Centrais Eletricas Brasileiras S A : Podcast Eletrobras

O novo episódio do Podcast Eletrobras fala sobre green bonds,ou títulos verdes, em português. Os green bonds são títulos de renda fixa para a captação de recursos destinados à implantação ou ao refinanciamento de projetos e ativos com atributos positivos do ponto de vista ambiental ou climático. O tema está associado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU, especialmente os ODS 7, energia acessí­vel e limpa, e 13, ação contra a mudança global do clima.

Para falar sobre o tema, foram entrevistadas Tatiana Valpassos, engenheira de produção e lí­der do Projeto Green Bonds, da Superintendência Internacional da Diretoria de Geração da Eletrobras, e a economista Maria Netto, especialista li­der em mercados financeiros e instituições financeiras do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID.

Elas explicam as principais caracterí­sticas dos green bonds, a experiência da Eletrobras com os agentes de avaliação externa, que atestam os atributos ambientais positivos dos projetos, o crescimento e as perspectivas do mercado de tí­tulos verdes no Brasil e no mundo e o papel do BID neste mercado.

Série 'Eletrobras 2030'

Este é o décimo segundo episódio da série 'Eletrobras 2030', que traz conteúdo sobre sustentabilidade, direitos humanos, energia limpa e outros assuntos que integram os valores e a visão de futuro da Eletrobras.