Contact Financial E : Release from S.A.E Contact Financial Holding (CNFN.CA) Concerning a New Partnership

۲۰۲۱/۰۲/۱٥ ﻲﻓ ًارﯾرﺣﺗ
حﺎﺻﻓﻹا ةرادإ رﯾدﻣو ةدﯾﻘﻣﻟا تﺎﻛرﺷﻟا عﺎطﻗ سﯾﺋر بﺋﺎﻧ - ﻲﻓرﯾﺻﻟا ﮫﺑھ /ةذﺎﺗﺳﻷا :ﻰﻟإ
ﺔﯾرﺻﻣﻟا ﺔﺻروﺑﻟا
ﺔﻠﺻو ﻖﯾﺑطﺗ ﻲﻓ ةدﯾدﺟ ﺔﻛارﺷﻟ ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﻛﺗﻧوﻛ ﻊﯾﻗوﺗ نﺄﺷﺑ حﺎﺻﻓإ
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ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا ةرﺎﺟﺗﻟا ﻖﯾﺑطﺗ ﻲﻓ ﻲﺟﯾﺗارﺗﺳإ رﺎﻣﺛﺗﺳا ﺎھذﯾﻔﻧﺗ موﯾﻟا تﻧﻠﻋأ دﻗ ﺔﺿﺑﺎﻘﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﻛﺗﻧوﻛ ﺔﻛرﺷ نﺄﺑ مﻠﻌﻟﺎﺑ مرﻛﺗﻟا ﻰﺟرﯾ نﯾﻛﻣﺗ ﻰﻟإ ﻲﻌﺳﻠﻟ ﻲﻣﯾﻠﻗﻹا ﮫﻌﺳوﺗو ﺔﻠﺻو ﻖﯾﺑطﺗ حرط ﺔﯾﻠﻣﻋ ﺔﻛارﺷﻟا هذھ لﻼﺧ نﻣ تﻛﺗﻧوﻛ مﻋدﺗ ذإ ،"Wasla - ﺔﻠﺻو"
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ﺔض�ﺎﻘﻟا ﺔ�ﻟﺎمﻟا تكتﻨو� ﺔ�رﺸ
ن�رمثتسمﻟا تﺎﻗﻼﻋ لوؤسﻤ
ﻲــــــــــــنسﺤ ةرﺎـــــﺴ
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