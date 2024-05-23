Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial
responsibilities and persons closely associated with them
1.
Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a)
Name
APMH Invest A/S
2.
Reason for the notification
a)
Position/status
APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,
Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.
b)
Initial notification/Amend-
Initial notification
ment
3.
Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction
monitor
a)
Name
Danske Bank A/S
b)
LEI
MAES062Z21O4RZ2U7M96
4.
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of
transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a)
Description of the financial
Shares
instrument, type of
instrument
Identification code
DK0010274414
b)
Nature of the transaction
Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata
in connection with the announced share buy-back program in Danske
Bank A/S.
c)
Price(s) and volume(s)
Prices (average)
Volumes
DKK 200.92
37,549
d)
Aggregated information
-
Aggregated volume
- Total number of shares: 37,549
-
Price
- Total price: DKK 7,544,262.47
e)
Date of the transaction
2024-05-22
f)
Place of the transaction
Refer to attached appendix
MIC
SECURITY NAME
SIDE
QUANTITY
PRICE
CCY
TRADE TIME
AQEU
Danske Bank A/S
Sell
190
201,00
DKK
2024-05-22 16:45:29
Danske Bank A/S
Sell
343
201,00
DKK
2024-05-22 16:50:16
Danske Bank A/S
Sell
155
201,00
DKK
2024-05-22 16:50:16
688
BEUP
Danske Bank A/S
Sell
258
200,70
DKK
2024-05-22 16:40:44
Danske Bank A/S
Sell
118
200,85
DKK
2024-05-22 16:42:42
Danske Bank A/S
Sell
18
200,90
DKK
2024-05-22 16:43:38
394
CEUX
Danske Bank A/S
Sell
136
200,70
DKK
2024-05-22 11:38:20
Danske Bank A/S
Sell
141
200,80
DKK
2024-05-22 11:40:06
Danske Bank A/S
Sell
262
200,90
DKK
2024-05-22 11:53:20
Danske Bank A/S
Sell
133
200,80
DKK
2024-05-22 11:58:44
Danske Bank A/S
Sell
268
200,50
DKK
2024-05-22 12:08:28
Danske Bank A/S
Sell
138
200,50
DKK
2024-05-22 12:22:29
Danske Bank A/S
Sell
22
200,50
DKK
2024-05-22 12:22:29
Danske Bank A/S
Sell
115
200,50
DKK
2024-05-22 12:22:29
Danske Bank A/S
Sell
130
200,60
DKK
2024-05-22 12:23:51
Danske Bank A/S
Sell
98
200,70
DKK
2024-05-22 12:29:14
Danske Bank A/S
Sell
32
200,70
DKK
2024-05-22 12:29:14
Danske Bank A/S
Sell
82
200,80
DKK
2024-05-22 12:39:55
Danske Bank A/S
Sell
278
200,50
DKK
2024-05-22 12:55:50
Danske Bank A/S
Sell
392
200,50
DKK
2024-05-22 13:38:59
Danske Bank A/S
Sell
397
200,50
DKK
2024-05-22 14:30:42
Danske Bank A/S
Sell
12
200,50
DKK
2024-05-22 14:34:21
Danske Bank A/S
Sell
129
200,50
DKK
2024-05-22 14:34:21
Danske Bank A/S
Sell
225
200,60
DKK
2024-05-22 15:02:24
Danske Bank A/S
Sell
34
200,70
DKK
2024-05-22 15:11:50
Danske Bank A/S
Sell
97
200,70
DKK
2024-05-22 15:11:50
Danske Bank A/S
Sell
396
200,60
DKK
2024-05-22 15:21:06
Danske Bank A/S
Sell
76
200,60
DKK
2024-05-22 15:31:23
Danske Bank A/S
Sell
209
200,60
DKK
2024-05-22 15:31:23
Danske Bank A/S
Sell
244
200,60
DKK
2024-05-22 15:49:52
Danske Bank A/S
Sell
268
200,60
DKK
2024-05-22 16:09:22
Danske Bank A/S
Sell
130
200,60
DKK
2024-05-22 16:09:22
Danske Bank A/S
Sell
414
200,50
DKK
2024-05-22 16:28:55
Danske Bank A/S
Sell
225
200,50
DKK
2024-05-22 16:33:20
Danske Bank A/S
Sell
35
200,50
DKK
2024-05-22 16:33:20
Danske Bank A/S
Sell
135
200,80
DKK
2024-05-22 16:36:33
Danske Bank A/S
Sell
283
200,80
DKK
2024-05-22 16:38:25
Danske Bank A/S
Sell
135
200,70
DKK
2024-05-22 16:41:02
Danske Bank A/S
Sell
140
200,70
DKK
2024-05-22 16:41:58
Danske Bank A/S
Sell
131
200,90
DKK
2024-05-22 16:45:02
Danske Bank A/S
Sell
138
201,00
DKK
2024-05-22 16:45:55
Danske Bank A/S
Sell
131
200,90
DKK
2024-05-22 16:47:02
Danske Bank A/S
Sell
132
200,90
DKK
2024-05-22 16:47:48
Danske Bank A/S
Sell
151
201,00
DKK
2024-05-22 16:48:56
Danske Bank A/S
Sell
1.436
201,00
DKK
2024-05-22 16:50:16
Danske Bank A/S
Sell
33
201,00
DKK
2024-05-22 16:50:16
Danske Bank A/S
Sell
2
201,00
DKK
2024-05-22 16:50:16
Danske Bank A/S
Sell
131
201,00
DKK
2024-05-22 16:50:16
Danske Bank A/S
Sell
134
200,80
DKK
2024-05-22 16:52:19
Danske Bank A/S
Sell
5
200,80
DKK
2024-05-22 16:52:19
Danske Bank A/S
Sell
111
200,70
DKK
2024-05-22 16:54:56
8346
EUCC
Danske Bank A/S
Sell
135
200,90
DKK
2024-05-22 16:48:22
135
TQEX
Danske Bank A/S
Sell
263
200,70
DKK
2024-05-22 16:12:43
Danske Bank A/S
Sell
108
201,00
DKK
2024-05-22 16:50:16
Danske Bank A/S
Sell
462
201,00
DKK
2024-05-22 16:50:16
Danske Bank A/S
Sell
12
201,00
DKK
2024-05-22 16:50:16
845
VFSI
Danske Bank A/S
Sell
130
200,60
DKK
2024-05-22 14:57:47
Danske Bank A/S
Sell
134
200,60
DKK
2024-05-22 15:00:24
Danske Bank A/S
Sell
111
200,60
DKK
2024-05-22 15:49:11
Danske Bank A/S
Sell
138
200,80
DKK
2024-05-22 16:50:34
513
XCSE
Danske Bank A/S
Sell
134
200,90
DKK
2024-05-22 11:49:23
Danske Bank A/S
Sell
50
200,90
DKK
2024-05-22 11:50:16
Danske Bank A/S
Sell
130
200,80
DKK
2024-05-22 12:04:53
Danske Bank A/S
Sell
130
200,70
DKK
2024-05-22 12:06:00
Danske Bank A/S
Sell
135
200,70
DKK
2024-05-22 12:12:23
Danske Bank A/S
Sell
23
200,80
DKK
2024-05-22 12:40:55
Danske Bank A/S
Sell
119
200,80
DKK
2024-05-22 12:40:55
Danske Bank A/S
Sell
263
200,50
DKK
2024-05-22 13:12:33
Danske Bank A/S
Sell
115
200,70
DKK
2024-05-22 13:23:33
Danske Bank A/S
Sell
259
200,50
DKK
2024-05-22 13:52:33
Danske Bank A/S
Sell
130
200,50
DKK
2024-05-22 13:52:33
Danske Bank A/S
Sell
259
200,60
DKK
2024-05-22 14:38:04
Danske Bank A/S
Sell
85
200,60
DKK
2024-05-22 14:42:24
Danske Bank A/S
Sell
55
200,60
DKK
2024-05-22 14:42:24
Danske Bank A/S
Sell
140
200,60
DKK
2024-05-22 14:42:24
Danske Bank A/S
Sell
142
200,60
DKK
2024-05-22 14:44:33
Danske Bank A/S
Sell
233
200,60
DKK
2024-05-22 15:02:24
Danske Bank A/S
Sell
193
200,60
DKK
2024-05-22 15:02:24
Danske Bank A/S
Sell
418
200,60
DKK
2024-05-22 15:08:33
Danske Bank A/S
Sell
135
200,80
DKK
2024-05-22 15:14:35
Danske Bank A/S
Sell
82
200,80
DKK
2024-05-22 15:14:35
Danske Bank A/S
Sell
105
200,60
DKK
2024-05-22 15:31:23
Danske Bank A/S
Sell
172
200,60
DKK
2024-05-22 15:31:23
Danske Bank A/S
Sell
259
200,60
DKK
2024-05-22 15:31:23
Danske Bank A/S
Sell
130
200,60
DKK
2024-05-22 15:31:23
Danske Bank A/S
Sell
99
200,60
DKK
2024-05-22 15:49:52
Danske Bank A/S
Sell
162
200,60
DKK
2024-05-22 15:49:52
Danske Bank A/S
Sell
25
200,60
DKK
2024-05-22 15:49:52
Danske Bank A/S
Sell
133
200,70
DKK
2024-05-22 15:51:55
Danske Bank A/S
Sell
133
200,70
DKK
2024-05-22 15:51:55
Danske Bank A/S
Sell
142
200,70
DKK
2024-05-22 15:54:34
Danske Bank A/S
Sell
275
200,70
DKK
2024-05-22 15:57:56
Danske Bank A/S
Sell
388
200,50
DKK
2024-05-22 16:06:13
Danske Bank A/S
Sell
139
200,70
DKK
2024-05-22 16:09:30
Danske Bank A/S
Sell
142
200,60
DKK
2024-05-22 16:13:59
Danske Bank A/S
Sell
82
200,50
DKK
2024-05-22 16:33:35
Danske Bank A/S
Sell
130
200,60
DKK
2024-05-22 16:34:13
Danske Bank A/S
Sell
134
200,80
DKK
2024-05-22 16:42:14
Danske Bank A/S
Sell
140
200,90
DKK
2024-05-22 16:47:26
Danske Bank A/S
Sell
895
201,00
DKK
2024-05-22 16:50:16
Danske Bank A/S
Sell
19
201,00
DKK
2024-05-22 16:50:16
Danske Bank A/S
Sell
1.016
201,00
DKK
2024-05-22 16:50:16
Danske Bank A/S
Sell
42
201,00
DKK
2024-05-22 16:50:16
Danske Bank A/S
Sell
133
200,80
DKK
2024-05-22 16:51:30
Danske Bank A/S
Sell
744
201,10
DKK
2024-05-22 16:59:32
Danske Bank A/S
Sell
10.954
201,10
DKK
2024-05-22 16:59:32
Danske Bank A/S
Sell
3.433
201,10
DKK
2024-05-22 16:59:32
Danske Bank A/S
Sell
3.372
201,10
DKK
2024-05-22 16:59:32
26628
Grand Total
37549
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Danske Bank A/S published this content on 23 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 May 2024 07:56:00 UTC.