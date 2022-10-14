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CITIGROUP INC.

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Citigroup Says We're More Focused On The Liquidity In The Markets And Impact On Counterparties

10/14/2022 | 12:11pm EDT
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Oct 14 (Reuters) - Citigroup Inc:

* CITIGROUP CEO EXPECTS A MILD U.S. RECESSION IN THE SECOND HALF OF 2023

* CITIGROUP CEO SAYS CONTINUE TO BE CONCERNED WITH CHINA'S COVID LOCKDOWNS WHICH TOOK A BIGGER BITE OUT OF ECONOMIC ACTIVITY THAN ANTICIPATED

* CITIGROUP CEO SAYS TRANSFORMATION IS A MULTI YEAR EFFORT AND COMMITTED TO MEETING THE EXPECTATIONS OF OUR REGULATORS

* CITIGROUP CEO SAYS AHEAD OF OUR PLAN IN THE KOREAN CONSUMER BUSINESS WIND DOWN

* CITIGROUP CFO SAYS DIVESTMENTS CONTRIBUTING $3.1 BILLION FOR THE FULL YEAR

* CITIGROUP CEO: WATCHING COLLATERAL VERY CLOSELY AMID UK PENSIONS SITUATION

* CITIGROUP SAYS WE'RE MORE FOCUSED ON THE LIQUIDITY IN THE MARKETS AND IMPACT ON COUNTERPARTIES Further company coverage:


© Reuters 2022
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Sales 2022 75 141 M - -
Net income 2022 14 018 M - -
Net Debt 2022 - - -
P/E ratio 2022 6,13x
Yield 2022 4,76%
Capitalization 83 182 M 83 182 M -
Capi. / Sales 2022 1,11x
Capi. / Sales 2023 1,09x
Nbr of Employees 231 000
Free-Float 62,3%
Chart CITIGROUP INC.
Duration : Period :
Citigroup Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends CITIGROUP INC.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 24
Last Close Price 42,95 $
Average target price 56,67 $
Spread / Average Target 32,0%
EPS Revisions
Managers and Directors
Jane Nind Fraser President, Chief Executive Officer & Director
Mark A. L. Mason Chief Financial Officer-Institutional Clients
John C. Dugan Chairman
Mike Whitaker Head-Operations & Technology
Mary Mcniff Chief Compliance Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
CITIGROUP INC.-28.88%83 182
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION-14.52%139 404
MORGAN STANLEY-19.19%136 179
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.-22.80%99 927
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED-32.94%34 314
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.6.10%22 990