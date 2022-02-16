Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
  1. Homepage
  2. Equities
  3. Egypt
  4. Egyptian Exchange
  5. Contact Financial Holding S.A.E.
  6. News
  7. Summary
    SRWA   EGS738I1C018

CONTACT FINANCIAL HOLDING S.A.E.

(SRWA)
  Report
SummaryChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Contact Financial E : Release from S.A.E Contact Financial Holding (CNFN.CA) Concerning a New Partnership

02/16/2022 | 02:44am EST
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

۲۰۲۱/۰۲/۱٥ ﻲﻓ ًارﯾرﺣﺗ

حﺎﺻﻓﻹا ةرادإ رﯾدﻣو ةدﯾﻘﻣﻟا تﺎﻛرﺷﻟا عﺎطﻗ سﯾﺋر بﺋﺎﻧ - ﻲﻓرﯾﺻﻟا ﮫﺑھ /ةذﺎﺗﺳﻷا :ﻰﻟإ

ﺔﯾرﺻﻣﻟا ﺔﺻروﺑﻟا

ﺔﻠﺻو ﻖﯾﺑطﺗ ﻲﻓ ةدﯾدﺟ ﺔﻛارﺷﻟ ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﻛﺗﻧوﻛ ﻊﯾﻗوﺗ نﺄﺷﺑ حﺎﺻﻓإ

،،، دﻌﺑو ﺔﺑﯾط ﺔﯾﺣﺗ

ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا ةرﺎﺟﺗﻟا ﻖﯾﺑطﺗ ﻲﻓ ﻲﺟﯾﺗارﺗﺳإ رﺎﻣﺛﺗﺳا ﺎھذﯾﻔﻧﺗ موﯾﻟا تﻧﻠﻋأ دﻗ ﺔﺿﺑﺎﻘﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﻛﺗﻧوﻛ ﺔﻛرﺷ نﺄﺑ مﻠﻌﻟﺎﺑ مرﻛﺗﻟا ﻰﺟرﯾ نﯾﻛﻣﺗ ﻰﻟإ ﻲﻌﺳﻠﻟ ﻲﻣﯾﻠﻗﻹا ﮫﻌﺳوﺗو ﺔﻠﺻو ﻖﯾﺑطﺗ حرط ﺔﯾﻠﻣﻋ ﺔﻛارﺷﻟا هذھ لﻼﺧ نﻣ تﻛﺗﻧوﻛ مﻋدﺗ ذإ ،"Wasla - ﺔﻠﺻو"

.ﻲﻛﻼﮭﺗﺳﻻا لﯾوﻣﺗﻟاو تﺎﻋوﻓدﻣﻟاو ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا ةرﺎﺟﺗﻟا تﺎﻣدﺧ نﻣ ةدﺎﻔﺗﺳﻼﻟ ﺔﺋﺷﺎﻧﻟا قاوﺳﻷا ﻲﻓ رﯾھﺎﻣﺟﻟا نﻣ ﺔﺿﯾرﻋ ﺔﺣﯾرﺷ لﺻﺗ نأ ﻰﻠﻋ نﯾﻓرطﻟا نﯾﺑ ﺔﻛارﺷﻟا دوﻧﺑﻟ ًﺎﻘﺑط لﺣارﻣ ةدﻋ ﻰﻠﻋ تارﺎﻣﺛﺗﺳﻻا نﻣ ﺔﻠﺳﻠﺳ رﺑﻋ مﺗﯾﺳ رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا اذھ نﺄﺑ ًﺎﻣﻠﻋ

.رﻻود نوﯾﻠﻣ ۹ ﻰﻟإ

... رﯾدﻘﺗﻟاو مارﺗﺣﻹا رﻓاو لوﺑﻘﺑ اوﻠﺿﻔﺗو

ﺔض�ﺎﻘﻟا ﺔ�ﻟﺎمﻟا تكتﻨو� ﺔ�رﺸ

ن�رمثتسمﻟا تﺎﻗﻼﻋ لوؤسﻤ

ﻲــــــــــــنسﺤ ةرﺎـــــﺴ

Disclaimer

Contact Financial Holding SAE published this content on 16 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 February 2022 07:43:02 UTC.


© Publicnow 2022
All news about CONTACT FINANCIAL HOLDING S.A.E.
02:44aCONTACT FINANCIAL E : Release from S.A.E Contact Financial Holding (CNFN.CA) Concerning a ..
PU
2021Contact Financial Holding S.A.E. Reports Earnings Results for the Third Quarter and Nin..
CI
2021CONTACT FINANCIAL HOLDING S.A.E. : 3rd quarter results
CO
2021Sarwa Capital Holding for Financial Investments S.A.E Reports Earnings Results for the ..
CI
2021Sarwa Capital Holding for Financial Investments (S.A.E) has Changed its Ticker to CNFN ..
CI
2021Sarwa Capital Holding for Financial Investments (S.A.E) has Changed its Name to Contact..
CI
2021Sarwa Capital Holding for Financial Investments S.A.E Reports Earnings Results for the ..
CI
2021Sakneen announced that it has received $1.1 million in funding from Foundation Ventures..
CI
2020Sarwa Capital Holding for Financial Investments S.A.E Reports Earnings Results for the ..
CI
2020SARWA CAPITAL HOLDING FOR FINANCIAL : 3rd quarter report
CO
More news
Financials
Sales 2021 1 407 M 89,5 M 89,5 M
Net income 2021 - - -
Net Debt 2021 - - -
P/E ratio 2021 -
Yield 2021 3,50%
Capitalization 4 788 M 305 M 305 M
Capi. / Sales 2021 3,40x
Capi. / Sales 2022 2,49x
Nbr of Employees -
Free-Float 9,99%
Chart CONTACT FINANCIAL HOLDING S.A.E.
Duration : Period :
Contact Financial Holding S.A.E. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 2
Last Close Price 4,00 EGP
Average target price 7,00 EGP
Spread / Average Target 75,0%
Managers and Directors
Said Zater Chief Executive Officer, Director & MD
Ayman Al-Sawi Chief Financial Officer
Hazem Moussa Chairman
Ashraf Zaki Director
Amr Lamei Vice Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
CONTACT FINANCIAL HOLDING S.A.E.-2.44%305
CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED1.14%15 283
MITSUBISHI HC CAPITAL INC.6.33%7 512
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED-2.13%4 088
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP.-2.41%3 971
FAR EAST HORIZON LIMITED1.88%3 899