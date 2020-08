Companhia Brasileira de Distribuição : Apresentação Corporativa - Agosto 2020 0 08/18/2020 | 01:31pm EDT Send by mail :

o Margem EBITDA: 8,5% Lojas: 25 Receita Líquida: R$ 275 MM o EBITDA (*) : - R$ 15 MM

o Margem EBITDA: - 5,8% Lojas: 1.070 Receita Líquida: R$ 15,5 Bi o EBITDA (*) : R$ 1,2 Bi

o Margem EBITDA: 7,5% Lojas: 91 Receita Líquida: R$ 914 MM o EBITDA (*) : R$ 94 MM

o Margem EBITDA: 10,3% Participação de vendas 25% 1% 4% 20% 75% EBITDA Recorrente 27%25 6% 21% 73% Nota: Brasil considera o resultado GPA Alimentar. Conversão de moeda baseada na cotação do peso colombiano de 30/06 (paridade de 0,0013) 3 (*) Considera o EBITDA ajustado, calculado conforme critério de cada país. OVERVIEW DO GRUPO MARCAS E FORMATOS PARA ATENDER TODOS OS SEGMENTOS DA POPULAÇÃO Completa cobertura de clientes e mercados Marcas e formatos para todos os segmentos da população Premium 463 lojas Mainstream 703 lojas Cash and carry 347 lojas Baixo custo 875 lojas(1) 522 lojas 91 lojas 25 lojas 1.513 lojas(1) 16% mkt share(2) 29% mkt share(2) 41% mkt share(2) 14% mkt share(2) (1) Não inclui 122 drogarias e 73 postos 4 (2) Fonte: Ranking Abras, 2019; Nielsen; IDRetaill, Nielsen 2019 Colombia (sales area market share), Argentina in LF VISÃO GERAL GPA ALIMENTAR BRASIL PLURALIDADE DE FORMATOS PARA ATENDER AS DIFERENTES NECESSIDADES DOS CONSUMIDORES MULTIVAREJO ASSAÍ Hipermercados e Supermercados Proximidade Galerias Comerciais, Drogarias, Atacado de Delivery Supermercados Autosserviço e Postos de Combustível 29,1% 12,3% 2,5% 3,1% 52,8% Vendas Vendas Vendas Vendas Vendas #Lojas #Lojas #Lojas #Lojas #Lojas Hipermercados: 107 Supermercados : 182 Minuto: 86 Drogarias: 122 Assaí: 169 Supermercados: 179 Mini Extra: 152 Postos: 73 Dados referentes ao segundo trimestre de 2020. % calculadas sobre venda bruta 5 3 conversões de Hiper Dados referentes ao 2T20. para Assaí *A Companhia reafirma seu plano de expansão e otimização, contudo, diante do cenário de pandemia, algumas alterações de prazos ou eventuais postergações podem ocorrer • ~60 novas lojas nos próximos 3 anos* 16 lojas atualmente em construção, sendo • 169 39 lojas abertas nos últimos 24 meses já representam cerca de 24% das vendas totais da bandeira Venda total: +26% Acima de 30% 52,8% FOCO NAS INICIATIVAS GERADORAS DE VALOR L O J A S F Í S I C A S B R A S I L % DA RECEITA BRUTA TOTAL DE LOJAS RESULTADOS ALCANÇADOS CRESCIMENTO DE VENDAS 2T20 RETORNO (EBITDA / CAPEX) INICIATIVAS 12,3% 6,1% 2,5% 182 128 238 46 lojas revitalizadas Lojas convertidas Bom desempenho das lojas de vizinhança e apresentaram (41% das vendas) ampliação da base crescimento superior Aliados Lojas revitalizadas: SSS Mercado Extra: +17% SSS: +26% 18% de crescimento SSS Compre Bem: +53% Acima de 30% Acima de 20% Acima de 20% • Revitalização de 8 • Conversão de 38 lojas • Expansão lojas* Extra Super para orgânica nos • Expansão orgânica Mercado Extra próximos nos próximos • Início de operação e- trimestres trimestres commerce alimentar no Compre Bem 21,6% 107 Forte aderência ao modelo one-stop-shop SSS: +22% - Manutenção de ~70-80 lojas de alto desempenho

~70-80 lojas de alto desempenho 3 lojas em processo de conversão para Assaí 6 EVOLUÇÃO CONSISTENTE A O L O N G O D O S A N O S Em 5 anos, as vendas avançaram ~3,4x 24.923 30.378 20.070 15.736 11.308 8.983 19,1% 12,0% 11,4% 9,1% 8,3% 6,2% %SSS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vendas Brutas (R$ milhões) Contínuo ganho de Market Share em um mercado cada dia mais competitivo 28,5% 21,1% + 7,4 p.p. PER1214PER1219 Fonte: Nielsen Scantrack | Total Brasil C&C SI Assaí | Total Cestas:250 categorias ¹ Pre IFRS 16 * Excluindo efeitos não recorrentes EBITDA Ajustado 1.740 1.379 1.029 6,0% 6,3% 681 5,6% 441 346 4,7% 4,2% 4,2% 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 em R$ MM % Venda Líquida Lucro Líquido 947 768 540 171 283 2,9% 3,4% 3,4% 120 2,0% 1,4% 1,6% 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 em R$ MM % Venda Líquida 7 PRODUTIVIDADE DAS NOVAS LOJAS Faturamento médio mensal* Margem (R$ milhões) EBITDA* Pré-IFRS 16 18,6 18,0 PRODUTIVIDADE 6,5% 13,1 3,3% > Venda EXPANSÃO Modelo Antigo Modelo Modelo Novo ASSERTIVA Maduras Em Maturação Madura Novo em Madura Maturação Vendas por m² (R$ mil) *Dados referentes a 2019 2014 2015 2016 2017 2018 9M 2019 2,7 3,0 3,5 3,8 4,0 4,10 8 ORGÂNICA E CONVERSÕES A M P L I A Ç Ã O D A P R E S E N Ç A N A C I O N A L * 2014 2019 2020 • 84 Lojas • 166 Lojas • + 19 lojas • 13 Estados • 21 Estados orgânicas • 317 mil m2 de área de vendas • 713 mil m2 de área de vendas • 16 lojas orgânicas • Parque médio: 3,8 mil m2 • Parque médio: 4,3 mil m2 atualmente em obras • + 3 lojas conversões de • 16 mil colaboradores • 39 mil colaboradores Extra Hiper *A Companhia reafirma seu plano de expansão e otimização, contudo, diante do cenário de pandemia, algumas alterações de prazos 9 ou eventuais postergações podem ocorrer P R I O R I D A D E S 2020 2022 *A Companhia reafirma seu plano de expansão e otimização, contudo, diante do cenário de pandemia, algumas alterações de prazos ou eventuais postergações podem ocorrer CONSOLIDAÇÃODAPRESENÇANACIONALDOASSAÍ Continuidade da acelerada expansão orgânica, com abertura de aproximadamente 60 lojas nos próximos 3 anos

~20 lojas Extra Hiper em estudo para conversão em Assaí, sendo aproximadamente 3 lojas esperadas para 2020*

Objetivo de alcançar faturamento bruto de R$ 50 bilhões em 2022 SOLUÇÕESFINANCEIRAS  Expansão e maior penetração dos produtos e serviços financeiros principalmente através do cartão de crédito e das maquininhas de cartão com a marca "Passaí" AUMENTARAEFICIÊNCIAOPERACIONAL Evolução dos processos e sistemas para sustentar o crescimento da bandeira

Continuidade da disciplina em despesas, apesar da forte expansão  Manutenção do Capital de Giro positivo 10 MERCADO EXTRA PRINCIPAIS MUDANÇAS NO FORMATO 100 Lojas 120 mil m² 31 cidades Lojas de 1.200 m2 Sortimento e maior ênfase na qualidade e frescor de frutas, legumes e verduras Atendimento profissional e personalizado na padaria, açougue e frios Posicionamento de preço adequado ao público-alvo Maior penetração de Marcas Exclusivas 11 100 Lojas 120 mil m² 31 cidades Lojas de 1.200 m2 *Dados referentes a 2019 MERCADO 100 lojas reformadas no novo modelo P R I N C I PA I S R E S U LTA D O S Extra Mercado Super Extra A L C A N Ç A D O S E M 2 0 1 9 +8,6% +3,2% +6,1% V E N D A T I C K E T M É D I O C L I E N T E S Melhor nível de satisfação dos clientes* Relevante Penetração de +5,8 p.p. ganho de Marcas exclusivas Market acima de 18% share 12 PRÓXIMOS M A I S D O Q U E A E V O L U Ç Ã O D O S U P E R , F O R TA L E C I M E N T O D A M A R C A E X T R A Conclusão da conversão de todas as lojas Consolidação do modelo Avaliação de possíveis expansões/ conversões 15 l o j a s 23 l o j a s Conversão de 38 lojas* em 2020 *A Companhia reafirma seu plano de expansão e otimização, contudo, diante do cenário de pandemia, algumas 13 alterações de prazos ou eventuais postergações podem ocorrer Baixo Custo Baixo custo logístico: Entrega de perecíveis direto na loja

Jornal de ofertas local e comunicação digital Diferencial Excelência no Atendimento: compatível aos supermercados regionais

Sortimento de 7 mil produtos, com foco em serviços de açougue, FLV e padaria P O S I C I O N A M E N T O D E COMBATE À S R E D E S R E G I O N A I S PRIORIDADES Consolidação do modelo Compre Bem, ampliando a relevância do formato em seu segmento de atuação em São Paulo Posicionamento Supermercados regionais

Públicos Alvo: Classes B e C

Preços com menor variabilidade Expansão 2018: 13 lojas

2019: 15 lojas

2T20: início da operação online 14 EXTRA PRINCIPAIS DIFERENCIAIS 107 lojas 659 mil m² 17 Estados 62% de penetração do programa de Fidelidade* no 2T20 Premiações em 2019 One-Stop-Shop Não Alimentos Poder de escolha: Forte alavanca de variedade de diferenciação nos sortimentos, lojas segmentos eletro, com até 40.000 SKU automotivo, têxtil e casa Perecíveis Malls Amplo sortimento, Revitalização qualidade e das galerias, frescor dos além da utilização alimentos todos os dos espaços para dias eventos e publicidade Marcas Exclusivas Aumento de fidelização e reforço da imagem de preço Store in store Parcerias que potencializam as vendas e aprimoram a experiência de compra 15 *Penetração do programa de fidelidade considera todos formatos da bandeira Extra EXTRA P E R F I L D E L O J A S E P R Ó X I M O S P A S S O S Localização Atendimento Otimização Simplificação protegida com alto como do de fluxo de clientes diferencial sortimento processos e operações Alta ~70-80 lojas Fortalecimento performance alta rentabilidade Melhora da de perecíveis para de vendas competitividade gerar recorrência das lojas de compra ~30 lojas baixa Potencial para conversões rentabilidade Venda de lojas: ~7 lojas em Assaí: ~20 lojas 2T20: 3 lojas em conversão Iniciativas transversais Marcas próprias Projetos store in store Fortalecimento dos perecíveis Omnicanalidade Galerias comerciais Fortalecimento da transformação digital e dos serviços financeiros 16 M U L T I C A N A L , M U L T I S E N S O R I A L E M U L T I S O L U Ç Õ E S PRI NCI PAI S DESTAQUES ALCANÇADOS EM 2019 182 lojas 234 mil m2 13 estados 86 lojas Minuto 1 loja Adega Canal e-commerce: Paodeacucar.com o Maior participação do James Delivery 90% de penetração do programa de fidelidade no 2T20 Evolução da proposta de valor G7: +EXPERIMENTAL Momentos de compra com experiências únicas +SOCIAL HUB social com espaços de convivência e interação +EXCLUSIVA Com soluções de consumo personalizada, diferenciada e saudável +FLUIDA Para uma experiência de compra sem atrito graças à tecnologia digital a serviço do cliente VENDA (*) 9 p.p Não Reformadas Reformadas CLIENTES (*) 5 p.p Não Reformadas Reformadas Valores referentes aos 9M19 VOLUME (*) 7 p.p Não Reformadas Reformadas As 46 lojas reformadas já representam 41% das vendas e 2/3 do EBITDA Possuem alto índice de satisfação fidelização dos clientes 17 F O R TA L E C I M E N T O D A B A N D E I R A AT R AV É S D A E X P A N S Ã O O R G Â N I C A Reiniciar expansão com a nova proposta de valor G7 R e t o m a d a d a e x p a n s ã o 5 l o j a s / a n o Locais com potencial de expansão para proteção da presença e saturação do mercado Locais com potencial de expansão para intensificar a presença da bandeira R E N O V A Ç Õ E S Reformar as lojas com potencial, totalizando mais de 60 lojas equivalentes a 50% das vendas e 70% do EBIT da bandeira Conclusão das conversões em 2021 +8 Reformas G7 em 2020* 46 Lojas reformadas (2017-2019) *A Companhia reafirma seu plano de expansão e otimização, contudo, diante do cenário de pandemia, algumas 18 alterações de prazos ou eventuais postergações podem ocorrer 86 Minuto Pão de Açúcar 152 Mini Extra 58 mil m2 122 drogarias P R O X I M I D A D E P R I N C I P A I S I N I C I A T I V A S Minuto Pão de Açúcar Fidelização através de perecíveis, Marcas Exclusivas e sinergias com a marca mãe. Plano de retomada da expansão Mini Extra Consolidação do resultado do formato, com evolução de vendas, numero de clientes e parcerias fortes com fornecedores que levaram a uma significativa melhoria de rentabilidade. Aliados Lançamento da plataforma online com foco principalmente em mercearia, fortalecendo a estratégia do formato, que já apresenta aumento de receita, clientes e ticket médio. 73 postos de combustível 1 Pão de Açúcar Adega 1 Minuto Office Postos e Drogarias Drogarias Ajuste de sortimento e preços, desenvolvimento de lojas populares e novas soluções logísticas. Postos Percepção de preço, crescimento do fluxo de clientes e volume. Pão de Açúcar Adega Plataforma (online + loja flagship) já representa 43% das vendas online de vinhos do Multivarejo enquanto a loja física representa 6,6% da venda de vinhos da Proximidade. Store in store Adega presente nas lojas Pão de Açúcar G7. *A Companhia reafirma seu plano de expansão e otimização, contudo, diante do cenário de pandemia, algumas alterações de prazos ou eventuais postergações podem ocorrer 19 ALCANÇADOS EM 2019 Receita Volume Clientes Market share +14,9% +21,1% +3,2% +1pp 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 Evolução da Rentabilidade Otimização de despesas, custos e logística Marcas Exclusivas Crescimento de vendas acima de 30%, com avanço de ~3 de participação na receita

yoy Reconhecimento em 2019 Eleito a "Marca Mais Amada dos Paulistanos" na categoria lojas de vinho e adegas (Veja Comer e Beber) 20 PRÓXIMOS PASSOS Retomada da expansão 86 nos próximos anos Lojas Portfolio de lojas Minuto Retomada da expansão orgânica Expansão fora de SP com os Mini hubs Expansão do modelo de Aliados com prospecção de novos clientes e diversificação do portfólio de produtos. 152 Lojas Mini 238 Lojas *A Companhia reafirma seu plano de expansão e otimização, contudo, diante do cenário de pandemia, algumas alterações de prazos ou eventuais postergações podem ocorrer 21 Multivarejo Principais alavancas para incremento da venda Efeito imediato a partir do 1T20 Maturação das lojas Compre Bem, Mercado Extra e Pão de Açúcar

Compre Bem, Mercado Extra e Pão de Açúcar Continuidade do crescimento de dois dígitos em Proximidade

em Proximidade Continuidade do crescimento do e-commerce alimentar

crescimento do e-commerce alimentar Maior intensidade promocional e comunicação no Extra Hiper

intensidade promocional e comunicação no Extra Hiper Maior participação de Marcas Exclusivas nas vendas totais do Multivarejo, com objetivo de atingir 23% de penetração até o final do ano - já atingimos 19% no 2T20 Efeito a partir do 2T20 até 4T20 Revisão da proposta de valor do segmento Não-Alimentar e novos modelos contratuais de negociação com fornecedores a partir de Jan/20

Não-Alimentar e novos modelos contratuais de negociação com fornecedores Reestruturação das políticas de preço nas lojas Extra Hiper (segmentação conforme o perfil do público de cada loja

nas lojas Extra Hiper (segmentação conforme o perfil do público de cada loja Redução das rupturas nas gôndolas: implantação de novos sistemas de suporte logístico, assim como revisão dos parâmetros de camadas de exposição e ajustes de demanda 22 Multivarejo Principais alavancas para incremento da rentabilidade Efeito imediato a partir do 1T20 Maturação das reformas e conversões de lojas Compre Bem, Mercado Extra e Pão de Açúcar: +0,3 p.p.

+0,3 p.p. Redução de quebra: foco em redução do sortimento e integração com práticas de abastecimento de lojas : +0,5 p.p.

foco em redução do sortimento e integração com práticas de abastecimento de lojas Manutenção dos controles de custos , mantendo a taxa SG&A sobre vendas Efeito Gradual a partir do 2T20 Revisão da proposta de valor do segmento Não-Alimentar e novos modelos contratuais de negociação com fornecedores a partir de Jan/20: + 0,3 p.p.

Não-Alimentar e novos modelos contratuais de negociação + 0,3 p.p. Redução de custos administrativos (0,2 p.p.) e controle das despesas de vendas , sem prejuízo ao nível de serviço prestado

Revisão do portfólio de lojas do Extra Hiper :

~3 lojas (conversão em Assaí no 2S20) ~70-80 lojas (alto desempenho): fortalecimento dos diferenciais competitivos para elevar ainda mais a rentabilidade e a proposta de valor ao cliente ~7 lojas (em estudo para potencial venda) ~5 lojas fechadas

Reforma adicional de 8 lojas* Pão de Açúcar para o conceito da última geração

Pão de Açúcar para o conceito da última geração Expansão de 3-5 novas lojas* Pão de Açúcar

3-5 novas Expansão de 10 novas lojas* Minuto Pão de Açúcar

38 conversões das unidades Extra Super para Mercado Extra *A Companhia reafirma seu plano de expansão e otimização, contudo, diante do cenário de pandemia, algumas alterações de prazos ou eventuais postergações podem ocorrer 23 522 lojas 844 mil m2 29% COLÔMBIA de market share 19% da receita consolidada do 2T20 Éxito Carulla Surtimayorista o Hiper e Proximidade o Super e Proximidade o Cash & Carry o 248 lojas o 96 lojas o 32 lojas o 625 mil m2 o 86 mil m2 o 32 mil m2 Surtimax Super Inter Viva o Baixo custo o Baixo Custo o Malls o 77 lojas o 69 lojas o 754 mil m2 de ABL o 36 mil m2 o 65 mil m2 24 éxito.wow Área de perecíveis Espaço Co-working Mundo dos Pets Universo Digital e Gamer Espaço de Dermo Integração NOVOS o9 lojas oAumento de o19,2% de 15,3% nas participação na vendas no 2T20 receita da bandeira 25 Carulla FreshMarket NOVOS o13 oAumento de o27,9% de lojas 27,6% nas participação na vendas no 2T20 receita da bandeira 26 Surti Mayorista NOVOS o32 oLançamento do "Club o3,8% de oExpectativa de lojas del Comerciante", market share inauguração de programa de marketing na Colômbia novas lojas em relacional focado no 2020 consumidor PJ 27 VIVA MAIOR OPERAÇÃO DE REAL ESTATE NA COLÔMBIA: GRUPO ÉXITO: 51% Fondo Inmobiliario Colombia: 49% Primeiro ano de operação de dois shoppings centers chaves na Colômbia ABL Éxito: 758 mil m² (sendo 568 mil m² de ABL em Viva Malls) Viva Envigado 98,0% de taxa de ocupação +31,8 MM de visitantes desde a abertura Lojas e marcas conhecidas : H&M, Dollarcity, Miniso, Decathlon e Cine Colombia. Viva Tunja 98,6% de taxa de ocupação +4,9 MM visitantes desde a abertura 47 marcas novas na região: Arturo Calle; Velez Primeiro hiper de Éxito na cidade 28 VIVA MAIOR OPERAÇÃO DE REAL ESTATE NA COLÔMBIA: GRUPO ÉXITO: 51% Fondo Inmobiliario Colombia: 49% Primeiro ano de operação de dois shoppings centers chaves na Colômbia ABL Éxito: 758 mil m² (sendo 568 mil m² de ABL em Viva Malls) Conceito Viva EnvigadoViva Diferenciação e 95,8% inovação de taxa de ocupação +31 MM de visitantes desde a abertura Lojas e marcas conhecidas na região: Viva Motors; Cine Colômbia; Miniso VivaMarcas TunjaInternacionais 94,0% Porta de de taxa entrada de ocupação para players internacionais em razão da o +3,2 MM visitantes desde a liderança no mercado abertura 47 marcas novas na região: Arturo Calle; Velez Primeiro hiper de Éxito na cidade 29 AUMENTO DE VENDAS I M P U L S I O N A D O P E L O F O R TA L E C I M E N T O D O P O R T F Ó L I O Crescimento de vendas totais(*) 9,4%(1) 5,6% 4,9% 4,7% 3,4% 2,2% 2,5% 0,6% 2T18 -0,8% 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Venda Líquidaajustadaincluindoefeitodasconversõese efeitocalendário

(1) Excluindo os efeitos do Covid-19 no trimestre, crescimento teria sido de 4,1% Contribuição dos formatos Venda total (Milhões COP) 4,5% +4,7% 1,9% 0,2% 2.733 2.611 1,7% 1,0% -0,1% 2T19 Wow Carulla Fresh Surti Mayorista Omnicanal Demais 2T20 Market 30 91 lojas 90 mil m2 41% URUGUAI de market share 4% da receita consolidada do 2T20 Devoto Disco Géant o Super e o Supermercado o Hipermercado Proximidade o 29 lojas o 2 lojas o 60 lojas o 33 mil m2 o 16 mil m2 o 40 mil m2 31 25 lojas 106 mil m2 14% ARGENTINA de market share 1% da receita consolidada do 2T20 Libertad Malls Mini Libertad o Hiper o Malls o Proximidade o 15 lojas o 170 mil m2 de ABL o 10 lojas o 104 mil m2 o 93,9% de taxa de o 2 mil m2 ocupação Contribuição positiva para margem EBITDA 32 VISÃO CONSOLIDADA 2019 - AMÉRICA LATINA Demonstração do Resultado Pro Forma - R$ MM FY19 - Pós IFRS 16 GPA Éxito - GPA Pro Forma Consolidado Receita Líquida de Vendas 54.451 18.388 72.872 Lucro Bruto 11.584 4.754 16.337 Margem Bruta 21,3% 25,9% 22,4% Margem EBIT 3,9% 4,3% 3,8% Margem EBITDA Ajustado 7,1% 8,3% 7,2% Lucro Líquido Consolidado 1.092 178 1.155 Margem Líquida 2,0% 1,0% 1,6% Valores prévios da consolidação de GPA incluindo os efeitos de IFRS 16. Classificação poderá ser alterada Capital de Giro - dias de cogs Capex / Receita Líquida ~55 3,6% 3,3% 3,6% ~30 ~20 Crescimento Mesmas Lojas - 2019 35,5% 4,0% 3,8% 1,1% Bra Col Arg Uru 2019 E GPA Éxito Consolidado GPA Éxito Consolidado Conversão de moeda baseada na cotação media do peso colombiano em 2019 (paridade de 0,0012) 33 REFLEXO DA REESTRUTRAÇÃO LATAM Nível de Alavancagem Dívida Líquida/EBITDA(1) -2,9x -2,5x -2,2x -1,3x -1,1x -1,3x -1,4x-1,6x -0,9x -0,9x -1,5x -0,3x -0,5x 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 3T19 4T19 1T20 2T20 2020E Pro Pro forma forma Geração de caixa operacional, permitindo: Redução da alavancagem Manter o elevado patamar de capex dos últimos anos no GPA e no Grupo Éxito Distribuição de dividendos, conforme previsto em estatuto 96,6% do Éxito foi adquirido R$ 9,5 Bi de custo da aquisição Alavancagem de 2,2x no 2T20 Oportunidades de monetização de ativos: o Terrenos e edifícios avaliados em R$ 3,3 bilhões (book value) o Venda de participações em subsidiárias (1) EBITDA Ajustado Pré IFRS. Para 2019, foi utilizado o EBITDA Ajustado pro forma, ou seja, considerando 12 34 meses de consolidação das operações do Grupo Éxito. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PRINCIPAIS PILARES N O P L A N E J A M E N T O E S T R AT É G I C O D E T R A N S F O R M A Ç Ã O D I G I T A L i n o v a ç ã o + Incrementar - Reduzir + Melhorar + Escalabilidade experiência do renda custos para o negócio cliente (UX) Consumer Lojas físicas Needs Driven Cultura / Integração com o Negócio Dados Infraestrutura 36 LOJASMARCAS FÍSICASEXCLUSIVAS ECOMMERCE / SERVIÇOS FINANCEIROS MARKET PLACE & PAGAMENTOS Extended Warranty & Services E C O S S I S T E M A FIDELIDADE REAL ESTATE LOGÍSTICA DATA & DELIVERY ANALYTICS & BI Ship-from-StoreClique-e-Retire 37 Plataforma de produtos e serviços para acúmulo e resgate de pontos. a primeira coalizão de programas de fidelidade de abrangência nacional do varejo brasileiro Mais de 56 milhões de clientes ativos em suas bases, além de aproximadamente 3 mil pontos de venda A Stix oferecerá prêmios acessíveis e de resgate frequente aos clientes membros (micro recompensas). A Stix derruba barreiras importantes dos programas de fidelidade sendo: Acessível = acúmulo em compras do dia a dia em diversos parceiros dos quais o brasileiro já se relaciona Simples = resgate direto nas lojas por prêmios (micro recompensas) de alto valor percebido A Stix permite os clientes atingir mais rapidamente patamares de pontos que viabilizam o resgate de prêmios Transparência é um diferencial da Stix: 1 stix vale no mínimo R$ 1 no resgate Rollout para 2º semestre de 2020, poderão acumular pontos Stix em uma conta única. A Stix evoluirá constantemente com a entrada de novos parceiros de varejo de diferentes segmentos 66,7% Composição acionária 33,3% Parceiro comercial 38 EXPANSÃO DO GPA E-COMMERCE CRESCIMENTO DE VENDAS NO E-COMMERCE DE 272% NO 2T20 LOJAS FÍSICAS TRADICIONAIS (CD) EXPRESS CLIQUE E RETIRE NEXT HOUR Missão de Next day Same day Same day Next hour compra Limite de itens Ilimitado Até 150 Até 150 Até 15 por pedido Valor do frete* R$ 14,90 R$ 14,90 - A partir de R$ 5,99** Destaques Inauguração de 2 Aumento de 94 Aumento do novos Mini- número de lojas Expansão de atuação do lojas no 2T19 para Centros de operando neste James para 323 lojas 291 lojas no 2T20 distribuição formato Valor aplicável somente para São Paulo

Valor pode variar de acordo com a demanda e distância 39 TODOS FORMATOS E BANDEIRAS DO MULTIVAREJO (HIPER, SUPER, PROXIMIDADE E DROGARIA) MISSÃO DE COMPRA DE ATÉ 1 HORA COM PRESENÇA EM JAMES 2020( V A R E J O ) vs Vertical Varejo: o crescente integração física e tecnológica com o Multivarejo crescimento de GMV sobre 2T19 crescimento de pedidos sobre 2T19 de aumento no ticket médio vs 2T19 crescimento de GMV sobre 2T19 crescimento de pedidos sobre 2T19 de aumento no ticket médio vs 2T19 de aumento no gasto médio por cliente o lançamento exitoso do James Prime em abril o Atuação em novas praças: de 50 lojas pré-Covid para 323 lojas, 40 CIDADES • Aracajú • Palmas • Barueri • Recife • Belo Horizonte • Rio de Janeiro • Boa Viagem • Salvador • Brasilia • Santana da Parnaíba • Campo Grande • Santo André • Cuiabá • Santos • Curitiba • São Caetano do Sul • Fortaleza • São Paulo • Jaboatão do Guarará• São Vicente • João Pessoa • Sorocaba • Niterói • Teresina • Uberlândia 41 CHEFTIME NO SOLUÇÕES DIFERENCIADAS ATRAVÉS DA EXPANSÃO DO PORTFÓLIO DE PRODUTOS E DO AVANÇO EM SUA ESTRATÉGIA DIGITAL 17 o p ç õ e s Kits e conteúdo para preparar receitas em casa OBJETIVOS C R856E S C I M E N T O % v s 2 T 1 9 Restaurante Cheftime: delivery de refeições prontas e produzidas a partir das lojas do Pão de Açúcar, unindo a expertise alimentar da Cheftime com o modelo de dark kitchens e o aplicativo de entregas James. Presente em SP e RJ. 39 o p ç õ e s 867 o p ç õ e s Pratos prontos para levar para casa ou trabalho Grab & Go Alimentação pronta para consumo Imediato Desenvolver a marca Cheftime (Ativo do grupo) Acelerar a modernização da Maior presença em loja - aumento de itens da Central de produção e início da incorporação de itens produzidos em loja (rotisserie e café). Avanço na estratégia digital- venda digital dobrou de tamanho devido à procura maior por conveniência na pandemia + Educação 1 Escola inaugurada Rotisserie (com soluções Ready to cook, Ready to Eat e Ready to Go) 42 PLANEJ AMENTO EST RAT ÉGI CO E-COMMERCE de evolução nas de aumento de vendas vendas no 1° semestre vs o ano inteiro de 2019 de representatividade de representatividade nas vendas alimentares nas vendas do Multivarejo alimentares do Pão de Açúcar lojas no modelo Express (vs 94 lojas no 2T19) novos mini-centros de distribuição inaugurados TO BE Inauguração de novas lojas Plug and Play para suportar demanda elevada durante crise da COVID-19 Expansão do Shipping from Store e e-store para todas as regiões do Brasil Expansão do novo app de Picking + contínua melhoria do nível de serviço OTIF (On

Time In Full) Lançamento

de Marketplace 43 FIDELIDADEPLANEJ AM NTO EST RAT ÉGI CO número aprox. de aprox. de aproximado de participação participação downloads das vendas das vendas ativos do Multivarejo online do total de vendas das vendas da das vendas da do Multivarejo bandeira Pão de bandeira Extra realizadas por Açúcar realizadas por realizadas por clientes clientes fidelizados clientes fidelizados fidelizados TO BE Atualizar funcionalidades e dinâmicas dos Apps Integrar catalogo do Meus Prêmios com Stix para se consolidar como maior programa de fidelidade do varejo brasileiro Adequação GPA para implementação LGPD Integração entre apps James x PdA Mais e Clube Extra 44 PLANEJ AMENTO EST RAT ÉGI CO FRICTIONLESS o Utilização de TI para redução de fricção e custos operacionais nas áreas de serviço Testes e lançamentos de novos produtos digitais para frente de caixa (Self-checkout,pre-scan, scan & go, shop & go, cardápio virtual, caixa express) SELF CHECKOUTS PRÉ SCAN SCAN & GO CARDÁPIO VIRTUAL Lojas sendo: Lojas aplicando Lojas do formato de Lojas do formato de 21 Pão de Açúcar solução de agilidade proximidade proximidade para a fila 2 Extra 5 Proximidade SHOP & GO Loja em POC 45 Funcionalidades que geram frequência de uso Funcionalidade Meu Desconto Comunidade Del Vino Eventos Sugestões de produtos Receitas Engajamento evidencia a importância da omnicanalidade +3 milhões downloads nos últimos 12 meses +87 mil pedidos no 2T20 +45% aumento no ticket médio vs. cesta sem cupons 2,6 milhões de entregas no 2T20 SUCESSO NA FUNCI ONALI DADE MEU DESCONTO NA 46 FORTALECI MENTO DO PROGRAMA DE Joint Venture com Bancolombia Participação 50% / 50% 237 milhões de transações 3,5 milhões de clientes com HabeasData 75 top aliados 77% de participação do resgate no Grupo Éxito Postos, cartão de débito, viagens e marketplace 47 MARCAS EXCLUSIVAS MARCAS EXCLUSIVAS |Um pilar estratégico para a companhia Por que fazemos Marcas Exclusivas? Percepção de Preço Percepção de Qualidade Diferenciação Inovação Democratização Preço aproximadamente 25/30% inferior à referência/líder da categoria Qualidade igual ou superior à referência/líder da categoria Produtos icônicos e marcas atrativas ao consumidor Produtos novos e exclusivos em nossas lojas Produtos de alta qualidade garantida e preço baixo para todos Fidelização Melhoria na Competitividade Rentabilidade superior à marca nacional Como atuamos Parceria com Comunicação / Equipe Auditoria de com Marcas Criação de a Indústria Especializada Qualidade Exclusivas? Marcas 49 MARCAS EXCLUSIVAS nossas marcas O dia a dia Uma vida mais Uma casa com estilo saudável Um toque de Celebrar os bons chef na rotina momentos da vida Roupas com estilo para o dia a dia 50 MARCAS EXCLUSIVAS Prioridades| PRIORIDADES2019 - 2020 Aumento da penetração para Extensão do Pipeline de inovação Construção de novas 19% no 2T20, com o modelo de constante em 500 Marcas Exclusivas e objetivo de alcançar 23% Fornecedores SKUs por ano fortalecimento das de participação até 2020 Integrados marcas atuais Aumentar as vendas Taeq, democratizando a alimentação saudável INTEGRADOS: PARCERIA TOTAL|MODELOOPENBOOK TRANSACIONAIS: MODELOTRADICIONAL 51 RESULTADOS 2T20 Resultado reflete a assertividade da estratégia multicanal, multiformato e multiregião do grupo. Re c ei ta Br u ta c ons ol i d ad a: R$ 22,9 b il hões (+61,1% ve nd as totais e +19,3% proforma); Margem EBITDA de 7,6% (+1,0 p.p. vs 2T19); DESTAQUES Assaí: o Re c ei ta Bru ta: R $ 9,0 bil hõ es ( +26,4% ve nd as to ta is e 10,0% 'mesmas lojas'); o Fo rte dese mpe nho , c o m des taque p a ra e xp ans ão acelera da de novas lojas; o Margem EBITDA de 7,3% (+0,3 p.p. vs 2T19); Multivarejo: o Re c ei ta Bru ta: R $ 8,0 bil hõ es ( +13,6% ve nd as to ta is e +20,3% 'mesmas lojas' ex - postos e drogarias); o M elh or a c onsis ten te co m cres cime nto e m to dos os formatos de varejo alimenta r e no online; o Margem EBITDA de 7,7% (+1,1 p.p. vs 2T19); Éxito: o Ven d as to ta is: R $ 5,8 b ilhõ es, (+ 17,0% v endas totais proforma e +6,0% 'mesmas lojas'); o C rescime nto mes mo d ia nte de f or te r es tri ç ão d e cir cu l aç ã o nos p aíses o nde o pera, d es taq ue pa ra forte desenvol vim en to da omnicanali d a d e; o Margem EBITDA de 8,1% (+0,7 p.p. vs 2T19). 53 Lucro líquido das operações continuadas foi 4,2 vezes superior ao mesmo período do ano passado, totalizando R$ 274 milhões. Fo rte dese mpe nho d o e -co mme rc e alime nta r, consol ida ndo a pos i çã o d e li d er an ç a d o M ul ti vare j o no DESTAQUES segmento de vendas alimentar es online no Brasil: o E-comm er c e al ime n tar: +27 2% vs 2T1 9, c o m ma io r nú me ro de clientes, a mplia ção da mod alidad e exp ress, 2 no vos mini-C Ds, ma io r p rese nça do James Delivery em lojas; o Jam es D el i very: +1 .2 00% no GM V, co m cresc ime n to do nú me ro de ped idos e do tic ke t médio; o Ap li c a ti vos d e fi d el id a d e: 1 3 mil hõ es d e downloads ativos (+42% vs 2T19); o Ch ef time: +8 5 6% vs 2T1 9, co m ma io r p rese nça e m lojas; Lucro Líquido de R$ 274 milhões (+322% vs 2T19) In ves tim en tos ( bru to ) c ons ol i dado: R $ 53 5 mil hõ es no 2T20 (2 nov as lo jas do Assaí a bertas no 2T20 e 1 6 lo jas e m construção, em linha com o planejado); Al a van c a g em: Dí vi d a lí qu i d a /EB ITD A : 2,2x (vs 2,5 x no 1T20) e p osi ç ã o fin an c ei ra r o b usta, co m R $ 7,7 bil hõ es d e caixa no trimestre (2x a dívida de curto prazo). 54 Resultado Consolidado Crescimento em todos os mercados e destaque para o crescimento superior ao mercado nas operações do Brasil (+20,1%). Consolidado GPA Brasil Alimentar (1) Grupo Éxito (R$ milhões) 2T20 2T19 2T20 2T19 2T20 Receita Bruta 22.912 14.219 61,1% 17.067 14.218 20,0% 5.829 Receita Líquida 20.766 13.081 58,7% 15.516 13.081 18,6% 5.235 Lucro Bruto 4.511 2.820 60,0% 3.212 2.820 13,9% 1.293 Margem Bruta 21,7% 21,6% 0,1 p.p. 20,7% 21,6% -0,9 p.p. 24,7% Desp. com Vendas, Gerais e Adm. (3.033) (1.983) 52,9% (2.115) (1.977) 7,0% (887) % da Receita Líquida 14,6% 15,2% -0,6 p.p. 13,6% 15,1% -1,5 p.p. 16,9% EBITDA Ajustado (2)(3) 1.577 861 83,2% 1.160 894 29,7% 424 Margem EBITDA Ajustada (2)(3) 7,6% 6,6% 1,0 p.p. 7,5% 6,8% 0,7 p.p. 8,1% RECEITA BRUTA: LUCRO BRUTO: R$ 22,9 bilhões no 2T20  R$ 4,5 bilhões no 2T20 (+61,1% vs 2T19 e 19,3% (+60,0% vs 2T19), margem proforma), com de 21,7%; crescimento importante  Melhora sequencial do MV, em todas as operações consistência do Assaí e do grupo. forte contribuição do Éxito. DESP. COM VENDAS, GERAIS E ADM.: • R$ 3,0 bilhões, representando 14,6% da Receita Líquida (vs 15,2% no 2T19), diluição de despesas fixas dado o forte patamar de vendas. EBITDA AJUSTADO: R$ 1,6 bilhão (+83,2% vs 2T19), com margem de

7,6%, confirmando a tendência positiva das operações tanto do Brasil como do Grupo Éxito. (1)Resultado do GPA Brasil não inclui outros negócios (Stix fidelidade, James e Cheftime). (2)Lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. (3)Ajustado pelas Outras 55 Despesas e Receitas Operacionais. OBS: Créditos tributários não foram materialmente diferentes dos trimestres anteriores. Desempenho impulsionado pelo sucesso da expansão de lojas, ações comerciais assertivas e maior consumo na quarentena. Consumidor Individual mais que compensou o desafio observado no Food service. Resultado Assaí (R$ milhões) 2T20 2T19 Receita Bruta 9.028 7.144 26,4% Receita Líquida 8.222 6.532 25,9% Lucro Bruto 1.336 1.089 22,7% Margem Bruta 16,3% 16,7% -0,4 p.p. Desp. com Vendas, Gerais e Adm. (747) (635) 17,7% % da Receita Líquida 9,1% 9,7% -0,6 p.p. EBITDA Ajustado (1)(2) 597 460 29,6% Margem EBITDA Ajustada (1)(2) 7,3% 7,0% 0,3 p.p. +2 novas lojas (MS e MA) no 2T20 16 em construção (3 conversões e 13 orgânicas) Receita Bruta: R$ 9,0 bilhões Lucro Bruto: R$ 1,3 bilhão • Vendas totais:+26,4% vs 2T19 • Margem bruta de 16,3%reflete o (adição de R$1,9 bilhão vs 2T19); grande número de lojas novasque • Mesmas lojas: +10,0% no 2T20; ainda estão em curva de • Destaque para expansão maturaçãoe a manutenção da acelerada de novas lojas; política de preços muito • Vendas para consumidor individual competitivos, mesmo diante de mais que compensaram o desafio maior inflação alimentar. do food service. EBITDA Ajustado(1)(2): R$ 597 milhões Margem EBITDA de 7,3% ( mesmo com forte base comparativa de 7,0%);

( de 7,0%); Forte diluição de SG&A. (1)Lucro operacional antes de juros, impostos, depreciações e amortização. (2)Ajustado pelas Outras Despesas e Receitas Operacionais. 56 Resultado Multivarejo Forte desempenho em todas as operações de varejo no Brasil. Resultado impulsionado pela otimização do portfólio de lojas, forte retomada do Hiper e crescimento expressivo do online. (R$ milhões) 2T20 2T19 Receita Bruta 8.038 7.074 13,6% Receita Líquida 7.294 6.549 11,4% Lucro Bruto 1.876 1.731 8,4% Margem Bruta 25,7% 26,4% -0,7 p.p. Desp. com Vendas, Gerais e Adm. (1.368) (1.342) 2,0% % da Receita Líquida 18,8% 20,5% -1,7 p.p. EBITDA Ajustado (1)(2) 563 434 29,9% Margem EBITDA Ajustada (1)(2) 7,7% 6,6% 1,1 p.p. Receita Bruta: R$ 8,0 bilhões Lucro Bruto: R$ 1,9 bilhão EBITDA Ajustado(1)(2): R$ 563 milhões • Vendas totais:+13,6% vs 2T19; • Margem bruta de 25,7%, • Margem EBITDA robusta de 7,7%(+1,1 • Mesmas lojas excluindo postos e p.p. vs 2T19) em função do forte segundo trimestre sequencial de drogarias: +20,3%; melhora significativa(+0,6 p.p. vs patamar de vendas, maior eficiência • Forte desempenho em todos os 1T20 e +1,7 p.p. vs 4T19), operacionale diluição de despesas formatos de varejo; sustentada por atividades no trimestre. • Destaque para forte recuperação do comerciais mais assertivase forte Hipermercado(+22,4% 'mesmas redução do nível de quebra lojas') e crescimento do online (+0,9 p.p. vs 4T19). alimentar que já representa 5,6% das vendas alimentares. Multivarejo não inclui o resultado de outros negócios (Stix Fidelidade, Cheftime e James). (1)Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. (2)Ajustado pelas Outras 57 Despesas e Receitas Operacionais. Resultado Grupo Éxito Crescimento mesmo diante de cenário de forte restrição de circulação de pessoas durante a pandemia. Destaque para desenvolvimento da omnicanalidade em todos os países onde opera. (R$ milhões) 2T20 2T19 (3) Receita Bruta 5.829 4.983 17,0% Receita Líquida 5.235 4.418 18,5% Lucro Bruto 1.293 1.058 22,2% Margem Bruta 24,7% 23,9% 0,8 p.p. Desp. com Vendas, Gerais e Adm. (887) (743) 19,3% % da Receita Líquida 16,9% 16,8% 0,1 p.p. EBITDA Ajustado (1)(2) 424 328 29,2% Margem EBITDA Ajustada (1)(2) 8,1% 7,4% 0,7 p.p. Receita Bruta: R$ 5,8 bilhões Lucro Bruto: R$ 1,3 bilhão EBITDA Ajustado (1)(2): R$ 424 milhões • Vendas totais:+17,0% vs 2T19; • Margem Bruta de 24,7%(+0,8 • Margemforte de 8,1% (+0,7 p.p. vs 2T19) • Mesmas lojas: +6,0% vs 2T19; p.p. vs 2T19), com impacto de mesmo com desafios observados nos • Forte avanço dos formatos inovadores: reclassificações contábeis negócios complementares, sendo que Éxito WOW (+15,3%), Carulla entre as linhas de Despesas alguns são consolidadas no Brasil por Freshmarket (+27,6%); com vendas, gerais e adm. e meio da Equivalência Patrimonial (Tuya e • Maior desenvolvimento da custos realizadas no 2T19. Puntos Colômbia) omnicanalidadeem todos os países onde o grupo opera. Vendas online já • O Grupo deve continuar contribuindo de representam 11,9% da receita total do forma positiva no resultadodo GPA grupo, incluindo GMV marketplace. consolidado em 2020. 58 (1)Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. (2)Ajustado pelas Outras Despesas e Receitas Operacionais. (3)Pro forma apenas para efeito de comparação. Resultado Financeiro Consolidado Posição financeira robusta no 2T20, com R$ 7,7 bilhões em caixa (~2x a dívida de curto prazo da Companhia). (R$ milhões) 2T20 2T19 Rentabilidade de caixe e equivalentes 38 7 427,3% Outras receitas financeiras 28 57 -50,3% Custo da dívida (219) (93) 136,1% Custo de antecipação de recebíveis (32) (48) -33,4% Outras despesas financeiras (82) (55) 48,8% Variação cambial líquida 43 (9) n.d. Resultado Financeiro Líquido (223) (140) 59,7% % Receita Líquida 1,1% 1,1% 0,0 p.p. Juros sobre passivo de arrendamento (250) (160) 55,9% Resultado Financeiro Líquido - Pós IFRS 16 (473) (300) 57,7% % Receita Líquida - Pós IFRS 16 2,3% 2,3% 0,0 p.p. Resultado Financeiro Líquido: R$ 473 milhões (equivalente a 2,3% da receita líquida, patamar estável vs 2T19). Principais variações: • Efeito líquido da Variação • Incremento de R$ 31 milhões Cambial: R$ 52 milhões vs 2T19, nas Receitas Financeiras, com ganho de R$ 24 milhões de com maior saldo de caixa variação cambial dos dividendos aplicado no período. recebidos do Éxito. • Despesas Financeiras maiores devido à juros decorrentes do aumento da dívida bruta. 59 Lucro Líquido Consolidado Lucro Líquido das operações continuadas cresceu 322%, totalizando R$274 milhões. (R$ milhões) 2T20 2T19 EBITDA 1.542 791 94,9% Depreciação (Logística), Depreciação e Amortização (625) (365) 71,2% Resultado Financeiro (473) (300) 57,7% Imposto de Renda (121) (61) 97,7% Lucro (Prejuízo) Líquido Companhia Consolidado 382 388 -1,5% Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores - op. em 274 65 322,0% continuidade Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores - op. descontinu 59 353 -83,3% Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores - Consolidado 333 418 -20,3% Margem Líquida - operações em continuidade 1,3% 0,5% 0,8 p.p. Lucro líquido das operações continuadas: R$ 274 milhões no 2T20 (+322% vs 2T19) e margem 1,3%, refletindo melhoria operacional de todos os formatos do grupo e a assertividade das estratégias implementadas desde o começo do ano. Importante retomada do Multivarejo, performance consistente do Assaí e consolidação do forte resultado do Grupo Éxito mais que compensou a maior depreciação e o maior custo da dívida. 60 SÓLIDA POSIÇÃO FINANCEIRA Posição de caixa jun/20: R$

7,7 bilhões (vs R$ 4,7 bilhões no 2T19);

7,7 bilhões (vs R$ 4,7 bilhões no 2T19); Posição de caixa equivalente a duas vezes a dívida de curto prazo;

R$ 202 milhões de saldo de recebíveis não antecipados (vs R$120 milhões no 2T19). PATAMAR ADEQUADO DE ALAVANCAGEM Patamar de alavancagem está em linha com o planejado pela Companhia e permanece em nível adequado;

de alavancagem está em linha com o planejado Expectativa de desalavancagem nos próximos trimestres. Dívida Líquida do GPA Consolidado* Pós IFRS-16. (R$ milhões) 30.06.2020 30.06.2019 Dívida de Curto Prazo (3.892) (3.025) Empréstimos e Financiamentos (2.878) (875) Debêntures (1.014) (2.150) Dívida de Longo Prazo (13.300) (3.079) Empréstimos e Financiamentos (2.739) (256) Debêntures (10.561) (2.823) Total da Dívida Bruta (17.192) (6.104) Caixa e Aplicações Financeiras 7.736 4.705 Dívida Líquida (9.456) (1.398) EBITDA Ajustado (1) 4.151 2.947 Carteira de Recebíveis de Cartão de Crédito não antecipados 202 120 Dívida Líquida incluindo Recebíveis de Cartão de Crédito não antecipados (9.254) (1.278) Dívida Líquida incluindo Recebíveis de Cartão de Crédito não antecipados / EBITDA Ajustado (1) -2,2x -0,4x Trimestre marcado por forte geração de caixa operacional e conclusão de mais uma etapa importante de monetização de ativos maduros e non-core , que contribuíram para a redução da dívida líquida vs o 1T20 em R$1,5 bilhão. Com isso, a Dívida Líquida/EBITDA Ajustado reduziu de 2,5x no 1T20 para 2,2x no 2T20. EBITDA Ajustado pré-IFRS 16, acumulado dos últimos 12 meses. *Para efeito de cálculo dos indicadores na tabela, a Companhia não considera os passivos de arrendamento relacionados ao IFRS 16. 61 ESTRUTURA DO GRUPO E V O L U Ç Ã O D A S P R Á T I C A S D E G O V E R N A N Ç A C O R P O R AT I VA E S I M P L I F I C A Ç Ã OD A ESTRUTURA estrutura societária 58,4% Free Float 96,6% 34,1% 100% 100% 62,5% Adesão ao mais alto nível de Governança Corporativa da B3 1:1 Paridade de conversão PN para ON Mar/20 Concluída a migração para o Novo Mercado 58,4% de free float Melhores práticas de Governança Corporativa 100% de ações com direito a voto Tag along de 100% Mínimo de 20% do CA composto por membros independentes Comitês: Financeiro, Auditoria, Governança & Sustentabilidade, RH & Remuneração e Inovação & Transformação Digital Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado 63 GOVERNANÇA DO GPA Controlador Aquisição de 96,6% 23-Jan-2020 : Aprovação da estrutura de Governança durante a reunião do Conselho de Administração e Assembleia, como divulgado no offering memorandum na Colômbia

: Aprovação da estrutura de Governança durante a reunião do Conselho de Administração e Assembleia, como divulgado no offering memorandum na Colômbia Participação de membros do GPA nos Comitês, seguindo as regras atuais de governança do Éxito:

Financeiro Nomeação, Remuneração e Governança Corporativa Sustentabilidade Expansão

Comitê de auditoria e riscos: 100% membros independentes 64 GLOSSÁRIO GLOSSÁRIO Segmento Alimentar: Representa a combinação dos resultados de Multivarejo e Assaí, excluindo o resultado da equivalência da Cdiscount, que não está incluído nos segmentos operacionais reportados pela Companhia. EBITDA: O cálculo do EBITDA é realizado em conformidade com a Instrução nº 527 da Comissão de Valores Mobiliários, de 04/10/12. EBITDA Ajustado: Medida de rentabilidade calculada pelo EBITDA excluídas as Outras Despesas e Receitas Operacionais. A Administração utiliza a medida em suas análises por entender que, dessa maneira, despesas e receitas excepcionais e outros lançamentos extraordinários que podem comprometer a comparabilidade e análise dos resultados são eliminados. Compre Bem: Projeto que prevê a conversão de lojas com o objetivo de entrar em um nicho de mercado atualmente ocupado pelos supermercados regionais. O modelo de loja é mais aderente às necessidades do consumidor nas regiões em que as lojas estão presentes. O serviço e sortimento da categoria de perecíveis será reforçado, enquanto as demais categorias terão o sortimento mais enxuto. O Compre Bem tem uma gestão independente da bandeira Extra Super, focando na simplificação dos custos operacionais, com destaque para logística e TI. Mercado Extra: Projeto com o objetivo de revitalizar o Extra Super através do reforço na qualidade dos perecíveis e dos serviços ao consumidor, com foco nas classes B e C. Não haverá mudança no modelo operacional das lojas, que seguem sob a gestão da bandeira Extra. James Delivery (last miler): Plataforma multisserviços de encomenda e entrega em minutos dos mais variados produtos selecionados pelos nossos clientes, incluindo restaurantes e integração com nossos supermercados e drogarias. Cheftime: start-up pioneira do segmento de Foodtech, para o serviço online de assinatura e venda de kits gastronômicos. Stix: coalizão de programas de fidelidade de abrangência nacional do varejo brasileiro Crescimento 'mesmas lojas': Todos os crescimentos 'mesmas lojas' mencionados no documento estão ajustados pelo efeito calendário de cada período. 66 Crescimento e Variações: Os crescimentos e variações apresentados neste documento referem-se à variação comparada ao mesmo período do ano anterior, 66 exceto quando indicado no texto. EQUIPE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES Tel.: +55 (11) 3886-0421 Email: gpa.ri@gpabr.com Site: www.gpari.com.br Aviso / Disclaimer: As declarações contidas neste comunicado relativas à perspectiva dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais / financeiros, potencial de crescimento da Empresa e relativas às estimativas de mercado e macroeconômicas constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas crenças, intenções e expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças do mercado, do desempenho econômico geral do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Attachments Original document

