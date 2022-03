CPFL Energia S A : Ata da 465ª RCA

CPFL Energia S A : Ata da 465¬ RCA 03/17/2022 | 06:41pm EDT Send by mail :

Uso Interno CPFL CPFL ENERGIA S.A. CPFL ENERGIA S.A. Company Registry (NIRE): 35.300.186.133 NIRE 35.300.186.133 Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF): CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93 02.429.144/0001-93 MINUTES OF THE 465th MEETING OF THE BOARD ATA DA 465ª REUNIÃO DO CONSELHO DE OF DIRECTORS ADMINISTRAÇÃO HELD ON MARCH 17th, 2022 REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2022 DATE, TIME, AND PLACE: At 09:00 a.m., on March 17 th , 2022, at Gustavo Armbrust Street, 36, 10 th floor, Nova Campinas, ZIP code 13025-106 in the city of Campinas, State of São Paulo. CALL NOTICE: The meeting was called pursuant to Paragraph 1 st , Article 18 of the Bylaws of CPFL Energia. ATTENDANCE: All the members of the Board of Directors ("Board"), pursuant to caput, and

Paragraph 7 th , of Article 18 of the Bylaws. Also attending the Meeting for item xii, were Ms. Zhang Ran and Mr. Vinicius Nishioka, both members of the Fiscal Council, and Messrs. Marcio Santos, both from KPMG Independent Auditors.

. PRESIDING BOARD: Chairman - Bo Wen and Secretary - Valter Matta. DATA, HORA E LOCAL : Aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2022, às 09h00, na Rua Gustavo Armbrust, 36, 10º andar, Nova Campinas, CEP 13025-106, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do Parágrafo 1º, do Artigo 18, do Estatuto Social da CPFL Energia. PRESENÇAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselho"), na forma do caput e Parágrafo 7º, do Artigo 18, do Estatuto Social. Presentes também para o item xii, a Sra. Zhang Ran e o Sr. Vinicius Nishioka, ambos membros do Conselho Fiscal, e os Srs. Marcio Santos e Fabio Antonio, ambos da KPMG Auditores Independentes. MESA: Presidente - Bo Wen e Secretário

- Valter Matta. 5. MATTERS DISCUSSED AND RESOLUTION TAKEN BY UNANIMOUS VOTE: 5. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS: The reading of the agenda was waived as all those present were aware of its contents. The Directors also resolved that these minutes will be drawn up in summary form, with the right to submit opinions and dissensions, which will be filed at the headquarters of the Company, and with the publication of these minutes without the signatures of the directors and the suppression of strategic and/or confidential information. After discussing and examining the items on the Agenda, the Directors, with due abstentions from Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia e aprovada sua publicação, com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações Uso Interno CPFL voting, unanimously resolved as follows: a seguir pelo Conselho por unanimi de votos: (i) Take cognizance of the managerial highlights and (i) Conheceu dos destaques gerenciais e dos material facts occurred since the last Ordinary Meeting assuntos relevantes ocorridos desde a última of the Board of Directors, as reported by the Chief Reunião Ordinária do Conselho de Administração Executive Officer. até a presente data, reportados pelo Diretor Presidente. (ii) To take cognizance of the quarterly report carried (ii) Tomou conhecimento do reporte trimestral out by the members of the Audit Committee ("CoA"),; realizado pelos membros do Comitê de Auditoria as well the CoA's Annual Report for the year 2021. ("CoA"); bem como annual Relatório Anual do CoA referente ao exercício de 2021. To take cognizance of the Executive Officers' (iii) Conheceu da apuração dos resultados da performance assessment results, according to avaliação de desempenho da Diretoria Executiva, document filed at the Company's headquarters and de acordo com documento arquivado na sede da according to their Corporate, Specific and People Companhia, e de acordo com as metas Management targets, which altogether form the Corporativas, Específicas e de Gestão de individual short-term target plans ("ICP Plan") set for Pessoas, que compõem o plano individual de the fiscal year of 2021, which have been previously incentivos de curto prazo ("Plano ICP") do examined and had their approval recommended by exercício social de 2021, as quais foram the Human Resources Management Committee, and previamente examinadas e receberam To approve the payment of the bonuses, based on recomendação favorável do Comitê de Gestão de the respective individual target as agreed upon in the Recursos Humanos, e Aprovou o pagamento dos targets contracts. Regarding this item, Messrs. respectivos bônus, com base nas metas Gustavo Estrella and Yuehui Pan abstained from acordadas nos contratos individuais de metas. Em voting to approve the payment of their respective relação a este item, os Srs. Gustavo Estrella e bonuses, because they understood that there was a Yuehui Pan se abstiveram de votar na aprovação conflict of interest, and voted in favor and without do pagamentos de seus respectivos bônus, por restrictions in approving the payment of the entenderem haver conflito de interesse, e votaram performance bonuses of the other members of the favoravelmente e sem restrições na aprovação do Executive Officers. The other Board Members voted in pagamento dos bônus de desempenho dos favor and without restrictions. demais membros da Diretoria Executiva. Os demais Membros do Conselho votaram favoravelmente e sem restrições. (iv) To submit, to a voting at the Annual General (iv) Encaminhou, para deliberação da Assembleia Meeting of CPFL Energia the proposal for overall Geral de Acionistas da CPFL Energia a proposta compensation of the Company's Management and de remuneração global dos Administradores da Fiscal Council members for the period from May 2022 Companhia e do Conselho Fiscal, para o período to April 2023, as previously examined by the Human de maio 2022 a abril de 2023, a qual foi Resources Management Committee, which previamente examinada pelo Comitê de Gestão de recommended its submission to the Board of Recursos Humanos, que se manifestou Directors, as follows: favoravelmente à sua submissão ao Conselho de Administração, nos termos seguintes: Uso Interno CPFL (iv.i) compensation of the Company's Management in the amount of up to R$ 29,699,766.92 (twenty-nine million, six hundred and ninety nine thousand, seven hundred and sixty six reais and ninety two cents) being R$ 28,729,318.95 (twenty-eight million, seven hundred and twenty-nine thousand, three hundred and eighteen reais and ninety-five cents), as fixed and variable compensation of the Board of Executive Officers, including benefits and charges, and R$ 970,447.97 (nine hundred and seventy thousand, four hundred and forty-seven reais and ninety-seven cents), as fixed compensation of the Board of Directors; and (iv.ii) gross compensation of the Fiscal Council in the amount of up to R$ 419,139.65 (four hundred and nineteen thousand, one hundred and thirty-nine reais and sixty-five cents). To recommend , the favorable vote to the representatives of CPFL Energia in the General

Shareholders' Meetings/Partners' Meetings of its subsidiary and affiliated companies, to approve the overall compensation for the members of their Board of Directors, Board of Executive Officers and Fiscal Council, as applicable, for the period from May 2022 to April 2023, in the overall amount of up to R$ 63,452,181.80 (sixty-three million, four hundred and fifty-two thousand, one hundred and eighty-one reais and eighty cents), in accordance with the proposal that is filed in the Company's headquarters and that have been previously examined and recommended by the Human Resources Management Committee. To approve , the appointment of members by the Chief Executive Officer of CPFL Energia to be elected to the Board of Directors, Fiscal Council and Board of Executive Officers, as applicable, of the subsidiary and affiliated companies of CPFL Energia below listed in accordance with the proposal that is filed in the

Company's headquarters and to recommend the favorable vote to its representatives on the

Shareholders'/Partners' Meetings and Board of

Directors meetings of such companies, in order to accomplish the referred appointment and/or election, according to the abovementioned indications: (iv.i) remuneração dos Administradores da Companhia no montante total de até R$ 29.699.766,92 (vinte e nove milhões seiscentos e noventa e nove mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) dos quais até R$ 28.729.318,95 (vinte e oito milhões setecentos e vinte e nove mil trezentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) são destinados à remuneração fixa e variável da Diretoria Executiva, incluídos neste valor os benefícios e encargos, e R$ 970.447,97 (novecentos e setenta mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos) são destinados à remuneração fixa do Conselho de Administração; (iv.ii) remuneração bruta do Conselho Fiscal da Companhia no montante de até R$ 419.139,65 (quatrocentos e dezenove mil cento e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Recomendou , aos representantes da CPFL Energia nas Assembleias Gerais de Acionistas/ Reuniões de Sócios, conforme aplicável, de suas subsidiárias e afiliadas o voto favorável para aprovação da remuneração global dos membros de seus Conselhos de Administração, Diretorias Executivas e Conselhos Fiscais, conforme aplicável, para o período de maio de 2022 a abril de 2023, no valor global de até R$ 63.452.181,80 (sessenta e três milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil cento e oitenta e um reais e oitenta centavos), nos termos da proposta arquivada na sede da Companhia, que foi previamente examinada e recebeu manifestação favorável do Comitê de Gestão de Recursos Humanos. Aprovou , as indicações apresentadas pelo Diretor Presidente da CPFL Energia dos membros a serem eleitos para compor o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, conforme aplicável, das subsidiárias e afiliadas da CPFL Energia nos termos da proposta arquivada e recomendou o voto favorável aos

seus representantes nas Assembleias Gerais/Reuniões de Sócios e Reuniões de Conselhos de Administração das tais sociedades, para realização da indicação e/ou eleição dos membros conforme as referidas indicações: Uso Interno CPFL Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica ("CEEE-T"), Alesta Sociedade de Crédito Direto S.A. ("Alesta"), Ludesa Energética S.A. ("Ludesa"), Energética Barra Grande S.A. ("BAESA"), Chapecoense Geração S.A. ("Chapecoense"), Foz do Chapecó Energia S.A. ("Foz Do Chapecó"), Companhia Energética Rio das Antas ("CERAN"), Centrais Elétricas da Paraíba S.A. ("EPASA"). Regarding CEEE-T, the appoitments and elections of the Fiscal Council members are conditioned to the decision taken by the shareholders at CEEE-T's General Meeting related to the extinction or preservation of the body. To take cognizance of the nomination of members to the Fiscal Council of CPFL Energia and to submit the proposal to the Annual General Meeting of the Company, to be held on April 29 th , 2022. To manifest in favor of the qualification of the candidates Messrs. Antonio Kandir and Marcelo Amaral Moraes in the independence criteria for the Board of Directors. To recommend, in terms of the Reference Number 2022032-BR , the favorable vote to representatives in the deliberative bodies of its subsidiaries mentioned below, as applicable, to approve: (ix.i) for CPFL Comercialização Brasil S.A. ("CPFL Brasil"): (ix.i.1) the execution of an energy sale agreement according to the following conditions: (ix.i.1.a) Energy source: I50% (incentivized with fifty per cent discount); (ix.i.2) the execution of an energy sale agreement according to the following conditions: (ix.i.2.a) Energy source: Conventional; (ix.i.3) the execution of an agreement for energy sale according to the following conditions: (ix.i.3.a) Energy source: I50% (incentivized with fifty per cent discount); Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica ("CEEE-T"), Alesta Sociedade de Crédito Direto S.A. ("Alesta"), Ludesa Energética S.A. ("Ludesa"), Energética Barra Grande S.A. ("BAESA"), Chapecoense Geração S.A. ("Chapecoense"), Foz do Chapecó Energia S.A. ("Foz do Chapecó"), Companhia Energética Rio das Antas ("CERAN"), Centrais Elétricas da Paraíba S.A. ("EPASA"). Com relação à CEEE-T, as indicações e eleições dos membros do Conselho Fiscal ficam condicionadas à decisão tomada pelos acionistas em Assembleia Geral da CEEE-T em relação a extinção ou manutenção do órgão. Conheceu das indicações dos membros para compor o Conselho Fiscal da CPFL Energia e encaminhou à proposta à Assembleia Geral Ordinária da Compania, a ser realizada em 29 de abril de 2022. Manifestou-se favoravelmente ao enquadramento dos candidatos Srs. Antonio Kandir e Marcelo Amaral Moraes nos critérios de independência para o Conselho de Administração. Recomendou, nos termos do Número de Referência 2022032-BR, o voto favorável aos seus representantes nos órgãos deliberativos das subsidiárias mencionadas abaixo, conforme aplicável, para aprovar: (ix.i) para CPFL Comercialização Brasil S.A.("CPFL Brasil"): (ix.i.1) a celebração de contrato de venda de energia com as seguintes condições: (ix.i.1.a) Fonte Energia: I50% (incentivada com cinquenta por cento de desconto); (ix.i.2) a celebração de contrato de venda de energia com as seguintes condições: (ix.i.2.a) Fonte Energia: Convencional; (ix.i.3) a celebração de contrato de venda de energia com as seguintes condições: (ix.i.3.a) Fonte Energia: I50% (Incentivada com cinquenta por cento de desconto); Uso Interno CPFL (ix.i.4) the execution of an agreement for energy purchase between CPFL Brasil and CPFL Geração de Energia S.A. ("CPFL Geração") and/or its subsidiaries and/or CPFL Energias Renováveis S.A. ("CPFL Renováveis") and/or its subsidiaries ("CPFL Renováveis Subsidiaries"), together or individually, conditioned to the sale success of item (ix.i.1) and/or (ix.i.2) and/or (ix.i.3) above mentioned. (ix.ii) for CPFL Geração and/or it subsidiaries and/or CPFL Renováveis and/or its subsidiaries, together or individually to execute an agreement for energy sale to CPFL Brasil. To recommend, in terms of the Reference Number 2022051-BR , the favorable vote to representatives in the deliberative bodies of CPFL Brasil, to approve:

(x.i) the execution of the amendment of the contract COS-CO/2008 1608 (x.ii) the termination of a Swap contract, originally approved in the 412th BoD of CPFL Energia held on June 04th, 2020, without penalties for any party. To recommend, in terms of the Reference Number 2022064-C , the favorable vote to representatives in the deliberative bodies of

Companhia Paulista de Força e Luz ("CPFL Paulista"), Companhia Piratininga de Força e Luz ("CPFL Piratininga"), Companhia Jaguari de Energia ("Santa Cruz'') and RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE"), jointly called as "DisCos" for the execution of the Armored Box and Installation Services Contract, as well as the execution of eventual amendments. (ix.i.4) a celebração de contrato de compra de energia da CPFL Brasil com a CPFL Geração de Energia S.A. ("CPFL Geração") e/ou suas subsidiárias e/ou CPFL Energias Renováveis S.A. ("CPFL Renováveis") e/ou suas subsidiárias, juntas ou individualmente, condicionada ao sucesso da venda dos itens (ix.i.1) e/ou (ix.i.2) e/ou (ix.i.3) acima mencionados. (ix.ii) para CPFL Geração e/ou suas subsidiárias e/ou CPFL Renováveis e/ou suas subsidiárias, juntas ou individualmente a celebração de um contrato de venda de energia com a CPFL Brasil, Recomendou, nos termos do Número de Referência 2022051-BR , o voto favorável aos seus representantes nos órgãos deliberativos da CPFL Brasil, para aprovar:

(x.i) a Celebração de aditivo ao contrato COS- CO/2008 1608 (x.ii) a rescisão do contrato de Swap, originalmente aprovado na 412ª RCA da CPFL Energia ocorrida em 04 de junho de 2020, sem penalidades para as partes. Recomendou, nos termos do Número de Referência 2022064-C , o voto favorável aos seus representantes nos órgãos deliberativos da

Companhia Paulista de Força e Luz ("CPFL Paulista"), Companhia Piratininga de Força e Luz ("CPFL Piratininga"), Companhia Jaguari de''nergia ("Santa Cruz'') e RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE"), em conjunto denominadas "Distribuidoras" para a celebração de Contrato de Serviços de Caixa Blindada e Instalação, bem como a celebração de eventuais termos aditivos. (xii) To analyze, together with the Fiscal Council (xii) Examinou, juntamente aos membros do Members, the Consolidated Financial Statements, Conselho Fiscal, as Demonstrações Financeiras regarding the fiscal year ended on December 31st, Consolidadas, relativas ao exercício social 2021, as well as the proposal for the net income encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como allocation according to the results for the a proposta de destinação do lucro líquido do abovementioned fiscal year, declaring their referido exercício, manifestando-se agreeance to submit the documents to the favoravelmente ao seu encaminhamento para This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer CPFL Energia SA published this content on 17 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2022 22:40:02 UTC.

