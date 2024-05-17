Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial

responsibilities and persons closely associated with them

1.

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

APMH Invest A/S

2.

Reason for the notification

a)

Position/status

APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,

Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.

b)

Initial notification/Amend-

Initial notification

ment

3.

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction

monitor

a)

Name

Danske Bank A/S

b)

LEI

MAES062Z21O4RZ2U7M96

4.

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of

transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial

Shares

instrument, type of

instrument

Identification code

DK0010274414

b)

Nature of the transaction

Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata

in connection with the announced share buy-back program in Danske

Bank A/S.

c)

Price(s) and volume(s)

Prices (average)

Volumes

DKK 195.46

80,305

d)

Aggregated information

-

Aggregated volume

- Total number of shares: 80,305

-

Price

- Total price: DKK 15,696,752.58

e)

Date of the transaction

2024-05-16

f)

Place of the transaction

Refer to attached appendix

MIC

SECURITY NAME

SIDE

QUANTITY

PRICE

CCY

TRADE TIME

AQEU

Danske Bank A/S

Sell

66

194,45

DKK

2024-05-16 13:12:22

Danske Bank A/S

Sell

108

194,45

DKK

2024-05-16 13:12:22

Danske Bank A/S

Sell

67

194,45

DKK

2024-05-16 13:12:24

Danske Bank A/S

Sell

17

194,45

DKK

2024-05-16 13:15:48

Danske Bank A/S

Sell

84

194,45

DKK

2024-05-16 13:24:46

Danske Bank A/S

Sell

61

194,45

DKK

2024-05-16 13:25:03

Danske Bank A/S

Sell

51

194,60

DKK

2024-05-16 13:35:15

Danske Bank A/S

Sell

46

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:15

Danske Bank A/S

Sell

5

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

51

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

51

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

51

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

51

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

51

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

51

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

51

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

51

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

51

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

51

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

7

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

84

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

84

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

84

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

84

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

84

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

84

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

228

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

790

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

151

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

2695

BEUP

Danske Bank A/S

Sell

451

195,60

DKK

2024-05-16 13:53:26

Danske Bank A/S

Sell

1.461

195,60

DKK

2024-05-16 13:53:26

Danske Bank A/S

Sell

767

195,60

DKK

2024-05-16 14:00:10

Danske Bank A/S

Sell

1

195,60

DKK

2024-05-16 14:00:10

2680

CEUX

Danske Bank A/S

Sell

6

194,45

DKK

2024-05-16 13:12:22

Danske Bank A/S

Sell

151

194,45

DKK

2024-05-16 13:12:22

Danske Bank A/S

Sell

219

194,45

DKK

2024-05-16 13:12:22

Danske Bank A/S

Sell

88

194,45

DKK

2024-05-16 13:12:22

Danske Bank A/S

Sell

192

194,45

DKK

2024-05-16 13:15:48

Danske Bank A/S

Sell

273

194,45

DKK

2024-05-16 13:24:46

Danske Bank A/S

Sell

26

194,45

DKK

2024-05-16 13:24:46

Danske Bank A/S

Sell

273

194,45

DKK

2024-05-16 13:25:03

Danske Bank A/S

Sell

130

194,45

DKK

2024-05-16 13:25:03

Danske Bank A/S

Sell

169

194,60

DKK

2024-05-16 13:34:02

Danske Bank A/S

Sell

169

194,60

DKK

2024-05-16 13:35:15

Danske Bank A/S

Sell

169

194,60

DKK

2024-05-16 13:35:15

Danske Bank A/S

Sell

125

194,60

DKK

2024-05-16 13:35:19

Danske Bank A/S

Sell

44

194,60

DKK

2024-05-16 13:35:19

Danske Bank A/S

Sell

154

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:15

Danske Bank A/S

Sell

15

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

169

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

51

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

27

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:19

Danske Bank A/S

Sell

142

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

169

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

169

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

169

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

169

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

169

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

169

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

169

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

17

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

273

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

273

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

240

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

273

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

273

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

273

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

108

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

273

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

264

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

284

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

112

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

25

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

6

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

67

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

5

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

743

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

572

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

27

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

133

195,35

DKK

2024-05-16 13:57:42

Danske Bank A/S

Sell

141

195,35

DKK

2024-05-16 14:01:41

Danske Bank A/S

Sell

45

195,30

DKK

2024-05-16 14:05:28

8202

GSEI

Danske Bank A/S

Sell

403

194,50

DKK

2024-05-16 13:12:22

Danske Bank A/S

Sell

231

194,60

DKK

2024-05-16 13:35:02

Danske Bank A/S

Sell

16

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

87

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

737

TQEM

Danske Bank A/S

Sell

1.244

195,60

DKK

2024-05-16 13:51:37

1244

TQEX

Danske Bank A/S

Sell

1

194,45

DKK

2024-05-16 13:12:22

Danske Bank A/S

Sell

5

194,45

DKK

2024-05-16 13:12:22

Danske Bank A/S

Sell

6

194,45

DKK

2024-05-16 13:12:22

Danske Bank A/S

Sell

79

194,45

DKK

2024-05-16 13:12:22

Danske Bank A/S

Sell

10

194,45

DKK

2024-05-16 13:24:46

Danske Bank A/S

Sell

88

194,45

DKK

2024-05-16 13:24:46

Danske Bank A/S

Sell

98

194,45

DKK

2024-05-16 13:24:46

Danske Bank A/S

Sell

69

194,45

DKK

2024-05-16 13:25:03

Danske Bank A/S

Sell

60

194,60

DKK

2024-05-16 13:35:15

Danske Bank A/S

Sell

60

194,60

DKK

2024-05-16 13:35:15

Danske Bank A/S

Sell

60

194,60

DKK

2024-05-16 13:35:15

Danske Bank A/S

Sell

55

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:15

Danske Bank A/S

Sell

5

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

60

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

51

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

60

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

60

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

60

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

292

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

6

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

97

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

97

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

19

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

97

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

97

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

97

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

359

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

301

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

79

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

2428

XCSE

Danske Bank A/S

Sell

230

194,45

DKK

2024-05-16 13:12:22

Danske Bank A/S

Sell

409

194,45

DKK

2024-05-16 13:12:22

Danske Bank A/S

Sell

16

194,45

DKK

2024-05-16 13:15:49

Danske Bank A/S

Sell

314

194,45

DKK

2024-05-16 13:18:12

Danske Bank A/S

Sell

330

194,45

DKK

2024-05-16 13:24:46

Danske Bank A/S

Sell

67

194,45

DKK

2024-05-16 13:24:46

Danske Bank A/S

Sell

330

194,45

DKK

2024-05-16 13:24:46

Danske Bank A/S

Sell

381

194,45

DKK

2024-05-16 13:24:46

Danske Bank A/S

Sell

381

194,45

DKK

2024-05-16 13:25:03

Danske Bank A/S

Sell

22

194,45

DKK

2024-05-16 13:25:03

Danske Bank A/S

Sell

177

194,60

DKK

2024-05-16 13:35:15

Danske Bank A/S

Sell

27

194,60

DKK

2024-05-16 13:35:15

Danske Bank A/S

Sell

27

194,60

DKK

2024-05-16 13:35:15

Danske Bank A/S

Sell

177

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:02

Danske Bank A/S

Sell

177

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:15

Danske Bank A/S

Sell

27

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:15

Danske Bank A/S

Sell

204

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

5

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

160

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

44

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

435

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:16

Danske Bank A/S

Sell

204

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:19

Danske Bank A/S

Sell

177

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:19

Danske Bank A/S

Sell

204

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

2.223

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

247

194,65

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

608

194,65

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

330

194,65

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

434

194,60

DKK

2024-05-16 13:37:25

Danske Bank A/S

Sell

330

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

1.600

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

330

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

1.937

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

330

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

1.505

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

107

195,00

DKK

2024-05-16 13:37:52

Danske Bank A/S

Sell

256

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

288

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

268

195,70

DKK

2024-05-16 13:51:01

Danske Bank A/S

Sell

277

195,30

DKK

2024-05-16 14:05:55

Danske Bank A/S

Sell

21.724

196,14

DKK

2024-05-16 17:00:37

37319

XOFF

Danske Bank A/S

Sell

25.000

195,55 DKK

2024-05-16 14:10:42

25000

Grand Total

80305

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Danske Bank A/S published this content on 17 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 May 2024 08:46:01 UTC.