Damac Properties Dubai : BOD meeting

Date: 15/04/2022

2022/04/15 :خيراتلا

Mr. Hamed Ahmed Ali Chief Executive Officer Dubai Financial Market Dubai, UAE

Dear Sir,

يلع دمحأ دماح /ديسلا يذيفنتلا سيئرلا يلاملا يبد قوس ةدحتملا ةيبرعلا تاراما - يبد ،،،دعبو ةبيط ةيحت

Subject: Damac Properties Dubai Co. PJSC Board of Directors Meeting

كاماد ةكرش ةرادإ سلجم عامتجإ :عوضوملا ع.م.ش يبد ةيراقعلا

With reference to the above-mentioned subject, please be advised that the meeting of the Board of Directors of Damac Properties Dubai Co PJSC will be held on Tuesday 19/04/2022 at 03:00 PM to consider the following agenda:

املع مكتدايس طيحن ،هعأ عوضوملا ىلا ةراشاب يبد ةيراقعلا كاماد ةكرش ةرادإ سلجم عامتجا نأب قفاوملا ءاثثلا موي يف دقعنيس ع.م.ش كلذو ارصع ةثلاثلا ةعاسلا دنع 2022/04/19 :يلاتلا لامعا لودج ةشقانمل

To approve the invitation of the Annual General Assembly Meeting of the Company.

ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد ىلع ةقفاوملا .داقعنل ةكرشلل

Kind regards,Ahmed Fiala Board Secretary

،،،تايحتلا بيطأ عم

هلايف دمحأ ةرادا سلجم ريتركس

