|Date
|Company
|Ticker
|Title
|Link
|2023-07-24T10:48:41Z
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|CAP
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC - APPOINTMENT OF COMPANY SECRETARY
|Link
|2023-07-24T08:11:01Z
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|CAP
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-APPOINTMENT OF A NON-EXECUTIVE DIRECTOR
|Link
|2023-07-22T20:55:05Z
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|LIVINGTRUST
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC-NOTICE OF 9TH AGM RESOLUTION
|Link
|2023-07-21T15:20:03Z
|PRESTIGE ASSURANCE PLC
|PRESTIGE
|PRESTIGE ASSURANCE PLC-RESOLUTIONS PASSED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-07-21T14:06:05Z
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|JAPAULGOLD
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-21T13:40:59Z
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|JAPAULGOLD
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC-BOARD MEETING RESOLUTION
|Link
|2023-07-21T12:31:02Z
|SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC
|NSLTECH
|SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-21T11:35:07Z
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|ETI
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-20T19:20:05Z
|DANGOTE CEMENT PLC
|DANGCEM
|DANGOTE CEMENT PLC- SHARE BUYBACK PROGRAMME - COMPLETION OF TRANCHE I
|Link
|2023-07-20T19:20:05Z
|SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|SFSREIT
|SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-SFS REIT KEY PERFORMANCE METRICS
|Link
|2023-07-20T17:31:17Z
|SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|SFSREIT
|SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-20T17:00:02Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC-ZENITH BANK PLC ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-07-20T16:15:03Z
|NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|NGXGROUP
|NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC-APPOINTMENT OF SUBSTANTIVE COMPANY SECRETARY
|Link
|2023-07-20T16:06:55Z
|THE INITIATES PLC
|TIP
|THE INITIATES PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-20T15:46:05Z
|FBN HOLDINGS PLC
|FBNH
|FBN HOLDINGS PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-20T14:11:02Z
|JAIZ BANK PLC
|JAIZBANK
|JAIZ BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-20T14:11:01Z
|THOMAS WYATT NIG. PLC.
|THOMASWY
|THOMAS WYATT NIG. PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-20T14:10:59Z
|VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC
|VERITASKAP
|VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING
|Link
|2023-07-20T14:00:06Z
|BUA Cement Plc
|BUACEMENT
|BUA CEMENT PLC-CHANGE IN BOARD MEETING DATE
|Link
|2023-07-20T14:00:05Z
|LIVESTOCK FEEDS PLC.
|LIVESTOCK
|LIVESTOCK FEEDS PLC.-LSF 2023 AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-07-20T09:06:04Z
|BRICKLINKS AFRICA PLC
|BAPLC
|BRICKLINKS AFRICA PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-07-20T07:30:06Z
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|INTBREW
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSE PERIOD
|Link
|2023-07-19T12:30:02Z
|CHAMPION BREW. PLC.
|CHAMPION
|CHAMPION BREW. PLC.-AGM PASSED RESOLUTIONS
|Link
|2023-07-19T12:25:03Z
|NASCON Allied Industries Plc
|NASCON
|NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-19T11:10:04Z
|CHAMPION BREW. PLC.
|CHAMPION
|CHAMPION BREW. PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-19T08:30:58Z
|MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC
|MULTIVERSE
|MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-19T08:15:04Z
|CORONATION INSURANCE PLC
|WAPIC
|CORONATION INSURANCE PLC- NOTICE OF COURT ORDER MEETING (COM)
|Link
|2023-07-19T08:15:02Z
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|JAPAULGOLD
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-19T07:50:03Z
|FIDELITY BANK PLC
|FIDELITYBK
|FIDELITY BANK PLC- NOTICE OF EGM
|Link
|2023-07-18T16:05:58Z
|BUA Cement Plc
|BUACEMENT
|BUA CEMENT PLC-DIVIDEND ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-07-18T15:40:58Z
|FTN COCOA PROCESSORS PLC
|FTNCOCOA
|FTN COCOA PROCESSORS PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-18T15:35:11Z
|LIVESTOCK FEEDS PLC.
|LIVESTOCK
|LIVESTOCK FEEDS PLC.-NOTICE OF 2023 ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-07-18T15:35:03Z
|CAPITAL HOTEL PLC
|CAPHOTEL
|CAPITAL HOTEL PLC-CHP EXPLANATORY STATEMENT
|Link
|2023-07-18T13:31:04Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSCORP - RESIGNATION OF GROUP CFO
|Link
|2023-07-18T13:25:19Z
|MCNICHOLS PLC
|MCNICHOLS
|SEC Approval of McNichols Right Issue
|Link
|2023-07-17T15:10:03Z
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|REGALINS
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC-NOTICE OF DEFAULT FILING
|Link
|2023-07-17T15:10:02Z
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|ABBEYBDS
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-17T15:01:50Z
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|LIVINGTRUST
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-17T14:25:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC-APPOINTMENT OF DIRECTORS
|Link
|2023-07-17T13:50:02Z
|RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC
|RONCHESS
|RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC-NOTICE OF BOARD MEETING
|Link
|2023-07-17T11:50:03Z
|THE INITIATES PLC
|TIP
|THE INITIATES PLC-RESOLUTIONS OF THE 24TH AGM OF THE INITIATES PLC
|Link
|2023-07-17T06:50:06Z
|AFROMEDIA PLC
|AFROMEDIA
|AFROMEDIA PLC-PRESS RELEASE
|Link
|2023-07-16T17:36:05Z
|EUNISELL INTERLINKED PLC
|EUNISELL
|EUNISELL INTERLINKED PLC- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-15T02:36:03Z
|CHELLARAMS PLC.
|CHELLARAM
|CHELLARAMS PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-14T16:01:08Z
|GEREGU POWER PLC
|GEREGU
|GEREGU POWER PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-14T15:00:58Z
|CUTIX PLC.
|CUTIX
|CUTIX PLC.-CUTIX PLC - RESOLUTION OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
|Link
|2023-07-14T12:45:52Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC - PROPOSED ACQUISITION OF STANDARD CHARTERED BANKING BUSINESSES
|Link
|2023-07-14T09:50:03Z
|NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF)
|NEWGOLD
|NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF)-NEWGOLD ISSUER QUARTERLY UNAUDITED USD AFS JUNE 2023
|Link
|2023-07-14T08:30:03Z
|Airtel Africa Plc
|AIRTELAFRI
|AIRTEL AFRICA PLC-NOTICE OF THREE MONTHS RESULTS FOR PERIOD ENDED 30 JUNE 2023
|Link
|2023-07-14T07:31:10Z
|Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|INFINITY
|INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-13T16:50:32Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC - ACQUISITION OF MAJORITY EQUITY STAKE IN ANGOLAN-BASED FINIBANCO S.A
|Link
|2023-07-13T16:00:58Z
|VITAFOAM NIG PLC.
|VITAFOAM
|VITAFOAM NIG PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING
|Link
|2023-07-13T16:00:56Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-07-13T15:55:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC-HALF YEAR 2023 EARNINGS PRESS RELEASE
|Link
|2023-07-13T13:50:04Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-13T11:40:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC-NOTIFICATION OF RELEASE OF Q2-2023 UNAUDITED FINANCIALS
|Link
|2023-07-13T10:15:02Z
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|DANGSUGAR
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-13T10:05:03Z
|OKOMU OIL PALM PLC.
|OKOMUOIL
|OKOMU OIL PALM PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-13T10:05:01Z
|Notore Chemical Industries Plc
|NOTORE
|NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-13T09:56:01Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-13T08:30:02Z
|ROYAL EXCHANGE PLC.
|ROYALEX
|ROYAL EXCHANGE PLC.-PRESS RELEASE OF ON LATE SUBMISSION OF 2022 AFS AND Q1 UFS
|Link
|2023-07-13T08:06:02Z
|NASCON Allied Industries Plc
|NASCON
|NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC-COMPANY ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-07-12T14:15:12Z
|MAY AND BAKER
|MAYBAKER
|MAY AND BAKER- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-12T14:15:11Z
|C AND I LEASING PLC.
|CILEASING
|C AND I LEASING PLC.-PRESS RELEASE
|Link
|2023-07-12T14:15:10Z
|CAPITAL HOTEL PLC
|CAPHOTEL
|CAPITAL HOTEL PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-12T14:15:09Z
|MEYER PLC
|MEYER
|MEYER PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-12T14:15:07Z
|OMATEK VENTURES PLC
|OMATEK
|OMATEK VENTURES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-12T13:35:03Z
|PRESCO PLC
|PRESCO
|PRESCO PLC-CORPORATE DISCLOSURE
|Link
|2023-07-12T08:20:03Z
|TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC.
|TRIPPLEG
|TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC.- DIVIDEND INFORMATION
|Link
|2023-07-12T08:20:02Z
|NIGERIAN BREWERIES PLC.
|NB Plc
|NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|Link
|2023-07-12T07:35:04Z
|FTN COCOA PROCESSORS PLC
|FTNCOCOA
|FTN COCOA PROCESSORS PLC-EGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-07-11T12:45:05Z
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|REGALINS
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-11T12:45:03Z
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|NEIMETH
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-11T10:50:02Z
|RED STAR EXPRESS PLC
|REDSTAREX
|RED STAR EXPRESS PLC-REVIEWED DIVIDEND
|Link
|2023-07-11T10:05:06Z
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|BERGER
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-10T18:51:05Z
|RED STAR EXPRESS PLC
|REDSTAREX
|RED STAR EXPRESS PLC- UPDATED CORPORATE ACTION
|Link
|2023-07-10T16:50:03Z
|BETA GLASS PLC
|BETAGLAS
|BETA GLASS PLC- RESOLUTIONS PASSED AT THE AGM OF JULY 6, 2023
|Link
|2023-07-10T15:20:06Z
|HONEYWELL FLOUR MILL PLC
|HONYFLOUR
|HONEYWELL FLOUR MILL PLC-HFMP PRESS RELEASE ON DELAYED RELEASE OF 2023 AUDITED RESULTS
|Link
|2023-07-10T15:20:05Z
|FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
|FLOURMILL
|FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC-ANNOUNCEMENT OF DELAYED RELEASE OF 2023 AUDITED RESULTS
|Link
|2023-07-10T14:28:58Z
|STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC
|STERLINGNG
|STERLING FINANCIAL HOLDINGS - PAYMENT OF DIVIDEND
|Link
|2023-07-10T13:10:59Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-10T10:00:07Z
|BUA Cement Plc
|BUACEMENT
|BUA CEMENT PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-07-08T10:34:58Z
|FBN HOLDINGS PLC
|FBNH
|Notification of Acquisition of Substantial Shareholdings in FBN Holdings
|Link
|2023-07-07T15:25:03Z
|DANGOTE CEMENT PLC
|DANGCEM
|DANGOTE CEMENT PLC - SHARE BUY-BACK PROGRAMME - TRANCHE I
|Link
|2023-07-07T13:15:03Z
|TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.
|TOURIST
|TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.-TCN AGM NOTICE - 28 JULY 2023
|Link
|2023-07-07T13:00:04Z
|JOHN HOLT PLC.
|JOHNHOLT
|JOHN HOLT PLC.-RESOLUTIONS AT JOHN HOLT PLC 61ST AGM
|Link
|2023-07-07T12:36:01Z
|TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.
|TOURIST
|TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-07T11:16:07Z
|TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.
|TOURIST
|TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-07-06T18:41:31Z
|RED STAR EXPRESS PLC
|REDSTAREX
|RED STAR EXPRESS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-07-06T18:38:43Z
|AXA Mansard Insurance Plc
|MANSARD
|AXA MANSARD INSURANCE PLC- BOARD CHANGES
|Link
|2023-07-06T15:40:04Z
|CUTIX PLC.
|CUTIX
|CUTIX PLC. EARNINGFORCAST
|Link
|2023-07-06T13:55:06Z
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|SKYAVN
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-NOTICE OF BOARD MEETING
|Link
|2023-07-06T13:55:05Z
|BUA Cement Plc
|BUACEMENT
|BUA CEMENT PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-06T13:55:04Z
|GEREGU POWER PLC
|GEREGU
|GEREGU POWER PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-06T11:35:02Z
|LEARN AFRICA PLC
|LEARNAFRCA
|LEARN AFRICA PLC-CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-07-06T11:30:56Z
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|STANBIC
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-NEW APPOINTMENTS TO HOLDCO AND SUBSIDIARY BOARDS
|Link
|2023-07-05T16:50:03Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-05T16:10:03Z
|IKEJA HOTEL PLC
|IKEJAHOTEL
|IKEJA HOTEL PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-05T16:03:58Z
|STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC
|STERLINGNG
|STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC - NOTIFICATION OF APPOINTMENT OF DIRECTORS
|Link
|2023-07-05T15:00:04Z
|THE INITIATES PLC
|TIP
|THE INITIATES PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-05T14:10:03Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC-SCHEDULE OF HOLDERS OF UNCLAIMED DIVIDEND
|Link
|2023-07-05T09:00:09Z
|JAIZ BANK PLC
|JAIZBANK
|JAIZ BANK PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-07-04T19:45:03Z
|RED STAR EXPRESS PLC
|REDSTAREX
|RED STAR EXPRESS PLC-CORPORATE ACTION
|Link
|2023-07-04T16:15:02Z
|CORONATION INSURANCE PLC
|WAPIC
|CORONATION INSURANCE PLC-CAUTIONARY ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-07-04T15:45:02Z
|STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC
|STERLINGNG
|STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC-NOTIFICATION OF APPOINTMENT OF DIRECTORS
|Link
|2023-07-04T15:20:04Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC. DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-04T13:40:03Z
|NESTLE NIGERIA PLC.
|NESTLE
|NESTLE NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF CHANGES TO THE BOARD
|Link
|2023-07-04T13:36:59Z
|Airtel Africa Plc
|AIRTELAFRI
|AIRTEL AFRICA PLC-2023 AGM RESULTS
|Link
|2023-07-04T11:01:04Z
|LASACO ASSURANCE PLC.
|LASACO
|LASACO ASSURANCE PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-07-04T11:01:03Z
|BUA FOODS PLC
|BUAFOODS
|BUA FOODS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-04T10:48:44Z
|AIRTEL AFRICA PLC
|AIRTELAFRI
|AIRTEL AFRICA PLC - LTIP 2023 AWARD
|Link
|2023-07-04T10:35:02Z
|WEMA BANK PLC.
|WEMABANK
|WEMA BANK PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-07-04T09:45:04Z
|ABC TRANSPORT PLC
|ABCTRANS
|ABC TRANSPORT PLC- BOARD CHANGES
|Link
|2023-07-04T08:50:02Z
|RED STAR EXPRESS PLC
|REDSTAREX
|RED STAR EXPRESS PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-07-04T06:50:06Z
|DANGOTE CEMENT PLC
|DANGCEM
|DANGOTE CEMENT PLC-DCP - NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|Link
|2023-07-03T17:05:05Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC-UBA ANNUAL SUSTAINABILITY REPORT 2022
|Link
|2023-07-03T16:20:04Z
|THE INITIATES PLC
|TIP
|THE INITIATES PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-03T15:20:05Z
|UNIVERSITY PRESS PLC.
|UPL
|UNIVERSITY PRESS PLC.-CORPORATE ACTION
|Link
|2023-07-03T15:20:04Z
|AIICO INSURANCE PLC.
|AIICO
|AIICO INSURANCE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-03T15:20:03Z
|AXA Mansard Insurance Plc
|MANSARD
|AXA MANSARD INSURANCE PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-07-03T14:50:49Z
|LIVESTOCK FEEDS PLC.
|LIVESTOCK
|LIVESTOCK FEEDS PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-03T14:45:05Z
|AXA Mansard Insurance Plc
|MANSARD
|AXA MANSARD INSURANCE PLC- UPDATED CORPORATE ACTION
|Link
|2023-07-03T14:45:03Z
|NEM INSURANCE PLC.
|NEM
|NEM INSURANCE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-07-03T13:25:03Z
|CUSTODIAN INVESTMENT PLC
|CUSTODIAN
|CUSTODIAN INVESTMENT PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|Link
|2023-07-03T13:25:02Z
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|LIVINGTRUST
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|Link
|2023-07-03T13:20:04Z
|AFRICA PRUDENTIAL PLC
|AFRIPRUD
|AFRICA PRUDENTIAL PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|Link
|2023-07-03T13:20:03Z
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|CHIPLC
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|Link
|2023-07-03T13:20:02Z
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|NAHCO
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|Link
|2023-07-03T12:55:34Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-03T12:55:33Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-03T12:55:02Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-03T12:50:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-03T12:45:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-03T12:45:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-03T12:35:03Z
|Caverton Offshore Support Group Plc
|Caverton
|CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC - 2022 AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-07-03T12:35:02Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-07-03T11:45:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-03T11:30:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-07-03T10:50:02Z
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|STANBIC
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-RESIGNATION OF A DIRECTOR
|Link
|2023-07-03T09:31:00Z
|HONEYWELL FLOUR MILL PLC
|HONYFLOUR
|HONEYWELL FLOUR MILL PLC-FRCN CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2023
|Link
|2023-07-03T09:25:04Z
|FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
|FLOURMILL
|FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC-FMN NCCG REPORT 2023
|Link
|2023-07-03T09:25:03Z
|UPDC PLC
|UPDC
|UPDC PLC-CLOSED PERIOD NOTICE
|Link
|2023-06-30T22:20:58Z
|ACADEMY PRESS PLC.
|ACADEMY
|ACADEMY PRESS PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-06-30T18:46:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-30T18:45:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-30T18:40:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-30T18:32:50Z
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|JBERGER
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC-CLOSED PERIOD
|Link
|2023-06-30T18:08:05Z
|MORISON INDUSTRIES PLC.
|MORISON
|MORISON INDUSTRIES PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-30T18:08:04Z
|IKEJA HOTEL PLC
|IKEJAHOTEL
|IKEJA HOTEL PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-06-30T17:10:02Z
|BETA GLASS PLC
|BETAGLAS
|BETA GLASS PLC-BG_Q2 2023 NOTICE OF CLOSED PERIOD ON SHARE DEALING
|Link
|2023-06-30T17:05:02Z
|STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC
|STERLINGNG
|STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-30T17:02:11Z
|PRESTIGE ASSURANCE PLC
|PRESTIGE
|PRESTIGE ASSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-30T17:02:10Z
|FBN HOLDINGS PLC
|FBNH
|FBN HOLDINGS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-30T17:02:09Z
|AXA Mansard Insurance Plc
|MANSARD
|AXA MANSARD INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-30T16:35:02Z
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|INTBREW
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.-AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-06-30T16:13:49Z
|FLOUR MILLS NIG. PLC.
|FLOURMILL
|FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC - NCCG REPORT
|Link
|2023-06-30T16:05:01Z
|AXA Mansard Insurance Plc
|MANSARD
|AXA MANSARD INSURANCE PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-06-30T15:55:01Z
|NASCON Allied Industries Plc
|NASCON
|NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC-CLOSED PERIOD
|Link
|2023-06-30T15:50:02Z
|FIDELITY BANK PLC
|FIDELITYBK
|FIDELITY BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-30T15:45:02Z
|FIDELITY BANK PLC
|FIDELITYBK
|FIDELITY BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-30T15:20:02Z
|MRS OIL NIGERIA PLC.
|MRS
|MRS OIL NIGERIA PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-06-30T15:16:01Z
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|INTBREW
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.-COMPANY SECRETARY NOTIFICATION
|Link
|2023-06-30T15:15:59Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-30T15:10:57Z
|TRANSCORP HOTELS PLC
|TRANSCOHOT
|TRANSCORP HOTELS PLC-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-06-30T14:30:07Z
|CADBURY NIGERIA PLC.
|CADBURY
|CADBURY NIGERIA PLC.-CLOSED PERIOD NOTICE OF BOARD MEETING
|Link
|2023-06-30T14:30:06Z
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|ABBEYBDS
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC-NOTICE OF RESIGNATION OF NON-EXECUTIVE DIRECTOR
|Link
|2023-06-30T14:30:05Z
|MRS OIL NIGERIA PLC.
|MRS
|MRS OIL NIGERIA PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|Link
|2023-06-30T14:20:04Z
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|DANGSUGAR
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-30T13:15:02Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-30T13:05:02Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-30T13:00:36Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-30T13:00:05Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-30T12:45:02Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-30T12:00:05Z
|OKOMU OIL PALM PLC.
|OKOMUOIL
|OKOMU OIL PALM PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-06-30T12:00:04Z
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|ETI
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-CLOSED PERIOD Q2 2023
|Link
|2023-06-30T11:56:02Z
|P Z CUSSONS NIGERIA PLC.
|PZ
|P Z CUSSONS NIGERIA PLC.- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-06-30T11:56:00Z
|LINKAGE ASSURANCE PLC
|LINKASSURE
|LINKAGE ASSURANCE PLC-CLOSED PERIOD
|Link
|2023-06-30T11:55:59Z
|LAFARGE AFRICA PLC.
|WAPCO
|LAFARGE AFRICA PLC.-NOTIFICATION ON ACTING CHIEF FINANCIAL OFFICER
|Link
|2023-06-30T11:50:01Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-30T11:15:02Z
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|CAP
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-06-30T11:10:04Z
|UAC OF NIGERIA PLC.
|UACN
|UAC OF NIGERIA PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-06-30T11:10:03Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD AND BOARD MEETING
|Link
|2023-06-30T11:05:03Z
|UNILEVER NIGERIA PLC.
|UNILEVER
|UNILEVER NIGERIA PLC.- NOTICE OF CLOSED PERIOD JUNE 2023
|Link
|2023-06-29T10:41:02Z
|TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC.
|TRIPPLEG
|TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-06-29T07:10:07Z
|THE INITIATES PLC
|TIP
|THE INITIATES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-27T18:51:08Z
|UNIVERSITY PRESS PLC.
|UPL
|UNIVERSITY PRESS PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-06-27T18:10:05Z
|AFRICA PRUDENTIAL PLC
|AFRIPRUD
|AFRICA PRUDENTIAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-27T16:55:34Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-27T16:55:34Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-27T16:55:02Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-27T16:50:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-27T16:45:33Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-27T16:45:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-27T16:45:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-27T16:40:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-27T16:35:01Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-27T16:06:04Z
|LEARN AFRICA PLC
|LEARNAFRCA
|LEARN AFRICA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-06-27T15:45:04Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-27T14:50:05Z
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|SKYAVN
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-06-27T14:50:04Z
|MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.
|MBENEFIT
|MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.-AGM RESOLUTION
|Link
|2023-06-27T12:45:04Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-27T11:51:05Z
|N NIG. FLOUR MILLS PLC.
|NNFM
|N NIG. FLOUR MILLS PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-06-27T11:30:06Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-27T11:30:05Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-27T11:25:04Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-27T11:25:02Z
|GUINNESS NIG PLC
|GUINNESS
|GUINNESS NIG PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-27T10:55:03Z
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|STANBIC
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-AUDIT OF 2023 HALF YEAR RESULTS
|Link
|2023-06-27T10:55:02Z
|PRESTIGE ASSURANCE PLC
|PRESTIGE
|PRESTIGE ASSURANCE PLC-CHANGE OF DATE OF 53RD ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-06-27T10:50:06Z
|NESTLE NIGERIA PLC.
|NESTLE
|NESTLE NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD AND DATE OF BOARD MEETING
|Link
|2023-06-27T10:50:05Z
|NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF)
|NEWGOLD
|NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF)-NEWGOLD ISSUER (RF) LIMITED UNAUDITED USD AFS 2023
|Link
|2023-06-27T10:50:03Z
|NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF)
|NEWGOLD
|NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF)-NEWGOLD ISSUER (RF) LIMITED AUDITED AFS 2023
|Link
|2023-06-27T10:47:12Z
|JOHN HOLT PLC.
|JOHNHOLT
|JOHN HOLT PLC.-CHANGE OF DATE OF 61ST ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-06-26T18:10:36Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T18:10:35Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T18:10:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T18:00:07Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T17:55:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T17:45:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T17:40:35Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T17:40:35Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T17:40:04Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T17:35:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T17:30:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T17:25:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T17:20:04Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T16:20:04Z
|ABC TRANSPORT PLC
|ABCTRANS
|ABC TRANSPORT PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-26T16:10:04Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T16:00:06Z
|LAFARGE AFRICA PLC.
|WAPCO
|LAFARGE AFRICA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-26T14:40:04Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T14:40:04Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T14:35:01Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T14:20:05Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-26T13:50:08Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-26T13:50:06Z
|SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC
|NSLTECH
|SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-06-26T13:50:04Z
|LINKAGE ASSURANCE PLC
|LINKASSURE
|LINKAGE ASSURANCE PLC- ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTION
|Link
|2023-06-26T13:25:02Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD FOR SEPLAT ENERGY PLC
|Link
|2023-06-26T13:20:05Z
|VITAFOAM NIG PLC.
|VITAFOAM
|VITAFOAM NIG PLC.- NOTICE OF CLOSED PERIOD FOR 3RD QUARTER ENDING 30TH JUNE 2023
|Link
|2023-06-26T11:25:04Z
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|SUNUASSUR
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|Link
|2023-06-26T08:55:08Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T22:05:03Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC. DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T19:05:02Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T19:00:03Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T18:55:04Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T17:20:04Z
|NPF MICROFINANCE BANK PLC
|NPFMCRFBK
|NPF MICROFINANCE BANK PLC-AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-06-23T16:10:02Z
|THE INITIATES PLC
|TIP
|THE INITIATES PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T16:05:03Z
|THE INITIATES PLC
|TIP
|THE INITIATES PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T15:22:19Z
|ARDOVA PLC
|ARDOVA
|ARDOVA PLC-PRESS RELEASE - ARDOVA PLC HANDBALL PREMIER LEAGUE SPONSORSHIP
|Link
|2023-06-23T15:22:18Z
|CORNERSTONE INSURANCE PLC
|CORNERST
|CORNERSTONE INSURANCE PLC - AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-06-23T15:15:03Z
|PRESTIGE ASSURANCE PLC
|PRESTIGE
|PRESTIGE ASSURANCE PLC - POSTPONEMENT ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-06-23T14:21:10Z
|CORNERSTONE INSURANCE PLC
|CORNERST
|CORNERSTONE INSURANCE PLC- RETIREMENT OF MANAGING DIRECTOR
|Link
|2023-06-23T13:01:05Z
|NCR (NIGERIA) PLC.
|NCR
|NCR (NIGERIA) PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-23T13:01:03Z
|P Z CUSSONS NIGERIA PLC.
|PZ
|P Z CUSSONS NIGERIA PLC.- BOARD MEETING RESOLUTION
|Link
|2023-06-23T12:40:01Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T12:25:01Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T12:20:01Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T12:05:01Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T11:15:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T10:30:04Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T10:25:04Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-23T06:00:10Z
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|INTBREW
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.-CLOSED PERIOD ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-06-23T06:00:07Z
|UNION BANK OF NIGERIA PLC
|UBN
|UNION BANK OF NIGERIA PLC-HIGHLIGHTS OF UNION BANK OF NIGERIA PLC'S COURT ORDERED MEETING
|Link
|2023-06-23T06:00:05Z
|CHAMS HOLDING COMPANY PLC
|CHAMS
|CHAMS HOLDING COMPANY PLC - 2023 AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-06-23T06:00:04Z
|UNION BANK OF NIGERIA PLC
|UBN
|UNION BANK OF NIGERIA PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-23T06:00:03Z
|MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.
|MBENEFIT
|MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-23T05:55:08Z
|NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|NGXGROUP
|NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-06-22T18:28:05Z
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|GTCO
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD AND BOARD MEETING
|Link
|2023-06-22T16:50:02Z
|TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|TRANSEXPR
|TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.-RESOLUTIONS PASSED AT 30TH ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-06-22T16:45:05Z
|UAC OF NIGERIA PLC.
|UACN
|UAC OF NIGERIA PLC.-ELECTION OF VICE CHAIRMAN
|Link
|2023-06-22T11:20:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-22T11:15:04Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-22T07:40:05Z
|EUNISELL INTERLINKED PLC
|EUNISELL
|EUNISELL INTERLINKED PLC-NOTIFICATION OF NEW CHAIRMAN
|Link
|2023-06-22T07:40:04Z
|UAC OF NIGERIA PLC.
|UACN
|UAC OF NIGERIA PLC.-RETIREMENT OF A NON-EXECUTIVE DIRECTOR
|Link
|2023-06-21T16:40:03Z
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|JAPAULGOLD
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC-2023 AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-06-21T16:00:03Z
|Airtel Africa Plc
|AIRTELAFRI
|AIRTEL AFRICA PLC- ANNOUNCEMENT OF FINAL DIVIDEND CURRENCY EXCHANGE RATES
|Link
|2023-06-21T12:10:08Z
|E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC
|ETRANZACT
|E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC- NOTICES OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) -
|Link
|2023-06-20T16:20:06Z
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|LIVINGTRUST
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-06-20T16:20:05Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-20T10:50:03Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-20T07:30:05Z
|Airtel Africa Plc
|AIRTELAFRI
|AIRTEL AFRICA PLC-CHANGES TO THE FOREIGN EXCHANGE MARKET IN NIGERIA
|Link
|2023-06-19T16:55:02Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-19T16:45:03Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-19T16:40:03Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-19T16:05:04Z
|THE INITIATES PLC
|TIP
|THE INITIATES PLC- NOTICES OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) -
|Link
|2023-06-19T12:55:04Z
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|REGALINS
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-19T11:15:03Z
|SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC
|SOVRENINS
|SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC-SEC APPROVAL OF RIGHTS ISSUE
|Link
|2023-06-19T11:15:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-19T09:50:03Z
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|BERGER
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-06-19T07:55:07Z
|MTN Nigeria Communications Plc
|MTNN
|MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-18T14:10:06Z
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|JBERGER
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC - 53RD ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTION
|Link
|2023-06-17T17:45:34Z
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|LIVINGTRUST
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-17T17:45:02Z
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|LIVINGTRUST
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-17T17:40:06Z
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|LIVINGTRUST
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-16T18:05:04Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-16T17:20:02Z
|AFRICA PRUDENTIAL PLC
|AFRIPRUD
|AFRICA PRUDENTIAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-16T15:55:03Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC. DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-16T14:50:04Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC-APPOINTMENT OF ED IN BANKING SUBSIDIARY
|Link
|2023-06-16T14:46:01Z
|UNIVERSAL INSURANCE PLC
|UNIVINSURE
|UNIVERSAL INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-06-16T14:11:06Z
|UNIVERSAL INSURANCE PLC
|UNIVINSURE
|UNIVERSAL INSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-06-16T13:25:05Z
|RED STAR EXPRESS PLC
|REDSTAREX
|RED STAR EXPRESS PLC-NOTICE OF BOARD MEETING
|Link
|2023-06-16T13:25:03Z
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|CAP
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-ELECTION OF CHAIRMAN
|Link
|2023-06-16T11:31:04Z
|R T BRISCOE (NIGERIA) PLC.
|RTBRISCOE
|R T BRISCOE (NIGERIA) PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-06-16T11:20:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-16T07:35:04Z
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|CAP
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC - AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-06-16T05:36:07Z
|R T BRISCOE (NIGERIA) PLC.
|RTBRISCOE
|R T BRISCOE (NIGERIA) PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-06-15T14:45:03Z
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|SKYAVN
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-APPOINTMENT OF NEW EXECUTIVE DIRECTOR
|Link
|2023-06-15T14:45:02Z
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|CAP
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-NOTICE OF BOARD CHANGES
|Link
|2023-06-15T14:35:02Z
|FIDELITY BANK PLC
|FIDELITYBK
|FIDELITY BANK PLC-NOTICE OF CLOSURE OF TRADING WINDOW
|Link
|2023-06-15T14:30:04Z
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|STANBIC
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-APPOINTMENT OF A NON-EXECUTIVE DIRECTOR
|Link
|2023-06-15T10:15:04Z
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|SUNUASSUR
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTIONS
|Link
|2023-06-14T12:50:04Z
|MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC
|MULTIVERSE
|MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-14T11:40:02Z
|P Z CUSSONS NIGERIA PLC.
|PZ
|P Z CUSSONS NIGERIA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-14T09:35:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-13T18:35:02Z
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|GTCO
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-13T16:15:02Z
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|NEIMETH
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF CHANGE IN THE BOARD OF NEIMETH
|Link
|2023-06-13T14:55:03Z
|JAIZ BANK PLC
|JAIZBANK
|JAIZ BANK PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-13T13:45:03Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-13T13:21:09Z
|BRICKLINKS AFRICA PLC
|BAPLC
|BRICKLINKS AFRICA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-06-13T13:10:02Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-13T13:01:01Z
|MORISON INDUSTRIES PLC.
|MORISON
|MORISON INDUSTRIES PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-06-13T13:00:03Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-13T12:26:06Z
|MORISON INDUSTRIES PLC.
|MORISON
|MORISON INDUSTRIES PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-06-13T12:11:03Z
|BRICKLINKS AFRICA PLC
|BAPLC
|BRICKLINKS AFRICA PLC-PUBLIC ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-06-13T11:45:04Z
|LEARN AFRICA PLC
|LEARNAFRCA
|LEARN AFRICA PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-13T11:45:04Z
|LEARN AFRICA PLC
|LEARNAFRCA
|LEARN AFRICA PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-13T11:06:05Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-06-13T09:26:03Z
|Vetiva Fund Managers Limited
|Vetiva
|VETIVA FUND MANAGERS LIMITED-VETIVA GRIFFIN 30 ETF - UNITHOLDER NOTIFICATION
|Link
|2023-06-13T08:55:05Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-11T22:15:09Z
|COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC
|COURTVILLE
|COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-10T20:20:04Z
|GUINEA INSURANCE PLC.
|GUINEAINS
|GUINEA INSURANCE PLC. EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-10T19:02:49Z
|AIRTEL AFRICA PLC
|AIRTELAFRI
|AIRTEL AFRICA PLC - ANNUAL REPORT AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-06-10T18:45:09Z
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|CHIPLC
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-09T23:00:05Z
|GEREGU POWER PLC
|GEREGU
|GEREGU POWER PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-09T18:15:03Z
|UNITY BANK PLC
|UNITYBNK
|UNITY BANK PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-09T16:45:04Z
|CUSTODIAN INVESTMENT PLC
|CUSTODIAN
|CUSTODIAN INVESTMENT PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-09T14:05:02Z
|CORNERSTONE INSURANCE PLC
|CORNERST
|CORNERSTONE INSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-09T12:50:02Z
|NIGERIAN BREWERIES PLC.
|NB Plc
|NIGERIAN BREWERIES PLC. DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-09T12:40:34Z
|MRS OIL NIGERIA PLC.
|MRS
|MRS OIL NIGERIA PLC. EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-09T12:40:03Z
|NIGERIAN BREWERIES PLC.
|NB Plc
|NIGERIAN BREWERIES PLC. DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-09T11:20:01Z
|AIICO INSURANCE PLC.
|AIICO
|AIICO INSURANCE PLC. EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-09T10:35:03Z
|NEM INSURANCE PLC.
|NEM
|NEM INSURANCE PLC. EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-09T10:30:02Z
|AIICO INSURANCE PLC.
|AIICO
|AIICO INSURANCE PLC - RESOLUTIONS AT THE 53RD ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-06-09T10:10:04Z
|CUTIX PLC.
|CUTIX
|CUTIX PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|Link
|2023-06-09T10:10:03Z
|MAY AND BAKER
|MAYBAKER
|MAY AND BAKER-SUSTAINABILITY REPORT 2022
|Link
|2023-06-09T10:05:02Z
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|SUNUASSUR
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-09T09:00:03Z
|GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.
|GLAXOSMITH
|GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC - AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-06-09T07:50:03Z
|LINKAGE ASSURANCE PLC
|LINKASSURE
|LINKAGE ASSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-09T07:15:07Z
|E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC
|ETRANZACT
|E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-08T17:20:03Z
|AXA Mansard Insurance Plc
|MANSARD
|AXA MANSARD INSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-08T15:45:04Z
|UNIVERSITY PRESS PLC.
|UPL
|UNIVERSITY PRESS PLC. EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-08T10:40:06Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-07T14:00:04Z
|LAFARGE AFRICA PLC.
|WAPCO
|LAFARGE AFRICA PLC.-NOTIFICATION OF BOARD CHANGES
|Link
|2023-06-07T14:00:02Z
|LAFARGE AFRICA PLC.
|WAPCO
|LAFARGE AFRICA PLC.-NOTICE OF COMPLETION OF BOARD MEETING
|Link
|2023-06-07T09:31:07Z
|THOMAS WYATT NIG. PLC.
|THOMASWY
|THOMAS WYATT NIG. PLC.- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR PERIOD ENDED 31 MARCH 2023
|Link
|2023-06-06T16:40:03Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-06T16:35:02Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-06T16:25:03Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-06T16:00:04Z
|TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|TRANSEXPR
|TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-06T14:15:02Z
|OKOMU OIL PALM PLC.
|OKOMUOIL
|OKOMU OIL PALM PLC. EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-06T13:55:04Z
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|ABBEYBDS
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-06T11:15:03Z
|MAY AND BAKER
|MAYBAKER
|MAY AND BAKER-ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTIONS
|Link
|2023-06-06T10:20:06Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-05T20:42:04Z
|BUA CEMENT PLC
|BUACEMENT
|BUA CEMENT PLC - LOAN FROM IFC
|Link
|2023-06-05T16:25:01Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-05T16:05:02Z
|LINKAGE ASSURANCE PLC
|LINKASSURE
|LINKAGE ASSURANCE PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-06-05T15:30:01Z
|TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
|TOTAL
|TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-05T14:50:02Z
|LAFARGE AFRICA PLC.
|WAPCO
|LAFARGE AFRICA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-06-05T14:20:02Z
|FBN HOLDINGS PLC
|FBNH
|FBN HOLDINGS PLC - 2023 CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-06-05T12:41:03Z
|P Z CUSSONS NIGERIA PLC.
|PZ
|P Z CUSSONS NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-06-05T12:41:02Z
|TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
|TOTAL
|TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC-AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-06-05T11:31:03Z
|CHELLARAMS PLC.
|CHELLARAM
|CHELLARAMS PLC - DATE OF FILING OF 2023 AFS
|Link
|2023-06-05T10:26:01Z
|LASACO ASSURANCE PLC.
|LASACO
|LASACO ASSURANCE PLC.-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-06-05T09:20:02Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-05T09:15:03Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-05T08:36:04Z
|CORONATION INSURANCE PLC
|WAPIC
|CORONATION INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-06-05T08:26:04Z
|UNITY BANK PLC
|UNITYBNK
|UNITY BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-06-05T08:07:01Z
|ARDOVA PLC
|ARDOVA
|ARDOVA PLC-OUTCOME OF COURT ORDERED MEETING
|Link
|2023-06-05T08:07:00Z
|WEMA BANK PLC.
|WEMABANK
|WEMA BANK PLC.-RESOLUTIONS PASSED AT 2022 AGM
|Link
|2023-06-05T07:55:08Z
|Caverton Offshore Support Group Plc
|Caverton
|CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-06-03T21:06:05Z
|UNITY BANK PLC
|UNITYBNK
|UNITY BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-06-02T13:43:37Z
|CORONATION INSURANCE PLC
|WAPIC
|CORONATION INSURANCE PLC - AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|Link
|2023-06-02T13:15:03Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC. EARNINGFORCAST
|Link
|2023-06-02T11:15:08Z
|UNIVERSITY PRESS PLC.
|UPL
|UNIVERSITY PRESS PLC.- NCCG REPORT
|Link
|2023-06-02T09:01:02Z
|FBN HOLDINGS PLC
|FBNH
|FBN HOLDINGS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-06-02T06:05:02Z
|MTN Nigeria Communications Plc
|MTNN
|MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-02T05:55:07Z
|MTN Nigeria Communications Plc
|MTNN
|MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-01T23:36:06Z
|FBN HOLDINGS PLC
|FBNH
|FBN HOLDINGS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-06-01T16:30:03Z
|WEMA BANK PLC.
|WEMABANK
|WEMA BANK PLC.-APPOINTMENT OF CHAIRMAN
|Link
|2023-06-01T14:30:03Z
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|INTBREW
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-06-01T13:50:03Z
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|ABBEYBDS
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC-RESOLUTION PASSED AT THE 31ST ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-06-01T09:20:03Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-01T09:15:03Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-01T08:55:02Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-06-01T08:30:02Z
|INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC
|INTENEGINS[MRS]
|INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-05-31T19:00:04Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-31T15:36:03Z
|NIGERIAN BREWERIES PLC.
|NB Plc
|NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF PROPOSED ACQUISTION
|Link
|2023-05-31T15:15:04Z
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|REGALINS
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-31T12:37:43Z
|NOTORE CHEMICAL IND PLC
|NOTORE
|NOTORE CHEMICAL IND PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-31T08:35:05Z
|PRESTIGE ASSURANCE PLC
|PRESTIGE
|PRESTIGE ASSURANCE PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-30T21:01:03Z
|ELLAH LAKES PLC.
|ELLAHLAKES
|ELLAH LAKES PLC.- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-05-30T19:05:05Z
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|NAHCO
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC-NAHCO PLC 42ND AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-05-30T15:41:03Z
|VITAFOAM NIG PLC.
|VITAFOAM
|VITAFOAM NIG PLC. - NOTIFICATION OF BOARD CHANGES
|Link
|2023-05-30T15:00:03Z
|STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC
|STERLINGNG
|STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC-ANNOUNCEMENT ON DIVIDEND PAYMENT
|Link
|2023-05-30T13:55:02Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-30T13:50:03Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-30T11:50:04Z
|NASCON Allied Industries Plc
|NASCON
|NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC-POST-AGM REPORT
|Link
|2023-05-30T11:50:03Z
|NASCON Allied Industries Plc
|NASCON
|NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC-COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS
|Link
|2023-05-30T09:36:07Z
|UNILEVER NIGERIA PLC.
|UNILEVER
|UNILEVER NIGERIA PLC - NOTIFICATION OF RESIGNATION OF DIRECTOR
|Link
|2023-05-30T08:15:05Z
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|STANBIC
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-COMMENCEMENT OF CLOSED PERIOD AND NOTICE OF BOARD MEETING
|Link
|2023-05-29T18:10:09Z
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|ETI
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED DIRECTORS DEALINGS
|Link
|2023-05-27T14:41:13Z
|CUTIX PLC.
|CUTIX
|CUTIX PLC.- YEAR END - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-05-26T21:55:02Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-26T21:50:03Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-26T16:55:03Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-26T16:50:03Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-26T16:50:03Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-26T16:46:04Z
|NIGERIAN ENAMELWARE PLC.
|ENAMELWA
|NIGERIAN ENAMELWARE PLC.- YEAR END - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-05-26T16:45:05Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-26T16:15:02Z
|CUTIX PLC.
|CUTIX
|CUTIX PLC.-CUTIX PLC - RESOLUTION OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
|Link
|2023-05-26T15:05:05Z
|JOHN HOLT PLC.
|JOHNHOLT
|JOHN HOLT PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-26T12:25:04Z
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|BERGER
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-26T09:10:03Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-26T08:25:07Z
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|ETI
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED-ADOPTED RESOLUTIONS
|Link
|2023-05-26T08:25:06Z
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|STANBIC
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC-RESOLUTIONS PASSED AT 11TH ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-05-26T08:25:04Z
|RAK UNITY PET. COMP. PLC.
|RAKUNITY
|RAK UNITY PET. COMP. PLC.-FINAL PAYMENTS TO SHAREHOLDERS
|Link
|2023-05-25T17:25:03Z
|NESTLE NIGERIA PLC.
|NESTLE
|NESTLE NIGERIA PLC. DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-25T14:15:02Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-25T14:10:36Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-25T14:10:35Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-25T14:10:04Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-25T14:10:04Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-25T14:06:03Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-25T14:06:02Z
|CONOIL PLC
|CONOIL
|CONOIL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-05-25T14:01:04Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-25T14:00:05Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-25T13:55:02Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-25T13:50:03Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-25T13:46:02Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-25T13:30:05Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-25T10:01:57Z
|NPF MICROFINANCE BANK PLC
|NPFMCRFBK
|NPF MICROFINANCE BANK PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-25T08:45:02Z
|NCR (NIGERIA) PLC.
|NCR
|NCR (NIGERIA) PLC - RESOLUTIONS PASSED AT 71ST AGM
|Link
|2023-05-25T08:00:11Z
|Notore Chemical Industries Plc
|NOTORE
|NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC-BOARD CHANGES NOTIFICATION
|Link
|2023-05-25T08:00:09Z
|BETA GLASS PLC
|BETAGLAS
|BETA GLASS PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-25T08:00:08Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC - RESOLUTIONS FROM THE FIRST AGM
|Link
|2023-05-24T19:36:03Z
|CONOIL PLC
|CONOIL
|CONOIL PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-05-24T15:45:03Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-24T15:40:05Z
|FIDELITY BANK PLC
|FIDELITYBK
|FIDELITY BANK PLC - 35TH AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-05-24T12:15:02Z
|OANDO PLC
|OANDO
|OANDO PLC - Oando Kicks-off Sustainable Transport Initiative in Lagos State
|Link
|2023-05-24T08:40:06Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC - CORPORATE ANNOUNCEMENT ON SSPA AMENDMENT
|Link
|2023-05-24T07:21:05Z
|MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.
|MBENEFIT
|MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-05-23T18:29:17Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC - LIVESTREAMING LINK TO THE FIRST AGM
|Link
|2023-05-23T18:10:04Z
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|CHIPLC
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-23T15:51:09Z
|MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.
|MBENEFIT
|MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-05-23T14:40:07Z
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|SKYAVN
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-23T14:40:06Z
|MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.
|MBENEFIT
|MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-23T11:55:02Z
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|SUNUASSUR
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-CHANGE OF VENUE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-05-23T11:45:03Z
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|SKYAVN
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-UPDATED PROPOSED DIVIDEND
|Link
|2023-05-22T15:50:11Z
|CHAMS HOLDING COMPANY PLC
|CHAMS
|CHAMS HOLDING COMPANY PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-22T15:50:09Z
|UNIVERSITY PRESS PLC.
|UPL
|UNIVERSITY PRESS PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-05-22T13:02:35Z
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|NAHCO
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-22T11:05:02Z
|OANDO PLC
|OANDO
|OANDO PLC - ADJOURNMENT OF HEARING ON SCHEME OF ARRANGEMENT
|Link
|2023-05-22T10:44:36Z
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|NEIMETH
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC - AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-05-22T09:40:05Z
|NEM INSURANCE PLC.
|NEM
|NEM INSURANCE PLC - AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-05-19T18:30:02Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-19T18:25:02Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-19T18:15:04Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-19T15:55:02Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-19T14:56:08Z
|UPDC PLC
|UPDC
|UPDC PLC-NOTIFICATION OF OUTCOME OF 2023 AGM
|Link
|2023-05-19T14:56:07Z
|MEYER PLC
|MEYER
|MEYER PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-18T20:50:01Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-18T20:45:03Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-18T16:10:02Z
|NESTLE NIGERIA PLC.
|NESTLE
|NESTLE NIGERIA PLC.-RESOLUTIONS PASSED AT THE 54TH AGM OF NESTLE NIGERIA PLC
|Link
|2023-05-18T16:06:07Z
|NESTLE NIGERIA PLC.
|NESTLE
|NESTLE NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF CHANGES TO THE BOARD
|Link
|2023-05-18T16:06:06Z
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|REGALINS
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC-BOARD RESOLUTION
|Link
|2023-05-18T15:50:05Z
|CAPITAL HOTEL PLC
|CAPHOTEL
|CAPITAL HOTEL PLC-CHP AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-05-18T15:50:03Z
|Caverton Offshore Support Group Plc
|Caverton
|CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-CAVERTON- 2023 Q1 COSG PRESS RELEASE
|Link
|2023-05-18T11:55:03Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-ANNOUNCEMENT ON CURRENCY EXCHANGE RATE FOR Q1 2023 INTERIM DIVIDEND
|Link
|2023-05-18T11:22:57Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC - INTERIM DIVIDEND ANNOUNCEMENT FOR Q1 2023
|Link
|2023-05-18T07:51:09Z
|Caverton Offshore Support Group Plc
|Caverton
|CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-05-17T17:20:36Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-17T17:20:35Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-17T17:20:04Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-17T15:40:04Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-17T13:20:04Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-ANNOUNCEMENT ON EXECUTIVE DIRECTORS 2023 SHARE AWARDS
|Link
|2023-05-17T08:16:12Z
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|SUNUASSUR
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-05-16T16:26:03Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-16T16:05:04Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-16T16:03:50Z
|GOLDEN GUINEA BREW. PLC.
|GOLDBREW
|GOLDEN GUINEA BREW. PLC. - POSTPONEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-05-16T15:15:04Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-16T15:14:25Z
|FTN COCOA PROCESSORS PLC
|FTNCOCOA
|FTN COCOA PROCESSORS PLC - NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
|Link
|2023-05-16T14:05:02Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-FEDERAL HIGH COURT LAGOS STRIKES OUT IGBRUDE PETITION
|Link
|2023-05-16T13:40:04Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-16T08:45:05Z
|UNION BANK OF NIGERIA PLC
|UBN
|UNION BANK OF NIGERIA PLC- NOTICE OF COURT ORDER MEETING (COM)
|Link
|2023-05-16T08:45:03Z
|AIICO INSURANCE PLC.
|AIICO
|AIICO INSURANCE PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-16T08:40:07Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-15T21:46:00Z
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|GTCO
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC - RESOLUTIONS FROM SECOND ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-05-15T16:55:02Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-15T16:30:02Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-RESULTS OF THE SEPLAT AGM ON 10 MAY 2023
|Link
|2023-05-15T16:10:02Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-15T16:05:02Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-15T15:56:03Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-15T15:45:02Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-COURT OF APPEAL SUSPENDS INTERIM ORDER
|Link
|2023-05-15T14:40:05Z
|CHAMPION BREW. PLC.
|CHAMPION
|CHAMPION BREW. PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-15T14:40:03Z
|UAC OF NIGERIA PLC.
|UACN
|UAC OF NIGERIA PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-15T13:30:03Z
|RAK UNITY PET. COMP. PLC.
|RAKUNITY
|RAK UNITY PET. COMP. PLC.- FINAL ACCOUNT
|Link
|2023-05-15T12:50:04Z
|Caverton Offshore Support Group Plc
|Caverton
|CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-2022 CAVERTON PRESS RELEASE AFS
|Link
|2023-05-15T10:25:04Z
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|JBERGER
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC-AMENDED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-05-13T09:40:03Z
|Caverton Offshore Support Group Plc
|Caverton
|CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-CAVERTON NOTICE OF DELAYED FILING OF Q1 2023 UFS
|Link
|2023-05-13T09:35:12Z
|Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|INFINITY
|INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC-INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC AGM 2023 RESOLUTIONS
|Link
|2023-05-13T09:35:08Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC-TRANSNATIONAL CORPORATION PLC ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-05-13T09:35:07Z
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|JBERGER
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC-NCCG 2018 TEMPLATE FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022
|Link
|2023-05-12T19:15:05Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-12T17:05:03Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-12T16:15:02Z
|NASCON Allied Industries Plc
|NASCON
|NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-12T16:05:35Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-12T16:05:03Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC. DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-12T15:59:00Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-12T15:16:07Z
|NEM INSURANCE PLC.
|NEM
|NEM INSURANCE PLC.-NOTICE OF 53RD ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-05-12T15:16:05Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-EXECUTED SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS AT 10TH AGM OF SEPLAT ENERGY PLC
|Link
|2023-05-12T15:16:04Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC.-RESOLUTIONS PASSED AT THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING OF ETERNA PLC
|Link
|2023-05-12T10:10:03Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-12T07:45:07Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-11T19:06:03Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT ON INTERIM ORDERS ON SEPLAT ENERGY PLC
|Link
|2023-05-11T16:25:01Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-11T16:20:02Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-11T16:15:02Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-11T16:10:01Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-11T16:05:04Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-11T09:20:02Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-11T09:05:03Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-11T08:51:07Z
|WEMA BANK PLC.
|WEMABANK
|WEMA BANK PLC.-NOTICE OF AGM AND PROXY FORM
|Link
|2023-05-11T08:51:05Z
|TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
|TOTAL
|TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-11T08:51:04Z
|CORNERSTONE INSURANCE PLC
|CORNERST
|CORNERSTONE INSURANCE PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-11T08:21:05Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC.-LIVESTREAMING LINK TO ETERNA PLC'S 30TH ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-05-11T05:40:04Z
|Airtel Africa Plc
|AIRTELAFRI
|AIRTEL AFRICA PLC-RESULTS FOR YEAR ENDED 31 MARCH 2023
|Link
|2023-05-10T21:45:04Z
|MTN Nigeria Communications Plc
|MTNN
|MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-10T18:50:07Z
|CORNERSTONE INSURANCE PLC
|CORNERST
|CORNERSTONE INSURANCE PLC - NOTICE OF BOARD CHANGE
|Link
|2023-05-10T16:20:03Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-10T11:10:02Z
|GEREGU POWER PLC
|GEREGU
|GEREGU POWER PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-10T11:00:08Z
|GEREGU POWER PLC
|GEREGU
|GEREGU POWER PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-09T17:01:11Z
|Caverton Offshore Support Group Plc
|Caverton
|CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-05-09T13:35:02Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT - COURT MANDATES SEPLAT TO HOLD AGM
|Link
|2023-05-09T11:55:02Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-09T11:40:02Z
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|GTCO
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-09T11:25:03Z
|UPDC Real Estate Investment Trust
|UPDC REIT
|UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UPDC REIT DISTRIBUTION PAYMENT NOTICE - 2022 FINAL
|Link
|2023-05-09T07:25:03Z
|Airtel Africa Plc
|AIRTELAFRI
|AIRTEL AFRICA PLC-NIGERIA 2100MHZ SPECTRUM RENEWAL
|Link
|2023-05-09T00:15:07Z
|MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC
|MTNN
|MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC - NOTIFICATION ON SPECTRUM
|Link
|2023-05-09T00:10:11Z
|Caverton Offshore Support Group Plc
|Caverton
|CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-OUTCOME OF CAVERTON BOARD MEETING
|Link
|2023-05-09T00:10:10Z
|UNILEVER NIGERIA PLC.
|UNILEVER
|UNILEVER NIGERIA PLC.-UNILEVER NIGERIA PLC AGM 2023 RESOLUTION ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-05-08T18:15:06Z
|FIDELITY BANK PLC
|FIDELITYBK
|FIDELITY BANK PLC - CORPORATE ACTION 2022FY
|Link
|2023-05-08T15:30:02Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC. DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-08T14:30:06Z
|PRESCO PLC
|PRESCO
|PRESCO PLC-CORPORATE DISCLOSURE
|Link
|2023-05-08T14:25:42Z
|UNION BANK OF NIGERIA PLC
|UBN
|UNION BANK OF NIGERIA PLC - PROPOSED ACQUISITION OF THE ENTIRE SHARE CAPITAL OF UNION BANK OF NIGERIA PLC
|Link
|2023-05-08T13:45:08Z
|NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF)
|NEWGOLD
|NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF)-NEWGOLD ISSUER QUARTERLY UNAUDITED USD AFS MARCH 2023
|Link
|2023-05-08T13:45:06Z
|INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC
|INTENEGINS[MRS]
|INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC-PRESS RELEASE
|Link
|2023-05-08T13:45:04Z
|IKEJA HOTEL PLC
|IKEJAHOTEL
|IKEJA HOTEL PLC - ANNOUNCEMENT ON CASUAL DIRECTORS
|Link
|2023-05-08T13:45:02Z
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|ABBEYBDS
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC-NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-05-08T13:25:05Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-08T09:55:05Z
|NASCON Allied Industries Plc
|NASCON
|NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-08T09:55:03Z
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|CHIPLC
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-05-08T08:20:02Z
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|CAP
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-08T07:30:07Z
|JAIZ BANK PLC
|JAIZBANK
|JAIZ BANK PLC-BOARD CHANGES
|Link
|2023-05-07T15:27:53Z
|UNITY BANK PLC
|UNITYBNK
|UNITY BANK PLC - NOTICE OF DELAY IN FILING Q1 2023 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|Link
|2023-05-06T08:45:03Z
|FBN HOLDINGS PLC
|FBNH
|FBN HOLDINGS PLC - NOTIFICATION ON FILING OF Q1 2023 UNAUDITED ACCOUNTS
|Link
|2023-05-06T08:40:11Z
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|REGALINS
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-05-05T19:40:02Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-05T19:20:05Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-05T17:30:03Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-05T16:45:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-05T16:10:02Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-05T15:16:09Z
|Caverton Offshore Support Group Plc
|Caverton
|CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-COSG - NOTICE OF THE LATE SUBMISSION OF UFS
|Link
|2023-05-05T14:40:07Z
|Caverton Offshore Support Group Plc
|Caverton
|CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-05-05T11:36:10Z
|AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC
|AFRINSURE
|AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-05-05T11:25:06Z
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|JAPAULGOLD
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-05T11:25:03Z
|MEYER PLC
|MEYER
|MEYER PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-04T15:55:03Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT - 4 MAY 2023
|Link
|2023-05-04T15:27:11Z
|AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC
|AFRINSURE
|AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-05-04T15:27:09Z
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|NEIMETH
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF CHANGE IN THE DIRECTORATE OF NEIMETH
|Link
|2023-05-04T14:46:05Z
|AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC
|AFRINSURE
|AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-05-04T13:30:04Z
|AFRICA PRUDENTIAL PLC
|AFRIPRUD
|AFRICA PRUDENTIAL PLC - RESOLUTIONS PASSED AT ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-05-04T12:30:05Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC - STATEMENT ON FIRE INCIDENT
|Link
|2023-05-04T11:56:06Z
|AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC
|AFRINSURE
|AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2021
|Link
|2023-05-04T10:25:03Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC - AGM RESOLUTION
|Link
|2023-05-04T10:05:02Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-04T09:50:05Z
|OKOMU OIL PALM PLC.
|OKOMUOIL
|OKOMU OIL PALM PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-03T16:00:05Z
|ARDOVA PLC
|ARDOVA
|ARDOVA PLC-OUTCOME OF BOARD MEETING
|Link
|2023-05-03T13:50:04Z
|NIGERIAN ENAMELWARE PLC.
|ENAMELWA
|NIGERIAN ENAMELWARE PLC.-RESOLUTIONS OF MEMBERS AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
|Link
|2023-05-03T13:40:04Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC-PROPOSED ACQUISITION OF ANGOLAN BASED FINIBANCO SA
|Link
|2023-05-03T11:57:35Z
|MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC
|MULTIVERSE
|MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-03T11:10:06Z
|SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC
|NSLTECH
|SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC-APPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTOR
|Link
|2023-05-03T11:10:04Z
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|BERGER
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-03T11:06:08Z
|LAFARGE AFRICA PLC.
|WAPCO
|LAFARGE AFRICA PLC.-RESOLUTIONS PASSED AT THE 64TH ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-05-03T11:06:06Z
|MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC
|MULTIVERSE
|MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC-CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-05-02T22:41:12Z
|STERLING BANK PLC.
|STERLNBANK
|STERLING BANK PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-05-02T19:20:04Z
|NIGERIAN BREWERIES PLC.
|NB Plc
|NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF ISSUANCE OF COMMERCIAL PAPER SERIES 4 5 AND 6
|Link
|2023-05-02T19:15:06Z
|BUA FOODS PLC
|BUAFOODS
|BUA FOODS PLC-EARNINGS RELEASE FOR FIRST QUARTER 2023
|Link
|2023-05-02T19:15:05Z
|Africa Plus Partners Nigeria Limited
|AIPF1
|AFRICA PLUS PARTNERS NIGERIA LIMITED-AIPF I VALUATION AS AT MARCH 31, 2023
|Link
|2023-05-02T18:00:09Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-05-02T14:13:04Z
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|NEIMETH
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-02T13:13:11Z
|TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
|TOTAL
|TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC-APPOINTMENT OF COMPANY SECRETARY
|Link
|2023-05-02T12:21:10Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC-RESOLUTIONS PASSED AT THE 10TH ANNUAL GENERAL MEETING OF FCMB GROUP PLC
|Link
|2023-05-02T12:12:18Z
|UH Real Estate Investment Trust
|UHOMREIT
|UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - 2022 FINANCIAL YEAR FINAL DISTRIBUTION
|Link
|2023-05-02T12:05:04Z
|ARDOVA PLC
|ARDOVA
|ARDOVA PLC- NOTICE OF COURT ORDER MEETING (COM)
|Link
|2023-05-02T11:45:57Z
|AIICO INSURANCE PLC.
|AIICO
|AIICO INSURANCE PLC. - QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-05-02T09:55:06Z
|LAFARGE AFRICA PLC.
|WAPCO
|LAFARGE AFRICA PLC.-NOTIFICATION OF BOARD CHANGES
|Link
|2023-05-02T09:55:05Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-05-02T09:15:02Z
|LAFARGE AFRICA PLC.
|WAPCO
|LAFARGE AFRICA PLC.-NOTICE OF COMPLETION OF BOARD MEETING
|Link
|2023-05-02T09:06:09Z
|JULI PLC.
|JULI
|JULI PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-05-02T08:55:05Z
|OKOMU OIL PALM PLC.
|OKOMUOIL
|OKOMU OIL PALM PLC.-PUBLICATION OF UNCLAIMED DIVIDENDS LIST
|Link
|2023-04-30T23:56:04Z
|OMATEK VENTURES PLC
|OMATEK
|OMATEK VENTURES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-30T20:21:09Z
|CWG PLC
|CWG
|CWG PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-30T19:51:22Z
|UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (UHREIT)
|UHREIT
|UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (UHREIT)- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-30T19:21:21Z
|AXA Mansard Insurance Plc
|MANSARD
|AXA MANSARD INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-30T18:20:03Z
|LAFARGE AFRICA PLC.
|WAPCO
|LAFARGE AFRICA PLC.-Q1 2023 PRESS RELEASE
|Link
|2023-04-30T18:15:04Z
|UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (UHREIT)
|UHREIT
|UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (UHREIT)-UH REIT KPM FOR MARCH 2023
|Link
|2023-04-30T17:40:09Z
|MRS OIL NIGERIA PLC.
|MRS
|MRS OIL NIGERIA PLC.-POST BOARD MEETING RESOLUTIONS
|Link
|2023-04-30T17:40:06Z
|AIICO INSURANCE PLC.
|AIICO
|AIICO INSURANCE PLC.-REPORT OF BOARD MEETING OF APRIL 28, 2023
|Link
|2023-04-30T15:21:13Z
|COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC
|COURTVILLE
|COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-30T09:31:08Z
|JAIZ BANK PLC
|JAIZBANK
|JAIZ BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-30T04:06:09Z
|CHELLARAMS PLC.
|CHELLARAM
|CHELLARAMS PLC.- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-29T22:21:12Z
|THE INITIATES PLC
|TIP
|THE INITIATES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-29T19:31:13Z
|CHAMS HOLDING COMPANY PLC
|CHAMS
|CHAMS HOLDING COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-29T16:46:03Z
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|CHIPLC
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-29T16:31:16Z
|FIDELITY BANK PLC
|FIDELITYBK
|FIDELITY BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-29T13:11:09Z
|GUINEA INSURANCE PLC.
|GUINEAINS
|GUINEA INSURANCE PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-29T11:16:07Z
|VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC
|VERITASKAP
|VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-29T09:26:02Z
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|NEIMETH
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-29T04:41:10Z
|DAAR COMMUNICATIONS PLC
|DAARCOMM
|DAAR COMMUNICATIONS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T22:51:10Z
|AFRICA PRUDENTIAL PLC
|AFRIPRUD
|AFRICA PRUDENTIAL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T20:56:09Z
|LAFARGE AFRICA PLC.
|WAPCO
|LAFARGE AFRICA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T20:21:10Z
|ACADEMY PRESS PLC.
|ACADEMY
|ACADEMY PRESS PLC.- YEAR END - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T20:06:09Z
|NESTLE NIGERIA PLC.
|NESTLE
|NESTLE NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T19:42:08Z
|Notore Chemical Industries Plc
|NOTORE
|NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T19:42:05Z
|CHAMPION BREW. PLC.
|CHAMPION
|CHAMPION BREW. PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T19:25:02Z
|CAPITAL HOTEL PLC
|CAPHOTEL
|CAPITAL HOTEL PLC-CHP ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-28T19:21:08Z
|UAC OF NIGERIA PLC.
|UACN
|UAC OF NIGERIA PLC.-EARNINGS RELEASE
|Link
|2023-04-28T19:21:07Z
|SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|SFSREIT
|SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-SFS REIT KEY PERFORMANCE METRICS
|Link
|2023-04-28T19:21:05Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC-ANNOUNCEMENT ON ACQUISITION OF SHARES BY HH CAPITAL
|Link
|2023-04-28T18:34:52Z
|UNION BANK OF NIGERIA PLC
|UBN
|UNION BANK OF NIGERIA PLC - QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T18:26:51Z
|UAC OF NIGERIA PLC.
|UACN
|UAC OF NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T18:22:19Z
|SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|SFSREIT
|SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T18:22:18Z
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|ABBEYBDS
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T17:21:30Z
|OKOMU OIL PALM PLC.
|OKOMUOIL
|OKOMU OIL PALM PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T17:19:15Z
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|JBERGER
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T17:19:13Z
|SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC
|SOVRENINS
|SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T17:11:32Z
|FIDSON HEALTHCARE PLC
|FIDSON
|FIDSON HEALTHCARE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T17:10:03Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-28T16:45:02Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-28T16:41:10Z
|S C O A NIGERIA PLC
|SCOA
|S C O A NIGERIA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T16:31:12Z
|LASACO ASSURANCE PLC.
|LASACO
|LASACO ASSURANCE PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T16:17:19Z
|CUSTODIAN INVESTMENT PLC
|CUSTODIAN
|CUSTODIAN INVESTMENT PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T16:17:17Z
|MEYER PLC
|MEYER
|MEYER PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T16:17:16Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-ANNOUNCEMENT COURT STRIKES OUT CRIMINAL CHARGES DECLINES INTERIM ORDERS
|Link
|2023-04-28T16:17:14Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC-UNITED BANK FOR AFRICA PLC _ 2023 AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-04-28T15:59:15Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T15:59:14Z
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|NAHCO
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T15:59:12Z
|LEARN AFRICA PLC
|LEARNAFRCA
|LEARN AFRICA PLC- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T15:30:04Z
|ARDOVA PLC
|ARDOVA
|ARDOVA PLC-NOTIFICATION OF EMERGENCY BOARD MEETING
|Link
|2023-04-28T15:30:02Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC-NOTIFICATION OF VESTING OF ACCESS HOLDINGS PLC SHARES
|Link
|2023-04-28T15:16:06Z
|ABC TRANSPORT PLC
|ABCTRANS
|ABC TRANSPORT PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T15:06:05Z
|E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC
|ETRANZACT
|E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T14:56:11Z
|NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|NGXGROUP
|NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T14:56:10Z
|UNION BANK OF NIGERIA PLC
|UBN
|UNION BANK OF NIGERIA PLC-EARNINGS RELEASE - Q1 2023 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|Link
|2023-04-28T14:46:06Z
|CORNERSTONE INSURANCE PLC
|CORNERST
|CORNERSTONE INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T14:17:08Z
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|JAPAULGOLD
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T14:17:06Z
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|INTBREW
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T14:02:12Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T13:56:03Z
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|REGALINS
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T13:52:09Z
|LINKAGE ASSURANCE PLC
|LINKASSURE
|LINKAGE ASSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T13:11:09Z
|VITAFOAM NIG PLC.
|VITAFOAM
|VITAFOAM NIG PLC.- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T13:07:21Z
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|GTCO
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T12:56:13Z
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|SUNUASSUR
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T12:56:12Z
|FIDSON HEALTHCARE PLC
|FIDSON
|FIDSON HEALTHCARE PLC- PRESS RELEASE ON MALARIA VACCINE
|Link
|2023-04-28T12:22:15Z
|UPDC PLC
|UPDC
|UPDC PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T12:06:06Z
|MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC
|MULTIVERSE
|MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T11:52:13Z
|IKEJA HOTEL PLC
|IKEJAHOTEL
|IKEJA HOTEL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T11:52:11Z
|PRESTIGE ASSURANCE PLC
|PRESTIGE
|PRESTIGE ASSURANCE PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T11:36:04Z
|TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
|TOTAL
|TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T11:26:10Z
|JOHN HOLT PLC.
|JOHNHOLT
|JOHN HOLT PLC.- QUARTER 2 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T11:21:17Z
|MRS OIL NIGERIA PLC.
|MRS
|MRS OIL NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T11:16:10Z
|UPDC Real Estate Investment Trust
|UPDC REIT
|UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T11:01:15Z
|ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC.
|ALEX
|ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T10:46:07Z
|DANGOTE CEMENT PLC
|DANGCEM
|DANGOTE CEMENT PLC-NOTICE OF BOARD CHANGE - RESIGNATION OF NON-EXECUTIVE DIRECTOR
|Link
|2023-04-28T10:46:04Z
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|ABBEYBDS
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC-BOARD RESOLUTION
|Link
|2023-04-28T09:45:04Z
|FIDELITY BANK PLC
|FIDELITYBK
|FIDELITY BANK PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-04-28T09:45:03Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- BOARD MEETING RESOLUTION
|Link
|2023-04-28T09:36:04Z
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|DANGSUGAR
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T09:22:13Z
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|ETI
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- 1Q 2023 EARNINGS RELEASE
|Link
|2023-04-28T09:22:11Z
|GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.
|GLAXOSMITH
|GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T08:52:05Z
|DANGOTE CEMENT PLC
|DANGCEM
|DANGOTE CEMENT PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T08:26:02Z
|WEMA BANK PLC.
|WEMABANK
|WEMA BANK PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-28T07:45:09Z
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|STANBIC
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC- NOTICES OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) -
|Link
|2023-04-28T07:45:07Z
|BUA Cement Plc
|BUACEMENT
|BUA CEMENT PLC-RESOLUTION PASSED AT THE BOARD MEETING OF BUA CEMENT PLC
|Link
|2023-04-28T07:45:05Z
|FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
|FLOURMILL
|FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC- BOARD MEETING RESOLUTION
|Link
|2023-04-27T23:21:09Z
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|ETI
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T23:01:10Z
|FTN COCOA PROCESSORS PLC
|FTNCOCOA
|FTN COCOA PROCESSORS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T19:16:05Z
|FIDELITY BANK PLC
|FIDELITYBK
|FIDELITY BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-27T17:26:27Z
|GEREGU POWER PLC
|GEREGU
|GEREGU POWER PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T16:26:00Z
|MAY AND BAKER
|MAYBAKER
|MAY AND BAKER- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T16:22:08Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T16:22:06Z
|NEM INSURANCE PLC.
|NEM
|NEM INSURANCE PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T16:06:06Z
|BUA Cement Plc
|BUACEMENT
|BUA CEMENT PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T15:36:03Z
|NIGERIAN BREWERIES PLC.
|NB Plc
|NIGERIAN BREWERIES PLC.-RESOLUTIONS PASSED AT THE 77TH ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-04-27T15:27:06Z
|TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC.
|TRIPPLEG
|TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC.- YEAR END - FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-27T15:05:04Z
|P Z CUSSONS NIGERIA PLC.
|PZ
|P Z CUSSONS NIGERIA PLC.-NOTIFICATION OF CHANGES IN EXECUTIVE MANAGEMENT
|Link
|2023-04-27T15:05:03Z
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|NEIMETH
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF OUTCOME OF BOARD MEETING
|Link
|2023-04-27T15:05:01Z
|HONEYWELL FLOUR MILL PLC
|HONYFLOUR
|HONEYWELL FLOUR MILL PLC-NOTIFICATION OF BOARD CHANGE
|Link
|2023-04-27T14:36:01Z
|UNION DICON SALT PLC.
|UNIONDICON
|UNION DICON SALT PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T13:40:03Z
|PRESTIGE ASSURANCE PLC
|PRESTIGE
|PRESTIGE ASSURANCE PLC-RESOLUTIONS PASSED AT THE BOARD MEETING
|Link
|2023-04-27T12:41:12Z
|BETA GLASS PLC
|BETAGLAS
|BETA GLASS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T12:37:53Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - 17TH ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTIONS
|Link
|2023-04-27T12:30:03Z
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|CAP
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-EARNINGS RELEASE
|Link
|2023-04-27T12:01:10Z
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|BERGER
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T11:41:09Z
|GUINNESS NIG PLC
|GUINNESS
|GUINNESS NIG PLC- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T10:51:08Z
|CAPITAL HOTEL PLC
|CAPHOTEL
|CAPITAL HOTEL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T09:51:18Z
|UNIVERSITY PRESS PLC.
|UPL
|UNIVERSITY PRESS PLC.- Q4 UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T09:15:02Z
|UPDC PLC
|UPDC
|UPDC PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-04-27T09:00:05Z
|WEMA BANK PLC.
|WEMABANK
|WEMA BANK PLC.-NOTICE OF DIVIDEND PAYMENT AND CLOSURE OF REGISTER
|Link
|2023-04-27T09:00:04Z
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|SUNUASSUR
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-BOARD MEETING RESOLUTIONS
|Link
|2023-04-27T08:56:10Z
|TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|TRANSEXPR
|TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T08:16:07Z
|MTN Nigeria Communications Plc
|MTNN
|MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC-MTN NIGERIA BOARD MEETING RESOLUTIONS - APRIL 2023
|Link
|2023-04-27T08:16:05Z
|MTN Nigeria Communications Plc
|MTNN
|MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC-MTN NIGERIA EARNINGS RELEASE Q1 2023
|Link
|2023-04-27T08:01:06Z
|EUNISELL INTERLINKED PLC
|EUNISELL
|EUNISELL INTERLINKED PLC- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T07:47:45Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC-ACQUISITION OF SHARES BY HH CAPITAL LIMITED
|Link
|2023-04-27T07:46:06Z
|MTN Nigeria Communications Plc
|MTNN
|MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-27T07:44:59Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - NOTIFICATION OF INSIDER DEALINGS
|Link
|2023-04-27T07:41:55Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC- NOTIFICATION OF INSIDER DEALINGS
|Link
|2023-04-27T07:35:05Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-NOTICE OF DECISION AFTER BOARD MEETING FOR SEPLAT ENERGY PLC
|Link
|2023-04-27T06:08:12Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-26T18:25:07Z
|NCR (NIGERIA) PLC.
|NCR
|NCR (NIGERIA) PLC.-NCR (NIGERIA) PLC - POST BOARD MEETING NOTIFICATION 26.04.2023
|Link
|2023-04-26T18:25:05Z
|NIGERIAN BREWERIES PLC.
|NB Plc
|NIGERIAN BREWERIES PLC.-FINANCIAL HIGHLIGHTS QUARTER 1, 2023
|Link
|2023-04-26T18:25:03Z
|Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|INFINITY
|INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC-CORPORATE ACTIONS_ANNOUNCEMENT ON DIVIDEND
|Link
|2023-04-26T18:20:03Z
|CUTIX PLC.
|CUTIX
|CUTIX PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-26T17:26:31Z
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|CAP
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-26T16:46:01Z
|NCR (NIGERIA) PLC.
|NCR
|NCR (NIGERIA) PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-26T13:31:14Z
|BUA FOODS PLC
|BUAFOODS
|BUA FOODS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-26T13:15:03Z
|BUA FOODS PLC
|BUAFOODS
|BUA FOODS PLC-DIVIDEND ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-26T13:10:02Z
|JAIZ BANK PLC
|JAIZBANK
|JAIZ BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-26T13:01:07Z
|NIGERIAN BREWERIES PLC.
|NB Plc
|NIGERIAN BREWERIES PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-26T12:10:03Z
|NIGERIAN BREWERIES PLC.
|NB Plc
|NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF BOARD CHANGES
|Link
|2023-04-26T12:10:02Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC.-NOTIFICATION OF COMPLETION OF BOARD MEETING
|Link
|2023-04-26T12:01:08Z
|NASCON Allied Industries Plc
|NASCON
|NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-26T10:31:09Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-25T19:50:03Z
|OANDO PLC
|OANDO
|OANDO PLC - Partnership with World's Largest Electric Vehicle Manufacturer, Yutong
|Link
|2023-04-25T16:31:05Z
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|SKYAVN
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-25T14:17:07Z
|RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC
|RONCHESS
|RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-25T14:17:05Z
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|DANGSUGAR
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- RE-SCHEDULING OF BOARD MEETING
|Link
|2023-04-25T14:17:04Z
|RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC
|RONCHESS
|RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC-BOARD MEETING RESOLUTIONS
|Link
|2023-04-25T13:46:09Z
|LIVESTOCK FEEDS PLC.
|LIVESTOCK
|LIVESTOCK FEEDS PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-25T11:45:03Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC - OUTCOME OF BOARD OF DIRECTORS' MEETING
|Link
|2023-04-25T09:20:12Z
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|ETI
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING WITH PROXY FORM
|Link
|2023-04-25T09:20:08Z
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
|ETI
|ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND EGM
|Link
|2023-04-25T09:20:05Z
|LASACO ASSURANCE PLC.
|LASACO
|LASACO ASSURANCE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-25T07:45:06Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-ANNOUNCEMENT ON BOARD SUCCESSION AND INTENTION TO RESIGN
|Link
|2023-04-24T20:07:15Z
|UNILEVER NIGERIA PLC.
|UNILEVER
|UNILEVER NIGERIA PLC.- RESIGNATION AND APPOINTMENT OF A DIRECTOR
|Link
|2023-04-23T17:47:05Z
|CADBURY NIGERIA PLC.
|CADBURY
|CADBURY NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-23T14:00:10Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-22T23:11:06Z
|UNILEVER NIGERIA PLC.
|UNILEVER
|UNILEVER NIGERIA PLC.- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-22T10:11:10Z
|AUSTIN LAZ AND COMPANY PLC
|AUSTINLAZ
|AUSTIN LAZ AND COMPANY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-20T19:30:05Z
|NPF MICROFINANCE BANK PLC
|NPFMCRFBK
|NPF MICROFINANCE BANK PLC-DEFAULT FILING
|Link
|2023-04-20T17:26:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-20T17:20:34Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-20T17:20:34Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-20T17:20:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-20T15:26:08Z
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
|STANBIC
|STANBIC IBTC HOLDINGS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-20T14:05:03Z
|NIGERIAN BREWERIES PLC.
|NB Plc
|NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION ON UNCLAIMED DIVIDEND
|Link
|2023-04-20T13:46:06Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-20T13:15:05Z
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|LIVINGTRUST
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-20T12:45:04Z
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|LIVINGTRUST
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-20T12:10:02Z
|ABC TRANSPORT PLC
|ABCTRANS
|ABC TRANSPORT PLC-CORPORATE GOVERNANCE REPORT
|Link
|2023-04-20T12:05:03Z
|IKEJA HOTEL PLC
|IKEJAHOTEL
|IKEJA HOTEL PLC - CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-20T11:26:02Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-NOTICE OF DISCONTINUANCE OF CHARGE AGAINST SEPLAT
|Link
|2023-04-20T11:20:02Z
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|LIVINGTRUST
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC-DIVIDEND ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-20T11:00:02Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-20T10:55:04Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC - DIVIDEND CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-20T08:00:02Z
|MAY AND BAKER
|MAYBAKER
|MAY AND BAKER- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-04-20T03:21:07Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-19T19:11:32Z
|TRANSCORP HOTELS PLC
|TRANSCOHOT
|TRANSCORP HOTELS PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-19T16:21:06Z
|WEMA BANK PLC.
|WEMABANK
|WEMA BANK PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-19T15:55:02Z
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|LIVINGTRUST
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-19T14:12:06Z
|UNION BANK OF NIGERIA PLC
|UBN
|UNION BANK OF NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-19T13:51:04Z
|SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC
|NSLTECH
|SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-19T13:30:03Z
|UNION BANK OF NIGERIA PLC
|UBN
|UNION BANK OF NIGERIA PLC-EARNINGS RELEASE - FY 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|Link
|2023-04-19T13:10:02Z
|VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC
|VERITASKAP
|VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-19T10:25:03Z
|NIGERIAN BREWERIES PLC.
|NB Plc
|NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF CHANGE IN THE MANAGEMENT TEAM
|Link
|2023-04-19T08:20:08Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC-NOTIFICATION OF RELEASE OF Q1-2023 UNAUDITED FINANCIALS
|Link
|2023-04-18T16:10:08Z
|UNILEVER NIGERIA PLC.
|UNILEVER
|UNILEVER NIGERIA PLC.-SUSTAINABILITY REPORT YE 31 DECEMBER, 2022
|Link
|2023-04-18T14:22:16Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC- ANNOUNCEMENT OF CURRENCY EXCHANGE RATE
|Link
|2023-04-18T12:40:04Z
|GEREGU POWER PLC
|GEREGU
|GEREGU POWER PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-18T12:40:02Z
|TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|TRANSEXPR
|TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-04-18T12:36:03Z
|NPF MICROFINANCE BANK PLC
|NPFMCRFBK
|NPF MICROFINANCE BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-18T09:35:07Z
|CHAMPION BREW. PLC.
|CHAMPION
|CHAMPION BREW. PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-18T09:35:05Z
|NCR (NIGERIA) PLC.
|NCR
|NCR (NIGERIA) PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-04-18T09:35:03Z
|Caverton Offshore Support Group Plc
|Caverton
|CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-18T06:35:04Z
|Airtel Africa Plc
|AIRTELAFRI
|AIRTEL AFRICA PLC-NOTICE OF FULL YEAR RESULTS FOR YEAR ENDED 31 MARCH 2023
|Link
|2023-04-17T21:06:02Z
|DAAR COMMUNICATIONS PLC
|DAARCOMM
|DAAR COMMUNICATIONS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-17T16:15:02Z
|CUSTODIAN INVESTMENT PLC
|CUSTODIAN
|CUSTODIAN INVESTMENT PLC - ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTIONS
|Link
|2023-04-17T16:11:00Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - NOTIFICATION OF Q1 2023 UNAUDITED FINANCIALS
|Link
|2023-04-17T15:05:06Z
|MAY AND BAKER
|MAYBAKER
|MAY AND BAKER- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-17T15:05:05Z
|CAPITAL HOTEL PLC
|CAPHOTEL
|CAPITAL HOTEL PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-17T15:05:04Z
|MEYER PLC
|MEYER
|MEYER PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-17T15:05:03Z
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|ABBEYBDS
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-17T14:00:02Z
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|GTCO
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC - CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-17T11:13:13Z
|INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC
|IMG
|INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC- DIVIDEND ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-17T09:50:04Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-04-17T08:51:04Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-17T08:25:03Z
|Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|INFINITY
|INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC-CORPORATE ACTIONS_ANNOUNCEMENT ON DIVIDEND
|Link
|2023-04-16T05:41:17Z
|CHAMPION BREW. PLC.
|CHAMPION
|CHAMPION BREW. PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-14T20:05:04Z
|DAAR COMMUNICATIONS PLC
|DAARCOMM
|DAAR COMMUNICATIONS PLC-LATE FILING OF 2022 AFS
|Link
|2023-04-14T19:07:22Z
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|ABBEYBDS
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-14T17:26:15Z
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|REGALINS
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-14T15:01:12Z
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|GTCO
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC - AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-14T14:59:38Z
|GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.
|GLAXOSMITH
|GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-04-14T14:56:34Z
|CORNERSTONE INSURANCE PLC
|CORNERST
|CORNERSTONE INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-14T14:30:05Z
|Caverton Offshore Support Group Plc
|Caverton
|CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-14T14:30:03Z
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|NEIMETH
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF BOARD MEETING
|Link
|2023-04-14T14:25:06Z
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|DANGSUGAR
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC -17TH AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-04-14T14:25:04Z
|GEREGU POWER PLC
|GEREGU
|GEREGU POWER PLC-NOTIFICATION OF DIVIDEND PAYMENT
|Link
|2023-04-14T14:25:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC-Q1-2023 EARNINGS PRESS RELEASE
|Link
|2023-04-14T13:21:12Z
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
|LIVINGTRUST
|LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-14T13:10:04Z
|DANGOTE CEMENT PLC
|DANGCEM
|DANGOTE CEMENT PLC-RESOLUTIONS FROM THE 14TH AGM OF DANGOTE CEMENT PLC
|Link
|2023-04-14T11:26:08Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-14T07:50:02Z
|FIDELITY BANK PLC
|FIDELITYBK
|FIDELITY BANK PLC - ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF PRIVATE PLACEMENT
|Link
|2023-04-13T17:05:21Z
|INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC
|IMG
|INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|Link
|2023-04-13T16:50:04Z
|THE INITIATES PLC
|TIP
|THE INITIATES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-13T16:50:02Z
|FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
|FLOURMILL
|FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-13T16:41:05Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-13T14:40:02Z
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|SKYAVN
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-APPOINTMENT OF NEW COMPANY SECRETARY
|Link
|2023-04-13T14:00:05Z
|TotalEnergies Marketing Nigeria Plc
|TOTAL
|TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC-APPOINTMENT OF DIRECTOR
|Link
|2023-04-13T11:51:03Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION PLC - ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-13T11:51:02Z
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
|NEIMETH
|NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC-NOTICE OF BOARD MEETING
|Link
|2023-04-13T09:40:03Z
|CADBURY NIGERIA PLC.
|CADBURY
|CADBURY NIGERIA PLC.-NOTICE OF AGM
|Link
|2023-04-13T07:16:12Z
|GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.
|GLAXOSMITH
|GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-13T07:16:10Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT ON IMMIGRATION SUIT AGAINST SEPLAT
|Link
|2023-04-12T22:00:04Z
|BETA GLASS PLC
|BETAGLAS
|BETA GLASS PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-12T15:45:02Z
|C AND I LEASING PLC.
|CILEASING
|C AND I LEASING PLC. EARNINGFORCAST
|Link
|2023-04-12T15:40:06Z
|NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC
|NGXGROUP
|NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC-NOTIFICATION OF BOARD COMMITTEE MEETINGS
|Link
|2023-04-12T15:40:05Z
|NIGERIAN BREWERIES PLC.
|NB Plc
|NIGERIAN BREWERIES PLC.-NOTIFICATION OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-12T15:40:03Z
|UNILEVER NIGERIA PLC.
|UNILEVER
|UNILEVER NIGERIA PLC - NCCG COMPLIANCE REPORT YE 31 DEC, 2022
|Link
|2023-04-12T14:21:01Z
|JAIZ BANK PLC
|JAIZBANK
|JAIZ BANK PLC-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-12T13:21:13Z
|JULI PLC.
|JULI
|JULI PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-12T13:15:35Z
|CUTIX PLC.
|CUTIX
|CUTIX PLC. DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-12T13:15:03Z
|CUTIX PLC.
|CUTIX
|CUTIX PLC. DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-12T12:45:03Z
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|DANGSUGAR
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC - CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-12T11:51:06Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-12T10:55:05Z
|CUTIX PLC.
|CUTIX
|CUTIX PLC. EARNINGFORCAST
|Link
|2023-04-12T08:25:03Z
|OMATEK VENTURES PLC
|OMATEK
|OMATEK VENTURES PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-12T08:10:10Z
|FBN HOLDINGS PLC
|FBNH
|FBN HOLDINGS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-12T08:10:09Z
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|REGALINS
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-11T16:57:08Z
|WEMA BANK PLC.
|WEMABANK
|WEMA BANK PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD FOR Q1 2023
|Link
|2023-04-11T16:57:07Z
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|NAHCO
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-11T16:45:03Z
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|SKYAVN
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-11T14:10:06Z
|ARDOVA PLC
|ARDOVA
|ARDOVA PLC-NOTICE OF DELAY IN FILING 2022 AFS
|Link
|2023-04-11T12:24:09Z
|PRESTIGE ASSURANCE PLC
|PRESTIGE
|PRESTIGE ASSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|Link
|2023-04-11T11:45:05Z
|BUA FOODS PLC
|BUAFOODS
|BUA FOODS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-11T10:40:03Z
|TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.
|TOURIST
|TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.-TCN PLC - NOTICE OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-11T10:10:02Z
|CADBURY NIGERIA PLC.
|CADBURY
|CADBURY NIGERIA PLC.-CORPORATE DISCLOSURE
|Link
|2023-04-11T10:05:06Z
|TRANSCORP HOTELS PLC
|TRANSCOHOT
|TRANSCORP HOTELS PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-11T10:05:05Z
|AFRICA PRUDENTIAL PLC
|AFRIPRUD
|AFRICA PRUDENTIAL PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-04-11T08:15:02Z
|BUA FOODS PLC
|BUAFOODS
|BUA FOODS PLC-BUA FOODS PLC COMPLIANCE REPORT WITH NCCG 2018
|Link
|2023-04-11T08:13:04Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC-PUBLICATION OF 2022 ANNUAL REPORT FOR SEPLAT ENERGY PLC
|Link
|2023-04-10T06:26:07Z
|OMATEK VENTURES PLC
|OMATEK
|OMATEK VENTURES PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-07T09:31:07Z
|Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|INFINITY
|INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC- QUARTER 1 - FINANCIAL STATEMENT FOR 2023
|Link
|2023-04-06T22:36:06Z
|JAIZ BANK PLC
|JAIZBANK
|JAIZ BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-06T16:40:03Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-04-06T16:31:02Z
|RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC
|RONCHESS
|RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-06T14:02:38Z
|NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC
|NOTORE
|NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC - LATE FILING OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|Link
|2023-04-06T13:53:50Z
|SEPLAT ENERGY PLC
|SEPLAT
|SEPLAT ENERGY PLC- COURT VACATES THE INTERIM COURT ORDERS AGAINST SEPLAT ENERGY CEO
|Link
|2023-04-06T11:34:04Z
|LASACO ASSURANCE PLC.
|LASACO
|LASACO ASSURANCE PLC - AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|Link
|2023-04-06T11:10:03Z
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|SKYAVN
|SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC-PROPOSED DIVIDEND
|Link
|2023-04-06T09:10:29Z
|AIICO INSURANCE PLC.
|AIICO
|AIICO INSURANCE PLC.- CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-06T08:50:03Z
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|BERGER
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC-DIVIDEND ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-06T08:45:05Z
|AFRICA PRUDENTIAL PLC
|AFRIPRUD
|AFRICA PRUDENTIAL PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-06T08:24:28Z
|MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC
|MTNN
|MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC - ANNOUNCEMENT OF SCRIP DIVIDEND REFERENCE PRICE
|Link
|2023-04-05T19:31:02Z
|Notore Chemical Industries Plc
|NOTORE
|NOTORE CHEMICAL INDUSTRIES PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-05T16:00:03Z
|BUA FOODS PLC
|BUAFOODS
|BUA FOODS PLC-EARNING RELEASE FOR 2022 AUDITED ACCOUNTS
|Link
|2023-04-05T15:55:05Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-04-05T13:15:02Z
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|NAHCO
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC-CORPORATE ACTIONS
|Link
|2023-04-05T13:10:03Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC - NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-05T12:55:03Z
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|BERGER
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-05T09:53:32Z
|INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC
|INFINITY
|INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC- APPOINTMENT OF A DIRECTOR
|Link
|2023-04-05T09:20:05Z
|UNIVERSAL INSURANCE PLC
|UNIVINSURE
|UNIVERSAL INSURANCE PLC-NCCG RETURNS 2022
|Link
|2023-04-05T09:20:03Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-05T08:28:42Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-04-05T08:27:36Z
|TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
|TRANSCORP
|TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC- NCCG COMPLIANCE REPORT
|Link
|2023-04-05T07:55:07Z
|TRANSCORP HOTELS PLC
|TRANSCOHOT
|TRANSCORP HOTELS PLC - AGM RESOLUTIONS
|Link
|2023-04-05T07:55:05Z
|IKEJA HOTEL PLC
|IKEJAHOTEL
|IKEJA HOTEL PLC - NOTICE CLOSED PERIOD APRIL 2023
|Link
|2023-04-04T17:53:04Z
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
|REGALINS
|REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC-NOTICE OF DEFAULT FILING
|Link
|2023-04-04T17:41:15Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC - CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-04T16:40:03Z
|PRESTIGE ASSURANCE PLC
|PRESTIGE
|PRESTIGE ASSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-04-04T16:40:03Z
|PRESTIGE ASSURANCE PLC
|PRESTIGE
|PRESTIGE ASSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-04-04T16:40:02Z
|PRESTIGE ASSURANCE PLC
|PRESTIGE
|PRESTIGE ASSURANCE PLC EARNINGFORCAST
|Link
|2023-04-04T16:20:20Z
|OMATEK VENTURES PLC
|OMATEK
|OMATEK VENTURES PLC- 2022 NCCG COMPLIANCE REPORT
|Link
|2023-04-04T16:18:49Z
|OMATEK VENTURES PLC
|OMATEK
|OMATEK VENTURES PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|Link
|2023-04-04T16:10:02Z
|CORONATION INSURANCE PLC
|WAPIC
|CORONATION INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-04T15:55:02Z
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|CHIPLC
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-04T15:45:03Z
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|DANGSUGAR
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC - Publication of Schedule of Holders of Unclaimed Dividends
|Link
|2023-04-04T13:36:03Z
|BRICKLINKS AFRICA PLC
|BAPLC
|BRICKLINKS AFRICA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-04T13:15:07Z
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|DANGSUGAR
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC-2022FY SUSTAINABILITY REPORT
|Link
|2023-04-04T13:02:05Z
|BRICKLINKS AFRICA PLC
|BAPLC
|BRICKLINKS AFRICA PLC- UNAUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31 DEC 2022
|Link
|2023-04-04T12:51:02Z
|NPF MICROFINANCE BANK PLC
|NPFMCRFBK
|NPF MICROFINANCE BANK PLC-PRESS RELEASE
|Link
|2023-04-04T12:40:02Z
|LIVESTOCK FEEDS PLC.
|LIVESTOCK
|LIVESTOCK FEEDS PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-04T12:09:08Z
|SMART PRODUCTS NIGERIA PLC
|SMURFIT
|SMART PRODUCTS NIGERIA PLC - AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|Link
|2023-04-04T11:30:03Z
|ABC TRANSPORT PLC
|ABCTRANS
|ABC TRANSPORT PLC-OUTCOME OF BOARD OF DIRECTORS' MEETING
|Link
|2023-04-04T11:25:05Z
|ABC TRANSPORT PLC
|ABCTRANS
|ABC TRANSPORT PLC-DIVIDEND ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-04T11:05:03Z
|NCR (NIGERIA) PLC.
|NCR
|NCR (NIGERIA) PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-04T10:05:02Z
|IKEJA HOTEL PLC
|IKEJAHOTEL
|IKEJA HOTEL PLC - NOTICE OF CLOSED PERIOD APRIL 2023
|Link
|2023-04-04T10:02:05Z
|ACCESS HOLDINGS PLC
|ACCESSCORP
|ACCESS HOLDINGS PLC-ANNOUNCEMENT OF US$300 MILLION INVESTMENT INTO ACCESS BANK PLC
|Link
|2023-04-04T09:50:03Z
|UNILEVER NIGERIA PLC.
|UNILEVER
|UNILEVER NIGERIA PLC.- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-04-04T08:10:02Z
|Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|INFINITY
|INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC-CORPORATE ACTIONS_ANNOUNCEMENT ON DIVIDEND
|Link
|2023-04-04T08:00:05Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-04-03T18:45:03Z
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|INTBREW
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.-NCCG 2018 COMPLIANCE REPORT - INTERNATIONAL BREWERIES PLC
|Link
|2023-04-03T18:23:41Z
|BUA Cement Plc
|BUACEMENT
|BUA CEMENT PLC-BUA CEMENT REPORTING COMPLIANCE WITH NCCG 2018
|Link
|2023-04-03T18:23:40Z
|BUA Cement Plc
|BUACEMENT
|BUA CEMENT PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-03T18:11:03Z
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|INTBREW
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-03T17:46:59Z
|NESTLE NIGERIA PLC.
|NESTLE
|NESTLE NIGERIA PLC. DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-03T17:20:04Z
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|INTBREW
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.-APPOINTMENT OF DIRECTOR
|Link
|2023-04-03T16:55:45Z
|VITAFOAM NIG PLC.
|VITAFOAM
|VITAFOAM NIG PLC.- NOTICE OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-03T16:51:37Z
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC
|ABBEYBDS
|ABBEY MORTGAGE BANK PLC-NOTICE OF LATE FILING OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER 2022
|Link
|2023-04-03T16:48:33Z
|AIICO INSURANCE PLC.
|AIICO
|AIICO INSURANCE PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
|Link
|2023-04-03T16:30:03Z
|AIICO INSURANCE PLC.
|AIICO
|AIICO INSURANCE PLC.-CORPORATE ACTION
|Link
|2023-04-03T16:25:03Z
|CAPITAL HOTEL PLC
|CAPHOTEL
|CAPITAL HOTEL PLC-NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-04-03T16:15:03Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC-2022 UBA PLC REPORT ON COMPLIANCE WITH NCCG 2018
|Link
|2023-04-03T16:10:02Z
|UNILEVER NIGERIA PLC.
|UNILEVER
|UNILEVER NIGERIA PLC.-DIVIDEND ANNOUNCEMENT APRIL 2023
|Link
|2023-04-03T14:50:02Z
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC
|MCNICHOLS
|MCNICHOLS CONSOLIDATED PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-03T14:15:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-04-03T13:10:03Z
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|SUNUASSUR
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-SUNU-CORPORATE ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-03T13:05:06Z
|ROYAL EXCHANGE PLC.
|ROYALEX
|ROYAL EXCHANGE PLC.- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-03T12:06:06Z
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC
|SUNUASSUR
|SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-03T11:05:02Z
|CAPITAL HOTEL PLC
|CAPHOTEL
|CAPITAL HOTEL PLC-CHP ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-03T11:02:11Z
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
|DANGSUGAR
|DANGOTE SUGAR REFINERY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-03T11:00:04Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-03T10:47:44Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC- NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-03T10:46:02Z
|UNITY BANK PLC
|UNITYBNK
|UNITY BANK PLC-NOTICE OF DELAYED PUBLICATION OF UNITY BANK PLC 2022 AFS
|Link
|2023-04-03T10:26:01Z
|IKEJA HOTEL PLC
|IKEJAHOTEL
|IKEJA HOTEL PLC - ANNOUNCEMENT ON 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|Link
|2023-04-03T10:20:02Z
|UNION BANK OF NIGERIA PLC
|UBN
|UNION BANK OF NIGERIA PLC-PUBLICATION OF FY 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|Link
|2023-04-03T10:06:04Z
|TRANSCORP HOTELS PLC
|TRANSCOHOT
|TRANSCORP HOTELS PLC - 2022 NCCG REPORT
|Link
|2023-04-03T10:06:02Z
|UPDC PLC
|UPDC
|UPDC PLC-NCCG 2022 REPORT
|Link
|2023-04-03T10:06:01Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC - REPORT ON COMPLIANCE WITH THE NCCG CODE FYE 2022
|Link
|2023-04-03T10:01:07Z
|Caverton Offshore Support Group Plc
|Caverton
|CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC-NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE REPORT
|Link
|2023-04-03T09:50:02Z
|CWG PLC
|CWG
|CWG PLC-NCCG REPORTING
|Link
|2023-04-03T09:41:11Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC-NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-04-03T08:45:06Z
|CWG PLC
|CWG
|CWG PLC- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
|Link
|2023-04-02T16:05:03Z
|CWG PLC
|CWG
|CWG PLC-CORPORATE ANNOUNCEMENT- DIVIDEND
|Link
|2023-04-02T16:00:07Z
|COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC
|COURTVILLE
|COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-02T16:00:05Z
|GEREGU POWER PLC
|GEREGU
|GEREGU POWER PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-02T12:05:06Z
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC
|UBA
|UNITED BANK FOR AFRICA PLC-NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|Link
|2023-04-02T12:05:05Z
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|JAPAULGOLD
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC-NCCG 2018
|Link
|2023-04-02T11:50:04Z
|AXA Mansard Insurance Plc
|MANSARD
|AXA MANSARD INSURANCE PLC - CORPORATE ACTION
|Link
|2023-04-01T17:08:20Z
|FBN HOLDINGS PLC
|FBNH
|FBN HOLDINGS PLC - NOTICE OF DELAYED PUBLICATION OF FBN HOLDINGS PLC 2022 AFS
|Link
|2023-04-01T16:35:04Z
|CWG PLC
|CWG
|CWG PLC-AGM NOTICE
|Link
|2023-04-01T16:30:04Z
|FIDSON HEALTHCARE PLC
|FIDSON
|FIDSON HEALTHCARE PLC-FIDSON FINAL DIVIDEND PAYMENT
|Link
|2023-04-01T11:45:49Z
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|GTCO
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC- 2022 NCCG COMPLIANCE REPORT
|Link
|2023-04-01T10:00:07Z
|UNION BANK OF NIGERIA PLC
|UBN
|UNION BANK OF NIGERIA PLC-PUBLICATION OF FY 2022 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
|Link
|2023-04-01T10:00:05Z
|MRS OIL NIGERIA PLC.
|MRS
|MRS OIL NIGERIA PLC.-NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD - MRS OIL NIGERIA PLC
|Link
|2023-04-01T10:00:04Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC.-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-01T09:55:03Z
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|JBERGER
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC-CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-04-01T09:50:05Z
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
|CAP
|CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-01T09:50:03Z
|UAC OF NIGERIA PLC.
|UACN
|UAC OF NIGERIA PLC.-NOTICE OF CLOSED PERIOD
|Link
|2023-04-01T09:45:10Z
|INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC
|INTENEGINS[MRS]
|INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC-NCCG 2018 REPORT FOR 2022
|Link
|2023-04-01T09:20:05Z
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
|GTCO
|GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC- NOTICE OF BOARD MEETING (BM)
|Link
|2023-04-01T08:01:03Z
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC
|NAHCO
|NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-01T06:46:04Z
|CHAMS HOLDING COMPANY PLC
|CHAMS
|CHAMS HOLDING COMPANY PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-01T05:36:07Z
|UNILEVER NIGERIA PLC.
|UNILEVER
|UNILEVER NIGERIA PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-01T02:00:59Z
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|JAPAULGOLD
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-04-01T00:46:00Z
|LIVESTOCK FEEDS PLC.
|LIVESTOCK
|LIVESTOCK FEEDS PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T23:41:01Z
|FTN COCOA PROCESSORS PLC
|FTNCOCOA
|FTN COCOA PROCESSORS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T22:56:02Z
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC
|BERGER
|BERGER PAINTS NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T22:21:03Z
|AIICO INSURANCE PLC.
|AIICO
|AIICO INSURANCE PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T21:46:05Z
|UPDC PLC
|UPDC
|UPDC PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T19:32:03Z
|FIDSON HEALTHCARE PLC
|FIDSON
|FIDSON HEALTHCARE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T19:32:00Z
|COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC
|COURTVILLE
|COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T19:27:02Z
|LINKAGE ASSURANCE PLC
|LINKASSURE
|LINKAGE ASSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T19:06:57Z
|ABC TRANSPORT PLC
|ABCTRANS
|ABC TRANSPORT PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T18:48:24Z
|E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC
|ETRANZACT
|E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T18:06:54Z
|Infinity Trust Mortgage Bank Plc
|INFINITY
|INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T17:55:34Z
|AXA Mansard Insurance Plc
|MANSARD
|AXA MANSARD INSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T17:48:40Z
|S C O A NIGERIA PLC
|SCOA
|S C O A NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T17:41:08Z
|ETERNA PLC.
|ETERNA
|ETERNA PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T17:20:03Z
|UNITED CAPITAL PLC
|UCAP
|UNITED CAPITAL PLC DIRECTORSDEALINGS
|Link
|2023-03-31T17:03:59Z
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
|CHIPLC
|CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T17:03:55Z
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.
|INTBREW
|INTERNATIONAL BREWERIES PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T16:58:08Z
|VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC
|VERITASKAP
|VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2022
|Link
|2023-03-31T16:56:26Z
|NCR (NIGERIA) PLC.
|NCR
|NCR (NIGERIA) PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T16:42:13Z
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|JBERGER
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T16:42:08Z
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC
|JAPAULGOLD
|JAPAUL GOLD AND VENTURES PLC-2022 AFS
|Link
|2023-03-31T16:37:12Z
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC
|JBERGER
|JULIUS BERGER NIGERIA PLC-CLOSED PERIOD
|Link
|2023-03-31T16:37:11Z
|CORONATION INSURANCE PLC
|WAPIC
|CORONATION INSURANCE PLC-NCCG REPORT FOR 2022 FINANCIAL YEAR
|Link
|2023-03-31T16:30:05Z
|TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.
|TRANSEXPR
|TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC.-CORPORATE ACTIONS ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-03-31T16:30:03Z
|OKOMU OIL PALM PLC.
|OKOMUOIL
|OKOMU OIL PALM PLC.-NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE REPORT
|Link
|2023-03-31T16:25:12Z
|BETA GLASS PLC
|BETAGLAS
|BETA GLASS PLC-NCCG 2018 REPORTING TEMPLATE OF BETA GLASS PLC FOR 2022
|Link
|2023-03-31T16:25:11Z
|OKOMU OIL PALM PLC.
|OKOMUOIL
|OKOMU OIL PALM PLC.-CORPORATE ACTION
|Link
|2023-03-31T16:25:09Z
|PRESTIGE ASSURANCE PLC
|PRESTIGE
|PRESTIGE ASSURANCE PLC-NOTIFICATION OF CLOSED PERIOD AND BOARD MEETING
|Link
|2023-03-31T16:25:08Z
|UAC OF NIGERIA PLC.
|UACN
|UAC OF NIGERIA PLC.-CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT
|Link
|2023-03-31T16:25:05Z
|UAC OF NIGERIA PLC.
|UACN
|UAC OF NIGERIA PLC.-EARNING RELEASE
|Link
|2023-03-31T16:25:03Z
|ZENITH BANK PLC
|ZENITHBANK
|ZENITH BANK PLC-ZENITH BANK PLC COMPLIANCE WITH NCCG CODE AND REPORTING
|Link
|2023-03-31T16:25:02Z
|FCMB GROUP PLC
|FCMB
|FCMB GROUP PLC- NOTICES OF BOARD MEETING (BM) - NOTICE
|Link
|2023-03-31T15:48:11Z
|MEYER PLC
|MEYER
|MEYER PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T15:36:00Z
|UNION DICON SALT PLC.
|UNIONDICON
|UNION DICON SALT PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T15:21:58Z
|UAC OF NIGERIA PLC.
|UACN
|UAC OF NIGERIA PLC.- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
|Link
|2023-03-31T15:16:09Z
|CAPITAL HOTEL PLC
|CAPHOTEL
|CAPITAL HOTEL PLC- AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2022
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Chemical and Allied Products èòc published this content on 24 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 July 2023 10:57:34 UTC.