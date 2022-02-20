Feb 20 (Reuters) - Credit Suisse Group AG:
* CREDIT SUISSE GROUP AG - STRONGLY REJECTS ALLEGATIONS AND
INSINUATIONS ABOUT BANK'S PURPORTED BUSINESS PRACTICES
* CREDIT SUISSE-FOLLOWING NUMEROUS INQUIRIES BY CONSORTIUM
OVER
LAST 3 WEEKS REVIEWED LARGE VOLUME OF ACCOUNTS POTENTIALLY
ASSOCIATED WITH MATTERS RAISED
* CREDIT SUISSE GROUP AG - OF REMAINING ACTIVE ACCOUNTS,
APPROPRIATE DUE DILIGENCE, REVIEWS & OTHER CONTROL RELATED STEPS
WERE TAKEN
* CREDIT SUISSE GROUP AG - ABOUT 90% OF REVIEWED ACCOUNTS
ARE
TODAY CLOSED OR WERE IN PROCESS OF CLOSURE PRIOR TO RECEIPT OF
PRESS INQUIRIES
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