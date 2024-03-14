Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial
responsibilities and persons closely associated with them
1.
Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a)
Name
APMH Invest A/S
2.
Reason for the notification
a)
Position/status
APMH Invest A/S is closely associated to Jan Thorsgaard Nielsen,
Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.
b)
Initial notification/Amend-
Initial notification
ment
3.
Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction
monitor
a)
Name
Danske Bank A/S
b)
LEI
MAES062Z21O4RZ2U7M96
4.
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of
transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a)
Description of the financial
Shares
instrument, type of
instrument
Identification code
DK0010274414
b)
Nature of the transaction
Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata
in connection with the announced share buy-back program in Danske
Bank A/S.
c)
Price(s) and volume(s)
Prices (average)
Volumes
DKK 206.85
37,500
d)
Aggregated information
-
Aggregated volume
- Total number of shares: 37,500
-
Price
- Total price: DKK 7,757,201.25
e)
Date of the transaction
2024-03-13
f)
Place of the transaction
Refer to attached appendix
MIC
SECURITY NAME
SIDE
QUANTITY
PRICE
CCY
TRADE TIME
AQEU
Danske Bank A/S
Sell
88
204,40
DKK
2024-03-13 10:23:32
Danske Bank A/S
Sell
184
205,00
DKK
2024-03-13 10:36:07
Danske Bank A/S
Sell
27
205,00
DKK
2024-03-13 10:36:07
Danske Bank A/S
Sell
352
206,00
DKK
2024-03-13 11:43:24
Danske Bank A/S
Sell
138
206,40
DKK
2024-03-13 12:21:47
Danske Bank A/S
Sell
3
206,40
DKK
2024-03-13 12:21:47
Danske Bank A/S
Sell
176
206,60
DKK
2024-03-13 12:25:05
Danske Bank A/S
Sell
17
206,60
DKK
2024-03-13 12:25:54
Danske Bank A/S
Sell
38
206,60
DKK
2024-03-13 12:26:08
Danske Bank A/S
Sell
111
207,00
DKK
2024-03-13 12:31:22
Danske Bank A/S
Sell
64
207,00
DKK
2024-03-13 12:31:22
Danske Bank A/S
Sell
207
206,70
DKK
2024-03-13 14:13:15
Danske Bank A/S
Sell
176
207,50
DKK
2024-03-13 14:55:09
Danske Bank A/S
Sell
176
207,50
DKK
2024-03-13 16:18:35
1757
CEUX
Danske Bank A/S
Sell
742
204,40
DKK
2024-03-13 10:22:55
Danske Bank A/S
Sell
469
204,40
DKK
2024-03-13 10:23:32
Danske Bank A/S
Sell
245
205,00
DKK
2024-03-13 10:36:07
Danske Bank A/S
Sell
800
205,00
DKK
2024-03-13 10:36:07
Danske Bank A/S
Sell
68
205,00
DKK
2024-03-13 10:36:07
Danske Bank A/S
Sell
1.855
206,00
DKK
2024-03-13 11:43:24
Danske Bank A/S
Sell
728
206,40
DKK
2024-03-13 12:21:47
Danske Bank A/S
Sell
14
206,40
DKK
2024-03-13 12:21:47
Danske Bank A/S
Sell
927
206,60
DKK
2024-03-13 12:25:05
Danske Bank A/S
Sell
100
206,60
DKK
2024-03-13 12:25:05
Danske Bank A/S
Sell
300
206,60
DKK
2024-03-13 12:25:05
Danske Bank A/S
Sell
291
206,60
DKK
2024-03-13 12:26:08
Danske Bank A/S
Sell
175
207,00
DKK
2024-03-13 12:31:22
Danske Bank A/S
Sell
746
207,00
DKK
2024-03-13 12:31:22
Danske Bank A/S
Sell
1.113
206,70
DKK
2024-03-13 14:13:15
Danske Bank A/S
Sell
927
207,50
DKK
2024-03-13 14:55:09
Danske Bank A/S
Sell
927
207,50
DKK
2024-03-13 16:18:35
Danske Bank A/S
Sell
193
207,50
DKK
2024-03-13 16:21:00
Danske Bank A/S
Sell
251
207,50
DKK
2024-03-13 16:21:00
Danske Bank A/S
Sell
265
207,50
DKK
2024-03-13 16:21:21
Danske Bank A/S
Sell
216
207,50
DKK
2024-03-13 16:21:29
11352
GSEI
Danske Bank A/S
Sell
17
206,60
DKK
2024-03-13 12:25:54
Danske Bank A/S
Sell
17
207,00
DKK
2024-03-13 12:30:19
34
TQEX
Danske Bank A/S
Sell
99
204,40
DKK
2024-03-13 10:23:32
Danske Bank A/S
Sell
47
205,00
DKK
2024-03-13 10:36:07
Danske Bank A/S
Sell
191
205,00
DKK
2024-03-13 10:36:07
Danske Bank A/S
Sell
396
206,00
DKK
2024-03-13 11:43:24
Danske Bank A/S
Sell
155
206,40
DKK
2024-03-13 12:21:47
Danske Bank A/S
Sell
3
206,40
DKK
2024-03-13 12:21:47
Danske Bank A/S
Sell
198
206,60
DKK
2024-03-13 12:25:05
Danske Bank A/S
Sell
62
206,60
DKK
2024-03-13 12:26:08
Danske Bank A/S
Sell
197
207,00
DKK
2024-03-13 12:31:22
Danske Bank A/S
Sell
234
206,70
DKK
2024-03-13 14:13:15
Danske Bank A/S
Sell
198
207,50
DKK
2024-03-13 14:55:09
Danske Bank A/S
Sell
198
207,50
DKK
2024-03-13 16:18:35
Danske Bank A/S
Sell
94
207,50
DKK
2024-03-13 16:21:00
2072
XCSE
Danske Bank A/S
Sell
138
204,40
DKK
2024-03-13 10:23:14
Danske Bank A/S
Sell
97
204,40
DKK
2024-03-13 10:23:18
Danske Bank A/S
Sell
367
204,40
DKK
2024-03-13 10:23:32
Danske Bank A/S
Sell
1.438
205,00
DKK
2024-03-13 10:36:07
Danske Bank A/S
Sell
2.397
206,00
DKK
2024-03-13 11:43:24
Danske Bank A/S
Sell
943
206,40
DKK
2024-03-13 12:21:47
Danske Bank A/S
Sell
16
206,40
DKK
2024-03-13 12:21:47
Danske Bank A/S
Sell
374
206,60
DKK
2024-03-13 12:26:08
Danske Bank A/S
Sell
1.190
207,00
DKK
2024-03-13 12:31:22
Danske Bank A/S
Sell
1.438
206,70
DKK
2024-03-13 14:13:15
Danske Bank A/S
Sell
8
206,70
DKK
2024-03-13 14:13:15
Danske Bank A/S
Sell
1.199
207,50
DKK
2024-03-13 14:55:09
Danske Bank A/S
Sell
43
207,50
DKK
2024-03-13 16:21:29
Danske Bank A/S
Sell
137
207,50
DKK
2024-03-13 16:21:29
Danske Bank A/S
Sell
1.199
208,00
DKK
2024-03-13 16:50:57
Danske Bank A/S
Sell
473
208,00
DKK
2024-03-13 16:50:57
Danske Bank A/S
Sell
152
208,00
DKK
2024-03-13 16:50:58
Danske Bank A/S
Sell
350
208,00
DKK
2024-03-13 16:50:58
Danske Bank A/S
Sell
153
208,00
DKK
2024-03-13 16:50:58
Danske Bank A/S
Sell
33
208,00
DKK
2024-03-13 16:50:58
Danske Bank A/S
Sell
140
208,00
DKK
2024-03-13 16:50:58
Danske Bank A/S
Sell
10.000
207,90
DKK
2024-03-13 16:59:37
22285
Grand Total
37500
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Danske Bank A/S published this content on 14 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 March 2024 09:25:04 UTC.