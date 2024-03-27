Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
1.
Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a)
Name
APMH Invest A/S
2.
Reason for the notification
a)
Position/status
APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen, Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.
b)
Initial notification/Amend-ment
Initial notification
3.
Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a)
Name
Danske Bank A/S
b)
LEI
MAES062Z21O4RZ2U7M96
4.
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a)
Description of the financial instrument, type of instrument
Identification code
Shares
DK0010274414
b)
Nature of the transaction
Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata in connection with the announced share buy-back program in Danske Bank A/S.
c)
Price(s) and volume(s)
Prices (average)
DKK 208.08
Volumes 9,639
d)
Aggregated information - -
Aggregated volume Price
- -
Total number of shares: 9,639
Total price: DKK 2,005,730.35
e)
Date of the transaction
2024-03-26
f)
Place of the transaction
Refer to attached appendix
MIC
SECURITY NAME
SIDE
QUANTITY
PRICE
CCY
TRADE
TIME
AQEU
Danske Bank A/S
Sell
67
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
243
208,50
DKK
2024-03-26
11:10:59
310
CEUX
Danske Bank A/S
Sell
291
207,80
DKK
2024-03-26
10:01:56
Danske Bank A/S
Sell
291
207,80
DKK
2024-03-26
10:04:21
Danske Bank A/S
Sell
153
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
138
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
167
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
291
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
185
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
291
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
178
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
195
208,50
DKK
2024-03-26
11:10:59
Danske Bank A/S
Sell
844
208,50
DKK
2024-03-26
11:10:59
3024
TQEX
Danske Bank A/S
Sell
115
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
115
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
115
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
115
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
92
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
71
208,50
DKK
2024-03-26
11:10:59
Danske Bank A/S
Sell
338
208,50
DKK
2024-03-26
11:10:59
961
XCSE
Danske Bank A/S
Sell
367
207,80
DKK
2024-03-26
10:02:57
Danske Bank A/S
Sell
367
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:13
Danske Bank A/S
Sell
367
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
225
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
142
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
233
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
150
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
367
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
178
207,80
DKK
2024-03-26
10:05:40
Danske Bank A/S
Sell
120
208,00
DKK
2024-03-26
10:48:11
Danske Bank A/S
Sell
119
208,20
DKK
2024-03-26
10:54:25
Danske Bank A/S
Sell
121
208,30
DKK
2024-03-26
11:01:33
Danske Bank A/S
Sell
126
208,30
DKK
2024-03-26
11:04:09
Danske Bank A/S
Sell
126
208,40
DKK
2024-03-26
11:09:15
Danske Bank A/S
Sell
1.309
208,50
DKK
2024-03-26
11:10:59
Danske Bank A/S
Sell
120
208,50
DKK
2024-03-26
11:17:36
Danske Bank A/S
Sell
36
208,60
DKK
2024-03-26
11:22:21
Danske Bank A/S
Sell
127
208,60
DKK
2024-03-26
11:26:46
Danske Bank A/S
Sell
252
208,00
DKK
2024-03-26
11:31:24
Danske Bank A/S
Sell
121
208,10
DKK
2024-03-26
11:31:27
Danske Bank A/S
Sell
119
208,00
DKK
2024-03-26
11:46:37
Danske Bank A/S
Sell
126
208,00
DKK
2024-03-26
11:48:21
Danske Bank A/S
Sell
126
208,00
DKK
2024-03-26
12:00:54
5344
Grand Total
9639
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Danske Bank A/S published this content on 27 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 March 2024 08:36:04 UTC.