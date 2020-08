Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP : Sabesp vence pela 21ª vez o prêmio Troféu Transparência

A Sabesp venceu pela 21ª vez o Troféu Transparência, prêmio da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) e Serasa Experian. O anúncio foi feito na quinta-feira, 20/8.

'A Sabesp estruturou uma sólida área de contabilidade. Esta constitui a base de informações confiáveis para nossos acionistas e investidores. A forte presença da Companhia no mercado de dívida e nas relações com investidores se apoia em demonstrações financeiras confiáveis', disse Rui Affonso, diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores da Sabesp.

Esta é a 24ª edição da premiação e a Sabesp é a empresa com o maior número de prêmios em todas as edições já realizadas, 21 no total. No ano de 2019, a Companhia foi reconhecida entre 10 empresas vencedoras com receita líquida acima de R$ 8 bilhões.

'Para nós da Sabesp esse prêmio é motivo de muito orgulho. O Troféu Transparência é algo muito almejado por todos da área contábil e, graças ao trabalho árduo e muito empenho, a Sabesp vem conseguindo apresentar demonstrações financeiras com muita qualidade. E essa qualidade é histórica, uma vez que fomos premiados 21 vezes em 24 anos de edição do prêmio', afirma Marcelo Miyagui, Superintendente de Contabilidade da Sabesp.

Concorreram ao Troféu Transparência todas as companhias, ou seja, as Sociedades Anônimas, de capital aberto ou não, sediadas em território nacional, que publicam suas demonstrações financeiras, com atuação nas áreas de comércio, indústria e serviços. As demonstrações financeiras utilizadas para avaliação são aquelas publicadas, conforme determina a Lei das S.A.

O Troféu Transparência será entregue a cada uma das companhias vencedoras, em cerimônia a ser realizada em São Paulo, no mês de novembro.