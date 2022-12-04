Century Investment : Disclosure (CEIG) 2022 12 04

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: Century Investment Group
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ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Date: 04-12-2022 12:49:26 PM
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PM 12:49:26 2022-12-04 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Subject: Other Material Information
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ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Century Investment Group announces the occurrence of
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ﺙﺪﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ
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the following material event:
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:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ
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Material Event
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ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ
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Date of event: 04-12-2022
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2022-12-04 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ
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Material changes in the Company's assets
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ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺍﺩﻮﺟﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻬﻟﺍ ﺕﺍﺮﻴﻐﺘﻟﺍ
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ﻥﺎﺑ ﺓﺩﺎﻓﻻﺍ ﺩﻮﻧ ، ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗﻭ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟ ًﺍﺬﻴﻔﻨﺗ
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ﻥﺎﺑ ﺓﺩﺎﻓﻻﺍ ﺩﻮﻧ ، ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗﻭ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟ ًﺍﺬﻴﻔﻨﺗ
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ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻛﺮﺷ
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ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻛﺮﺷ
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ﺔﻨﻳﺪﻣ ﻲﺿﺍﺭﺍ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ 434 ﻢﻗﺭ ﺽﺭﻻﺍ ﺔﻌﻄﻗ ﻊﻴﺒﺑ 2022/12/4
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ﺔﻨﻳﺪﻣ ﻲﺿﺍﺭﺍ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ 434 ﻢﻗﺭ ﺽﺭﻻﺍ ﺔﻌﻄﻗ ﻊﻴﺒﺑ 2022/12/4
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ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟﺍﻭ ، ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻡﺎﻘﻤﻟﺍ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍﻭ ﺎﺜﻣﺮﻟﺍ - ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻦﺴﺤﻟﺍ
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ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟﺍﻭ ، ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻡﺎﻘﻤﻟﺍ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍﻭ ﺎﺜﻣﺮﻟﺍ - ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻦﺴﺤﻟﺍ
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ﺔﺋﺎﻤﻌﺑﺭﺍ ﻂﻘﻓ ) ﻲﻧﺩﺭﺍ 472000 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
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ﺔﺋﺎﻤﻌﺑﺭﺍ ﻂﻘﻓ ) ﻲﻧﺩﺭﺍ 472000 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
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ﻱﺮﻫﻮﺟ ﺮﺛﺍ ﻱﺃ ﺪﺟﻮﻳ ﻻﻭ ،( ﺮﻴﻏﻻ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻒﻟﺍ ﻥﻮﻌﺒﺳﻭ ﻥﺎﻨﺛﺍﻭ
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ﻱﺮﻫﻮﺟ ﺮﺛﺍ ﻱﺃ ﺪﺟﻮﻳ ﻻﻭ ،( ﺮﻴﻏﻻ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻒﻟﺍ ﻥﻮﻌﺒﺳﻭ ﻥﺎﻨﺛﺍﻭ
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ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻣ .
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. ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻣ
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Roze Sami Bader
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Roze Sami Bader :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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