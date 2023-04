CrediScotia Financiera : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA 04/17/2023 | 12:48pm EDT Send by mail :

Lima, 17 de Abril de 2023 Señores SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV Av. Santa Cruz 315, Miraflores.- Referencia: Hechos de Importancia Atención: Registro Público del Mercado de Valores De nuestra consideración: Nos dirigimos a ustedes de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores aprobado mediante Decreto Supremo Nº 093-2002-EF y el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01. Sobre el particular, estamos adjuntando a la presente copia el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Otro Resultado Integral al 31 de Marzo de 2023, presentados a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, bajo las formas A, B-1 y B-2, establecidas por dicha entidad respectivamente. Atentamente, Attachments Original Link

