Dampskibsselskabet Norden A/S : Factbook long-term vessel portfolio Q2 2022

Vessels in Operation Division Vessel type Name DWT Year built Share of earnings (Pct) Scrubber installed Owned vessels Dry Owner HANDYSIZE NORD MONTREAL 36,570 2012 100% No Owned vessels Dry Owner HANDYSIZE NORD QUEBEC 36,546 2013 100% No Vessels in operation Vessels to be delivered Owned vessels Dry Owner PANAMAX NORD BELUGA 81,841 2015 100% Yes Owned vessels Dry Owner PANAMAX NORD PENGUIN 81,841 2015 100% Yes DRY Owned vessels Dry Owner PANAMAX NORD AURORA 82,354 2016 100% No Panamax 25.0 1.0 Owned vessels Dry Owner PANAMAX NORD LUNA 82,308 2020 100% No Supramax 29.0 1.0 Owned vessels Dry Owner PANAMAX NORD LYRA 82,318 2020 100% No Handysize 11.0 3.0 Owned vessels Dry Owner SUPRAMAX NORD AMAZON 64,499 2020 100% Yes TANK Owned vessels Dry Owner SUPRAMAX NORD ARIPUANA 64,499 2020 100% Yes MR 34.0 7.0 Owned vessels Dry Owner SUPRAMAX NORD BALTIC 62,625 2018 100% Yes Handysize T 1.0 0.0 Owned vessels Dry Owner SUPRAMAX NORD BARENTS 62,625 2019 100% Yes Panamax T 0.0 0.0 Owned vessels Dry Owner SUPRAMAX NORD BISCAY 62,625 2019 100% Yes Owned vessels Tankers HANDYSIZE T NORD GARDENIA 39,988 2014 100% No Total 100.0 12.0 Owned vessels Tankers MR JAMES COOK 49,999 2013 100% No Owned vessels Tankers MR LAPEROUSE 50,420 2011 100% No Owned vessels Tankers MR NORD GOODWILL 50,326 2009 100% No Owned vessels Tankers MR NORD HIMALAYA 49,936 2011 100% No Owned vessels Tankers MR NORD MAGIC 49,999 2009 100% No Owned vessels Tankers MR NORD MINUTE 49,999 2009 100% No Owned vessels Tankers MR NORD SKATE 51,332 2009 100% Yes Owned vessels Tankers MR NORD STEADY 49,999 2013 100% No Owned vessels Tankers MR NORD STINGRAY 51,292 2009 100% Yes Owned vessels Tankers MR NORD SUPERIOR 49,573 2015 100% Yes Owned vessels Tankers MR NORD SUPREME 49,553 2015 100% Yes Owned vessels Tankers MR NORD SUSTAINABLE 49,579 2015 100% Yes Owned vessels Tankers MR NORD SWIFT 49,585 2015 100% Yes Owned vessels Tankers MR ECO LOS ANGELES 50,185 2020 100% Yes Owned vessels Tankers MR ECO CITY OF LOS ANGELES 49,815 2020 100% No Time-Chartered in Dry Owner HANDYSIZE NORD ABIDJAN 37,803 2020 100% No Time-Chartered in Dry Owner HANDYSIZE NORD NANAMI 38,204 2012 100% No Time-Chartered in Dry Owner HANDYSIZE NORD SAVANNAH 37,067 2013 100% No Time-Chartered in Dry Owner HANDYSIZE NORD DUBAI 37,500 2021 100% No Time-Chartered in Dry Owner HANDYSIZE NORD MELBOURNE 37,800 2021 100% No Time-Chartered in Dry Owner HANDYSIZE NORD SANTOS 42,000 2022 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD ARIES 81,795 2020 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD AURIGA 81,795 2020 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD CAPELLA 81,944 2014 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD CORONA 81,600 2019 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD CRUX 81,791 2016 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD GEMINI 81,870 2017 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD HYDRA 77,134 2014 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD LIBRA 77,134 2014 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD PLUTO 81,944 2014 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD POLARIS 81,791 2016 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD POLLUX 81,839 2016 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD SUN 82,146 2013 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX STC SENTOSA 76,619 2008 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX SENTOSA CHALLENGER 81,601 2020 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX SENTOSA SPIRIT 81,911 2020 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD AQUARIUS 82,200 2022 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX CLOVER 61,377 2013 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD COPPER 60,393 2018 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD AGANO 63,300 2020 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD BERING 61,186 2015 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD BOSPORUS 60,457 2016 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD CHESAPEAKE 60,447 2016 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD EVEREST 60,436 2016 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD INDIAN 63,913 2018 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD KANMON 60,236 2018 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD KITAN 60,195 2017 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD MADEIRA 63,960 2020 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD MAGELLAN 63,547 2020 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD MAMORE 64,050 2020 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD PACIFIC 61,221 2018 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD POTOMAC 63,507 2016 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD SEAL 57,631 2016 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD SOUND 63,343 2020 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD SUNDA 63,343 2019 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD TREASURE 55,888 2014 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD YUCATAN 63,500 2019 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX INDIGO BREEZE 60,430 2017 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD ADRIATIC 61,254 2016 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD ANTHEM 61,000 2021 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD TAURUS 81,718 2016 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD ALLEGRO 61,263 2022 100% No Time-Chartered in Dry Owner HANDYSIZE NORD SINGAPORE 42,200 2022 100% No Time-Chartered in Dry Owner HANDYSIZE NORD VANCOUVER 37,500 2022 100% No Time-Chartered in Dry Owner HANDYSIZE NORD RIO 39,700 2022 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD ANDROMEDA 82,000 2021 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD ANTARES 82,000 2022 100% Yes Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD DRACO 84,694 2014 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD ELEGANCE 50,383 2020 100% Yes Time-Chartered in Tankers MR NORD HARMONY 50,494 2020 100% Yes Time-Chartered in Tankers MR NORD JEWEL 49,927 2017 100% Yes Time-Chartered in Tankers MR NORD JOY 49,874 2018 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD MAJESTIC 49,998 2021 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD MINAMI 52,825 2020 100% Yes Time-Chartered in Tankers MR NORD MIRAI 49,995 2021 100% Yes Time-Chartered in Tankers MR NORD MIYAKO 52,825 2021 100% Yes Time-Chartered in Tankers MR NORD OCEANIA 49,996 2018 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD OLYMPIA 49,995 2018 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD VALKYRIE 49,999 2021 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD VALOROUS 50,550 2018 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD VANGUARD 50,000 2020 100% Yes Time-Chartered in Tankers MR NORD VANQUISH 50,360 2019 100% Yes Time-Chartered in Tankers MR NORD VANTAGE 50,550 2019 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD VENTURA 49,999 2021 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD VICTORIOUS 49,995 2021 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD VISION 49,999 2021 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD MIYABI 51,000 2022 100% Yes Vessels to be delivered Division Vessel type Name DWT Year built Share of earnings (Pct) Scrubber installed Owned vessels Tankers MR NORD VOLANTE 50,000 2022 100% No Owned vessels Tankers MR NORD VIRAGE 50,000 2022 100% No Time-Chartered in Dry Owner PANAMAX NORD ACE 87,000 2024 100% No Time-Chartered in Dry Owner SUPRAMAX NORD AEGEAN 64,000 2022 100% No Time-Chartered in Dry Owner HANDYSIZE NORD HDY TBN II 39,500 2024 100% No Time-Chartered in Dry Owner HANDYSIZE NORD HDY TBN I 40,000 2023 100% No Time-Chartered in Dry Owner HANDYSIZE NORD HDY TBN III 39,700 2024 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD MARINER 50,000 2023 100% Yes Time-Chartered in Tankers MR NORD MASTER 50,000 2023 100% Yes Time-Chartered in Tankers MR BUNGO CROWN 51,000 2022 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD TBN HVS I 49,999 2024 100% No Time-Chartered in Tankers MR NORD TBN HVS II 49,999 2024 100% No Dry Cargo Table Q2 2022 Capacity and coverage in cash USD, Asset & Logistics - Dry Cargo, at 30 June 2022 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Own vessels Vessel days Panamax 780 1,095 1,098 Supramax 797 1,460 1,464 Handysize 368 730 732 Total 1,945 3,285 3,294 Chartered vessels Vessel days Average cost of capacity per day (USD) Panamax 3,600 9,706 6,049 13,327 12,896 12,777 Supramax 6,114 8,883 4,816 14,762 11,085 10,677 Handysize 2,076 3,652 3,612 9,579 9,427 9,587 Total 11,790 22,241 14,477 13,411 11,603 11,283 Total capacity 13,735 25,526 17,771 Coverage Vessel days Average cover rate per day (USD) Panamax 5,052 11,076 4,634 17,366 16,347 14,893 Supramax 8,115 10,622 4,165 15,674 16,087 13,207 Handysize 1,794 3,119 1,780 11,886 11,510 9,791 Total 14,961 24,816 10,579 15,791 15,628 13,371 Coverage in % Panamax 115% 103% 65% Supramax 117% 103% 66% Handysize 73% 71% 41% Total 109% 97% 60% Costs are excluding O/A. For segments which are operated in a pool the TCE is after management fee. All days include JVs. Cash standardized to Baltic exchange benchmark vessels. Tankers Table Q2 2022 T/C Capacity 2020 10000 2021 10000 2022 10000 2023 10000 2024 10000 2025 10000 Capacity and coverage in cash USD, Asset & Logistics - Tankers, at 30 June 2022 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Own vessels Vessel days MR 2,791 5,840 5,856 Handysize T 184 365 366 Total 2,975 6,205 6,222 Chartered vessels Vessel days Average cost of capacity per day (USD) MR 3,802 7,319 5,783 13,640 13,598 13,530 Handysize T 0 0 0 0 0 0 Total 3,802 7,319 5,783 13,640 13,598 13,530 Total capacity 6,777 13,524 12,005 Coverage Vessel days Average cover rate per day (USD) MR 5,120 3,290 1,114 14,905 16,767 19,305 Handysize T 123 0 0 11,312 0 0 Total 5,243 3,290 1,114 14,821 16,767 19,305 Coverage in % MR 78% 25% 10% Handysize T 67% 0% 0% Total 77% 24% 9% Costs are excluding O/A. For segments which are operated in a pool the TCE is after management fee. Cash standardized to Baltic exchange benchmark vessels. Dry Cargo Table Q1 2022 Capacity and coverage in cash USD, Asset & Logistics - Dry Cargo, at 31 March 2022 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Own vessels Panamax 1,375 1,825 1,830 Supramax 1,375 1,825 1,830 Handysize 550 730 732 Total 3,300 4,380 4,392 Chartered vessels Panamax 5,460 9,433 6,049 13,416 12,773 12,791 Supramax 6,794 7,990 4,450 12,457 10,811 10,542 Handysize 2,706 3,279 3,612 9,006 9,088 9,668 Total 14,960 20,702 14,111 12,183 11,432 11,283 Total capacity 18,260 25,082 18,503 Coverage Panamax 7,093 9,482 2,110 17,175 15,960 15,789 Supramax 10,689 7,266 3,003 14,874 15,061 11,911 Handysize 2,856 3,119 1,780 11,771 11,412 9,750 Total 20,638 19,866 6,892 15,236 14,917 12,540 Coverage in % Panamax 104% 84% 27% Supramax 131% 74% 48% Handysize 88% 78% 41% Total 113% 79% 37% Costs are excluding O/A. For segments which are operated in a pool the TCE is after management fee. All days include JVs. Cash standardized to Baltic exchange benchmark vessels. Tankers Table Q1 2022 T/C Capacity 2020 10000 2021 10000 2022 10000 2023 10000 2024 10000 2025 10000 Capacity and coverage in cash USD, Asset & Logistics - Tankers, at 31 March 2022 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Own vessels MR 4,156 5,840 5,856 Handysize T 349 365 366 Total 4,505 6,205 6,222 Chartered vessels MR 5,409 6,954 5,417 13,787 13,802 13,769 Handysize T 0 0 0 0 0 0 Total 5,409 6,954 5,417 13,787 13,802 13,769 Total capacity 9,914 13,159 11,639 Coverage MR 7,106 1,713 16 14,518 14,450 14,468 Handysize T 288 0 0 10,964 0 0 Total 7,394 1,713 16 14,380 14,450 14,468 Coverage in % MR 74% 13% 0% Handysize T 83% 0% 0% Total 75% 13% 0% Costs are excluding O/A. For segments which are operated in a pool the TCE is after management fee. Cash standardized to Baltic exchange benchmark vessels. Valuation of TC Cover Valuation of Asset Management Timecharter-in and Coverage Portfolio Million USD Vessel index Capacity value Cover value Net value Discount rate 1.00% Panamax 97% Brokerage commission 3.75% Supramax 101% Handysize 100% Dry (USD million) 0.0 USD per Share 0.00 Panamax Supramax Handy TC-in Capacity Cost of Capacity Cover Cover Rates Rate Expectation TC-in Capacity Cost of Capacity Cover Cover Rates Rate Expectation TC-in Capacity Cost of Capacity Cover Cover Rates Rate Expectation Year Days USD/day Days USD/day USD/day Year Days USD/day Days USD/day USD/day Year Days USD/day Days USD/day USD/day Q3 2022 1938 13465 2577 17336 Q3 2022 3094 15315 4057 15773 Q3 2022 1039 9566 939 11879 Q4 2022 1662 13166 2475 17396 Q4 2022 3020 14195 4059 15576 Q4 2022 1037 9593 855 11894 2023 9706 12896 11076 16347 2023 8883 11085 10622 16087 2023 3652 9427 3119 11510 2024 6049 12777 4634 14893 2024 4816 10677 4165 13207 2024 3612 9587 1780 9791 2025 2780 11705 1441 14372 2025 1885 10578 2577 11531 2025 3427 9828 1522 9242 2026 2108 11737 1273 12838 2026 636 9203 1720 11181 2026 2144 10782 36 8967 2027 520 13124 624 13524 2027 0 0 837 11757 2027 1153 11828 0 0 2028 366 13913 408 11925 2028 0 0 704 11796 2028 808 12008 0 0 2029 91 13913 98 11688 2029 0 0 704 11796 2029 211 11962 0 0 2030 0 0 0 0 2030 0 0 528 12237 2030 0 0 0 0 2031 0 0 0 0 2031 0 0 528 12237 2031 0 0 0 0 2032 0 0 0 0 2032 0 0 528 12237 2032 0 0 0 0 2033 0 0 0 0 2033 0 0 528 12237 2033 0 0 0 0 2034 0 0 0 0 2034 0 0 528 12237 2034 0 0 0 0 2035 0 0 0 0 2035 0 0 0 0 2035 0 0 0 0 Million USD Vessel index Capacity value Cover value Net value LR1 100% MR 106% Handysize T 108% Tankers (USD million) 0 USD per Share 0.00 LR1 MR Handysize T TC-in Capacity Cost of Capacity Cover Cover Rates Rate Expectation TC-in Capacity Cost of Capacity Cover Cover Rates Rate Expectation TC-in Capacity Cost of Capacity Cover Cover Rates Rate Expectation Year Days USD/day Days USD/day USD/day Year Days USD/day Days USD/day USD/day Year Days USD/day Days USD/day USD/day Q3 2022 0 0 0 0 Q3 2022 1778 13659 2753 14634 Q3 2022 0 0 92 11312 Q4 2022 0 0 0 0 Q4 2022 2024 13623 2367 15220 Q4 2022 0 0 31 11312 2023 0 0 0 0 2023 7319 13598 3290 16767 2023 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 2024 5783 13530 1114 19305 2024 0 0 0 0 2025 0 0 0 0 2025 4522 13271 690 14986 2025 0 0 0 0 2026 0 0 0 0 2026 2503 13230 0 0 2026 0 0 0 0 2027 0 0 0 0 2027 1005 13711 0 0 2027 0 0 0 0 2028 0 0 0 0 2028 0 0 0 0 2028 0 0 0 0 2029 0 0 0 0 2029 0 0 0 0 2029 0 0 0 0 2030 0 0 0 0 2030 0 0 0 0 2030 0 0 0 0 2031 0 0 0 0 2031 0 0 0 0 2031 0 0 0 0 2032 0 0 0 0 2032 0 0 0 0 2032 0 0 0 0 2033 0 0 0 0 2033 0 0 0 0 2033 0 0 0 0 2034 0 0 0 0 2034 0 0 0 0 2034 0 0 0 0 2035 0 0 0 0 2035 0 0 0 0 2035 0 0 0 0 This sheet can be used to value the Timecharter-in and Cover portfolio of the Asset Management Business Unit as part of the calculation of NAV of DS NORDEN. 