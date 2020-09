Daimler : Trucks und Torc Robotics feiern ein Jahr erfolgreiche Partnerschaft – neues Testzentrum für Straßenerprobung automatisierter Lkw in New Mexico geplant

Einjähriges Bestehen der Partnerschaft mit Torc Robotics als Teil der Autonomous Technology Group von Daimler Trucks

Gemeinsames Ziel: hochautomatisierte Lkw (SAE Level 4) bis Ende der Dekade in Serie zu bringen

Zusätzliches Testzentrum in New Mexico läutet nächste Phase der Straßenerprobung ein

Auswirkungen durch COVID-19: Fokus auf Software-Simulationen, erfolgreiche Wiederaufnahme der Straßenerprobung in Virginia im Juni 2020 mit strengen Sicherheits- und Hygiene-Maßnahmen

Martin Daum, Vorsitzender des Vorstands der Daimler Truck AG und Mitglied des Vorstands der Daimler AG: 'Bereits ein Jahr nach dem Start der Zusammenarbeit mit Torc haben wir hochautomatisiere Lkw auf öffentlichen Straßen im Einsatz, erweitern unsere Fahrzeugflotte und haben wertvolle Erfahrungen durch die vielen Testkilometer gesammelt. Durch die Partnerschaft mit Torc haben wir ein einzigartiges und noch leistungsfähigeres Experten-Team geschaffen. Wir bauen weiter auf diese Zusammenarbeit und konzentrieren uns konsequent auf das gemeinsame Ziel, hochautomatisierte Lkw zur Serienreife zu bringen.'

Stuttgart / Portland / Blacksburg - Daimler Trucks und Torc Robotics feiern im September das einjährige Bestehen ihrer Partnerschaft. Seither ist das US-Unternehmen Teil der Autonomous Technology Group von Daimler Trucks. Ziel der Partner ist, hochautomatisierte Lkw (SAE Level 4) bis Ende der Dekade in Serie auf die Straße zu bringen. Aktuell bereitet die Autonomous Technology Group die Ausweitung der Erprobung der hochautomatisierten Lkw nach New Mexico vor. Dafür richtet die Einheit ein zusätzliches Testzentrum in der größten Stadt des US-Bundesstaates, Albuquerque, ein. Die Daten, die in dieser neuen Umgebung gewonnen werden, sollen auch bei der Erprobung von Fahrzeugen mit weiterentwickelten Systemen ab Herbst einfließen.

Daimler Trucks und Torc arbeiten bereits seit Frühjahr 2019 zusammen. Im September letzten Jahres haben die Partner erste Fahrten auf öffentlichen Straßen im Südwesten Virginias durchgeführt, wo sich Torcs Hauptsitz befindet. Zuvor testeten die Teams das System ausgiebig auf einer abgesperrten Teststrecke von Daimler Trucks im US-Bundesstaat Oregon. Im Februar 2020 haben Daimler Trucks und Torc Robotics angekündigt, ihre Tests auf weitere Standorte und neue öffentliche Highway-Routen in den USA auszuweiten. Dies musste auf Grund der globalen COVID-19-Pandemie jedoch zunächst verschoben werden. Daraufhin haben die Teams ihre Tests unter entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen fortgeführt und beispielsweise mit Hilfe von Software-Simulationen signifikante Fortschritte erzielt. Straßentests konnten unter strengen Sicherheits- und Hygienevorschriften im Juni 2020 in Virginia wieder aufgenommen werden.

Das Team in Oregon entwickelt dabei Fahrzeug-Sicherheitssysteme für hochautomatisierte Lkw, die heutigen und künftigen höchsten Ansprüchen genügen sollen. Ziel ist, ein Lkw-Chassis zu bauen, das sich perfekt für hochautomatisiertes Fahren eignet - insbesondere aufgrund der Redundanz von Systemen, die nötig ist, um maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Einzigartiges und leistungsstarkes Team von Daimler Trucks und Torc Robotics

Martin Daum, Vorsitzender des Vorstands der Daimler Truck AG und Mitglied des Vorstands der Daimler AG: 'Bereits ein Jahr nach dem Start der Zusammenarbeit mit Torc haben wir hochautomatisiere Lkw auf öffentlichen Straßen im Einsatz, erweitern unsere Fahrzeugflotte und haben wertvolle Erfahrungen durch die vielen Testkilometer gesammelt. Durch die Partnerschaft mit Torc haben wir ein einzigartiges und noch leistungsfähigeres Experten-Team geschaffen. Wir bauen weiter auf diese Zusammenarbeit und konzentrieren uns konsequent auf das gemeinsame Ziel, hochautomatisierte Lkw zur Serienreife zu bringen.'

Roger Nielsen, Daimler Trucks Vorstandsmitglied und CEO von Daimler Trucks North America: 'Unser übergreifendes Team ist sich im Klaren, dass es an einem langfristigen Projekt arbeitet - und es tut dies mit vollem Einsatz, damit unsere Vision von mehr Sicherheit auf den Straßen und mehr Effizienz für unsere Kunden Realität wird. Wir stehen in engem Austausch mit unseren Kunden und sehen das Potenzial, ihnen und der ganzen Gesellschaft klare Mehrwerte zu bieten.'

Partnerschaft übertrifft Erwartungen

Dr. Peter Vaughan Schmidt, Leiter der Autonomous Technology Group bei Daimler Trucks: 'Dank der Partnerschaft mit Torc konnten unsere gemeinsamen Teams die Entwicklung von hochautomatisierten Lkw noch schneller vorantreiben. Daimler-Ingenieure lernten, wie sich diese Technologie auf Lkw-Design auswirken kann, während Torc Einblicke erhielt, welche Systeme sich am besten für den Einsatz in Lkw eignen. Unsere Testergebnisse werden wir in der nächsten Phase der Straßenerprobung umsetzen, die noch in diesem Jahr beginnen wird.'

Michael Fleming, CEO von Torc Robotics: 'Wir haben im ersten Jahr sehr viel erreicht. Wir haben unser Softwaresystem für automatisiertes Fahren erfolgreich in Lkw auf Virginias Highways getestet und unser Team sowie unser Unternehmen vergrößert. Vor kurzem haben wir deshalb auch unseren Hauptsitz in Blacksburg erweitert. Dank Daimler Trucks' Einsatz für mehr Verkehrssicherheit, der enormen Lkw-Expertise in Sachen Technologie und Straßeneinsatz sowie dem eigenen Anspruch, Innovationsführer der Branche zu sein, konnten wir unser System schneller vorantreiben, als es uns als Softwareunternehmen hätte möglich sein können. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit Daimler Trucks als führendem Hersteller hochautomatisierte Lkw sicher und kommerziell erfolgreich auf die Straße bringen werden.'

Daimler Trucks und Torc Robotics: Experten bei Fahrzeug- und Softwareentwicklung

Daimler Trucks bringt viele Jahrzehnte Erfahrung bei der Erprobung und Validierung sicherer Lkw mit. 2014 präsentierte der weltweit führende Lkw-Hersteller den Mercedes-Benz Future Truck 2025, den weltweit ersten automatisierten Lkw, und demonstrierte als erster die technischen Möglichkeiten und das große Potenzial von automatisierten Lkw für Wirtschaft und Gesellschaft. 2015 erhielt Daimlers Freightliner Inspiration Truck die Straßenzulassung als erstes teilautomatisiertes Nutzfahrzeug überhaupt.

Auch 'Asimov', Torcs System für automatisiertes Fahren, wurde bereits auf öffentlichen Straßen getestet. Daimler Trucks und Torc haben aufgrund ihrer enormen Testerfahrung einen umfassenden Validierungsansatz und Sicherheitsprotokolle für das automatisierte Fahren entwickelt. Grundlage sind die US-amerikanischen Bestimmungen für die Erprobung sowie Zertifizierung von hochautomatisierten Lkw.

Bei allen Fahrten auf öffentlichen Straßen bleiben stets zwei Personen an Bord des Lkw: ein Entwicklungsingenieur, der das System überwacht, sowie ein von Daimler Trucks und Torc Robotics zertifizierter Sicherheitsfahrer.

Daimler Trucks mit Marktführerschaft bei wachsender Nachfrage - ideale Testbedingungen in den USA

Nach Angaben der US-Transportbehörde stieg die in den USA mit Lkw beförderte Gütermenge in den letzten zehn Jahren um 56 Prozent und soll sich in den nächsten 25 Jahren nahezu verdoppeln. Diese Entwicklungen werden den Bedarf an sicheren, zuverlässigen und effizienten Transportlösungen erhöhen - etwa durch hochautomatisierte Lkw. Als Markt- und Innovationsführer innerhalb der Branche befindet sich Daimler Trucks in der idealen Position, die Entwicklung und Erprobung von automatisiertem Fahren sicher voranzutreiben.

Die Autonomous Technology Group: Kompetenzzentrum für automatisiertes Fahren

Nach Daimler Trucks Ankündigung auf der Consumer Electronics Show (CES) 2019, mehr als 500 Millionen Euro (rund 570 Millionen US-Dollar) in hochautomatisiertes Fahren zu investieren, gründete der Lkw-Hersteller im Juni 2019 die Autonomous Technology Group als globale Organisation für automatisiertes Fahren. Alle weltweiten Kompetenzen und Aktivitäten, inklusive die von Torc und Daimler Trucks North America, werden darin gebündelt. Die zentralen Aufgaben der Einheit umfassen die Gesamtstrategie für automatisiertes Fahren und deren Umsetzung, einschließlich Forschung und Entwicklung sowie Aufbau der erforderlichen Infrastruktur samt Netzwerk für den operativen Fahrzeugeinsatz. Zu den Entwicklungsstandorten der globalen Organisation zählen heute Portland, Madras und Blacksburg (alle in den USA) sowie Stuttgart.

Torc: Software-Experten und Teil von Daimler Trucks

Seit Herbst 2019 gehört Torc Robotics zur Daimler Trucks-Familie und ist Teil der Autonomous Technology Group. Die Kombination der Stärken beider Unternehmen ergibt eine einzigartige Partnerschaft: Daimler Trucks bringt bei der Erprobung und Validierung sicherer Nutzfahrzeuge viele Jahrzehnte Erfahrung mit. Gleichzeitig zählt Torc zu den weltweit erfahrensten Unternehmen im automatisierten Fahren - mit hoch entwickelter, straßentauglicher Technologie sowie jahrelanger Expertise bei schweren Nutzfahrzeugen. 'Asimov', Torcs System für hochautomatisiertes Fahren, wurde bereits im Stadt- sowie Überlandverkehr, bei Regen, Schnee, Nebel und bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen erprobt.

Daimler Trucks North America entwickelt redundantes Fahrzeugchassis und Infrastruktur

Daimler Trucks North America (DTNA) arbeitet in Portland, USA, an einem Lkw-Chassis, das sich perfekt für hochautomatisiertes Fahren eignet - insbesondere aufgrund der Redundanz von Systemen, die nötig ist, um maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. DTNA koordiniert innerhalb der Autonomous Technology Group auch den Aufbau einer Infrastruktur für die operative Erprobung einer ersten Anwendung und leistet in Summe einen erheblichen Teil für die erfolgreiche Entwicklung dieser Technologie.

Daimler Trucks, Pionier bei automatisierten Lkw

Daimler Trucks ist der Pionier bei automatisiert fahrenden Lkw. Mit dem Active Drive Assist (Mercedes-Benz Actros, FUSO Super Great) und Detroit Assurance 5.0 mit Active Lane Assist (Freightliner Cascadia) ist Daimler Trucks der erste Hersteller, der teilautomatisierte Fahrfunktionen (SAE-Level 2) in die Serienproduktion einführt.