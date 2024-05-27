Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial

responsibilities and persons closely associated with them

1.

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

APMH Invest A/S

2.

Reason for the notification

a)

Position/status

APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,

Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.

b)

Initial notification/Amend-

Initial notification

ment

3.

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction

monitor

a)

Name

Danske Bank A/S

b)

LEI

MAES062Z21O4RZ2U7M96

4.

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of

transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial

Shares

instrument, type of

instrument

Identification code

DK0010274414

b)

Nature of the transaction

Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata

in connection with the announced share buy-back program in Danske

Bank A/S.

c)

Price(s) and volume(s)

Prices (average)

Volumes

DKK 200.63

39,325

d)

Aggregated information

-

Aggregated volume

- Total number of shares: 39,325

-

Price

- Total price: DKK 7,889,664.64

e)

Date of the transaction

2024-05-24

f)

Place of the transaction

Refer to attached appendix

MIC

SECURITY NAME

SIDE

QUANTITY

PRICE

CCY

TRADE TIME

AQEU

Danske Bank A/S

Sell

8

201,00

DKK

2024-05-24 10:16:24

Danske Bank A/S

Sell

38

201,00

DKK

2024-05-24 10:16:24

Danske Bank A/S

Sell

511

201,00

DKK

2024-05-24 10:16:24

Danske Bank A/S

Sell

34

200,30

DKK

2024-05-24 10:33:00

Danske Bank A/S

Sell

270

200,00

DKK

2024-05-24 11:34:23

861

CEUX

Danske Bank A/S

Sell

571

201,00

DKK

2024-05-24 10:16:24

Danske Bank A/S

Sell

1.167

201,00

DKK

2024-05-24 10:16:24

Danske Bank A/S

Sell

351

200,20

DKK

2024-05-24 11:52:52

Danske Bank A/S

Sell

150

200,20

DKK

2024-05-24 12:00:16

Danske Bank A/S

Sell

207

200,20

DKK

2024-05-24 12:22:27

Danske Bank A/S

Sell

197

200,20

DKK

2024-05-24 12:22:27

Danske Bank A/S

Sell

135

200,20

DKK

2024-05-24 12:22:27

Danske Bank A/S

Sell

138

200,20

DKK

2024-05-24 12:24:26

Danske Bank A/S

Sell

237

200,20

DKK

2024-05-24 13:03:43

Danske Bank A/S

Sell

11

200,20

DKK

2024-05-24 13:11:02

Danske Bank A/S

Sell

158

200,20

DKK

2024-05-24 13:16:19

Danske Bank A/S

Sell

485

199,75

DKK

2024-05-24 14:12:33

Danske Bank A/S

Sell

219

199,90

DKK

2024-05-24 14:17:02

Danske Bank A/S

Sell

20

199,90

DKK

2024-05-24 14:17:02

Danske Bank A/S

Sell

227

200,00

DKK

2024-05-24 14:38:27

Danske Bank A/S

Sell

38

200,00

DKK

2024-05-24 14:38:27

Danske Bank A/S

Sell

34

200,00

DKK

2024-05-24 14:38:27

Danske Bank A/S

Sell

266

200,00

DKK

2024-05-24 14:42:59

Danske Bank A/S

Sell

275

199,60

DKK

2024-05-24 14:44:11

Danske Bank A/S

Sell

129

200,00

DKK

2024-05-24 15:20:21

Danske Bank A/S

Sell

229

200,10

DKK

2024-05-24 15:35:59

Danske Bank A/S

Sell

35

200,20

DKK

2024-05-24 15:47:04

Danske Bank A/S

Sell

197

200,20

DKK

2024-05-24 15:47:04

Danske Bank A/S

Sell

386

200,50

DKK

2024-05-24 16:13:28

Danske Bank A/S

Sell

137

200,90

DKK

2024-05-24 16:18:02

Danske Bank A/S

Sell

160

201,10

DKK

2024-05-24 16:42:13

Danske Bank A/S

Sell

4

201,10

DKK

2024-05-24 16:42:13

Danske Bank A/S

Sell

60

201,00

DKK

2024-05-24 16:43:52

Danske Bank A/S

Sell

216

201,00

DKK

2024-05-24 16:43:52

Danske Bank A/S

Sell

1

201,10

DKK

2024-05-24 16:43:52

Danske Bank A/S

Sell

27

201,10

DKK

2024-05-24 16:43:52

Danske Bank A/S

Sell

5

201,10

DKK

2024-05-24 16:43:52

Danske Bank A/S

Sell

137

201,20

DKK

2024-05-24 16:44:08

Danske Bank A/S

Sell

130

201,00

DKK

2024-05-24 16:48:23

Danske Bank A/S

Sell

9

201,00

DKK

2024-05-24 16:48:23

Danske Bank A/S

Sell

1

201,00

DKK

2024-05-24 16:48:23

Danske Bank A/S

Sell

140

201,20

DKK

2024-05-24 16:51:20

Danske Bank A/S

Sell

136

201,00

DKK

2024-05-24 16:54:30

7025

TQEX

Danske Bank A/S

Sell

633

201,00

DKK

2024-05-24 10:16:24

Danske Bank A/S

Sell

19

201,00

DKK

2024-05-24 16:45:05

Danske Bank A/S

Sell

129

200,90

DKK

2024-05-24 16:47:06

781

VFSI

Danske Bank A/S

Sell

139

201,00

DKK

2024-05-24 16:45:02

Danske Bank A/S

Sell

141

200,90

DKK

2024-05-24 16:45:29

Danske Bank A/S

Sell

139

200,90

DKK

2024-05-24 16:46:08

Danske Bank A/S

Sell

132

200,90

DKK

2024-05-24 16:47:36

Danske Bank A/S

Sell

140

200,90

DKK

2024-05-24 16:47:55

Danske Bank A/S

Sell

139

201,10

DKK

2024-05-24 16:50:59

830

XCSE

Danske Bank A/S

Sell

2.072

201,00

DKK

2024-05-24 10:16:24

Danske Bank A/S

Sell

136

200,90

DKK

2024-05-24 10:18:32

Danske Bank A/S

Sell

131

200,80

DKK

2024-05-24 10:25:14

Danske Bank A/S

Sell

130

200,80

DKK

2024-05-24 10:25:14

Danske Bank A/S

Sell

260

200,80

DKK

2024-05-24 10:26:33

Danske Bank A/S

Sell

129

200,30

DKK

2024-05-24 10:33:00

Danske Bank A/S

Sell

273

200,20

DKK

2024-05-24 10:34:21

Danske Bank A/S

Sell

136

200,20

DKK

2024-05-24 10:34:21

Danske Bank A/S

Sell

138

200,10

DKK

2024-05-24 10:35:12

Danske Bank A/S

Sell

137

200,20

DKK

2024-05-24 10:35:14

Danske Bank A/S

Sell

139

200,30

DKK

2024-05-24 10:38:22

Danske Bank A/S

Sell

281

200,20

DKK

2024-05-24 10:44:08

Danske Bank A/S

Sell

130

200,30

DKK

2024-05-24 10:45:18

Danske Bank A/S

Sell

260

200,40

DKK

2024-05-24 10:51:45

Danske Bank A/S

Sell

135

200,50

DKK

2024-05-24 10:55:32

Danske Bank A/S

Sell

138

200,50

DKK

2024-05-24 11:01:57

Danske Bank A/S

Sell

92

200,50

DKK

2024-05-24 11:01:57

Danske Bank A/S

Sell

129

200,50

DKK

2024-05-24 11:03:20

Danske Bank A/S

Sell

420

200,20

DKK

2024-05-24 11:15:02

Danske Bank A/S

Sell

411

200,00

DKK

2024-05-24 11:26:37

Danske Bank A/S

Sell

140

200,10

DKK

2024-05-24 11:34:52

Danske Bank A/S

Sell

148

200,20

DKK

2024-05-24 11:45:21

Danske Bank A/S

Sell

179

200,20

DKK

2024-05-24 11:45:27

Danske Bank A/S

Sell

176

200,20

DKK

2024-05-24 11:52:52

Danske Bank A/S

Sell

386

200,20

DKK

2024-05-24 12:08:05

Danske Bank A/S

Sell

76

200,10

DKK

2024-05-24 12:33:49

Danske Bank A/S

Sell

187

200,10

DKK

2024-05-24 12:33:49

Danske Bank A/S

Sell

200

200,20

DKK

2024-05-24 12:41:30

Danske Bank A/S

Sell

132

200,30

DKK

2024-05-24 12:45:49

Danske Bank A/S

Sell

164

200,40

DKK

2024-05-24 12:57:00

Danske Bank A/S

Sell

216

200,20

DKK

2024-05-24 13:03:43

Danske Bank A/S

Sell

72

200,20

DKK

2024-05-24 13:03:43

Danske Bank A/S

Sell

219

200,20

DKK

2024-05-24 13:19:04

Danske Bank A/S

Sell

194

200,20

DKK

2024-05-24 13:19:04

Danske Bank A/S

Sell

560

200,40

DKK

2024-05-24 13:33:23

Danske Bank A/S

Sell

386

200,30

DKK

2024-05-24 14:05:40

Danske Bank A/S

Sell

129

200,30

DKK

2024-05-24 14:05:40

Danske Bank A/S

Sell

129

200,30

DKK

2024-05-24 14:05:40

Danske Bank A/S

Sell

137

199,75

DKK

2024-05-24 14:12:33

Danske Bank A/S

Sell

206

199,75

DKK

2024-05-24 14:12:33

Danske Bank A/S

Sell

267

199,90

DKK

2024-05-24 14:17:02

Danske Bank A/S

Sell

32

199,90

DKK

2024-05-24 14:17:02

Danske Bank A/S

Sell

398

200,00

DKK

2024-05-24 14:38:27

Danske Bank A/S

Sell

499

199,60

DKK

2024-05-24 14:44:11

Danske Bank A/S

Sell

129

199,70

DKK

2024-05-24 14:46:41

Danske Bank A/S

Sell

129

199,90

DKK

2024-05-24 14:50:20

Danske Bank A/S

Sell

20

199,85

DKK

2024-05-24 14:55:12

Danske Bank A/S

Sell

39

199,85

DKK

2024-05-24 14:55:12

Danske Bank A/S

Sell

78

199,85

DKK

2024-05-24 14:55:12

Danske Bank A/S

Sell

266

199,90

DKK

2024-05-24 15:02:12

Danske Bank A/S

Sell

135

200,00

DKK

2024-05-24 15:03:50

Danske Bank A/S

Sell

131

200,00

DKK

2024-05-24 15:06:14

Danske Bank A/S

Sell

138

200,00

DKK

2024-05-24 15:14:40

Danske Bank A/S

Sell

281

200,00

DKK

2024-05-24 15:26:19

Danske Bank A/S

Sell

269

200,00

DKK

2024-05-24 15:28:54

Danske Bank A/S

Sell

265

200,00

DKK

2024-05-24 15:33:21

Danske Bank A/S

Sell

285

200,10

DKK

2024-05-24 15:35:59

Danske Bank A/S

Sell

55

200,20

DKK

2024-05-24 15:47:04

Danske Bank A/S

Sell

136

200,20

DKK

2024-05-24 15:47:04

Danske Bank A/S

Sell

80

200,20

DKK

2024-05-24 15:47:04

Danske Bank A/S

Sell

260

200,30

DKK

2024-05-24 15:54:05

Danske Bank A/S

Sell

275

200,30

DKK

2024-05-24 16:01:56

Danske Bank A/S

Sell

138

200,30

DKK

2024-05-24 16:01:56

Danske Bank A/S

Sell

264

200,40

DKK

2024-05-24 16:02:59

Danske Bank A/S

Sell

520

200,30

DKK

2024-05-24 16:07:46

Danske Bank A/S

Sell

310

200,60

DKK

2024-05-24 16:14:27

Danske Bank A/S

Sell

375

200,70

DKK

2024-05-24 16:15:28

Danske Bank A/S

Sell

41

200,70

DKK

2024-05-24 16:15:28

Danske Bank A/S

Sell

130

200,90

DKK

2024-05-24 16:21:28

Danske Bank A/S

Sell

415

201,00

DKK

2024-05-24 16:25:02

Danske Bank A/S

Sell

38

201,00

DKK

2024-05-24 16:27:26

Danske Bank A/S

Sell

4

201,00

DKK

2024-05-24 16:29:00

Danske Bank A/S

Sell

260

201,00

DKK

2024-05-24 16:30:53

Danske Bank A/S

Sell

397

201,20

DKK

2024-05-24 16:33:46

Danske Bank A/S

Sell

132

201,00

DKK

2024-05-24 16:44:44

Danske Bank A/S

Sell

129

201,10

DKK

2024-05-24 16:48:33

Danske Bank A/S

Sell

136

201,00

DKK

2024-05-24 16:54:30

Danske Bank A/S

Sell

8.716

201,00

DKK

2024-05-24 16:59:35

Danske Bank A/S

Sell

3.943

201,00

DKK

2024-05-24 16:59:35

29828

Grand Total

39325

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Danske Bank A/S published this content on 27 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 May 2024 09:16:08 UTC.