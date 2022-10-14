Oct 14 (Reuters) - Citigroup Inc:
* CITIGROUP CEO EXPECTS A MILD U.S. RECESSION IN THE SECOND
HALF
OF 2023
* CITIGROUP CEO SAYS CONTINUE TO BE CONCERNED WITH CHINA'S
COVID
LOCKDOWNS WHICH TOOK A BIGGER BITE OUT OF ECONOMIC ACTIVITY THAN
ANTICIPATED
* CITIGROUP CEO SAYS TRANSFORMATION IS A MULTI YEAR EFFORT
AND
COMMITTED TO MEETING THE EXPECTATIONS OF OUR REGULATORS
* CITIGROUP CEO SAYS AHEAD OF OUR PLAN IN THE KOREAN
CONSUMER
BUSINESS WIND DOWN
* CITIGROUP CFO SAYS DIVESTMENTS CONTRIBUTING $3.1 BILLION
FOR THE
FULL YEAR
* CITIGROUP CEO: WATCHING COLLATERAL VERY CLOSELY AMID UK
PENSIONS
SITUATION
* CITIGROUP SAYS WE'RE MORE FOCUSED ON THE LIQUIDITY IN THE
MARKETS AND IMPACT ON COUNTERPARTIES
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