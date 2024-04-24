Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial

responsibilities and persons closely associated with them

1.

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

APMH Invest A/S

2.

Reason for the notification

a)

Position/status

APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,

Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.

b)

Initial notification/Amend-

Initial notification

ment

3.

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction

monitor

a)

Name

Danske Bank A/S

b)

LEI

MAES062Z21O4RZ2U7M96

4.

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of

transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial

Shares

instrument, type of

instrument

Identification code

DK0010274414

b)

Nature of the transaction

Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata

in connection with the announced share buy-back program in Danske

Bank A/S.

c)

Price(s) and volume(s)

Prices (average)

Volumes

DKK 208.23

60,000

d)

Aggregated information

-

Aggregated volume

- Total number of shares: 60,000

-

Price

- Total price: DKK 12,493,812.00

e)

Date of the transaction

2024-04-23

f)

Place of the transaction

Refer to attached appendix

MIC

SECURITY NAME

SIDE

QUANTITY

PRICE

CCY

TRADE TIME

AQED

Danske Bank A/S

Sell

50

208,55

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

785

208,65

DKK

2024-04-23 16:36:45

835

AQEU

Danske Bank A/S

Sell

12

207,00

DKK

2024-04-23 09:46:17

Danske Bank A/S

Sell

19

207,00

DKK

2024-04-23 09:46:17

Danske Bank A/S

Sell

43

207,00

DKK

2024-04-23 09:47:35

Danske Bank A/S

Sell

1

207,00

DKK

2024-04-23 09:49:11

Danske Bank A/S

Sell

75

207,00

DKK

2024-04-23 10:12:41

Danske Bank A/S

Sell

121

207,50

DKK

2024-04-23 10:44:22

Danske Bank A/S

Sell

121

207,50

DKK

2024-04-23 10:44:22

Danske Bank A/S

Sell

121

207,50

DKK

2024-04-23 10:44:22

Danske Bank A/S

Sell

121

207,50

DKK

2024-04-23 10:44:22

Danske Bank A/S

Sell

28

207,50

DKK

2024-04-23 11:34:48

Danske Bank A/S

Sell

144

207,80

DKK

2024-04-23 12:13:52

Danske Bank A/S

Sell

80

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

80

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:25

Danske Bank A/S

Sell

17

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:25

Danske Bank A/S

Sell

63

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:25

Danske Bank A/S

Sell

80

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:25

Danske Bank A/S

Sell

344

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

1

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

205

208,30

DKK

2024-04-23 16:27:33

Danske Bank A/S

Sell

102

208,30

DKK

2024-04-23 16:27:33

Danske Bank A/S

Sell

131

208,60

DKK

2024-04-23 16:29:53

Danske Bank A/S

Sell

124

208,60

DKK

2024-04-23 16:29:53

Danske Bank A/S

Sell

131

208,60

DKK

2024-04-23 16:29:53

Danske Bank A/S

Sell

24

208,60

DKK

2024-04-23 16:29:53

2188

CEUD

Danske Bank A/S

Sell

50

208,55

DKK

2024-04-23 13:31:54

50

CEUX

Danske Bank A/S

Sell

241

207,00

DKK

2024-04-23 09:49:11

Danske Bank A/S

Sell

241

207,00

DKK

2024-04-23 09:49:11

Danske Bank A/S

Sell

241

207,00

DKK

2024-04-23 09:49:14

Danske Bank A/S

Sell

15

207,00

DKK

2024-04-23 10:12:41

Danske Bank A/S

Sell

226

207,00

DKK

2024-04-23 10:12:41

Danske Bank A/S

Sell

153

207,00

DKK

2024-04-23 10:12:41

Danske Bank A/S

Sell

334

207,50

DKK

2024-04-23 10:44:22

Danske Bank A/S

Sell

51

207,50

DKK

2024-04-23 10:44:22

Danske Bank A/S

Sell

385

207,50

DKK

2024-04-23 10:44:22

Danske Bank A/S

Sell

308

207,50

DKK

2024-04-23 10:44:22

Danske Bank A/S

Sell

605

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:14

Danske Bank A/S

Sell

34

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:14

Danske Bank A/S

Sell

359

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:14

Danske Bank A/S

Sell

145

207,40

DKK

2024-04-23 11:30:05

Danske Bank A/S

Sell

181

207,40

DKK

2024-04-23 11:34:46

Danske Bank A/S

Sell

95

207,50

DKK

2024-04-23 11:34:47

Danske Bank A/S

Sell

290

207,50

DKK

2024-04-23 11:34:48

Danske Bank A/S

Sell

163

207,50

DKK

2024-04-23 11:34:48

Danske Bank A/S

Sell

457

207,80

DKK

2024-04-23 12:13:52

Danske Bank A/S

Sell

194

208,00

DKK

2024-04-23 12:16:59

Danske Bank A/S

Sell

61

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

255

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

255

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

255

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

255

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:25

Danske Bank A/S

Sell

255

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:25

Danske Bank A/S

Sell

96

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:25

Danske Bank A/S

Sell

245

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:26

Danske Bank A/S

Sell

64

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

641

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

34

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

10

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

60

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

77

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

82

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

200

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

24

208,20

DKK

2024-04-23 16:02:15

Danske Bank A/S

Sell

672

208,30

DKK

2024-04-23 16:27:33

Danske Bank A/S

Sell

303

208,30

DKK

2024-04-23 16:27:33

Danske Bank A/S

Sell

418

208,60

DKK

2024-04-23 16:29:53

Danske Bank A/S

Sell

323

208,60

DKK

2024-04-23 16:29:53

Danske Bank A/S

Sell

95

208,60

DKK

2024-04-23 16:29:53

Danske Bank A/S

Sell

98

208,60

DKK

2024-04-23 16:35:04

Danske Bank A/S

Sell

18

208,60

DKK

2024-04-23 16:36:45

Danske Bank A/S

Sell

58

208,60

DKK

2024-04-23 16:36:45

9572

DCSE

Danske Bank A/S

Sell

50

208,55

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

1.216

208,65

DKK

2024-04-23 16:36:45

1266

TQEM

Danske Bank A/S

Sell

50

208,55

DKK

2024-04-23 13:31:54

50

TQEX

Danske Bank A/S

Sell

100

207,00

DKK

2024-04-23 09:46:17

Danske Bank A/S

Sell

100

207,00

DKK

2024-04-23 09:49:11

Danske Bank A/S

Sell

100

207,00

DKK

2024-04-23 10:12:41

Danske Bank A/S

Sell

100

207,00

DKK

2024-04-23 10:12:41

Danske Bank A/S

Sell

113

207,50

DKK

2024-04-23 10:44:22

Danske Bank A/S

Sell

46

207,50

DKK

2024-04-23 10:44:22

Danske Bank A/S

Sell

159

207,50

DKK

2024-04-23 10:44:22

Danske Bank A/S

Sell

73

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:14

Danske Bank A/S

Sell

59

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:14

Danske Bank A/S

Sell

75

207,40

DKK

2024-04-23 11:34:46

Danske Bank A/S

Sell

159

207,50

DKK

2024-04-23 11:34:48

Danske Bank A/S

Sell

100

207,50

DKK

2024-04-23 11:34:48

Danske Bank A/S

Sell

95

207,50

DKK

2024-04-23 11:34:48

Danske Bank A/S

Sell

99

207,80

DKK

2024-04-23 12:12:34

Danske Bank A/S

Sell

89

207,80

DKK

2024-04-23 12:13:52

Danske Bank A/S

Sell

95

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

10

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

105

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

92

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

13

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:25

Danske Bank A/S

Sell

13

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:25

Danske Bank A/S

Sell

92

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:25

Danske Bank A/S

Sell

136

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

72

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

100

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

90

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

90

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

80

208,20

DKK

2024-04-23 16:03:38

Danske Bank A/S

Sell

191

208,20

DKK

2024-04-23 16:05:49

Danske Bank A/S

Sell

403

208,30

DKK

2024-04-23 16:27:33

Danske Bank A/S

Sell

72

208,60

DKK

2024-04-23 16:36:45

Danske Bank A/S

Sell

40

208,60

DKK

2024-04-23 16:36:45

3161

XCSE

Danske Bank A/S

Sell

325

207,00

DKK

2024-04-23 09:49:11

Danske Bank A/S

Sell

1.865

207,00

DKK

2024-04-23 09:49:11

Danske Bank A/S

Sell

100

207,00

DKK

2024-04-23 09:49:11

Danske Bank A/S

Sell

325

207,00

DKK

2024-04-23 09:50:23

Danske Bank A/S

Sell

325

207,00

DKK

2024-04-23 10:12:41

Danske Bank A/S

Sell

214

207,00

DKK

2024-04-23 10:12:41

Danske Bank A/S

Sell

179

207,00

DKK

2024-04-23 10:12:41

Danske Bank A/S

Sell

519

207,50

DKK

2024-04-23 11:11:13

Danske Bank A/S

Sell

230

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:14

Danske Bank A/S

Sell

343

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:14

Danske Bank A/S

Sell

275

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:14

Danske Bank A/S

Sell

157

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:14

Danske Bank A/S

Sell

301

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:14

Danske Bank A/S

Sell

420

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:14

Danske Bank A/S

Sell

219

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:14

Danske Bank A/S

Sell

106

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:14

Danske Bank A/S

Sell

362

207,40

DKK

2024-04-23 11:19:20

Danske Bank A/S

Sell

326

207,40

DKK

2024-04-23 11:32:19

Danske Bank A/S

Sell

43

207,40

DKK

2024-04-23 11:32:19

Danske Bank A/S

Sell

134

207,40

DKK

2024-04-23 11:32:19

Danske Bank A/S

Sell

192

207,40

DKK

2024-04-23 11:32:29

Danske Bank A/S

Sell

2

207,40

DKK

2024-04-23 11:33:03

Danske Bank A/S

Sell

113

207,40

DKK

2024-04-23 11:33:25

Danske Bank A/S

Sell

231

207,40

DKK

2024-04-23 11:34:24

Danske Bank A/S

Sell

15

207,40

DKK

2024-04-23 11:34:46

Danske Bank A/S

Sell

519

207,50

DKK

2024-04-23 11:34:48

Danske Bank A/S

Sell

519

207,50

DKK

2024-04-23 11:34:48

Danske Bank A/S

Sell

519

207,50

DKK

2024-04-23 11:34:48

Danske Bank A/S

Sell

114

207,50

DKK

2024-04-23 11:34:48

Danske Bank A/S

Sell

949

207,80

DKK

2024-04-23 12:12:28

Danske Bank A/S

Sell

146

207,80

DKK

2024-04-23 12:12:28

Danske Bank A/S

Sell

99

207,80

DKK

2024-04-23 12:12:34

Danske Bank A/S

Sell

217

207,80

DKK

2024-04-23 12:13:52

Danske Bank A/S

Sell

300

207,80

DKK

2024-04-23 12:13:52

Danske Bank A/S

Sell

344

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

344

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

344

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

280

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

64

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:22

Danske Bank A/S

Sell

344

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:25

Danske Bank A/S

Sell

344

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:25

Danske Bank A/S

Sell

126

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:25

Danske Bank A/S

Sell

143

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:26

Danske Bank A/S

Sell

56

208,00

DKK

2024-04-23 12:35:26

Danske Bank A/S

Sell

153

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

86

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

249

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

651

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

652

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

209

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

89

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

83

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

275

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

178

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

174

208,50

DKK

2024-04-23 13:31:54

Danske Bank A/S

Sell

5

208,20

DKK

2024-04-23 16:02:40

Danske Bank A/S

Sell

434

208,20

DKK

2024-04-23 16:03:17

Danske Bank A/S

Sell

6

208,20

DKK

2024-04-23 16:05:37

Danske Bank A/S

Sell

257

208,20

DKK

2024-04-23 16:05:49

Danske Bank A/S

Sell

3

208,20

DKK

2024-04-23 16:05:49

Danske Bank A/S

Sell

365

208,30

DKK

2024-04-23 16:26:22

Danske Bank A/S

Sell

950

208,30

DKK

2024-04-23 16:27:33

Danske Bank A/S

Sell

563

208,60

DKK

2024-04-23 16:29:53

Danske Bank A/S

Sell

563

208,60

DKK

2024-04-23 16:29:53

Danske Bank A/S

Sell

626

208,60

DKK

2024-04-23 16:29:53

Danske Bank A/S

Sell

77

208,60

DKK

2024-04-23 16:30:11

Danske Bank A/S

Sell

58

208,60

DKK

2024-04-23 16:32:59

Danske Bank A/S

Sell

303

208,60

DKK

2024-04-23 16:33:05

Danske Bank A/S

Sell

249

208,60

DKK

2024-04-23 16:34:25

Danske Bank A/S

Sell

145

208,60

DKK

2024-04-23 16:35:04

Danske Bank A/S

Sell

72

208,60

DKK

2024-04-23 16:35:05

Danske Bank A/S

Sell

320

208,60

DKK

2024-04-23 16:36:27

Danske Bank A/S

Sell

282

208,60

DKK

2024-04-23 16:36:27

Danske Bank A/S

Sell

275

208,60

DKK

2024-04-23 16:36:27

Danske Bank A/S

Sell

840

208,60

DKK

2024-04-23 16:36:27

Danske Bank A/S

Sell

203

208,60

DKK

2024-04-23 16:36:27

Danske Bank A/S

Sell

391

208,60

DKK

2024-04-23 16:36:27

Danske Bank A/S

Sell

8.449

208,80

DKK

2024-04-23 16:59:44

Danske Bank A/S

Sell

1.075

208,80

DKK

2024-04-23 16:59:44

Danske Bank A/S

Sell

476

208,80

DKK

2024-04-23 16:59:44

Danske Bank A/S

Sell

10.000

208,80

DKK

2024-04-23 16:59:44

42878

Grand Total

60000

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Danske Bank A/S published this content on 24 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2024 06:43:06 UTC.