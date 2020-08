Companhia Paranaense de Energia COPEL : Conselho de Administração - Ata

88

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

CNPJ nº 76.483.817/0001-20

COMPANHIA ABERTA

Registro na CVM nº 1431-1

ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia treze de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, os Membros do Conselho de Administração, que ao final assinam, reuniram-se, por videoconferência. O Sr. Marcel Martins Malczewski, Presidente do Colegiado, deu boas vindas a todos e convidou a mim, Denise Teixeira Gomes, para secretariar a reunião e ficar responsável pela assinatura da versão a ser encaminhada à Junta Comercial do Paraná. Foi registrada a presença de todos os Conselheiros Fiscais da Copel (Holding) nesta reunião, em conformidade com a legislação vigente. Na sequência, apresentou o assunto a ser apreciado pelo Colegiado: 1.

Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º trimestre de 2020. Sobre o tema, o Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e o Sr. Ronaldo Bosco Soares, Superintendente Contábil, apresentaram os resultados financeiros relativos ao 2º trimestre de 2020, ressaltando não ter havido alterações significativas desde a última reunião deste Colegiado, ocasião em que os dados foram analisados ainda de forma preliminar, e informaram que os créditos do PIS/COFINS referentes ao processo judicial da Copel Distribuição S.A. - Copel DIS, relativo à exclusão do ICMS de sua base de cálculo, estão reconhecidos e divulgados conforme as análises prévias e deliberações da Administração, bem como pelas opiniões dos assessores legais e as constantes nos pareceres internos, regulatório, contábil, tributário e jurídico. A seguir, o Sr. Fernando de Souza Leite, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, apresentou a minuta do Parecer da auditoria independente (Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais do Período de Seis Meses Findo em 30 de Junho de 2020), e informou que o mesmo será assinado nesta data, após a reunião do Conselho de Administração da Copel (Holding) e será sem ressalvas, com ênfase para a nota explicativa nº 1 às informações financeiras intermediárias, na qual a Companhia descreve os potenciais efeitos da Covid-19em suas operações, bem como as ações planejadas e as ações tomadas até o momento. Ressaltou que nova apresentação foi disponibilizada aos Conselheiros de Administração, com teor semelhante à que foi apresentada na reunião de análise preliminar das DFs, e que fica sob a guarda da Secretaria de Governança Societária da Companhia. Na sequência, foi ouvido o Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, que, em sua 222ª Reunião, realizada nesta data, registrou que seus Membros não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que não estejam refletidos nas referidas Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 2º trimestre de 2020 da Copel (Holding) e que as mesmas estavam em condições de serem encaminhadas à deliberação deste Colegiado. O Conselho de Administração, após: a) receber e analisar a versão final das Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 2º Trimestre de 2020; b) receber informações da Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores de que não foram realizadas alterações significativas sobre o tema desde sua apresentação preliminar, na reunião de 07.08.2020; c) apreciar a minuta do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais do Período de Seis Meses Findo em 30 de Junho de 2020, da Deloitte, a ser emitido sem ressalvas; d) receber o posicionamento favorável da Diretoria Executiva da Copel (Holding), manifestado em sua 2412ª Reunião, de 12.08.2020; e) receber o posicionamento favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, acima registrado; e f) analisar