Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial
responsibilities and persons closely associated with them
1.
Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a)
Name
APMH Invest A/S
2.
Reason for the notification
a)
Position/status
APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,
Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.
b)
Initial notification/Amend-
Initial notification
ment
3.
Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction
monitor
a)
Name
Danske Bank A/S
b)
LEI
MAES062Z21O4RZ2U7M96
4.
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of
transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a)
Description of the financial
Shares
instrument, type of
instrument
Identification code
DK0010274414
b)
Nature of the transaction
Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata
in connection with the announced share buy-back program in Danske
Bank A/S.
c)
Price(s) and volume(s)
Prices (average)
Volumes
DKK 208.23
60,000
d)
Aggregated information
-
Aggregated volume
- Total number of shares: 60,000
-
Price
- Total price: DKK 12,493,812.00
e)
Date of the transaction
2024-04-23
f)
Place of the transaction
Refer to attached appendix
MIC
SECURITY NAME
SIDE
QUANTITY
PRICE
CCY
TRADE TIME
AQED
Danske Bank A/S
Sell
50
208,55
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
785
208,65
DKK
2024-04-23 16:36:45
835
AQEU
Danske Bank A/S
Sell
12
207,00
DKK
2024-04-23 09:46:17
Danske Bank A/S
Sell
19
207,00
DKK
2024-04-23 09:46:17
Danske Bank A/S
Sell
43
207,00
DKK
2024-04-23 09:47:35
Danske Bank A/S
Sell
1
207,00
DKK
2024-04-23 09:49:11
Danske Bank A/S
Sell
75
207,00
DKK
2024-04-23 10:12:41
Danske Bank A/S
Sell
121
207,50
DKK
2024-04-23 10:44:22
Danske Bank A/S
Sell
121
207,50
DKK
2024-04-23 10:44:22
Danske Bank A/S
Sell
121
207,50
DKK
2024-04-23 10:44:22
Danske Bank A/S
Sell
121
207,50
DKK
2024-04-23 10:44:22
Danske Bank A/S
Sell
28
207,50
DKK
2024-04-23 11:34:48
Danske Bank A/S
Sell
144
207,80
DKK
2024-04-23 12:13:52
Danske Bank A/S
Sell
80
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
80
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:25
Danske Bank A/S
Sell
17
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:25
Danske Bank A/S
Sell
63
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:25
Danske Bank A/S
Sell
80
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:25
Danske Bank A/S
Sell
344
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
1
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
205
208,30
DKK
2024-04-23 16:27:33
Danske Bank A/S
Sell
102
208,30
DKK
2024-04-23 16:27:33
Danske Bank A/S
Sell
131
208,60
DKK
2024-04-23 16:29:53
Danske Bank A/S
Sell
124
208,60
DKK
2024-04-23 16:29:53
Danske Bank A/S
Sell
131
208,60
DKK
2024-04-23 16:29:53
Danske Bank A/S
Sell
24
208,60
DKK
2024-04-23 16:29:53
2188
CEUD
Danske Bank A/S
Sell
50
208,55
DKK
2024-04-23 13:31:54
50
CEUX
Danske Bank A/S
Sell
241
207,00
DKK
2024-04-23 09:49:11
Danske Bank A/S
Sell
241
207,00
DKK
2024-04-23 09:49:11
Danske Bank A/S
Sell
241
207,00
DKK
2024-04-23 09:49:14
Danske Bank A/S
Sell
15
207,00
DKK
2024-04-23 10:12:41
Danske Bank A/S
Sell
226
207,00
DKK
2024-04-23 10:12:41
Danske Bank A/S
Sell
153
207,00
DKK
2024-04-23 10:12:41
Danske Bank A/S
Sell
334
207,50
DKK
2024-04-23 10:44:22
Danske Bank A/S
Sell
51
207,50
DKK
2024-04-23 10:44:22
Danske Bank A/S
Sell
385
207,50
DKK
2024-04-23 10:44:22
Danske Bank A/S
Sell
308
207,50
DKK
2024-04-23 10:44:22
Danske Bank A/S
Sell
605
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:14
Danske Bank A/S
Sell
34
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:14
Danske Bank A/S
Sell
359
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:14
Danske Bank A/S
Sell
145
207,40
DKK
2024-04-23 11:30:05
Danske Bank A/S
Sell
181
207,40
DKK
2024-04-23 11:34:46
Danske Bank A/S
Sell
95
207,50
DKK
2024-04-23 11:34:47
Danske Bank A/S
Sell
290
207,50
DKK
2024-04-23 11:34:48
Danske Bank A/S
Sell
163
207,50
DKK
2024-04-23 11:34:48
Danske Bank A/S
Sell
457
207,80
DKK
2024-04-23 12:13:52
Danske Bank A/S
Sell
194
208,00
DKK
2024-04-23 12:16:59
Danske Bank A/S
Sell
61
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
255
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
255
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
255
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
255
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:25
Danske Bank A/S
Sell
255
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:25
Danske Bank A/S
Sell
96
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:25
Danske Bank A/S
Sell
245
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:26
Danske Bank A/S
Sell
64
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
641
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
34
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
10
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
60
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
77
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
82
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
200
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
24
208,20
DKK
2024-04-23 16:02:15
Danske Bank A/S
Sell
672
208,30
DKK
2024-04-23 16:27:33
Danske Bank A/S
Sell
303
208,30
DKK
2024-04-23 16:27:33
Danske Bank A/S
Sell
418
208,60
DKK
2024-04-23 16:29:53
Danske Bank A/S
Sell
323
208,60
DKK
2024-04-23 16:29:53
Danske Bank A/S
Sell
95
208,60
DKK
2024-04-23 16:29:53
Danske Bank A/S
Sell
98
208,60
DKK
2024-04-23 16:35:04
Danske Bank A/S
Sell
18
208,60
DKK
2024-04-23 16:36:45
Danske Bank A/S
Sell
58
208,60
DKK
2024-04-23 16:36:45
9572
DCSE
Danske Bank A/S
Sell
50
208,55
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
1.216
208,65
DKK
2024-04-23 16:36:45
1266
TQEM
Danske Bank A/S
Sell
50
208,55
DKK
2024-04-23 13:31:54
50
TQEX
Danske Bank A/S
Sell
100
207,00
DKK
2024-04-23 09:46:17
Danske Bank A/S
Sell
100
207,00
DKK
2024-04-23 09:49:11
Danske Bank A/S
Sell
100
207,00
DKK
2024-04-23 10:12:41
Danske Bank A/S
Sell
100
207,00
DKK
2024-04-23 10:12:41
Danske Bank A/S
Sell
113
207,50
DKK
2024-04-23 10:44:22
Danske Bank A/S
Sell
46
207,50
DKK
2024-04-23 10:44:22
Danske Bank A/S
Sell
159
207,50
DKK
2024-04-23 10:44:22
Danske Bank A/S
Sell
73
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:14
Danske Bank A/S
Sell
59
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:14
Danske Bank A/S
Sell
75
207,40
DKK
2024-04-23 11:34:46
Danske Bank A/S
Sell
159
207,50
DKK
2024-04-23 11:34:48
Danske Bank A/S
Sell
100
207,50
DKK
2024-04-23 11:34:48
Danske Bank A/S
Sell
95
207,50
DKK
2024-04-23 11:34:48
Danske Bank A/S
Sell
99
207,80
DKK
2024-04-23 12:12:34
Danske Bank A/S
Sell
89
207,80
DKK
2024-04-23 12:13:52
Danske Bank A/S
Sell
95
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
10
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
105
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
92
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
13
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:25
Danske Bank A/S
Sell
13
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:25
Danske Bank A/S
Sell
92
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:25
Danske Bank A/S
Sell
136
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
72
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
100
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
90
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
90
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
80
208,20
DKK
2024-04-23 16:03:38
Danske Bank A/S
Sell
191
208,20
DKK
2024-04-23 16:05:49
Danske Bank A/S
Sell
403
208,30
DKK
2024-04-23 16:27:33
Danske Bank A/S
Sell
72
208,60
DKK
2024-04-23 16:36:45
Danske Bank A/S
Sell
40
208,60
DKK
2024-04-23 16:36:45
3161
XCSE
Danske Bank A/S
Sell
325
207,00
DKK
2024-04-23 09:49:11
Danske Bank A/S
Sell
1.865
207,00
DKK
2024-04-23 09:49:11
Danske Bank A/S
Sell
100
207,00
DKK
2024-04-23 09:49:11
Danske Bank A/S
Sell
325
207,00
DKK
2024-04-23 09:50:23
Danske Bank A/S
Sell
325
207,00
DKK
2024-04-23 10:12:41
Danske Bank A/S
Sell
214
207,00
DKK
2024-04-23 10:12:41
Danske Bank A/S
Sell
179
207,00
DKK
2024-04-23 10:12:41
Danske Bank A/S
Sell
519
207,50
DKK
2024-04-23 11:11:13
Danske Bank A/S
Sell
230
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:14
Danske Bank A/S
Sell
343
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:14
Danske Bank A/S
Sell
275
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:14
Danske Bank A/S
Sell
157
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:14
Danske Bank A/S
Sell
301
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:14
Danske Bank A/S
Sell
420
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:14
Danske Bank A/S
Sell
219
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:14
Danske Bank A/S
Sell
106
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:14
Danske Bank A/S
Sell
362
207,40
DKK
2024-04-23 11:19:20
Danske Bank A/S
Sell
326
207,40
DKK
2024-04-23 11:32:19
Danske Bank A/S
Sell
43
207,40
DKK
2024-04-23 11:32:19
Danske Bank A/S
Sell
134
207,40
DKK
2024-04-23 11:32:19
Danske Bank A/S
Sell
192
207,40
DKK
2024-04-23 11:32:29
Danske Bank A/S
Sell
2
207,40
DKK
2024-04-23 11:33:03
Danske Bank A/S
Sell
113
207,40
DKK
2024-04-23 11:33:25
Danske Bank A/S
Sell
231
207,40
DKK
2024-04-23 11:34:24
Danske Bank A/S
Sell
15
207,40
DKK
2024-04-23 11:34:46
Danske Bank A/S
Sell
519
207,50
DKK
2024-04-23 11:34:48
Danske Bank A/S
Sell
519
207,50
DKK
2024-04-23 11:34:48
Danske Bank A/S
Sell
519
207,50
DKK
2024-04-23 11:34:48
Danske Bank A/S
Sell
114
207,50
DKK
2024-04-23 11:34:48
Danske Bank A/S
Sell
949
207,80
DKK
2024-04-23 12:12:28
Danske Bank A/S
Sell
146
207,80
DKK
2024-04-23 12:12:28
Danske Bank A/S
Sell
99
207,80
DKK
2024-04-23 12:12:34
Danske Bank A/S
Sell
217
207,80
DKK
2024-04-23 12:13:52
Danske Bank A/S
Sell
300
207,80
DKK
2024-04-23 12:13:52
Danske Bank A/S
Sell
344
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
344
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
344
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
280
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
64
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:22
Danske Bank A/S
Sell
344
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:25
Danske Bank A/S
Sell
344
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:25
Danske Bank A/S
Sell
126
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:25
Danske Bank A/S
Sell
143
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:26
Danske Bank A/S
Sell
56
208,00
DKK
2024-04-23 12:35:26
Danske Bank A/S
Sell
153
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
86
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
249
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
651
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
652
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
209
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
89
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
83
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
275
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
178
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
174
208,50
DKK
2024-04-23 13:31:54
Danske Bank A/S
Sell
5
208,20
DKK
2024-04-23 16:02:40
Danske Bank A/S
Sell
434
208,20
DKK
2024-04-23 16:03:17
Danske Bank A/S
Sell
6
208,20
DKK
2024-04-23 16:05:37
Danske Bank A/S
Sell
257
208,20
DKK
2024-04-23 16:05:49
Danske Bank A/S
Sell
3
208,20
DKK
2024-04-23 16:05:49
Danske Bank A/S
Sell
365
208,30
DKK
2024-04-23 16:26:22
Danske Bank A/S
Sell
950
208,30
DKK
2024-04-23 16:27:33
Danske Bank A/S
Sell
563
208,60
DKK
2024-04-23 16:29:53
Danske Bank A/S
Sell
563
208,60
DKK
2024-04-23 16:29:53
Danske Bank A/S
Sell
626
208,60
DKK
2024-04-23 16:29:53
Danske Bank A/S
Sell
77
208,60
DKK
2024-04-23 16:30:11
Danske Bank A/S
Sell
58
208,60
DKK
2024-04-23 16:32:59
Danske Bank A/S
Sell
303
208,60
DKK
2024-04-23 16:33:05
Danske Bank A/S
Sell
249
208,60
DKK
2024-04-23 16:34:25
Danske Bank A/S
Sell
145
208,60
DKK
2024-04-23 16:35:04
Danske Bank A/S
Sell
72
208,60
DKK
2024-04-23 16:35:05
Danske Bank A/S
Sell
320
208,60
DKK
2024-04-23 16:36:27
Danske Bank A/S
Sell
282
208,60
DKK
2024-04-23 16:36:27
Danske Bank A/S
Sell
275
208,60
DKK
2024-04-23 16:36:27
Danske Bank A/S
Sell
840
208,60
DKK
2024-04-23 16:36:27
Danske Bank A/S
Sell
203
208,60
DKK
2024-04-23 16:36:27
Danske Bank A/S
Sell
391
208,60
DKK
2024-04-23 16:36:27
Danske Bank A/S
Sell
8.449
208,80
DKK
2024-04-23 16:59:44
Danske Bank A/S
Sell
1.075
208,80
DKK
2024-04-23 16:59:44
Danske Bank A/S
Sell
476
208,80
DKK
2024-04-23 16:59:44
Danske Bank A/S
Sell
10.000
208,80
DKK
2024-04-23 16:59:44
42878
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Danske Bank A/S published this content on 24 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2024 06:43:06 UTC.