Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR : Assembleia

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45 SUMÁRIO - ATA DA 121ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada no dia 28 de abril de 2022, às quinze horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.
2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:
Edital publicado nos dias 28, 29 e 30 de março de 2022 respectivamente nas folhas 23, 31 e 27 do Diário Oficial do Estado do Paraná - Comércio Indústria e Serviços, no jornal Valor Econômico respectivamente nas páginas B5, B4, B8 e no jornal Folha de Londrina respectivamente nas páginas 3, 3 e 7.
3 - PARTICIPANTES:
Acionistas representando 67,85% (sessenta e sete inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas à folha 43 (verso) do Livro de Presença de Acionistas nº 002. O Estado do Paraná encontra-se representado pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, na pessoa do Sr. Marcelo Luiz Curado RG 24.206.149-7/SP.
4 - MESA DIRETORA:
Claudio Stabile - Presidente Fernando Massardo - Secretário
5 - ORDEM DO DIA:
5.1 - Deliberar sobre a Proposta da Administração para alteração do Estatuto Social Consolidado da Companhia.
6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:
6.1 - Aprovação, por maioria, da alteração do Estatuto Social Consolidado da Companhia, conforme proposta da Administração da Sanepar, constante no Anexo I à presente ata.
7 - VOTOS À DISTÂNCIA:
Registrado o recebimento de 126 boletins de voto a distância, no período compreendido entre 28 de março de 2022 e 22 de abril de 2022, que foram devidamente computados e estão consolidados no Mapa Final de Votação.
8 - ESCLARECIMENTO:
Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76 e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76.
9 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:
Finalmente a ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
Assinaturas: Mesa diretora: Claudio Stabile - Presidente;
Fernando Massardo - Secretário.
Acionistas Presentes:
ESTADO DO PARANÁ - CCEE CONSELHO DE CONTROLE DAS EMPRESAS ESTADUAIS - SR. MARCELO LUIZ CURADO.
Acionistas que votaram por meio dos Boletins de Voto à Distância:
1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND / ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND / ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST / ACADIAN EMEMRGING MARKETS EQUITY FUND / ACADIAN EMERGING MARKETS SMALLCAP EQUITY FUND LLC / ADVANCED SERIES TR - AST BLACKROCK GL STRATEGIES PORTFOLIO / ALASKA PERMANENT FUND / AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK / AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME / BLACKROCK LIFE LIMITED - DC OVERSEAS EQUITY FUND / BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND / BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND / CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM / CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM / CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMA / CCL Q 130/30 FUND II / CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND / CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP / CCL Q GLOBAL EQUITY FUND / CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. / CCL Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND / CCL Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND / CCL Q INTERNATIONAL EQUITY FUND / CHASE AS TRUSTEE FOR ENTERGY CO RET P M T / CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN / CITY OF NEW YORK GROUP TRUST / COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND / DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM / DODGE COX EMERGING MARKETS STOCK FUND / DODGE COX WORLDWIDE FUNDS PLC - EMERGING MARKETS / EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU / EMERGING MARKETS ALPHA TILTS-ENHANCED FUND / EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND / EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND / EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B / FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND / FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADEX FUND / FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F / FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND / FUNDAMENTAL LOW V I E M EQUITY / GLOBEFLEX EMERGING MARKETS SMALL CAP, L.P. / IBM 401 (K) PLUS PLAN / IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR / INTER VALOR FIA / INTERNATIONAL MONETARY FUND / ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF / ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF / ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND / ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY / ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY / ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY / ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF / ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF / ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY / JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND / JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T / LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD / LEGAL GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND / LEGAL GENERAL U. ETF P. LIMITED COMPANY / LETKO BROSSEAU EMERGING MARKETS EQUITY FUND / LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION / MANAGED PENSION FUNDS LIMITED / MERCER QIF FUNDPLC / MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND / MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 / NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND / NFS LIMITED / NORDEA 1 SICAV NORDEA 1 STABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND / NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND / NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS EX CHIN/ NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING / PEOPLE S BANK OF CHINA / PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY / PICTET GLOBAL SELECTION FUND - G G M FUND / POLICEMENS ANNUITY AND BENEFIT FUND CITY OF CHICAGO / PRIME SUPER / PRINCIPAL FINANCIAL SERVICES, INC / PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS / PRUDENTIAL WORLD FUND INC. - PGIM QMA I. E. FUND / PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO / PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI / QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND / RATIONAL INVESTOR FIA / REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FIA / REAL INVESTOR 100 PREV MASTAER FIA / REAL INVESTOR 70 PREV. FIM / REAL INVESTOR ALOCAÇÃO FIM / REAL INVESTOR MASTER FIA- BDR NIVEL I / REAL INVESTOR MASTER FIM / SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND / SEGALL BRYANT HAMILL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST / SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF / SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC / SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY / SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F. / ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND / ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD / STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS / STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND / STATE STREET G. A. L. SICAV - S. S. E. M. S. C. ESG S.E. F. / STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO / STELLAR INSURANCE, LTD. / STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL / SUNSUPER SUPERANNUATION FUND / TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS / TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM / THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND / THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST / THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST / THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA / THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO / UNITED CHURCH FUNDS, INC / UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS / VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF / VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND / VANGUARD ESG INTERNATIONAL / VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II / VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T / VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U / VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F / VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER / VANGUARDTOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F / VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF / VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM / WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND / WISDOMTREE
EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND.
Curitiba, 28 de abril de 2022
Claudio Stabile PresidenteFernando Massardo Secretário
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