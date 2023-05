CSE Bulletin: Change of Business - Cloud Nine Web3 Technologies Inc./Anonymous Intelligence Company Inc

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 16 mai/May 2023) - The common shares of Anonymous Intelligence Company Inc. (ANON), previously listed as Cloud Nine Web3 Technologies Inc. (CNI) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Anonymous Intelligence Company Inc. is a leading decentralized network, computational intelligence and data storage technology company, focused on leveraging its proprietary Web 3.0 technology products to enable the decentralized movement among consumers and business alike. Web 3.0 enables a sustainable world where decentralized users and machines are able to interact with data, value and other counterparties via a substrate of peer-to-peer networks without the need for third parties creating many benefits such as giving each user full control and ownership of all personal and corporate data.

Les actions ordinaires de Anonymous Intelligence Company Inc. (ANON), précédemment répertoriées sous le nom de Cloud Nine Web3 Technologies Inc. (CNI) ont été approuvées pour être inscrites au CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Anonymous Intelligence Company Inc. est une société leader dans les réseaux décentralisés, l'intelligence informatique et la technologie de stockage de données, axée sur l'exploitation de ses produits technologiques propriétaires Web 3.0 pour permettre le mouvement décentralisé parmi les consommateurs et les entreprises. Le Web 3.0 permet un monde durable où les utilisateurs et les machines décentralisés peuvent interagir avec les données, la valeur et d'autres contreparties via un substrat de réseaux peer-to-peer sans avoir besoin de tiers, créant de nombreux avantages tels que donner à chaque utilisateur un contrôle et une propriété complets de toutes les données personnelles et d'entreprise.

Issuer/Émetteur: Anonymous Intelligence Company Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Old Symbol/Vieux Symbole: CNI Symbol(s)/Symbole(s): ANON Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 82 180 753 Number of Securities reserved for issuance/Titres réservés pour émission: 39 308 665 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 03634K 10 3 ISIN: CA 03634K 10 3 0 OLD CUSIP/ISIN: 18913C101/CA18913C1014 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 18 mai/May 2023 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for ANON. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com.