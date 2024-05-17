Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial
responsibilities and persons closely associated with them
1.
Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a)
Name
APMH Invest A/S
2.
Reason for the notification
a)
Position/status
APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,
Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.
b)
Initial notification/Amend-
Initial notification
ment
3.
Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction
monitor
a)
Name
Danske Bank A/S
b)
LEI
MAES062Z21O4RZ2U7M96
4.
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of
transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a)
Description of the financial
Shares
instrument, type of
instrument
Identification code
DK0010274414
b)
Nature of the transaction
Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata
in connection with the announced share buy-back program in Danske
Bank A/S.
c)
Price(s) and volume(s)
Prices (average)
Volumes
DKK 195.46
80,305
d)
Aggregated information
-
Aggregated volume
- Total number of shares: 80,305
-
Price
- Total price: DKK 15,696,752.58
e)
Date of the transaction
2024-05-16
f)
Place of the transaction
Refer to attached appendix
MIC
SECURITY NAME
SIDE
QUANTITY
PRICE
CCY
TRADE TIME
AQEU
Danske Bank A/S
Sell
66
194,45
DKK
2024-05-16 13:12:22
Danske Bank A/S
Sell
108
194,45
DKK
2024-05-16 13:12:22
Danske Bank A/S
Sell
67
194,45
DKK
2024-05-16 13:12:24
Danske Bank A/S
Sell
17
194,45
DKK
2024-05-16 13:15:48
Danske Bank A/S
Sell
84
194,45
DKK
2024-05-16 13:24:46
Danske Bank A/S
Sell
61
194,45
DKK
2024-05-16 13:25:03
Danske Bank A/S
Sell
51
194,60
DKK
2024-05-16 13:35:15
Danske Bank A/S
Sell
46
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:15
Danske Bank A/S
Sell
5
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
51
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
51
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
51
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
51
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
51
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
51
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
51
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
51
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
51
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
51
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
7
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
84
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
84
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
84
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
84
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
84
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
84
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
228
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
790
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
151
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
2695
BEUP
Danske Bank A/S
Sell
451
195,60
DKK
2024-05-16 13:53:26
Danske Bank A/S
Sell
1.461
195,60
DKK
2024-05-16 13:53:26
Danske Bank A/S
Sell
767
195,60
DKK
2024-05-16 14:00:10
Danske Bank A/S
Sell
1
195,60
DKK
2024-05-16 14:00:10
2680
CEUX
Danske Bank A/S
Sell
6
194,45
DKK
2024-05-16 13:12:22
Danske Bank A/S
Sell
151
194,45
DKK
2024-05-16 13:12:22
Danske Bank A/S
Sell
219
194,45
DKK
2024-05-16 13:12:22
Danske Bank A/S
Sell
88
194,45
DKK
2024-05-16 13:12:22
Danske Bank A/S
Sell
192
194,45
DKK
2024-05-16 13:15:48
Danske Bank A/S
Sell
273
194,45
DKK
2024-05-16 13:24:46
Danske Bank A/S
Sell
26
194,45
DKK
2024-05-16 13:24:46
Danske Bank A/S
Sell
273
194,45
DKK
2024-05-16 13:25:03
Danske Bank A/S
Sell
130
194,45
DKK
2024-05-16 13:25:03
Danske Bank A/S
Sell
169
194,60
DKK
2024-05-16 13:34:02
Danske Bank A/S
Sell
169
194,60
DKK
2024-05-16 13:35:15
Danske Bank A/S
Sell
169
194,60
DKK
2024-05-16 13:35:15
Danske Bank A/S
Sell
125
194,60
DKK
2024-05-16 13:35:19
Danske Bank A/S
Sell
44
194,60
DKK
2024-05-16 13:35:19
Danske Bank A/S
Sell
154
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:15
Danske Bank A/S
Sell
15
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
169
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
51
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
27
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:19
Danske Bank A/S
Sell
142
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
169
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
169
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
169
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
169
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
169
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
169
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
169
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
17
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
273
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
273
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
240
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
273
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
273
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
273
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
108
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
273
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
264
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
284
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
112
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
25
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
6
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
67
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
5
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
743
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
572
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
27
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
133
195,35
DKK
2024-05-16 13:57:42
Danske Bank A/S
Sell
141
195,35
DKK
2024-05-16 14:01:41
Danske Bank A/S
Sell
45
195,30
DKK
2024-05-16 14:05:28
8202
GSEI
Danske Bank A/S
Sell
403
194,50
DKK
2024-05-16 13:12:22
Danske Bank A/S
Sell
231
194,60
DKK
2024-05-16 13:35:02
Danske Bank A/S
Sell
16
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
87
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
737
TQEM
Danske Bank A/S
Sell
1.244
195,60
DKK
2024-05-16 13:51:37
1244
TQEX
Danske Bank A/S
Sell
1
194,45
DKK
2024-05-16 13:12:22
Danske Bank A/S
Sell
5
194,45
DKK
2024-05-16 13:12:22
Danske Bank A/S
Sell
6
194,45
DKK
2024-05-16 13:12:22
Danske Bank A/S
Sell
79
194,45
DKK
2024-05-16 13:12:22
Danske Bank A/S
Sell
10
194,45
DKK
2024-05-16 13:24:46
Danske Bank A/S
Sell
88
194,45
DKK
2024-05-16 13:24:46
Danske Bank A/S
Sell
98
194,45
DKK
2024-05-16 13:24:46
Danske Bank A/S
Sell
69
194,45
DKK
2024-05-16 13:25:03
Danske Bank A/S
Sell
60
194,60
DKK
2024-05-16 13:35:15
Danske Bank A/S
Sell
60
194,60
DKK
2024-05-16 13:35:15
Danske Bank A/S
Sell
60
194,60
DKK
2024-05-16 13:35:15
Danske Bank A/S
Sell
55
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:15
Danske Bank A/S
Sell
5
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
60
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
51
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
60
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
60
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
60
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
292
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
6
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
97
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
97
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
19
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
97
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
97
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
97
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
359
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
301
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
79
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
2428
XCSE
Danske Bank A/S
Sell
230
194,45
DKK
2024-05-16 13:12:22
Danske Bank A/S
Sell
409
194,45
DKK
2024-05-16 13:12:22
Danske Bank A/S
Sell
16
194,45
DKK
2024-05-16 13:15:49
Danske Bank A/S
Sell
314
194,45
DKK
2024-05-16 13:18:12
Danske Bank A/S
Sell
330
194,45
DKK
2024-05-16 13:24:46
Danske Bank A/S
Sell
67
194,45
DKK
2024-05-16 13:24:46
Danske Bank A/S
Sell
330
194,45
DKK
2024-05-16 13:24:46
Danske Bank A/S
Sell
381
194,45
DKK
2024-05-16 13:24:46
Danske Bank A/S
Sell
381
194,45
DKK
2024-05-16 13:25:03
Danske Bank A/S
Sell
22
194,45
DKK
2024-05-16 13:25:03
Danske Bank A/S
Sell
177
194,60
DKK
2024-05-16 13:35:15
Danske Bank A/S
Sell
27
194,60
DKK
2024-05-16 13:35:15
Danske Bank A/S
Sell
27
194,60
DKK
2024-05-16 13:35:15
Danske Bank A/S
Sell
177
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:02
Danske Bank A/S
Sell
177
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:15
Danske Bank A/S
Sell
27
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:15
Danske Bank A/S
Sell
204
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
5
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
160
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
44
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
435
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:16
Danske Bank A/S
Sell
204
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:19
Danske Bank A/S
Sell
177
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:19
Danske Bank A/S
Sell
204
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
2.223
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
247
194,65
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
608
194,65
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
330
194,65
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
434
194,60
DKK
2024-05-16 13:37:25
Danske Bank A/S
Sell
330
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
1.600
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
330
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
1.937
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
330
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
1.505
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
107
195,00
DKK
2024-05-16 13:37:52
Danske Bank A/S
Sell
256
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
288
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
268
195,70
DKK
2024-05-16 13:51:01
Danske Bank A/S
Sell
277
195,30
DKK
2024-05-16 14:05:55
Danske Bank A/S
Sell
21.724
196,14
DKK
2024-05-16 17:00:37
37319
XOFF
Danske Bank A/S
Sell
25.000
195,55 DKK
2024-05-16 14:10:42
25000
Grand Total
80305
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Danske Bank A/S published this content on 17 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 May 2024 08:46:01 UTC.