Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP : Sabesp supera meta e arrecada 191 mil peças na Campanha Inverno Solidário

28/08/2020 às 18:00

A Sabesp encerrou a Campanha Inverno Solidário 2020 atingindo a marca de 102 mil cobertores novos arrecadados, doados em ações realizadas pela Companhia no interior, litoral e capital. Além dos cobertores, 88 mil agasalhos também foram arrecadados pelo Grupo de Voluntariado da Sabesp, totalizando 191 mil peças. O número foi divulgado durante o evento da Sabesp de encerramento do Inverno Solidário que ocorreu, online, nesta sexta-feira (28) - Dia Nacional do Voluntariado. O total de cobertores angariados pela Sabesp, principal peça solicitada pelo Fundo Social de São Paulo, superou a eta estipulada no início da campanha que foi de 60 mil.

O encontro contou com a participação da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Bia Doria; do secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido; do presidente da Sabesp, Benedito Braga; além de diretores, superintendentes e outras autoridades da Companhia.

A presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo, Bia Doria, agradeceu a Sabesp, seus colaboradores e a todos os voluntariados da Companhia. 'Este ano, vocês foram demais e além. Em uma pandemia, em uma crise dessas, vocês foram campeões. Eu só tenho que agradecer', afirmou.

O Inverno Solidário é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de frio. As doações recebidas são destinadas a entidades sociais, entre elas hospitais e centros de acolhida em todos os municípios do Estado de São Paulo.

'Todo o trabalho envolvido no Inverno Solidário é muito bonito e nos motiva. E o envolvimento da Sabesp em causas como essa mostra o quanto a empresa é diferenciada. Sempre que tenho oportunidade eu falo de o quanto sou orgulhoso e honrado de ter em nossa secretaria uma empresa do tamanho da Sabesp', enfatizou o secretário Marcos Penido durante o evento.

Na Sabesp, a campanha teve a participação de muitos, desde o presidente, passando por diretores, superintendentes, coordenadores das diretorias e parceiros. A Companhia tem ainda o Programa de Voluntariado Sabesp que, no total, conta com a participação de 600 voluntários envolvidos diretamente para a arrecadação das peças.

O presidente da Sabesp, Benedito Braga, destacou o trabalho na Sabesp e a preocupação do Governo do Estado com os mais carentes. 'Estou extremamente feliz e honrado de poder colaborar com essa campanha tão bem conduzida. Hoje é dia de celebrar, de comemorar e agradecer a todos que participaram ativamente', destacou.