Cosmo Pharmaceuticals ernennt neuen Chief Medical Officer

Dublin, Irland - 1. Dezember 2020: Cosmo Pharmaceuticals NV (SIX: COPN) gab heute bekannt, dass Dr. H. Jurgen Lenz, MD, per 1. Dezember 2020 zum Chief Medical Officer ernannt wurde. Dr. Lenz ist Gastroenterologe und Leiter der Abteilung für Gastroenterologie am Scripps Memorial-Spital in La Jolla (Kalifornien) in den USA. Er ist Mitglied der American Gastroenterological Association (AGA), des American College of Gastroenterology (ACG), der American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) und der American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD).