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Credit Suisse Group AG Strongly Rejects Allegations And Insinuations About Bank's Purported Business Practices

02/20/2022 | 12:33pm EST
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Feb 20 (Reuters) - Credit Suisse Group AG:

* CREDIT SUISSE GROUP AG - STRONGLY REJECTS ALLEGATIONS AND INSINUATIONS ABOUT BANK'S PURPORTED BUSINESS PRACTICES

* CREDIT SUISSE-FOLLOWING NUMEROUS INQUIRIES BY CONSORTIUM OVER LAST 3 WEEKS REVIEWED LARGE VOLUME OF ACCOUNTS POTENTIALLY ASSOCIATED WITH MATTERS RAISED

* CREDIT SUISSE GROUP AG - OF REMAINING ACTIVE ACCOUNTS, APPROPRIATE DUE DILIGENCE, REVIEWS & OTHER CONTROL RELATED STEPS WERE TAKEN

* CREDIT SUISSE GROUP AG - ABOUT 90% OF REVIEWED ACCOUNTS ARE TODAY CLOSED OR WERE IN PROCESS OF CLOSURE PRIOR TO RECEIPT OF PRESS INQUIRIES Further company coverage:


© Reuters 2022
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