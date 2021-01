COGRA : Bilan semestriel S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont 01/05/2021 | 12:01pm EST Send by mail :

INFORMATION REGLEMENTEE le 5 janvier 2021 - 18h00 Bilan semestriel S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont Au titre du contrat de liquidité confié par la société COGRA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : · Nombre d'actions : 10 448 · Solde en espèces: 37 003,82 &euro Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de : ACHAT 57 568 titres 328 032,09 &euro 529 transactions VENTE 53 275 titres 304 420,10 &euro 479 transactions Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : · Nombre d'actions : 6 155 · Solde en espèces: 60 615,81 &euro Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition : · Nombre d'actions : 3 073 · Solde en espèces : 68 947,34 &euro ANNEXE S2 2020 Achats Ventes Nombre Nombre Capitaux Nombre Nombre Capitaux de de en EUR de de en transact titres transact titres ions ions EUR TOTAL 529 57 568 328 479 53 275 304 032,09 420,10 01/07/2020 0 0 0 2 196 1121,12 02/07/2020 2 123 703,56 6 377 2176,87 03/07/2020 4 612 3496,11 0 0 0 06/07/2020 1 100 570 1 100 570 07/07/2020 6 335 1904,94 1 85 486,2 08/07/2020 7 385 2177,48 0 0 0 09/07/2020 4 618 3452,7 1 10 56,8 10/07/2020 1 0 0 1 0 0 13/07/2020 1 75 424,5 9 558 3154,88 14/07/2020 4 441 2477,36 1 100 570 15/07/2020 6 475 2644,52 0 0 0 16/07/2020 1 79 437,66 3 258 1439,56 17/07/2020 4 347 1944,59 0 0 0 20/07/2020 4 452 2503,22 0 0 0 21/07/2020 4 272 1491,02 0 0 0 22/07/2020 2 160 878,8 0 0 0 23/07/2020 5 257 1402,55 0 0 0 24/07/2020 0 0 0 0 0 0 27/07/2020 1 16 88 4 441 2422,5 28/07/2020 5 1372 7429,79 1 150 816 29/07/2020 1 2 10,88 6 428 2343,39 30/07/2020 4 363 1974,76 1 5 27,3 31/07/2020 1 100 544 1 15 81,9 03/08/2020 1 101 549,44 0 0 0 04/08/2020 3 491 2641,58 2 200 1080 05/08/2020 0 0 0 2 220 1192,4 06/08/2020 2 70 378 0 0 0 07/08/2020 0 0 0 0 0 0 10/08/2020 0 0 0 1 170 924,8 11/08/2020 4 209 1134,91 0 0 0 12/08/2020 0 0 0 0 0 0 13/08/2020 1 213 1154,46 0 0 0 14/08/2020 3 295 1597,54 0 0 0 17/08/2020 0 0 0 0 0 0 18/08/2020 2 250 1350 0 0 0 19/08/2020 3 200 1078 1 2 10,84 20/08/2020 5 476 2542,89 0 0 0 21/08/2020 6 433 2269,35 3 209 1090,98 24/08/2020 3 196 1019,2 2 121 631,62 25/08/2020 0 0 0 3 183 953,25 26/08/2020 2 102 530,4 1 1 5,22 27/08/2020 5 448 2315,94 3 246 1276,57 28/08/2020 1 100 518 2 45 234 31/08/2020 5 349 1792,39 1 150 777 01/09/2020 3 280 1442,39 0 0 0 02/09/2020 1 60 308,4 3 265 1366,79 03/09/2020 1 100 514 1 180 928,8 04/09/2020 2 200 1024 7 856 4438,53 07/09/2020 1 100 524 9 408 2162,44 08/09/2020 3 300 1598,01 7 1100 5889,95 09/09/2020 9 679 3604,4 4 650 3475,03 10/09/2020 7 620 3251,53 6 647 3415,25 11/09/2020 6 331 1747,91 5 396 2098,8 14/09/2020 2 1040 5708,87 9 898 4894,46 15/09/2020 4 840 4689,05 8 961 5378,24 16/09/2020 8 520 2896,19 6 324 1838,25 17/09/2020 13 1867 10118,77 7 944 5116,48 18/09/2020 4 255 1360,6 2 200 1068 21/09/2020 3 100 558 11 1292 7040,11 22/09/2020 6 456 2503,12 2 150 828,6 23/09/2020 1 88 494,56 3 291 1630,36 24/09/2020 7 284 1592,81 3 255 1421,09 25/09/2020 7 1484 8455,54 12 2080 11969,98 28/09/2020 5 410 2380,13 1 100 590 29/09/2020 5 375 2153,29 1 150 864 30/09/2020 2 411 2365,14 0 0 0 01/10/2020 12 1874 10516,14 0 0 0 02/10/2020 11 481 2583,64 1 200 1092 05/10/2020 6 414 2210,84 9 629 3429,31 06/10/2020 9 650 3425,57 5 850 4497,01 07/10/2020 1 50 264 9 1194 6413,57 08/10/2020 2 107 582,08 8 780 4264,03 09/10/2020 2 75 411 2 250 1380 12/10/2020 2 574 3193,45 15 1165 6489,17 13/10/2020 0 0 0 2 100 558 14/10/2020 1 45 251,1 5 646 3628,13 15/10/2020 2 229 1273,65 0 0 0 16/10/2020 1 152 839,04 7 347 1933,94 19/10/2020 4 555 3074,7 1 32 177,92 20/10/2020 1 115 639,4 5 883 4943,92 21/10/2020 3 211 1173,16 1 10 56 22/10/2020 2 480 2649,6 3 401 2229,56 23/10/2020 0 0 0 6 648 3626,08 26/10/2020 4 300 1670,01 3 191 1066,91 27/10/2020 5 564 3107,53 2 189 1040,73 28/10/2020 11 1696 9015,09 3 446 2378,61 29/10/2020 3 690 3560,4 4 372 1949,39 30/10/2020 1 125 667,5 2 86 460,96 02/11/2020 5 974 5138,14 5 631 3359,63 03/11/2020 0 15 81,48 0 1945 10564,85 04/11/2020 7 667 3620,61 2 380 2074,8 05/11/2020 0 0 0 4 271 1479,66 06/11/2020 5 535 2915,48 2 519 2839,14 09/11/2020 5 326 1784,85 1 103 568,56 10/11/2020 1 5 27,3 4 355 1947,89 11/11/2020 7 719 3952,41 2 226 1247,2 12/11/2020 2 320 1756,61 1 2 11,04 13/11/2020 4 300 1648,05 0 0 0 16/11/2020 3 177 971,46 5 664 3660,43 17/11/2020 1 66 363 3 320 1766,4 18/11/2020 1 109 601,68 1 114 629,28 19/11/2020 4 400 2206 4 340 1871,19 20/11/2020 2 135 744,5 1 60 332,4 23/11/2020 3 160 885,6 1 200 1108 24/11/2020 9 1226 6705,73 9 1041 5718,63 25/11/2020 11 1029 5737,91 14 1104 6218,06 26/11/2020 2 165 935,2 14 1494 8586,62 27/11/2020 14 1278 7504,93 11 1342 7920,48 30/11/2020 7 867 5180,85 3 948 5637,09 01/12/2020 20 2512 14553,77 17 1410 8250,33 02/12/2020 12 2039 11726,29 13 1749 10156,62 03/12/2020 12 1190 6836,07 8 990 5731,7 04/12/2020 5 422 2430,72 5 654 3794,9 07/12/2020 4 260 1527,6 10 672 3999,88 08/12/2020 3 340 2069,21 8 861 5257,01 09/12/2020 8 771 4700,94 10 666 4100,83 10/12/2020 3 50 321 11 871 5441,66 11/12/2020 7 494 3119,51 3 385 2433,2 14/12/2020 0 470 3014,82 0 468 2977,56 15/12/2020 3 250 1621 11 968 6278,74 16/12/2020 7 433 2874,47 8 329 2175,41 17/12/2020 8 1425 9504,61 9 850 5688,97 18/12/2020 1 200 1320 2 188 1240,91 21/12/2020 0 3265 20954,44 0 3299 21345,19 22/12/2020 7 603 3907,62 6 318 2077,97 23/12/2020 18 1106 7087,03 2 127 812,88 24/12/2020 1 18 115,2 1 30 192,6 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 