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    CORFICOLCF   COJ12PA00048

CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.

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Corporación Financiera Colombiana S A : Management and Sustainability Report 2021

06/30/2022 | 03:13pm EDT
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CORFICOLOMBIANA - Corporación Financiera Colombiana SA published this content on 30 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 June 2022 19:12:10 UTC.


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Net income 2021 1 278 B 306 M 306 M
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P/E ratio 2021 7,64x
Yield 2021 7,90%
Capitalization 7 042 B 1 701 M 1 688 M
EV / Sales 2020 2,00x
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Nbr of Employees 10 546
Free-Float 30,8%
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TrendsBearishBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
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Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 2
Last Close Price 20 850,00 COP
Average target price 34 600,00 COP
Spread / Average Target 65,9%
EPS Revisions
Managers and Directors
María Lorena Gutiérrez Botero President & Chief Executive Officer
Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez Chairman
Clara Inés Morales Patiño Compliance Officer
Gustavo Antonio Ramírez Galindo Vice President-Investments
Juan Guillermo Serna Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.-27.10%1 701
BLACKSTONE INC.-29.62%63 815
KKR & CO. INC.-36.44%28 060
LEGAL & GENERAL PLC-17.58%17 620
THE CARLYLE GROUP INC.-40.89%11 722
ESR GROUP LIMITED-19.54%11 692