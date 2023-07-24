Date Company Ticker Title Link
2023-07-24T10:48:41Z CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC - APPOINTMENT OF COMPANY SECRETARY Link
2023-07-24T08:11:01Z CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-APPOINTMENT OF A NON-EXECUTIVE DIRECTOR Link
2023-07-22T20:55:05Z LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC LIVINGTRUST LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC-NOTICE OF 9TH AGM RESOLUTION Link
2023-07-21T15:20:03Z PRESTIGE ASSURANCE PLC PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE PLC-RESOLUTIONS PASSED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-07-21T14:06:05Z JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC JAPAULGOLD JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-21T13:40:59Z JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC JAPAULGOLD JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC-BOARD MEETING RESOLUTION Link
2023-07-21T12:31:02Z SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC NSLTECH SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-21T11:35:07Z ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED ETI ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-20T19:20:05Z DANGOTE CEMENT PLC DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC- SHARE BUYBACK PROGRAMME - COMPLETION OF TRANCHE I Link
2023-07-20T19:20:05Z SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SFSREIT SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-SFS REIT KEY PERFORMANCE METRICS Link
2023-07-20T17:31:17Z SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SFSREIT SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-20T17:00:02Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC-ZENITH BANK PLC ANNOUNCEMENT Link
2023-07-20T16:15:03Z NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC NGXGROUP NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC-APPOINTMENT OF SUBSTANTIVE COMPANY SECRETARY Link
2023-07-20T16:06:55Z THE INITIATES PLC TIP THE INITIATES PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-20T15:46:05Z FBN HOLDINGS PLC FBNH FBN HOLDINGS PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-20T14:11:02Z JAIZ BANK PLC JAIZBANK JAIZ BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-20T14:11:01Z THOMAS WYATT NIG. PLC. THOMASWY THOMAS WYATT NIG. PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-20T14:10:59Z VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC VERITASKAP VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING Link
2023-07-20T14:00:06Z BUA Cement Plc BUACEMENT BUA CEMENT PLC-CHANGE IN BOARD MEETING DATE Link
2023-07-20T14:00:05Z LIVESTOCK FEEDS PLC. LIVESTOCK LIVESTOCK FEEDS PLC.-LSF 2023 AGM RESOLUTIONS Link
2023-07-20T09:06:04Z BRICKLINKS AFRICA PLC BAPLC BRICKLINKS AFRICA PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-07-20T07:30:06Z INTERNATIONAL BREWERIES PLC. INTBREW INTERNATIONAL BREWERIES PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSE PERIOD Link
2023-07-19T12:30:02Z CHAMPION BREW. PLC. CHAMPION CHAMPION BREW. PLC.-AGM PASSED RESOLUTIONS Link
2023-07-19T12:25:03Z NASCON Allied Industries Plc NASCON NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-19T11:10:04Z CHAMPION BREW. PLC. CHAMPION CHAMPION BREW. PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-19T08:30:58Z MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC MULTIVERSE MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-19T08:15:04Z CORONATION INSURANCE PLC WAPIC CORONATION INSURANCE PLC- NOTICE OF COURT ORDER MEETING (COM) Link
2023-07-19T08:15:02Z JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC JAPAULGOLD JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-19T07:50:03Z FIDELITY BANK PLC FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC- NOTICE OF EGM Link
2023-07-18T16:05:58Z BUA Cement Plc BUACEMENT BUA CEMENT PLC-DIVIDEND ANNOUNCEMENT Link
2023-07-18T15:40:58Z FTN COCOA PROCESSORS PLC FTNCOCOA FTN COCOA PROCESSORS PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-18T15:35:11Z LIVESTOCK FEEDS PLC. LIVESTOCK LIVESTOCK FEEDS PLC.-NOTICE OF 2023 ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-07-18T15:35:03Z CAPITAL HOTEL PLC CAPHOTEL CAPITAL HOTEL PLC-CHP EXPLANATORY STATEMENT Link
2023-07-18T13:31:04Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSCORP - RESIGNATION OF GROUP CFO Link
2023-07-18T13:25:19Z MCNICHOLS PLC MCNICHOLS SEC Approval of McNichols Right Issue Link
2023-07-17T15:10:03Z REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC REGALINS REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC-NOTICE OF DEFAULT FILING Link
2023-07-17T15:10:02Z ABBEY MORTGAGE BANK PLC ABBEYBDS ABBEY MORTGAGE BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-17T15:01:50Z LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC LIVINGTRUST LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-17T14:25:03Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC-APPOINTMENT OF DIRECTORS Link
2023-07-17T13:50:02Z RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC RONCHESS RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC-NOTICE OF BOARD MEETING Link
2023-07-17T11:50:03Z THE INITIATES PLC TIP THE INITIATES PLC-RESOLUTIONS OF THE 24TH AGM OF THE INITIATES PLC Link
2023-07-17T06:50:06Z AFROMEDIA PLC AFROMEDIA AFROMEDIA PLC-PRESS RELEASE Link
2023-07-16T17:36:05Z EUNISELL INTERLINKED PLC EUNISELL EUNISELL INTERLINKED PLC- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-15T02:36:03Z CHELLARAMS PLC. CHELLARAM CHELLARAMS PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-14T16:01:08Z GEREGU POWER PLC GEREGU GEREGU POWER PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-14T15:00:58Z CUTIX PLC. CUTIX CUTIX PLC.-CUTIX PLC - RESOLUTION OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS Link
2023-07-14T12:45:52Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC - PROPOSED ACQUISITION OF STANDARD CHARTERED BANKING BUSINESSES Link
2023-07-14T09:50:03Z NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) NEWGOLD NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF)-NEWGOLD ISSUER QUARTERLY UNAUDITED USD AFS JUNE 2023 Link
2023-07-14T08:30:03Z Airtel Africa Plc AIRTELAFRI AIRTEL AFRICA PLC-NOTICE OF THREE MONTHS RESULTS FOR PERIOD ENDED 30 JUNE 2023 Link
2023-07-14T07:31:10Z Infinity Trust Mortgage Bank Plc INFINITY INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-13T16:50:32Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC - ACQUISITION OF MAJORITY EQUITY STAKE IN ANGOLAN-BASED FINIBANCO S.A Link
2023-07-13T16:00:58Z VITAFOAM NIG PLC. VITAFOAM VITAFOAM NIG PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING Link
2023-07-13T16:00:56Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-07-13T15:55:03Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC-HALF YEAR 2023 EARNINGS PRESS RELEASE Link
2023-07-13T13:50:04Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-13T11:40:02Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC-NOTIFICATION OF RELEASE OF Q2-2023 UNAUDITED FINANCIALS Link
2023-07-13T10:15:02Z DANGOTE SUGAR REFINERY PLC DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-13T10:05:03Z OKOMU OIL PALM PLC. OKOMUOIL OKOMU OIL PALM PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-13T10:05:01Z Notore Chemical Industries Plc NOTORE NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-13T09:56:01Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-13T08:30:02Z ROYAL EXCHANGE PLC. ROYALEX ROYAL EXCHANGE PLC.-PRESS RELEASE OF ON LATE SUBMISSION OF 2022 AFS AND Q1 UFS Link
2023-07-13T08:06:02Z NASCON Allied Industries Plc NASCON NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC-COMPANY ANNOUNCEMENT Link
2023-07-12T14:15:12Z MAY AND BAKER MAYBAKER MAY AND BAKER- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-12T14:15:11Z C AND I LEASING PLC. CILEASING C AND I LEASING PLC.-PRESS RELEASE Link
2023-07-12T14:15:10Z CAPITAL HOTEL PLC CAPHOTEL CAPITAL HOTEL PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-12T14:15:09Z MEYER PLC MEYER MEYER PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-12T14:15:07Z OMATEK VENTURES PLC OMATEK OMATEK VENTURES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-12T13:35:03Z PRESCO PLC PRESCO PRESCO PLC-CORPORATE DISCLOSURE Link
2023-07-12T08:20:03Z TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. TRIPPLEG TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC.- DIVIDEND INFORMATION Link
2023-07-12T08:20:02Z NIGERIAN BREWERIES PLC. NB Plc NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD Link
2023-07-12T07:35:04Z FTN COCOA PROCESSORS PLC FTNCOCOA FTN COCOA PROCESSORS PLC-EGM RESOLUTIONS Link
2023-07-11T12:45:05Z REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC REGALINS REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-11T12:45:03Z NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-11T10:50:02Z RED STAR EXPRESS PLC REDSTAREX RED STAR EXPRESS PLC-REVIEWED DIVIDEND Link
2023-07-11T10:05:06Z BERGER PAINTS NIGERIA PLC BERGER BERGER PAINTS NIGERIA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-10T18:51:05Z RED STAR EXPRESS PLC REDSTAREX RED STAR EXPRESS PLC- UPDATED CORPORATE ACTION Link
2023-07-10T16:50:03Z BETA GLASS PLC BETAGLAS BETA GLASS PLC- RESOLUTIONS PASSED AT THE AGM OF JULY 6, 2023 Link
2023-07-10T15:20:06Z HONEYWELL FLOUR MILL PLC HONYFLOUR HONEYWELL FLOUR MILL PLC-HFMP PRESS RELEASE ON DELAYED RELEASE OF 2023 AUDITED RESULTS Link
2023-07-10T15:20:05Z FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC FLOURMILL FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC-ANNOUNCEMENT OF DELAYED RELEASE OF 2023 AUDITED RESULTS Link
2023-07-10T14:28:58Z STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC STERLINGNG STERLING FINANCIAL HOLDINGS - PAYMENT OF DIVIDEND Link
2023-07-10T13:10:59Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-10T10:00:07Z BUA Cement Plc BUACEMENT BUA CEMENT PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-07-08T10:34:58Z FBN HOLDINGS PLC FBNH Notification of Acquisition of Substantial Shareholdings in FBN Holdings Link
2023-07-07T15:25:03Z DANGOTE CEMENT PLC DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC - SHARE BUY-BACK PROGRAMME - TRANCHE I Link
2023-07-07T13:15:03Z TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC. TOURIST TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.-TCN AGM NOTICE - 28 JULY 2023 Link
2023-07-07T13:00:04Z JOHN HOLT PLC. JOHNHOLT JOHN HOLT PLC.-RESOLUTIONS AT JOHN HOLT PLC 61ST AGM Link
2023-07-07T12:36:01Z TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC. TOURIST TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-07T11:16:07Z TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC. TOURIST TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-07-06T18:41:31Z RED STAR EXPRESS PLC REDSTAREX RED STAR EXPRESS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-07-06T18:38:43Z AXA Mansard Insurance Plc MANSARD AXA MANSARD INSURANCE PLC- BOARD CHANGES Link
2023-07-06T15:40:04Z CUTIX PLC. CUTIX CUTIX PLC. EARNINGFORCAST Link
2023-07-06T13:55:06Z SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC SKYAVN SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-NOTICE OF BOARD MEETING Link
2023-07-06T13:55:05Z BUA Cement Plc BUACEMENT BUA CEMENT PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-06T13:55:04Z GEREGU POWER PLC GEREGU GEREGU POWER PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-06T11:35:02Z LEARN AFRICA PLC LEARNAFRCA LEARN AFRICA PLC-CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT Link
2023-07-06T11:30:56Z STANBIC IBTC HOLDINGS PLC STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-NEW APPOINTMENTS TO HOLDCO AND SUBSIDIARY BOARDS Link
2023-07-05T16:50:03Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-05T16:10:03Z IKEJA HOTEL PLC IKEJAHOTEL IKEJA HOTEL PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-05T16:03:58Z STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC STERLINGNG STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC - NOTIFICATION OF APPOINTMENT OF DIRECTORS Link
2023-07-05T15:00:04Z THE INITIATES PLC TIP THE INITIATES PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-05T14:10:03Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC-SCHEDULE OF HOLDERS OF UNCLAIMED DIVIDEND Link
2023-07-05T09:00:09Z JAIZ BANK PLC JAIZBANK JAIZ BANK PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-07-04T19:45:03Z RED STAR EXPRESS PLC REDSTAREX RED STAR EXPRESS PLC-CORPORATE ACTION Link
2023-07-04T16:15:02Z CORONATION INSURANCE PLC WAPIC CORONATION INSURANCE PLC-CAUTIONARY ANNOUNCEMENT Link
2023-07-04T15:45:02Z STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC STERLINGNG STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC-NOTIFICATION OF APPOINTMENT OF DIRECTORS Link
2023-07-04T15:20:04Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC. DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-04T13:40:03Z NESTLE NIGERIA PLC. NESTLE NESTLE NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF CHANGES TO THE BOARD Link
2023-07-04T13:36:59Z Airtel Africa Plc AIRTELAFRI AIRTEL AFRICA PLC-2023 AGM RESULTS Link
2023-07-04T11:01:04Z LASACO ASSURANCE PLC. LASACO LASACO ASSURANCE PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-07-04T11:01:03Z BUA FOODS PLC BUAFOODS BUA FOODS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-04T10:48:44Z AIRTEL AFRICA PLC AIRTELAFRI AIRTEL AFRICA PLC - LTIP 2023 AWARD Link
2023-07-04T10:35:02Z WEMA BANK PLC. WEMABANK WEMA BANK PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD Link
2023-07-04T09:45:04Z ABC TRANSPORT PLC ABCTRANS ABC TRANSPORT PLC- BOARD CHANGES Link
2023-07-04T08:50:02Z RED STAR EXPRESS PLC REDSTAREX RED STAR EXPRESS PLC EARNINGFORCAST Link
2023-07-04T06:50:06Z DANGOTE CEMENT PLC DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC-DCP - NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD Link
2023-07-03T17:05:05Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC-UBA ANNUAL SUSTAINABILITY REPORT 2022 Link
2023-07-03T16:20:04Z THE INITIATES PLC TIP THE INITIATES PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-03T15:20:05Z UNIVERSITY PRESS PLC. UPL UNIVERSITY PRESS PLC.-CORPORATE ACTION Link
2023-07-03T15:20:04Z AIICO INSURANCE PLC. AIICO AIICO INSURANCE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-03T15:20:03Z AXA Mansard Insurance Plc MANSARD AXA MANSARD INSURANCE PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-07-03T14:50:49Z LIVESTOCK FEEDS PLC. LIVESTOCK LIVESTOCK FEEDS PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-03T14:45:05Z AXA Mansard Insurance Plc MANSARD AXA MANSARD INSURANCE PLC- UPDATED CORPORATE ACTION Link
2023-07-03T14:45:03Z NEM INSURANCE PLC. NEM NEM INSURANCE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-07-03T13:25:03Z CUSTODIAN INVESTMENT PLC CUSTODIAN CUSTODIAN INVESTMENT PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE Link
2023-07-03T13:25:02Z LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC LIVINGTRUST LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE Link
2023-07-03T13:20:04Z AFRICA PRUDENTIAL PLC AFRIPRUD AFRICA PRUDENTIAL PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE Link
2023-07-03T13:20:03Z CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC CHIPLC CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE Link
2023-07-03T13:20:02Z NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC NAHCO NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE Link
2023-07-03T12:55:34Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-03T12:55:33Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-03T12:55:02Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-03T12:50:02Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-03T12:45:03Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-03T12:45:02Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-03T12:35:03Z Caverton Offshore Support Group Plc Caverton CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC - 2022 AGM RESOLUTIONS Link
2023-07-03T12:35:02Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD Link
2023-07-03T11:45:03Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-03T11:30:03Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-07-03T10:50:02Z STANBIC IBTC HOLDINGS PLC STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-RESIGNATION OF A DIRECTOR Link
2023-07-03T09:31:00Z HONEYWELL FLOUR MILL PLC HONYFLOUR HONEYWELL FLOUR MILL PLC-FRCN CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2023 Link
2023-07-03T09:25:04Z FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC FLOURMILL FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC-FMN NCCG REPORT 2023 Link
2023-07-03T09:25:03Z UPDC PLC UPDC UPDC PLC-CLOSED PERIOD NOTICE Link
2023-06-30T22:20:58Z ACADEMY PRESS PLC. ACADEMY ACADEMY PRESS PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-06-30T18:46:02Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-30T18:45:02Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-30T18:40:02Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-30T18:32:50Z JULIUS BERGER NIGERIA PLC JBERGER JULIUS BERGER NIGERIA PLC-CLOSED PERIOD Link
2023-06-30T18:08:05Z MORISON INDUSTRIES PLC. MORISON MORISON INDUSTRIES PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-06-30T18:08:04Z IKEJA HOTEL PLC IKEJAHOTEL IKEJA HOTEL PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-06-30T17:10:02Z BETA GLASS PLC BETAGLAS BETA GLASS PLC-BG_Q2 2023 NOTICE OF CLOSED PERIOD ON SHARE DEALING Link
2023-06-30T17:05:02Z STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC STERLINGNG STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-06-30T17:02:11Z PRESTIGE ASSURANCE PLC PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-06-30T17:02:10Z FBN HOLDINGS PLC FBNH FBN HOLDINGS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-06-30T17:02:09Z AXA Mansard Insurance Plc MANSARD AXA MANSARD INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-06-30T16:35:02Z INTERNATIONAL BREWERIES PLC. INTBREW INTERNATIONAL BREWERIES PLC.-AGM RESOLUTIONS Link
2023-06-30T16:13:49Z FLOUR MILLS NIG. PLC. FLOURMILL FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC - NCCG REPORT Link
2023-06-30T16:05:01Z AXA Mansard Insurance Plc MANSARD AXA MANSARD INSURANCE PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD Link
2023-06-30T15:55:01Z NASCON Allied Industries Plc NASCON NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC-CLOSED PERIOD Link
2023-06-30T15:50:02Z FIDELITY BANK PLC FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-30T15:45:02Z FIDELITY BANK PLC FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-30T15:20:02Z MRS OIL NIGERIA PLC. MRS MRS OIL NIGERIA PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-06-30T15:16:01Z INTERNATIONAL BREWERIES PLC. INTBREW INTERNATIONAL BREWERIES PLC.-COMPANY SECRETARY NOTIFICATION Link
2023-06-30T15:15:59Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-06-30T15:10:57Z TRANSCORP HOTELS PLC TRANSCOHOT TRANSCORP HOTELS PLC-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD Link
2023-06-30T14:30:07Z CADBURY NIGERIA PLC. CADBURY CADBURY NIGERIA PLC.-CLOSED PERIOD NOTICE OF BOARD MEETING Link
2023-06-30T14:30:06Z ABBEY MORTGAGE BANK PLC ABBEYBDS ABBEY MORTGAGE BANK PLC-NOTICE OF RESIGNATION OF NON-EXECUTIVE DIRECTOR Link
2023-06-30T14:30:05Z MRS OIL NIGERIA PLC. MRS MRS OIL NIGERIA PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD Link
2023-06-30T14:20:04Z DANGOTE SUGAR REFINERY PLC DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-06-30T13:15:02Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-30T13:05:02Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-30T13:00:36Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-30T13:00:05Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
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2023-06-30T12:00:05Z OKOMU OIL PALM PLC. OKOMUOIL OKOMU OIL PALM PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD Link
2023-06-30T12:00:04Z ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED ETI ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-CLOSED PERIOD Q2 2023 Link
2023-06-30T11:56:02Z P Z CUSSONS NIGERIA PLC. PZ P Z CUSSONS NIGERIA PLC.- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-06-30T11:56:00Z LINKAGE ASSURANCE PLC LINKASSURE LINKAGE ASSURANCE PLC-CLOSED PERIOD Link
2023-06-30T11:55:59Z LAFARGE AFRICA PLC. WAPCO LAFARGE AFRICA PLC.-NOTIFICATION ON ACTING CHIEF FINANCIAL OFFICER Link
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2023-06-30T11:05:03Z UNILEVER NIGERIA PLC. UNILEVER UNILEVER NIGERIA PLC.- NOTICE OF CLOSED PERIOD JUNE 2023 Link
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2023-06-27T10:55:03Z STANBIC IBTC HOLDINGS PLC STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-AUDIT OF 2023 HALF YEAR RESULTS Link
2023-06-27T10:55:02Z PRESTIGE ASSURANCE PLC PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE PLC-CHANGE OF DATE OF 53RD ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-06-27T10:50:06Z NESTLE NIGERIA PLC. NESTLE NESTLE NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD AND DATE OF BOARD MEETING Link
2023-06-27T10:50:05Z NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) NEWGOLD NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF)-NEWGOLD ISSUER (RF) LIMITED UNAUDITED USD AFS 2023 Link
2023-06-27T10:50:03Z NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) NEWGOLD NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF)-NEWGOLD ISSUER (RF) LIMITED AUDITED AFS 2023 Link
2023-06-27T10:47:12Z JOHN HOLT PLC. JOHNHOLT JOHN HOLT PLC.-CHANGE OF DATE OF 61ST ANNUAL GENERAL MEETING Link
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2023-06-26T16:20:04Z ABC TRANSPORT PLC ABCTRANS ABC TRANSPORT PLC EARNINGFORCAST Link
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2023-06-26T16:00:06Z LAFARGE AFRICA PLC. WAPCO LAFARGE AFRICA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
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2023-06-26T13:50:04Z LINKAGE ASSURANCE PLC LINKASSURE LINKAGE ASSURANCE PLC- ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTION Link
2023-06-26T13:25:02Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD FOR SEPLAT ENERGY PLC Link
2023-06-26T13:20:05Z VITAFOAM NIG PLC. VITAFOAM VITAFOAM NIG PLC.- NOTICE OF CLOSED PERIOD FOR 3RD QUARTER ENDING 30TH JUNE 2023 Link
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2023-06-23T15:22:19Z ARDOVA PLC ARDOVA ARDOVA PLC-PRESS RELEASE - ARDOVA PLC HANDBALL PREMIER LEAGUE SPONSORSHIP Link
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2023-06-23T15:15:03Z PRESTIGE ASSURANCE PLC PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE PLC - POSTPONEMENT ANNUAL GENERAL MEETING Link
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2023-06-23T10:25:04Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
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2023-06-23T06:00:04Z UNION BANK OF NIGERIA PLC UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
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2023-06-22T07:40:04Z UAC OF NIGERIA PLC. UACN UAC OF NIGERIA PLC.-RETIREMENT OF A NON-EXECUTIVE DIRECTOR Link
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2023-06-21T16:00:03Z Airtel Africa Plc AIRTELAFRI AIRTEL AFRICA PLC- ANNOUNCEMENT OF FINAL DIVIDEND CURRENCY EXCHANGE RATES Link
2023-06-21T12:10:08Z E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC ETRANZACT E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC- NOTICES OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) - Link
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2023-06-20T16:20:05Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
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2023-06-20T07:30:05Z Airtel Africa Plc AIRTELAFRI AIRTEL AFRICA PLC-CHANGES TO THE FOREIGN EXCHANGE MARKET IN NIGERIA Link
2023-06-19T16:55:02Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-19T16:45:03Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-19T16:40:03Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-19T16:05:04Z THE INITIATES PLC TIP THE INITIATES PLC- NOTICES OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) - Link
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2023-06-18T14:10:06Z JULIUS BERGER NIGERIA PLC JBERGER JULIUS BERGER NIGERIA PLC - 53RD ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTION Link
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2023-06-16T14:11:06Z UNIVERSAL INSURANCE PLC UNIVINSURE UNIVERSAL INSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-06-16T13:25:05Z RED STAR EXPRESS PLC REDSTAREX RED STAR EXPRESS PLC-NOTICE OF BOARD MEETING Link
2023-06-16T13:25:03Z CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-ELECTION OF CHAIRMAN Link
2023-06-16T11:31:04Z R T BRISCOE (NIGERIA) PLC. RTBRISCOE R T BRISCOE (NIGERIA) PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
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2023-06-16T07:35:04Z CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC - AGM RESOLUTIONS Link
2023-06-16T05:36:07Z R T BRISCOE (NIGERIA) PLC. RTBRISCOE R T BRISCOE (NIGERIA) PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-06-15T14:45:03Z SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC SKYAVN SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-APPOINTMENT OF NEW EXECUTIVE DIRECTOR Link
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2023-06-15T14:30:04Z STANBIC IBTC HOLDINGS PLC STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-APPOINTMENT OF A NON-EXECUTIVE DIRECTOR Link
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2023-06-14T09:35:03Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
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2023-06-13T16:15:02Z NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF CHANGE IN THE BOARD OF NEIMETH Link
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2023-06-13T13:00:03Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-13T12:26:06Z MORISON INDUSTRIES PLC. MORISON MORISON INDUSTRIES PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-06-13T12:11:03Z BRICKLINKS AFRICA PLC BAPLC BRICKLINKS AFRICA PLC-PUBLIC ANNOUNCEMENT Link
2023-06-13T11:45:04Z LEARN AFRICA PLC LEARNAFRCA LEARN AFRICA PLC EARNINGFORCAST Link
2023-06-13T11:45:04Z LEARN AFRICA PLC LEARNAFRCA LEARN AFRICA PLC EARNINGFORCAST Link
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2023-06-13T09:26:03Z Vetiva Fund Managers Limited Vetiva VETIVA FUND MANAGERS LIMITED-VETIVA GRIFFIN 30 ETF - UNITHOLDER NOTIFICATION Link
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2023-06-07T09:31:07Z THOMAS WYATT NIG. PLC. THOMASWY THOMAS WYATT NIG. PLC.- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR PERIOD ENDED 31 MARCH 2023 Link
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2023-06-06T14:15:02Z OKOMU OIL PALM PLC. OKOMUOIL OKOMU OIL PALM PLC. EARNINGFORCAST Link
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2023-06-06T11:15:03Z MAY AND BAKER MAYBAKER MAY AND BAKER-ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTIONS Link
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2023-06-05T14:50:02Z LAFARGE AFRICA PLC. WAPCO LAFARGE AFRICA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-06-05T14:20:02Z FBN HOLDINGS PLC FBNH FBN HOLDINGS PLC - 2023 CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT Link
2023-06-05T12:41:03Z P Z CUSSONS NIGERIA PLC. PZ P Z CUSSONS NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD Link
2023-06-05T12:41:02Z TotalEnergies Marketing Nigeria Plc TOTAL TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC-AGM RESOLUTIONS Link
2023-06-05T11:31:03Z CHELLARAMS PLC. CHELLARAM CHELLARAMS PLC - DATE OF FILING OF 2023 AFS Link
2023-06-05T10:26:01Z LASACO ASSURANCE PLC. LASACO LASACO ASSURANCE PLC.-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT Link
2023-06-05T09:20:02Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-05T09:15:03Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-05T08:36:04Z CORONATION INSURANCE PLC WAPIC CORONATION INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-06-05T08:26:04Z UNITY BANK PLC UNITYBNK UNITY BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-06-05T08:07:01Z ARDOVA PLC ARDOVA ARDOVA PLC-OUTCOME OF COURT ORDERED MEETING Link
2023-06-05T08:07:00Z WEMA BANK PLC. WEMABANK WEMA BANK PLC.-RESOLUTIONS PASSED AT 2022 AGM Link
2023-06-05T07:55:08Z Caverton Offshore Support Group Plc Caverton CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-06-03T21:06:05Z UNITY BANK PLC UNITYBNK UNITY BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-06-02T13:43:37Z CORONATION INSURANCE PLC WAPIC CORONATION INSURANCE PLC - AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 Link
2023-06-02T13:15:03Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC. EARNINGFORCAST Link
2023-06-02T11:15:08Z UNIVERSITY PRESS PLC. UPL UNIVERSITY PRESS PLC.- NCCG REPORT Link
2023-06-02T09:01:02Z FBN HOLDINGS PLC FBNH FBN HOLDINGS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-06-02T06:05:02Z MTN Nigeria Communications Plc MTNN MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-02T05:55:07Z MTN Nigeria Communications Plc MTNN MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-01T23:36:06Z FBN HOLDINGS PLC FBNH FBN HOLDINGS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-06-01T16:30:03Z WEMA BANK PLC. WEMABANK WEMA BANK PLC.-APPOINTMENT OF CHAIRMAN Link
2023-06-01T14:30:03Z INTERNATIONAL BREWERIES PLC. INTBREW INTERNATIONAL BREWERIES PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-06-01T13:50:03Z ABBEY MORTGAGE BANK PLC ABBEYBDS ABBEY MORTGAGE BANK PLC-RESOLUTION PASSED AT THE 31ST ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-06-01T09:20:03Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-01T09:15:03Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-01T08:55:02Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-06-01T08:30:02Z INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC INTENEGINS[MRS] INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC EARNINGFORCAST Link
2023-05-31T19:00:04Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-31T15:36:03Z NIGERIAN BREWERIES PLC. NB Plc NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF PROPOSED ACQUISTION Link
2023-05-31T15:15:04Z REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC REGALINS REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-31T12:37:43Z NOTORE CHEMICAL IND PLC NOTORE NOTORE CHEMICAL IND PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-31T08:35:05Z PRESTIGE ASSURANCE PLC PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-30T21:01:03Z ELLAH LAKES PLC. ELLAHLAKES ELLAH LAKES PLC.- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-05-30T19:05:05Z NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC NAHCO NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC-NAHCO PLC 42ND AGM RESOLUTIONS Link
2023-05-30T15:41:03Z VITAFOAM NIG PLC. VITAFOAM VITAFOAM NIG PLC. - NOTIFICATION OF BOARD CHANGES Link
2023-05-30T15:00:03Z STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC STERLINGNG STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC-ANNOUNCEMENT ON DIVIDEND PAYMENT Link
2023-05-30T13:55:02Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-30T13:50:03Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-30T11:50:04Z NASCON Allied Industries Plc NASCON NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC-POST-AGM REPORT Link
2023-05-30T11:50:03Z NASCON Allied Industries Plc NASCON NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC-COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS Link
2023-05-30T09:36:07Z UNILEVER NIGERIA PLC. UNILEVER UNILEVER NIGERIA PLC - NOTIFICATION OF RESIGNATION OF DIRECTOR Link
2023-05-30T08:15:05Z STANBIC IBTC HOLDINGS PLC STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-COMMENCEMENT OF CLOSED PERIOD AND NOTICE OF BOARD MEETING Link
2023-05-29T18:10:09Z ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED ETI ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED DIRECTORS DEALINGS Link
2023-05-27T14:41:13Z CUTIX PLC. CUTIX CUTIX PLC.- YEAR END - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-05-26T21:55:02Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-26T21:50:03Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-26T16:55:03Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-26T16:50:03Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-26T16:50:03Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-26T16:46:04Z NIGERIAN ENAMELWARE PLC. ENAMELWA NIGERIAN ENAMELWARE PLC.- YEAR END - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-05-26T16:45:05Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-26T16:15:02Z CUTIX PLC. CUTIX CUTIX PLC.-CUTIX PLC - RESOLUTION OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS Link
2023-05-26T15:05:05Z JOHN HOLT PLC. JOHNHOLT JOHN HOLT PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-26T12:25:04Z BERGER PAINTS NIGERIA PLC BERGER BERGER PAINTS NIGERIA PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-26T09:10:03Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-26T08:25:07Z ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED ETI ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-ADOPTED RESOLUTIONS Link
2023-05-26T08:25:06Z STANBIC IBTC HOLDINGS PLC STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-RESOLUTIONS PASSED AT 11TH ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-05-26T08:25:04Z RAK UNITY PET. COMP. PLC. RAKUNITY RAK UNITY PET. COMP. PLC.-FINAL PAYMENTS TO SHAREHOLDERS Link
2023-05-25T17:25:03Z NESTLE NIGERIA PLC. NESTLE NESTLE NIGERIA PLC. DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-25T14:15:02Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-25T14:10:36Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-25T14:10:35Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-25T14:10:04Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-25T14:10:04Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-25T14:06:03Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-25T14:06:02Z CONOIL PLC CONOIL CONOIL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-05-25T14:01:04Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-25T14:00:05Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-25T13:55:02Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-25T13:50:03Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-25T13:46:02Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-25T13:30:05Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-25T10:01:57Z NPF MICROFINANCE BANK PLC NPFMCRFBK NPF MICROFINANCE BANK PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-25T08:45:02Z NCR (NIGERIA) PLC. NCR NCR (NIGERIA) PLC - RESOLUTIONS PASSED AT 71ST AGM Link
2023-05-25T08:00:11Z Notore Chemical Industries Plc NOTORE NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC-BOARD CHANGES NOTIFICATION Link
2023-05-25T08:00:09Z BETA GLASS PLC BETAGLAS BETA GLASS PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-25T08:00:08Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC - RESOLUTIONS FROM THE FIRST AGM Link
2023-05-24T19:36:03Z CONOIL PLC CONOIL CONOIL PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-05-24T15:45:03Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-24T15:40:05Z FIDELITY BANK PLC FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC - 35TH AGM RESOLUTIONS Link
2023-05-24T12:15:02Z OANDO PLC OANDO OANDO PLC - Oando Kicks-off Sustainable Transport Initiative in Lagos State Link
2023-05-24T08:40:06Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC - CORPORATE ANNOUNCEMENT ON SSPA AMENDMENT Link
2023-05-24T07:21:05Z MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. MBENEFIT MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-05-23T18:29:17Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC - LIVESTREAMING LINK TO THE FIRST AGM Link
2023-05-23T18:10:04Z CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC CHIPLC CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-23T15:51:09Z MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. MBENEFIT MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-05-23T14:40:07Z SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC SKYAVN SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-23T14:40:06Z MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. MBENEFIT MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-23T11:55:02Z SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC SUNUASSUR SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-CHANGE OF VENUE OF ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-05-23T11:45:03Z SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC SKYAVN SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-UPDATED PROPOSED DIVIDEND Link
2023-05-22T15:50:11Z CHAMS HOLDING COMPANY PLC CHAMS CHAMS HOLDING COMPANY PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-22T15:50:09Z UNIVERSITY PRESS PLC. UPL UNIVERSITY PRESS PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-05-22T13:02:35Z NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC NAHCO NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-22T11:05:02Z OANDO PLC OANDO OANDO PLC - ADJOURNMENT OF HEARING ON SCHEME OF ARRANGEMENT Link
2023-05-22T10:44:36Z NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC - AGM RESOLUTIONS Link
2023-05-22T09:40:05Z NEM INSURANCE PLC. NEM NEM INSURANCE PLC - AGM RESOLUTIONS Link
2023-05-19T18:30:02Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-19T18:25:02Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-19T18:15:04Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-19T15:55:02Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-19T14:56:08Z UPDC PLC UPDC UPDC PLC-NOTIFICATION OF OUTCOME OF 2023 AGM Link
2023-05-19T14:56:07Z MEYER PLC MEYER MEYER PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-18T20:50:01Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-18T20:45:03Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-18T16:10:02Z NESTLE NIGERIA PLC. NESTLE NESTLE NIGERIA PLC.-RESOLUTIONS PASSED AT THE 54TH AGM OF NESTLE NIGERIA PLC Link
2023-05-18T16:06:07Z NESTLE NIGERIA PLC. NESTLE NESTLE NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF CHANGES TO THE BOARD Link
2023-05-18T16:06:06Z REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC REGALINS REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC-BOARD RESOLUTION Link
2023-05-18T15:50:05Z CAPITAL HOTEL PLC CAPHOTEL CAPITAL HOTEL PLC-CHP AGM RESOLUTIONS Link
2023-05-18T15:50:03Z Caverton Offshore Support Group Plc Caverton CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-CAVERTON- 2023 Q1 COSG PRESS RELEASE Link
2023-05-18T11:55:03Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-ANNOUNCEMENT ON CURRENCY EXCHANGE RATE FOR Q1 2023 INTERIM DIVIDEND Link
2023-05-18T11:22:57Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC - INTERIM DIVIDEND ANNOUNCEMENT FOR Q1 2023 Link
2023-05-18T07:51:09Z Caverton Offshore Support Group Plc Caverton CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-05-17T17:20:36Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-17T17:20:35Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-17T17:20:04Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-17T15:40:04Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-17T13:20:04Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-ANNOUNCEMENT ON EXECUTIVE DIRECTORS 2023 SHARE AWARDS Link
2023-05-17T08:16:12Z SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC SUNUASSUR SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-05-16T16:26:03Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-16T16:05:04Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-16T16:03:50Z GOLDEN GUINEA BREW. PLC. GOLDBREW GOLDEN GUINEA BREW. PLC. - POSTPONEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-05-16T15:15:04Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-16T15:14:25Z FTN COCOA PROCESSORS PLC FTNCOCOA FTN COCOA PROCESSORS PLC - NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Link
2023-05-16T14:05:02Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-FEDERAL HIGH COURT LAGOS STRIKES OUT IGBRUDE PETITION Link
2023-05-16T13:40:04Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-16T08:45:05Z UNION BANK OF NIGERIA PLC UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC- NOTICE OF COURT ORDER MEETING (COM) Link
2023-05-16T08:45:03Z AIICO INSURANCE PLC. AIICO AIICO INSURANCE PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-16T08:40:07Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-15T21:46:00Z GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC GTCO GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC - RESOLUTIONS FROM SECOND ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-05-15T16:55:02Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-15T16:30:02Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-RESULTS OF THE SEPLAT AGM ON 10 MAY 2023 Link
2023-05-15T16:10:02Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-15T16:05:02Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-15T15:56:03Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-15T15:45:02Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-COURT OF APPEAL SUSPENDS INTERIM ORDER Link
2023-05-15T14:40:05Z CHAMPION BREW. PLC. CHAMPION CHAMPION BREW. PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-15T14:40:03Z UAC OF NIGERIA PLC. UACN UAC OF NIGERIA PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-15T13:30:03Z RAK UNITY PET. COMP. PLC. RAKUNITY RAK UNITY PET. COMP. PLC.- FINAL ACCOUNT Link
2023-05-15T12:50:04Z Caverton Offshore Support Group Plc Caverton CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-2022 CAVERTON PRESS RELEASE AFS Link
2023-05-15T10:25:04Z JULIUS BERGER NIGERIA PLC JBERGER JULIUS BERGER NIGERIA PLC-AMENDED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-05-13T09:40:03Z Caverton Offshore Support Group Plc Caverton CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-CAVERTON NOTICE OF DELAYED FILING OF Q1 2023 UFS Link
2023-05-13T09:35:12Z Infinity Trust Mortgage Bank Plc INFINITY INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC-INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC AGM 2023 RESOLUTIONS Link
2023-05-13T09:35:08Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION PLC-TRANSNATIONAL CORPORATION PLC ANNOUNCEMENT Link
2023-05-13T09:35:07Z JULIUS BERGER NIGERIA PLC JBERGER JULIUS BERGER NIGERIA PLC-NCCG 2018 TEMPLATE FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 Link
2023-05-12T19:15:05Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-12T17:05:03Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-12T16:15:02Z NASCON Allied Industries Plc NASCON NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-12T16:05:35Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-12T16:05:03Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC. DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-12T15:59:00Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-12T15:16:07Z NEM INSURANCE PLC. NEM NEM INSURANCE PLC.-NOTICE OF 53RD ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-05-12T15:16:05Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-EXECUTED SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS AT 10TH AGM OF SEPLAT ENERGY PLC Link
2023-05-12T15:16:04Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC.-RESOLUTIONS PASSED AT THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING OF ETERNA PLC Link
2023-05-12T10:10:03Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-12T07:45:07Z FCMB GROUP PLC FCMB FCMB GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-11T19:06:03Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT ON INTERIM ORDERS ON SEPLAT ENERGY PLC Link
2023-05-11T16:25:01Z FCMB GROUP PLC FCMB FCMB GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-11T16:20:02Z FCMB GROUP PLC FCMB FCMB GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-11T16:15:02Z FCMB GROUP PLC FCMB FCMB GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-11T16:10:01Z FCMB GROUP PLC FCMB FCMB GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-11T16:05:04Z FCMB GROUP PLC FCMB FCMB GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-11T09:20:02Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-11T09:05:03Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-11T08:51:07Z WEMA BANK PLC. WEMABANK WEMA BANK PLC.-NOTICE OF AGM AND PROXY FORM Link
2023-05-11T08:51:05Z TotalEnergies Marketing Nigeria Plc TOTAL TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-11T08:51:04Z CORNERSTONE INSURANCE PLC CORNERST CORNERSTONE INSURANCE PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-11T08:21:05Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC.-LIVESTREAMING LINK TO ETERNA PLC'S 30TH ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-05-11T05:40:04Z Airtel Africa Plc AIRTELAFRI AIRTEL AFRICA PLC-RESULTS FOR YEAR ENDED 31 MARCH 2023 Link
2023-05-10T21:45:04Z MTN Nigeria Communications Plc MTNN MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-10T18:50:07Z CORNERSTONE INSURANCE PLC CORNERST CORNERSTONE INSURANCE PLC - NOTICE OF BOARD CHANGE Link
2023-05-10T16:20:03Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-10T11:10:02Z GEREGU POWER PLC GEREGU GEREGU POWER PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-10T11:00:08Z GEREGU POWER PLC GEREGU GEREGU POWER PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-09T17:01:11Z Caverton Offshore Support Group Plc Caverton CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-05-09T13:35:02Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT - COURT MANDATES SEPLAT TO HOLD AGM Link
2023-05-09T11:55:02Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-09T11:40:02Z GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC GTCO GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-09T11:25:03Z UPDC Real Estate Investment Trust UPDC REIT UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UPDC REIT DISTRIBUTION PAYMENT NOTICE - 2022 FINAL Link
2023-05-09T07:25:03Z Airtel Africa Plc AIRTELAFRI AIRTEL AFRICA PLC-NIGERIA 2100MHZ SPECTRUM RENEWAL Link
2023-05-09T00:15:07Z MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC MTNN MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC - NOTIFICATION ON SPECTRUM Link
2023-05-09T00:10:11Z Caverton Offshore Support Group Plc Caverton CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-OUTCOME OF CAVERTON BOARD MEETING Link
2023-05-09T00:10:10Z UNILEVER NIGERIA PLC. UNILEVER UNILEVER NIGERIA PLC.-UNILEVER NIGERIA PLC AGM 2023 RESOLUTION ANNOUNCEMENT Link
2023-05-08T18:15:06Z FIDELITY BANK PLC FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC - CORPORATE ACTION 2022FY Link
2023-05-08T15:30:02Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC. DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-08T14:30:06Z PRESCO PLC PRESCO PRESCO PLC-CORPORATE DISCLOSURE Link
2023-05-08T14:25:42Z UNION BANK OF NIGERIA PLC UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC - PROPOSED ACQUISITION OF THE ENTIRE SHARE CAPITAL OF UNION BANK OF NIGERIA PLC Link
2023-05-08T13:45:08Z NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) NEWGOLD NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF)-NEWGOLD ISSUER QUARTERLY UNAUDITED USD AFS MARCH 2023 Link
2023-05-08T13:45:06Z INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC INTENEGINS[MRS] INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC-PRESS RELEASE Link
2023-05-08T13:45:04Z IKEJA HOTEL PLC IKEJAHOTEL IKEJA HOTEL PLC - ANNOUNCEMENT ON CASUAL DIRECTORS Link
2023-05-08T13:45:02Z ABBEY MORTGAGE BANK PLC ABBEYBDS ABBEY MORTGAGE BANK PLC-NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-05-08T13:25:05Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-08T09:55:05Z NASCON Allied Industries Plc NASCON NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-08T09:55:03Z CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC CHIPLC CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT Link
2023-05-08T08:20:02Z CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-08T07:30:07Z JAIZ BANK PLC JAIZBANK JAIZ BANK PLC-BOARD CHANGES Link
2023-05-07T15:27:53Z UNITY BANK PLC UNITYBNK UNITY BANK PLC - NOTICE OF DELAY IN FILING Q1 2023 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS Link
2023-05-06T08:45:03Z FBN HOLDINGS PLC FBNH FBN HOLDINGS PLC - NOTIFICATION ON FILING OF Q1 2023 UNAUDITED ACCOUNTS Link
2023-05-06T08:40:11Z REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC REGALINS REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-05-05T19:40:02Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-05T19:20:05Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-05T17:30:03Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-05T16:45:02Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-05T16:10:02Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-05T15:16:09Z Caverton Offshore Support Group Plc Caverton CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-COSG - NOTICE OF THE LATE SUBMISSION OF UFS Link
2023-05-05T14:40:07Z Caverton Offshore Support Group Plc Caverton CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-05-05T11:36:10Z AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC AFRINSURE AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-05-05T11:25:06Z JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC JAPAULGOLD JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-05T11:25:03Z MEYER PLC MEYER MEYER PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-04T15:55:03Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT - 4 MAY 2023 Link
2023-05-04T15:27:11Z AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC AFRINSURE AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-05-04T15:27:09Z NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF CHANGE IN THE DIRECTORATE OF NEIMETH Link
2023-05-04T14:46:05Z AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC AFRINSURE AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-05-04T13:30:04Z AFRICA PRUDENTIAL PLC AFRIPRUD AFRICA PRUDENTIAL PLC - RESOLUTIONS PASSED AT ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-05-04T12:30:05Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC - STATEMENT ON FIRE INCIDENT Link
2023-05-04T11:56:06Z AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC AFRINSURE AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2021 Link
2023-05-04T10:25:03Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC - AGM RESOLUTION Link
2023-05-04T10:05:02Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-04T09:50:05Z OKOMU OIL PALM PLC. OKOMUOIL OKOMU OIL PALM PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-03T16:00:05Z ARDOVA PLC ARDOVA ARDOVA PLC-OUTCOME OF BOARD MEETING Link
2023-05-03T13:50:04Z NIGERIAN ENAMELWARE PLC. ENAMELWA NIGERIAN ENAMELWARE PLC.-RESOLUTIONS OF MEMBERS AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Link
2023-05-03T13:40:04Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC-PROPOSED ACQUISITION OF ANGOLAN BASED FINIBANCO SA Link
2023-05-03T11:57:35Z MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC MULTIVERSE MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-03T11:10:06Z SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC NSLTECH SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC-APPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTOR Link
2023-05-03T11:10:04Z BERGER PAINTS NIGERIA PLC BERGER BERGER PAINTS NIGERIA PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-03T11:06:08Z LAFARGE AFRICA PLC. WAPCO LAFARGE AFRICA PLC.-RESOLUTIONS PASSED AT THE 64TH ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-05-03T11:06:06Z MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC MULTIVERSE MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC-CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT Link
2023-05-02T22:41:12Z STERLING BANK PLC. STERLNBANK STERLING BANK PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-05-02T19:20:04Z NIGERIAN BREWERIES PLC. NB Plc NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF ISSUANCE OF COMMERCIAL PAPER SERIES 4 5 AND 6 Link
2023-05-02T19:15:06Z BUA FOODS PLC BUAFOODS BUA FOODS PLC-EARNINGS RELEASE FOR FIRST QUARTER 2023 Link
2023-05-02T19:15:05Z Africa Plus Partners Nigeria Limited AIPF1 AFRICA PLUS PARTNERS NIGERIA LIMITED-AIPF I VALUATION AS AT MARCH 31, 2023 Link
2023-05-02T18:00:09Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-05-02T14:13:04Z NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-02T13:13:11Z TotalEnergies Marketing Nigeria Plc TOTAL TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC-APPOINTMENT OF COMPANY SECRETARY Link
2023-05-02T12:21:10Z FCMB GROUP PLC FCMB FCMB GROUP PLC-RESOLUTIONS PASSED AT THE 10TH ANNUAL GENERAL MEETING OF FCMB GROUP PLC Link
2023-05-02T12:12:18Z UH Real Estate Investment Trust UHOMREIT UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - 2022 FINANCIAL YEAR FINAL DISTRIBUTION Link
2023-05-02T12:05:04Z ARDOVA PLC ARDOVA ARDOVA PLC- NOTICE OF COURT ORDER MEETING (COM) Link
2023-05-02T11:45:57Z AIICO INSURANCE PLC. AIICO AIICO INSURANCE PLC. - QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-05-02T09:55:06Z LAFARGE AFRICA PLC. WAPCO LAFARGE AFRICA PLC.-NOTIFICATION OF BOARD CHANGES Link
2023-05-02T09:55:05Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-05-02T09:15:02Z LAFARGE AFRICA PLC. WAPCO LAFARGE AFRICA PLC.-NOTICE OF COMPLETION OF BOARD MEETING Link
2023-05-02T09:06:09Z JULI PLC. JULI JULI PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-05-02T08:55:05Z OKOMU OIL PALM PLC. OKOMUOIL OKOMU OIL PALM PLC.-PUBLICATION OF UNCLAIMED DIVIDENDS LIST Link
2023-04-30T23:56:04Z OMATEK VENTURES PLC OMATEK OMATEK VENTURES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-30T20:21:09Z CWG PLC CWG CWG PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-30T19:51:22Z UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (UHREIT) UHREIT UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (UHREIT)- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-30T19:21:21Z AXA Mansard Insurance Plc MANSARD AXA MANSARD INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-30T18:20:03Z LAFARGE AFRICA PLC. WAPCO LAFARGE AFRICA PLC.-Q1 2023 PRESS RELEASE Link
2023-04-30T18:15:04Z UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (UHREIT) UHREIT UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (UHREIT)-UH REIT KPM FOR MARCH 2023 Link
2023-04-30T17:40:09Z MRS OIL NIGERIA PLC. MRS MRS OIL NIGERIA PLC.-POST BOARD MEETING RESOLUTIONS Link
2023-04-30T17:40:06Z AIICO INSURANCE PLC. AIICO AIICO INSURANCE PLC.-REPORT OF BOARD MEETING OF APRIL 28, 2023 Link
2023-04-30T15:21:13Z COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC COURTVILLE COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-30T09:31:08Z JAIZ BANK PLC JAIZBANK JAIZ BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-30T04:06:09Z CHELLARAMS PLC. CHELLARAM CHELLARAMS PLC.- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-29T22:21:12Z THE INITIATES PLC TIP THE INITIATES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-29T19:31:13Z CHAMS HOLDING COMPANY PLC CHAMS CHAMS HOLDING COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-29T16:46:03Z CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC CHIPLC CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-29T16:31:16Z FIDELITY BANK PLC FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-29T13:11:09Z GUINEA INSURANCE PLC. GUINEAINS GUINEA INSURANCE PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-29T11:16:07Z VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC VERITASKAP VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-29T09:26:02Z NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-29T04:41:10Z DAAR COMMUNICATIONS PLC DAARCOMM DAAR COMMUNICATIONS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T22:51:10Z AFRICA PRUDENTIAL PLC AFRIPRUD AFRICA PRUDENTIAL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T20:56:09Z LAFARGE AFRICA PLC. WAPCO LAFARGE AFRICA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T20:21:10Z ACADEMY PRESS PLC. ACADEMY ACADEMY PRESS PLC.- YEAR END - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T20:06:09Z NESTLE NIGERIA PLC. NESTLE NESTLE NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T19:42:08Z Notore Chemical Industries Plc NOTORE NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T19:42:05Z CHAMPION BREW. PLC. CHAMPION CHAMPION BREW. PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T19:25:02Z CAPITAL HOTEL PLC CAPHOTEL CAPITAL HOTEL PLC-CHP ANNOUNCEMENT Link
2023-04-28T19:21:08Z UAC OF NIGERIA PLC. UACN UAC OF NIGERIA PLC.-EARNINGS RELEASE Link
2023-04-28T19:21:07Z SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SFSREIT SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-SFS REIT KEY PERFORMANCE METRICS Link
2023-04-28T19:21:05Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION PLC-ANNOUNCEMENT ON ACQUISITION OF SHARES BY HH CAPITAL Link
2023-04-28T18:34:52Z UNION BANK OF NIGERIA PLC UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC - QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T18:26:51Z UAC OF NIGERIA PLC. UACN UAC OF NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T18:22:19Z SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SFSREIT SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T18:22:18Z ABBEY MORTGAGE BANK PLC ABBEYBDS ABBEY MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T17:21:30Z OKOMU OIL PALM PLC. OKOMUOIL OKOMU OIL PALM PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T17:19:15Z JULIUS BERGER NIGERIA PLC JBERGER JULIUS BERGER NIGERIA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T17:19:13Z SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC SOVRENINS SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T17:11:32Z FIDSON HEALTHCARE PLC FIDSON FIDSON HEALTHCARE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T17:10:03Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-28T16:45:02Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-28T16:41:10Z S C O A NIGERIA PLC SCOA S C O A NIGERIA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T16:31:12Z LASACO ASSURANCE PLC. LASACO LASACO ASSURANCE PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T16:17:19Z CUSTODIAN INVESTMENT PLC CUSTODIAN CUSTODIAN INVESTMENT PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T16:17:17Z MEYER PLC MEYER MEYER PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T16:17:16Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-ANNOUNCEMENT COURT STRIKES OUT CRIMINAL CHARGES DECLINES INTERIM ORDERS Link
2023-04-28T16:17:14Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC-UNITED BANK FOR AFRICA PLC _ 2023 AGM RESOLUTIONS Link
2023-04-28T15:59:15Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T15:59:14Z NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC NAHCO NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T15:59:12Z LEARN AFRICA PLC LEARNAFRCA LEARN AFRICA PLC- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T15:30:04Z ARDOVA PLC ARDOVA ARDOVA PLC-NOTIFICATION OF EMERGENCY BOARD MEETING Link
2023-04-28T15:30:02Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC-NOTIFICATION OF VESTING OF ACCESS HOLDINGS PLC SHARES Link
2023-04-28T15:16:06Z ABC TRANSPORT PLC ABCTRANS ABC TRANSPORT PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T15:06:05Z E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC ETRANZACT E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T14:56:11Z NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC NGXGROUP NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T14:56:10Z UNION BANK OF NIGERIA PLC UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC-EARNINGS RELEASE - Q1 2023 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS Link
2023-04-28T14:46:06Z CORNERSTONE INSURANCE PLC CORNERST CORNERSTONE INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T14:17:08Z JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC JAPAULGOLD JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T14:17:06Z INTERNATIONAL BREWERIES PLC. INTBREW INTERNATIONAL BREWERIES PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T14:02:12Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T13:56:03Z REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC REGALINS REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
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2023-04-28T12:56:12Z FIDSON HEALTHCARE PLC FIDSON FIDSON HEALTHCARE PLC- PRESS RELEASE ON MALARIA VACCINE Link
2023-04-28T12:22:15Z UPDC PLC UPDC UPDC PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T12:06:06Z MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC MULTIVERSE MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T11:52:13Z IKEJA HOTEL PLC IKEJAHOTEL IKEJA HOTEL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T11:52:11Z PRESTIGE ASSURANCE PLC PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
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2023-04-28T11:16:10Z UPDC Real Estate Investment Trust UPDC REIT UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
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2023-04-28T09:36:04Z DANGOTE SUGAR REFINERY PLC DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T09:22:13Z ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED ETI ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- 1Q 2023 EARNINGS RELEASE Link
2023-04-28T09:22:11Z GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. GLAXOSMITH GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T08:52:05Z DANGOTE CEMENT PLC DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T08:26:02Z WEMA BANK PLC. WEMABANK WEMA BANK PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-28T07:45:09Z STANBIC IBTC HOLDINGS PLC STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC- NOTICES OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) - Link
2023-04-28T07:45:07Z BUA Cement Plc BUACEMENT BUA CEMENT PLC-RESOLUTION PASSED AT THE BOARD MEETING OF BUA CEMENT PLC Link
2023-04-28T07:45:05Z FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC FLOURMILL FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC- BOARD MEETING RESOLUTION Link
2023-04-27T23:21:09Z ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED ETI ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T23:01:10Z FTN COCOA PROCESSORS PLC FTNCOCOA FTN COCOA PROCESSORS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T19:16:05Z FIDELITY BANK PLC FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-27T17:26:27Z GEREGU POWER PLC GEREGU GEREGU POWER PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T16:26:00Z MAY AND BAKER MAYBAKER MAY AND BAKER- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T16:22:08Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T16:22:06Z NEM INSURANCE PLC. NEM NEM INSURANCE PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T16:06:06Z BUA Cement Plc BUACEMENT BUA CEMENT PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
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2023-04-27T15:27:06Z TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. TRIPPLEG TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC.- YEAR END - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-27T15:05:04Z P Z CUSSONS NIGERIA PLC. PZ P Z CUSSONS NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF CHANGES IN EXECUTIVE MANAGEMENT Link
2023-04-27T15:05:03Z NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF OUTCOME OF BOARD MEETING Link
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2023-04-27T14:36:01Z UNION DICON SALT PLC. UNIONDICON UNION DICON SALT PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T13:40:03Z PRESTIGE ASSURANCE PLC PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE PLC-RESOLUTIONS PASSED AT THE BOARD MEETING Link
2023-04-27T12:41:12Z BETA GLASS PLC BETAGLAS BETA GLASS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T12:37:53Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - 17TH ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTIONS Link
2023-04-27T12:30:03Z CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-EARNINGS RELEASE Link
2023-04-27T12:01:10Z BERGER PAINTS NIGERIA PLC BERGER BERGER PAINTS NIGERIA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T11:41:09Z GUINNESS NIG PLC GUINNESS GUINNESS NIG PLC- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T10:51:08Z CAPITAL HOTEL PLC CAPHOTEL CAPITAL HOTEL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T09:51:18Z UNIVERSITY PRESS PLC. UPL UNIVERSITY PRESS PLC.- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T09:15:02Z UPDC PLC UPDC UPDC PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-04-27T09:00:05Z WEMA BANK PLC. WEMABANK WEMA BANK PLC.-NOTICE OF DIVIDEND PAYMENT AND CLOSURE OF REGISTER Link
2023-04-27T09:00:04Z SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC SUNUASSUR SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-BOARD MEETING RESOLUTIONS Link
2023-04-27T08:56:10Z TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. TRANSEXPR TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T08:16:07Z MTN Nigeria Communications Plc MTNN MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC-MTN NIGERIA BOARD MEETING RESOLUTIONS - APRIL 2023 Link
2023-04-27T08:16:05Z MTN Nigeria Communications Plc MTNN MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC-MTN NIGERIA EARNINGS RELEASE Q1 2023 Link
2023-04-27T08:01:06Z EUNISELL INTERLINKED PLC EUNISELL EUNISELL INTERLINKED PLC- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T07:47:45Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION PLC-ACQUISITION OF SHARES BY HH CAPITAL LIMITED Link
2023-04-27T07:46:06Z MTN Nigeria Communications Plc MTNN MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-27T07:44:59Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - NOTIFICATION OF INSIDER DEALINGS Link
2023-04-27T07:41:55Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION PLC- NOTIFICATION OF INSIDER DEALINGS Link
2023-04-27T07:35:05Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-NOTICE OF DECISION AFTER BOARD MEETING FOR SEPLAT ENERGY PLC Link
2023-04-27T06:08:12Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-26T18:25:07Z NCR (NIGERIA) PLC. NCR NCR (NIGERIA) PLC.-NCR (NIGERIA) PLC - POST BOARD MEETING NOTIFICATION 26.04.2023 Link
2023-04-26T18:25:05Z NIGERIAN BREWERIES PLC. NB Plc NIGERIAN BREWERIES PLC.-FINANCIAL HIGHLIGHTS QUARTER 1, 2023 Link
2023-04-26T18:25:03Z Infinity Trust Mortgage Bank Plc INFINITY INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC-CORPORATE ACTIONS_ANNOUNCEMENT ON DIVIDEND Link
2023-04-26T18:20:03Z CUTIX PLC. CUTIX CUTIX PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD Link
2023-04-26T17:26:31Z CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-26T16:46:01Z NCR (NIGERIA) PLC. NCR NCR (NIGERIA) PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-26T13:31:14Z BUA FOODS PLC BUAFOODS BUA FOODS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-26T13:15:03Z BUA FOODS PLC BUAFOODS BUA FOODS PLC-DIVIDEND ANNOUNCEMENT Link
2023-04-26T13:10:02Z JAIZ BANK PLC JAIZBANK JAIZ BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-26T13:01:07Z NIGERIAN BREWERIES PLC. NB Plc NIGERIAN BREWERIES PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-26T12:10:03Z NIGERIAN BREWERIES PLC. NB Plc NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF BOARD CHANGES Link
2023-04-26T12:10:02Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC.-NOTIFICATION OF COMPLETION OF BOARD MEETING Link
2023-04-26T12:01:08Z NASCON Allied Industries Plc NASCON NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-26T10:31:09Z FCMB GROUP PLC FCMB FCMB GROUP PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-25T19:50:03Z OANDO PLC OANDO OANDO PLC - Partnership with World's Largest Electric Vehicle Manufacturer, Yutong Link
2023-04-25T16:31:05Z SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC SKYAVN SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-25T14:17:07Z RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC RONCHESS RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-25T14:17:05Z DANGOTE SUGAR REFINERY PLC DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- RE-SCHEDULING OF BOARD MEETING Link
2023-04-25T14:17:04Z RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC RONCHESS RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC-BOARD MEETING RESOLUTIONS Link
2023-04-25T13:46:09Z LIVESTOCK FEEDS PLC. LIVESTOCK LIVESTOCK FEEDS PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-25T11:45:03Z FCMB GROUP PLC FCMB FCMB GROUP PLC - OUTCOME OF BOARD OF DIRECTORS' MEETING Link
2023-04-25T09:20:12Z ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED ETI ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING WITH PROXY FORM Link
2023-04-25T09:20:08Z ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED ETI ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND EGM Link
2023-04-25T09:20:05Z LASACO ASSURANCE PLC. LASACO LASACO ASSURANCE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-25T07:45:06Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-ANNOUNCEMENT ON BOARD SUCCESSION AND INTENTION TO RESIGN Link
2023-04-24T20:07:15Z UNILEVER NIGERIA PLC. UNILEVER UNILEVER NIGERIA PLC.- RESIGNATION AND APPOINTMENT OF A DIRECTOR Link
2023-04-23T17:47:05Z CADBURY NIGERIA PLC. CADBURY CADBURY NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-23T14:00:10Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-22T23:11:06Z UNILEVER NIGERIA PLC. UNILEVER UNILEVER NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-22T10:11:10Z AUSTIN LAZ AND COMPANY PLC AUSTINLAZ AUSTIN LAZ AND COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-20T19:30:05Z NPF MICROFINANCE BANK PLC NPFMCRFBK NPF MICROFINANCE BANK PLC-DEFAULT FILING Link
2023-04-20T17:26:03Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-20T17:20:34Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-20T17:20:34Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-20T17:20:03Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-20T15:26:08Z STANBIC IBTC HOLDINGS PLC STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-20T14:05:03Z NIGERIAN BREWERIES PLC. NB Plc NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION ON UNCLAIMED DIVIDEND Link
2023-04-20T13:46:06Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-20T13:15:05Z LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC LIVINGTRUST LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-20T12:45:04Z LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC LIVINGTRUST LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-20T12:10:02Z ABC TRANSPORT PLC ABCTRANS ABC TRANSPORT PLC-CORPORATE GOVERNANCE REPORT Link
2023-04-20T12:05:03Z IKEJA HOTEL PLC IKEJAHOTEL IKEJA HOTEL PLC - CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT Link
2023-04-20T11:26:02Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-NOTICE OF DISCONTINUANCE OF CHARGE AGAINST SEPLAT Link
2023-04-20T11:20:02Z LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC LIVINGTRUST LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC-DIVIDEND ANNOUNCEMENT Link
2023-04-20T11:00:02Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - ANNOUNCEMENT Link
2023-04-20T10:55:04Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC - DIVIDEND CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT Link
2023-04-20T08:00:02Z MAY AND BAKER MAYBAKER MAY AND BAKER- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-04-20T03:21:07Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-19T19:11:32Z TRANSCORP HOTELS PLC TRANSCOHOT TRANSCORP HOTELS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-19T16:21:06Z WEMA BANK PLC. WEMABANK WEMA BANK PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-19T15:55:02Z LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC LIVINGTRUST LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-19T14:12:06Z UNION BANK OF NIGERIA PLC UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-19T13:51:04Z SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC NSLTECH SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-19T13:30:03Z UNION BANK OF NIGERIA PLC UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC-EARNINGS RELEASE - FY 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS Link
2023-04-19T13:10:02Z VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC VERITASKAP VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-19T10:25:03Z NIGERIAN BREWERIES PLC. NB Plc NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF CHANGE IN THE MANAGEMENT TEAM Link
2023-04-19T08:20:08Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC-NOTIFICATION OF RELEASE OF Q1-2023 UNAUDITED FINANCIALS Link
2023-04-18T16:10:08Z UNILEVER NIGERIA PLC. UNILEVER UNILEVER NIGERIA PLC.-SUSTAINABILITY REPORT YE 31 DECEMBER, 2022 Link
2023-04-18T14:22:16Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC- ANNOUNCEMENT OF CURRENCY EXCHANGE RATE Link
2023-04-18T12:40:04Z GEREGU POWER PLC GEREGU GEREGU POWER PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-18T12:40:02Z TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. TRANSEXPR TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-04-18T12:36:03Z NPF MICROFINANCE BANK PLC NPFMCRFBK NPF MICROFINANCE BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-18T09:35:07Z CHAMPION BREW. PLC. CHAMPION CHAMPION BREW. PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-18T09:35:05Z NCR (NIGERIA) PLC. NCR NCR (NIGERIA) PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-04-18T09:35:03Z Caverton Offshore Support Group Plc Caverton CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-18T06:35:04Z Airtel Africa Plc AIRTELAFRI AIRTEL AFRICA PLC-NOTICE OF FULL YEAR RESULTS FOR YEAR ENDED 31 MARCH 2023 Link
2023-04-17T21:06:02Z DAAR COMMUNICATIONS PLC DAARCOMM DAAR COMMUNICATIONS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-17T16:15:02Z CUSTODIAN INVESTMENT PLC CUSTODIAN CUSTODIAN INVESTMENT PLC - ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTIONS Link
2023-04-17T16:11:00Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - NOTIFICATION OF Q1 2023 UNAUDITED FINANCIALS Link
2023-04-17T15:05:06Z MAY AND BAKER MAYBAKER MAY AND BAKER- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-17T15:05:05Z CAPITAL HOTEL PLC CAPHOTEL CAPITAL HOTEL PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-17T15:05:04Z MEYER PLC MEYER MEYER PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-17T15:05:03Z ABBEY MORTGAGE BANK PLC ABBEYBDS ABBEY MORTGAGE BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-17T14:00:02Z GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC GTCO GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC - CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT Link
2023-04-17T11:13:13Z INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC IMG INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC- DIVIDEND ANNOUNCEMENT Link
2023-04-17T09:50:04Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-04-17T08:51:04Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-17T08:25:03Z Infinity Trust Mortgage Bank Plc INFINITY INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC-CORPORATE ACTIONS_ANNOUNCEMENT ON DIVIDEND Link
2023-04-16T05:41:17Z CHAMPION BREW. PLC. CHAMPION CHAMPION BREW. PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-14T20:05:04Z DAAR COMMUNICATIONS PLC DAARCOMM DAAR COMMUNICATIONS PLC-LATE FILING OF 2022 AFS Link
2023-04-14T19:07:22Z ABBEY MORTGAGE BANK PLC ABBEYBDS ABBEY MORTGAGE BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-14T17:26:15Z REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC REGALINS REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-14T15:01:12Z GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC GTCO GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC - AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-14T14:59:38Z GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. GLAXOSMITH GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-04-14T14:56:34Z CORNERSTONE INSURANCE PLC CORNERST CORNERSTONE INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-14T14:30:05Z Caverton Offshore Support Group Plc Caverton CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-14T14:30:03Z NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF BOARD MEETING Link
2023-04-14T14:25:06Z DANGOTE SUGAR REFINERY PLC DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC -17TH AGM RESOLUTIONS Link
2023-04-14T14:25:04Z GEREGU POWER PLC GEREGU GEREGU POWER PLC-NOTIFICATION OF DIVIDEND PAYMENT Link
2023-04-14T14:25:03Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC-Q1-2023 EARNINGS PRESS RELEASE Link
2023-04-14T13:21:12Z LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC LIVINGTRUST LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-14T13:10:04Z DANGOTE CEMENT PLC DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC-RESOLUTIONS FROM THE 14TH AGM OF DANGOTE CEMENT PLC Link
2023-04-14T11:26:08Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-14T07:50:02Z FIDELITY BANK PLC FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC - ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF PRIVATE PLACEMENT Link
2023-04-13T17:05:21Z INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC IMG INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 Link
2023-04-13T16:50:04Z THE INITIATES PLC TIP THE INITIATES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-13T16:50:02Z FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC FLOURMILL FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-13T16:41:05Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-13T14:40:02Z SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC SKYAVN SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-APPOINTMENT OF NEW COMPANY SECRETARY Link
2023-04-13T14:00:05Z TotalEnergies Marketing Nigeria Plc TOTAL TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC-APPOINTMENT OF DIRECTOR Link
2023-04-13T11:51:03Z TRANSNATIONAL CORPORATION PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - ANNOUNCEMENT Link
2023-04-13T11:51:02Z NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF BOARD MEETING Link
2023-04-13T09:40:03Z CADBURY NIGERIA PLC. CADBURY CADBURY NIGERIA PLC.-NOTICE OF AGM Link
2023-04-13T07:16:12Z GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. GLAXOSMITH GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-13T07:16:10Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT ON IMMIGRATION SUIT AGAINST SEPLAT Link
2023-04-12T22:00:04Z BETA GLASS PLC BETAGLAS BETA GLASS PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-12T15:45:02Z C AND I LEASING PLC. CILEASING C AND I LEASING PLC. EARNINGFORCAST Link
2023-04-12T15:40:06Z NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC NGXGROUP NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC-NOTIFICATION OF BOARD COMMITTEE MEETINGS Link
2023-04-12T15:40:05Z NIGERIAN BREWERIES PLC. NB Plc NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD Link
2023-04-12T15:40:03Z UNILEVER NIGERIA PLC. UNILEVER UNILEVER NIGERIA PLC - NCCG COMPLIANCE REPORT YE 31 DEC, 2022 Link
2023-04-12T14:21:01Z JAIZ BANK PLC JAIZBANK JAIZ BANK PLC-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT Link
2023-04-12T13:21:13Z JULI PLC. JULI JULI PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-12T13:15:35Z CUTIX PLC. CUTIX CUTIX PLC. DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-12T13:15:03Z CUTIX PLC. CUTIX CUTIX PLC. DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-12T12:45:03Z DANGOTE SUGAR REFINERY PLC DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC - CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT Link
2023-04-12T11:51:06Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-12T10:55:05Z CUTIX PLC. CUTIX CUTIX PLC. EARNINGFORCAST Link
2023-04-12T08:25:03Z OMATEK VENTURES PLC OMATEK OMATEK VENTURES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-12T08:10:10Z FBN HOLDINGS PLC FBNH FBN HOLDINGS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-12T08:10:09Z REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC REGALINS REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-11T16:57:08Z WEMA BANK PLC. WEMABANK WEMA BANK PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD FOR Q1 2023 Link
2023-04-11T16:57:07Z NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC NAHCO NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-11T16:45:03Z SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC SKYAVN SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-11T14:10:06Z ARDOVA PLC ARDOVA ARDOVA PLC-NOTICE OF DELAY IN FILING 2022 AFS Link
2023-04-11T12:24:09Z PRESTIGE ASSURANCE PLC PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 Link
2023-04-11T11:45:05Z BUA FOODS PLC BUAFOODS BUA FOODS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-11T10:40:03Z TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC. TOURIST TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.-TCN PLC - NOTICE OF CLOSED PERIOD Link
2023-04-11T10:10:02Z CADBURY NIGERIA PLC. CADBURY CADBURY NIGERIA PLC.-CORPORATE DISCLOSURE Link
2023-04-11T10:05:06Z TRANSCORP HOTELS PLC TRANSCOHOT TRANSCORP HOTELS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-11T10:05:05Z AFRICA PRUDENTIAL PLC AFRIPRUD AFRICA PRUDENTIAL PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-04-11T08:15:02Z BUA FOODS PLC BUAFOODS BUA FOODS PLC-BUA FOODS PLC COMPLIANCE REPORT WITH NCCG 2018 Link
2023-04-11T08:13:04Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC-PUBLICATION OF 2022 ANNUAL REPORT FOR SEPLAT ENERGY PLC Link
2023-04-10T06:26:07Z OMATEK VENTURES PLC OMATEK OMATEK VENTURES PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-07T09:31:07Z Infinity Trust Mortgage Bank Plc INFINITY INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023 Link
2023-04-06T22:36:06Z JAIZ BANK PLC JAIZBANK JAIZ BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-06T16:40:03Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-04-06T16:31:02Z RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC RONCHESS RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD Link
2023-04-06T14:02:38Z NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC NOTORE NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC - LATE FILING OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 Link
2023-04-06T13:53:50Z SEPLAT ENERGY PLC SEPLAT SEPLAT ENERGY PLC- COURT VACATES THE INTERIM COURT ORDERS AGAINST SEPLAT ENERGY CEO Link
2023-04-06T11:34:04Z LASACO ASSURANCE PLC. LASACO LASACO ASSURANCE PLC - AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 Link
2023-04-06T11:10:03Z SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC SKYAVN SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-PROPOSED DIVIDEND Link
2023-04-06T09:10:29Z AIICO INSURANCE PLC. AIICO AIICO INSURANCE PLC.- CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT Link
2023-04-06T08:50:03Z BERGER PAINTS NIGERIA PLC BERGER BERGER PAINTS NIGERIA PLC-DIVIDEND ANNOUNCEMENT Link
2023-04-06T08:45:05Z AFRICA PRUDENTIAL PLC AFRIPRUD AFRICA PRUDENTIAL PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-06T08:24:28Z MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC MTNN MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC - ANNOUNCEMENT OF SCRIP DIVIDEND REFERENCE PRICE Link
2023-04-05T19:31:02Z Notore Chemical Industries Plc NOTORE NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-04-05T16:00:03Z BUA FOODS PLC BUAFOODS BUA FOODS PLC-EARNING RELEASE FOR 2022 AUDITED ACCOUNTS Link
2023-04-05T15:55:05Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-04-05T13:15:02Z NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC NAHCO NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC-CORPORATE ACTIONS Link
2023-04-05T13:10:03Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC - NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD Link
2023-04-05T12:55:03Z BERGER PAINTS NIGERIA PLC BERGER BERGER PAINTS NIGERIA PLC-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD Link
2023-04-05T09:53:32Z INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC INFINITY INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC- APPOINTMENT OF A DIRECTOR Link
2023-04-05T09:20:05Z UNIVERSAL INSURANCE PLC UNIVINSURE UNIVERSAL INSURANCE PLC-NCCG RETURNS 2022 Link
2023-04-05T09:20:03Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-05T08:28:42Z TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
2023-04-05T08:27:36Z TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC- NCCG COMPLIANCE REPORT Link
2023-04-05T07:55:07Z TRANSCORP HOTELS PLC TRANSCOHOT TRANSCORP HOTELS PLC - AGM RESOLUTIONS Link
2023-04-05T07:55:05Z IKEJA HOTEL PLC IKEJAHOTEL IKEJA HOTEL PLC - NOTICE CLOSED PERIOD APRIL 2023 Link
2023-04-04T17:53:04Z REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC REGALINS REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC-NOTICE OF DEFAULT FILING Link
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2023-04-04T16:40:03Z PRESTIGE ASSURANCE PLC PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE PLC EARNINGFORCAST Link
2023-04-04T16:40:02Z PRESTIGE ASSURANCE PLC PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE PLC EARNINGFORCAST Link
2023-04-04T16:20:20Z OMATEK VENTURES PLC OMATEK OMATEK VENTURES PLC- 2022 NCCG COMPLIANCE REPORT Link
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2023-04-04T15:45:03Z DANGOTE SUGAR REFINERY PLC DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC - Publication of Schedule of Holders of Unclaimed Dividends Link
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2023-04-04T13:02:05Z BRICKLINKS AFRICA PLC BAPLC BRICKLINKS AFRICA PLC- UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31 DEC 2022 Link
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2023-04-04T10:02:05Z ACCESS HOLDINGS PLC ACCESSCORP ACCESS HOLDINGS PLC-ANNOUNCEMENT OF US$300 MILLION INVESTMENT INTO ACCESS BANK PLC Link
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2023-04-03T17:20:04Z INTERNATIONAL BREWERIES PLC. INTBREW INTERNATIONAL BREWERIES PLC.-APPOINTMENT OF DIRECTOR Link
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2023-04-03T16:30:03Z AIICO INSURANCE PLC. AIICO AIICO INSURANCE PLC.-CORPORATE ACTION Link
2023-04-03T16:25:03Z CAPITAL HOTEL PLC CAPHOTEL CAPITAL HOTEL PLC-NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-04-03T16:15:03Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC-2022 UBA PLC REPORT ON COMPLIANCE WITH NCCG 2018 Link
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2023-04-03T14:50:02Z MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC MCNICHOLS MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-03T14:15:03Z UNITED CAPITAL PLC UCAP UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS Link
2023-04-03T13:10:03Z SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC SUNUASSUR SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-SUNU-CORPORATE ANNOUNCEMENT Link
2023-04-03T13:05:06Z ROYAL EXCHANGE PLC. ROYALEX ROYAL EXCHANGE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM) Link
2023-04-03T12:06:06Z SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC SUNUASSUR SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD Link
2023-04-03T11:05:02Z CAPITAL HOTEL PLC CAPHOTEL CAPITAL HOTEL PLC-CHP ANNOUNCEMENT Link
2023-04-03T11:02:11Z DANGOTE SUGAR REFINERY PLC DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD Link
2023-04-03T11:00:04Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD Link
2023-04-03T10:47:44Z ZENITH BANK PLC ZENITHBANK ZENITH BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD Link
2023-04-03T10:46:02Z UNITY BANK PLC UNITYBNK UNITY BANK PLC-NOTICE OF DELAYED PUBLICATION OF UNITY BANK PLC 2022 AFS Link
2023-04-03T10:26:01Z IKEJA HOTEL PLC IKEJAHOTEL IKEJA HOTEL PLC - ANNOUNCEMENT ON 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS Link
2023-04-03T10:20:02Z UNION BANK OF NIGERIA PLC UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC-PUBLICATION OF FY 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS Link
2023-04-03T10:06:04Z TRANSCORP HOTELS PLC TRANSCOHOT TRANSCORP HOTELS PLC - 2022 NCCG REPORT Link
2023-04-03T10:06:02Z UPDC PLC UPDC UPDC PLC-NCCG 2022 REPORT Link
2023-04-03T10:06:01Z FCMB GROUP PLC FCMB FCMB GROUP PLC - REPORT ON COMPLIANCE WITH THE NCCG CODE FYE 2022 Link
2023-04-03T10:01:07Z Caverton Offshore Support Group Plc Caverton CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE REPORT Link
2023-04-03T09:50:02Z CWG PLC CWG CWG PLC-NCCG REPORTING Link
2023-04-03T09:41:11Z UNITED BANK FOR AFRICA PLC UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC-NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Link
2023-04-03T08:45:06Z CWG PLC CWG CWG PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Link
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2023-04-02T16:00:07Z COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC COURTVILLE COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD Link
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2023-04-02T12:05:05Z JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC JAPAULGOLD JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC-NCCG 2018 Link
2023-04-02T11:50:04Z AXA Mansard Insurance Plc MANSARD AXA MANSARD INSURANCE PLC - CORPORATE ACTION Link
2023-04-01T17:08:20Z FBN HOLDINGS PLC FBNH FBN HOLDINGS PLC - NOTICE OF DELAYED PUBLICATION OF FBN HOLDINGS PLC 2022 AFS Link
2023-04-01T16:35:04Z CWG PLC CWG CWG PLC-AGM NOTICE Link
2023-04-01T16:30:04Z FIDSON HEALTHCARE PLC FIDSON FIDSON HEALTHCARE PLC-FIDSON FINAL DIVIDEND PAYMENT Link
2023-04-01T11:45:49Z GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC GTCO GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC- 2022 NCCG COMPLIANCE REPORT Link
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2023-04-01T10:00:05Z MRS OIL NIGERIA PLC. MRS MRS OIL NIGERIA PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD - MRS OIL NIGERIA PLC Link
2023-04-01T10:00:04Z ETERNA PLC. ETERNA ETERNA PLC.-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT Link
2023-04-01T09:55:03Z JULIUS BERGER NIGERIA PLC JBERGER JULIUS BERGER NIGERIA PLC-CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT Link
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2023-03-31T16:58:08Z VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC VERITASKAP VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2022 Link
2023-03-31T16:56:26Z NCR (NIGERIA) PLC. NCR NCR (NIGERIA) PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
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2023-03-31T16:37:12Z JULIUS BERGER NIGERIA PLC JBERGER JULIUS BERGER NIGERIA PLC-CLOSED PERIOD Link
2023-03-31T16:37:11Z CORONATION INSURANCE PLC WAPIC CORONATION INSURANCE PLC-NCCG REPORT FOR 2022 FINANCIAL YEAR Link
2023-03-31T16:30:05Z TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. TRANSEXPR TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT Link
2023-03-31T16:30:03Z OKOMU OIL PALM PLC. OKOMUOIL OKOMU OIL PALM PLC.-NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE REPORT Link
2023-03-31T16:25:12Z BETA GLASS PLC BETAGLAS BETA GLASS PLC-NCCG 2018 REPORTING TEMPLATE OF BETA GLASS PLC FOR 2022 Link
2023-03-31T16:25:11Z OKOMU OIL PALM PLC. OKOMUOIL OKOMU OIL PALM PLC.-CORPORATE ACTION Link
2023-03-31T16:25:09Z PRESTIGE ASSURANCE PLC PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE PLC-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD AND BOARD MEETING Link
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2023-03-31T16:25:05Z UAC OF NIGERIA PLC. UACN UAC OF NIGERIA PLC.-EARNING RELEASE Link
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2023-03-31T15:48:11Z MEYER PLC MEYER MEYER PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-03-31T15:36:00Z UNION DICON SALT PLC. UNIONDICON UNION DICON SALT PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-03-31T15:21:58Z UAC OF NIGERIA PLC. UACN UAC OF NIGERIA PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link
2023-03-31T15:16:09Z CAPITAL HOTEL PLC CAPHOTEL CAPITAL HOTEL PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022 Link

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Chemical and Allied Products èòc published this content on 24 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 July 2023 10:57:34 UTC.