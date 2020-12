DGAP-PVR : Covestro AG: Release according to -2

+--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 4, | %| %| %| |LLC | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 6, | %| %| %| |LLC | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Delaware | %| %| %| |Holdings Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |- | %| %| %| +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock, Inc. | %| %| %| +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 2, | %| %| %| |Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Financial | %| %| %| |Management, Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock | %| %| %| |International | | | | |Holdings, Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BR Jersey | %| %| %| |International | | | | |Holdings L.P. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock | %| %| %| |(Singapore) Holdco | | | | |Pte. Ltd. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock | %| %| %| |(Singapore) Limited | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |- | %| %| %| +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock, Inc. | %| %| %| +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 2, | %| %| %| |Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Financial | %| %| %| |Management, Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 4, | %| %| %| |LLC | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 6, | %| %| %| |LLC | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Delaware | %| %| %| |Holdings Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Fund | %| %| %| |Advisors | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |- | %| %| %| +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock, Inc. | %| %| %| +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 2, | %| %| %| |Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Financial | %| %| %| |Management, Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 4, | %| %| %| |LLC | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 6, | %| %| %| |LLC | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Delaware | %| %| %| |Holdings Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock | %| %| %| |Institutional Trust | | | | |Company, National | | | | |Association | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |- | %| %| %| +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock, Inc. | %| %| %| +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 2, | %| %| %| |Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Financial | %| %| %| |Management, Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock | %| %| %| |International | | | | |Holdings, Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BR Jersey | %| %| %| |International | | | | |Holdings L.P. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Australia | %| %| %| |Holdco Pty. Ltd. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Investment| %| %| %| |Management | | | | |(Australia) Limited | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |- | %| %| %| +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock, Inc. | %| %| %| +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 2, | %| %| %| |Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Financial | %| %| %| |Management, Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock | %| %| %| |International | | | | |Holdings, Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BR Jersey | %| %| %| |International | | | | |Holdings L.P. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock | %| %| %| |(Singapore) Holdco | | | | |Pte. Ltd. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock HK Holdco | %| %| %| |Limited | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Asset | %| %| %| |Management North | | | | |Asia Limited | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |- | %| %| %| +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock, Inc. | %| %| %| +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 2, | %| %| %| |Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Financial | %| %| %| |Management, Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 4, | %| %| %| |LLC | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Holdco 6, | %| %| %| |LLC | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+ |BlackRock Delaware | %| %| %| |Holdings Inc. | | | | +--------------------+-----------+------------+----------------+

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 28, 2020 03:31 ET (08:31 GMT)