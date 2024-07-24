CHIPOTLE EXEC SAYS "WE WILL ROLL OFF ABOUT THREE POINTS OF PRICING IN EARLY Q4 AS WE LAP OUR MENU PRICE INCREASE FROM LAST YEAR"
Chipotle Mexican Grill, Inc.
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