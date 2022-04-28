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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

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Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR : Assembleia

04/28/2022 | 04:53pm EDT
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45 SUMÁRIO - ATA DA 121ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 28 de abril de 2022, às quinze horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Edital publicado nos dias 28, 29 e 30 de março de 2022 respectivamente nas folhas 23, 31 e 27 do Diário Oficial do Estado do Paraná - Comércio Indústria e Serviços, no jornal Valor Econômico respectivamente nas páginas B5, B4, B8 e no jornal Folha de Londrina respectivamente nas páginas 3, 3 e 7.

3 - PARTICIPANTES:

Acionistas representando 67,85% (sessenta e sete inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas à folha 43 (verso) do Livro de Presença de Acionistas nº 002. O Estado do Paraná encontra-se representado pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, na pessoa do Sr. Marcelo Luiz Curado RG 24.206.149-7/SP.

4 - MESA DIRETORA:

Claudio Stabile - Presidente Fernando Massardo - Secretário

5 - ORDEM DO DIA:

5.1 - Deliberar sobre a Proposta da Administração para alteração do Estatuto Social Consolidado da Companhia.

6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

6.1 - Aprovação, por maioria, da alteração do Estatuto Social Consolidado da Companhia, conforme proposta da Administração da Sanepar, constante no Anexo I à presente ata.

7 - VOTOS À DISTÂNCIA:

Registrado o recebimento de 126 boletins de voto a distância, no período compreendido entre 28 de março de 2022 e 22 de abril de 2022, que foram devidamente computados e estão consolidados no Mapa Final de Votação.

8 - ESCLARECIMENTO:

Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76 e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76.

9 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa diretora: Claudio Stabile - Presidente;

Fernando Massardo - Secretário.

Acionistas Presentes:

ESTADO DO PARANÁ - CCEE CONSELHO DE CONTROLE DAS EMPRESAS ESTADUAIS - SR. MARCELO LUIZ CURADO.

Acionistas que votaram por meio dos Boletins de Voto à Distância:

1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND / ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND / ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST / ACADIAN EMEMRGING MARKETS EQUITY FUND / ACADIAN EMERGING MARKETS SMALLCAP EQUITY FUND LLC / ADVANCED SERIES TR - AST BLACKROCK GL STRATEGIES PORTFOLIO / ALASKA PERMANENT FUND / AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK / AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME / BLACKROCK LIFE LIMITED - DC OVERSEAS EQUITY FUND / BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND / BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND / CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM / CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM / CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMA / CCL Q 130/30 FUND II / CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND / CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP / CCL Q GLOBAL EQUITY FUND / CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. / CCL Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND / CCL Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND / CCL Q INTERNATIONAL EQUITY FUND / CHASE AS TRUSTEE FOR ENTERGY CO RET P M T / CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN / CITY OF NEW YORK GROUP TRUST / COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND / DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM / DODGE COX EMERGING MARKETS STOCK FUND / DODGE COX WORLDWIDE FUNDS PLC - EMERGING MARKETS / EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU / EMERGING MARKETS ALPHA TILTS-ENHANCED FUND / EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND / EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND / EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B / FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND / FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADEX FUND / FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F / FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND / FUNDAMENTAL LOW V I E M EQUITY / GLOBEFLEX EMERGING MARKETS SMALL CAP, L.P. / IBM 401 (K) PLUS PLAN / IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR / INTER VALOR FIA / INTERNATIONAL MONETARY FUND / ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF / ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF / ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND / ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY / ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY / ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY / ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF / ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF / ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY / JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND / JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T / LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD / LEGAL GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND / LEGAL GENERAL U. ETF P. LIMITED COMPANY / LETKO BROSSEAU EMERGING MARKETS EQUITY FUND / LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION / MANAGED PENSION FUNDS LIMITED / MERCER QIF FUNDPLC / MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND / MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 / NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND / NFS LIMITED / NORDEA 1 SICAV NORDEA 1 STABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND / NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND / NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS EX CHIN/ NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING / PEOPLE S BANK OF CHINA / PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY / PICTET GLOBAL SELECTION FUND - G G M FUND / POLICEMENS ANNUITY AND BENEFIT FUND CITY OF CHICAGO / PRIME SUPER / PRINCIPAL FINANCIAL SERVICES, INC / PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS / PRUDENTIAL WORLD FUND INC. - PGIM QMA I. E. FUND / PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO / PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI / QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND / RATIONAL INVESTOR FIA / REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FIA / REAL INVESTOR 100 PREV MASTAER FIA / REAL INVESTOR 70 PREV. FIM / REAL INVESTOR ALOCAÇÃO FIM / REAL INVESTOR MASTER FIA- BDR NIVEL I / REAL INVESTOR MASTER FIM / SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND / SEGALL BRYANT HAMILL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST / SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF / SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC / SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY / SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F. / ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND / ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD / STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS / STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND / STATE STREET G. A. L. SICAV - S. S. E. M. S. C. ESG S.E. F. / STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO / STELLAR INSURANCE, LTD. / STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL / SUNSUPER SUPERANNUATION FUND / TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS / TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM / THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND / THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST / THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST / THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA / THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO / UNITED CHURCH FUNDS, INC / UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS / VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF / VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND / VANGUARD ESG INTERNATIONAL / VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II / VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T / VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U / VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F / VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER / VANGUARDTOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F / VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF / VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM / WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND / WISDOMTREE

EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND.

Curitiba, 28 de abril de 2022

Claudio Stabile PresidenteFernando Massardo Secretário

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Disclaimer

SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná published this content on 28 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2022 20:52:10 UTC.


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