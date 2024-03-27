Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

1.

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

APMH Invest A/S

2.

Reason for the notification

a)

Position/status

APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen, Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.

b)

Initial notification/Amend-ment

Initial notification

3.

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a)

Name

Danske Bank A/S

b)

LEI

MAES062Z21O4RZ2U7M96

4.

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial instrument, type of instrument

Identification code

Shares

DK0010274414

b)

Nature of the transaction

Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata in connection with the announced share buy-back program in Danske Bank A/S.

c)

Price(s) and volume(s)

Prices (average)

DKK 208.08

Volumes 9,639

d)

Aggregated information - -

Aggregated volume Price

- -

Total number of shares: 9,639

Total price: DKK 2,005,730.35

e)

Date of the transaction

2024-03-26

f)

Place of the transaction

Refer to attached appendix

MIC

SECURITY NAME

SIDE

QUANTITY

PRICE

CCY

TRADE

TIME

AQEU

Danske Bank A/S

Sell

67

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

243

208,50

DKK

2024-03-26

11:10:59

310

CEUX

Danske Bank A/S

Sell

291

207,80

DKK

2024-03-26

10:01:56

Danske Bank A/S

Sell

291

207,80

DKK

2024-03-26

10:04:21

Danske Bank A/S

Sell

153

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

138

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

167

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

291

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

185

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

291

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

178

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

195

208,50

DKK

2024-03-26

11:10:59

Danske Bank A/S

Sell

844

208,50

DKK

2024-03-26

11:10:59

3024

TQEX

Danske Bank A/S

Sell

115

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

115

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

115

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

115

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

92

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

71

208,50

DKK

2024-03-26

11:10:59

Danske Bank A/S

Sell

338

208,50

DKK

2024-03-26

11:10:59

961

XCSE

Danske Bank A/S

Sell

367

207,80

DKK

2024-03-26

10:02:57

Danske Bank A/S

Sell

367

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:13

Danske Bank A/S

Sell

367

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

225

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

142

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

233

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

150

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

367

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

178

207,80

DKK

2024-03-26

10:05:40

Danske Bank A/S

Sell

120

208,00

DKK

2024-03-26

10:48:11

Danske Bank A/S

Sell

119

208,20

DKK

2024-03-26

10:54:25

Danske Bank A/S

Sell

121

208,30

DKK

2024-03-26

11:01:33

Danske Bank A/S

Sell

126

208,30

DKK

2024-03-26

11:04:09

Danske Bank A/S

Sell

126

208,40

DKK

2024-03-26

11:09:15

Danske Bank A/S

Sell

1.309

208,50

DKK

2024-03-26

11:10:59

Danske Bank A/S

Sell

120

208,50

DKK

2024-03-26

11:17:36

Danske Bank A/S

Sell

36

208,60

DKK

2024-03-26

11:22:21

Danske Bank A/S

Sell

127

208,60

DKK

2024-03-26

11:26:46

Danske Bank A/S

Sell

252

208,00

DKK

2024-03-26

11:31:24

Danske Bank A/S

Sell

121

208,10

DKK

2024-03-26

11:31:27

Danske Bank A/S

Sell

119

208,00

DKK

2024-03-26

11:46:37

Danske Bank A/S

Sell

126

208,00

DKK

2024-03-26

11:48:21

Danske Bank A/S

Sell

126

208,00

DKK

2024-03-26

12:00:54

5344

Grand Total

9639

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Danske Bank A/S published this content on 27 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 March 2024 08:36:04 UTC.