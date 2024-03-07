Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial
responsibilities and persons closely associated with them
1.
Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a)
Name
APMH Invest A/S
2.
Reason for the notification
a)
Position/status
APMH Invest A/S is closely associated to Jan Thorsgaard Nielsen,
Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.
b)
Initial notification/Amend-
Initial notification
ment
3.
Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction
monitor
a)
Name
Danske Bank A/S
b)
LEI
MAES062Z21O4RZ2U7M96
4.
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of
transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a)
Description of the financial
Shares
instrument, type of
instrument
Identification code
DK0010274414
b)
Nature of the transaction
Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata
in connection with the announced share buy-back program in Danske
Bank A/S.
c)
Price(s) and volume(s)
Prices (average)
Volumes
DKK 202.18
35,000
d)
Aggregated information
-
Aggregated volume
- Total number of shares: 35,000
-
Price
- Total price: DKK 7,076,461
e)
Date of the transaction
2024-03-06
f)
Place of the transaction
Refer to attached appendix
MIC
SECURITY NAME
SIDE
QUANTITY
PRICE
CCY
TRADE TIME
AQEU
Danske Bank A/S
Sell
6
200,90
DKK
2024-03-06 12:06:07
Danske Bank A/S
Sell
400
201,70
DKK
2024-03-06 13:53:45
Danske Bank A/S
Sell
80
201,70
DKK
2024-03-06 13:53:45
Danske Bank A/S
Sell
19
202,20
DKK
2024-03-06 15:37:45
Danske Bank A/S
Sell
124
202,00
DKK
2024-03-06 15:45:11
Danske Bank A/S
Sell
124
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
753
BEUP
Danske Bank A/S
Sell
105
200,80
DKK
2024-03-06 11:08:30
Danske Bank A/S
Sell
2.375
202,00
DKK
2024-03-06 14:19:51
2480
CEUX
Danske Bank A/S
Sell
126
201,00
DKK
2024-03-06 10:02:28
Danske Bank A/S
Sell
130
201,60
DKK
2024-03-06 13:06:07
Danske Bank A/S
Sell
500
201,70
DKK
2024-03-06 13:53:45
Danske Bank A/S
Sell
78
201,90
DKK
2024-03-06 13:57:51
Danske Bank A/S
Sell
48
201,90
DKK
2024-03-06 13:57:51
Danske Bank A/S
Sell
625
202,00
DKK
2024-03-06 14:19:49
Danske Bank A/S
Sell
8
202,10
DKK
2024-03-06 14:24:52
Danske Bank A/S
Sell
126
202,10
DKK
2024-03-06 14:33:18
Danske Bank A/S
Sell
119
202,10
DKK
2024-03-06 14:35:20
Danske Bank A/S
Sell
123
202,10
DKK
2024-03-06 14:39:09
Danske Bank A/S
Sell
128
202,30
DKK
2024-03-06 14:43:02
Danske Bank A/S
Sell
122
202,30
DKK
2024-03-06 14:44:36
Danske Bank A/S
Sell
252
202,20
DKK
2024-03-06 14:48:10
Danske Bank A/S
Sell
119
202,20
DKK
2024-03-06 14:52:10
Danske Bank A/S
Sell
125
202,20
DKK
2024-03-06 15:24:26
Danske Bank A/S
Sell
127
202,30
DKK
2024-03-06 15:31:59
Danske Bank A/S
Sell
126
202,30
DKK
2024-03-06 15:31:59
Danske Bank A/S
Sell
129
202,20
DKK
2024-03-06 15:34:25
Danske Bank A/S
Sell
128
202,20
DKK
2024-03-06 15:34:25
Danske Bank A/S
Sell
250
202,10
DKK
2024-03-06 15:40:12
Danske Bank A/S
Sell
123
202,00
DKK
2024-03-06 15:42:31
Danske Bank A/S
Sell
69
202,00
DKK
2024-03-06 15:45:11
Danske Bank A/S
Sell
548
202,00
DKK
2024-03-06 15:45:11
Danske Bank A/S
Sell
2.605
202,00
DKK
2024-03-06 15:45:11
Danske Bank A/S
Sell
128
202,00
DKK
2024-03-06 15:45:22
Danske Bank A/S
Sell
124
202,20
DKK
2024-03-06 15:48:21
Danske Bank A/S
Sell
244
202,40
DKK
2024-03-06 15:50:47
Danske Bank A/S
Sell
72
202,50
DKK
2024-03-06 16:03:52
Danske Bank A/S
Sell
706
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
124
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
750
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
135
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
128
202,60
DKK
2024-03-06 16:33:07
Danske Bank A/S
Sell
126
202,50
DKK
2024-03-06 16:42:58
9271
DCSE
Danske Bank A/S
Sell
408
202,65
DKK
2024-03-06 16:06:08
408
GSEI
Danske Bank A/S
Sell
68
202,00
DKK
2024-03-06 15:45:10
68
MCSE
Danske Bank A/S
Sell
110
202,10
DKK
2024-03-06 14:34:43
110
SGMV
Danske Bank A/S
Sell
1.020
201,80
DKK
2024-03-06 13:53:45
Danske Bank A/S
Sell
1.080
202,05
DKK
2024-03-06 15:45:11
Danske Bank A/S
Sell
262
202,05
DKK
2024-03-06 15:45:11
2362
TQEX
Danske Bank A/S
Sell
74
202,00
DKK
2024-03-06 15:45:11
Danske Bank A/S
Sell
100
202,00
DKK
2024-03-06 15:45:11
Danske Bank A/S
Sell
70
202,00
DKK
2024-03-06 15:45:11
Danske Bank A/S
Sell
74
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
70
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
100
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
73
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
100
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
86
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
76
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
123
202,50
DKK
2024-03-06 16:37:55
Danske Bank A/S
Sell
126
202,50
DKK
2024-03-06 16:45:36
1072
VFSI
Danske Bank A/S
Sell
129
202,50
DKK
2024-03-06 16:44:06
Danske Bank A/S
Sell
120
202,50
DKK
2024-03-06 16:51:58
249
XCSE
Danske Bank A/S
Sell
130
202,80
DKK
2024-03-06 09:07:08
Danske Bank A/S
Sell
121
202,10
DKK
2024-03-06 09:14:09
Danske Bank A/S
Sell
129
201,90
DKK
2024-03-06 09:19:32
Danske Bank A/S
Sell
128
200,70
DKK
2024-03-06 09:28:42
Danske Bank A/S
Sell
122
200,90
DKK
2024-03-06 09:31:03
Danske Bank A/S
Sell
129
201,80
DKK
2024-03-06 09:39:21
Danske Bank A/S
Sell
119
200,90
DKK
2024-03-06 09:45:46
Danske Bank A/S
Sell
119
200,30
DKK
2024-03-06 09:50:52
Danske Bank A/S
Sell
241
200,20
DKK
2024-03-06 10:14:57
Danske Bank A/S
Sell
119
200,50
DKK
2024-03-06 10:18:30
Danske Bank A/S
Sell
122
200,50
DKK
2024-03-06 10:25:28
Danske Bank A/S
Sell
124
200,70
DKK
2024-03-06 10:35:00
Danske Bank A/S
Sell
124
200,70
DKK
2024-03-06 10:41:30
Danske Bank A/S
Sell
2
200,80
DKK
2024-03-06 10:51:15
Danske Bank A/S
Sell
117
200,80
DKK
2024-03-06 10:51:15
Danske Bank A/S
Sell
87
200,90
DKK
2024-03-06 10:52:39
Danske Bank A/S
Sell
36
200,90
DKK
2024-03-06 10:52:39
Danske Bank A/S
Sell
101
200,90
DKK
2024-03-06 11:16:45
Danske Bank A/S
Sell
26
200,90
DKK
2024-03-06 11:16:45
Danske Bank A/S
Sell
122
200,90
DKK
2024-03-06 11:16:53
Danske Bank A/S
Sell
129
200,90
DKK
2024-03-06 11:35:14
Danske Bank A/S
Sell
244
200,60
DKK
2024-03-06 11:48:34
Danske Bank A/S
Sell
121
201,00
DKK
2024-03-06 12:08:42
Danske Bank A/S
Sell
121
201,00
DKK
2024-03-06 12:08:42
Danske Bank A/S
Sell
237
201,70
DKK
2024-03-06 12:35:32
Danske Bank A/S
Sell
248
201,30
DKK
2024-03-06 12:51:31
Danske Bank A/S
Sell
31
201,40
DKK
2024-03-06 13:42:46
Danske Bank A/S
Sell
260
201,40
DKK
2024-03-06 13:48:18
Danske Bank A/S
Sell
121
201,80
DKK
2024-03-06 13:53:39
Danske Bank A/S
Sell
125
201,80
DKK
2024-03-06 14:04:57
Danske Bank A/S
Sell
124
201,80
DKK
2024-03-06 14:17:59
Danske Bank A/S
Sell
121
202,00
DKK
2024-03-06 14:19:45
Danske Bank A/S
Sell
126
202,10
DKK
2024-03-06 14:25:12
Danske Bank A/S
Sell
126
202,20
DKK
2024-03-06 14:28:38
Danske Bank A/S
Sell
64
202,20
DKK
2024-03-06 14:30:29
Danske Bank A/S
Sell
121
202,30
DKK
2024-03-06 14:55:12
Danske Bank A/S
Sell
35
202,20
DKK
2024-03-06 14:59:25
Danske Bank A/S
Sell
8
202,20
DKK
2024-03-06 14:59:26
Danske Bank A/S
Sell
82
202,20
DKK
2024-03-06 14:59:45
Danske Bank A/S
Sell
70
202,20
DKK
2024-03-06 15:03:00
Danske Bank A/S
Sell
57
202,20
DKK
2024-03-06 15:03:00
Danske Bank A/S
Sell
126
202,20
DKK
2024-03-06 15:03:00
Danske Bank A/S
Sell
125
202,20
DKK
2024-03-06 15:07:10
Danske Bank A/S
Sell
2
202,20
DKK
2024-03-06 15:14:42
Danske Bank A/S
Sell
250
202,20
DKK
2024-03-06 15:15:07
Danske Bank A/S
Sell
119
202,20
DKK
2024-03-06 15:15:44
Danske Bank A/S
Sell
17
202,20
DKK
2024-03-06 15:17:20
Danske Bank A/S
Sell
103
202,20
DKK
2024-03-06 15:17:42
Danske Bank A/S
Sell
4
202,60
DKK
2024-03-06 15:53:04
Danske Bank A/S
Sell
250
202,60
DKK
2024-03-06 15:56:39
Danske Bank A/S
Sell
27
202,60
DKK
2024-03-06 15:56:39
Danske Bank A/S
Sell
10
202,60
DKK
2024-03-06 15:56:49
Danske Bank A/S
Sell
243
202,30
DKK
2024-03-06 16:00:21
Danske Bank A/S
Sell
122
202,30
DKK
2024-03-06 16:00:21
Danske Bank A/S
Sell
124
202,30
DKK
2024-03-06 16:00:42
Danske Bank A/S
Sell
127
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
127
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
330
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
254
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
319
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
504
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
185
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
258
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
324
202,60
DKK
2024-03-06 16:06:08
Danske Bank A/S
Sell
126
202,70
DKK
2024-03-06 16:06:53
Danske Bank A/S
Sell
125
202,70
DKK
2024-03-06 16:06:53
Danske Bank A/S
Sell
125
202,60
DKK
2024-03-06 16:07:44
Danske Bank A/S
Sell
119
202,70
DKK
2024-03-06 16:09:02
Danske Bank A/S
Sell
253
202,90
DKK
2024-03-06 16:13:19
Danske Bank A/S
Sell
126
203,00
DKK
2024-03-06 16:15:35
Danske Bank A/S
Sell
65
203,20
DKK
2024-03-06 16:18:36
Danske Bank A/S
Sell
216
202,90
DKK
2024-03-06 16:22:12
Danske Bank A/S
Sell
121
202,80
DKK
2024-03-06 16:24:38
Danske Bank A/S
Sell
121
202,80
DKK
2024-03-06 16:24:38
Danske Bank A/S
Sell
128
202,60
DKK
2024-03-06 16:30:46
Danske Bank A/S
Sell
124
202,50
DKK
2024-03-06 16:39:31
Danske Bank A/S
Sell
128
202,40
DKK
2024-03-06 16:42:44
Danske Bank A/S
Sell
130
202,50
DKK
2024-03-06 16:43:47
Danske Bank A/S
Sell
15
202,50
DKK
2024-03-06 16:45:33
Danske Bank A/S
Sell
126
202,60
DKK
2024-03-06 16:47:36
Danske Bank A/S
Sell
126
202,60
DKK
2024-03-06 16:48:37
Danske Bank A/S
Sell
126
202,60
DKK
2024-03-06 16:49:48
Danske Bank A/S
Sell
120
202,60
DKK
2024-03-06 16:52:05
Danske Bank A/S
Sell
7.068
202,60
DKK
2024-03-06 16:59:40
18227
Grand Total
35000
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Disclaimer
Danske Bank A/S published this content on 07 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 March 2024 21:17:14 UTC.