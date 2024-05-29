Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial

responsibilities and persons closely associated with them

1.

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

APMH Invest A/S

2.

Reason for the notification

a)

Position/status

APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,

Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.

b)

Initial notification/Amend-

Initial notification

ment

3.

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction

monitor

a)

Name

Danske Bank A/S

b)

LEI

MAES062Z21O4RZ2U7M96

4.

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of

transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial

Shares

instrument, type of

instrument

Identification code

DK0010274414

b)

Nature of the transaction

Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata

in connection with the announced share buy-back program in Danske

Bank A/S.

c)

Price(s) and volume(s)

Prices (average)

Volumes

DKK 202.61

50,930

d)

Aggregated information

-

Aggregated volume

- Total number of shares: 50,930

-

Price

- Total price: DKK 10,319,064.81

e)

Date of the transaction

2024-05-28

f)

Place of the transaction

Refer to attached appendix

MIC

SECURITY NAME

SIDE

QUANTITY

PRICE

CCY

TRADE TIME

AQEU

Danske Bank A/S

Sell

579

202,00

DKK

2024-05-28 11:43:35

Danske Bank A/S

Sell

124

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

703

BEUP

Danske Bank A/S

Sell

127

201,80

DKK

2024-05-28 14:53:29

Danske Bank A/S

Sell

44

201,85

DKK

2024-05-28 15:03:31

Danske Bank A/S

Sell

442

202,85

DKK

2024-05-28 16:53:25

613

CEUD

Danske Bank A/S

Sell

28

201,95

DKK

2024-05-28 16:09:31

Danske Bank A/S

Sell

65

201,95

DKK

2024-05-28 16:09:32

93

CEUX

Danske Bank A/S

Sell

1.723

202,00

DKK

2024-05-28 11:43:35

Danske Bank A/S

Sell

135

201,70

DKK

2024-05-28 14:28:48

Danske Bank A/S

Sell

136

201,80

DKK

2024-05-28 14:45:57

Danske Bank A/S

Sell

130

201,90

DKK

2024-05-28 14:47:55

Danske Bank A/S

Sell

135

201,80

DKK

2024-05-28 15:10:23

Danske Bank A/S

Sell

136

201,70

DKK

2024-05-28 15:16:02

Danske Bank A/S

Sell

130

201,70

DKK

2024-05-28 15:35:20

Danske Bank A/S

Sell

130

201,70

DKK

2024-05-28 15:35:20

Danske Bank A/S

Sell

100

201,70

DKK

2024-05-28 15:35:51

Danske Bank A/S

Sell

133

201,90

DKK

2024-05-28 15:45:09

Danske Bank A/S

Sell

129

201,90

DKK

2024-05-28 16:10:46

Danske Bank A/S

Sell

173

201,90

DKK

2024-05-28 16:16:27

Danske Bank A/S

Sell

130

201,70

DKK

2024-05-28 16:31:14

Danske Bank A/S

Sell

130

201,70

DKK

2024-05-28 16:31:14

Danske Bank A/S

Sell

138

201,90

DKK

2024-05-28 16:33:31

Danske Bank A/S

Sell

129

201,90

DKK

2024-05-28 16:35:29

Danske Bank A/S

Sell

133

202,00

DKK

2024-05-28 16:38:53

Danske Bank A/S

Sell

605

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

259

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

44

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

161

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

111

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

5030

GSEI

Danske Bank A/S

Sell

427

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

2

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

17

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

124

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

40

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

110

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

107

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

827

SGMV

Danske Bank A/S

Sell

485

202,85

DKK

2024-05-28 16:53:25

485

TQEX

Danske Bank A/S

Sell

441

202,00

DKK

2024-05-28 11:43:35

Danske Bank A/S

Sell

189

202,00

DKK

2024-05-28 11:43:35

Danske Bank A/S

Sell

76

201,70

DKK

2024-05-28 14:28:48

Danske Bank A/S

Sell

18

201,70

DKK

2024-05-28 14:28:48

Danske Bank A/S

Sell

41

201,70

DKK

2024-05-28 14:28:48

Danske Bank A/S

Sell

76

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

19

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

860

VFSI

Danske Bank A/S

Sell

135

201,80

DKK

2024-05-28 15:03:01

Danske Bank A/S

Sell

136

201,80

DKK

2024-05-28 15:08:51

Danske Bank A/S

Sell

132

201,70

DKK

2024-05-28 16:02:53

403

XCSE

Danske Bank A/S

Sell

2.068

202,00

DKK

2024-05-28 11:43:35

Danske Bank A/S

Sell

136

201,80

DKK

2024-05-28 15:10:23

Danske Bank A/S

Sell

266

201,70

DKK

2024-05-28 15:30:40

Danske Bank A/S

Sell

257

201,70

DKK

2024-05-28 15:32:57

Danske Bank A/S

Sell

12

201,70

DKK

2024-05-28 15:32:57

Danske Bank A/S

Sell

126

201,80

DKK

2024-05-28 15:41:13

Danske Bank A/S

Sell

132

201,70

DKK

2024-05-28 15:42:40

Danske Bank A/S

Sell

257

201,80

DKK

2024-05-28 15:52:13

Danske Bank A/S

Sell

135

201,90

DKK

2024-05-28 15:53:00

Danske Bank A/S

Sell

34

201,80

DKK

2024-05-28 16:03:11

Danske Bank A/S

Sell

232

201,80

DKK

2024-05-28 16:03:11

Danske Bank A/S

Sell

5

201,80

DKK

2024-05-28 16:03:11

Danske Bank A/S

Sell

131

201,90

DKK

2024-05-28 16:03:50

Danske Bank A/S

Sell

140

202,00

DKK

2024-05-28 16:12:51

Danske Bank A/S

Sell

131

201,90

DKK

2024-05-28 16:18:11

Danske Bank A/S

Sell

138

202,00

DKK

2024-05-28 16:21:44

Danske Bank A/S

Sell

130

202,00

DKK

2024-05-28 16:21:44

Danske Bank A/S

Sell

129

201,90

DKK

2024-05-28 16:35:29

Danske Bank A/S

Sell

133

202,10

DKK

2024-05-28 16:40:14

Danske Bank A/S

Sell

132

202,10

DKK

2024-05-28 16:41:02

Danske Bank A/S

Sell

131

202,20

DKK

2024-05-28 16:42:11

Danske Bank A/S

Sell

129

202,40

DKK

2024-05-28 16:43:37

Danske Bank A/S

Sell

134

202,50

DKK

2024-05-28 16:43:38

Danske Bank A/S

Sell

134

202,70

DKK

2024-05-28 16:46:11

Danske Bank A/S

Sell

132

202,80

DKK

2024-05-28 16:49:24

Danske Bank A/S

Sell

137

202,90

DKK

2024-05-28 16:50:43

Danske Bank A/S

Sell

139

202,90

DKK

2024-05-28 16:52:11

Danske Bank A/S

Sell

198

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

275

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

1.136

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

175

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

236

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

88

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

430

202,80

DKK

2024-05-28 16:53:25

Danske Bank A/S

Sell

33.718

202,80

DKK

2024-05-28 16:59:33

41916

Grand Total

50930

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Danske Bank A/S published this content on 29 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 May 2024 14:35:00 UTC.