Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial

responsibilities and persons closely associated with them

1.

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

APMH Invest A/S

2.

Reason for the notification

a)

Position/status

APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,

Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.

b)

Initial notification/Amend-

Initial notification

ment

3.

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction

monitor

a)

Name

Danske Bank A/S

b)

LEI

MAES062Z21O4RZ2U7M96

4.

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of

transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial

Shares

instrument, type of

instrument

Identification code

DK0010274414

b)

Nature of the transaction

Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata

in connection with the announced share buy-back program in Danske

Bank A/S.

c)

Price(s) and volume(s)

Prices (average)

Volumes

DKK 200.92

37,549

d)

Aggregated information

-

Aggregated volume

- Total number of shares: 37,549

-

Price

- Total price: DKK 7,544,262.47

e)

Date of the transaction

2024-05-22

f)

Place of the transaction

Refer to attached appendix

MIC

SECURITY NAME

SIDE

QUANTITY

PRICE

CCY

TRADE TIME

AQEU

Danske Bank A/S

Sell

190

201,00

DKK

2024-05-22 16:45:29

Danske Bank A/S

Sell

343

201,00

DKK

2024-05-22 16:50:16

Danske Bank A/S

Sell

155

201,00

DKK

2024-05-22 16:50:16

688

BEUP

Danske Bank A/S

Sell

258

200,70

DKK

2024-05-22 16:40:44

Danske Bank A/S

Sell

118

200,85

DKK

2024-05-22 16:42:42

Danske Bank A/S

Sell

18

200,90

DKK

2024-05-22 16:43:38

394

CEUX

Danske Bank A/S

Sell

136

200,70

DKK

2024-05-22 11:38:20

Danske Bank A/S

Sell

141

200,80

DKK

2024-05-22 11:40:06

Danske Bank A/S

Sell

262

200,90

DKK

2024-05-22 11:53:20

Danske Bank A/S

Sell

133

200,80

DKK

2024-05-22 11:58:44

Danske Bank A/S

Sell

268

200,50

DKK

2024-05-22 12:08:28

Danske Bank A/S

Sell

138

200,50

DKK

2024-05-22 12:22:29

Danske Bank A/S

Sell

22

200,50

DKK

2024-05-22 12:22:29

Danske Bank A/S

Sell

115

200,50

DKK

2024-05-22 12:22:29

Danske Bank A/S

Sell

130

200,60

DKK

2024-05-22 12:23:51

Danske Bank A/S

Sell

98

200,70

DKK

2024-05-22 12:29:14

Danske Bank A/S

Sell

32

200,70

DKK

2024-05-22 12:29:14

Danske Bank A/S

Sell

82

200,80

DKK

2024-05-22 12:39:55

Danske Bank A/S

Sell

278

200,50

DKK

2024-05-22 12:55:50

Danske Bank A/S

Sell

392

200,50

DKK

2024-05-22 13:38:59

Danske Bank A/S

Sell

397

200,50

DKK

2024-05-22 14:30:42

Danske Bank A/S

Sell

12

200,50

DKK

2024-05-22 14:34:21

Danske Bank A/S

Sell

129

200,50

DKK

2024-05-22 14:34:21

Danske Bank A/S

Sell

225

200,60

DKK

2024-05-22 15:02:24

Danske Bank A/S

Sell

34

200,70

DKK

2024-05-22 15:11:50

Danske Bank A/S

Sell

97

200,70

DKK

2024-05-22 15:11:50

Danske Bank A/S

Sell

396

200,60

DKK

2024-05-22 15:21:06

Danske Bank A/S

Sell

76

200,60

DKK

2024-05-22 15:31:23

Danske Bank A/S

Sell

209

200,60

DKK

2024-05-22 15:31:23

Danske Bank A/S

Sell

244

200,60

DKK

2024-05-22 15:49:52

Danske Bank A/S

Sell

268

200,60

DKK

2024-05-22 16:09:22

Danske Bank A/S

Sell

130

200,60

DKK

2024-05-22 16:09:22

Danske Bank A/S

Sell

414

200,50

DKK

2024-05-22 16:28:55

Danske Bank A/S

Sell

225

200,50

DKK

2024-05-22 16:33:20

Danske Bank A/S

Sell

35

200,50

DKK

2024-05-22 16:33:20

Danske Bank A/S

Sell

135

200,80

DKK

2024-05-22 16:36:33

Danske Bank A/S

Sell

283

200,80

DKK

2024-05-22 16:38:25

Danske Bank A/S

Sell

135

200,70

DKK

2024-05-22 16:41:02

Danske Bank A/S

Sell

140

200,70

DKK

2024-05-22 16:41:58

Danske Bank A/S

Sell

131

200,90

DKK

2024-05-22 16:45:02

Danske Bank A/S

Sell

138

201,00

DKK

2024-05-22 16:45:55

Danske Bank A/S

Sell

131

200,90

DKK

2024-05-22 16:47:02

Danske Bank A/S

Sell

132

200,90

DKK

2024-05-22 16:47:48

Danske Bank A/S

Sell

151

201,00

DKK

2024-05-22 16:48:56

Danske Bank A/S

Sell

1.436

201,00

DKK

2024-05-22 16:50:16

Danske Bank A/S

Sell

33

201,00

DKK

2024-05-22 16:50:16

Danske Bank A/S

Sell

2

201,00

DKK

2024-05-22 16:50:16

Danske Bank A/S

Sell

131

201,00

DKK

2024-05-22 16:50:16

Danske Bank A/S

Sell

134

200,80

DKK

2024-05-22 16:52:19

Danske Bank A/S

Sell

5

200,80

DKK

2024-05-22 16:52:19

Danske Bank A/S

Sell

111

200,70

DKK

2024-05-22 16:54:56

8346

EUCC

Danske Bank A/S

Sell

135

200,90

DKK

2024-05-22 16:48:22

135

TQEX

Danske Bank A/S

Sell

263

200,70

DKK

2024-05-22 16:12:43

Danske Bank A/S

Sell

108

201,00

DKK

2024-05-22 16:50:16

Danske Bank A/S

Sell

462

201,00

DKK

2024-05-22 16:50:16

Danske Bank A/S

Sell

12

201,00

DKK

2024-05-22 16:50:16

845

VFSI

Danske Bank A/S

Sell

130

200,60

DKK

2024-05-22 14:57:47

Danske Bank A/S

Sell

134

200,60

DKK

2024-05-22 15:00:24

Danske Bank A/S

Sell

111

200,60

DKK

2024-05-22 15:49:11

Danske Bank A/S

Sell

138

200,80

DKK

2024-05-22 16:50:34

513

XCSE

Danske Bank A/S

Sell

134

200,90

DKK

2024-05-22 11:49:23

Danske Bank A/S

Sell

50

200,90

DKK

2024-05-22 11:50:16

Danske Bank A/S

Sell

130

200,80

DKK

2024-05-22 12:04:53

Danske Bank A/S

Sell

130

200,70

DKK

2024-05-22 12:06:00

Danske Bank A/S

Sell

135

200,70

DKK

2024-05-22 12:12:23

Danske Bank A/S

Sell

23

200,80

DKK

2024-05-22 12:40:55

Danske Bank A/S

Sell

119

200,80

DKK

2024-05-22 12:40:55

Danske Bank A/S

Sell

263

200,50

DKK

2024-05-22 13:12:33

Danske Bank A/S

Sell

115

200,70

DKK

2024-05-22 13:23:33

Danske Bank A/S

Sell

259

200,50

DKK

2024-05-22 13:52:33

Danske Bank A/S

Sell

130

200,50

DKK

2024-05-22 13:52:33

Danske Bank A/S

Sell

259

200,60

DKK

2024-05-22 14:38:04

Danske Bank A/S

Sell

85

200,60

DKK

2024-05-22 14:42:24

Danske Bank A/S

Sell

55

200,60

DKK

2024-05-22 14:42:24

Danske Bank A/S

Sell

140

200,60

DKK

2024-05-22 14:42:24

Danske Bank A/S

Sell

142

200,60

DKK

2024-05-22 14:44:33

Danske Bank A/S

Sell

233

200,60

DKK

2024-05-22 15:02:24

Danske Bank A/S

Sell

193

200,60

DKK

2024-05-22 15:02:24

Danske Bank A/S

Sell

418

200,60

DKK

2024-05-22 15:08:33

Danske Bank A/S

Sell

135

200,80

DKK

2024-05-22 15:14:35

Danske Bank A/S

Sell

82

200,80

DKK

2024-05-22 15:14:35

Danske Bank A/S

Sell

105

200,60

DKK

2024-05-22 15:31:23

Danske Bank A/S

Sell

172

200,60

DKK

2024-05-22 15:31:23

Danske Bank A/S

Sell

259

200,60

DKK

2024-05-22 15:31:23

Danske Bank A/S

Sell

130

200,60

DKK

2024-05-22 15:31:23

Danske Bank A/S

Sell

99

200,60

DKK

2024-05-22 15:49:52

Danske Bank A/S

Sell

162

200,60

DKK

2024-05-22 15:49:52

Danske Bank A/S

Sell

25

200,60

DKK

2024-05-22 15:49:52

Danske Bank A/S

Sell

133

200,70

DKK

2024-05-22 15:51:55

Danske Bank A/S

Sell

133

200,70

DKK

2024-05-22 15:51:55

Danske Bank A/S

Sell

142

200,70

DKK

2024-05-22 15:54:34

Danske Bank A/S

Sell

275

200,70

DKK

2024-05-22 15:57:56

Danske Bank A/S

Sell

388

200,50

DKK

2024-05-22 16:06:13

Danske Bank A/S

Sell

139

200,70

DKK

2024-05-22 16:09:30

Danske Bank A/S

Sell

142

200,60

DKK

2024-05-22 16:13:59

Danske Bank A/S

Sell

82

200,50

DKK

2024-05-22 16:33:35

Danske Bank A/S

Sell

130

200,60

DKK

2024-05-22 16:34:13

Danske Bank A/S

Sell

134

200,80

DKK

2024-05-22 16:42:14

Danske Bank A/S

Sell

140

200,90

DKK

2024-05-22 16:47:26

Danske Bank A/S

Sell

895

201,00

DKK

2024-05-22 16:50:16

Danske Bank A/S

Sell

19

201,00

DKK

2024-05-22 16:50:16

Danske Bank A/S

Sell

1.016

201,00

DKK

2024-05-22 16:50:16

Danske Bank A/S

Sell

42

201,00

DKK

2024-05-22 16:50:16

Danske Bank A/S

Sell

133

200,80

DKK

2024-05-22 16:51:30

Danske Bank A/S

Sell

744

201,10

DKK

2024-05-22 16:59:32

Danske Bank A/S

Sell

10.954

201,10

DKK

2024-05-22 16:59:32

Danske Bank A/S

Sell

3.433

201,10

DKK

2024-05-22 16:59:32

Danske Bank A/S

Sell

3.372

201,10

DKK

2024-05-22 16:59:32

26628

Grand Total

37549

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Danske Bank A/S published this content on 23 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 May 2024 07:56:00 UTC.