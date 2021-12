Cerved S p A : ISO 223012019 Cerved Group

CERTIFICATO n°

CERTIFICATE n° 52377

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

CERVED GROUP SPA

IT - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) - VIA DELL'UNIONE EUROPEA, 6/A - 6/B

NELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS

IT -20097 SAN DONATO MILANESE(MI)-VIA DELL'UNIONE EUROPEA,6/A-6/B

IT - 87050 MANGONE (CS) - ZONA INDUSTRIALE PIANO LAGO snc

IT - 35127 PADOVA (PD) - CORSO STATI UNITI 14 bis

IT - 56025 PONTEDERA (PI) - VIA SALVO D'ACQUISTO 40/C

IT - 00147 ROMA (RM) - VIA CRISTOFORO COLOMBO 149

IT - 10141 TORINO (TO) - CORSO FRANCESCO FERRUCCI 112

IT - 72100 BRINDISI (BR) - PIAZZA CAIROLI 29

IT - 07100 SASSARI () - VIA ALFREDO ORIANI 8/A

IT - 40132 BOLOGNA (BO) - VIA DELLA SALUTE, 14/2

IT - 70132 BARI (BA) - STRADA BITONTO AREOPORTO 18/E

IT - 16129 GENOVA () - CORSO BUENOS AIRES 5/4

IT - 38065 MORI (TN) - VIA TEATRO 43

IT - 37138 VERONA (VR) - VIA MILANO 36- 36/A

IT - 80142 NAPOLI (NA) - CORSO NOVARA, 10

HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE BUSINESS CONTINUITY CHE E' CONFORME ALLA NORMA

HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS A BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD

ISO 22301:2019

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

SETTORE CODE IAF 33

Gestione della Continuità Operativa dei processi e dei servizi di business erogati da Cerved Group sia internamente al Gruppo sia verso i Clienti ed il mercato. Sono ricompresi i processi interni di supporto negli ambiti HR, IT, Finance, Procurement, Facility Management, Sales, Internal Audit, Legal, Investor Relations & Structured Finance, Strategy & Corporate Development ed i servizi ai clienti in ambito business information, real estate, risk analytics, marketing intelligence.

Management of Business Continuity of processes and services provided by Cerved Group both

internally to the Group and to customers and the marketplace. Management of the following

internal support processes: HR, IT, Finance, Procurement, Facility Management, Sales, Internal

Audit, Legal, Investor Relations & Structured Finance, Strategy & Corporate Development. Customer Services related to: Business information, Real Estate, Risk Analytics, Marketing Intelligence.

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS