Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial
responsibilities and persons closely associated with them
1.
Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a)
Name
APMH Invest A/S
2.
Reason for the notification
a)
Position/status
APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,
Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.
b)
Initial notification/Amend-
Initial notification
ment
3.
Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction
monitor
a)
Name
Danske Bank A/S
b)
LEI
MAES062Z21O4RZ2U7M96
4.
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of
transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a)
Description of the financial
Shares
instrument, type of
instrument
Identification code
DK0010274414
b)
Nature of the transaction
Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata
in connection with the announced share buy-back program in Danske
Bank A/S.
c)
Price(s) and volume(s)
Prices (average)
Volumes
DKK 202.87
34,137
d)
Aggregated information
-
Aggregated volume
- Total number of shares: 34,137
-
Price
- Total price: DKK 6,925,506.32
e)
Date of the transaction
2024-04-17
f)
Place of the transaction
Refer to attached appendix
MIC
SECURITY NAME
SIDE
QUANTITY
PRICE
CCY
TRADE TIME
AQED
Danske Bank A/S
Sell
96
203,10
DKK
2024-04-17 16:18:49
Danske Bank A/S
Sell
278
203,10
DKK
2024-04-17 16:20:41
Danske Bank A/S
Sell
233
203,10
DKK
2024-04-17 16:21:00
607
AQEU
Danske Bank A/S
Sell
115
202,70
DKK
2024-04-17 13:20:14
Danske Bank A/S
Sell
75
202,70
DKK
2024-04-17 13:20:14
Danske Bank A/S
Sell
76
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
59
202,70
DKK
2024-04-17 13:22:01
Danske Bank A/S
Sell
75
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
3
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:54
Danske Bank A/S
Sell
72
202,70
DKK
2024-04-17 13:42:13
Danske Bank A/S
Sell
75
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
75
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
75
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
75
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
36
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
124
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:39
Danske Bank A/S
Sell
124
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
4
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
124
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
46
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
24
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
44
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
486
203,50
DKK
2024-04-17 15:42:48
Danske Bank A/S
Sell
233
203,10
DKK
2024-04-17 16:15:59
Danske Bank A/S
Sell
233
203,10
DKK
2024-04-17 16:18:19
2253
BEUP
Danske Bank A/S
Sell
5.000
202,65
DKK
2024-04-17 15:07:57
Danske Bank A/S
Sell
510
203,10
DKK
2024-04-17 16:15:53
5510
CEUD
Danske Bank A/S
Sell
629
202,75
DKK
2024-04-17 13:20:14
Danske Bank A/S
Sell
641
203,10
DKK
2024-04-17 16:20:41
1270
CEUX
Danske Bank A/S
Sell
605
202,70
DKK
2024-04-17 13:20:14
Danske Bank A/S
Sell
23
202,70
DKK
2024-04-17 13:20:14
Danske Bank A/S
Sell
252
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
252
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
252
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
31
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
199
202,70
DKK
2024-04-17 13:22:01
Danske Bank A/S
Sell
176
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
76
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
115
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
65
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
72
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
252
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
252
202,70
DKK
2024-04-17 13:42:13
Danske Bank A/S
Sell
140
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
112
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
140
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
205
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
412
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:39
Danske Bank A/S
Sell
74
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:39
Danske Bank A/S
Sell
412
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
412
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
295
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
1.605
203,50
DKK
2024-04-17 15:42:48
Danske Bank A/S
Sell
605
203,10
DKK
2024-04-17 16:18:19
7034
EUCC
Danske Bank A/S
Sell
4.274
202,50
DKK
2024-04-17 13:19:53
4274
GSEI
Danske Bank A/S
Sell
448
202,50
DKK
2024-04-17 13:19:53
Danske Bank A/S
Sell
186
202,50
DKK
2024-04-17 13:19:53
Danske Bank A/S
Sell
92
202,50
DKK
2024-04-17 13:19:53
Danske Bank A/S
Sell
561
203,10
DKK
2024-04-17 16:15:53
Danske Bank A/S
Sell
42
203,10
DKK
2024-04-17 16:20:39
1329
TQEX
Danske Bank A/S
Sell
138
202,70
DKK
2024-04-17 13:20:14
Danske Bank A/S
Sell
116
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
41
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
75
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
41
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
75
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
39
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
75
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
90
202,70
DKK
2024-04-17 13:22:01
Danske Bank A/S
Sell
116
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
23
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
93
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
23
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
116
202,70
DKK
2024-04-17 13:42:00
Danske Bank A/S
Sell
12
202,70
DKK
2024-04-17 13:42:13
Danske Bank A/S
Sell
104
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
116
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
116
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
20
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
190
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
190
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
739
203,50
DKK
2024-04-17 15:42:48
Danske Bank A/S
Sell
100
203,10
DKK
2024-04-17 16:18:19
2648
XCSE
Danske Bank A/S
Sell
314
202,70
DKK
2024-04-17 13:20:14
Danske Bank A/S
Sell
275
202,70
DKK
2024-04-17 13:20:14
Danske Bank A/S
Sell
373
202,70
DKK
2024-04-17 13:20:14
Danske Bank A/S
Sell
69
202,70
DKK
2024-04-17 13:20:27
Danske Bank A/S
Sell
272
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
174
202,70
DKK
2024-04-17 13:21:04
Danske Bank A/S
Sell
265
202,70
DKK
2024-04-17 13:22:01
Danske Bank A/S
Sell
341
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
300
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
341
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
309
202,70
DKK
2024-04-17 13:41:30
Danske Bank A/S
Sell
144
202,70
DKK
2024-04-17 13:43:42
Danske Bank A/S
Sell
197
202,70
DKK
2024-04-17 13:43:42
Danske Bank A/S
Sell
341
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
197
202,70
DKK
2024-04-17 13:44:03
Danske Bank A/S
Sell
558
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
558
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
1.054
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
192
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
163
203,00
DKK
2024-04-17 15:33:45
Danske Bank A/S
Sell
2.170
203,50
DKK
2024-04-17 15:42:48
Danske Bank A/S
Sell
605
203,10
DKK
2024-04-17 16:15:59
9212
Grand Total
34137
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Danske Bank A/S published this content on 18 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 April 2024 13:44:06 UTC.