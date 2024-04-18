Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial

responsibilities and persons closely associated with them

1.

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

APMH Invest A/S

2.

Reason for the notification

a)

Position/status

APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,

Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.

b)

Initial notification/Amend-

Initial notification

ment

3.

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction

monitor

a)

Name

Danske Bank A/S

b)

LEI

MAES062Z21O4RZ2U7M96

4.

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of

transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial

Shares

instrument, type of

instrument

Identification code

DK0010274414

b)

Nature of the transaction

Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata

in connection with the announced share buy-back program in Danske

Bank A/S.

c)

Price(s) and volume(s)

Prices (average)

Volumes

DKK 202.87

34,137

d)

Aggregated information

-

Aggregated volume

- Total number of shares: 34,137

-

Price

- Total price: DKK 6,925,506.32

e)

Date of the transaction

2024-04-17

f)

Place of the transaction

Refer to attached appendix

MIC

SECURITY NAME

SIDE

QUANTITY

PRICE

CCY

TRADE TIME

AQED

Danske Bank A/S

Sell

96

203,10

DKK

2024-04-17 16:18:49

Danske Bank A/S

Sell

278

203,10

DKK

2024-04-17 16:20:41

Danske Bank A/S

Sell

233

203,10

DKK

2024-04-17 16:21:00

607

AQEU

Danske Bank A/S

Sell

115

202,70

DKK

2024-04-17 13:20:14

Danske Bank A/S

Sell

75

202,70

DKK

2024-04-17 13:20:14

Danske Bank A/S

Sell

76

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

59

202,70

DKK

2024-04-17 13:22:01

Danske Bank A/S

Sell

75

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

3

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:54

Danske Bank A/S

Sell

72

202,70

DKK

2024-04-17 13:42:13

Danske Bank A/S

Sell

75

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

75

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

75

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

75

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

36

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

124

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:39

Danske Bank A/S

Sell

124

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

4

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

124

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

46

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

24

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

44

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

486

203,50

DKK

2024-04-17 15:42:48

Danske Bank A/S

Sell

233

203,10

DKK

2024-04-17 16:15:59

Danske Bank A/S

Sell

233

203,10

DKK

2024-04-17 16:18:19

2253

BEUP

Danske Bank A/S

Sell

5.000

202,65

DKK

2024-04-17 15:07:57

Danske Bank A/S

Sell

510

203,10

DKK

2024-04-17 16:15:53

5510

CEUD

Danske Bank A/S

Sell

629

202,75

DKK

2024-04-17 13:20:14

Danske Bank A/S

Sell

641

203,10

DKK

2024-04-17 16:20:41

1270

CEUX

Danske Bank A/S

Sell

605

202,70

DKK

2024-04-17 13:20:14

Danske Bank A/S

Sell

23

202,70

DKK

2024-04-17 13:20:14

Danske Bank A/S

Sell

252

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

252

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

252

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

31

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

199

202,70

DKK

2024-04-17 13:22:01

Danske Bank A/S

Sell

176

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

76

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

115

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

65

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

72

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

252

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

252

202,70

DKK

2024-04-17 13:42:13

Danske Bank A/S

Sell

140

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

112

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

140

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

205

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

412

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:39

Danske Bank A/S

Sell

74

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:39

Danske Bank A/S

Sell

412

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

412

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

295

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

1.605

203,50

DKK

2024-04-17 15:42:48

Danske Bank A/S

Sell

605

203,10

DKK

2024-04-17 16:18:19

7034

EUCC

Danske Bank A/S

Sell

4.274

202,50

DKK

2024-04-17 13:19:53

4274

GSEI

Danske Bank A/S

Sell

448

202,50

DKK

2024-04-17 13:19:53

Danske Bank A/S

Sell

186

202,50

DKK

2024-04-17 13:19:53

Danske Bank A/S

Sell

92

202,50

DKK

2024-04-17 13:19:53

Danske Bank A/S

Sell

561

203,10

DKK

2024-04-17 16:15:53

Danske Bank A/S

Sell

42

203,10

DKK

2024-04-17 16:20:39

1329

TQEX

Danske Bank A/S

Sell

138

202,70

DKK

2024-04-17 13:20:14

Danske Bank A/S

Sell

116

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

41

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

75

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

41

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

75

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

39

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

75

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

90

202,70

DKK

2024-04-17 13:22:01

Danske Bank A/S

Sell

116

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

23

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

93

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

23

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

116

202,70

DKK

2024-04-17 13:42:00

Danske Bank A/S

Sell

12

202,70

DKK

2024-04-17 13:42:13

Danske Bank A/S

Sell

104

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

116

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

116

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

20

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

190

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

190

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

739

203,50

DKK

2024-04-17 15:42:48

Danske Bank A/S

Sell

100

203,10

DKK

2024-04-17 16:18:19

2648

XCSE

Danske Bank A/S

Sell

314

202,70

DKK

2024-04-17 13:20:14

Danske Bank A/S

Sell

275

202,70

DKK

2024-04-17 13:20:14

Danske Bank A/S

Sell

373

202,70

DKK

2024-04-17 13:20:14

Danske Bank A/S

Sell

69

202,70

DKK

2024-04-17 13:20:27

Danske Bank A/S

Sell

272

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

174

202,70

DKK

2024-04-17 13:21:04

Danske Bank A/S

Sell

265

202,70

DKK

2024-04-17 13:22:01

Danske Bank A/S

Sell

341

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

300

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

341

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

309

202,70

DKK

2024-04-17 13:41:30

Danske Bank A/S

Sell

144

202,70

DKK

2024-04-17 13:43:42

Danske Bank A/S

Sell

197

202,70

DKK

2024-04-17 13:43:42

Danske Bank A/S

Sell

341

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

197

202,70

DKK

2024-04-17 13:44:03

Danske Bank A/S

Sell

558

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

558

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

1.054

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

192

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

163

203,00

DKK

2024-04-17 15:33:45

Danske Bank A/S

Sell

2.170

203,50

DKK

2024-04-17 15:42:48

Danske Bank A/S

Sell

605

203,10

DKK

2024-04-17 16:15:59

9212

Grand Total

34137

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Danske Bank A/S published this content on 18 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 April 2024 13:44:06 UTC.