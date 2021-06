BOA CONCEPT BOA CONCEPT: Mise en ouvre d'un contrat de liquidité avec TSAF 29-Juin-2021 / 18:00 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mise en ouvre d'un contrat de liquidité avec TSAF BOA Concept (Euronext Growth(R) Paris - FR0011365907 - ALBOA) annonce avoir mis en ouvre un contrat de liquidité avec TSAF - Traditions Securities And Futures - à compter du 29 juin 2021, et pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat de liquidité est conforme au cadre juridique en vigueur, et plus particulièrement aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 complétant le Règlement MAR, des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019, portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées. Pour la mise en ouvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : ? 40 000 EUR L'exécution du contrat de liquidité sera suspendue dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018. Le contrat de liquidité pourra être résilié : * à tout moment par BOA CONCEPT moyennant le respect d'un préavis de 1 mois, * à tout moment par TSAF moyennant le respect d'un préavis de 1 mois, * de plein droit lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur les suites à donner au contrat. A propos de BOA Concept Boa Concept, fondée en 2012, est une entreprise innovante spécialiste de l'intralogistique. Très vite, en s'appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en ouvre, la Société démocratise l'accès à l'automatisation de la logistique : aujourd'hui, Boa Concept dispose de gammes de convoyeurs modulaires intelligents en charges légères et lourdes et d'un système de stockage automatisé good-to-person; tous ses produits sont assemblés en France. Les installations Boa Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents avec une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce grâce à la performance et l'évolutivité des installations. Animée par une équipe de 50 personnes, dont un tiers dans les bureaux d'études et la R&D, Boa Concept s'appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d'Innovation. La Société a ainsi gagné la confiance de ses clients en France, en Europe de l'Ouest et au Maghreb. Plus d'informations sur : www.boaconcept.com Contacts : BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I BOA CONCEPT SA au capital de 581 694 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I 06 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I 01 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : BOA Concept - Mise en ouvre d'un contrat de liquidité avec TSAF =-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Langue : Français Entreprise : BOA CONCEPT 22 rue de Meons 42000 Saint-Étienne France Téléphone : 04 77 50 21 24 E-mail : chantal.ledoux@boaconcept.com Internet : www.boaconcept.com ISIN : FR0011365907 Catégorie AMF : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Information relative au contrat de liquidité EQS News ID : 1213418 Fin du communiqué EQS News-Service =------------------------------------------------------------------------------------

