16.20 10,765.6 28,981.3 - - Jul-15 Mar-49 Contour Global Holding Ltda (51,00%) 100.0% 154.35 0% 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 5.06 32,760 5.06 32,760 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - V. de Santa Joana XVI Energia Renováveis S.A. (1) Santa Joana XVI Eólica Holding (49%) 49.00% PI 28.90 17.40 11,745.6 31,006.4 - - Jul-15 Mar-49 Contour Global Holding Ltda (51,00%) 100.0% 154.35 0% 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 5.16 33,415 5.16 33,415 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - V. de Santa Joana I Energia Renováveis S.A. (2) Santa Joana I Eólica Holding (49%) 49.00% PI 28.90 15.00 10,183.3 28,976.8 - - Jan-16 Jun-49 Contour Global Holding Ltda (51,00%) 100.0% 186.54 0% 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 5.99 32,105 5.99 32,105 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - V. de Santa Joana III Energia Renováveis S.A. (2) Santa Joana III Eólica Holding (49%) 49.00% PI 29.60 13.40 7,727.2 23,360.4 - - Mar-16 Jun-49 Contour Global Holding Ltda (51,00%) 100.0% 186.01 0% 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 5.44 29,266 5.44 29,266 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - V. de Santa Joana IV Energia Renováveis S.A. (2) Santa Joana IV Eólica Holding (49%) 49.00% PI 28.90 14.20 10,615.3 28,954.4 - - Jan-16 May-49 Contour Global Holding Ltda (51,00%) 100.0% 186.25 0% 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 5.78 31,013 5.78 31,013 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - V. de Santa Joana V Energia Renováveis S.A. (2) Santa Joana V Eólica Holding (49%) 49.00% PI 28.90 15.70 10,407.1 31,301.4 - - Jan-16 Jun-49 Contour Global Holding Ltda (51,00%) 100.0% 186.23 0% 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 5.73 30,794 5.73 30,794 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - V. de Santa Joana VII Energia Renováveis S.A. (2) Santa Joana VII Eólica Holding (49%) 49.00% PI 27.20 14.90 10,292.2 29,130.3 - - Jan-16 Jun-49 Contour Global Holding Ltda (51,00%) 100.0% 186.23 0% 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 6.02 32,323 6.02 32,323 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - V. de Santo Augusto IV Energia Renováveis S.A. (2) Santo Augusto IV Eólica Holding (49%) 49.00% PI 28.90 15.50 10,434.8 29,331.3 - - Feb-16 Jun-49 Contour Global Holding Ltda (51,00%) 100.0% 186.23 0% 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 6.26 33,634 6.26 33,634 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Chuí IX S.A. (3) Parque eólico Chuí 09 Eólica Holding (99,99%)(3) 99.99% RS 17.90 7.40 11,052.4 14,869.1 - - Oct-15 May-49

Autor: Autor: De acordo com o informado pela DG eletrobras Renobrax Energias Renováveis Ltda. (0,01%) 0.0% N/A 100.00 0.98 4,065 0.14 1,198 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - Jun-49 - - - - ACL 2.42 11,045 3.22 14,241 - - - - Jun-49 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - Jun-49 - - - - ACL 0.94 3,401 0.18 1,198 - - - - Hermenegildo I S.A. (3) Parques eólicos Verace 24 a 27 Eólica Holding (99,99%)(3) 99.99% RS 57.28 24.90 38,751.9 52,262.3 - - Nov-15 Jun-49 Renobrax Energias Renováveis Ltda. (0,01%) 0.0% N/A 100.00 3.13 12,472 0.31 2,719 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - 0.00 - - - - ACL 8.62 38,701 10.72 49,780 - - - - 0.00 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - 0.00 - - - - ACL 2.86 10,058 0.42 2,719 - - - - Hermenegildo II S.A. (3) Parques eólicos Verace 28 a 31 Eólica Holding (99,99%)(3) 99.99% RS 57.28 25.30 35,134.4 50,494.8 - - Dec-15 Jun-49 Renobrax Energias Renováveis Ltda. (0,01%) 0.0% N/A 100.00 3.55 16,037 0.39 3,413 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - 0.00 - - - - ACL 7.60 35,062 11.14 49,202 - - - - 0.00 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - 0.00 - - - - ACL 3.62 14,094 0.52 3,413 - - - - Hermenegildo III S.A. (3) Parques eólicos Verace 34 a 36 Eólica Holding (99,99%)(3) 99.99% RS 48.33 21.00 30,028.5 42,581.5 - - Dec-15 Jun-49 Renobrax Energias Renováveis Ltda. (0,01%) 0.0% N/A 100.00 2.85 12,570 0.31 2,750 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - 0.00 - - - - ACL 6.50 29,968 9.39 41,429 - - - - 0.00 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - 0.00 - - - - ACL 2.86 10,894 0.42 2,750 - - - - Eólica Cerro Chato IV S.A. (4) (11) (12) Cerro Chato IV Eólica Eletrosul (78,00%) 78.00% RS 10.00 2.70 0.0 0.0 - - Mar-14 Mar-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0 0 - - - - ACL 0.00 0 0 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0 0 - - - - ACL 0.00 0 0 0 - - - - Eólica Cerro Chato V S.A. (4) (11) (12) Cerro Chato V Eólica Eletrosul (78,00%) 78.00% RS 12.00 3.40 0.0 0.0 - - May-14 Mar-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0 0 - - - - ACL 0.00 0 0 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0 0 - - - - ACL 0.00 0 0 0 - - - - Eólica Cerro Chato VI S.A. (4) (11) (12) Cerro Chato VI Eólica Eletrosul (78,00%) 78.00% RS 24.00 10.40 0.0 0.0 - - Oct-14 Feb-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0 0 - - - - ACL 0.00 0 0 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0 0 - - - - ACL 0.00 0 0 0 - - - - Eólica Cerro dos Trindade S.A. (4) (11) (12) Cerro dos Trindade Eólica Eletrosul (78,00%) 78.00% RS 8.00 2.10 0.0 0.0 - - Nov-13 Mar-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0 0 - - - - ACL 0.00 0 0 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0 0 - - - - ACL 0.00 0 0 0 - - - - Eólica Ibirapuitã S.A. (4) (12) Ibirapuitã I Eólica Eletrosul (78,00%) 78.00% RS 25.20 10.30

Autor: Revisão da GF, conforme PORTARIA MME Nº 292, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 15,996.9 22,355.3 - - Aug-15 Feb-47 Brasil Energia Renovável (22,00%) 0.00 N/A 100.00 0.68 3,070 0.13 3,225.24 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0 0 - - - - ACL 0.00 0 0 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0 0 - - - - ACL 4.42 18,716 4.01 23,874 - - - - Eólica Mangue Seco 2 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. Mangue Seco 2 Eólica Holding (49,00%) 49.00% RN 26.00 9.589 10,521.5 12,199.3 - - Sep-11 Jun-32 Petrobras (51,000%) 100.00 259.18 0.00 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 5.44 20,999.9 5.44 20,999.9 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Rouar S.A. Artilleros Eólica Holding (50,00%) 50.00% Uruguai (Colonia) 65.10 N/A 39,183.0 51,104.0 - - Apr-15 Oct-33 Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones (50,00%) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Empresas Eletrobras (14)

Autor: Autor: Não é ACR. Toda energia gerada pelo parque é vendida para a UTE no Uruguai por 68,53 USD/MWh 13.96

Autor: Autor: USD 2.685.245 Cotação 31/03/20 5,1987 39,183.00 19.18

Autor: Autor: USD 3.502.111 Cotação 31/06/20 5,4760

Autor: Revisão da GF, conforme PORTARIA MME Nº 292, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019

Autor: Autor: De acordo com o informado pela DG eletrobras 51,104 - - - - Acauã Energia S.A. (5) Acauã Eólica Chesf (99,93) 99.93% BA 6.00 3.10 3,337.0 5,124.2 - - Nov-19 Apr-49 Sequóia (0,00668%) 100.00 148.72 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.85 3,337 0.85 5,124 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Angical 2 Energia S.A. (5) Angical 2 Eólica Chesf (99,96%) 99.96% BA 10.00 5.10 6,432.5 9,884.0 - - Sep-19 Apr-49 Sequoia (0,04%) 101.00 148.72 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 1.60 6,433 1.60 9,884 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Arapapá Energia S.A. (5) Arapapá Eólica Chesf (99,9%) 99.90% BA 4.00 2.20 1,428.3 2,438.9 - - Nov-19 Apr-49 Sequóia (0,10%) 102.00 148.72 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.62 1,428 0.62 2,439 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Caititú 2 Energia S.A. Caititú 2 Eólica Chesf (99,96%) 99.96% BA 10.00 5.10 2,767.7 6,719.1 - - Jan/2020 Apr-49 Sequoia (0,04%) 103.00 148.72 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 1.18 2,768 1.67 6,719 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Caititú 3 Energia S.A. Caititú 3 Eólica Chesf (99,96%) 99.96% BA 10.00 4.70 1,503.7 4,335.9 - - Jan/2020 Apr-49 Sequóia (0,04%) 104.00 148.72 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 1.07 1,504 1.53 4,336 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Carcará Energia S.A. Carcará Eólica Chesf (99,96%) 99.96% BA 10.00 4.60 2,273.7 6,817.4 - - Feb/2020 Apr-49 Sequóia (0,04%) 105.00 148.72 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.78 2,274 1.50 6,817 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Corrupião 3 Energia S.A. Corrupião 3 Eólica Chesf (99,96%) 99.96% BA 10.00 4.20 2,395.7 7,048.6 - - Feb/2020 Apr-49 Sequóia (0,04%) 106.00 148.72 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.73 2,396 1.37 7,049 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Teiú 2 Energia S.A. (5) Teiú 2 Eólica Chesf (99,95%) 99.95% BA 8.00 4.20 1,908.8 3,791.3 - - Nov-19 Apr-49 Sequóia (0,05%) 107.00 148.72 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 1.21 1,909 1.21 3,791 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Coqueirinho 2 Energia S.A. (6) Coqueirinho 2 Eólica Chesf (99,98%) 99.98% BA 16.00 7.40 6,400.5 10,630.7 - - Sep-19 May-49 Sequoia (0,0238%) 108.00 175.56 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 2.80 6,401 2.80 10,631 - - - - 175.56 ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - 175.56 Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - 175.56 ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Papagaio Energia S.A. (6) Papagaio Eólica Chesf (99,96%) 99.96% BA 10.00 4.90 4,710.1 7,934.3 - - Oct-19 May-49 Sequóia (0,04%) 109.00 174.88 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 1.79 4,710 1.79 7,934 - - - - 174.88 ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - 174.88 Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - 174.88 ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Tamanduá Mirim II Energia S.A. (7) Tamanduá Mirim 2 Eólica Chesf (83,01%) 83.01% BA 16.00 7.40 4,451.4 9,610.5 - - Nov-19 Jun-49 Sequóia (16,99%) 110.00 171.22 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 2.68 4,451 2.68 9,610 - - - - 171.22 ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - 171.22 Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - 171.22 ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Eólica Geribatú I S.A. (8) Verace I Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 20.00 8.50 12,503.8 17,945.1 - - Feb-15 Feb-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.13 3,935 0.12 2,533 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 3.46 15,741 3.41 18,401 - - - - Eólica Geribatú II S.A. (8) Verace II Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 20.00 8.30 11,133.8 17,581.2 - - Feb-15 Feb-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.14 3,996 0.13 2,847 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 3.30 14,938 3.37 18,440 - - - - Eólica Geribatú III S.A. (8) Verace III Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 26.00 11.00 13,987.9 22,326.2 - - Feb-15 Feb-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.55 5,473 0.18 4,044 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 4.39 19,868 4.41 24,489 - - - - Eólica Geribatú IV S.A. (8) Verace IV Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 30.00 13.30 18,490.2 27,380.2 - - Feb-15 Feb-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.77 6,128 0.19 4,022 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 5.43 24,746 5.30 28,689 - - - - Eólica Geribatú IX S.A. (8) Verace IX Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 30.00 10.90 15,196.4 23,933.9 - - Feb-15 Feb-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.79 6,582 0.14 2,946 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 4.77 21,379 4.52 23,651 - - - - Eólica Geribatú V S.A. (8) Verace V Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 30.00 10.90 15,817.7 25,537.3 - - Feb-15 Apr-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.70 6,076 0.11 2,475 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 4.64 20,923 4.54 23,426 - - - - Eólica Geribatú VI S.A. (8) Verace VI Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 18.00 7.60 9,844.8 15,613.2 - - Feb-15 Feb-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.04 3,655 0.12 2,638 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 3.01 13,629 3.04 16,777 - - - - Eólica Geribatú VII S.A. (8) Verace VII Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 30.00 11.40 14,691.4 26,119.6 - - Feb-15 Feb-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.74 6,138 0.11 2,509 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 4.79 21,694 4.74 24,398 - - - - Eólica Geribatú VIII S.A. (8) Verace VIII Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 26.00 9.40 12,855.8 21,159.6 - - Feb-15 Feb-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.54 5,575 0.10 2,262 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 4.08 18,345 3.90 20,152 - - - - Eólica Geribatú X S.A. (8) Verace X Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 28.00 12.20 17,276.0 24,694.9 - - Feb-15 Feb-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.63 5,662 0.18 3,977 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 4.94 22,438 4.94 26,947 - - - - Eólica Chuí I S.A. (8) Chuí I Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 24.00 9.30 13,799.3 20,365.8 - - Jun-15 Mar-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.49 5,388 0.10 2,455 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 4.13 18,594 3.84 20,359 - - - - Eólica Chuí II S.A. (8) Chuí II Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 22.00 7.90 11,153.8 17,268.6 - - Jun-15 Mar-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.31 4,793 0.10 2,222 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 3.53 15,855 3.27 17,438 - - - - Eólica Chuí IV S.A. (8) Chuí IV Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 22.00 7.80 10,680.6 17,486.9 - - Jun-15 Feb-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.27 4,654 0.11 2,430 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 3.40 15,235 3.27 17,478 - - - - Eólica Chuí V S.A. (8) Chuí V Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 30.00 11.00 13,579.6 24,655.6 - - May-15 Mar-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.70 6,152 0.15 3,394 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 4.71 21,214 4.68 24,820 - - - - Eólica Chuí VI S.A. (8) Minuano I Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 22.00 8.80 10,474.2 17,738.3 - - May-15 Apr-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.14 3,997 0.18 3,931 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 3.41 15,484 3.66 20,631 - - - - Eólica Chuí VII S.A. (8) Minuano II Eólica Holding (78,00%) 78.00% RS 24.00 8.60 11,377.1 20,251.8 - - May-15 Mar-47 Brave Winds Geradora S.A. (22,00%) 0% N/A 100% 1.26 4,471 0.11 2,407 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 3.65 16,518 3.66 19,274 - - - - Usina de Energia Eólica Caiçara I S.A. (9) Caiçara I Eólica Chesf (49,00%) 49.00% RN 27.00 15.10 14,706.9 16,851.1 - - Dec-15 Jun-47 Envolver Participações (51,00%) 98.77% 173.19 1.23% 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 4.94 29,484 5.11 29,484 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Usina de Energia Eólica Caiçara II S.A. (9) Caiçara II Eólica Chesf (49,00%) 49.00% RN 18.00 9.60 10,230.7 11,375.8 - - Dec-15 Jul-47 Envolver Participações (51,00%) 99.98% 173.08 0.02% 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 3.18 20,311 3.52 20,311 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Usina de Energia Eólica Junco I S.A. (9) Junco I Eólica Chesf (49,00%) 49.00% RN 24.00 13.10 13,158.8 14,822.4 - - Dec-15 Jul-47 Envolver Participações (51,00%) 98.64% 174.40 1.36% 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 4.38 26,426 4.61 26,426 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Usina de Energia Eólica Junco II S.A. (9) Junco II Eólica Chesf (49,00%) 49.00% RN 24.00 13.30 13,206.2 14,549.6 - - Dec-15 Jul-47 Envolver Participações (51,00%) 98.13% 173.52 1.87% 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 4.19 24,898 4.32 24,898 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Baguari Geração de Energia S.A. UHE Baguari Hidráulica Furnas (15,00%) 15.00% MG 140.00 84.70 97,349.05 72,081.6 - - Sep-09 Aug-41 Neoenergia (51,000%) Cemig GT (34,00%) 100.00 240.08 0.00 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 20.18 84,656 19.32 80,460 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Chapecoense Geração S.A. UHE Foz de Chapecó Hidráulica Furnas (40,00%) 40.00% RS/SC 855.00 427.20 236,441.38 245,367.8 - - Oct-10 Nov-36 CPFL (51,000%) CEEE(9,00%) 100.00 61.07 0.00 28.11 666,735 18.05 498,691 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 258.00 951,260 257.09 941,832 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Companhia Energética Sinop S.A. (8) UHE Sinop Hidráulica Chesf (24,50%) Eletronorte (24,50%) 49.00% MT 401.88 242.80 93,125.0 350,966.8 - - Sep-19 Jan-50 EDF UTE Norte Fluminense (51,00%) 97.00 157.64 3.00 0.00 0 0.00 0.00 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 - - - - ACL 2.28 12,492 2.28 12,492 - - - - Outros ACR 76.03 484,237 71.24 456,057 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresa de Energia São Manoel S.A.(13) UHE São Manoel Hidráulica Furnas (33,33%) 33.33% MT/PA 735.84 430.40 1,288,000.00 1,008,840.0 - - Dec-17 Apr-49 EDP (33,334%) CTG (33,334%) 78.05 122.37 21.94 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 74.86 641,404 71.64 613,846 - - - - ACL 27.09 193,212 24.59 172,548 - - - - Energetica Águas da Pedra S.A. UHE Dardanelos Hidráulica Chesf (24,50%) Eletronorte (24,50%) 49.00% MT 261.00 154.90 507,961.5 472,397.0 - - Aug-11 Jan-43 Neoenergia (51,00%) 100.00 226.18 0.00 6.87 32.78 6.87 32.76 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 74.46 329,373 71.73 313,903 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Energia Sustentável do Brasil S.A. UHE Jirau Hidráulica Chesf (20,00%) Eletrosul (20,00%) 40.00% RO 3750.00 2211.55 7,051,958.0 5,351,639.8 - - Sep-13 Aug-43 Mizah Energia (20,0%) Engie (40,0%) 75.00 148.36 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 91.90 415 92.64 419 - - - - Outros ACR 474.32 3,482 475.11 3,460 - - - - ACL 153.07 1,072 152.19 698 - - - - Enerpeixe S.A. UHE Peixe Angical Hidráulica Furnas (40,00%) 40.00% TO 498.75 280.50 490,711.40 460,920.7 - - Jun-06 Nov-36 EDP (60,00%) 0.00 159.28 100.00 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 68.64 445,284 68.64 430,910 - - - - Madeira Energia S.A. UHE Santo Antônio Hidráulica Furnas (43,06%) 43.06% RO 3568.30 2424.20 6,358,213.43 3,873,958.4 - - Mar-12 Jun-43 Caixa FIP Amazônia Energia (19,63%) Odebrecht Energia do Brasil (18,25%) SAAG Investimentos (10,53%) Cemig GT (8,53%) 70.58 163.63 29.41 117.78 763,235 119.28 774,225 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 573.12 3,781,488 543.17 3,583,387 - - - - ACL 288.98 1,482,828 295.47 1,493,094 - - - - Norte Energia S.A. UHE B. Monte Hidráulica Chesf (15,00%) Eletronorte (19,98%) Eletrobras (15,00%) 49.98% PA 11233.10 4571.00 14,042,649 11,001,500 - - abr/16 Aug-45 Petros (10,00%) Belo Monte Part (10,00%) Funcef (10,00%) Outros (20,02%) 75.49 132.04 24.51 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 22.89 137,208 0.00 0 - - - - Outros ACR 950.86 7,240,014 902.64 6,796,974 - - - - ACL 367.20 2,535,698 229.02 1,885,359 - - - - Retiro Baixo Energética S.A. UHE Retiro Baixo Hidráulica Furnas (49,00%) 49.00% MG 82.00 36.60 146,247.34 80,822.6 - - Mar-10 Aug-41 Orteng (25,5%) Logos Engenharia (15,5%) Arcadis (10%) 100.00 239.38 0.00 0.00 0 0.00 0 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 19.51 82,457 18.24 76,199 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Serra do Facão Energia S.A. UHE Serra do Facão Hidráulica Furnas (49,47%) 49.47% GO 212.58 178.80 108,052.58 132,581.5 - - Jul-10 Nov-36 Alcoa (34,97%) DME Energética (5,47%) Camargo Corrêa Energia (10,09%) 67.38 257.11 32.62 6.95 32,424 4.20 48,576 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Outros ACR 69.51 273,994 65.81 256,862 - - - - ACL 32.32 124,776 32.20 124,344 - - - - Teles Pires Participações S.A. UHE Teles Pires Hidráulica Furnas (24,50%) Eletrosul (24,50%) 49.00% PA/MT 1820.00 930.70 3,184,762.01 2,435,898.1 - - Nov-15 Jun-46 Neoenergia (51,000%) 33.15 116.39 66.84 27.86 139,776 30.09 161,376 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - ACL 51.14 328,160 52.14 328,160 - - - - Outros ACR 125.90 384,384 122.67 384,384 - - - - ACL 63.80 433,714 61.68 446,770 - - - - Tijoá Participações e Investimentos S.A. (10) UHE Três Irmãos Hidráulica Furnas (49,90%) 49.90% SP 807.50 217.50 869,858.60 358,760.3 - - Nov-93 Sep-44 Fundo de Investimento em Participações Constantinopla (50,1%) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - - - - Empresas Eletrobras ACR N/A N/A N/A N/A - - - - ACL N/A N/A N/A N/A - - - - Outros ACR N/A N/A N/A N/A - - - - ACL N/A N/A N/A N/A - - - - Energia dos Ventos V S.A. (15) (16) São Januário Eólica Furnas (100%) 100.00% CE 21.00 9.00 0.00 35,210.44 - - Jun-20 Jul-47 - 100.00 94.44 0.00 18.84 107,882 5.54 68,918 - - - - Empresas Eletrobras ACR 0.00 0 0.00 0 - - - - Energia dos Ventos VI S.A. (15) (16) Nossa Senhora de Fátima Eólica Furnas (100%) 100.00% CE 30.00 12.80 Jun-20 Aug-47 ACL 0.00 0 0.00 0 - - - - Energia dos Ventos VII S.A. (15) (16) Jandaia Eólica Furnas (100%) 100.00% CE 27.00 14.10 May-20 Aug-47 Outros ACR 14.16 107,882 10.46 104,177 - - - - Energia dos Ventos VIII S.A. (15) (16) São Clemente Eólica Furnas (100%) 100.00% CE 21.00 9.30 May-20 Jul-47 ACL 0.00 0.00 0.00 0 - - - - Energia dos Ventos IX S.A. (15) (16) Jandaia I Eólica Furnas (100%) 100.00% CE 24.00 9.90 May-20 Jul-47 (1) Chapada do Piauí I Holding S.A. (2) Chapada do Piauí II Holding S.A. (3) Campos Neutrais (4) Livramento Holding S.A. (5) Pindaí I (6) Pindaí II (7) Pindaí III (8) Santa Vitória do Palmar Holding S.A. (9) Vamcruz I Participações S.A. (10) A Tijoá opera a UHE Três Irmãos em regime de Administração Especial (Lei nº 12.783/2013). (11) A suspensão da operação dos parques está em discussão judicial, em virtude de sinistro ocorrido em 12/2014. (12) A posição societária na SPE foi alterada de de 74,83% para 78,00% em função da perda da Arbitragem contra a Elos. (13) Potência Instalada e Garantia Física alteradas pela Portaria 352 do MME de 06/12/2019 (14) Toda energia gerada pelo parque é vendida para a UTE no Uruguai. O preço médio da energia é US$ 68,53/MWh. (15) A Brasil Ventos Energia (BVE), na qual Furnas possui 100% de participação, detém a seguinte participação acionária nos empreendimentos dos Complexos: 100% Fortim, 90% Famosa III e Acaraú; 49% Famosa, Baleia e Punaú e 98% Itaguaçu da Bahia. No entanto, apenas o Complexo Éolico Fortim foi construído. Os empreendimentos da BVE cujas obras ainda não foram iniciadas tiveram suas energias descontratadas integralmente no Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits - MCSD - Redução Permanente (Resolução Normativa ANEEL nº 693, de 15 de dezembro de 2015). A seguir são listadas as SPEs que se encontram nesta situação: Geradora Eólica Ventos de Angelim S.A., Central Eólica Uirapuru Ltda., Central Eólica Santa Rosa Ltda., Cachoeira Eólica S.A., Bom Jesus Eólica S.A., São Caetano Eólica S.A., São Caetano I Eólica S.A., São Galvão Eólica S.A., Pitimbu Eólica S.A., Central Eólica Rosada S.A., Central Eólica Famosa I S.A., Central Eólica São Paulo S.A., Central Eólica Pau Brasil S.A., Central Eólica Arara Azul Ltda., Central Eólica Ouro Verde III Ltda., Central Eólica Ouro Verde II Ltda., Central Eólica Bentevi Ltda., Central Eólica Ouro Verde i Ltda., Cervantes I Eólica S.A., Cervantes II Eólica S.A., Carnaúba III Eólica S.A., Carnaúba II Eólica S.A., Carnaúba V Eólica S.A., Punaú I Eólica S.A., Carnaúba I Eólica S.A.. (16) Complexo Eólico Fortim. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Linhas de Transmissão SPE VII.1.2 Transmissão VII.1.2.1 Ativos operacionais VII.1.2.1.1 Linhas de Transmissão Km deLt Km deLt >230 e rede basica Alavancado RAP LT SPE Objeto (De-Para) Empresas Eletrobras (%) Extensão (km) Tensão (kV) Inicio da Operação Término da Concessão RAP em 31.06.20 (R$ Milhões) Índice de Reajuste Belo Monte Transmissora de Energia S.A. Xingu - Estreito Eletronorte (24,5%) Furnas (24,5%) 2076.00 800 Dec-17 Jun-44 293.41 IPCA Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A. Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1 CGT Eletrosul (51%) 36.0 230 Feb-18 Jan-44 11.23 IPCA EL St. Maria 3 - Formigueiro 2 - 138 May-16 Santo Ângelo - Maçambará C2 199.0 230 Dec-19 Goiás Transmissão S.A. Rio Verde Norte - Trindade C1 e C2 Furnas (49%) 374.00 500 Dec-13 Jul-40 37.18 IPCA Trindade - Xavantes C1 e C2 74.00 230 Dec-13 Trindade - Carajás 30.00 230 Oct-13 Interligação Elétrica do Madeira S.A. Coletora Porto Velho - Araraquara II Chesf (24,5%) Furnas (24,5%) 2384.56 600 Aug-13 Feb-39 284.57 IPCA Interligação Elétrica Garanhuns S.A. L.Gonzaga - Garanhuns II Chesf (49%) 224.0 500 Nov-15 Dec-41 68.21 IPCA Garanhuns II - Campina Grande III 190.0 500 Nov-15 Garanhuns II - Pau Ferro 239.0 500 Dec-15 Garanhuns II - Angelim I 13.0 230 Mar-16 Lago Azul Transmissora S.A. Barro Alto - Itapaci Furnas (49,9%) 69.34 230 Sep-16 May-44 4.26 IPCA Manaus Transmissora de Energia S.A. Oriximiná - Silves Holding (49,5%) 670.0 500 Mar-13 Oct-38 106.14 IPCA Silves - Lechuga 488.0 500 Mar-13 MGE Transmissão S.A. Mesquita - Viana 2 Furnas (49%) 252.00 500 Aug-14 Jul-40 27.95 IPCA Viana 2 - Viana CD 16.00 345 Mata de Santa Genebra Transmissora S.A. Itatiba - Bateias Furnas (49,9%) 414.3 500 Mar-20 May-44 78.36 IPCA Araraquara II - Itatiba 222.6 500 Mar-20 47.82 IPCA Araraquara II - Fernaão Dias 249.6 500 mai/20 57.46 IPCA Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. Coletora Porto Velho - Araraquara Eletronorte (49,0%) 2411.9 600 Nov-14 Feb-39 279.78 IPCA Paranaíba Transmissora de Energia S.A. Luziânia - Pirapora II Furnas (24,5%) 346.19 500 May-16 May-43 124.24 IPCA Rio das Éguas - Luziânia 368.04 500 Jul-16 Barreiras II - Rio das Éguas 239.07 500 Jan-17 Sistema de Transmissão do Nordeste S.A. Teresina II -Sobral III Chesf (49,0%) 546.0 500 Jan-06 Feb-34 187.21 IPCA Teresina II -Fortaleza II Jan-06 Sobral III - Fortaleza II Jan-06 Transenergia Goiás S.A. Serra da Mesa - Niquelândia Furnas (99%) 99.72 230 Sep-17 Nov-39 12.91 IPCA Niquelândia - Barro Alto 87.26 230 May-16 Transenergia Renovável S.A. Barra dos Coqueiros - Quirinópolis Furnas (49%) 51.30 230 Apr-11 Apr-39 35.72 IPCA Palmeiras - Edéia 58.60 230 May-13 Quirinópolis - UTE Quirinópolis 33.90 138 May-11 Quirinópolis - UTE Boavista 16.40 138 May-11 Chapadão - Jataí C1 e C2 276.00 230 Dec-12 Jataí - Mineiros 61.40 138 Dec-12 Jataí - UTE Jataí 51.60 138 Dec-12 Jataí - UTE Água Emendada 32.60 138 Dec-12 Mineiros - Morro Vermelho 46.90 138 Dec-12 Morro Vermelho - UTE Alto Taquari C1 30.10 138 Dec-12 Edéia - UTE Tropical Bionenergia I e II 48.50 138 mai/13 Transenergia São Paulo S.A. EL 138 kV Itatiba Dist 1 a 8 Furnas (49%) 0.00 138 Aug-12 Nov-39 2.39 IPCA Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. Salto Santiago - Itá CGT Eletrosul (100%) 187.0 525 Feb-14 May-42 61.76 IPCA Itá - Nova Santa Rita 307.0 525 Aug-14 Nova Santa Rita - Camaquã 126.0 230 Dec-14 Camaquã 3 - Povo Novo - Quinta 168.0 230 Dec-14 Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. Povo Novo - Marmeleiro CGT Eletrosul (51%) 152.0 525 Dec-14 Aug-42 74.64 IPCA Nova santa Rita - Povo Novo 268.0 525 Apr-15 Marmeleiro - Santa Vitória do Palmar 48.0 525 Dec-14 Triângulo Mineiro Transmissora S.A. Marimbondo II - Assis Furnas (49%) 298.43 500 Dec-16 Aug-43 32.05 IPCA Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A. Samambaia - Brasília Sul Furnas (39%) 14.00 345 May-16 Oct-43 25.85 IPCA Brasília Sul - Brasília Geral 13.50 230 May-17 Luziânia - Brasília Leste C1 67.00 500 Feb-18 Luziânia - Brasília Leste C2 67.00 500 Feb-18 Baguari Energia S.A. (1) UHE Baguari - Baguari C1 e C2 Furnas (15%) 1.21 230 Feb-10 Aug-41 N/A N/A UHE Baguari - Baguari C3 e C4 1.36 230 Feb-10 Aug-41 N/A N/A Enerpeixe S.A. (1) Peixe Angical - Peixe 2 Furnas (40%) 20.00 500 Apr-06 Nov-36 N/A N/A Retiro Baixo Energética S.A. (1) UHE Retiro Baixo - Curvelo Furnas (49%) 45.06 138 Oct-10 Aug-41 N/A N/A Serra do Facão Energia S.A. (1) UHE Serra do Facão - Celg de Catalão C1 e C2 Furnas (49,47%) 65.6 138 Oct-10 Nov-36 N/A N/A Madeira Energia AS (1) UHE Santo Antônio - Coletora Porto Velho C1 Furnas (43,06%) 12.90 500 Apr-06 Nov-36 N/A N/A UHE Santo Antônio - Coletora Porto Velho C2 13.55 500 Apr-06 Nov-36 N/A N/A UHE Santo Antônio - Coletora Porto Velho C3 e C4 29.20 500 Apr-06 Nov-36 N/A N/A UHE Santo Antônio - Porto Velho 39.60 500 Apr-06 Nov-36 N/A N/A Empresa de Energia São Manoel S.A. (1) SE São Manoel - SE Paranaíta Furnas (33,33%) 40.00 500 Dec-17 Apr-49 N/A N/A Teles Pires Participações S.A. (1) UHE Teles Pires-Paranaíta C1 e C2 Furnas (24,5%) 18.6 500 Jun-11 Jun-46 N/A N/A Chapecoense Geração S.A. (1) UHE Foz do Chapecó - Foz do Chapecó C1 e C2 Furnas (40%) 2.93 230 Oct-10 - N/A N/A UHE Foz do Chapecó - Foz do Chapecó C3 e C4 2.90 230 Oct-10 - N/A N/A Brasil Ventos Energia - Fortim (1) Jandaia - Russas II Furnas (100%) 68.76 230.00 Mar-20 jul/47 N/A N/A (1) Não há RAP porque instalações são de interesse restrito da central geradora. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Subestações SPE VII.1.2.1.2 Subestações REH 2.565/2019 RAP LT SPE Subestação Empresas Eletrobras (%) Capacidade de Transformação - MVA Inicio da Operação Término da Concessão RAP em 30.06.2020 (R$ Milhões) Índice de Reajuste Belo Monte Transmissora de Energia S.A. Estação Conversora 4.000 MW na SE Xingu (2) Eletronorte (24,5%) Furnas (24,5%) - Dec-17 Jun-44 318.29 IPCA Estação Conversora 3.850 MW na SE Estreito (2) - Dec-17 Jun-44 Caldas Novas Transmissão S.A. Corumbá (Ampliação) Furnas (49,9%) 150.0 Jul-13 Jun-41 4.96 IPCA Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A. Pinhalzinho C2 CGT Eletrosul (51%) 450.0 Feb-18 Jan-44 9.22 IPCA Santa Maria 3 (Ampliação) 166.0 May-16 Goiás Transmissão S.A. Trindade Furnas (49%) 1,200.0 Nov-13 Jul-40 24.52 IPCA Interligação Elétrica do Madeira S.A. Coletora Porto Velho (Conv. 2) (2) Chesf (24,5%) Furnas (24,5%) - May-14 Feb-39 245.22 IPCA Araraquara II (Conv. 2) (2) - May-14 Feb-39 Interligação Elétrica Garanhuns S.A. Garanhuns II Chesf (49%) 600.0 Nov-15 Dec-41 26.02 IPCA Pau Ferro 1,500.0 Dec-15 Luziânia Niquelândia Transmissora S.A. Luziânia Holding (49%) 450.0 Jun-14 May-42 16.31 IPCA Niquelândia 30.0 Aug-15 Manaus Transmissora de Energia S.A. Santa Bárbara C.E Holding (49,5%) 150.0 Mar-13 Oct-38 53.28 IPCA Lechuga (ex-Cariri) 1,800.0 Mar-13 Mata de Santa Genebra Transmissora S.A. Santa Barbara (C.Estático) (2) Furnas (49,9%) - Apr-19 Apr-44 12.56 IPCA Itatiba (C.Estático) (2) - Feb-20 11.57 IPCA MGE Transmissão S.A. Viana 2 Furnas (49%) 900.0 Aug-14 Jul-40 8.03 IPCA Paranaíba Transmissora de Energia S.A. Pirapora 2 Furnas (24,5%) - Jan-17 May-43 16.59 IPCA Luziânia - Apr-17 May-43 Rio das Éguas - Apr-17 May-43 Barreiras II - May-17 May-43 Sistema de Transmissão do Nordeste S.A. Sobral III Chesf (49,0%) - Dec-05 Feb-34 16.44 IPCA Fortaleza II - Dec-05 Teresina II - Dec-05 Transenergia Renovável S.A. Edéia Furnas (49%) 150.0 Feb-12 Apr-39 27.17 IPCA Jataí 450.0 Dec-12 Mineiros - Dec-12 Morro Vermelho - Dec-12 Quirinópolis 225.0 Apr-11 Transenergia São Paulo S.A. Itatiba Furnas (49%) 1,200.0 Aug-12 Nov-39 18.93 IPCA Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. Salto Santiago (Ampliação) CGT Eletrosul (100%) - Feb-14 May-42 4.50 IPCA Itá (Ampliação) - Aug-14 Nova Santa Rita (Ampliação) - Aug-14 Camaquã 3 166.0 Dec-14 Quinta (Ampliação) - Dec-14 Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. Povo Novo (Ampliação) CGT Eletrosul (51%) 672.0 Jan-18 Aug-42 44.43 IPCA Povo Novo 672.0 Dec-14 Santa Vitória do Palmar 75.0 Dec-14 Marmeleiro (C. Síncrono) - Oct-15 Nova Santa Rita (Ampliação) - Apr-15 Transnorte Energia S.A. Boa Vista (C.Estático) Eletronorte (49%) - May-15 Jan-42 6.61 IPCA Triângulo Mineiro Transmissora S.A. Marimbondo II Furnas (49%) - Dec-16 Aug-43 8.90 IPCA Assis - Dec-16 Aug-43 Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A. Brasília Leste Furnas (39%) 1,260.0 Feb-18 Oct-43 12.54 IPCA Baguari Energia S.A. (1) UHE Baguari Furnas (15%) - Aug-06 Aug-41 N/A N/A Enerpeixe S.A. (1) UHE Peixe Angical Furnas (40%) 525.0 Nov-01 Nov-36 N/A N/A Teles Pires Participações S.A. (1) UHE Teles Pires Furnas (24,5%) - Jun-11 Jun-46 N/A N/A Retiro Baixo Energética S.A. (1) UHE Retiro Baixo Furnas (49%) 100.0 Aug-06 Aug-41 N/A N/A Serra do Facão Energia S.A. (1) UHE Serra do Facão Furnas (49,5%) 236.4 Nov-01 Nov-36 N/A N/A Empresa de Energia São Manoel S.A. (1) Usina São Manoel Furnas (33,33%) - Dec-17 Apr-49 N/A N/A Paranaíta (2) - Dec-17 Apr-49 N/A N/A Madeira Energia S.A. (1) UHE Santo Antônio Furnas (43,06%) 4,130.0 Aug-07 Jun-43 N/A N/A Brasil Ventos Energia - Fortim (1) Jandaia Furnas (100%) 140.0 Mar-20 Jul-47 N/A N/A (1) Não há RAP porque instalações são de interesse restrito da central geradora. (2) A subestação não pertence à SPE. &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Empréstimos e Financiamento SPE VII.2 Empréstimos e Financiamentos - R$ milhões SPE Empresas Eletrobras (%) BNDES (a) Outros credores (b) Total (a+b) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Após 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Após 2026 Belo Monte Transmissora de Energia S.A. Eletronorte (24,5%) Furnas (24,5%) 348.39 347.49 347.33 347.15 347.44 346.75 346.59 1,958.68 56.08 67.55 78 90 100 117 158 577 5,632.48 Goiás Transmissão S.A. Furnas (49%) 17.06 11.46 10.84 10.22 9.60 8.97 8.35 4.58 13.11 12.61 11 10 10 14 13 55 220.63 Interligação Elétrica do Madeira S.A. Chesf (24,5%) Furnas (24,5%) 125.49 221.02 206.84 173.57 165.00 156.43 147.85 373.45 89.80 129.35 134 133 138 202 38 215 2,647.50 Interligação Elétrica Garanhuns S.A. Chesf (49%) 16.93 32.85 32.85 28.09 18.56 18.56 18.56 37.12 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 203.52 Lago Azul Transmissora S.A. Furnas (49,9%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Manaus Transmissora de Energia S.A. Holding (49,5%) 16.89 36.42 36.42 36.42 36.42 36.42 36.42 - 0 26.50 78.15 39 40 41 41 44 166 711.99 MGE Transmissão S.A. Furnas (49%) 7.16 17.05 17.12 16.39 15.68 14.96 9.43 0.75 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 98.53 Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. Eletronorte (49,0%) 38.29 79.94 79.94 79.94 79.94 79.94 79.94 239.81 125.01 34.87 45 49 54 56 56 - 0 1,178.92 Paranaíba Transmissora de Energia S.A. Furnas (24,5%) 73.21 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 281.10 15.57 14.90 16 21 26 25 23 37 972.33 Sistema de Transmissão do Nordeste S.A. Chesf (49,0%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5.97 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5.97 Transenergia Goiás S.A. Furnas (99%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Transenergia Renovável S.A. Furnas (49%) 21.62 19.89 18.79 17.20 13.69 12.80 9.67 1.51 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 115.16 Transenergia São Paulo S.A. Furnas (49%) 6.57 5.98 5.66 5.33 5.01 4.50 4.04 3.31 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 40.39 Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. CGT Eletrosul (100%) 20.78 20.99 20.99 20.99 20.99 20.99 20.99 13.86 14.44 15.20 16 17 18 19 8 7 275.52 Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. CGT Eletrosul (51%) 3.10 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 141.75 6.20 12.40 12 12 12 12 12 63 522.50 Triângulo Mineiro Transmissora S.A. Furnas (49%) 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 - 0 - 0 - 0 27.17 27.17 27 27 - 0 - 0 - 0 - 0 108.68 Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A. Furnas (39%) 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 - 0 - 0 - 0 25.63 25.63 26 26 - 0 - 0 - 0 - 0 102.51 Caldas Novas Transmissão S.A. Furnas (49,9%) 0.97 1.41 1.41 1.09 0.86 0.86 0.86 1.06 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 8.53 Luziânia Niquelândia Transmissora S.A. Holding (49%) 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 - 0 - 0 - 0 2.29 4.17 4 2 2 2 2 12 30.87 Mata de Santa Genebra Transmissora S.A. Furnas (49,9%) 63.93 132.79 132.65 133.29 133.98 134.73 135.54 905.88 17.33 25.28 29 32 29 28 26 176 2,135.24 Transnorte Energia S.A. Eletronorte (49%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Chapada do Piauí I Holding S.A. Holding (49%) 28.69 29.22 31.40 37.21 45.34 53.19 56.43 255.12 92.84 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 629.44 Chapada do Piauí II Holding S.A. Holding (49%) 39.79 38.30 38.30 35.11 38.30 38.30 38.30 213.83 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 480.20 Chuí IX S.A. Holding (99,99%)(6) 26.15 23.88 21.60 19.33 17.06 14.78 12.51 10.23 11.45 10.46 9 8 7 6 5 4 209.29 Hermenegildo I S.A. Holding (99,99%)(6) 92.75 84.68 76.62 68.55 60.49 52.42 44.36 36.29 39.76 36.30 33 29 26 22 19 16 737.44 Hermenegildo II S.A. Holding (99,99%)(6) 90.81 82.91 75.01 67.12 59.22 51.33 43.43 35.53 39.78 36.32 33 29 26 22 19 16 726.72 Hermenegildo III S.A. Holding (99,99%)(6) 77.36 70.64 63.91 57.18 50.46 43.73 37.00 30.27 33.89 30.94 28 25 22 19 16 13 619.15 Eólica Ibirapuitã S.A. CGT Eletrosul (78,00%) 0.00 3.74 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 12.69 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 34.57 Eólica Mangue Seco 2 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. Holding (49,00%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 31.22 28.48 27 24 22 20 17 35 203.89 Rouar S.A. Holding (50,00%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2.33 2.47 3 3 3 3 3 24 43.64

Autor: Autor: Em dólares Acauã Energia S.A. Chesf (99,93) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Angical 2 Energia S.A. Chesf (99,96%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Arapapá Energia S.A. Chesf (99,9%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Teiú 2 Energia S.A. Chesf (99,95%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Coqueirinho 2 Energia S.A. Chesf (99,98%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Papagaio Energia S.A. Chesf (99,96%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Tamanduá Mirim II Energia S.A. Chesf (83,01%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Eólica Geribatú I S.A. Holding (78,00%) 1.42 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 11.83 0.71 1.32 1 1 1 1 1 6 43.59 Eólica Geribatú II S.A. Holding (78,00%) 1.37 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 11.45 0.69 1.28 1 1 1 1 1 6 42.18 Eólica Geribatú III S.A. Holding (78,00%) 1.73 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 14.50 0.87 1.62 2 2 2 2 2 7 53.47 Eólica Geribatú IV S.A. Holding (78,00%) 2.20 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 18.36 1.10 2.05 2 2 2 2 2 9 67.64 Eólica Geribatú IX S.A. Holding (78,00%) 2.18 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 18.19 1.10 2.04 2 2 2 2 2 9 67.11 Eólica Geribatú V S.A. Holding (78,00%) 2.03 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 16.93 1.02 1.90 2 2 2 2 2 9 62.46 Eólica Geribatú VI S.A. Holding (78,00%) 1.22 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 10.19 0.61 1.14 1 1 1 1 1 5 37.56 Eólica Geribatú VII S.A. Holding (78,00%) 2.11 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 17.66 1.07 1.98 2 2 2 2 2 9 65.15 Eólica Geribatú VIII S.A. Holding (78,00%) 1.78 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 14.87 0.89 1.66 2 2 2 2 2 7 54.78 Eólica Geribatú X S.A. Holding (78,00%) 2.01 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 16.81 1.01 1.88 2 2 2 2 2 8 61.95 Eólica Chuí I S.A. Holding (78,00%) 2.38 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 22.04 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 50.88 Eólica Chuí II S.A. Holding (78,00%) 2.24 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 20.70 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 47.78 Eólica Chuí IV S.A. Holding (78,00%) 2.14 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 19.83 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 45.76 Eólica Chuí V S.A. Holding (78,00%) 2.80 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 25.96 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 59.91 Eólica Chuí VI S.A. Holding (78,00%) 2.21 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 20.44 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 47.17 Eólica Chuí VII S.A. Holding (78,00%) 2.38 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 22.02 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 50.83 Usina de Energia Eólica Caiçara I S.A. Chesf (49,00%) 4.25 7.97 7.63 7.29 6.97 6.61 6.27 28.79 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 75.78 Usina de Energia Eólica Caiçara II S.A. Chesf (49,00%) 3.13 6.24 5.97 5.70 5.45 5.16 4.90 22.44 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 58.98 Usina de Energia Eólica Junco I S.A. Chesf (49,00%) 4.59 9.17 8.77 8.38 8.00 7.59 7.20 32.98 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 86.69 Usina de Energia Eólica Junco II S.A. Chesf (49,00%) 4.55 9.08 8.69 8.30 7.93 7.52 7.14 32.68 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 85.91 Baguari Geração de Energia S.A. Furnas (15,00%) 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Chapecoense Geração S.A. Furnas (40,00%) 209.29 198.60 188.55 178.48 168.60 158.29 148.31 104.62 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1,354.73 Companhia Energética Sinop S.A. Chesf (24,50%) Eletronorte (24,50%) 282.45 274.36 265.63 256.22 246.07 235.13 223.35 1,035.83 65.90 67.69 68 68 66 63 58 171 3,445.91 Empresa de Energia São Manoel S.A. Furnas (33,33%) 167.01 167.27 167.39 167.52 167.55 - 0 - 0 - 0 53.02 57.34 57 33 41 - 0 - 0 - 0 1,077.57 Energetica Águas da Pedra S.A. Chesf (24,50%) Eletronorte (24,50%) 17.98 34.70 34.70 34.70 34.70 34.70 34.70 2.88 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 229.06 Energia Sustentável do Brasil S.A.* Chesf (20,00%) CGT Eletrosul (20,00%) 92.27 212.02 212.02 212.02 212.02 212.02 212.02 3,873.30 - 0 209.49 209 209 209 209 209 3,872 10,366.08 Enerpeixe S.A. Furnas (40,00%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 213.07 293.88 120 272 - 0 - 0 - 0 - 0 899.46 Madeira Energia S.A. Furnas (43,06%) 562.47 690.57 965.66 892.96 999.96 1,200.98 1,225.74 6,495.24 376.86 457.51 617 1,737 1,330 1,025 1,056 15,602 35,234.03 Norte Energia S.A. Chesf (15,00%) Eletronorte (19,98%) Eletrobras (15,00%) 392.01 1249.02 1249.02 1249.02 1,249.02 1,249.02 1,249.02 5,895.93 11.47 25.69 27 28 56 85 89 30 14,133.68 Retiro Baixo Energética S.A. Furnas (49,00%) 19.16 17.44 14.01 12.60 9.57 7.67 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 80.45 Serra do Facão Energia S.A. Furnas (49,47%) 58.64 54.65 51.93 49.21 46.53 43.75 41.04 19.51 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 365.27 Teles Pires Participações S.A. Furnas (24,50%) CGT Eletrosul (24,50%) 64.85 157.46 157.46 157.46 157.46 157.46 157.46 1,409.27 75.64 51.12 51 51 51 51 51 281 3,082.43 Tijoá Participações e Investimentos S.A. Furnas (49,90%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Caititú 2 Energia S.A. Chesf (99,96%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Caititú 3 Energia S.A. Chesf (99,96%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Carcará Energia S.A. Chesf (99,96%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Corrupião 3 Energia S.A. Chesf (99,96%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Energia dos Ventos V S.A. Furnas (100%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0.60 7.72 13.74 15.36 17.04 18.84 404.91 478.22 Energia dos Ventos VI S.A. Furnas (100%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Energia dos Ventos VII S.A. Furnas (100%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Energia dos Ventos VIII S.A. Furnas (100%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Energia dos Ventos IX S.A. Furnas (100%) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Empréstimos e Financiamentos V.III Empréstimos e Financiamentos - R$ Milhões Moeda Nacional - MN + Moeda Estrangeira - ME Empresa Eletrobras Elebrobras (a) Outros credores (b) Total (a+b) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Após 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Após 2026 Eletronorte 79.88 118.43 118.43 118.43 97.10 48.55 0.00 0.00 109.90 1,290.77 293.92 295.06 207.04 171.34 175.84 535.01 3,659.70 Chesf - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 77.80 209.05 165.50 160.62 110.73 84.78 90.42 354.51 1,253.40 Furnas 135.49 278.96 236.83 157.51 101.25 107.50 114.13 406.21 563.73 1,043.05 1,155.46 931.09 539.09 201.56 352.78 1,020.15 7,344.79 Eletronuclear 281.9 357.8 217.3 217.3 217.3 185.1 135.5 431.4 94.06 245.64 251.89 266.44 284.18 303.10 323.29 4,855.76 8,667.81 CGT ESUL 28.00 53.81 64.23 167.71 167.71 167.71 167.71 422.27 232.35 477.96 209.07 177.57 144.36 144.39 137.85 246.27 3,008.95 Amazonas GT 265.42 501.78 509.75 444.98 277.02 230.65 109.26 54.63 - - - - - - - - 2,393.49 Itaipu Binacional 326.01 684.85 98.62 24.83 - - - - 560.56 1,173.09 1,249.83 216.24 255.80 13.13 13.87 120.96 4,737.78 &"-,Negrito" &G DFR - Superintendência de Relação com Investidores Informe aos Investidores - Anexo III - 2T20 Informações Operacionais das Empresas Controladas &P Attachments Original document

