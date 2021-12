[title] [date] [link] [market] [doc type] [stock code] [stock name]

FORM OF PROXY FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON TUESDAY, 8 FEBRUARY 2022 AT 9:30 A.M. 30/12/2021 18:36 Link SEHK pdf 01317 MAPLELEAF EDU

FURTHER DELAY IN DESPATCH OF CIRCULAR 30/12/2021 18:36 Link SEHK pdf 01004 C SMARTERENERGY

POLL RESULTS OF THE 2021 FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ELECTION OF DIRECTOR AND AMENDMENT TO THE ARTICLES 30/12/2021 18:35 Link SEHK pdf 03698 HUISHANG BANK

Next Day Disclosure Return 30/12/2021 18:31 Link SEHK pdf 09959 LINKLOGIS-W

SUPPLEMENTAL ANNOUNCEMENT CONNECTED TRANSACTIONS - ENTERING INTO THE SHUANGLIN EDUCATION EQUITY TRANSFER AGREEMENT AND LOAN AGREEMENT 30/12/2021 18:30 Link SEHK pdf 01765 HOPE EDU

DISCLOSEABLE TRANSACTION IN RELATION TO FORMATION OF A LIMITED PARTNERSHIP 30/12/2021 18:30 Link SEHK pdf 00245 CHINA VERED FIN

PROPOSED RE-ELECTION OF RETIRING DIRECTORS AND PROPOSED GRANTING OF GENERAL MANDATES TO REPURCHASE SHARES AND TO ISSUE SHARES AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 30/12/2021 18:29 Link SEHK pdf 01317 MAPLELEAF EDU

LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS 30/12/2021 18:25 Link SEHK pdf 00557 TIANYUAN HEALTH

Next Day Disclosure Return 30/12/2021 18:25 Link SEHK pdf 06805 KIMOU ENVIRON

APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR 30/12/2021 18:22 Link SEHK pdf 00557 TIANYUAN HEALTH

Notification Letter and Change Request Form to Registered Shareholders 30/12/2021 18:21 Link SEHK pdf 00129 ASIA STANDARD

Next Day Disclosure Returns 30/12/2021 18:21 Link SEHK pdf 01600 TIAN LUN GAS

Overseas Regulatory Announcement - SD Gold Announcement on the Resolutions of the Eighteenth Meeting of the Sixth Session of the Board of Directors 30/12/2021 18:21 Link SEHK pdf 01787 SD GOLD

APPOINTMENT OF INDEPENDENT FINANCIAL ADVISER 30/12/2021 18:20 Link SEHK pdf 02117 DATANG GROUP

LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS 30/12/2021 18:20 Link SEHK pdf 00073 ASIAN CITRUS

DATE OF BOARD MEETING 30/12/2021 18:20 Link SEHK pdf 00700 TENCENT

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 30/12/2021 18:20 Link SEHK pdf 00600 CHINA INFRA INV

Next Day Disclosure Return 30/12/2021 18:20 Link SEHK pdf 00182 CONCORD NE

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 30/12/2021 18:20 Link SEHK pdf 01317 MAPLELEAF EDU