Credit Suisse : Announces Settlements For Legacy Issues With Regards To Mozambique And Resolves The Case On Past Observation Activities

Oct 19 (Reuters) - Credit Suisse Group AG:
* CREDIT SUISSE GROUP ANNOUNCES SETTLEMENTS FOR LEGACY
ISSUES WITH
REGARDS TO MOZAMBIQUE AND RESOLVES THE CASE ON PAST OBSERVATION
ACTIVITIES
* CREDIT SUISSE GROUP AG - NOTED TODAY'S ANNOUNCEMENT BY
FINMA
THAT IT HAS CONCLUDED ITS ENFORCEMENT PROCEEDINGS RELATED TO
PAST OBSERVATION ACTIVITIES
* CREDIT SUISSE-IN TERMS OF LOAN FINANCING FOR MOZAMBIQUE,CO
ENTERED INTO 3 YEAR DPA WITH U.S. DOJ,CONSENTED TO ENTER OF
CEASE AND DESIST ORDER BY SEC
* CREDIT SUISSE-UNDER TERMS OF DPA, CO WILL CONTINUE ITS
COMPLIANCE ENHANCEMENT AND REMEDIATION EFFORTS, REPORT TO DOJ ON
THOSE EFFORTS FOR THREE YEARS
* CREDIT SUISSE GROUP AG - NOTED TODAY'S ANNOUNCEMENT BY
FINMA
THAT IT HAS CONCLUDED ITS ENFORCEMENT PROCEEDINGS RELATED TO
PAST OBSERVATION ACTIVITIES
* CREDIT SUISSE GROUP AG - CONDEMNS ANY UNJUSTIFIED
OBSERVATIONS
AND HAS ALREADY TAKEN DECISIVE STEPS TO STRENGTHEN ITS RELEVANT
GOVERNANCE AND PROCESSES
* CREDIT SUISSE-IN RESPECT OF DEALS WITH MOZAMBIQUE BETWEEN
2013
&2016, ITS UK OPERATIONS FAILED TO CONDUCT ITS BUSINESS WITH DUE
SKILL,CARE&DILIGENCE
* CREDIT SUISSE- REGRETS THAT INITIALLY FAILED TO ENSURE ALL
RELEVANT INFORMATION WAS READILY AVAILABLE &HENCE PROVIDED TO
REGULATOR IN COMPLETE MANNER
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