Financials EUR USD Sales 2022 44 807 M 48 683 M 48 683 M Net income 2022 2 238 M 2 432 M 2 432 M Net Debt 2022 6 763 M 7 348 M 7 348 M P/E ratio 2022 8,83x Yield 2022 4,18% Capitalization 19 545 M 21 235 M 21 235 M EV / Sales 2022 0,59x EV / Sales 2023 0,45x Nbr of Employees 99 849 Free-Float 51,9% Technical analysis trends DAIMLER TRUCK HOLDING AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Neutral Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 7 Last Close Price 23,75 € Average target price 36,43 € Spread / Average Target 53,4% Managers and Directors Martin Daum Chairman-Management Board Jochen M. Goetz CFO & Member-Management Board Josef Kaeser Chairman-Supervisory Board Michael Brosnan Member-Supervisory Board Michael Brecht Deputy Chairman-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) DAIMLER TRUCK HOLDING AG -26.45% 21 235 PACCAR, INC. -6.63% 28 652 EPIROC AB (PUBL) -15.23% 23 446 KOMATSU LTD. 3.77% 21 109 CNH INDUSTRIAL N.V. -9.26% 20 856 KUBOTA CORPORATION -15.39% 20 712