Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial
responsibilities and persons closely associated with them
1.
Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a)
Name
APMH Invest A/S
2.
Reason for the notification
a)
Position/status
APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,
Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.
b)
Initial notification/Amend-
Initial notification
ment
3.
Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction
monitor
a)
Name
Danske Bank A/S
b)
LEI
MAES062Z21O4RZ2U7M96
4.
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of
transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a)
Description of the financial
Shares
instrument, type of
instrument
Identification code
DK0010274414
b)
Nature of the transaction
Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata
in connection with the announced share buy-back program in Danske
Bank A/S.
c)
Price(s) and volume(s)
Prices (average)
Volumes
DKK 202.61
50,930
d)
Aggregated information
-
Aggregated volume
- Total number of shares: 50,930
-
Price
- Total price: DKK 10,319,064.81
e)
Date of the transaction
2024-05-28
f)
Place of the transaction
Refer to attached appendix
MIC
SECURITY NAME
SIDE
QUANTITY
PRICE
CCY
TRADE TIME
AQEU
Danske Bank A/S
Sell
579
202,00
DKK
2024-05-28 11:43:35
Danske Bank A/S
Sell
124
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
703
BEUP
Danske Bank A/S
Sell
127
201,80
DKK
2024-05-28 14:53:29
Danske Bank A/S
Sell
44
201,85
DKK
2024-05-28 15:03:31
Danske Bank A/S
Sell
442
202,85
DKK
2024-05-28 16:53:25
613
CEUD
Danske Bank A/S
Sell
28
201,95
DKK
2024-05-28 16:09:31
Danske Bank A/S
Sell
65
201,95
DKK
2024-05-28 16:09:32
93
CEUX
Danske Bank A/S
Sell
1.723
202,00
DKK
2024-05-28 11:43:35
Danske Bank A/S
Sell
135
201,70
DKK
2024-05-28 14:28:48
Danske Bank A/S
Sell
136
201,80
DKK
2024-05-28 14:45:57
Danske Bank A/S
Sell
130
201,90
DKK
2024-05-28 14:47:55
Danske Bank A/S
Sell
135
201,80
DKK
2024-05-28 15:10:23
Danske Bank A/S
Sell
136
201,70
DKK
2024-05-28 15:16:02
Danske Bank A/S
Sell
130
201,70
DKK
2024-05-28 15:35:20
Danske Bank A/S
Sell
130
201,70
DKK
2024-05-28 15:35:20
Danske Bank A/S
Sell
100
201,70
DKK
2024-05-28 15:35:51
Danske Bank A/S
Sell
133
201,90
DKK
2024-05-28 15:45:09
Danske Bank A/S
Sell
129
201,90
DKK
2024-05-28 16:10:46
Danske Bank A/S
Sell
173
201,90
DKK
2024-05-28 16:16:27
Danske Bank A/S
Sell
130
201,70
DKK
2024-05-28 16:31:14
Danske Bank A/S
Sell
130
201,70
DKK
2024-05-28 16:31:14
Danske Bank A/S
Sell
138
201,90
DKK
2024-05-28 16:33:31
Danske Bank A/S
Sell
129
201,90
DKK
2024-05-28 16:35:29
Danske Bank A/S
Sell
133
202,00
DKK
2024-05-28 16:38:53
Danske Bank A/S
Sell
605
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
259
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
44
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
161
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
111
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
5030
GSEI
Danske Bank A/S
Sell
427
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
2
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
17
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
124
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
40
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
110
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
107
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
827
SGMV
Danske Bank A/S
Sell
485
202,85
DKK
2024-05-28 16:53:25
485
TQEX
Danske Bank A/S
Sell
441
202,00
DKK
2024-05-28 11:43:35
Danske Bank A/S
Sell
189
202,00
DKK
2024-05-28 11:43:35
Danske Bank A/S
Sell
76
201,70
DKK
2024-05-28 14:28:48
Danske Bank A/S
Sell
18
201,70
DKK
2024-05-28 14:28:48
Danske Bank A/S
Sell
41
201,70
DKK
2024-05-28 14:28:48
Danske Bank A/S
Sell
76
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
19
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
860
VFSI
Danske Bank A/S
Sell
135
201,80
DKK
2024-05-28 15:03:01
Danske Bank A/S
Sell
136
201,80
DKK
2024-05-28 15:08:51
Danske Bank A/S
Sell
132
201,70
DKK
2024-05-28 16:02:53
403
XCSE
Danske Bank A/S
Sell
2.068
202,00
DKK
2024-05-28 11:43:35
Danske Bank A/S
Sell
136
201,80
DKK
2024-05-28 15:10:23
Danske Bank A/S
Sell
266
201,70
DKK
2024-05-28 15:30:40
Danske Bank A/S
Sell
257
201,70
DKK
2024-05-28 15:32:57
Danske Bank A/S
Sell
12
201,70
DKK
2024-05-28 15:32:57
Danske Bank A/S
Sell
126
201,80
DKK
2024-05-28 15:41:13
Danske Bank A/S
Sell
132
201,70
DKK
2024-05-28 15:42:40
Danske Bank A/S
Sell
257
201,80
DKK
2024-05-28 15:52:13
Danske Bank A/S
Sell
135
201,90
DKK
2024-05-28 15:53:00
Danske Bank A/S
Sell
34
201,80
DKK
2024-05-28 16:03:11
Danske Bank A/S
Sell
232
201,80
DKK
2024-05-28 16:03:11
Danske Bank A/S
Sell
5
201,80
DKK
2024-05-28 16:03:11
Danske Bank A/S
Sell
131
201,90
DKK
2024-05-28 16:03:50
Danske Bank A/S
Sell
140
202,00
DKK
2024-05-28 16:12:51
Danske Bank A/S
Sell
131
201,90
DKK
2024-05-28 16:18:11
Danske Bank A/S
Sell
138
202,00
DKK
2024-05-28 16:21:44
Danske Bank A/S
Sell
130
202,00
DKK
2024-05-28 16:21:44
Danske Bank A/S
Sell
129
201,90
DKK
2024-05-28 16:35:29
Danske Bank A/S
Sell
133
202,10
DKK
2024-05-28 16:40:14
Danske Bank A/S
Sell
132
202,10
DKK
2024-05-28 16:41:02
Danske Bank A/S
Sell
131
202,20
DKK
2024-05-28 16:42:11
Danske Bank A/S
Sell
129
202,40
DKK
2024-05-28 16:43:37
Danske Bank A/S
Sell
134
202,50
DKK
2024-05-28 16:43:38
Danske Bank A/S
Sell
134
202,70
DKK
2024-05-28 16:46:11
Danske Bank A/S
Sell
132
202,80
DKK
2024-05-28 16:49:24
Danske Bank A/S
Sell
137
202,90
DKK
2024-05-28 16:50:43
Danske Bank A/S
Sell
139
202,90
DKK
2024-05-28 16:52:11
Danske Bank A/S
Sell
198
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
275
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
1.136
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
175
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
236
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
88
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
430
202,80
DKK
2024-05-28 16:53:25
Danske Bank A/S
Sell
33.718
202,80
DKK
2024-05-28 16:59:33
41916
Grand Total
50930
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