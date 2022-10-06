CMC Markets PLC Sees HY Net Operating Income To Be About £153 Mln

Oct 6 (Reuters) - CMC Markets PLC:
* CMC MARKETS PLC - TRADING UPDATE
* CMC MARKETS PLC - H1 2023 NET OPERATING INCOME IS EXPECTED
TO BE
APPROXIMATELY £153 MLN
* CMC MARKETS PLC - H1 2023 LEVERAGED NET TRADING REVENUE IS
EXPECTED TO BE APPROXIMATELY £128 MILLION (H1 2022: £101
MILLION)
* CMC MARKETS PLC - H1 2023 ACTIVE LEVERAGED CLIENTS ARE
MODERATELY LOWER COMPARED TO H1 2022
* CMC MARKETS PLC - OPERATING COST GUIDANCE FOR FY 2023
REMAINS
UNCHANGED AT £215 MILLION EXCLUDING VARIABLE REMUNERATION
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