UK dividends calendar - next 7 days

<table style="width: 544px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="377" /> <col width="167" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl67" width="377" height="21"><strong>Tuesday 13 December</strong></td><td class="xl66" width="167"> </td></tr><tr><td class="xl70" height="21">Pan African Resources PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Wednesday 14 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">no events scheduled</td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Thursday 15 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Associated British Foods PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Baltic Classifieds Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">BlackRock Energy & Resources Income Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Burberry Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Chelverton UK Dividend Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Cranswick PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Discoverie Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">DS Smith PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Fuller Smith & Turner PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Halfords Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Hipgnosis Songs Fund Ltd</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan Global Emerging Inc Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">MITIE Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Murray Income Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Ninety One PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Northamber PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Numis Corp PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Redcentric PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Redde Northgate PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">TR Property Investment Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Triad Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Tritax EuroBox PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Vertu Motors PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Friday 16 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Asia Dragon Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Atrato Onsite Energy PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">BP PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">CML Microsystems PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Craneware PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Henderson Opportunities Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">J Sainsbury PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">James Halstead PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Kainos Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Momentum Multi-Asset Value Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Pershing Square Holdings Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Scottish American Investment Co PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Scottish Mortgage Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Tatton Asset Management PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Telecom Plus PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Triple Point Social Housing REIT PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Urban Logistics REIT PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Utilico Emerging Markets Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">VH Global Sustainable Energy Opportunities PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Volex PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Whitbread PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Witan Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Monday 19 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">CT UK Capital & Income Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan UK Smaller Companies Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Softcat PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21"> </td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl69" height="21">Copyright 2022 Alliance News Ltd. All Rights Reserved.</td><td class="xl66"> </td></tr></tbody></table>