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    CEIG   JO3109711015

CENTURY INVESTMENT GROUP

(CEIG)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2022-11-30
0.3600 JOD    0.00%
05:57aCentury Investment : Disclosure (CEIG) 2022 12 04
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11/23Century Investment : Trading (CEIG) 2022 11 23
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Century Investment : Disclosure (CEIG) 2022 12 04

12/04/2022 | 05:57am EST
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Century Investment Group

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: Century Investment Group

ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 04-12-2022 12:49:26 PM

PM 12:49:26 2022-12-04 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: Other Material Information

ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Century Investment Group announces the occurrence of

ﺙﺪﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ

the following material event:

:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ

Material Event

ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ

Date of event: 04-12-2022

2022-12-04 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ

Material changes in the Company's assets

ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺍﺩﻮﺟﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻬﻟﺍ ﺕﺍﺮﻴﻐﺘﻟﺍ

ﻥﺎﺑ ﺓﺩﺎﻓﻻﺍ ﺩﻮﻧ ، ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗﻭ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟ ًﺍﺬﻴﻔﻨﺗ

ﻥﺎﺑ ﺓﺩﺎﻓﻻﺍ ﺩﻮﻧ ، ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗﻭ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟ ًﺍﺬﻴﻔﻨﺗ

ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻛﺮﺷ

ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻛﺮﺷ

ﺔﻨﻳﺪﻣ ﻲﺿﺍﺭﺍ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ 434 ﻢﻗﺭ ﺽﺭﻻﺍ ﺔﻌﻄﻗ ﻊﻴﺒﺑ 2022/12/4

ﺔﻨﻳﺪﻣ ﻲﺿﺍﺭﺍ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ 434 ﻢﻗﺭ ﺽﺭﻻﺍ ﺔﻌﻄﻗ ﻊﻴﺒﺑ 2022/12/4

ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟﺍﻭ ، ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻡﺎﻘﻤﻟﺍ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍﻭ ﺎﺜﻣﺮﻟﺍ - ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻦﺴﺤﻟﺍ

ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟﺍﻭ ، ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻡﺎﻘﻤﻟﺍ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍﻭ ﺎﺜﻣﺮﻟﺍ - ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻦﺴﺤﻟﺍ

ﺔﺋﺎﻤﻌﺑﺭﺍ ﻂﻘﻓ ) ﻲﻧﺩﺭﺍ 472000 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ

ﺔﺋﺎﻤﻌﺑﺭﺍ ﻂﻘﻓ ) ﻲﻧﺩﺭﺍ 472000 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ

ﻱﺮﻫﻮﺟ ﺮﺛﺍ ﻱﺃ ﺪﺟﻮﻳ ﻻﻭ ،( ﺮﻴﻏﻻ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻒﻟﺍ ﻥﻮﻌﺒﺳﻭ ﻥﺎﻨﺛﺍﻭ

ﻱﺮﻫﻮﺟ ﺮﺛﺍ ﻱﺃ ﺪﺟﻮﻳ ﻻﻭ ،( ﺮﻴﻏﻻ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻒﻟﺍ ﻥﻮﻌﺒﺳﻭ ﻥﺎﻨﺛﺍﻭ

ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻣ .

. ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻣ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Roze Sami Bader

Roze Sami Bader :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Century Investment Group PSC published this content on 04 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 December 2022 10:56:01 UTC.


© Publicnow 2022
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Net income 2020 0,41 M 0,58 M 0,58 M
Net cash 2020 9,03 M 12,7 M 12,7 M
P/E ratio 2020 59,4x
Yield 2020 -
Capitalization 3,60 M 5,08 M 5,08 M
EV / Sales 2019 10,1x
EV / Sales 2020 10,5x
Nbr of Employees 8
Free-Float 18,6%
Chart CENTURY INVESTMENT GROUP
Duration : Period :
Century Investment Group Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Riad Zuhair Mohammad Al-Khashman Chairman & Chief Executive Officer
Mohammad Ahmad Mohammad Al-Mallah Chief Financial Officer & Secretary
Rosy Sami Nour Badr Administrative Manager
Ayham Atallah Hussein Al-Khasawneh Independent Non-Executive Director
Emad Awwad Saleh Al-Khuraisat Non-Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
CENTURY INVESTMENT GROUP-80.43%5
INVESTOR AB (PUBL)-16.26%57 786
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED-12.52%21 665
HAL TRUST-10.46%11 872
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