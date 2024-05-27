Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial
responsibilities and persons closely associated with them
1.
Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a)
Name
APMH Invest A/S
2.
Reason for the notification
a)
Position/status
APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,
Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.
b)
Initial notification/Amend-
Initial notification
ment
3.
Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction
monitor
a)
Name
Danske Bank A/S
b)
LEI
MAES062Z21O4RZ2U7M96
4.
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of
transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a)
Description of the financial
Shares
instrument, type of
instrument
Identification code
DK0010274414
b)
Nature of the transaction
Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata
in connection with the announced share buy-back program in Danske
Bank A/S.
c)
Price(s) and volume(s)
Prices (average)
Volumes
DKK 200.63
39,325
d)
Aggregated information
-
Aggregated volume
- Total number of shares: 39,325
-
Price
- Total price: DKK 7,889,664.64
e)
Date of the transaction
2024-05-24
f)
Place of the transaction
Refer to attached appendix
MIC
SECURITY NAME
SIDE
QUANTITY
PRICE
CCY
TRADE TIME
AQEU
Danske Bank A/S
Sell
8
201,00
DKK
2024-05-24 10:16:24
Danske Bank A/S
Sell
38
201,00
DKK
2024-05-24 10:16:24
Danske Bank A/S
Sell
511
201,00
DKK
2024-05-24 10:16:24
Danske Bank A/S
Sell
34
200,30
DKK
2024-05-24 10:33:00
Danske Bank A/S
Sell
270
200,00
DKK
2024-05-24 11:34:23
861
CEUX
Danske Bank A/S
Sell
571
201,00
DKK
2024-05-24 10:16:24
Danske Bank A/S
Sell
1.167
201,00
DKK
2024-05-24 10:16:24
Danske Bank A/S
Sell
351
200,20
DKK
2024-05-24 11:52:52
Danske Bank A/S
Sell
150
200,20
DKK
2024-05-24 12:00:16
Danske Bank A/S
Sell
207
200,20
DKK
2024-05-24 12:22:27
Danske Bank A/S
Sell
197
200,20
DKK
2024-05-24 12:22:27
Danske Bank A/S
Sell
135
200,20
DKK
2024-05-24 12:22:27
Danske Bank A/S
Sell
138
200,20
DKK
2024-05-24 12:24:26
Danske Bank A/S
Sell
237
200,20
DKK
2024-05-24 13:03:43
Danske Bank A/S
Sell
11
200,20
DKK
2024-05-24 13:11:02
Danske Bank A/S
Sell
158
200,20
DKK
2024-05-24 13:16:19
Danske Bank A/S
Sell
485
199,75
DKK
2024-05-24 14:12:33
Danske Bank A/S
Sell
219
199,90
DKK
2024-05-24 14:17:02
Danske Bank A/S
Sell
20
199,90
DKK
2024-05-24 14:17:02
Danske Bank A/S
Sell
227
200,00
DKK
2024-05-24 14:38:27
Danske Bank A/S
Sell
38
200,00
DKK
2024-05-24 14:38:27
Danske Bank A/S
Sell
34
200,00
DKK
2024-05-24 14:38:27
Danske Bank A/S
Sell
266
200,00
DKK
2024-05-24 14:42:59
Danske Bank A/S
Sell
275
199,60
DKK
2024-05-24 14:44:11
Danske Bank A/S
Sell
129
200,00
DKK
2024-05-24 15:20:21
Danske Bank A/S
Sell
229
200,10
DKK
2024-05-24 15:35:59
Danske Bank A/S
Sell
35
200,20
DKK
2024-05-24 15:47:04
Danske Bank A/S
Sell
197
200,20
DKK
2024-05-24 15:47:04
Danske Bank A/S
Sell
386
200,50
DKK
2024-05-24 16:13:28
Danske Bank A/S
Sell
137
200,90
DKK
2024-05-24 16:18:02
Danske Bank A/S
Sell
160
201,10
DKK
2024-05-24 16:42:13
Danske Bank A/S
Sell
4
201,10
DKK
2024-05-24 16:42:13
Danske Bank A/S
Sell
60
201,00
DKK
2024-05-24 16:43:52
Danske Bank A/S
Sell
216
201,00
DKK
2024-05-24 16:43:52
Danske Bank A/S
Sell
1
201,10
DKK
2024-05-24 16:43:52
Danske Bank A/S
Sell
27
201,10
DKK
2024-05-24 16:43:52
Danske Bank A/S
Sell
5
201,10
DKK
2024-05-24 16:43:52
Danske Bank A/S
Sell
137
201,20
DKK
2024-05-24 16:44:08
Danske Bank A/S
Sell
130
201,00
DKK
2024-05-24 16:48:23
Danske Bank A/S
Sell
9
201,00
DKK
2024-05-24 16:48:23
Danske Bank A/S
Sell
1
201,00
DKK
2024-05-24 16:48:23
Danske Bank A/S
Sell
140
201,20
DKK
2024-05-24 16:51:20
Danske Bank A/S
Sell
136
201,00
DKK
2024-05-24 16:54:30
7025
TQEX
Danske Bank A/S
Sell
633
201,00
DKK
2024-05-24 10:16:24
Danske Bank A/S
Sell
19
201,00
DKK
2024-05-24 16:45:05
Danske Bank A/S
Sell
129
200,90
DKK
2024-05-24 16:47:06
781
VFSI
Danske Bank A/S
Sell
139
201,00
DKK
2024-05-24 16:45:02
Danske Bank A/S
Sell
141
200,90
DKK
2024-05-24 16:45:29
Danske Bank A/S
Sell
139
200,90
DKK
2024-05-24 16:46:08
Danske Bank A/S
Sell
132
200,90
DKK
2024-05-24 16:47:36
Danske Bank A/S
Sell
140
200,90
DKK
2024-05-24 16:47:55
Danske Bank A/S
Sell
139
201,10
DKK
2024-05-24 16:50:59
830
XCSE
Danske Bank A/S
Sell
2.072
201,00
DKK
2024-05-24 10:16:24
Danske Bank A/S
Sell
136
200,90
DKK
2024-05-24 10:18:32
Danske Bank A/S
Sell
131
200,80
DKK
2024-05-24 10:25:14
Danske Bank A/S
Sell
130
200,80
DKK
2024-05-24 10:25:14
Danske Bank A/S
Sell
260
200,80
DKK
2024-05-24 10:26:33
Danske Bank A/S
Sell
129
200,30
DKK
2024-05-24 10:33:00
Danske Bank A/S
Sell
273
200,20
DKK
2024-05-24 10:34:21
Danske Bank A/S
Sell
136
200,20
DKK
2024-05-24 10:34:21
Danske Bank A/S
Sell
138
200,10
DKK
2024-05-24 10:35:12
Danske Bank A/S
Sell
137
200,20
DKK
2024-05-24 10:35:14
Danske Bank A/S
Sell
139
200,30
DKK
2024-05-24 10:38:22
Danske Bank A/S
Sell
281
200,20
DKK
2024-05-24 10:44:08
Danske Bank A/S
Sell
130
200,30
DKK
2024-05-24 10:45:18
Danske Bank A/S
Sell
260
200,40
DKK
2024-05-24 10:51:45
Danske Bank A/S
Sell
135
200,50
DKK
2024-05-24 10:55:32
Danske Bank A/S
Sell
138
200,50
DKK
2024-05-24 11:01:57
Danske Bank A/S
Sell
92
200,50
DKK
2024-05-24 11:01:57
Danske Bank A/S
Sell
129
200,50
DKK
2024-05-24 11:03:20
Danske Bank A/S
Sell
420
200,20
DKK
2024-05-24 11:15:02
Danske Bank A/S
Sell
411
200,00
DKK
2024-05-24 11:26:37
Danske Bank A/S
Sell
140
200,10
DKK
2024-05-24 11:34:52
Danske Bank A/S
Sell
148
200,20
DKK
2024-05-24 11:45:21
Danske Bank A/S
Sell
179
200,20
DKK
2024-05-24 11:45:27
Danske Bank A/S
Sell
176
200,20
DKK
2024-05-24 11:52:52
Danske Bank A/S
Sell
386
200,20
DKK
2024-05-24 12:08:05
Danske Bank A/S
Sell
76
200,10
DKK
2024-05-24 12:33:49
Danske Bank A/S
Sell
187
200,10
DKK
2024-05-24 12:33:49
Danske Bank A/S
Sell
200
200,20
DKK
2024-05-24 12:41:30
Danske Bank A/S
Sell
132
200,30
DKK
2024-05-24 12:45:49
Danske Bank A/S
Sell
164
200,40
DKK
2024-05-24 12:57:00
Danske Bank A/S
Sell
216
200,20
DKK
2024-05-24 13:03:43
Danske Bank A/S
Sell
72
200,20
DKK
2024-05-24 13:03:43
Danske Bank A/S
Sell
219
200,20
DKK
2024-05-24 13:19:04
Danske Bank A/S
Sell
194
200,20
DKK
2024-05-24 13:19:04
Danske Bank A/S
Sell
560
200,40
DKK
2024-05-24 13:33:23
Danske Bank A/S
Sell
386
200,30
DKK
2024-05-24 14:05:40
Danske Bank A/S
Sell
129
200,30
DKK
2024-05-24 14:05:40
Danske Bank A/S
Sell
129
200,30
DKK
2024-05-24 14:05:40
Danske Bank A/S
Sell
137
199,75
DKK
2024-05-24 14:12:33
Danske Bank A/S
Sell
206
199,75
DKK
2024-05-24 14:12:33
Danske Bank A/S
Sell
267
199,90
DKK
2024-05-24 14:17:02
Danske Bank A/S
Sell
32
199,90
DKK
2024-05-24 14:17:02
Danske Bank A/S
Sell
398
200,00
DKK
2024-05-24 14:38:27
Danske Bank A/S
Sell
499
199,60
DKK
2024-05-24 14:44:11
Danske Bank A/S
Sell
129
199,70
DKK
2024-05-24 14:46:41
Danske Bank A/S
Sell
129
199,90
DKK
2024-05-24 14:50:20
Danske Bank A/S
Sell
20
199,85
DKK
2024-05-24 14:55:12
Danske Bank A/S
Sell
39
199,85
DKK
2024-05-24 14:55:12
Danske Bank A/S
Sell
78
199,85
DKK
2024-05-24 14:55:12
Danske Bank A/S
Sell
266
199,90
DKK
2024-05-24 15:02:12
Danske Bank A/S
Sell
135
200,00
DKK
2024-05-24 15:03:50
Danske Bank A/S
Sell
131
200,00
DKK
2024-05-24 15:06:14
Danske Bank A/S
Sell
138
200,00
DKK
2024-05-24 15:14:40
Danske Bank A/S
Sell
281
200,00
DKK
2024-05-24 15:26:19
Danske Bank A/S
Sell
269
200,00
DKK
2024-05-24 15:28:54
Danske Bank A/S
Sell
265
200,00
DKK
2024-05-24 15:33:21
Danske Bank A/S
Sell
285
200,10
DKK
2024-05-24 15:35:59
Danske Bank A/S
Sell
55
200,20
DKK
2024-05-24 15:47:04
Danske Bank A/S
Sell
136
200,20
DKK
2024-05-24 15:47:04
Danske Bank A/S
Sell
80
200,20
DKK
2024-05-24 15:47:04
Danske Bank A/S
Sell
260
200,30
DKK
2024-05-24 15:54:05
Danske Bank A/S
Sell
275
200,30
DKK
2024-05-24 16:01:56
Danske Bank A/S
Sell
138
200,30
DKK
2024-05-24 16:01:56
Danske Bank A/S
Sell
264
200,40
DKK
2024-05-24 16:02:59
Danske Bank A/S
Sell
520
200,30
DKK
2024-05-24 16:07:46
Danske Bank A/S
Sell
310
200,60
DKK
2024-05-24 16:14:27
Danske Bank A/S
Sell
375
200,70
DKK
2024-05-24 16:15:28
Danske Bank A/S
Sell
41
200,70
DKK
2024-05-24 16:15:28
Danske Bank A/S
Sell
130
200,90
DKK
2024-05-24 16:21:28
Danske Bank A/S
Sell
415
201,00
DKK
2024-05-24 16:25:02
Danske Bank A/S
Sell
38
201,00
DKK
2024-05-24 16:27:26
Danske Bank A/S
Sell
4
201,00
DKK
2024-05-24 16:29:00
Danske Bank A/S
Sell
260
201,00
DKK
2024-05-24 16:30:53
Danske Bank A/S
Sell
397
201,20
DKK
2024-05-24 16:33:46
Danske Bank A/S
Sell
132
201,00
DKK
2024-05-24 16:44:44
Danske Bank A/S
Sell
129
201,10
DKK
2024-05-24 16:48:33
Danske Bank A/S
Sell
136
201,00
DKK
2024-05-24 16:54:30
Danske Bank A/S
Sell
8.716
201,00
DKK
2024-05-24 16:59:35
Danske Bank A/S
Sell
3.943
201,00
DKK
2024-05-24 16:59:35
29828
Grand Total
39325
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Danske Bank A/S published this content on 27 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 May 2024 09:16:08 UTC.