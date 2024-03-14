Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial

responsibilities and persons closely associated with them

1.

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

APMH Invest A/S

2.

Reason for the notification

a)

Position/status

APMH Invest A/S is closely associated to Jan Thorsgaard Nielsen,

Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.

b)

Initial notification/Amend-

Initial notification

ment

3.

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction

monitor

a)

Name

Danske Bank A/S

b)

LEI

MAES062Z21O4RZ2U7M96

4.

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of

transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial

Shares

instrument, type of

instrument

Identification code

DK0010274414

b)

Nature of the transaction

Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata

in connection with the announced share buy-back program in Danske

Bank A/S.

c)

Price(s) and volume(s)

Prices (average)

Volumes

DKK 206.85

37,500

d)

Aggregated information

-

Aggregated volume

- Total number of shares: 37,500

-

Price

- Total price: DKK 7,757,201.25

e)

Date of the transaction

2024-03-13

f)

Place of the transaction

Refer to attached appendix

MIC

SECURITY NAME

SIDE

QUANTITY

PRICE

CCY

TRADE TIME

AQEU

Danske Bank A/S

Sell

88

204,40

DKK

2024-03-13 10:23:32

Danske Bank A/S

Sell

184

205,00

DKK

2024-03-13 10:36:07

Danske Bank A/S

Sell

27

205,00

DKK

2024-03-13 10:36:07

Danske Bank A/S

Sell

352

206,00

DKK

2024-03-13 11:43:24

Danske Bank A/S

Sell

138

206,40

DKK

2024-03-13 12:21:47

Danske Bank A/S

Sell

3

206,40

DKK

2024-03-13 12:21:47

Danske Bank A/S

Sell

176

206,60

DKK

2024-03-13 12:25:05

Danske Bank A/S

Sell

17

206,60

DKK

2024-03-13 12:25:54

Danske Bank A/S

Sell

38

206,60

DKK

2024-03-13 12:26:08

Danske Bank A/S

Sell

111

207,00

DKK

2024-03-13 12:31:22

Danske Bank A/S

Sell

64

207,00

DKK

2024-03-13 12:31:22

Danske Bank A/S

Sell

207

206,70

DKK

2024-03-13 14:13:15

Danske Bank A/S

Sell

176

207,50

DKK

2024-03-13 14:55:09

Danske Bank A/S

Sell

176

207,50

DKK

2024-03-13 16:18:35

1757

CEUX

Danske Bank A/S

Sell

742

204,40

DKK

2024-03-13 10:22:55

Danske Bank A/S

Sell

469

204,40

DKK

2024-03-13 10:23:32

Danske Bank A/S

Sell

245

205,00

DKK

2024-03-13 10:36:07

Danske Bank A/S

Sell

800

205,00

DKK

2024-03-13 10:36:07

Danske Bank A/S

Sell

68

205,00

DKK

2024-03-13 10:36:07

Danske Bank A/S

Sell

1.855

206,00

DKK

2024-03-13 11:43:24

Danske Bank A/S

Sell

728

206,40

DKK

2024-03-13 12:21:47

Danske Bank A/S

Sell

14

206,40

DKK

2024-03-13 12:21:47

Danske Bank A/S

Sell

927

206,60

DKK

2024-03-13 12:25:05

Danske Bank A/S

Sell

100

206,60

DKK

2024-03-13 12:25:05

Danske Bank A/S

Sell

300

206,60

DKK

2024-03-13 12:25:05

Danske Bank A/S

Sell

291

206,60

DKK

2024-03-13 12:26:08

Danske Bank A/S

Sell

175

207,00

DKK

2024-03-13 12:31:22

Danske Bank A/S

Sell

746

207,00

DKK

2024-03-13 12:31:22

Danske Bank A/S

Sell

1.113

206,70

DKK

2024-03-13 14:13:15

Danske Bank A/S

Sell

927

207,50

DKK

2024-03-13 14:55:09

Danske Bank A/S

Sell

927

207,50

DKK

2024-03-13 16:18:35

Danske Bank A/S

Sell

193

207,50

DKK

2024-03-13 16:21:00

Danske Bank A/S

Sell

251

207,50

DKK

2024-03-13 16:21:00

Danske Bank A/S

Sell

265

207,50

DKK

2024-03-13 16:21:21

Danske Bank A/S

Sell

216

207,50

DKK

2024-03-13 16:21:29

11352

GSEI

Danske Bank A/S

Sell

17

206,60

DKK

2024-03-13 12:25:54

Danske Bank A/S

Sell

17

207,00

DKK

2024-03-13 12:30:19

34

TQEX

Danske Bank A/S

Sell

99

204,40

DKK

2024-03-13 10:23:32

Danske Bank A/S

Sell

47

205,00

DKK

2024-03-13 10:36:07

Danske Bank A/S

Sell

191

205,00

DKK

2024-03-13 10:36:07

Danske Bank A/S

Sell

396

206,00

DKK

2024-03-13 11:43:24

Danske Bank A/S

Sell

155

206,40

DKK

2024-03-13 12:21:47

Danske Bank A/S

Sell

3

206,40

DKK

2024-03-13 12:21:47

Danske Bank A/S

Sell

198

206,60

DKK

2024-03-13 12:25:05

Danske Bank A/S

Sell

62

206,60

DKK

2024-03-13 12:26:08

Danske Bank A/S

Sell

197

207,00

DKK

2024-03-13 12:31:22

Danske Bank A/S

Sell

234

206,70

DKK

2024-03-13 14:13:15

Danske Bank A/S

Sell

198

207,50

DKK

2024-03-13 14:55:09

Danske Bank A/S

Sell

198

207,50

DKK

2024-03-13 16:18:35

Danske Bank A/S

Sell

94

207,50

DKK

2024-03-13 16:21:00

2072

XCSE

Danske Bank A/S

Sell

138

204,40

DKK

2024-03-13 10:23:14

Danske Bank A/S

Sell

97

204,40

DKK

2024-03-13 10:23:18

Danske Bank A/S

Sell

367

204,40

DKK

2024-03-13 10:23:32

Danske Bank A/S

Sell

1.438

205,00

DKK

2024-03-13 10:36:07

Danske Bank A/S

Sell

2.397

206,00

DKK

2024-03-13 11:43:24

Danske Bank A/S

Sell

943

206,40

DKK

2024-03-13 12:21:47

Danske Bank A/S

Sell

16

206,40

DKK

2024-03-13 12:21:47

Danske Bank A/S

Sell

374

206,60

DKK

2024-03-13 12:26:08

Danske Bank A/S

Sell

1.190

207,00

DKK

2024-03-13 12:31:22

Danske Bank A/S

Sell

1.438

206,70

DKK

2024-03-13 14:13:15

Danske Bank A/S

Sell

8

206,70

DKK

2024-03-13 14:13:15

Danske Bank A/S

Sell

1.199

207,50

DKK

2024-03-13 14:55:09

Danske Bank A/S

Sell

43

207,50

DKK

2024-03-13 16:21:29

Danske Bank A/S

Sell

137

207,50

DKK

2024-03-13 16:21:29

Danske Bank A/S

Sell

1.199

208,00

DKK

2024-03-13 16:50:57

Danske Bank A/S

Sell

473

208,00

DKK

2024-03-13 16:50:57

Danske Bank A/S

Sell

152

208,00

DKK

2024-03-13 16:50:58

Danske Bank A/S

Sell

350

208,00

DKK

2024-03-13 16:50:58

Danske Bank A/S

Sell

153

208,00

DKK

2024-03-13 16:50:58

Danske Bank A/S

Sell

33

208,00

DKK

2024-03-13 16:50:58

Danske Bank A/S

Sell

140

208,00

DKK

2024-03-13 16:50:58

Danske Bank A/S

Sell

10.000

207,90

DKK

2024-03-13 16:59:37

22285

Grand Total

37500

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Danske Bank A/S published this content on 14 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 March 2024 09:25:04 UTC.