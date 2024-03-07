Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial

responsibilities and persons closely associated with them

1.

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

APMH Invest A/S

2.

Reason for the notification

a)

Position/status

APMH Invest A/S is closely associated to Jan Thorsgaard Nielsen,

Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.

b)

Initial notification/Amend-

Initial notification

ment

3.

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction

monitor

a)

Name

Danske Bank A/S

b)

LEI

MAES062Z21O4RZ2U7M96

4.

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of

transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial

Shares

instrument, type of

instrument

Identification code

DK0010274414

b)

Nature of the transaction

Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata

in connection with the announced share buy-back program in Danske

Bank A/S.

c)

Price(s) and volume(s)

Prices (average)

Volumes

DKK 202.18

35,000

d)

Aggregated information

-

Aggregated volume

- Total number of shares: 35,000

-

Price

- Total price: DKK 7,076,461

e)

Date of the transaction

2024-03-06

f)

Place of the transaction

Refer to attached appendix

MIC

SECURITY NAME

SIDE

QUANTITY

PRICE

CCY

TRADE TIME

AQEU

Danske Bank A/S

Sell

6

200,90

DKK

2024-03-06 12:06:07

Danske Bank A/S

Sell

400

201,70

DKK

2024-03-06 13:53:45

Danske Bank A/S

Sell

80

201,70

DKK

2024-03-06 13:53:45

Danske Bank A/S

Sell

19

202,20

DKK

2024-03-06 15:37:45

Danske Bank A/S

Sell

124

202,00

DKK

2024-03-06 15:45:11

Danske Bank A/S

Sell

124

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

753

BEUP

Danske Bank A/S

Sell

105

200,80

DKK

2024-03-06 11:08:30

Danske Bank A/S

Sell

2.375

202,00

DKK

2024-03-06 14:19:51

2480

CEUX

Danske Bank A/S

Sell

126

201,00

DKK

2024-03-06 10:02:28

Danske Bank A/S

Sell

130

201,60

DKK

2024-03-06 13:06:07

Danske Bank A/S

Sell

500

201,70

DKK

2024-03-06 13:53:45

Danske Bank A/S

Sell

78

201,90

DKK

2024-03-06 13:57:51

Danske Bank A/S

Sell

48

201,90

DKK

2024-03-06 13:57:51

Danske Bank A/S

Sell

625

202,00

DKK

2024-03-06 14:19:49

Danske Bank A/S

Sell

8

202,10

DKK

2024-03-06 14:24:52

Danske Bank A/S

Sell

126

202,10

DKK

2024-03-06 14:33:18

Danske Bank A/S

Sell

119

202,10

DKK

2024-03-06 14:35:20

Danske Bank A/S

Sell

123

202,10

DKK

2024-03-06 14:39:09

Danske Bank A/S

Sell

128

202,30

DKK

2024-03-06 14:43:02

Danske Bank A/S

Sell

122

202,30

DKK

2024-03-06 14:44:36

Danske Bank A/S

Sell

252

202,20

DKK

2024-03-06 14:48:10

Danske Bank A/S

Sell

119

202,20

DKK

2024-03-06 14:52:10

Danske Bank A/S

Sell

125

202,20

DKK

2024-03-06 15:24:26

Danske Bank A/S

Sell

127

202,30

DKK

2024-03-06 15:31:59

Danske Bank A/S

Sell

126

202,30

DKK

2024-03-06 15:31:59

Danske Bank A/S

Sell

129

202,20

DKK

2024-03-06 15:34:25

Danske Bank A/S

Sell

128

202,20

DKK

2024-03-06 15:34:25

Danske Bank A/S

Sell

250

202,10

DKK

2024-03-06 15:40:12

Danske Bank A/S

Sell

123

202,00

DKK

2024-03-06 15:42:31

Danske Bank A/S

Sell

69

202,00

DKK

2024-03-06 15:45:11

Danske Bank A/S

Sell

548

202,00

DKK

2024-03-06 15:45:11

Danske Bank A/S

Sell

2.605

202,00

DKK

2024-03-06 15:45:11

Danske Bank A/S

Sell

128

202,00

DKK

2024-03-06 15:45:22

Danske Bank A/S

Sell

124

202,20

DKK

2024-03-06 15:48:21

Danske Bank A/S

Sell

244

202,40

DKK

2024-03-06 15:50:47

Danske Bank A/S

Sell

72

202,50

DKK

2024-03-06 16:03:52

Danske Bank A/S

Sell

706

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

124

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

750

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

135

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

128

202,60

DKK

2024-03-06 16:33:07

Danske Bank A/S

Sell

126

202,50

DKK

2024-03-06 16:42:58

9271

DCSE

Danske Bank A/S

Sell

408

202,65

DKK

2024-03-06 16:06:08

408

GSEI

Danske Bank A/S

Sell

68

202,00

DKK

2024-03-06 15:45:10

68

MCSE

Danske Bank A/S

Sell

110

202,10

DKK

2024-03-06 14:34:43

110

SGMV

Danske Bank A/S

Sell

1.020

201,80

DKK

2024-03-06 13:53:45

Danske Bank A/S

Sell

1.080

202,05

DKK

2024-03-06 15:45:11

Danske Bank A/S

Sell

262

202,05

DKK

2024-03-06 15:45:11

2362

TQEX

Danske Bank A/S

Sell

74

202,00

DKK

2024-03-06 15:45:11

Danske Bank A/S

Sell

100

202,00

DKK

2024-03-06 15:45:11

Danske Bank A/S

Sell

70

202,00

DKK

2024-03-06 15:45:11

Danske Bank A/S

Sell

74

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

70

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

100

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

73

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

100

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

86

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

76

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

123

202,50

DKK

2024-03-06 16:37:55

Danske Bank A/S

Sell

126

202,50

DKK

2024-03-06 16:45:36

1072

VFSI

Danske Bank A/S

Sell

129

202,50

DKK

2024-03-06 16:44:06

Danske Bank A/S

Sell

120

202,50

DKK

2024-03-06 16:51:58

249

XCSE

Danske Bank A/S

Sell

130

202,80

DKK

2024-03-06 09:07:08

Danske Bank A/S

Sell

121

202,10

DKK

2024-03-06 09:14:09

Danske Bank A/S

Sell

129

201,90

DKK

2024-03-06 09:19:32

Danske Bank A/S

Sell

128

200,70

DKK

2024-03-06 09:28:42

Danske Bank A/S

Sell

122

200,90

DKK

2024-03-06 09:31:03

Danske Bank A/S

Sell

129

201,80

DKK

2024-03-06 09:39:21

Danske Bank A/S

Sell

119

200,90

DKK

2024-03-06 09:45:46

Danske Bank A/S

Sell

119

200,30

DKK

2024-03-06 09:50:52

Danske Bank A/S

Sell

241

200,20

DKK

2024-03-06 10:14:57

Danske Bank A/S

Sell

119

200,50

DKK

2024-03-06 10:18:30

Danske Bank A/S

Sell

122

200,50

DKK

2024-03-06 10:25:28

Danske Bank A/S

Sell

124

200,70

DKK

2024-03-06 10:35:00

Danske Bank A/S

Sell

124

200,70

DKK

2024-03-06 10:41:30

Danske Bank A/S

Sell

2

200,80

DKK

2024-03-06 10:51:15

Danske Bank A/S

Sell

117

200,80

DKK

2024-03-06 10:51:15

Danske Bank A/S

Sell

87

200,90

DKK

2024-03-06 10:52:39

Danske Bank A/S

Sell

36

200,90

DKK

2024-03-06 10:52:39

Danske Bank A/S

Sell

101

200,90

DKK

2024-03-06 11:16:45

Danske Bank A/S

Sell

26

200,90

DKK

2024-03-06 11:16:45

Danske Bank A/S

Sell

122

200,90

DKK

2024-03-06 11:16:53

Danske Bank A/S

Sell

129

200,90

DKK

2024-03-06 11:35:14

Danske Bank A/S

Sell

244

200,60

DKK

2024-03-06 11:48:34

Danske Bank A/S

Sell

121

201,00

DKK

2024-03-06 12:08:42

Danske Bank A/S

Sell

121

201,00

DKK

2024-03-06 12:08:42

Danske Bank A/S

Sell

237

201,70

DKK

2024-03-06 12:35:32

Danske Bank A/S

Sell

248

201,30

DKK

2024-03-06 12:51:31

Danske Bank A/S

Sell

31

201,40

DKK

2024-03-06 13:42:46

Danske Bank A/S

Sell

260

201,40

DKK

2024-03-06 13:48:18

Danske Bank A/S

Sell

121

201,80

DKK

2024-03-06 13:53:39

Danske Bank A/S

Sell

125

201,80

DKK

2024-03-06 14:04:57

Danske Bank A/S

Sell

124

201,80

DKK

2024-03-06 14:17:59

Danske Bank A/S

Sell

121

202,00

DKK

2024-03-06 14:19:45

Danske Bank A/S

Sell

126

202,10

DKK

2024-03-06 14:25:12

Danske Bank A/S

Sell

126

202,20

DKK

2024-03-06 14:28:38

Danske Bank A/S

Sell

64

202,20

DKK

2024-03-06 14:30:29

Danske Bank A/S

Sell

121

202,30

DKK

2024-03-06 14:55:12

Danske Bank A/S

Sell

35

202,20

DKK

2024-03-06 14:59:25

Danske Bank A/S

Sell

8

202,20

DKK

2024-03-06 14:59:26

Danske Bank A/S

Sell

82

202,20

DKK

2024-03-06 14:59:45

Danske Bank A/S

Sell

70

202,20

DKK

2024-03-06 15:03:00

Danske Bank A/S

Sell

57

202,20

DKK

2024-03-06 15:03:00

Danske Bank A/S

Sell

126

202,20

DKK

2024-03-06 15:03:00

Danske Bank A/S

Sell

125

202,20

DKK

2024-03-06 15:07:10

Danske Bank A/S

Sell

2

202,20

DKK

2024-03-06 15:14:42

Danske Bank A/S

Sell

250

202,20

DKK

2024-03-06 15:15:07

Danske Bank A/S

Sell

119

202,20

DKK

2024-03-06 15:15:44

Danske Bank A/S

Sell

17

202,20

DKK

2024-03-06 15:17:20

Danske Bank A/S

Sell

103

202,20

DKK

2024-03-06 15:17:42

Danske Bank A/S

Sell

4

202,60

DKK

2024-03-06 15:53:04

Danske Bank A/S

Sell

250

202,60

DKK

2024-03-06 15:56:39

Danske Bank A/S

Sell

27

202,60

DKK

2024-03-06 15:56:39

Danske Bank A/S

Sell

10

202,60

DKK

2024-03-06 15:56:49

Danske Bank A/S

Sell

243

202,30

DKK

2024-03-06 16:00:21

Danske Bank A/S

Sell

122

202,30

DKK

2024-03-06 16:00:21

Danske Bank A/S

Sell

124

202,30

DKK

2024-03-06 16:00:42

Danske Bank A/S

Sell

127

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

127

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

330

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

254

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

319

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

504

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

185

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

258

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

324

202,60

DKK

2024-03-06 16:06:08

Danske Bank A/S

Sell

126

202,70

DKK

2024-03-06 16:06:53

Danske Bank A/S

Sell

125

202,70

DKK

2024-03-06 16:06:53

Danske Bank A/S

Sell

125

202,60

DKK

2024-03-06 16:07:44

Danske Bank A/S

Sell

119

202,70

DKK

2024-03-06 16:09:02

Danske Bank A/S

Sell

253

202,90

DKK

2024-03-06 16:13:19

Danske Bank A/S

Sell

126

203,00

DKK

2024-03-06 16:15:35

Danske Bank A/S

Sell

65

203,20

DKK

2024-03-06 16:18:36

Danske Bank A/S

Sell

216

202,90

DKK

2024-03-06 16:22:12

Danske Bank A/S

Sell

121

202,80

DKK

2024-03-06 16:24:38

Danske Bank A/S

Sell

121

202,80

DKK

2024-03-06 16:24:38

Danske Bank A/S

Sell

128

202,60

DKK

2024-03-06 16:30:46

Danske Bank A/S

Sell

124

202,50

DKK

2024-03-06 16:39:31

Danske Bank A/S

Sell

128

202,40

DKK

2024-03-06 16:42:44

Danske Bank A/S

Sell

130

202,50

DKK

2024-03-06 16:43:47

Danske Bank A/S

Sell

15

202,50

DKK

2024-03-06 16:45:33

Danske Bank A/S

Sell

126

202,60

DKK

2024-03-06 16:47:36

Danske Bank A/S

Sell

126

202,60

DKK

2024-03-06 16:48:37

Danske Bank A/S

Sell

126

202,60

DKK

2024-03-06 16:49:48

Danske Bank A/S

Sell

120

202,60

DKK

2024-03-06 16:52:05

Danske Bank A/S

Sell

7.068

202,60

DKK

2024-03-06 16:59:40

18227

Grand Total

35000

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Danske Bank A/S published this content on 07 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 March 2024 21:17:14 UTC.