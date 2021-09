COGRA : RÉSULTATS ANNUELS 2020/2021 -2

introduit en bourse, sur Euronext Growth Paris (anciennement Alternext) par appel public à l'épargne en novembre 2011 avec pour objectif d'accélérer sa croissance interne. En pleine crise financière Cogra a levé 2,5 MEUR pour atteindre une capitalisation boursière de 10 MEUR à sa première cotation. Par la suite, fort du respect ses engagements, Cogra a utilisé le levier de la bourse en émettant des BSA lui permettant de faire face sereinement à la saisonnalité de son activité, et de continuer de préserver, et de développer, la performance de son outil industriel. Cogra a ainsi porté la capacité de production de 65 000 à 200 000 tonnes de granulés. Depuis son premier exercice en tant que société cotée, à celui qui s'est clôturé le 30 juin 2021, Cogra a déroulé son plan de marche et rempli ses objectifs avec des taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 9 % pour son chiffre d'affaires, de 14 % pour son EBITDA et de 17 % pour son résultat net.

10 ans de bourse : bilan 2011-2012 2020-2021 Variation TCAM (12 mois) (12 mois) Chiffre d'affaires 13,0 27,8 x 2,1 +9 % EBITDA 1,2 3,8 x 3,2 +14 % Résultat d'exploitation 0,2 2,0 x 4,0 +17 % Résultat net 0,3 1,4 x 4,1 +17 % Capitaux propres 7,2 18,6 x 2,6 +11 % Capitalisation boursière 10,0 25,1 x 2,5 +11 % Nombre total d'actions 1 843 712 3 426 774 x 1,9 +7% Prochains rendez-vous 50. Chiffre d'affaires du 1^er trimestre 2021/2022 (clos au 30 septembre 2021) : le 7 octobre 2021 50. Assemblée Générale des actionnaires : le 15 octobre 2021 Retrouver toute l'information financière sur www.cogra.fr A PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L'ENERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570 Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche qualitative et durable de son métier. Avec deux usines d'une capacité totale de production de près de 125 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. Une 3^ème usine nouvellement construite portera la production à 200 000 tonnes. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement. COGRA LISTING SPONSOR COMMUNICATION FINANCIÈRE Zone de Gardès EUROLAND CORPORATE CALYPTUS 48000 MENDE Julia Bridger Marie Calleux T : 04 66 65 34 63 T : 01 44 70 20 84 T : 01 53 65 68 66 - cogra@calyptus.net

