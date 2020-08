MarketScreener Homepage > Equities > Nyse > Cosan Limited CZZ BMG253431073 COSAN LIMITED (CZZ) Add to my list Report Report Delayed Nyse - 08/19 04:10:00 pm 17.77 USD -2.04% 05:30p DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS : Itr/dfp 2q 2020 PU 05:11p COSAN : Earnings Releases 2Q 2020 PU 05:11p COSAN : Release de Resultados 2Q 2020 PU Summary Quotes Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions Summary News Press Releases Official Publications Sector news Demonstrações Financeiras: ITR/DFP 2Q 2020 0 08/19/2020 | 05:30pm EDT Send by mail :

Relatório sobre a revisão de informações trimestrais Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Cosan Limited Bermudas Introdução Revisamos as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas da Cosan Limited ("Companhia"), referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, para os períodos de três e seis meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras intermediárias de acordo IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisão. Alcance da revisão Conduzimos nossa revisão de acordo com as internacionais de revisão de informações intermediárias (ISRE 2410 Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com IAS 34 - Interim Financial Reporting. Outros assuntos Auditoria e revisão dos valores correspondentes O exame do balanço patrimonial consolidado de 31 de dezembro de 2019, e a revisão das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas para os períodos três e seis meses findos em 30 de junho de 2019, apresentados para fins de comparação, preparados originalmente antes dos ajustes descritos na Nota 25 referentes ao período findo em 30 de junho de 2019, foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatórios de auditoria e revisão sem modificação, com datas de 28 de maio de 2020 e 15 de agosto de 2019, respectivamente. São Paulo, 19 de agosto de 2020. ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP034519/O-6 Marcos Alexandre S. Pupo Contador CRC-1SP221749/O-0 Balanços patrimoniais consolidados (Em milhares de Reais - R$) Nota 30/06/2020 31/12/2019 Ativos Caixa e equivalentes de caixa 5.1 10.953.572 8.472.274 Títulos e valores mobiliários 5.2 2.658.608 3.115.503 Contas a receber de clientes 5.3 1.796.514 1.786.095 Instrumentos financeiros derivativos 5.8 219.105 144.422 Estoques 7 869.598 787.322 Recebíveis de partes relacionadas 5.4 68.146 58.619 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 179.003 215.578 Outros tributos a recuperar 6 1.055.462 950.246 Dividendos e juros sobre capital próprio a receber 42.217 23.252 Ativos financeiros setoriais 12 404.907 - Outros ativos financeiros 92.475 81.972 Outros ativos 482.110 356.554 Ativo circulante 18.821.717 15.991.837 Contas a receber de clientes 5.3 28.558 28.299 Caixa restrito 5.2 42.672 147.910 Imposto de renda e contribuição social diferidos 14 1.665.304 1.607.566 Recebíveis de partes relacionadas 5.4 120.190 114.722 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 219.291 168.089 Outros tributos a recuperar 6 766.370 726.766 Depósitos judiciais 15 823.746 943.457 Outras ativos financeiros 1.168 69.791 Instrumentos financeiros derivativos 5.8 9.350.821 3.679.988 Ativos de contrato 10.4 719.382 600.541 Dividendos e juros sobre capital próprio a receber 15.725 - Outros ativos 261.370 245.716 Investimentos em associadas 8.1 374.093 377.707 Investimentos em controladas em conjunto 9 7.598.440 7.548.960 Imobilizado 10.1 12.759.902 12.153.136 Intangível 10.2 17.067.413 16.843.659 Direito de uso 10.3 7.883.327 4.469.730 Ativo não circulante 59.697.772 49.726.037 Total do ativo 78.519.489 65.717.874 As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras intermediárias. 5 Balanços patrimoniais consolidados (Em milhares de Reais - R$) Nota 30/06/2020 31/12/2019 Passivos Empréstimos, financiamentos e debêntures 5.5 4.810.360 3.518.225 Arrendamentos 5.6 1.134.841 542.475 Instrumentos financeiros derivativos 5.8 11.578 30.784 Fornecedores 5.7 2.377.310 2.190.264 Ordenados e salários a pagar 289.163 381.337 Imposto de renda e contribuição social correntes 193.448 424.138 Outros tributos a pagar 13 437.755 363.051 Dividendos a pagar 8.596 214.104 Passivos financeiros setoriais 12 93.587 - Concessões a pagar 11 111.652 9.847 Pagáveis a partes relacionadas 5.4 398.644 392.458 Receitas diferidas ou antecipadas 6.358 7.300 Outros passivos financeiros 405.798 543.879 Outras contas a pagar 354.482 299.349 Passivo circulante 10.633.572 8.917.211 Empréstimos, financiamentos e debêntures 5.5 34.666.904 25.533.990 Arrendamentos 5.6 6.867.114 4.052.413 Obrigações com acionistas preferencialistas em subsidiárias 446.984 611.537 Instrumentos financeiros derivativos 5.8 124.401 50.267 Outros tributos a pagar 13 150.476 155.070 Provisão para demandas judiciais 15 1.374.249 1.354.171 Concessões a pagar 11 2.851.064 3.445.033 Pagáveis a partes relacionadas 5.4 741 - Obrigações de benefício pós-emprego 23 715.063 705.003 Imposto de renda e contribuição social diferidos 14 3.609.989 3.883.564 Passivos setoriais 12 403.467 - Receitas diferidas ou antecipadas 46.099 48.036 Outras contas a pagar 778.503 721.098 Passivo não circulante 52.035.054 40.560.182 Total do passivo 62.668.626 49.477.393 Patrimônio líquido 16 Capital social 5.328 5.328 Reserva de capital 631.031 887.165 Outros componentes do patrimônio líquido (1.590.933) (805.471) Reservas de lucros 5.180.179 5.314.843 Lucros acumulados 748.552 - Patrimônio líquido atribuível aos: Acionistas controladores 4.974.157 5.401.865 Acionistas não controladores 8.3 10.876.706 10.838.616 Total do patrimônio líquido 15.850.863 16.240.481 Total do passivo e patrimônio líquido 78.519.489 65.717.874 As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras intermediárias. 6 Demonstrações consolidadas dos resultados e outros resultados abrangentes (Em milhares de Reais - R$, exceto resultado por ação) 01/04/2019 01/01/2019 01/04/2020 01/01/2020 a a a a 30/06/2019 30/06/2019 Nota 30/06/2020 30/06/2020 (Reapresentado) 1 (Reapresentado) 1 Receita operacional líquida 18 4.174.911 9.097.417 5.072.851 9.792.758 Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados 19 (2.793.309) (6.343.520) (3.477.315) (6.946.642) Resultado bruto 1.381.602 2.753.897 1.595.536 2.846.116 Despesas de vendas 19 (315.013) (603.618) (267.902) (532.032) Despesas gerais e administrativas 19 (316.488) (611.807) (281.770) (539.734) Outras despesas operacionais, líquidas 20 214.457 86.595 7.075 5.788 Despesas operacionais (417.044) (1.128.830) (542.597) (1.065.978) Lucro antes do resultado da equivalência patrimonial e do resultado financeiro líquido 964.558 1.625.067 1.052.939 1.780.138 Equivalência patrimonial em associadas 8.1 7.180 10.420 6.004 (22.112) Equivalência patrimonial das controladas em conjunto 9 (221.151) (29.808) 58.410 362.243 Resultado de equivalência patrimonial (213.971) (19.388) 64.414 340.131 Despesas financeiras (755.660) (2.983.294) (1.120.766) (1.924.801) Receitas financeiras 61.129 381.062 191.623 318.039 Variação cambial líquida (766.358) (3.967.798) 177.485 106.668 Derivativos 1.246.203 5.970.945 437.113 666.158 Resultado financeiro líquido 21 (214.686) (599.085) (314.545) (833.936) Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 535.901 1.006.594 802.808 1.286.333 Imposto de renda e contribuição social 14 Corrente (242.315) (404.329) (253.209) (405.479) Diferido 46.272 263.071 (4.167) 66.814 (196.043) (141.258) (257.376) (338.665) Resultado das operações em continuidade 339.858 865.336 545.432 947.668 Resultado das operações descontinuadas, líquidas de impostos 25 - - (4.769) (10.576) Resultado líquido do período 339.858 865.336 540.663 937.092 Outros resultados abrangentes Itens que não serão reclassificados para o resultado: 16 (Perdas) ganhos atuariais de plano de benefícios definido - 4 - (2) - 4 - (2) Itens que podem ser subsequentemente reclassificados para o resultado: Diferenças cambiais de conversão de operações no exterior - CTA (20.417) (200.027) (19.152) (52.246) Resultado com hedge de fluxo de caixa em controladas em conjunto (262.828) (418.462) 27.957 (151.920) Variação líquida no valor justo de ativos financeiros 40 40 65 75 (283.205) (618.449) 8.870 (204.091) Outros resultados abrangentes do período, líquidos de imposto de renda e contribuição social (283.205) (618.445) 8.870 (204.093) Resultado abrangente - operação continuada 56.653 246.891 549.533 743.575 Resultado abrangente - operação descontinuada - - (4.769) (10.576) Resultado abrangente do período 56.653 246.891 544.764 732.999 Resultado atribuído aos: Acionistas controladores 101.899 748.552 208.401 398.617 Acionistas não controladores 237.959 116.784 332.262 538.475 339.858 865.336 540.663 937.092 Resultado abrangente atribuível aos: Acionistas controladores (158.798) (36.910) 228.318 282.294 Acionistas não controladores 215.451 283.801 316.446 450.705 56.653 246.891 544.764 732.999 Resultado por ação - Operações continuadas As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas. ¹ Para detalhes da reapresentação, veja a nota 25. 7 Demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais - R$) Capital Reserva de Ajuste de Reserva de Participação de Total do avaliação Total acionistas não patrimônio social capital lucros patrimonial controladores líquido Saldo em 31 de dezembro de 2019 5.328 887.165 (805.471) 5.314.843 5.401.865 10.838.616 16.240.481 Resultado líquido do período - - - 748.552 748.552 116.784 865.336 Outros resultados abrangentes (nota 16): Resultado com hedge accounting de fluxo de caixa em controladas em conjunto - - (274.029) - (274.029) (144.433) (418.462) Diferenças cambiais de conversão de operações no exterior - - (511.460) - (511.460) 311.433 (200.027) Perdas atuariais com plano de benefício definido líquido de imposto - - - - - 4 4 Variação do valor justo de ativo financeiro líquido de imposto - - 27 - 27 13 40 Total de outros resultados abrangentes, líquidos de impostos - - (785.462) 748.552 (36.910) 283.801 246.891 Contribuição e distribuições para os acionistas Aumento de capital em controlada - - - - - 6.666 6.666 Efeito da distribuição de dividendos para não controladores - (6.145) - - (6.145) (7.516) (13.661) Dividendos propostos - - - (134.664) (134.664) - (134.664) Opção sobre ações exercidas (12.911) (12.911) (6.539) (19.450) Transações com pagamento baseado em ações - 34.233 - - 34.233 7.423 41.656 Total de contribuições e distribuições de e para os acionistas - 15.177 - (134.664) (119.487) 34 (119.453) Transações com os acionistas Mudança de participação em subsidiária - (271.311) - - (271.311) (245.745) (517.056) Total de transações com os acionistas - (271.311) - - (271.311) (245.745) (517.056) Saldo em 30 de junho de 2020 5.328 631.031 (1.590.933) 5.928.731 4.974.157 10.876.706 15.850.863 As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas intermediárias. 8 Demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais - R$) Ajuste de Participação de Total do Capital Reserva avaliação Reserva de acionistas não patrimônio social de capital patrimonial lucros Total controladores líquido Saldo em 31 de dezembro de 2018 5.328 3.112.274 (587.173) 4.083.974 6.614.403 11.354.953 17.969.356 Adoção inicial IFRS 16, líquido de impostos - - - (97.971) (97.971) (377.420) (475.391) Saldo em 1º de janeiro de 2019 5.328 3.112.274 (587.173) 3.986.003 6.516.432 10.977.533 17.493.965 Resultado líquido do período 398.617 398.617 538.475 937.092 Outros resultados abrangentes: Resultado com hedge accounting de fluxo de caixa em controladas em conjunto - - (91.541) - (91.541) (60.379) (151.920) Diferenças cambiais de conversão de operações no exterior - - (24.827) - (24.827) (27.419) (52.246) Perdas atuariais com plano de benefício definido líquido de imposto - - - - - (2) (2) Variação do valor justo de ativo financeiro líquido de imposto - - 45 - 45 30 75 Total de outros resultados abrangentes, líquidos de impostos - - (116.323) 398.617 282.294 450.705 732.999 Contribuição e distribuições para os acionistas Efeito da distribuição de dividendos para não controladores - (5.667) - - (5.667) 5.667 - Opção sobre ações exercidas - - - - - - - Dividendos propostos - - - - - (12.131) (12.131) Recompra de ações em tesouraria - (473.456) - - (473.456) - (473.456) Transações com pagamento baseado em ações - 23.502 - - 23.502 5.587 29.089 Total de contribuições e distribuições de e para os acionistas - (455.621) - - (455.621) (877) (456.498) Transações com os acionistas Mudança de participação em subsidiária - (639.499) - - (639.499) (939.053) (1.578.552) Saldo em 30 de junho de 2019 5.328 2.017.154 (703.496) 4.384.620 5.703.606 10.488.308 16.191.914 As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas intermediárias. 9 Demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa (Em milhares de Reais - R$) Fluxo de caixa das atividades operacionais Resultado antes do imposto de renda e contribuição social Ajustes para: Depreciação e amortização Arrendamentos e concessões Equivalência patrimonial em controladas e associadas Equivalência patrimonial em controladas em conjunto Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível Transações com pagamento baseado em ações Provisão para demandas judiciais Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos Ativos e passivos financeiros setoriais Receita diferida Provisão de bônus e participação no resultado Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa Obrigações contratuais por cessão de direitos creditórios Gás pago e não retirado Créditos fiscais extemporâneos Outros Variação em: Contas a receber de clientes Estoque Outros tributos, líquidos Imposto de renda e contribuição social Partes relacionadas, líquidas Fornecedores Ordenados e salários a pagar Provisão para demandas judiciais Outros passivos financeiros Depósito judicial Operação descontinuada Obrigações contratuais por cessão de direitos creditórios Obrigação de benefício pós-emprego Gás pago e não retirado Arrendamento e concessão a pagar Outros ativos e passivos, líquidos Caixa líquido gerado nas atividades operacionais Fluxo de caixa de atividades de investimento Aporte de capital em controladas e coligadas Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado Compra (venda) títulos e valores mobiliários Caixa restrito Dividendos recebidos de controladas e associadas Dividendos recebidos de controladas em conjunto Outros ativos financeiros 30/06/2019 Nota 30/06/2020 (Reapresentado) 1.006.595 1.286.333 1.244.856 1.118.126 (348.319) - 8.1 (10.420) 22.112 9 29.808 (362.243) 2.309 7.346 35.501 30.091 64.101 64.739 656.039 912.844 12 101.812 - (3.162) (5.080) 64.999 104.351 67.699 (6.786) 20 68.311 - - (91.821) 20 (18.062) (48.285) 11.048 (45.801) 2.973.115 2.985.926 181.313 (450.877) (40.621) (99.728) (59.623) 132.276 (603.065) (120.840) (36.252) 4.578 4.608 173.007 (151.381) (150.718) (59.183) (59.298) (213.886) (67.244) (7.636) (36.295) 25 - 1.377 20 (1.278) - (17.885) (16.645) - 161.463 - (7.730) (190.201) (250.357) (1.195.090) (787.031) 1.778.025 2.198.895 8.1 (1.142) (26.045) 8.2 (90.247) (8.785) 497.553 2.071.851 112.954 (52.818) 6.274 8.246 - 688.120 9 - 10 Demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa (Em milhares de Reais - R$) Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato Operação descontinuada Custo de aquisição de novos negócios Caixa recebido na venda de ativos imobilizado e intangível Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de investimento Fluxo de caixa de atividades de financiamento Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures Repagamento de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures Pagamento de instrumentos financeiros derivativos Recebimento de instrumentos financeiros derivativos Pagamento de instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida Recebimento de instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida Pagamento de principal sobre arrendamentos Pagamento de juros sobre arrendamentos Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas não controladores Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas Recompra de ações próprias Subscrição de acionistas não controladores Aquisição de participações de acionista não controladores Dividendos pagos Dividendos pagos - Ações preferenciais Recebimento de ativo de contraprestação Operação descontinuada Opções de ações exercidas Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento Decréscimo (acréscimo) em caixa e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de caixa no início do período Efeito da variação cambial sobre o saldo de caixa e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de caixa no final do período Informação complementar Impostos de renda e contribuição social pagos (1.791.888) (1.315.448) 25 - 1.108 (22.586) - - 8.028 (1.289.073) 1.374.257 5.5 5.511.144 3.019.872 5.5 (2.413.001) (1.801.878) 5.5 (736.372) (614.254) (39.856) (93.007) 619.595 137.171 (101.461) - 106.519 - 5.6 (184.578) (108.214) 5.6 (254.651) (85.255) 8.3 75.000 434.000 8.3 6.666 - (318.828) (473.456) - 1.192 (269.977) (2.141.675) (341.417) (171.945) (174.227) (242.965) 8.1 65.478 - 25 - (10.702) (20.431) - 1.529.603 (2.151.116) 2.018.555 1.422.036 8.472.274 3.621.798 462.797 (41.071) 10.953.626 5.002.763 539.604 115.554 As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras intermediárias. Para detalhes da reapresentação, veja Nota 25 11 Demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa (Em milhares de Reais - R$) Transações que não envolveram caixa Na subsidiária Cosan Logística houve provisão de ativos fiscais previdenciários relacionados a recuperação de créditos sobre o limite de salários para contribuições por conta de terceiros e tributação das despesas de coparticipação de planos de saúde, vale alimentação e vale transporte, no montante de R$20.022, dos quais R$ 18.062 (nota 20) estão registrados na rubrica "Créditos fiscais extemporâneos" e R$ 2.014 a título de "Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos" Aquisição de ativos para construção da rede de distribuição com parcelamento no valor de R$ 24.894 (R$ 60.493 em 30 de junho de 2019). Contribuição dos ativos e passivos da Comgás, conforme detalhado na nota 8.2; Refinanciamento de algumas dívidas com o BNDES. Aporte de capital na subsidiária Payly Soluções de Pagamentos S.A. no montante de R$ 10.000, através da capitalização de despesas reembolsáveis. Reconhecimento de juros sobre capital próprio deliberado pela Raízen Combustíveis S.A. no montante de R$ 37.500. Reconhecimento de cessão de direito creditório, no montante de R$ 68.311 (Nota 20). Registro de direitos de uso no valor de R$ 3.434.832 referente a novos contratos cobertos pelo arrendamento (Nota 5.6). 12 Demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa (Em milhares de Reais - R$) No período findo em 30 de junho de 2020, a controlada pela Compass, Comgás, registrou o saldo líquido do passivo financeiro setorial de (R$ 92.747) contra as vendas líquidas (Nota 18) e os custos e despesas por natureza (Nota 19). Apresentação de juros e dividendos A Companhia divulga os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos como fluxo de caixa das atividades de investimento. Os juros recebidos ou pagos são classificados como fluxo de caixa nas atividades de financiamento. 13 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 1 Contexto operacional A Cosan Limited ("Cosan") foi constituída nas Bermudas em 30 de abril de 2007. As ações ordinárias classe A da Cosan são negociadas na Bolsa de Nova York, ou "NYSE" (ticker - CZZ). O Sr. Rubens Ometto Silveira Mello é o maior acionista controlador da Cosan. A Cosan controla suas subsidiárias Cosan S.A. e Cosan Logística S.A. ("Cosan Logística") através de uma participação de 66,28% e 73,49%, respectivamente. Cosan, Cosan S.A., Cosan Logística e suas subsidiárias são coletivamente referidas como "Companhia". Em 14 de janeiro de 2020, a controlada Cosan SA contribuiu com o capital social da controlada Compass Gás e Energia SA ("Compass Gás e Energia"), a totalidade das ações que detinha na Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS (" Comgás "), ou seja, 103.699.333 ações ordinárias e 27.682.044 ações preferenciais equivalentes a 99,15% do capital social, pelo valor de R$ 2.861.936. O patrimônio líquido aportado era o de 31 de dezembro de 2019, portanto, a partir de 1º de janeiro de 2020, a Compass Gás e Energia passou a deter o seu controle. Em 30 de janeiro de 2020, a Companhia adquiriu, por meio de sua controlada Comercializadora de Gás S.A. ("Comercialização"), o controle da Black River Participações Ltda. ("Rio Negro"), Compass Comercializadora de Energia Ltda., Compass Geração Ltda. e Compass Energia Ltda. conjuntamente denominada "Compass Trading" por um valor equivalente a R$ 95.000. O objetivo do investimento é entrar no negócio de comercialização de eletricidade. Em 9 de março de 2020, a Cosan S.A. anunciou a criação do segmento "Gás e Energia". Este segmento irá integrar as operações da Comgás, TRSP - Terminal de Regaseificação de GNL de São Paulo S.A. ("TRSP"), Rota 4 Participações S.A. ("Rota 4") e Compass Trading. Nosso novo segmento de gás e energia será o veículo por meio do qual desenvolveremos as atividades de (i) distribuição de gás natural canalizado em parte do Estado de São Paulo para clientes dos setores industrial, residencial, comercial, automotivo e de cogeração; (ii) comercialização de energia elétrica e gás natural; (iii) infraestrutura em um terminal de regaseificação e oleoduto offshore; e (iv) geração térmica por meio do gás natural. 14 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Ataque cibernético Em 11 de março de 2020, a Companhia, suas subsidiárias, controladas em conjunto e coligadas estavam sujeitas a um ataque cibernético de ransomware que causou uma interrupção parcial e temporária de suas operações. As entidades afetadas em nosso grupo implementaram seus planos de contingência, continuaram operando parcialmente durante o ataque cibernético e estão reconectando progressivamente seus sistemas operacionais desde o ataque. Após o incidente, tomamos algumas medidas preventivas adicionais para reduzir os riscos cibernéticos, incluindo a contratação de uma empresa para realizar uma análise forense do ataque cibernético que sofremos, que afetou o data center localizado em nosso Centro de Serviços Compartilhados, bem como os desktops e laptops dos usuários conectado à nossa rede. Com base na experiência e nas ferramentas da empresa que contratamos, em entrevistas com nossa equipe de tecnologia da informação e em evidências técnicas presentes no ambiente, identificamos vários servidores a serem examinados com mais detalhes. Embora o vetor de entrada do ataque cibernético não possa ser identificado, o processo e as características do ataque cibernético podem ser identificados satisfatoriamente. Acreditamos que isso nos ajudará a revisar nossos sistemas de tecnologia da informação para evitar novos ataques cibernéticos. Até 30 de junho de 2020, as empresas do Grupo Cosan havia gasto R$ 7.595 em relação ao ciberataque, incluindo os custos de prevenção, detecção, resposta e gerenciamento, implantação de tecnologias adicionais de cibersegurança e contratação de mão-de-obra especializada. Renovação da Malha Paulista Em 27 de maio de 2020 a Cosan Logística através da sua subsidiária Rumo Malha Paulista celebrou com a união por intermédio do órgão regulador, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o 2° Termo aditivo ao Contrato de Concessão da Rumo Malha Paulista. A alteração foi revisada e autorizada pelo TCU - Tribunal de Contas da União conforme despacho de 20 de maio de 2020, manifestação proferida no âmbito do TC 009.032/2016-9. Como resultado, o prazo da concessão da Malha Paulista foi estendido até 2058, mediante uma 15 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) série de compromissos financeiros, além das obrigações operacionais estipuladas no aditivo de renovação: Pagamento de uma outorga adicional no valor de R$ 3.382.030, valor este dividido em parcelas trimestrais ao longo da vigência contratual;

Retomada do pagamento do arrendamento e concessão do contrato original, pagamentos trimestrais que se estendem até dezembro de 2028;

Pagamento do saldo remanescente do encontro de contas relativo à ação de desequilíbrio econômico, no valor de R$ 1.347.609, em oito parcelas anuais;

Execução de um conjunto de projetos de investimento em aumento de capacidade e redução de conflitos urbanos, estimado pela agência em R$ 6.100.000 (valor atualizado até dezembro de 2017). A extensão da concessão da Rumo Malha Paulista se enquadra como uma alteração relevante em um contrato registrado de acordo com as disposições do IFRS 16. Nesse contexto, o valor presente da outorga adicional, bem como, a variação do arrendamento preexistente devido ao recálculo pela taxa de juros implícita do aditivo (WACC regulatório), foram registrados no passivo de arrendamento em contrapartida ao ativo de direito de uso correspondente. Além disso, futuros investimentos relacionados ao contrato de concessão serão registrados no ativo imobilizado conforme incorridos. Covid-19 Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente este surto do Covid-19 uma pandemia. Nossos negócios foram e continuarão sendo afetados adversamente pela pandemia de coronavírus e, como consequência, alguns de nossos negócios decidiram suspender as orientações para 2020. A Companhia implementou um plano de contingência com o objetivo de preservar a saúde e a integridade de seus colaboradores e parceiros, além de garantir a segurança e a continuidade 16 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) das operações consideradas atividades essenciais, por ser um insumo estratégico em hospitais, segurança, alimentação e energia. Apesar das medidas adotadas para conter o progresso do Covid-19 e das medidas de ajuda anunciadas pelos governos em todo o mundo, incluindo o governo brasileiro, até a presente data, não podemos prever a extensão, a duração e os impactos dessas medidas de contenção ou os resultados das medidas de ajuda nos países em que operamos e/ou vendemos nossos produtos. Com base nas informações disponíveis, as principias avaliações e, quando aplicável, os principais efeitos da pandemia do Covid-19 em nossos resultados operacionais são: Medidas de assistência governamental

Diversas medidas de auxílio econômico e financeiro foram introduzidas pelos entes federativos, com objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos efeitos da pandemia, com destaque para as seguintes, que foram adotadas pelas companhias do Grupo: A portaria do Ministério da Economia nº 139 e nº 150 adiou o prazo para cobrança dos seguintes impostos federais, devido à pandemia do COVID- 19. As (a) contribuições sociais devidas por empregadores e empregadores domésticos relacionadas a março e abril de 2020 devem ser pagas em agosto e outubro de 2020, respectivamente; e (b) as contribuições do PIS / PASEP e COFINS referentes a março e abril de 2020 também foram adiadas para agosto e outubro de 2020, respectivamente. Medida Provisória nº 927. A Medida Provisória nº 927 suspendeu a aplicabilidade dos pagamentos do FGTS pelos empregadores referentes a março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho, respectivamente, que podem ser pagos a partir de julho até seis parcelas. Medida Provisória nº 932. A Medida Provisória nº 932 reduz, até 30 de junho de 2020, as taxas de contribuições para serviços sociais autônomos. As reduções foram diferentes para cada entidade pertencente a serviços 17 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) sociais autônomos, variando de 0,05% a 1,25%. Decreto Federal nº 10.305. O Decreto Federal nº 10.305 reduz a zero o imposto sobre operações financeiras (IOF), aplicável às transações de crédito contratadas entre 3 de abril e 3 de julho de 2020. Portaria do Ministério da Economia nº 201. A Portaria nº 201 prorrogou a data de vencimento das parcelas mensais relacionadas aos programas de parcelamentos administrados pela Secretaria Federal da Receita Federal do Brasil, ou "RFB , "E pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ou" PGFN ". Como resultado, as parcelas com vencimento em maio, junho e julho de 2020 são prorrogadas até o último dia útil de agosto, outubro e dezembro de 2020, respectivamente. Compromisso firmado entre a Comgás e Governo do Estado de São Paulo de manter o fornecimento de gás para clientes inadimplentes até 31 de julho de 2020. Impacto nas demonstrações financeiras intermediárias

A Companhia encerrou o período findo em 30 de junho de 2020 com um caixa de R$10.953.572, capital circulante líquido positivo de R$8.188.145 e um lucro de R$865.336 milhões.

Com o objetivo de reforçar preventivamente o nível de liquidez neste período de alta volatilidade, no período de março a junho de 2020, foram contratadas e utilizadas linhas de financiamento junto a instituições financeiras no montante de R$ 7.697.300, (R$ 2.276.000 contratados por joint ventures) sem qualquer financiamento cláusulas de contrato. Considerando o atual nível de liquidez, as iniciativas adicionais mencionadas acima, outras linhas de crédito em negociação e as perspectivas de curto e médio prazo, a Companhia não prevê um comprometimento material de sua capacidade operacional e financeira que possa afetar a continuidade da Companhia. 18 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Nossos covenants são avaliados mensalmente quanto à nossa necessidade de gerar fluxos de caixa suficientes para atender ao endividamento e nossa capacidade de cumprir os covenants contidos nos contratos que regem nosso endividamento. Em 30 de junho de 2020, a alavancagem da Companhia (dívida bruta / EBITDA pro forma) era de 2,48x (2,3x em 31 de dezembro de 2019). Em 30 de junho de 2020, a Companhia e suas controladas estão atendendo todas as cláusulas financeiras restritivas. Em meio à elevada volatilidade do mercado, a Companhia acredita que, nesse momento, haverá um deslocamento do fluxo de caixa entre os meses com restrições de circulação para os meses subsequentes. Adicionalmente, considerando o baixo patamar de juros no Brasil e nas localidades de nossas controladas, consideramos que a despeito das flutuações de curto prazo de algumas premissas macroeconômicas devido aos impactos da pandemia do Covid-19, nosso custo médio ponderado do capital não deverá sofrer alterações materiais. A Companhia avaliou as circunstâncias que poderiam indicar o impairment de seus ativos não financeiros e concluiu que não houve mudanças nas circunstâncias que indicariam uma perda por impairment. Portanto, as principais premissas de longo prazo aplicadas na preparação dos modelos de fluxo de caixa permanecem inalteradas para a avaliação do indicativo de impairment. Como conclusão, verificou-se que os fluxos de caixa descontados quando comparados ao valor contábil de cada segmento, resultariam num valor recuperável superior ao valor contábil. Nossas projeções de recuperação de tributos, estão fundamentas nos mesmos cenários e premissas acima. As perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros foram calculadas com base na análise de riscos dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao qual 19 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) pertencem, as garantias reais para os débitos e indicadores macroeconômicos, e considerada, em 30 de junho de 2020, suficiente para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber, além de uma avaliação prospectiva que leva em consideração a mudança ou expectativa de mudança em fatores econômicos que afetam as perdas esperadas de crédito, as quais serão determinadas com base em probabilidades ponderadas e mensuradas em um montante igual a perda de crédito esperada para a vida inteira. A exposição máxima ao risco de crédito da Companhia, líquida de perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros, é o valor das contas a receber. A qualidade do crédito do contas a receber a vencer é considerada adequada, sendo que o valor do risco efetivo de eventuais perdas no contas a receber de clientes encontra- se apresentado como perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros. Demais riscos de crédito de contraparte para os ativos de caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, caixa restrito e instrumentos financeiros derivativos é determinado por agências de classificação amplamente aceitas pelo mercado. Os saldos são alocados em instituições com grau mínimo de "A". Em 30 de junho de 2020 não foram observadas pioras no risco de crédito nessas contrapartes. A Companhia continuará, ao longo de 2020, o seu constante monitoramento do mercado buscando identificar eventual deterioração, queda significativa na demanda dos setores em que atuamos, mudanças relevantes na economia ou mercado financeiro que acarretem aumento da percepção do risco de crédito sobre o contas a receber de clientes. Eventuais mudanças que deteriorem o ambiente econômico e de negócios, se manifestadas em uma intensidade maior do que aquela antecipada nos cenários avaliados pela Companhia, podem acarretar em um reconhecimento de perda de crédito esperada adicional. Os estoques são avaliados com base no menor valor entre o custo histórico de 20 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) aquisição ou produção e o valor realizável líquido. A Empresa usa o preço de venda estimado no curso normal dos negócios para estimar o valor realizável líquido, portanto, um declínio no nível de atividade nos mercados domésticos ou internacionais em que a Empresa opera, como resultado da pandemia Covid-19 e medidas para contê-lo podem afetar a demanda e o preço desses produtos e ter um efeito adverso sobre o valor de realização dos estoques. Como nossos estoques são compostos substancialmente por lubrificantes, óleo básico e materiais para a construção de gasodutos que são produtos inválidos ou de longa duração, identificamos quaisquer indicadores de redução ao valor recuperável. Até o momento, não houve mudanças no escopo dos arrendamentos da Companhia, nenhum ajuste no direito de uso, incluindo adicionar ou rescindir o direito de usar um ou mais ativos subjacentes, ou prorrogar ou reduzir o prazo do arrendamento contratual. Também, avaliamos que não houve nenhuma mudança na contraprestação dos arrendamentos que somos arrendatários e arrendadores. 2 Declaração de conformidade As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas foram preparadas de acordo com o IAS 34 Interim Financial Reporting, emitido pelo International Accounting Standards Board (IASB). Eles não incluem todas as informações necessárias para um conjunto completo de demonstrações financeiras em IFRS. No entanto, notas explicativas selecionadas são incluídas para explicar eventos e transações que são significativos para o entendimento das alterações na posição financeira e no desempenho da Companhia desde as últimas demonstrações financeiras consolidadas anuais e para o período findo em 30 de junho de 2020. Essas demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas com base nas políticas contábeis e de preparação consistentes com as adotadas na preparação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 e devem ser lidas em conjunto. 21 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) As informações nas notas explicativas que não sofreram alterações significativas em relação a 31 de dezembro de 2019 não foram totalmente apresentadas nestas informações trimestrais. Em 2 de dezembro de 2019, a Cosan S.A. vendeu suas ações na Cosan Biomassa S.A. para a Raízen Energia S.A.. A demonstração comparativa consolidada do resultado e as demonstrações dos fluxos de caixa foram reapresentadas para mostrar a operação descontinuada separadamente das operações contínuas (Veja Nota 25). Essas demonstrações financeiras consolidadas foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em 07 de agosto de 2020. 3 Políticas contábeis Estas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas foram elaboradas seguindo a base de preparação e políticas contábeis consistentes com aquelas adotadas na elaboração das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Informações por segmento As informações por segmento são utilizadas pela alta administração da Companhia (o Chief Operating Decision Maker) para avaliar o desempenho dos segmentos operacionais e tomar decisões com relação à alocação de recursos. Essas informações são preparadas de maneira consistente com as políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras. A Companhia avalia o desempenho de seus segmentos operacionais com base no lucro antes dos juros, depreciação e amortização ("EBITDA - Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization"). 22 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Segmentos reportados: Raízen Energia: Raízen Energia: produção e comercialização de uma variedade de produtos derivados da cana-de-açúcar, incluindo açúcar bruto (Polarização Muito Alta, ou "VHP"), etanol anidro e hidratado e atividades relacionadas à cogeração de energia a partir do bagaço de cana. Além disso, esse segmento possui participação em empresas envolvidas em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias; Raízen Combustíveis: distribuição e comercialização de combustíveis, principalmente por meio de uma rede franqueada de estações de serviço sob a marca "Shell" em todo o Brasil, refino de petróleo, operação de revendedores de combustíveis, negócio de lojas de conveniência, fabricação e venda de lubrificantes automotivos e industriais, e a produção e venda de gás liquefeito de petróleo em toda a Argentina; Gás e Energia: tem como atividades principais: (i) distribuição de gás natural canalizado em parte do Estado de São Paulo para clientes dos setores industrial, residencial, comercial, automotivo e cogeração; e (ii) comercialização de energia elétrica, compreendendo a compra e a venda de energia elétrica a outros comercializadores, a consumidores que tenham livre opção de escolha do fornecedor e a outros agentes permitidos pela legislação. Logística: serviços de logística para transporte ferroviário, armazenamento e carregamento portuário de mercadorias, principalmente grãos e açúcar, locação de locomotivas, vagões e outro equipamento ferroviário; e Moove: produção e distribuição de lubrificantes licenciados da marca Mobil no Brasil, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina, Estados Unidos e mercado europeu, sob a marca Comma, para os mercados e atividades corporativas da Europa e Ásia. 23 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Reconciliação: Cosan Corporativo: plataforma de carteira digital e outros investimentos, além das atividades corporativas da Companhia. O segmento corporativo Cosan inclui as subsidiárias de financiamento do grupo Cosan. Embora a Raízen Energia e a Raízen Combustíveis sejam joint ventures registradas por equivalência patrimonial e não sejam mais consolidadas proporcionalmente, a administração continua a revisar as informações por segmento. A reconciliação desses segmentos é apresentada na coluna "Desconsolidação de controladas em conjunto". 24 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 01/04/2020 a 30/06/2020 Segmentos reportados Reconciliação Raízen Combustíveis Desconsolidação Eliminações Raízen Gás e Cosan controladas em entre Energia Brasil Argentina Energia Moove Logística Corporativo conjunto segmentos Consolidado Resultado do período Receita operacional bruta 5.293.288 14.346.684 2.738.951 2.552.575 1.017.223 1.925.826 228 (22.378.923) (9.881) 5.485.971 Mercado interno (i) 4.023.825 14.346.684 2.738.951 2.552.575 986.387 1.925.826 228 (21.109.460) (9.881) 5.455.135 Mercado externo (i) 1.269.463 - - - 30.836 - - (1.269.463) - 30.836 Receita operacional líquida 4.993.446 13.751.175 1.791.114 1.559.752 796.866 1.827.960 214 (20.535.735) (9.881) 4.174.911 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (4.505.679) (13.432.855) (1.982.828) (1.033.876) (617.878) (1.150.885) (551) 19.921.362 9.881 (2.793.309) Lucro bruto 487.767 318.320 (191.714) 525.876 178.988 677.075 (337) (614.373) - 1.381.602 Despesas de vendas (167.878) (326.632) (165.421) (202.166) (104.256) (8.169) (422) 659.931 - (315.013) Despesas gerais e administrativas (162.586) (105.013) (41.386) (107.140) (57.172) (86.130) (66.046) 308.985 - (316.488) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (28.916) 53.329 24.189 29.677 688 205.683 (21.591) (48.602) - 214.457 Resultado de equivalência patrimonial em associadas - (275.205) - 3 - 4.264 71.487 275.205 (68.574) 7.180 Resultado de equivalência patrimonial de controladas em conjunto (82.759) 518 - - - - (221.151) 82.241 - (221.151) Resultado financeiro (178.825) (49.579) (4.604) (45.256) (30.977) (201.031) 62.578 233.008 - (214.686) Despesas financeiras (463.470) (95.977) (47.768) (83.117) (7.653) (452.400) (212.490) 607.215 - (755.660) Receitas financeiras 90.918 47.470 2.218 68.999 6.782 42.217 (56.869) (140.606) - 61.129 Variação cambial (131.889) (657.122) 50.386 (48.507) (41.827) (389.353) (286.671) 738.625 - (766.358) Derivativos 325.616 656.050 (9.440) 17.369 11.721 598.505 618.608 (972.226) - 1.246.203 Imposto de renda e contribuição social 29.228 48.245 103.731 (70.122) (905) (185.182) 60.166 (181.204) - (196.043) Resultado do período (103.969) (336.017) (275.205) 130.872 (13.634) 406.510 (115.316) 715.191 (68.574) 339.858 Resultado atribuído aos: Acionistas controladores (106.647) (335.679) (275.205) 128.408 (10.001) 86.104 (113.856) 717.531 11.244 101.899 Acionistas não controladores 2.678 (338) - 2.464 (3.633) 320.406 (1.460) (2.340) (79.818) 237.959 (103.969) (336.017) (275.205) 130.872 (13.634) 406.510 (115.316) 715.191 (68.574) 339.858 Outras informações selecionadas Depreciação e amortização 618.630 73.766 172.773 119.518 26.221 532.028 3.963 (865.169) - 681.730 EBITDA 664.258 (260.917) (201.559) 365.768 44.469 1.324.751 (234.097) (201.782) (68.574) 1.432.317 Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato 574.010 54.912 55.627 234.702 7.219 722.215 7.388 (684.549) - 971.524 Reconciliação EBITDA Lucro líquido do período (103.969) (336.017) (275.205) 130.872 (13.634) 406.510 (115.316) 715.191 (68.574) 339.858 Impostos de renda e contribuição social (29.228) (48.245) (103.731) 70.122 905 185.182 (60.166) 181.204 - 196.043 Resultado financeiro 178.825 49.579 4.604 45.256 30.977 201.031 (62.578) (233.008) - 214.686 Depreciação e amortização 618.630 73.766 172.773 119.518 26.221 532.028 3.963 (865.169) - 681.730 EBITDA 664.258 (260.917) (201.559) 365.768 44.469 1.324.751 (234.097) (201.782) (68.574) 1.432.317 25 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 01/01/2020 a 30/06/2020 Segmentos reportados Reconciliação Raízen Combustíveis Desconsolidação Cosan controladas em Eliminações Raízen Energia Brasil ArgentinaGás e Energia Moove Logística Corporativo conjunto entre segmentos Consolidado Resultado do período Receita operacional bruta 14.748.306 35.957.615 6.926.719 5.651.450 2.331.065 3.424.177 328 (57.632.640) Mercado interno (i) 8.934.768 35.957.615 6.926.719 5.651.450 2.247.093 3.424.177 328 (51.819.102) Mercado externo (i) 5.813.538 - - - 83.972 - - (5.813.538) Receita operacional líquida 13.988.779 34.288.848 4.777.566 4.035.097 1.828.033 3.251.524 305 (53.055.193) Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (12.685.462) (33.177.384) (4.715.762) (2.714.337) (1.422.616) (2.222.053) (2.056) 50.578.608 Lucro bruto 1.303.317 1.111.464 61.804 1.320.760 405.417 1.029.471 (1.751) (2.476.585) Despesas de vendas (377.123) (695.473) (356.180) (360.994) (223.879) (17.321) (1.424) 1.428.776 Despesas gerais e administrativas (307.048) (232.071) (78.634) (192.808) (103.842) (184.565) (130.592) 617.753 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 240.905 166.371 48.678 40.364 29.028 113.781 (96.578) (455.954) Resultado de equivalência patrimonial em associadas - (288.511) - 8 - 6.684 540.206 288.511 Resultado de equivalência patrimonial de controladas em conjunto (87.097) 967 - - - - (29.808) 86.130 Resultado financeiro (514.835) (214.724) (56.277) (45.852) (70.017) (731.696) 248.480 785.836 Despesas financeiras (691.550) (374.478) (71.543) (172.598) (15.765) (1.792.512) (1.002.419) 1.137.571 __Receitas financeiras 188.250 122.628 9.709 124.617 16.769 78.660 161.016 (320.587) __Variação cambial (740.100) (3.536.461) 19.662 (199.787) (115.840) (1.965.117) (1.687.054) 4.256.899 Derivativos 728.565 3.573.587 (14.105) 201.916 44.819 2.947.273 2.776.937 (4.288.047) Imposto de renda e contribuição social (80.004) (48.315) 92.098 (253.018) (14.516) (86.351) 212.627 36.221 Resultado do período 178.115 (200.292) (288.511) 508.460 22.191 130.003 741.160 310.688 Resultado atribuído aos: Acionistas controladores 137.736 (198.395) (288.511) 500.604 15.284 27.060 741.108 349.170 Acionistas não controladores 40.379 (1.897) - 7.856 6.907 102.943 52 (38.482) 178.115 (200.292) (288.511) 508.460 22.191 130.003 741.160 310.688 Outras informações selecionadas Depreciação e amortização 1.816.150 151.987 315.357 236.280 49.690 951.213 7.673 (2.283.494) EBITDA 2.589.104 214.734 (8.975) 1.043.610 156.414 1.899.263 287.726 (2.794.863) Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato 1.642.320 129.834 142.999 485.460 10.359 1.283.310 12.759 (1.915.153) Reconciliação EBITDA Lucro líquido do período 178.115 (200.292) (288.511) 508.460 22.191 130.003 741.160 310.688 Impostos de renda e contribuição social 80.004 48.315 (92.098) 253.018 14.516 86.351 (212.627) (36.221) Resultado financeiro 514.835 214.724 56.277 45.852 70.017 731.696 (248.480) (785.836) Depreciação e amortização 1.816.150 151.987 315.357 236.280 49.690 951.213 7.673 (2.283.494) EBITDA 2.589.104 214.734 (8.975) 1.043.610 156.414 1.899.263 287.726 (2.794.863) (17.542) 11.389.478 (17.542) 11.305.506 - 83.972 (17.542) 9.097.417 17.542 (6.343.520) - 2.753.897 - (603.618) - (611.807) - 86.595 (536.478) 10.420 - (29.808) - (599.085) - (2.983.294) - 381.062 - (3.967.798) - 5.970.945 - (141.258) (536.478) 865.336 (535.304) 748.752 (1.174) 116.584 (536.478) 865.336 - 1.244.856 (536.478) 2.850.535 - 1.791.888 (536.478) 865.336 - 141.258 - 599.085 - 1.244.856 (536.478) 2.850.535 (i) Mercados domésticos: vendas nos países em que cada entidade está localizada; mercados externos: vendas e exportação. 26 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 01/04/2019 a 30/06/2019 Segmentos reportados Reconciliação Raízen Combustíveis Desconsolidação Eliminações Raízen Gás e Cosan controladas em entre Energia Brasil Argentina Energia Moove Logística Corporativo conjunto segmentos Consolidado Resultado do periodo Receita operacional bruta 6.414.950 23.106.912 4.361.663 2.956.167 1.255.566 1.821.590 - (33.883.525) 828 6.034.151 Mercado interno 5.322.458 23.106.912 4.361.663 2.956.167 1.239.762 1.821.590 - (32.791.033) 828 6.018.347 Mercado externo 1.092.492 - - - 15.804 - - (1.092.492) - 15.804 Receita operacional líquida 6.084.101 22.026.216 3.084.782 2.338.800 1.004.483 1.728.740 - (31.195.099) 828 5.072.851 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (5.690.189) (21.209.525) (2.806.390) (1.550.871) (784.921) (1.140.694) (1) 29.706.104 (828) (3.477.315) Lucro bruto 393.912 816.691 278.392 787.929 219.562 588.046 (1) (1.488.995) - 1.595.536 Despesas de vendas (172.208) (386.104) (166.731) (152.088) (120.743) 7.258 (2.329) 725.043 - (267.902) Despesas gerais e administrativas (150.989) (121.047) (31.390) (89.503) (39.713) (88.385) (64.169) 303.426 - (281.770) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 423 117.241 28.825 17.450 (972) (5.489) (3.914) (146.489) - 7.075 Resultado de equivalência patrimonial em associadas - 51.242 - - (774) 3.825 655.127 (51.242) (652.174) 6.004 Resultado de equivalência patrimonial de controladas em conjunto (8.947) - - - - - 58.410 8.947 - 58.410 Resultado financeiro (243.951) (106.568) (19.125) (36.898) 13.049 (258.617) (32.079) 369.644 - (314.545) Despesas financeiras (443.947) (295.372) (14.614) (100.418) (15.793) (624.910) (379.645) 753.933 - (1.120.766) Receitas financeiras 122.308 89.958 7.106 63.480 14.647 45.354 68.142 (219.372) - 191.623 Variação cambial 27.268 127.255 21.498 9.232 20.685 86.300 61.268 (176.021) - 177.485 Derivativos 50.420 (28.409) (33.115) (9.192) (6.490) 234.639 218.156 11.104 - 437.113 Imposto de renda e contribuição social 56.939 (94.478) (38.729) (180.473) (17.560) (61.621) 2.278 76.268 - (257.376) Resultado líquido do período com operações continuadas (124.821) 276.977 51.242 346.417 52.849 185.017 613.323 (203.398) (652.174) 545.432 Resultado líquido do período com operações descontinuadas - - - - - - (4.769) - - (4.769) Resultado atribuído aos: Acionistas controladores (138.456) 262.621 51.242 335.897 36.302 50.751 606.418 (175.407) (820.967) 208.401 Acionistas não controladores 13.635 14.356 - 10.520 16.547 134.266 2.136 (27.991) 168.793 332.262 (124.821) 276.977 51.242 346.417 52.849 185.017 608.554 (203.398) (652.174) 540.663 Outras informações selecionadas Depreciação e amortização 626.195 67.620 119.623 115.211 20.597 416.978 3.368 (813.438) - 556.154 EBITDA 688.386 545.643 228.719 678.999 77.957 922.233 646.492 (1.462.748) (652.174) 1.673.507 Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato 629.734 66.391 145.082 174.205 6.119 438.729 2.787 (841.207) - 621.840 Reconciliação EBITDA Resultado líquido do periodo com operações continuadas (124.821) 276.977 51.242 346.417 52.849 185.017 613.323 (203.398) (652.174) 545.432 Impostos de renda e contribuição social (56.939) 94.478 38.729 180.473 17.560 61.621 (2.278) (76.268) - 257.376 Resultado financeiro 243.951 106.568 19.125 36.898 (13.049) 258.617 32.079 (369.644) - 314.545 Depreciação e amortização 626.195 67.620 119.623 115.211 20.597 416.978 3.368 (813.438) - 556.154 EBITDA 688.386 545.643 228.719 678.999 77.957 922.233 646.492 (1.462.748) (652.174) 1.673.507 27 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 01/01/2019 a 30/06/2019 Segmentos reportados Reconciliação Raízen Combustíveis Desconsolidação Cosan controladas em Eliminações Raízen Energia Brasil Argentina Gás e Energia Moove Logística Corporativo conjunto entre segmentos Consolidado Resultado do período Receita operacional bruta 13.975.948 44.180.317 8.752.357 5.563.600 2.537.914 3.544.027 3 (66.908.622) (8.604) 11.636.940 Mercado interno 11.071.665 44.180.317 8.752.357 5.563.600 2.512.321 3.544.027 3 (64.004.339) (8.604) 11.611.347 Mercado externo 2.904.283 - - - 25.593 - - (2.904.283) - 25.593 Receita operacional líquida 13.204.129 42.059.356 6.212.905 4.398.851 2.038.823 3.363.686 2 (61.476.390) (8.604) 9.792.758 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (12.341.464) (40.329.972) (5.585.410) (3.049.798) (1.611.279) (2.294.168) (1) 58.256.846 8.604 (6.946.642) Lucro bruto 862.665 1.729.384 627.495 1.349.053 427.544 1.069.518 1 (3.219.544) - 2.846.116 Despesas de vendas (407.658) (729.049) (330.344) (301.326) (232.767) 4.416 (2.355) 1.467.051 - (532.032) Despesas gerais e administrativas (275.426) (251.744) (63.264) (173.110) (77.356) (171.610) (117.658) 590.434 - (539.734) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 48.453 377.873 48.830 20.919 72 (27.015) 11.812 (475.156) - 5.788 Resultado de equivalência patrimonial em associadas - 161.986 - - 951 8.575 1.017.766 (161.986) (1.049.404) (22.112) Resultado de equivalência patrimonial de controladas em conjunto (4.258) 1 1 - - - 362.243 4.256 - 362.243 Resultado financeiro (399.001) (72.700) (124.033) (89.375) 9.930 (583.062) (171.429) 595.734 - (833.936) __Despesas financeiras (760.252) (472.174) (31.905) (199.457) (26.496) (1.060.028) (638.820) 1.264.331 - (1.924.801) Receitas financeiras 247.679 151.653 12.379 110.114 18.156 87.229 102.540 (411.711) - 318.039 Variação cambial 53.756 185.961 (71.392) 5.916 11.433 59.355 29.964 (168.325) - 106.668 Derivativos 59.816 61.860 (33.115) (5.948) 6.837 330.382 334.887 (88.561) - 666.158 Imposto de renda e contribuição social 63.829 (319.948) 3.301 (279.805) (32.930) (89.431) 63.501 252.818 - (338.665) Resultado líquido do período com operações continuadas (111.396) 895.803 161.986 526.356 95.444 211.391 1.163.881 (946.393) (1.049.404) 947.668 Resultado líquido do período com operações descontinuadas - - - - - - (10.576) - - (10.576) Resultado atribuído aos: Acionistas controladores (125.811) 860.635 161.986 495.728 65.693 57.730 1.158.280 (896.810) (1.378.814) 398.617 Acionistas não controladores 14.415 35.168 - 30.629 29.751 153.661 (4.976) (49.583) 329.410 538.475 (111.396) 895.803 161.986 526.357 95.444 211.391 1.153.304 (946.393) (1.049.404) 937.092 Outras informações selecionadas Depreciação e amortização 1.354.792 150.935 222.153 230.605 41.078 839.432 7.011 (1.727.880) - 1.118.126 EBITDA 1.578.568 1.439.386 504.871 1.126.141 159.522 1.723.316 1.278.820 (3.522.825) (1.049.404) 3.238.395 Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato 1.707.755 139.386 163.562 320.387 9.401 981.337 4.323 (2.010.703) - 1.315.448 Reconciliação EBITDA Resultado líquido do período com operações continuadas (111.396) 895.803 161.986 526.356 95.444 211.391 1.163.881 (946.393) (1.049.404) 947.668 Impostos de renda e contribuição social (63.829) 319.948 (3.301) 279.805 32.930 89.431 (63.501) (252.818) - 338.665 Resultado financeiro 399.001 72.700 124.033 89.375 (9.930) 583.062 171.429 (595.734) - 833.936 Depreciação e amortização 1.354.792 150.935 222.153 230.605 41.078 839.432 7.011 (1.727.880) - 1.118.126 EBITDA 1.578.568 1.439.386 504.871 1.126.141 159.522 1.723.316 1.278.820 (3.522.825) (1.049.404) 3.238.395 28 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 30/06/2020 Segmentos reportados Reconciliação Raízen Combustíveis Desconsolidação Eliminações Raízen Gás e Cosan controladas em entre Energia Brasil Argentina Energia Moove Logística Corporativo conjunto segmentos Consolidado Itens do balanço patrimonial: Caixa e equivalentes de caixa 4.725.142 900.239 338.587 2.435.638 850.984 5.472.459 2.194.491 (5.963.968) Títulos e valores mobiliários - - - 1.011.180 136.022 404.289 1.107.117 - Contas a receber de clientes 1.041.650 1.877.915 277.716 937.810 405.608 481.604 50 (3.197.281) Instrumentos financeiros derivativos - ativos 5.098.514 3.447.669 - 589.830 64.342 4.577.814 4.337.940 (8.546.183) Estoques 3.314.212 2.434.004 1.334.341 118.346 471.852 279.195 205 (7.082.557) Ativos financeiro setorial - - - 404.907 - - - - Outros ativos financeiros 489.328 - - - 70.375 - 23.268 (489.328) Outros ativos circulantes 4.047.930 3.464.107 962.113 324.087 242.751 648.721 1.164.398 (8.474.150) Outros ativos não circulantes 5.515.217 4.176.914 108.577 89.758 250.516 2.552.016 1.360.898 (9.800.708) Investimentos em associadas - 3.269.149 375 - 350 45.310 13.674.413 (3.269.524) Investimentos em controladas em conjunto 521.544 739.546 - - - - 7.598.440 (1.261.090) Ativos biológicos 1.035.981 - - - - - - (1.035.981) Ativo de contrato - - - 710.290 9.092 - - - Direito de uso 4.363.427 126.233 539.981 10.614 40.374 7.797.233 35.106 (5.029.641) Imobilizado 12.386.191 2.553.751 4.287.440 5.797 328.321 12.346.973 78.811 (19.227.382) Intangíveis 3.610.737 2.531.372 11.032 8.468.538 1.259.221 7.317.067 22.587 (6.153.141) Empréstimos, financiamentos e debêntures (18.844.883) (7.715.335) (1.285.892) (7.336.786) (881.134) (17.878.557) (13.380.787) 27.846.110 Instrumentos financeiros derivativos - passivos (4.049.558) (361.956) (6.991) (8.906) (2.671) - (124.402) 4.418.505 Fornecedores (4.080.912) (3.433.845) (638.401) (1.271.962) (524.069) (577.816) (3.463) 8.153.158 Ordenados e salários a pagar (538.807) (138.756) (71.319) (52.899) (59.452) (152.043) (24.769) 748.882 Passivo financeiro setorial - - - (497.054) - - - - Outras contas a pagar circulantes (3.088.771) (2.515.628) (1.280.063) (440.318) (263.789) (736.831) (540.568) 6.884.462 Obrigações com acionistas preferencialistas em subsidiárias - - - - - - (446.984) - Arrendamento mercantil (3.798.443) (135.955) (494.126) (11.409) (43.325) (7.908.724) (38.497) 4.428.524 Outras contas a pagar não circulantes (1.840.973) (5.495.402) (813.846) (2.016.750) (535.593) (5.912.196) (1.888.411) 8.150.221 Ativo total (líquido de passivos) alocado por segmento 9.907.526 5.724.022 3.269.524 3.470.711 1.819.775 8.756.514 15.149.843 (18.901.072) Ativo total 46.149.873 25.520.899 7.860.162 15.106.795 4.129.808 41.922.681 31.597.724 (79.530.934) Patrimônio líquido atribuível aos: Acionistas controladores 9.800.838 5.464.994 3.269.524 3.408.949 1.266.602 1.775.657 4.974.157 (18.535.356) Acionistas não controladores 106.688 259.028 - 61.762 553.173 6.980.857 10.175.686 (365.716) Total do patrimônio líquido 9.907.526 5.724.022 3.269.524 3.470.711 1.819.775 8.756.514 15.149.843 (18.901.072) 10.953.572

2.658.608

1.825.072

9.569.926

869.598

404.907

93.643

(553.019) 1.826.938

(338.520) 3.914.668 (13.345.980) 374.093 7.598.440

-

719.382

7.883.327

12.759.902

17.067.413

(39.477.264)

(135.979)

(2.377.310)

(289.163)

(497.054)

64.773 (1.916.733) - (446.984) - (8.001.955) 826.766 (9.526.184) (13.345.980) 15.850.863 (14.237.519) 78.519.489 (6.451.208) 4.974.157 (6.894.772) 10.876.706 (13.345.980) 15.850.863 29 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 31/12/2019 Segmentos reportados Reconciliação Raízen Combustíveis Desconsolidação Raízen Gás e Cosan controladas em Eliminações entre Energia Brasil Argentina Energia Moove Logística corporativo conjunto segmentos Consolidado Itens do balanço patrimonial: Caixa e equivalentes de caixa 2.715.055 1.036.151 266.309 1.083.410 610.605 1.963.018 4.815.241 (4.017.515) - 8.472.274 Títulos e valores mobiliários - - - 200.233 43.856 1.751.853 1.119.561 - - 3.115.503 Contas a receber de clientes 1.135.079 2.455.365 442.204 987.397 427.714 399.249 34 (4.032.648) - 1.814.394 Instrumentos financeiros derivativos - ativo 2.139.240 911.874 5.165 374.730 17.005 1.624.023 1.808.652 (3.056.279) - 3.824.410 Estoques 4.592.428 3.007.893 1.099.632 89.586 449.211 248.456 69 (8.699.953) - 787.322 Outros ativos financeiros 602.542 - - - 134.636 - 17.127 (602.542) - 151.763 Outros ativos circulantes 7.125.332 4.026.776 882.624 315.744 165.070 604.988 1.307.714 (12.034.732) (789.267) 1.604.249 Outros ativos não circulantes 4.196.166 4.231.350 62.869 90.662 150.683 2.638.286 1.562.822 (8.490.385) (488.227) 3.954.226 Investimentos em associadas - 2.612.576 276 - 365 52.012 12.760.443 (2.612.852) (12.435.113) 377.707 Investimentos em controladas em conjunto 577.008 727.936 - - - - 7.548.960 (1.304.944) - 7.548.960 Ativos biológicos 734.495 - - - - - - (734.495) - - Ativo de contrato - - - 594.602 5.939 - - - - 600.541 Direito de uso 4.017.503 97.374 476.251 10.128 22.592 4.410.952 26.058 (4.591.128) - 4.469.730 Imobilizado 11.342.326 2.595.878 3.304.040 - 310.007 11.770.168 72.961 (17.242.244) - 12.153.136 Intangível 3.666.186 2.548.927 9.637 8.291.608 1.161.426 7.375.033 15.592 (6.224.750) - 16.843.659 Empréstimos, financiamentos e debêntures (15.653.705) (5.745.735) (912.807) (5.244.942) (670.263) (11.720.477) (11.416.533) 22.312.247 - (29.052.215) Instrumentos financeiros derivativos - passivo (1.422.923) (325.018) - - (1.801) (482) (78.768) 1.747.941 - (81.051) Fornecedores (5.101.474) (2.568.885) (943.789) (1.154.206) (515.759) (513.325) (6.974) 8.614.148 - (2.190.264) Ordenados e salários a pagar (360.414) (77.692) (48.752) (59.928) (70.068) (216.685) (34.656) 486.858 - (381.337) Outras contas a pagar circulantes (4.317.609) (5.859.807) (856.185) (683.555) (217.706) (711.305) (1.113.182) 11.033.601 471.622 (2.254.126) Obrigações com acionistas preferencialistas em subsidiárias - - - - - - (611.537) - - (611.537) Arrendamento mercantil (3.504.501) (103.807) (439.860) (10.843) (27.431) (4.529.139) (27.475) 4.048.168 - (4.594.888) Outras contas a pagar não circulantes (2.046.961) (4.492.725) (734.762) (1.998.107) (408.385) (6.531.054) (2.180.301) 7.274.448 805.872 (10.311.975) Ativo total (líquido de passivos) alocado por segmento 10.435.773 5.078.431 2.612.852 2.886.519 1.587.696 8.615.571 15.585.808 (18.127.056) (12.435.113) 16.240.481 Ativo total 42.843.360 24.252.100 6.549.007 12.038.100 3.499.109 32.838.038 31.055.234 (73.644.467) (13.712.607) 65.717.874 Patrimônio líquido atribuível aos: Acionistas controladores 10.358.052 4.808.076 2.612.852 2.861.954 1.107.137 1.746.668 5.401.864 (17.778.980) (5.715.758) 5.401.865 Acionistas não controladores 77.721 270.355 - 24.565 480.559 6.868.903 10.183.944 (348.076) (6.719.355) 10.838.616 Total do patrimônio líquido 10.435.773 5.078.431 2.612.852 2.886.519 1.587.696 8.615.571 15.585.808 (18.127.056) (12.435.113) 16.240.481 30 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 4.1 Receita operacional líquida por segmento 01/04/2020 01/01/2020 01/04/2019 a 01/01/2019 a a a 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2020 (Reapresentado) (Reapresentado) Segmentos reportados Raízen Energia Etanol 2.087.864 5.757.665 1.912.101 4.862.646 Açúcar 1.085.080 3.387.961 751.317 2.332.914 Gasolina 196.147 1.020.194 731.409 1.354.939 Diesel 1.095.068 2.607.602 1.736.908 2.936.184 Cogeração 437.989 1.105.270 911.268 1.647.148 Outros 91.298 110.087 41.098 70.298 4.993.446 13.988.779 6.084.101 13.204.129 Raízen Combustíveis Combustível 15.350.786 38.591.263 24.745.688 47.551.699 Outros 191.503 475.151 365.310 720.562 15.542.289 39.066.414 25.110.998 48.272.261 Gás e Energia Distribuição de gás natural Industrial 758.015 2.245.829 1.512.161 2.900.568 Residencial 309.596 620.736 308.026 518.953 Cogeração 55.740 149.935 110.597 214.120 Automotivo 26.783 103.078 87.980 167.950 Comercial 36.710 163.022 125.582 229.508 Receita de construção 219.098 416.319 182.114 342.050 Outros 8.696 22.289 12.340 25.702 Comercialização de energia elétrica 145.114 313.889 - - 1.559.752 4.035.097 2.338.800 4.398.851 Moove Produto acabado 735.814 1.689.164 839.959 1.810.948 Óleo básico 36.230 87.624 155.676 212.261 Serviços 24.822 51.245 8.848 15.614 796.866 1.828.033 1.004.483 2.038.823 Logística Operações Norte 1.383.083 2.468.044 1.283.959 2.523.962 Operações Sul 386.188 654.067 371.811 700.233 Operações de Contêineres 58.689 129.413 72.970 139.491 1.827.960 3.251.524 1.728.740 3.363.686 Reconciliação Cosan Corporativo 214 305 - 2 Desconsolidação controladas em conjunto, ajustes e eliminações (20.545.616) (53.072.735) (31.194.271) (61.484.994) Total 4.174.911 9.097.417 5.072.851 9.792.758 31 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 5 Ativos e passivos financeiros Os ativos e passivos financeiros são os seguintes: Nota 30/06/2020 31/12/2019 Ativos Valor justo por meio do resultado Caixa e equivalentes de caixa 5.1 2.051.887 3.279.170 Títulos e valores mobiliários 5.2 2.658.608 3.115.503 Outros ativos financeiros 93.643 134.637 Instrumentos financeiros derivativos 5.8 9.569.926 3.824.410 14.374.064 10.353.720 Custo amortizado Caixa e equivalentes de caixa 5.1 8.901.685 5.193.104 Contas a receber de clientes 5.3 1.825.072 1.814.394 Caixa restrito 5.2 42.672 147.910 Recebíveis de partes relacionadas 5.4 188.336 173.341 Ativos financeiros setoriais 12 404.907 - Dividendos e juros sobre capital próprio a receber 57.942 23.252 11.420.614 7.352.001 Total ativo 25.794.678 17.705.721 Nota 30/06/2020 31/12/2019 Passivos Custo amortizado Empréstimos, financiamentos e debêntures 5.5 16.250.050 12.682.049 Arrendamentos 5.6 8.001.955 4.594.888 Fornecedores 5.7 2.377.310 2.190.264 Outros passivos financeiros 405.798 543.879 Pagáveis a partes relacionadas 5.4 399.385 392.458 Obrigações com acionistas preferencialistas 446.984 611.537 Dividendos a pagar 8.596 214.104 Passivos financeiros setoriais 12 497.054 - Parcelamento de débitos tributários 13 204.281 213.360 28.591.413 21.442.539 Valor justo por meio do resultado Empréstimos, financiamentos e debêntures 5.5 23.227.214 16.370.166 Contraprestação a pagar 219.362 184.370 Instrumentos financeiros derivativos 5.8 135.979 81.051 23.582.555 16.635.587 Total passivo 52.173.968 38.078.126 32 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 5.1 Caixa e equivalentes de caixa 30/06/2020 31/12/2019 Bancos conta movimento 872.518 364.151 Conta remunerada 1.219.980 885.740 Aplicações financeiras 8.861.074 7.222.383 10.953.572 8.472.274 As aplicações financeiras são compostas da seguinte forma: 30/06/2020 31/12/2019 Aplicações em fundos de investimento Operações compromissadas 477.736 2.799.706 Certificado de depósitos bancários - CDB 1.574.151 479.464 2.051.887 3.279.170 Aplicações em bancos Operações compromissadas 1.305.833 1.400.735 Certificado de depósitos bancários - CDB 5.429.059 2.339.058 Outras 74.295 203.420 6.809.187 3.943.213 8.861.074 7.222.383 As aplicações financeiras onshore da Companhia são remuneradas a taxas em torno de 97% da taxa de oferta interbancária brasileira (Certificado de Depósito Interbancário), ou "CDI", em 30 de junho de 2020 (100% do CDI em 2019) e as aplicações financeiras offshore são remuneradas em taxas em torno de 100% dos fundos do Fed. A análise de sensibilidade dos riscos de taxa de juros está na nota 22. 33 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 5.2 Títulos e valores mobiliários e Caixa restrito 30/06/2020 31/12/2019 Títulos e valores mobiliários Títulos públicos (i) 2.544.394 2.719.630 Certificado de depósitos bancários - CDB 83.698 125.413 Letras financeiras 30.516 270.460 2.658.608 3.115.503 Caixa restrito Aplicações financeiras vinculadas a empréstimos - 86.681 Valores mobiliários dados em garantia 42.672 61.229 42.672 147.910 Os títulos de dívida soberana declararam juros ligados ao Sistema Especial de Liquidação e Custódia , ou "SELIC". 5.3 Contas a receber de clientes 30/06/2020 31/12/2019 Mercado interno - moeda local 1.952.961 1.874.400 Mercado externo - moeda estrangeira 56.915 60.401 2.009.876 1.934.801 Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa (i) (184.804) (120.407) 1.825.072 1.814.394 Circulante 1.786.095 1.796.514 Não circulante 28.558 28.299 1.825.072 1.814.394 Do total reconhecido no período, aproximadamente R$ 54.000 foram adicionais por conta de maior inadimplência por conta da pandemia da COVID-19 na subsidiária Comgás. 34 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 5.4 Partes relacionadas Contas a receber e a pagar com partes relacionadas: 30/06/2020 31/12/2019 Ativo circulante Operações comerciais Raízen Energia S.A. (i) 63.002 50.296 Aguassanta Participações S.A. 626 444 Raízen Combustíveis S.A. (i) 4.334 7.588 Outros 184 291 Total ativo circulante 68.146 58.619 Total ativo circulante 68.146 58.619 Ativo não circulante Operações comerciais Raízen Combustíveis S.A. (i) 41.277 36.410 Outros 460 - 41.737 36.410 Ações preferenciais Raízen Energia S.A. (i) 78.304 78.304 Janus Brasil Participações S.A 8 8 Raízen Combustíveis S.A. (i) 141 - 78.453 78.312 Total ativo não circulante 120.190 114.722 Total ativos 188.336 173.341 35 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 30/06/2020 31/12/2019 Passivo circulante Operações comerciais Raízen Energia S.A. (i) 260.025 262.612 Raízen Combustíveis S.A. (i) 137.099 127.773 Radar Propriedades Agrícolas S.A. - 150 Outros 1.520 1.923 Total passivo circulante 398.644 392.458 Passivo não circulante Operações financeiras e societárias Outros 741 - Total passivo não circulante 741 - Os ativos circulantes e não circulantes a receber da Raízen Energia e Raízen Combustíveis são, principalmente, créditos tributários que serão reembolsados à Companhia quando realizados. As ações preferenciais são usadas para a Raízen reembolsar a Cosan, com dividendos preferenciais, quando a perda operacional líquida

consumida na Raízen. O passivo circulante representa reembolso à Raízen Energia e à Raízen Combustíveis relacionadas a despesas relacionadas a disputas judiciais e outras responsabilidades, geradas antes da formação de joint ventures, que são de responsabilidade da Cosan S.A .. 36 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) b) Transações com partes relacionadas: 01/01/2019 01/04/2020 01/01/2020 01/04/2019 a a a a 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2020 (reapresentado) (reapresentado) Receita operacional Raízen Energia S.A. 63.493 174.327 68.954 176.758 Raízen Combustíveis S.A. 34.622 77.728 56.125 105.909 Outros 550 818 2.265 6.204 Compra de produtos / insumos 98.665 252.873 127.344 288.871 Raízen Energia S.A. - - (2.204) (2.400) Raízen Combustíveis S.A. (250.514) (501.411) (300.038) (578.372) Outros (14) (27) (256) (256) (250.528) (501.438) (302.498) (581.028) Despesa compartilhada Raízen Energia S.A. (20.040) (43.476) (17.992) (37.026) Resultado financeiro (20.040) (43.476) (17.992) (37.026) Usina Santa Luiza - - - (41) Raízen Energia S.A. 4 5 - - Raízen Combustíveis S.A 1.946 4.013 1.392 2.760 Outros 4 4 (101) (130) 1.954 4.022 1.291 2.589 c) Remuneração dos administradores e diretores: A Companhia possui uma política de remuneração aprovada pelo Conselho de Administração que inclui salários, contribuições para um plano de benefícios definidos pós-emprego e pagamento baseado em ações. 01/04/2020 01/01/2020 01/01/2019 a a 01/04/2019 a a 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 Benefícios de curto prazo a empregados e administradores 10.780 30.199 29.017 52.290 Transações com pagamentos baseados em ações 1.652 6.591 5.224 7.758 Benefícios pós-emprego 215 431 307 476 Outros benefícios de longo prazo - - 547 547 Benefícios de rescisão de contrato de trabalho - - 1.193 1.193 12.647 37.221 36.288 62.264 37 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 5.5 Empréstimos, financiamentos e debêntures Encargos financeiros Taxa anual Descrição Indexador de juros Com garantia BNDES URTJLP 7,41% Pré-fixado 5,59% TJ462 7,89% Selic 5,52% Selic 5,68% TJLP 7,09% TJLP 100.00% 5,09% Selic 3,52% Pré-fixado 3,50% IPCA 9,48% Export credit URTJLP 7,10% agreement (ECA) Euribor + 0,58% 0,58% EIB U.S.$ 3,88% U.S.$ 2,94% U.S.$ + LIBOR 1,11% U.S.$ + LIBOR 1,35% Sem garantia Empréstimos no exterior GBP + Libor 1,29% GBP + Libor 1,84% GBP + Libor 2,05% Pré-fixado 1,16% NCE CDI + 0,80% 2,97% CDI + 1,03% 3,63% CDI + 3,05% 5,27% CDI + 3,15% 5,37% Bônus perpétuos U.S.$ 8,25% Resolução 4131 U.S.$ 4,79% U.S.$ + Libor 1% 2,90% U.S.$ 3,67% U.S.$ 1,36% U.S.$ 1,59% CDI 4,86% Senior Notes Due 2023 U.S.$ 5,00% Senior Notes Due 2027 U.S.$ 7,00% Senior Notes Due 2024 U.S.$ 7,38% Senior Notes Due 2024 U.S.$ 5,95% Senior Notes Due 2025 U.S.$ 5,88% Senior Notes Due 2029 Pré-fixado 5.50% 5,50% Conta garantida 122% do CDI 2,69% 125,5% do CDI/125,5% 5,53% Pré-pagamento 100% Libor 3,5% 4,87% 100% Libor 1,00% 1,43% Debêntures não 100% Libor 0,76% 2,72% conversíveis IGPM + 6,10% 12,23% IPCA + 5,57% 7,29% IPCA + 7,14% 8,89% IPCA + 7,48% 9,23% 30/06/2020 31/12/2019 Vencimento Objetivo 3.495.824 2.213.704 dez/2029 Projetos de expansão 740.650 834.039 jan/2025 Projetos de expansão - 144.573 out/2020 Investimentos - 73.540 out/2020 Investimentos - 52.031 jun/2023 Investimentos - 83.174 jun/2023 Investimentos - 1.667 jun/2023 Investimentos 371 1.118 set/2020 Projetos de expansão 1.251 1.426 jan/2024 Projetos de expansão 1.591 1.528 nov/2021 Projetos de expansão 2.001 4.952 mar/2022 Projetos de expansão 104.733 79.528 set/2026 Investimentos - 31.770 jun/2020 Investimentos 19.864 29.081 set/2020 Investimentos 65.308 71.129 mai/2021 Investimentos 92.051 89.336 set/2021 Investimentos 4.523.644 3.712.596 135.549 106.643 dez/2021 Aquisição 237.264 186.604 dez/2022 Aquisição 170.605 150.253 jul/2021 Aquisição 3.342 3.561 mar/2022 Investimentos 508.166 512.078 dez/2023 Capital de giro 80.974 - fev/2023 Capital de giro 203.280 - mar/2021 Capital de giro 455.501 - mar/2021 Capital de giro 2.772.510 2.040.752 nov/2040 Aquisição 13.411 20.688 out/2020 Capital de giro - 81.107 fev/2020 Capital de giro 439.848 313.493 mai/2023 Capital de giro 514.716 217.537 nov/2022 Capital de giro 408.013 - abr/2021 Capital de giro 201.707 - abr/2021 Capital de giro 602.861 438.985 mar/2023 Aquisição 4.565.361 3.234.647 jan/2027 Aquisição 5.033.761 3.318.895 fev/2024 Aquisição 1.297.701 903.636 set/2024 Aquisição 3.290.398 2.182.089 jan/2025 Aquisição 4.142.356 3.071.052 set/2029 Aquisição 3.120 - ago/2020 Capital de giro - 740 jan/2020 Capital de giro 55.442 - mar/2021 Capital de giro 109.734 80.932 nov/2021 Capital de giro 55.739 40.474 out/2020 Capital de giro 252.248 240.900 mai/2028 Capital de giro 110.106 108.133 set/2020 Capital de giro 331.762 318.412 dez/2020 Capital de giro 298.734 286.271 dez/2022 Capital de giro 38 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) IPCA + 7,36% 9,11% IPCA + 5,87% 7,60% IPCA + 4,33% 6,03% IPCA + 4,68% 6,39% IPCA + 4,50% 6,20% IPCA + 3,90% 5,59% IPCA + 4,00% 5,70% BNDES IPCA - 3.25% base 252 4,93% BNDES IPCA - 4.10% base 252 5,80% Capital de Giro CDI - 2.75% 4,96% Debêntures IPCA + 6,80% 8,54% Nota Promissória CDI - 3.00% base 252 5,21% Nota Promissória CDI - 3.40% base 252 5,62% 106 % do CDI 4,67% CDI + 0,50% 2,66% Total Circulante Não circulante 98.418 94.367 dez/2025 Capital de giro 903.517 859.996 dez/2023 Capital de giro 444.278 431.817 out/2024 Capital de giro 578.955 570.098 fev/2026 Capital de giro 677.168 668.034 fev/2029 Capital de giro 977.971 895.249 out/2029 Capital de giro 239.466 219.466 out/2029 Capital de giro 540.663 - abr/2029 BNDES 184.920 - abr/2029 BNDES 100.047 - jun/2022 Capital de Giro 766.952 - abr/1930 Debêntures 584.914 - abr/2021 Nota Promissória 505.689 - abr/2021 Nota Promissória - 1.727.459 fev/2021 Aquisição (i) 2.056.453 2.015.251 out/2022 Capital de giro 34.953.620 25.339.619 39.477.264 29.052.215 4.810.360 3.518.225 34.666.904 25.533.990 Em 20 de dezembro de 2019, a Cosan S.A. anunciou uma oferta pública com resgate antecipado opcional das debêntures de sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, emitidas em 28 de fevereiro de 2019 e com vencimento em 28 de fevereiro de 2021. O resgate antecipado integral opcional ocorreu em 16 de janeiro de 2020. A Cosan S.A. resgatou debêntures no valor total de R$ 1.735.203. A Companhia utilizou a taxa média anual do CDI de 2,15% e a taxa de juros de longo prazo (TJLP) de 4,94%. Os montantes não circulantes apresentam os seguintes vencimentos: 30/06/2020 31/12/2019 13 a 24 meses 1.903.483 1.813.849 25 a 36 meses 4.502.025 3.240.861 37 a 48 meses 6.747.001 2.294.198 49 a 60 meses 5.653.443 5.032.388 61 a 72 meses 715.662 2.520.671 73 a 84 meses 5.104.217 456.983 85 a 96 meses 1.276.692 3.821.149 Acima de 96 meses 8.764.381 6.353.891 34.666.904 25.533.990 Os valores contábeis de empréstimos, financiamentos e debêntures são denominados 39 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) nas seguintes moedas 30/06/2020 31/12/2019 Reais (R$) 15.346.697 12.360.022 Dólar (US$) 23.479.073 16.165.604 Libra esterlina 543.419 443.500 Euro 108.075 83.089 39.477.264 29.052.215 Abaixo movimentação dos empréstimos, financiamentos e debêntures ocorrida no período findo em 30 de junho de 2020: Saldo em 31 de dezembro de 2019 29.052.215 Captação 5.511.144 Amortização de principal (2.413.001) Pagamento de juros (736.372) Juros, variação cambial e valor justo 8.063.278 Saldo em 30 de junho de 2020 39.477.264 Garantias Alguns contratos de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), ou "BNDES", das controladas Comgás e Rumo, são garantidos por fiança bancária, ou por fiança real (bens) e conta caução. Em 30 de junho de 2020, o saldo das fianças bancárias contratadas era de R$ 180.464 com custo médio de 0,99% a.a. (R$ 532.558 em 31 de dezembro de 2019). Linhas de crédito não utilizadas Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a controlada Rumo possuía linhas de crédito disponíveis do BNDES, que não eram utilizadas, no valor total de R$ 1.946.194. Em 30 de junho de 2020, a controlada Cosan S.A. dispunha de linhas de crédito em instituições financeiras AA, que não eram utilizadas, no valor total de R$ 501.000. 40 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) O uso dessas linhas de crédito está sujeito a certas condições contratuais. Cláusulas restritivas ("Covenants") Sob os termos das principais linhas de empréstimos, a Companhia é obrigada a cumprir as seguintes cláusulas financeiras: Dívida Meta Índice Debênture de 3ª e 4ª emissão - Comgás Endividamento de curto prazo / Endividamento total não poderá ser 0,31 superior a 0,6 Debenture 3ª a 8ª emissões - Comgás Dívida líquida / EBITDA não poderá ser superior a 4,00 1,40 BNDES Dívida líquida / EBITDA não poderá ser superior a 4,00 1,40 Loan 4131 Dívida líquida / EBITDA não poderá ser superior a 4,00 1,40 Nota promissória Dívida líquida / EBITDA não poderá ser superior a 4,00 1,40 Senior Notes 2027 - Cosan S.A. Dívida líquida (i) / EBITDA não superior ou igual a 3,5 2,39 Senior Notes 2024 - Cosan Limited Dívida líquida (i) / EBITDA não superior ou igual a 3,5 2,30 Senior Notes 2029 - Cosan Limited Dívida líquida (i) / EBITDA não superior ou igual a 3,5 2,30 Senior Notes 2024 - Rumo Dívida líquida / EBITDA não poderá ser superior a 3,3 1,97 Senior Notes 2025 - Rumo Dívida líquida / EBITDA não poderá ser superior a 3,3 1,97 BNDES - Rumo Dívida líquida / EBITDA não poderá ser inferior ou igual 3,3x em 1,97 dezembro de 2020 BNDES - Rumo EBITDA / Resultado Financeiro Consolidado não poderá ser inferior a 9,68 2.0x em dezembro de 2020 Dívida líquida e proforma de EBITDA, incluindo números de joint ventures. A dívida líquida consiste em dívida circulante e não circulante (incluindo acionistas preferenciais pagáveis em subsidiárias), líquido de caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e derivativos sobre dívida registrados nas nossas demonstrações financeiras consolidadas como outros ativos não circulantes. A dívida líquida é uma medida não-GAAP. A dívida líquida consiste em empréstimos e financiamentos circulante e não circulante, líquida de caixa e equivalentes de caixa e de títulos e valores mobiliários registrados nessas demonstrações financeiras intermediárias; Os efeitos do reconhecimento inicial da IFRS 16 não fazem parte das medidas de gatilhos para fins de covenants financeiros.

Para os demais empréstimos, empréstimos e debêntures da Companhia não há 41 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) cláusulas financeiras. Os termos dos empréstimos incluem provisões para cross-default. Em 30 de junho de 2020, a Companhia e suas controladas estavam cumprindo todas as cláusulas restritivas financeiras. Valor justo e exposição ao risco financeiro O valor justo dos empréstimos é baseado no fluxo de caixa descontado utilizando sua taxa de desconto implícita. São classificados como valor justo de nível 2 na hierarquia (Nota 5.9) devido ao uso de dados não observáveis, incluindo o risco de crédito próprio. Os detalhes da exposição da Companhia aos riscos decorrentes de empréstimos estão demonstrados na nota 22. 5.6 Arrendamentos Leasing Leasing financeiro operacional Total Saldo em 1 de janeiro de 2020 429.591 4.165.297 4.594.888 Apropriação de juros e variação cambial - 1.849 1.849 Transferências entre passivos (i) 31.795 307.906 339.701 Amortização de principal (50.420) (134.158) (184.578) Pagamento de juros (31.080) (223.624) (254.704) Adições 87.976 3.416.823 3.504.799 Saldo em 30 de junho de 2020 467.862 7.534.093 8.001.955 Circulante 257.931 876.910 1.134.841 Não circulante 210.282 6.656.832 6.867.114 468.213 7.533.742 8.001.955 Transferência das parcelas em discussão judicial para rubrica de arrendamento e concessões (Nota 11). Os contratos de aluguel têm vencimentos variados, com vencimento vencendo em junho 42 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) de 2043. Os valores são ajustados anualmente pelas taxas de inflação (Índice Geral de Preços - Mercado), ou "IGP-M", ou Preço Nacional ao Consumidor Estendido O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pode incorrer em juros com base na TJLP) ou CDI e alguns contratos têm opções de renovação ou compra que foram consideradas na determinação da classificação como arrendamento. Além do pagamento e apropriação de juros e variação cambial destacados nas tabelas anteriores, foram registrados os seguintes impactos no resultado do período findo em 30 de junho de 2020 para outros contratos de arrendamento que não foram incluídos na mensuração do passivo de arrendamento: 30/06/2020 Pagamentos de arrendamento variável não incluído no reconhecimento das obrigações de arrendamento 11.567 Despesas relativas a arrendamentos de curto prazo 498 Despesas de arrendamentos de ativos de baixo valor, excluindo arrendamentos de curto prazo 23.552 35.617 Informações adicionais A Companhia, em plena conformidade com as normas, na mensuração e na remensuração de seu passivo de arrendamento e do direito de uso, procedeu o desconto ao valor presente das parcelas futuras de arrendamento sem projetar a inflação futura projetada nas parcelas a serem descontadas. A taxa incremental de juros (nominal) utilizada pela Companhia e suas subsidiárias foi determinada com base nas taxas de juros a que a Companhia tem acesso, ajustada ao mercado brasileiro e aos prazos de seus contratos. Foram utilizadas taxas entre 10,9% a 14,2%, de acordo com o prazo de cada contrato. 43 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 5.7 Fornecedores As quantias escrituradas de fornecedores e outras contas a pagar são as mesmas que os seus justos valores, devido à sua natureza de curto prazo. 30/06/2020 31/12/2019 Fornecedores de materiais e serviços 1.274.379 1.356.978 Fornecedores de gás/transportes 1.001.351 815.798 Outros 101.580 17.488 2.377.310 2.190.264 5.8 Instrumentos financeiros derivativos Política contábil (novas operações) Os derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo no final de cada período de relatório. A contabilização de alterações subsequentes no valor justo depende de o derivativo ser designado como um instrumento de hedge e, em caso afirmativo, a natureza do item objeto de hedge. A Companhia designa certos derivativos como: hedge de valor justo de ativos ou passivos reconhecidos ou de um compromisso firme (hedge de valor justo); ou hedge de um risco particular associado aos fluxos de caixa de ativos e passivos reconhecidos e transações previstas altamente prováveis (hedge de fluxo de caixa). No início do relacionamento de hedge, a Companhia documenta a relação econômica entre os instrumentos de hedge e os itens protegidos, incluindo mudanças nos fluxos de caixa dos instrumentos de hedge devem compensar as mudanças nos fluxos de caixa dos itens protegidos por hedge. A Companhia documenta seu objetivo e estratégia de gerenciamento 44 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) de risco para a realização de suas operações de hedge. Mudanças no valor justo de qualquer instrumento derivativo que não se qualifique para contabilização de hedge são reconhecidas imediatamente no resultado e estão incluídas em outros ganhos / (perdas). Os valores justos dos instrumentos financeiros derivativos designados nas relações de hedge são divulgados abaixo. O valor justo total de um derivado de cobertura é classificado como um ativo ou passivo não corrente quando a maturidade remanescente do item coberto superior a 12 meses; é classificado como ativo ou passivo circulante quando o vencimento remanescente do item objeto de hedge for menor que 12 meses.

A Companhia faz uma avaliação, tanto no início do relacionamento de hedge quanto de forma contínua, se os instrumentos de hedge devem ser altamente eficazes na compensação de mudanças no valor justo ou nos fluxos de caixa dos respectivos itens cobertos atribuíveis. Para o risco coberto, e se os resultados reais de cada cobertura estiverem dentro de um intervalo de 60% a 140%.

A Companhia possui um portfólio de contratos de energia (compra e venda) voltados para atender demandas e ofertas de consumo ou fornecimento de energia. Além disso, existe uma carteira de contratos que compreende posições a termo, geralmente de curto prazo. Para esse portfólio, não há compromisso de compra com um contrato de venda.

A Companhia tem flexibilidade para gerenciar os contratos deste portfólio, a fim de obter ganhos com as variações de preços de mercado, considerando suas políticas e limites de risco. Os contratos nesta carteira podem ser liquidados pelo valor líquido ou por outro instrumento financeiro (por exemplo: celebrar um contrato de compensação com a contraparte; ou "desfazer sua posição" do contrato antes de seu exercício ou prescrição; ou logo após a compra), efetue uma venda com o objetivo de gerar lucro através de flutuações de preço de curto prazo ou ganho com margem de revenda). Tais transações de compra e venda de energia são negociadas em um mercado ativo e atendem à definição de instrumentos financeiros, devido ao fato de serem liquidados pelo valor líquido do caixa e serem prontamente conversíveis em caixa. Tais contratos são contabilizados como derivativos e são reconhecidos no balanço patrimonial a valor justo na 45 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) data em que o derivativo é contratado e são reavaliados a valor justo na data do balanço patrimonial. Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando existe um direito legal de compensar os valores reconhecidos e existe a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou de realizar o ativo e de liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve depender de eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte. O valor justo desses derivativos é estimado com base, em parte, em cotações publicadas em mercados ativos, na medida em que existam dados observáveis de mercado e, em parte, pelo uso de técnicas de avaliação, que considera: (i) preços estabelecidos em operações recentes de compra e venda, (ii) margem de risco no fornecimento e (iii) preço de mercado projetado no período de disponibilidade. Sempre que o valor justo no reconhecimento inicial desses contratos diferir do preço da transação, um ganho no valor justo ou uma perda no valor justo é reconhecido na data-base. Nocional Valor justo 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Derivativos de combustíveis Contratos a Termo (i) 13.422 - (2.671) - Derivativos de energia elétrica Contratos a Termo (ii) 450.357 - 31.353 - Derivativos de taxa de câmbio Contratos a Termo 1.626.880 1.542.535 95.561 (30.784) Risco de taxa de câmbio e juros Contratos de Swap (ações) (iii) 600.000 - 34.284 - Contratos de Swap (juros) 2.284.808 2.633.796 724.272 692.642 Contratos de Swap (juros e câmbio) 12.032.704 10.888.474 8.551.148 3.081.501 14.917.512 13.522.270 9.309.704 3.774.143 Total de instrumentos contratados pela Companhia 9.433.947 3.743.359 Ativos 9.569.926 3.824.410 Passivos (135.979) (81.051) 46 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Contratos a termo de combustíveis contratados pela controlada Moove, que buscam reduzir possíveis impactos na flutuação do preço da commodity que interfere em nossos custos de lubrificantes. A controlada Compass Gás e Energia possui uma carteira de contratos de energia (compra e venda) que visa atender a demandas e ofertas de consumo ou fornecimento de energia. Além disso, existe uma carteira de contratos composta por posições a termo, geralmente de curto prazo. Para esta carteira, não existe compromisso de compra com contrato de venda. Em 9 de abril de 2020, a Companhia firmou um plano de negociação de compra de ações e derivativos, ou o Total Return Swap, com o Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência Cayman e Santander Fundo de Investimento no Amazonas. De acordo com o Swap de retorno total, o Santander Fund poderá comprar, em seu próprio nome, ações ordinárias de emissão da Cosan S.A., e o Santander Cayman poderá realizar transações de swap de ações em seu próprio nome e em nosso nome em conexão com essas ações. A quantidade agregada máxima de derivativos que pode ser negociada de acordo com o Swap de retorno total e o número agregado máximo de ações subjacentes da Cosan S.A. são de R$ 600.000 e 19.500.000, respectivamente. Os instrumentos financeiros derivativos de dívidas, são usados apenas para fins de hedge econômico e não como investimentos especulativos. Hedge de valor justo Adota-se a contabilidade de hedge do valor justo para algumas de suas operações, tanto os instrumentos de hedge quanto os itens protegidos por hedge são contabilizados pelo valor justo por meio do resultado. Os efeitos dos instrumentos de hedge relacionados a moeda estrangeira e dos swaps de taxa de juros na posição financeira e no desempenho da Companhia são os seguintes: 47 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Valor registrado Ajuste de valor acumulado Nocional 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Empréstimos, financiamentos e debêntures Itens designados 3ª emissão - 3ª série (Comgás) 79.299 (110.106) (108.133) (1.749) (14.822) 5ª emissão - série única (Comgás) 684.501 (903.517) (859.996) (34.899) (90.110) Senior Notes 2023 (Cosan S.A.) 547.600 (602.861) (438.985) (208.263) (99.541) Senior Notes 2024 (Rumo S.A.) 4.107.000 (5.033.761) (3.318.895) (1.834.922) (471.159) Senior Notes 2025 (Rumo S.A.) 2.738.000 (3.290.398) (2.182.089) (1.169.094) (295.208) Senior Notes 2024 (Cosan Limited) 1.095.200 (1.297.701) (903.636) (13.453) (865.908) Total débito 9.251.600 (11.238.344) (7.811.734) (3.262.380) (1.836.748) Instrumentos financeiros derivativos Instrumentos de hedge Swaps 3ª emissão - 3ª série (Comgás) (79.299) 27.161 24.842 2.319 5.510 Swaps 5ª emissão - série única (Comgás) (684.501) 205.778 175.262 30.516 88.583 Senior Swaps Notes 2023 (Cosan S.A.) (547.600) 431.091 227.315 30.981 128.357 Senior Swaps Notes 2024 (Rumo S.A.) (4.107.000) 2.618.855 989.022 1.657.767 340.264 Senior Swaps Notes 2025 (Rumo S.A.) (2.738.000) 1.553.448 479.481 1.074.801 201.679 Senior Notes 2024 (Cosan Limited) (1.095.200) 537.876 154.523 83.345 805.312 Total derivativos (9.251.600) 5.374.209 2.050.445 2.879.729 1.569.705 Total - (5.864.135) (5.761.289) (382.651) (267.043) Existe uma relação econômica entre o item objeto de hedge e o instrumento de hedge, uma vez que os termos da taxa de juros e do swap cambial correspondem aos termos do empréstimo prefixado, ou seja, valor nocional, prazo e pagamento. A Companhia estabeleceu uma relação de hedge de 1: 1 para os relacionamentos de hedge, uma vez que o risco subjacente da taxa de juros e do swap de taxa de câmbio é idêntico ao componente de risco protegido. Para testar a eficácia do hedge, a Companhia utiliza o método do fluxo de caixa descontado e compara as mudanças no valor justo do instrumento de hedge com as mudanças no valor justo do item coberto atribuível ao risco coberto. 48 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 5.9 Mensuração de valor justo reconhecidas O valor de mercado das dívidas abaixo está cotado na Bolsa de Valores de Luxemburgo (Nota 5.5) e baseiam-se no preço de mercado cotado da seguinte forma: Empresa 30/06/2020 31/12/2019 Senior notes 2023 Cosan S.A 99,73% 101,46% Senior notes 2024 Rumo S.A 105,41% 107,90% Senior notes 2024 Cosan Limited 102,53% 105,18% Senior notes 2025 Rumo S.A 105,56% 107,27% Senior notes 2027 Cosan S.A 105,30% 109,18% Senior notes 2029 Cosan Limited 95,53% 104,48% Perpetuo notes Cosan S.A 100,73% 104,06% Todas as estimativas resultantes de valor justo estão incluídas no nível 2, exceto pela contraprestação contingente a pagar quando os valores justos tiverem sido determinados com base em valores presentes e as taxas de desconto utilizadas tiverem sido ajustadas para risco de contraparte ou de crédito próprio. Os valores contábeis e o valor justo dos ativos e passivos financeiros são os seguintes: Ativos Aplicações em fundos de investimento Títulos e valores mobiliários Outros ativos financeiros Instrumentos financeiros derivativos Total Passivo Empréstimos, financiamentos e debêntures Contraprestação a pagar (i) Instrumentos financeiros derivativos Total Valor contábil Ativos e passivos mensurados ao valor justo 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Note Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3 5.1 2.051.887 3.279.170 - 2.051.887 - - 3.279.170 - 5.2 2.658.608 3.115.503 - 2.658.608 - - 3.115.503 - 93.643 134.637 93.643 - - 134.637 - - 5.8 9.569.926 3.824.410 - 9.569.926 - - 3.824.410 - 14.374.064 10.353.720 93.643 14.280.421 - 134.637 10.219.083 - 5.5 (23.227.214) (16.370.166) - (23.227.214) - - (16.370.166) - (219.362) (184.370) - (202.246) (17.116) - (158.275) (26.095) 5.8 (135.979) (81.051) - (135.979) - - (81.051) - (23.582.555) (16.635.587) - (23.565.439) (17.116) - (16.609.492) (26.095) Composto por: (i) contraprestação a pagar referente ao ativo intangível do contrato com a ExxonMobil no valor de R$ 202.246 (nível 2); e (ii) contraprestação contingente variável a pagar 49 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) de R$ 17.116 (nível 3), que considera o valor presente do pagamento esperado descontado, utilizando uma taxa de desconto ajustada pelo risco. O pagamento esperado é determinado considerando o cenário mais provável de receita e EBITDA projetado, que, por sua vez, determinam a capacidade de geração de caixa. Insumos não observáveis significativos são a taxa de crescimento anual da receita prevista, a margem EBITDA prevista e a taxa de desconto ajustada pelo risco de 9,41%. 6 Outros tributos a recuperar 30/06/2020 31/12/2019 COFINS 784.075 706.165 ICMS 638.674 602.127 ICMS CIAP 133.045 141.514 PIS 171.647 150.099 Crédito tributário 41.919 41.516 Outros 52.472 35.591 1.821.832 1.677.012 Circulante 1.055.462 950.246 Não circulante 766.370 726.766 7 Estoques 30/06/2020 31/12/2019 Produtos acabados 483.590 457.447 Peças e acessórios 244.860 236.347 Estoque de materiais para construção 117.636 55.347 Almoxarifado e outros 15.699 31.287 Combustíveis e lubrificantes 7.813 6.894 869.598 787.322 50 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 8 Investimento em associadas 8.1 Investimentos em subsidiárias e associadas As subsidiárias e associadas da Companhia estão listadas abaixo: 30/06/2020 31/12/2019 Participação direta em subsidiária Cosan Logística S.A. 73,49% 73,49% Cosan S.A. (iii) 66,28% 64,59% Cosan Limited Partners Brasil Consultoria Ltda. 60,00% 60,00% Sinlog Tecnologia em Logística S.A. 64,52% 47,62% Participação direta da Cosan S. A. em suas entidades controladas Comgás - 99,15% Compass Gás e Energia 99,01% - Cosan Lubes Investments Limited (CLI) (i) 70,00% 70,00% Cosan Cayman II Limited 100,00% 100,00% Cosan Global Limited 100,00% 100,00% Cosan Investimentos e Participações S.A. 100,00% 100,00% Cosan Luxembourg S.A. (ii) 100,00% 100,00% Cosan Overseas Limited 100,00% 100,00% Pasadena Empreendimentos e Participações S.A. 100,00% 100,00% Payly Soluções de Pagamentos S.A. 75,00% 75,00% Rumo S.A. 1,71% 1,71% Cosan Logística S.A. 0,10% 0,10% Participação da Cosan Lubes Investments Limited em suas entidades controladas Cosan Cinco S.A. 100,00% 100,00% Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. 100,00% 100,00% Moove Lubricants Limited 100,00% 100,00% Stanbridge Group Limited 100,00% 100,00% Wessesx Petroleum Limited 100,00% 100,00% Airport Energy Limited 100,00% 100,00% Airport Energy Services Limited 100,00% 100,00% Cosan Lubrificantes S.R.L. 100,00% 100,00% Lubrigrupo II - Comércio e Distribuição de Lubrificantes S.A. 100,00% 100,00% Commercial Lubricants Moove Corp 100,00% 100,00% Cosan Paraguay S.A. 100,00% 100,00% Cosan US, Inc. 100,00% 100,00% Ilha Terminal Distribuição de Produtos Químicos 100,00% 100,00% Zip Lube S.A. 100,00% 100,00% TTA - SAS Techniques et Technologie Appliquées 75,00% 75,00% 31/12/2019 30/06/2020 Participação da Cosan Logística S.A. em suas controladas Rumo S.A. 28,47% 28,47% Rumo Malha Oeste S.A. 28,47% 28,47% Rumo Malha Paulista S.A. 28,47% 28,47% Rumo Malha Sul S.A. 28,47% 28,47% Rumo Malha Norte S.A. 28,40% 28,40% Rumo Malha Central S.A. 28,47% 28,47% Elevações Portuárias S.A. 28,47% 28,47% Logispot Armazéns Gerais S.A. 14,52% 14,52% 51 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Rumo Luxembourg Sarl 28,47% 28,47% Rumo Intermodal S.A. 28,47% 28,47% Boswells S.A. 28,47% 28,47% ALL Argentina S.A. 28,47% 28,47% Paranaguá S.A. 28,47% 28,47% ALL Armazéns Gerais Ltda. 28,47% 28,47% Portofer Ltda. 28,47% 28,47% ALL Mesopotâmica S.A. 20,09% 20,09% ALL Central S.A. 20,94% 20,94% Servicios de Inversión Logística Integrales S.A 28,47% 28,47% Brado Logística e Participações S.A. 17,71% 17,71% Brado Logística S.A. 17,71% 17,71% Em 31 de março de 2020, a Cosan Lubes Investments Limited ("CLI") recebeu R$65.478 devido à satisfação das condições precedentes em 31 de dezembro de 2019, como resultado e nos termos do contrato de investimento entre o CLI e o Fundo CVC VII ("CVC"). A Administração concluiu que não há incertezas relevantes que ponham em dúvida a continuidade operacional das subsidiárias. Apesar de apresentar em 30 de junho de 2020 um valor de investimento combinado com um passivo não garantido de R$ 413.988, conforme mostrado abaixo, não foram identificados eventos ou condições que, individual ou coletivamente, pudessem suscitar dúvidas significativas quanto à capacidade de manter sua continuidade operacional. As subsidiárias contam com o apoio financeiro da Companhia. Em 30 de junho de 2020, houve recompra de 6.291.200 ações ordinárias no valor de R$ 318.828, com custo unitário máximo de R$ 61,24, custo unitário mínimo de R$ 47,37 e custo unitário médio de R$ 52,01. Essas ações representam 4,87% das ações ordinárias emitidas e em circulação da Cosan. Abaixo estão as subsidiárias e associadas, que em 30 de junho de 2020 que são relevantes para a Companhia: 52 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Número de ações da Ações da Participação Benefício investida investidora societária econômico (%) Radar II Propriedades Agrícolas S.A. 81.440.222 24.920.708 51,00% 3,00% Radar Propriedades Agrícolas S.A. 1.735.703 531.125 51,00% 2,51% Tellus Brasil Participações S.A. 120.920.492 61.359.624 50,74% 5,00% Janus Brasil Participações S.A. 136.928.272 69.361.678 50,77% 5,00% Saldo em 1º de Resultado de Ajuste de Aumento Saldo em janeiro de equivalência avaliação de 30 de junho 2020 patrimonial patrimonial Dividendos capital Outros de 2020 Tellus Brasil Participações S.A. 102.342 1.768 - (1.126) - - 102.984 Janus Brasil Participações S.A. 126.087 426 - (2.148) 1.132 - 125.497 Radar Propriedades Agrícolas S.A 59.861 706 32 - - - 60.599 Radar II Propriedades Agrícolas S.A 31.976 438 6 - - - 32.420 Outros investimentos 57.441 7.082 1.267 (7.184) 10 (6.023) 52.593 377.707 10.420 1.305 (10.458) 1.142 (6.023) 374.093 53 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 8.2 Aquisição de subsidiárias Em 30 de janeiro de 2020, a Cosan concluiu a aquisição de 100% do capital das seguintes empresas: Nome da adquirida Descrição da operação Compass Comercializadora de Energia Ltda Comercialização de gás natural e energia elétrica Compass Geração Ltda Geração de energia térmica a gás natural Compass Energia Ltda Sem operação Compass Energia Participações Ltda Sem operação A aquisição visa reforçar a estratégia de expansão e consolidação da operação de gás e energia, que tende a crescer significativamente. O valor justo na data de aquisição da contraprestação transferida dos três negócios combinados totalizava R$ 95.000 com pagamento à vista, sem parcelas adicionais (fixas ou variáveis). Foram feitas estimativas precisas e confiáveis do preço de compra para determinar o valor do ágio pago na transação. Ágio é a diferença entre o valor dos ativos líquidos adquiridos e o preço pago pelas ações. A Companhia, por meio de consultores independentes, avaliou se o valor justo de todos os ativos e passivos no balanço patrimonial de abertura é diferente do valor contábil declarado. Os ativos e passivos avaliados incluem ativos imobilizados, carteiras de clientes, marcas e, possivelmente, também empréstimos de longo prazo. Não foram identificadas diferenças materiais entre o valor justo e o valor contábil, e o preço líquido pago foi totalmente alocado ao ágio. Os saldos das entidades adquiridas são substancialmente compostos por ativos e passivos mensurados ao valor justo e, portanto, nenhum ajuste deverá ser feito. 54 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) a) Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos O valor justo dos ativos e passivos adquiridos está demonstrado a seguir: Compass Compass Compass Comercializadora Geração Energia Total Caixa e equivalentes de caixa 4.539 177 37 4.753 Contas a receber de clientes 12.384 149.163 - 161.547 Adiantamento de fornecedores 15 - - 15 Outros tributos a recuperar 134 89 31 254 Instrumentos financeiros derivativos 1.377 - - 1.377 Investimentos em associadas 9 28 - 37 Imobilizado 69 - - 69 Fornecedores (13.585) (83.669) - (97.254) Outros tributos a pagar - (162) - (162) Outras contas a pagar (97) - - (97) Outros passivos financeiros - (48.007) - (48.007) Dividendos a pagar - (508) - (508) Pagáveis a partes relacionadas - (17.063) - (17.063) Imposto de renda e contribuição social diferidos (468) - - (468) Total dos ativos identificáveis, líquido 4.377 48 68 4.493 b) Ágio preliminar O valor justo na data de aquisição do ágio consistiu no seguinte: Total Total líquido dos ativos adquiridos e passivo assumidos a valor justo 4.493 Contraprestação transferida (i) (ii) 95.000 Ágio preliminar 90.507 Efeito da contraprestação transferida líquida do caixa adquirido R$ 90.247. Em 17 de julho de 2020, a controlada Compass efetuou pagamento adicional pela aquisição da Compass Trading no montante de R$ 4.385, conforme previsto em contrato. Informações obtidas sobre fatos e circunstâncias existentes na data da aquisição podem resultar em ajustes na alocação do ágio. O ágio de R$ 90.507 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros decorrentes da aquisição. 55 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Metodologia de Valor Natureza avaliação justo Vida útil Representa a parte do preço de compra superior à soma do valor justo líquido de todos os ativos adquiridos na aquisição e os passivos assumidos no processo. Fluxo de caixa Ágio 90.507 Indefinida descontado Se as subsidiárias adquiridas tivessem sido consolidadas desde 1° de janeiro de 2020, a demonstração consolidada do resultado do período findo em 30 de junho de 2020, apresentaria uma receita líquida de R$5.951.670 e prejuízo de R$58.954. 8.3 Participação de acionistas não controladores A seguir, são apresentadas informações financeiras resumidas para cada subsidiária que possui participações não controladoras que são relevantes para o grupo. Os valores divulgados para cada subsidiária são antes das eliminações entre as empresas. Número de ações da Ações dos não Participação de não investida controladores controladores Compass Gás e Energia 628.487.690 5.402.779 0,99% Comgás 132.520.587 1.124.363 0,85% Logispot 2.040.816 1.000.000 49,00% Rumo S.A. 1.559.015.898 1.115.164.072 71,53% Brado Participações 12.962.963 4.897.407 37,78% Rumo Malha Norte 1.189.412.363 3.144.187 0,26% Cosan Lubes 34.963.764 10.489.129 30,00% Cosan S.A. 394.210.000 132.924.458 33,72% Cosan Logística S.A. 463.224.241 122.813.171 26,51% Payly Soluções de Pagamentos S.A. 44.861.170 11.215.293 25,00% Sinlog Tecnologia em Logística S.A. 21.000 10.000 35,48% TTA 10.521 2.630 25,00% 56 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) A tabela a seguir resume as informações relativas a cada uma das subsidiárias da Companhia que possui participações não controladoras relevantes, antes de qualquer eliminação intragrupo. 57 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Saldo em Mudança de 1º de Resultado de participação Ajuste de Aumento Saldo em janeiro de equivalência em avaliação de 30 de junho 2020 patrimonial subsidiária patrimonial Dividendos capital Outros de 2020 Cosan S.A. 3.604.875 1.564 (276.335) 91.760 - - (3.849) 3.418.015 Cosan Logística S.A. 630.185 9.767 159 618 - - 135 640.864 Comgás 24.569 4.236 - 15 (1.158) - 14 27.676 Compass Gás e Energia (i) - 3.620 30.431 - - - 35 34.086 Cosan Lubes 470.497 6.550 - 62.141 - - - 539.188 Rumo S.A. 6.058.973 90.245 - 5.850 (2.262) - 4.513 6.157.319 Logispot Armazéns 34.218 385 - - - - - 34.603 Outros 15.299 417 - 6.633 (4.096) 6.666 36 24.955 10.838.616 116.784 (245.745) 167.017 (7.516) 6.666 884 10.876.706 Em 30 de janeiro de 2020, foi realizado aumento de capital na Compass Gás e Energia, por meio de subscrição de 6.222.650 ações nominativas em favor de acionistas não controladores, totalizando um montante total de R$ 75.000 (equivalente a 0,99% do capital social da Compass Gás e Energia), gerando um ganho no patrimônio líquido da subsidiária Cosan S.A de R$ 44.569. 9 Investimentos em controlada em conjunto As alterações nos investimentos em Joint ventures foram as seguintes: Raízen Combustíveis Raízen Energia S.A. S.A. Total Número de ações da investida 1.661.418.472 7.243.283.198 Quotas da investidora 830.709.236 3.621.641.599 Percentual de participação 50% 50% Resultado de equivalência patrimonial em 30 de junho de 2019 425.897 (63.654) 362.243 Saldo em 1º de janeiro de 2020 3.212.601 4.336.359 7.548.960 Resultado de equivalência (98.330) 68.522 (29.808) Ajuste de avaliação patrimonial 465.702 (348.497) 117.205 Juros sobre capital próprio (i) (37.500) - (37.500) Dividendos - (417) (417) Saldo em 30 de junho de 2020 3.542.473 4.055.967 7.598.440 Valor proposto, mas não pago no período.

58 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) De acordo com os termos da controlada em conjunto - Raízen, a subsidiária Cosan é responsável por certos processos judiciais que existiam antes da formação da Raízen, líquidos de depósitos judiciais em 1º de abril de 2011, bem como parcelamentos tributários nos termos da anistia fiscal e Programa de Refinanciamento registrado em "Outros tributos a pagar". Além disso, a Cosan concedeu à Raízen acesso a uma linha de crédito (stand-by) no valor de US$ 350.000 mil, sem utilização em 30 de junho de 2020. A demonstração da posição financeira e a demonstração do resultado das Joint ventures estão divulgadas na Nota 4 - Informações por segmento. Em 30 de junho de 2020, a Companhia estava em conformidade com os convenants dos contratos que regem as respectivas joint ventures. 59 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 10 Imobilizado, intangível, ágio, direito de uso e ativo de contrato 10.1 Imobilizado a) Reconciliação do valor contábil Terrenos, Máquinas, Vagões e edifícios e equipamentos locomotivas Via Obras em Outros benfeitorias e instalações (i) permanente andamento ativos Total Valor de custo Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.186.365 1.163.862 6.000.272 6.724.322 1.509.025 434.555 17.018.401 Adições 61 1.438 8.459 2.281 1.350.336 752 1.363.327 Combinação de negócio (ii) - 69 - - - - 69 Baixas (44) (806) (65.918) - (123) (4.464) (71.355) Transferências (iii) 20.919 63.444 402.622 254.970 (809.566) 38.963 (28.648) Efeito de conversão de balanço 17.280 26.412 - - 349 14.818 58.859 Saldo em 30 de junho de 2020 1.224.581 1.254.419 6.345.435 6.981.573 2.050.021 484.624 18.340.653 Depreciação e perda por redução ao valor recuperável Saldo em 31 de dezembro de 2019 (360.434) (532.019) (1.914.789) (2.020.767) (6.870) (30.386) (4.865.265) Adições (30.557) (69.771) (286.352) (253.962) - (16.258) (656.900) Baixas 7 562 62.336 - - 3.783 66.688 Transferências (iii) - - 7.941 - 75 1 8.017 Ajuste ao valor recuperável (Impairment) (2.811) (8.614) (27.391) (52.224) (19.364) 4.264 (106.140) Efeito de conversão de balanço (6.190) (13.394) - - - (7.567) (27.151) Saldo em 30 de junho de 2020 (399.985) (623.236) (2.158.255) (2.326.953) (26.159) (46.163) (5.580.751) Saldo em 31 de dezembro de 2019 825.931 631.843 4.085.483 4.703.555 1.502.155 404.169 12.153.136 Saldo em 30 de junho de 2020 824.596 631.183 4.187.180 4.654.620 2.023.862 438.461 12.759.902 Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, vagões e locomotivas no montante de R$745.203 foram colocados sob fiança para garantia de empréstimos bancários (Nota 5.5). Para mais detalhes, vide nota 8.2. São, substancialmente, transferências do imobilizado em construção em decorrência da capitalização dos referidos ativos. No período findo em 30 de junho de 2020, a Companhia identificou indicadores de impairment para a unidade geradora de caixa representada pela concessão da Rumo Malha Oeste: i) a malha registrou uma redução significativa no volume transportado devido a problemas operacionais na via ocasionados pelas fortes chuvas do primeiro 60 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) trimestre, fazendo com que a administração buscasse alternativas para performar determinados volumes contratados, volumes estes, que sustentavam a projeção de fluxo de caixa dessa unidade geradora de caixa até então; ii) a decisão da Administração de protocolar o pedido de relicitação gera incertezas sobre o período em a Malha será a operadora, uma vez que depende do andamento do processo. Dessa forma a Companhia registrou uma provisão para perda por valor recuperável de R$107.106 (sendo R$ 106.041 relativos a imobilizados e R$ 996 referentes a direito de uso, equivalente ao saldo remanescente dos ativos permanentes dessa unidade geradora de caixa. O registro se deu em contrapartida à "Outras receitas (despesas) líquidas". A determinação da capacidade de recuperação dos ativos depende de certas premissas chaves, conforme descrito anteriormente que são influenciadas pelas condições de mercado, tecnológicas, econômicas vigentes no momento que essa recuperação é testada e, dessa forma, não é possível determinar se novas perdas por redução da recuperação ocorrerão no futuro e, caso ocorram, se estas seriam materiais. 61 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 10.2 Intangível e ágio Marcas Direito de e Relacionamento Ágio concessão Licenças patentes com clientes Outros Total Valor de custo Saldo em 31 de dezembro de 2019 904.977 18.024.518 435.795 46.170 829.091 387.278 20.627.829 Adições 3.778 1.078 - - 36.715 7.926 49.497 Combinação de negócios (i) 90.507 - - - - - 90.507 Baixas - (18.052) - - (80) (2.525) (20.657) Transferências - 241.024 - - (11.377) 65.891 295.538 Efeito de conversão de balanço 65.547 - - 11.045 54.472 13.250 144.314 Saldo em 30 de junho de 2020 1.064.809 18.248.568 435.795 57.215 908.821 471.820 21.187.028 Amortização e perda por redução ao valor recuperável Saldo em 31 de dezembro de 2019 - (2.884.699) (236.122) (9.201) (410.449) (243.699) (3.784.170) Adições - (246.443) (5.887) - (40.741) (42.637) (335.708) Baixas - 12.572 - - 67 2.269 14.908 Transferências - (10) - - 4.853 842 5.685 Efeito de conversão de balanço - - - - (13.787) (6.543) (20.330) Saldo em 30 de junho de 2020 - (3.118.580) (242.009) (9.201) (460.057) (289.768) (4.119.615) Saldo em 31 de dezembro de 2019 904.977 15.139.819 199.673 36.969 418.642 143.579 16.843.659 Saldo em 30 de junho de 2020 1.064.809 15.129.988 193.786 48.014 448.764 182.052 17.067.413 Para mais detalhes, vide nota 8.2. Capitalização de custos de empréstimos

Em 30 de junho de 2020 foram capitalizados R$ 23.621 a uma taxa média ponderada de 6,12% a.a (R$3.202 a uma taxa média ponderada de 8,60% a.a em 31 de dezembro de 2019). 62 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) b) Métodos de amortização e vidas úteis Ativo intangível (exceto ágio) Taxa anual de amortização 30/06/2020 31/12/2019 Comgás (i) Durante prazo da concessão e 8.179.565 8.129.822 Rumo (ii) prorrogação desta 6.944.536 7.009.997 15.124.101 15.139.819 Licença de operação portuário (iii) 4,00% 199.673 199.674 Marcas e patentes: Comma Indefinida 48.014 36.969 48.014 36.969 Relacionamentos com clientes: Comgás 20,00% 167.858 161.786 Moove 6,00% 280.906 256.856 448.764 418.642 Outros Licença de software 20,00% 126.845 81.669 Outros 55.206 61.910 182.051 143.579 Total 16.002.604 15.938.682 Refere-se ao ativo intangível da concessão pública de serviço de distribuição de gás, que representa o direito de cobrar dos usuários pelo fornecimento de gás, composto de: (i) os direitos de concessão reconhecidos na combinação de negócios e (ii) os ativos da concessão; Refere-se ao contrato de direito de concessão da Rumo Malha Norte S.A, que será amortizado até o final da concessão em 2079; Licença de operação portuária e relacionamento com clientes da Rumo, provenientes das combinações de negócios. Teste de redução ao valor recuperável de ágio Análise de perda ao valor recuperável nas unidades geradoras de caixa ("UGC") A Companhia testa anualmente os valores recuperáveis dos ágios decorrentes de operações de combinações de negócios. Ativos imobilizados e ativos intangíveis de vida definida que estão sujeitos a depreciação e amortização são testados para 63 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Para fins de análise de impairment foram definidas como unidades geradoras de caixa os contratos de concessão, cada qual registrado em uma empresa individual. A base para a avaliação e testes anuais será em 30 de setembro de 2020. Durante o período findo em 30 de junho de 2020, não identificamos nenhuma provisão para impairment a ser registrada, de modo que nenhum teste de impairment foi necessário para o ativo imobilizado e intangível com vida útil definida. 10.3 Direito de uso Terrenos, Máquinas, Infraestrutura edifícios e equipamentos Vagões e ferroviária e benfeitorias e instalações locomotivas Software Veículos portuária Total Valor de custo: Saldo em 31 de dezembro de 2019 247.430 10.718 1.038.641 66.931 14.259 3.803.954 5.181.933 Adições (i) 96.652 4.479 - - - 3.406.560 3.507.691 Reajustes contratuais 17.212 8.234 1.450 14.219 (176) 13.830 54.769 Baixa (203) - - - - - (203) Efeito de conversão de balanço 3.500 1.173 - - - - 4.673 Saldo em 30 de junho de 2020 364.591 24.604 1.040.091 81.150 14.083 7.224.344 8.748.863 Saldo em 31 de dezembro de 2019 (78.965) (3.074) (365.657) (7.594) (6.457) (250.456) (712.203) Adições (12.233) (3.473) (25.394) (1.638) (6.392) (97.068) (146.198) Transferências (44) - - - - - (44) Redução ao valor recuperável - (1.643) - - - (966) (2.609) Efeito de conversão de balanço (3.415) (58) (4.123) - 3.114 - (4.482) Saldo em 30 de junho de 2020 (94.657) (8.248) (395.174) (9.232) (9.735) (348.490) (865.536) Saldo em 31 de dezembro de 2019 168.465 7.644 672.984 59.337 7.802 3.553.498 4.469.730 Saldo em 30 de junho de 2020 269.934 16.356 644.917 71.918 4.348 6.875.854 7.883.327 Reconhecimento do valor da outorga e atualização do arrendamento, pela renovação do contrato de concessão da subsidiária Rumo Malha Paulista S.A. 64 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 10.4 Ativo de contrato Política contábil Ativos do contrato são mensurados pelo custo de aquisição, incluindo os custos de empréstimos capitalizados. Quando os ativos entram em operação, os valores depreciáveis no contrato de concessão são transferidos para ativos intangíveis. A Comgás reavalia a vida útil, sempre que essa avaliação indicar que o período de amortização excederá o prazo do contrato de concessão, uma parte do ativo é convertida em ativo financeiro, pois representa um contas a receber do poder concedente. Essa classificação está de acordo com o IFRIC 12 - Contratos de Concessão. Ativos de Valor de custo contrato Saldo em 31 de dezembro de 2019 600.541 Adições 419.473 Transferências para ativo intangível (i) (300.632) Saldo em 30 de junho de 2020 719.382 O montante das transferências contempla, também, uma parcela do ativo intangível que foi reclassificada para ativo financeiro de acordo com os preceitos do IFRIC 12. 11 Arrendamentos e concessões Política contábil: A Companhia registra nesta conta o saldo das parcelas de arrendamento envolvidas em litígios com o poder concedente. O registro inicial ocorre pelo valor da parcela no vencimento, mediante transferência da conta de "Passivos de arrendamentos". Posteriormente os valores são corrigidos por Selic. São mantidos nessa conta, saldos parcelados com o Poder Concedente. O registro inicial se dá pelo valor que restou devido a partir da resolução do litígio. Os valores são corrigidos por Selic até o pagamento. 65 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Também são registrados nesta conta os saldos a pagar a título de outorga por direitos de concessão ("Concessões"), registrados inicialmente em contrapartida ao intangível. A mensuração posterior ocorre pela taxa efetiva. A Companhia, através de suas controladas, é parte em contratos de sub-concessão e arrendamento com o Poder Público. Os principais passivos e provisões gerados pelos contratos são: Arrendamentos e concessões em litígio e parcelados 30/06/2020 31/12/2019 Arrendamento e concessão em litígio Rumo Malha Paulista 151.727 1.870.018 Rumo Malha Oeste 1.578.684 1.528.238 1.730.411 3.398.256 Arrendamentos parcelados: Rumo Malha Paulista 1.174.703 - Concessões: 1.174.703 - Rumo Malha Sul 36.423 36.621 Rumo Malha Paulista 21.179 20.003 57.602 56.624 Total 2.962.716 3.454.880 Circulante 9.847 111.652 Não circulante 2.851.064 3.445.033 2.962.716 3.454.880 Arrendamento e concessão em litígio: A Rumo Malha Oeste pleiteia o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, perdido pelo cancelamento de contratos de transporte existentes no momento da desestatização configurando alteração do cenário regulatório e condições estabelecidas no Edital de Desestatização - adicionalmente, as previsões de crescimento que definiram o valor do negócio não se materializaram. A ação tramita perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O valor 66 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) referente às parcelas vencidas da Companhia estava tendo o juízo garantido mediante a aquisição de títulos da dívida pública (Letras Financeiras do Tesouro - LFT). Em março de 2008 a Companhia obteve autorização para substituir a garantia por fiança bancária e em maio de 2008 a Companhia resgatou os valores. Em dezembro de 2014 foi proferida sentença que julgou procedente a ação, reconhecendo a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Em dezembro de 2015 foi deferido pedido de substituição das cartas de fiança apresentadas pela Companhia por seguro garantia. Aguarda-se julgamento de apelação perante o TRF. A Administração, suportada pela opinião de seus advogados, avalia as chances de êxito como provável, mas mantém o registro do passivo por se tratar de obrigação contratual ainda não retirada da Companhia, e porque o valor ainda pende de apuração. Ainda no âmbito dos litígios envolvendo a Malha Oeste, em janeiro de 2020 a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deliberou instaurar Processo Administrativo Ordinário para gerar um relatório conclusivo quanto ao cabimento, ou não cabimento, de declaração de caducidade da concessão da Malha Oeste por parte da União. A análise será conduzida por uma comissão a ser indicada pela área de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas. A Administração, suportada pela opinião de seus advogados, avalia o risco de perda como possível. Os depósitos judiciais em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 referentes às reivindicações acima totalizaram: 30/06/2020 31/12/2019 Rumo Malha Paulista S.A. - 119.806 Rumo Malha Oeste S.A. 22.119 21.703 22.119 141.509 Os depósitos judiciais da Subsidiária Rumo Malha Paulista vinculados ao saldo em litígio sobre reequilíbrio do contrato de arrendamento e concessão foram convertidos em favor da União no encontro de contas decorrente do acordo firmado entre as partes no processo de renovação do contrato. 67 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Arrendamentos parcelados: Como condição para celebrar o aditivo de renovação da Malha Paulista, constava a necessidade de a Companhia solucionar o litígio envolvendo o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato original. Para tal foi celebrado um acordo entre Rumo Malha Paulista, União e ANTT, no qual restou acordado: i) um crédito a favor da Companhia relativo a penhoras trabalhistas pagas até 2005; ii) a conversão dos depósitos judiciais existentes em favor da União; iii) um saldo incontroverso em favor da União, parcelado em oito parcelas anuais corrigidas pela Selic (saldo transferido da conta de "Arrendamento e concessão em litígio" para "Arrendamentos parcelados"); iv) uma parcela de passivo a ser compensada com potenciais créditos em favor da Companhia, créditos estes, sujeitos à de apuração a ser realizada por grupo de trabalho envolvendo as partes (saldo mantido na conta de "Arrendamento e concessão em litígio"). Os efeitos do encontro de contas foram atualizados até a data de registro e resultaram na reversão de R$ 479.563 (R$348.319 em outras despesas e receitas e R$ 131.243 em resultado financeiro). Em razão do acordo celebrado foram requeridas as suspensões dos trâmites de ações judiciais de regresso ajuizadas pela Rumo em face da União para apuração dos créditos trabalhistas que não fizeram parte do acordo (a partir de 2005) e que serão objeto de apuração a ser realizada por grupo de trabalho envolvendo as partes. Em paralelo, as partes apresentarão pedido de homologação judicial do acordo nos autos da ação de reequilíbrio econômico- financeiro do contrato. 68 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) b) Arrendamentos e outorgas enquadradas no IFRS16 30/06/2020 31/12/2019 Arrendamentos: Rumo Malha Sul 516.304 532.496 Rumo Malha Paulista 416.961 377.944 Rumo Malha Oeste 218.989 216.096 Elevações Portuárias 78.303 74.584 Portofer 13.470 13.435 1.244.027 1.214.555 Outorgas: Rumo Malha Paulista (renovação) 3.321.964 - Malha Central 2.721.916 2.728.931 6.043.880 2.728.931 Total 7.287.907 3.943.486 Circulante 402.991 821.295 Não circulante 6.466.612 3.540.495 7.287.907 3.943.486 c) Compromissos de investimento Os contratos de sub-concessão em que a Companhia, através de suas subsidiárias, é parte, frequentemente incluem compromissos de executar investimentos com certas características durantes o prazo do contrato. Podemos destacar: O aditivo de renovação da concessão da Malha Paulista que prevê a execução de um conjunto de projetos de investimento em aumento de capacidade e redução de conflitos urbanos, estimado pela agência em R$6.100.000 (valor atualizado até dezembro de 2017). O contrato de sub-concessão da Malha Central prevê investimentos com prazo determinado (um até três anos a contar da assinatura do contrato), estimados pela ANTT em R$620.050. Em 30 de junho de 2020 os investimentos da subsidiária montam R$ 178.972. 69 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) O contrato de concessão e arrendamento da Elevações Portuárias prevê investimentos visando melhoramento e modernização das instalações e equipamentos nela alocados, estimados no montante de R$340.000. Na data do balanço, a subsidiária havia realizado investimentos ao custo de R$ 261.506. 12 Ativo e passivo financeiro setorial Política contábil Os ativos e passivos financeiros setoriais tem a finalidade de neutralizar os impactos econômicos no resultado da subsidiária Comgás, em função da diferença entre custo de gás e alíquotas contidas nas portarias emitidas pela ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do estado de São Paulo), e os efetivamente contemplados na tarifa, a cada reajuste/revisão tarifária. Estas diferenças entre o custo real e o custo considerado nos reajustes tarifários geram um direito à medida que o custo realizado for maior que o contemplado na tarifa, ou uma obrigação, quando os custos são inferiores aos contemplados na tarifa. As diferenças são consideradas pelas ARSESP no reajuste tarifário subsequente, e passam a compor o índice de reajuste tarifário da Companhia. Em 10 de junho de 2020, a ARSESP publicou a Deliberação nº 1.010 que dispõe sobre o mecanismo de atualização do custo médio ponderado do gás e transporte nas tarifas de gás canalizado e sobre o mecanismo de recuperação do saldo da conta gráfica, em razão de variações do preço do gás e do transporte. Esse mecanismo visa apuração mensal por segmento de usuários e considerando as parcelas de recuperação anteriormente estabelecidas e em processo de compensação. Conforme disposto em tal portaria, eventuais saldos nas contas gráficas existentes ao final da concessão serão indenizados à subsidiária Comgás ou devolvidos aos usuários no período de 12 meses antes do encerramento do período da concessão. O saldo é composto: (i) pelo ciclo anterior (em amortização), que 70 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) representa o saldo homologado pela ARSESP já contemplado na tarifa e (ii) pelo ciclo em constituição, que são as diferenças que serão homologadas pela ARSESP no próximo reajuste tarifário. Ainda, tal deliberação versou sobre o saldo contido na conta corrente de tributos, a qual acumulava valores relativos a créditos tributários aproveitados pela Comgás mas, que essencialmente, fazem parte da composição tarifária e devem ser, posteriormente, repassados via tarifa. Com o advento da referida deliberação, a subsidiária Comgás entende não haver mais incerteza significativa que seja impeditiva para o reconhecimento dos ativos e passivos financeiros setoriais como valores efetivamente a receber ou a pagar. Desta forma, reconhece a partir de 10 de junho de 2020 os ativos e passivos financeiros setoriais em suas demonstrações financeiras. No período findo em 30 de junho de 2020, a subsidiária Comgás registrou o saldo de passivo financeiro setorial líquido de (R$92.147), sendo (R$101.812) em contrapartida à receita operacional líquida e custo dos produtos vendidos, e R$9.665 em contrapartida ao resultado financeiro. O saldo do ativo (passivo) financeiro setorial líquido é apresentado a seguir: 30/06/2020 Custo de gás 404.907 Créditos de tributos (497.054) Total (92.147) A movimentação do ativo (passivo) financeiro setorial líquido para o período findo em 30 de junho de 2020 foi a seguinte: 71 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Saldo em 1 de janeiro de 2020 Custo do gás (i) Créditos de tributos (ii) Atualização monetária (iii) Receitas não operacionais (iv) Saldo em 30 de junho de 2020 Ativo Setorial Passivo Setorial Total - - - 368.297 - 368.297 - (497.054) (497.054) 9.665 - 9.665 26.945 - 26.945 404.907 (497.054) (92.147) Circulante 404.907 (93.587) 311.320 Não-circulante - (403.467) (403.467) 404.907 (497.054) (92.147) Refere-se ao custo do gás adquirido superior a portaria que será coletado dos consumidores. Créditos, majoritariamente, da exclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS que serão devolvidos aos consumidores quando do trânsito em julgado da ação, conforme descrito na nota 12. Atualização monetária sobre o custo do gás. Ressarcimento das despesas com perdas regulatórias conforme Deliberação ARSESP 977 de 08 de abril de 2020 que serão coletados dos consumidores. 13 Outros tributos a pagar 30/06/2020 31/12/2019 Parcelamento de débitos tributários - REFIS 204.281 213.360 ICMS 144.179 161.254 COFINS 139.405 84.953 PIS 33.031 19.426 Encargos previdenciários 34.621 10.513 IRRF 3.930 4.941 ISS 769 578 IOF 309 309 Outros 27.706 22.787 588.231 518.121 Circulante 437.755 363.051 Não circulante 150.476 155.070 72 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 14 Imposto de renda e contribuição social Reconciliação das despesas com imposto de renda e contribuição social Resultado antes do imposto de renda e contribuição social Imposto de renda e contribuição social a taxa nominal (34%) Ajustes para cálculo da taxa efetiva Equivalência patrimonial Resultado de empresas no exterior Lucro da exploração Transações com pagamento baseado em ações Juros sobre capital próprio Diferenças permanentes (doações, brindes, etc.) Prejuízos fiscais e diferenças temporárias não 01/04/2019 01/01/2019 01/04/2020 01/01/2020 a a a a 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2020 (Reapresentado) (Reapresentado) 535.901 1.006.594 802.808 1.286.333 (182.206) (342.242) (272.955) (437.353) (72.557) (6.398) 23.891 120.058 48.818 223.248 (27.159) (38.656) 37.744 37.744 44.129 72.103 7.165 8.024 (276) (553) (6.290) (12.750) (6.800) (14.790) (5.018) (738) (3.029) (7.686) reconhecidas (i) Efeito de amortização do ágio Outros Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido) Taxa efetiva (29.157) 318 5.140 (196.043) 36,58% (63.520) 635 14.739 (141.258) 14,03% (28.964) (68.377) 317 635 13.470 35.954 (257.376) (338.665) 32,25% 26,55% Refere-se, principalmente, a prejuízos fiscais não registrados em controladas da Rumo que nas condições atuais não atendem aos requerimentos de lucros tributáveis futuros que justifiquem o reconhecimento do ativo fiscal diferido. De acordo com as regras de impostos federais brasileiros, essas perdas não expiram. 73 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Ativos e passivos de imposto de renda diferido

Os efeitos fiscais das diferenças temporárias que dão origem a partes significativas dos ativos e passivos fiscais diferidos da Companhia são apresentados abaixo: 30/06/2020 31/12/2019 Créditos ativos de: Prejuízos fiscais de IRPJ 2.548.689 2.136.077 Base negativa de contribuição social 932.101 779.252 Diferenças temporárias Variação cambial - Empréstimos e financiamentos 2.245.310 921.811 Provisão para demandas judiciais 309.900 305.473 Provisão impairment 227.934 203.057 Obrigação de benefício pós-emprego 221.620 214.496 Provisões para créditos de liquidação duvidosa e perdas 45.478 26.969 Conta corrente regulatória - 53.875 Provisão para não realização de impostos 81.613 79.928 Transações com pagamento baseado em ações 13.566 9.879 Provisões de participações no resultado 14.808 63.987 Juros sobre obrigações com acionistas 125.654 89.931 preferencialistas em subsidiária Revisão de vida útil 405.661 408.581 Provisões diversas 353.373 348.212 Outros 186.384 112.240 Total 7.712.091 5.753.768 (-) Ativos fiscais líquidos diferidos não reconhecidos (2.255.335) (2.198.164) Créditos passivos de: Diferenças temporárias Combinação de negócios - Imobilizado 18.090 27.666 Ágio fiscal amortizado (390.249) (390.249) Arrendamento Mercantil (45.927) (36.347) Resultado não realizado com derivativos (2.576.338) (923.672) Ajuste valor justo sobre dívidas 534.678 174.596 Efeitos na formação das controladas em conjunto (1.135.036) (1.135.036) Combinação de negócios - Intangível (3.634.100) (3.663.085) Provisão para realização - Ágio registrado no PL (i) (449.155) - Outros 276.596 114.525 Total (7.401.441) (5.831.602) Total de tributos diferidos registrados (1.944.685) (2.275.998) Diferido Ativo 1.665.304 1.607.566 Diferido Passivo (3.609.989) (3.883.564) 74 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Em janeiro de 2020, a subsidiária Cosan contribuiu com o capital da subsidiária Compass Gás e Energia o investimento que detinha na subsidiária Comgás. Como resultado, os custos registrados no patrimônio líquido, decorrentes do ágio pago nas aquisições de ações da Comgás na oferta pública de ações, ocorreram durante o ano de 2019, totalizando R$ 1.321.000 de perda de capital. Associado a esse valor, foi registrada uma perda de imposto de renda diferido de R$ 449.000. Por outro lado, passivos por impostos diferidos foram registrados, cancelando o efeito do resultado na contabilidade, a ser revertido quando da baixa futura do referido ágio. Movimentações no imposto diferido Ativo Saldo em 1 de janeiro de 2020 Creditado do resultado do período Outros resultados abrangentes Diferenças Cambiais Saldo em 20 de junho de 2020 Prejuízo Obrigações Benefícios a Imobilizado fiscal e Base pós-emprego empregados Provisões Outros Negativa 2.915.329 214.496 73.866 963.639 408.581 1.177.857 564.413 7.124 (45.492) 54.659 (2.920) (11.412) 1.048 - - - - 67.404 - - - - - 1.323.499 3.480.790 221.620 28.374 1.018.298 405.661 2.557.348 Créditos não Total registrados (2.218.619) 3.535.149 566.372

68.452

(57.171) 1.266.328 (2.275.790) 5.436.301 Passivo Saldo em 1 de janeiro de 2020 Creditado do resultado do período Outros resultados abrangentes Combinação de negócio Saldo em 20 de junho de 2020 Efeitos na Resultado não realizado formação das Intangível controladas com derivativos em conjunto (1.135.036) (3.663.085) (923.672) - 28.985 (1.652.666) - - - - - - (1.135.036) (3.634.100) (2.576.338) Ajuste a Arrendamentos Valor Outros Justo da dívida (36.347) 174.596 (248.058) (9.801) 360.082 (296.231) 221 - (429) - - - (45.927) 534.678 (544.718) Créditos não Total registrados 20.455 (5.811.147) (1.569.629) (210) - 20.455 (7.380.986) (1.944.685) A Companhia espera realizar todo o imposto diferido sobre prejuízos fiscais e contribuição social. 75 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 15 Provisão para demandas judiciais A Companhia possuía passivos contingentes em 30 de Junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 em relação a: Provisão para demandas judiciais Depósitos Judiciais 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Tributárias 591.819 589.180 459.077 476.706 Cíveis, ambientais e regulatórias 365.449 332.527 99.512 220.933 Trabalhistas 416.981 432.464 265.157 245.818 1.374.249 1.354.171 823.746 943.457 Movimentação das provisões para processos judiciais: Cíveis, Tributárias ambientais Trabalhistas Total e regulatórias Saldo em 31 de dezembro de 2019 589.180 332.527 432.464 1.354.171 Provisionado no período 1.322 29.155 29.286 59.763 Baixas por reversão / pagamento (2.373) (14.600) (57.372) (74.345) Efeito de conversão - - 92 92 Juros e variação cambial (i) 3.690 18.367 12.511 34.568 Saldo em 30 de junho de 2020 591.819 365.449 416.981 1.374.249 (i) Inclui baixa de juros por reversão. As dívidas da Companhia com processos judiciais são garantidas por ativos, depósito em dinheiro, garantia bancária ou garantia de seguro. A controlada Cosan S.A. possui ações de indenização além daquelas mencionadas, as quais, por serem consideradas prováveis, não foram registradas por representar ativos contingentes. 76 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Perdas prováveis

Tributárias: Os principais processos tributários para os quais o risco de perda é provável são descritos abaixo: 30/06/2020 31/12/2019 Compensação com FINSOCIAL 295.337 293.291 INSS 96.697 95.979 Crédito de ICMS 98.533 97.534 PIS e COFINS 2.764 2.889 IPI 53.980 53.693 IRPJ e CSLL 1.352 1.707 Outros 43.156 44.087 591.819 589.180 Processos cíveis, regulatórios, ambientais e outros: A Companhia e suas controladas são partes em diversos processos judiciais cíveis relacionados a (i) indenização por danos materiais e morais; (ii) rescisão de diferentes tipos de acordos (iii) reivindicações civis públicas relacionadas à queima de restolho de cana-de-açúcar;(iv) cumprimento de termos de ajuste de conduta, entre outros assuntos. Processos trabalhistas: a Cosan e suas controladas também participam de diversas reclamações trabalhistas movidas por ex-funcionários e prestadores de serviços questionando, entre outras questões, o pagamento de horas extras, prêmios por turnos noturnos e prêmios de risco, o reconhecimento de vínculos empregatícios e o reembolso de descontos de folha de pagamento, como contribuição social e encargos sindicais. Além disso, estamos envolvidos em diversos processos administrativos e judiciais trabalhistas, como investigações trabalhistas e ações coletivas ajuizadas pela promotoria em relação ao suposto descumprimento de determinados regulamentos trabalhistas, incluindo regras de trabalho e segurança, condições de trabalho e ambiente de trabalho e assistência social. planos. Além disso, celebramos algumas determinações de consentimento (Condições de Ajustamento de Conduta) com as autoridades brasileiras e, no caso de não cumprirmos tais ordens de consentimento, poderemos estar sujeitos a multas. 77 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Perdas possíveis

Os principais processos para os quais consideramos o risco de perda possível são descritos abaixo: 30/06/2020 31/12/2019 Cíveis 3.570.891 3.493.260 Trabalhistas 960.608 968.426 Tributários 13.048.541 11.382.113 Regulatórios 850.794 860.025 Ambientais 702.421 679.621 19.133.255 17.383.445 Tributário: 30/06/2020 31/12/2019 ICMS - Imposto sobre circulação de 2.900.516 2.869.089 mercadorias IRPJ/CSLL (i) 4.980.690 3.619.834 IRRF 1.219.876 1.030.981 PIS e COFINS 1.579.802 1.529.885 INSS 213.876 226.857 Ganho de capital Rumo S.A. 84.524 83.734 IPI - Imposto sobre produtos industrializados 454.921 451.781 Multa isolada - Tributos federais 489.761 483.577 MP 470 parcelamento de débitos 307.231 304.961 Operações financeiras no exterior 28.983 28.701 Compensações com crédito de IPI - IN 67/98 182.906 181.655 Plano de Opção de Compra de Ações 70.741 70.072 IOF sobre Mútuo 54.144 53.765 Outros 480.570 447.221 13.048.541 11.382.113 Em 14 de fevereiro de 2020, a subsidiária Comgás recebeu autos de infração das autoridades fiscais brasileiras, relativos aos exercícios findos em 2015 e 2016, referentes à amortização do ágio pago pela aquisição na incorporação reversa da Provence Participações S.A., no montante de R$1.228.416. 78 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Os advogados da Companhia avaliaram a probabilidade de perda como possível, com viés de perda remota e, portanto, nenhuma provisão foi registrada conforme o IAS 37. Adicionalmente, não foi identificado efeitos do IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro que possam afetar as políticas contábeis da Companhia e suas subsidiárias e essas demonstrações financeiras intermediárias. Ativos contingentes Em 15 de março de 2017, o Supremo Tribunal Federal ("STF") concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706 e, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ("ICMS") não compõe a base de cálculo do Programa de Integração Social ("PIS") e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ("COFINS"), uma vez que este valor não constitui receita/faturamento da empresa. Ou seja, os contribuintes têm o direito de excluir o valor relativo ao ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e

COFINS.

Ainda há um montante aproximado de R$932.000 na Comgás, referente a exclusão de ICMS na base de PIS e COFINS, decorrente de período anterior à decisão do STF e sem trânsito em julgado, que permanece como ativo contingente. Em 06 de dezembro de 2019, a ARSESP publicou a Deliberação nº 933, para fins de compensação não tarifária à Concessionária, o valor de R$ 697.233 em moeda de abril de 2018, antes de atualizações monetárias, resultado da 3ª Revisão Tarifária Ordinária, a ser aplicado na forma que vier a ser definida pelo Poder Concedente até 31 de maio de 2020. Com a publicação da referida Deliberação, não há mais discussões de natureza tarifária relativas a períodos anteriores com a Agência Reguladora. O valor indicado na deliberação não foi reconhecido nestas demonstrações financeiras intermediárias por não atender os critérios contábeis.

Em 27 de maio de 2020, em continuidade à Deliberação nº 933, a ARSESP aprovou, por meio da Deliberação nº 995, o montante de R$683.358 mais atualização monetária 79 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) desde abril de 2018, como resultado da Terceira Revisão Tarifária Ordinária, a ser aplicada ao valor dos ativos devolvidos pela Comgás, no término da concessão, ou a qualquer valor a pagar pela subsidiária Comgás, se a concessão for renovada ou em conexão com qualquer renovação do contrato de concessão. A Companhia possuí uma ação indenizatória em razão de desequilíbrio econômico e financeiro do Contrato de Concessão, no que concerne às revisões tarifárias. O direito a recomposição é resultado de equivocados critérios quanto à revisão tarifária. O valor atualizado da ação é de R$419.900 a título de reequilíbrio econômico-financeiro da Comgás. 16 Patrimônio líquido Capital social

Em 30 de junho de 2020, o capital social da Companhia é composto pelo seguinte: Classe A Classe B1 Composição acionária ações % ações % Grupo de controle 20.603.636 13,61% 96.332.044 100% Renaissance Technologies LLC 9.228.442 6,10% - - Free Float 104.873.623 69,30% - - Total de ações 134.705.701 89,01% 96.332.044 100% Ações em Tesouraria 16.638.275 10,99% - - Total 151.343.976 100,00% 96.332.044 100% 80 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Ações em tesouraria A Companhia detém 16.638.275 ações em tesouraria Classe A em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, com valor de mercado de US$ 15,06 e US$ 22,84 respectivamente. c) Outros resultados abrangentes Resultado 31/12/2019 abrangente 30/06/2020 Resultado de hedge de fluxo de caixa em controladas em conjunto e subsidiárias (790.403) (418.462) (1.208.865) Diferenças cambiais de conversão de operações no exterior 49.281 (200.027) (150.746) Perdas atuariais de plano de benefícios definido (180.958) 4 (180.954) Instrumentos financeiros com subsidiárias 15.000 - 15.000 Variação líquida no valor justo e ativos financeiros 1.277 40 1.317 Total (905.803) (618.445) (1.524.248) Atribuível aos: Acionistas controladores (805.471) (785.462) (1.590.933) Acionistas não controladores (100.332) 167.017 66.685 81 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 17 Lucro por ação As subsidiárias da Companhia têm duas categorias de possíveis efeitos diluidores: opções de ações e opções de venda. Para as opções de ações, é feito um cálculo para determinar o efeito da diluição no lucro atribuível aos acionistas da controladora devido ao exercício das opções de ações nas subsidiárias. Para a opção de venda, presume-se que tenha sido convertido em ações ordinárias, e o lucro atribuível aos acionistas da controladora é ajustado. A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por ação (em milhares de reais, exceto os valores por ação): 01/04/2019 01/01/2019 01/04/2020 01/01/2020 a a a a 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2020 (Reapresentado) (Reapresentado) Resultado líquido atribuível à detentores de ações ordinárias - básico Resultado líquido atribuível à detentores de ações ordinárias - Operações continuadas - básico Efeito da diluição: Efeito de diluição do plano de opções de ações da subsidiária Resultado atribuível a detentores de ações ordinárias ajustado pelo efeito da diluição Resultado atribuível a detentores de ações ordinárias ajustado pelo efeito da diluição - Operações continuadas Média ponderada do número de ações ordinárias em circulação - diluído (em milhares de ações) Básico Diluído do plano de opções de ações Diluído Resultado por ação Resultado por ação - básico Resultado por ação - diluído Resultado por ação - Operações continuadas Resultado por ação - básico Resultado por ação - diluído 101.899 748.552 208.401 398.617 101.899 748.552 213.170 409.193 (901) (1.947) (967) (1.685) 100.998 746.605 207.434 396.932 101.899 746.605 212.203 409.193 221.809 221.809 230.448 230.692 7.844 7.844 8.964 9.206 229.653 229.653 239.412 239.898 R$ 0,4594 R$ 3,3748 R$ 0,9043 R$ 1,7279 R$ 0,4594 R$ 3,2510 R$ 0,8664 R$ 1,6546 R$ 0,4398 R$ 3,3748 R$ 0,9250 R$ 1,7738 R$ 0,4437 R$ 3,2510 R$ 0,8864 R$ 1,7057 82 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 18 Receita operacional líquida Política contábil (novas operações) A Companhia reconhece a receita com suprimento e fornecimento de energia elétrica pelo valor justo da contraprestação, por meio da entrega de energia elétrica ocorrida em um determinado período. A apuração do volume de energia entregue para o comprador ocorre em bases mensais. Os clientes obtêm controle da energia elétrica a partir do momento em que a consomem. As faturas são emitidas mensalmente e são pagas, usualmente, em 30 dias a partir de sua emissão. A receita de comercialização de energia é registrada com base em contratos bilaterais firmados com agentes de mercado e devidamente registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ("CCEE"). A receita é reconhecida com base na energia vendida e com preços especificados nos termos dos contratos de suprimento e fornecimento. A Companhia poderá vender a energia em dois ambientes: (i) no Ambiente de Contratação Livre (ACL), onde a comercialização de energia elétrica ocorre por meio de livre negociação de preços e condições entre as partes, por meio de contratos bilaterais; e (ii) no ACR, onde há a comercialização da energia elétrica para os agentes distribuidores. Mercado de curto prazo

A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em que as transações no mercado de curto prazo ocorrem. O preço da energia nessas operações tem como característica o vínculo com Preço de Liquidação de Diferenças (PLD). 83 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Operações de trading

As operações de trading de energia são transacionadas em mercado ativo e, para fins de mensuração contábil, atendem a definição de instrumentos financeiros ao valor justo. A Companhia reconhece a receita quando da entrega da energia ao cliente pelo valor justo da contraprestação. Adicionalmente, são reconhecidos como receita os ganhos líquidos não realizados decorrentes da marcação a mercado - diferença entre os preços contratados e os de mercado - das operações líquidas contratadas em aberto na data das demonstrações contábeis. A seguir, é apresentada uma análise da receita da Companhia no período das operações contínuas: 01/04/2019 01/01/2019 01/04/2020 01/01/2020 a a a a 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2020 (Reapresentado) (Reapresentado) Receita bruta na venda de produtos e serviços 5.266.874 10.973.158 5.852.037 11.294.889 Receita de construção 219.098 416.319 182.114 342.050 Impostos e deduções sobre vendas (1.311.061) (2.292.060) (961.300) (1.844.181) Receita operacional líquida 4.174.911 9.097.417 5.072.851 9.792.758 84 Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas (Em milhares de Reais - R$, exceto se de outra forma indicado) Na tabela a seguir, a receita é desagregada por linhas de produtos e serviços e pelo tempo de reconhecimento da receita: 01/04/2020 01/01/2020 01/04/2019 01/01/2019 a a a a 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2020 (Reapresentado) (Reapresentado) Momento específico no tempo Distribuição de gás 1.186.845 3.282.600 2.144.345 4.031.099 Comercialização de energia 145.114 313.889 - - Lubrificantes e óleo básico 772.044 1.776.788 995.634 2.023.209 Ao longo do tempo 2.104.003 5.373.277 3.139.979 6.054.308 Transporte 1.723.999 3.084.403 1.654.735 3.223.160 Elevação portuária 92.431 155.590 74.005 140.526 Receita de construção 219.098 416.319 182.114 342.050 Outros serviços 45.260 85.370 21.172 41.300 2.080.788 3.741.682 1.932.026 3.747.036 Eliminações (9.880) (17.542) 846 (8.586) Total das receitas líquidas 4.174.911 9.097.417 5.072.851 9.792.758 19 Custos e despesas por natureza As despesas são apresentadas na demonstração do resultado por função. A reconciliação do rendimento por natureza / finalidade é a seguinte: 01/04/2020 01/01/2020 01/04/2019 01/01/2019 a a a a 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2020 (Reapresentado) (Reapresentado) Matéria-prima e material de uso na prestação de serviços (474.152) (1.060.973) (617.805) (1.277.776) Custo com gás e energia elétrica (i) (814.770) (2.298.018) (1.368.757) (2.707.748) Despesa com transporte (592.526) (1.159.870) (624.063) (1.232.275) Depreciação e amortização (525.997) (1.064.917) (555.343) (1.117.991) Despesas com pessoal (382.252) (781.531) (408.468) (783.348) Custo de construção (219.098) (416.319) (182.114) (342.050) Despesas com serviços de terceiros (170.565) (330.326) (148.012) (288.240) Despesas comerciais (5.582) (10.558) (11.314) (20.178) Outras despesas (239.868) (436.433) (111.111) (248.802) (3.424.810) (7.558.945) (4.026.987) (8.018.408) Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (2.793.309) (3.477.315) (6.946.642) (6.343.520) Despesas com vendas (315.013) (603.618) (267.902) (532.032) Gerais e administrativas (316.488) (611.807) (281.770) (539.734) (3.424.810) (7.558.94