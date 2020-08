Centro de Imagem Diagnósticos S A : Comunicado ao Mercado - iQMR 0 08/20/2020 | 05:48pm EDT Send by mail :

A Alliar, comunica seus acionistas e ao mercado em geral sobre a celebração do acordo de exclusividade com a empresa israelense Medic Vision. Através desse acordo, a Alliar se torna responsável, em toda a América Latina, por um produto absolutamente inovador: o iQMR. O iQMR é uma solução que utiliza algoritmos de Machine Learning para exames de imagem. Essa tecnologia permite protocolos de ressonância magnética rápidos em scanners de qualquer fornecedor e modelo, permitindo varreduras de ressonância até 40% mais rápidas, enquanto mantém e até melhora a qualidade da imagem.

Desde 2018, o iQMR é aprovado pela FDA, entidade regulatória Americana, para o uso em todas as partes do corpo humano. Essa tecnologia já é utilizada mundialmente em mais de 300 locais de referência. Alguns dos centros de excelência que já utilizam o iQMR são: Hospital Geral de Massachusetts (EUA), Cleveland Clinic (EUA), Alliance Imaging (EUA), Hillel-Yaffe Medical Center (Israel), University of Kanazawa Medical Center (Japão), Hospital Universitário Yamaguchi (Japão), Health100 (China). Agora essa tecnologia também se tornará disponível na América Latina, através da Alliar. Para exemplificar a magnitude do impacto dessa tecnologia, os testes realizados em nossas máquinas de Ressonância comprovam ganhos de 20 a 40% na redução de tempo de exames. São Paulo, 20 de agosto de 2020. Para mais informações, acesse o nosso site de RI. Contato de RI Sami Foguel

Diretor Presidente e de Relações com InvestidoresEmail: ri@alliar.com Attachments Original document

