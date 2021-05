Financials EUR USD Sales 2021 1 011 M 1 236 M 1 236 M Net income 2021 78,0 M 95,4 M 95,4 M Net Debt 2021 461 M 564 M 564 M P/E ratio 2021 45,9x Yield 2021 0,74% Capitalization 3 552 M 4 339 M 4 342 M EV / Sales 2021 3,97x EV / Sales 2022 3,72x Nbr of Employees 7 534 Free-Float 50,0% Chart COMPUGROUP MEDICAL SOCIETAS EUROPAEA Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends COMPUGROUP MEDICAL SOCIETAS EUROPAEA Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bearish Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 8 Average target price 80,94 € Last Close Price 66,90 € Spread / Highest target 49,5% Spread / Average Target 21,0% Spread / Lowest Target -3,59% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Name Title Dirk Woessner Chairman-Management Board & CEO Michael Rauch Chief Financial Officer Philipp von Ilberg Chairman-Supervisory Board Frank Brecher Chief Technology Officer Hannes Reichl Managing Director-Clinical & Social Care Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) COMPUGROUP MEDICAL SOCIETAS EUROPAEA -14.89% 4 339 ORACLE CORPORATION 21.72% 227 050 SAP SE 7.26% 161 612 INTUIT INC. 10.89% 115 341 SERVICENOW, INC. -14.41% 90 779 DOCUSIGN, INC. -14.76% 36 866