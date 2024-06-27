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China HealthCare Holdings Limited

中國衛生控股有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：673）

董事會會議舉行日期

中國衛生控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司董事會會議將於 二零一零年七月二十八日（星期三）舉行，以便考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬 公司截至二零一零年三月三十一日止年度之末期業績。

承董事會命

執行董事

周寶義

香港，二零一零年七月十六日

於本公佈日期，本公司之董事會包括執行董事李重遠博士及周寶義先生；非執行董事 Martin Treffer先生；以及獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生及嚴世芸醫生。