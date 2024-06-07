Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial
responsibilities and persons closely associated with them
1.
Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a)
Name
APMH Invest A/S
2.
Reason for the notification
a)
Position/status
APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,
Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.
b)
Initial notification/Amend-
Initial notification
ment
3.
Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction
monitor
a)
Name
Danske Bank A/S
b)
LEI
MAES062Z21O4RZ2U7M96
4.
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of
transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a)
Description of the financial
Shares
instrument, type of
instrument
Identification code
DK0010274414
b)
Nature of the transaction
Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata
in connection with the announced share buy-back program in Danske
Bank A/S.
c)
Price(s) and volume(s)
Prices (average)
Volumes
DKK 207.96
53,116
d)
Aggregated information
-
Aggregated volume
- Total number of shares: 53,116
-
Price
- Total price: DKK 11,046,157.40
e)
Date of the transaction
2024-06-06
f)
Place of the transaction
Refer to attached appendix
MIC
SECURITY NAME
SIDE
QUANTITY
PRICE
CCY
TRADE TIME
AQEU
Danske Bank A/S
Sell
134
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:32
Danske Bank A/S
Sell
147
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:33
Danske Bank A/S
Sell
85
206,60
DKK
2024-06-06 13:41:28
Danske Bank A/S
Sell
16
206,60
DKK
2024-06-06 13:46:00
Danske Bank A/S
Sell
87
206,60
DKK
2024-06-06 13:46:26
Danske Bank A/S
Sell
134
206,60
DKK
2024-06-06 13:52:32
Danske Bank A/S
Sell
25
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:09
Danske Bank A/S
Sell
184
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:09
Danske Bank A/S
Sell
2
208,10
DKK
2024-06-06 15:22:23
Danske Bank A/S
Sell
3
208,70
DKK
2024-06-06 15:52:39
Danske Bank A/S
Sell
1
208,70
DKK
2024-06-06 15:52:39
Danske Bank A/S
Sell
65
209,60
DKK
2024-06-06 16:35:26
883
BEUP
Danske Bank A/S
Sell
2.674
205,90
DKK
2024-06-06 11:57:53
Danske Bank A/S
Sell
302
205,90
DKK
2024-06-06 11:57:53
Danske Bank A/S
Sell
360
206,50
DKK
2024-06-06 13:32:44
Danske Bank A/S
Sell
262
207,70
DKK
2024-06-06 15:04:54
Danske Bank A/S
Sell
131
207,70
DKK
2024-06-06 15:04:54
Danske Bank A/S
Sell
124
208,90
DKK
2024-06-06 16:14:26
Danske Bank A/S
Sell
33
209,10
DKK
2024-06-06 16:20:12
Danske Bank A/S
Sell
132
209,40
DKK
2024-06-06 16:28:40
Danske Bank A/S
Sell
42
209,40
DKK
2024-06-06 16:28:40
Danske Bank A/S
Sell
123
209,70
DKK
2024-06-06 16:32:10
Danske Bank A/S
Sell
57
209,80
DKK
2024-06-06 16:32:58
Danske Bank A/S
Sell
27
209,60
DKK
2024-06-06 16:47:31
Danske Bank A/S
Sell
95
209,60
DKK
2024-06-06 16:48:05
Danske Bank A/S
Sell
27
209,60
DKK
2024-06-06 16:48:05
4389
CEUD
Danske Bank A/S
Sell
49
206,65
DKK
2024-06-06 13:39:32
Danske Bank A/S
Sell
64
207,25
DKK
2024-06-06 14:26:09
Danske Bank A/S
Sell
128
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:09
Danske Bank A/S
Sell
1.960
209,05
DKK
2024-06-06 16:18:13
2201
CEUX
Danske Bank A/S
Sell
143
206,50
DKK
2024-06-06 13:04:39
Danske Bank A/S
Sell
142
206,50
DKK
2024-06-06 13:04:39
Danske Bank A/S
Sell
424
206,60
DKK
2024-06-06 13:08:48
Danske Bank A/S
Sell
133
206,60
DKK
2024-06-06 13:12:04
Danske Bank A/S
Sell
133
206,80
DKK
2024-06-06 13:12:39
Danske Bank A/S
Sell
137
207,00
DKK
2024-06-06 13:12:44
Danske Bank A/S
Sell
202
206,60
DKK
2024-06-06 13:15:18
Danske Bank A/S
Sell
32
206,70
DKK
2024-06-06 13:35:53
Danske Bank A/S
Sell
122
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:32
Danske Bank A/S
Sell
40
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:32
Danske Bank A/S
Sell
40
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:32
Danske Bank A/S
Sell
100
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:32
Danske Bank A/S
Sell
198
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:32
Danske Bank A/S
Sell
323
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:50
Danske Bank A/S
Sell
289
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:50
Danske Bank A/S
Sell
180
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:50
Danske Bank A/S
Sell
53
206,50
DKK
2024-06-06 13:41:09
Danske Bank A/S
Sell
216
206,20
DKK
2024-06-06 13:43:03
Danske Bank A/S
Sell
63
206,60
DKK
2024-06-06 13:52:32
Danske Bank A/S
Sell
435
206,70
DKK
2024-06-06 14:10:23
Danske Bank A/S
Sell
46
207,20
DKK
2024-06-06 14:21:29
Danske Bank A/S
Sell
72
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:09
Danske Bank A/S
Sell
660
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:09
Danske Bank A/S
Sell
96
207,30
DKK
2024-06-06 14:26:16
Danske Bank A/S
Sell
85
207,30
DKK
2024-06-06 14:26:16
Danske Bank A/S
Sell
425
207,40
DKK
2024-06-06 14:37:31
Danske Bank A/S
Sell
23
207,50
DKK
2024-06-06 14:42:24
Danske Bank A/S
Sell
63
207,50
DKK
2024-06-06 14:46:46
Danske Bank A/S
Sell
211
207,50
DKK
2024-06-06 14:46:49
Danske Bank A/S
Sell
47
207,70
DKK
2024-06-06 14:51:15
Danske Bank A/S
Sell
277
207,80
DKK
2024-06-06 14:56:01
Danske Bank A/S
Sell
138
208,00
DKK
2024-06-06 15:06:12
Danske Bank A/S
Sell
255
207,90
DKK
2024-06-06 15:11:37
Danske Bank A/S
Sell
138
208,00
DKK
2024-06-06 15:22:24
Danske Bank A/S
Sell
18
208,00
DKK
2024-06-06 15:22:24
Danske Bank A/S
Sell
102
208,00
DKK
2024-06-06 15:22:24
Danske Bank A/S
Sell
234
208,00
DKK
2024-06-06 15:28:21
Danske Bank A/S
Sell
208
208,20
DKK
2024-06-06 15:36:32
Danske Bank A/S
Sell
203
208,20
DKK
2024-06-06 15:36:32
Danske Bank A/S
Sell
417
208,30
DKK
2024-06-06 15:42:53
Danske Bank A/S
Sell
5
208,30
DKK
2024-06-06 15:42:53
Danske Bank A/S
Sell
142
208,70
DKK
2024-06-06 15:48:33
Danske Bank A/S
Sell
142
208,70
DKK
2024-06-06 15:48:33
Danske Bank A/S
Sell
143
208,80
DKK
2024-06-06 16:03:43
Danske Bank A/S
Sell
32
209,00
DKK
2024-06-06 16:06:07
Danske Bank A/S
Sell
141
209,00
DKK
2024-06-06 16:08:34
Danske Bank A/S
Sell
141
209,00
DKK
2024-06-06 16:08:34
Danske Bank A/S
Sell
253
208,90
DKK
2024-06-06 16:12:29
Danske Bank A/S
Sell
137
209,00
DKK
2024-06-06 16:17:47
Danske Bank A/S
Sell
135
209,10
DKK
2024-06-06 16:20:19
Danske Bank A/S
Sell
12
209,20
DKK
2024-06-06 16:22:55
Danske Bank A/S
Sell
133
209,40
DKK
2024-06-06 16:28:44
Danske Bank A/S
Sell
6
209,40
DKK
2024-06-06 16:28:44
Danske Bank A/S
Sell
139
209,80
DKK
2024-06-06 16:33:46
Danske Bank A/S
Sell
139
209,80
DKK
2024-06-06 16:33:46
Danske Bank A/S
Sell
140
209,40
DKK
2024-06-06 16:37:08
Danske Bank A/S
Sell
136
209,50
DKK
2024-06-06 16:39:38
Danske Bank A/S
Sell
138
209,60
DKK
2024-06-06 16:48:06
Danske Bank A/S
Sell
146
209,40
DKK
2024-06-06 16:52:55
Danske Bank A/S
Sell
144
209,50
DKK
2024-06-06 16:53:48
Danske Bank A/S
Sell
138
209,50
DKK
2024-06-06 16:54:24
9665
DCSE
Danske Bank A/S
Sell
3.040
209,05
DKK
2024-06-06 16:18:13
Danske Bank A/S
Sell
58
209,55
DKK
2024-06-06 16:30:15
3098
SGMV
Danske Bank A/S
Sell
400
205,90
DKK
2024-06-06 11:57:53
Danske Bank A/S
Sell
360
205,90
DKK
2024-06-06 11:57:53
Danske Bank A/S
Sell
6.149
205,90
DKK
2024-06-06 11:57:53
Danske Bank A/S
Sell
115
205,90
DKK
2024-06-06 11:57:53
7024
TQEM
Danske Bank A/S
Sell
66
207,25
DKK
2024-06-06 14:26:09
66
TQEX
Danske Bank A/S
Sell
99
206,00
DKK
2024-06-06 12:00:16
Danske Bank A/S
Sell
46
206,00
DKK
2024-06-06 12:00:16
Danske Bank A/S
Sell
75
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:09
Danske Bank A/S
Sell
249
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:09
Danske Bank A/S
Sell
23
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:09
Danske Bank A/S
Sell
75
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:09
567
XCSE
Danske Bank A/S
Sell
133
205,90
DKK
2024-06-06 12:49:27
Danske Bank A/S
Sell
141
205,90
DKK
2024-06-06 12:49:27
Danske Bank A/S
Sell
208
206,00
DKK
2024-06-06 12:50:48
Danske Bank A/S
Sell
37
206,00
DKK
2024-06-06 12:50:48
Danske Bank A/S
Sell
33
206,00
DKK
2024-06-06 12:51:11
Danske Bank A/S
Sell
141
206,00
DKK
2024-06-06 12:52:42
Danske Bank A/S
Sell
141
206,00
DKK
2024-06-06 12:52:42
Danske Bank A/S
Sell
144
206,20
DKK
2024-06-06 12:54:26
Danske Bank A/S
Sell
111
206,20
DKK
2024-06-06 12:58:25
Danske Bank A/S
Sell
32
206,20
DKK
2024-06-06 12:58:25
Danske Bank A/S
Sell
142
206,40
DKK
2024-06-06 13:00:59
Danske Bank A/S
Sell
87
206,60
DKK
2024-06-06 13:15:18
Danske Bank A/S
Sell
279
206,60
DKK
2024-06-06 13:15:18
Danske Bank A/S
Sell
135
207,00
DKK
2024-06-06 13:16:46
Danske Bank A/S
Sell
29
206,60
DKK
2024-06-06 13:24:37
Danske Bank A/S
Sell
255
206,60
DKK
2024-06-06 13:24:37
Danske Bank A/S
Sell
142
206,60
DKK
2024-06-06 13:24:37
Danske Bank A/S
Sell
143
206,50
DKK
2024-06-06 13:35:17
Danske Bank A/S
Sell
67
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:32
Danske Bank A/S
Sell
201
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:32
Danske Bank A/S
Sell
202
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:32
Danske Bank A/S
Sell
516
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:32
Danske Bank A/S
Sell
331
206,60
DKK
2024-06-06 13:39:32
Danske Bank A/S
Sell
426
206,40
DKK
2024-06-06 13:43:28
Danske Bank A/S
Sell
255
206,60
DKK
2024-06-06 13:46:26
Danske Bank A/S
Sell
23
206,60
DKK
2024-06-06 13:46:26
Danske Bank A/S
Sell
76
206,70
DKK
2024-06-06 13:55:53
Danske Bank A/S
Sell
195
206,70
DKK
2024-06-06 13:55:53
Danske Bank A/S
Sell
76
206,70
DKK
2024-06-06 13:55:53
Danske Bank A/S
Sell
145
206,80
DKK
2024-06-06 14:00:10
Danske Bank A/S
Sell
435
206,70
DKK
2024-06-06 14:10:23
Danske Bank A/S
Sell
290
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:09
Danske Bank A/S
Sell
431
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:09
Danske Bank A/S
Sell
554
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:09
Danske Bank A/S
Sell
183
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:09
Danske Bank A/S
Sell
49
207,20
DKK
2024-06-06 14:26:12
Danske Bank A/S
Sell
145
207,30
DKK
2024-06-06 14:28:43
Danske Bank A/S
Sell
282
207,60
DKK
2024-06-06 14:47:52
Danske Bank A/S
Sell
311
207,90
DKK
2024-06-06 15:11:37
Danske Bank A/S
Sell
315
208,00
DKK
2024-06-06 15:28:21
Danske Bank A/S
Sell
302
208,30
DKK
2024-06-06 15:42:53
Danske Bank A/S
Sell
139
208,30
DKK
2024-06-06 15:42:53
Danske Bank A/S
Sell
270
208,70
DKK
2024-06-06 15:52:41
Danske Bank A/S
Sell
134
208,70
DKK
2024-06-06 15:52:41
Danske Bank A/S
Sell
429
208,70
DKK
2024-06-06 16:00:35
Danske Bank A/S
Sell
138
208,90
DKK
2024-06-06 16:05:57
Danske Bank A/S
Sell
137
208,90
DKK
2024-06-06 16:05:57
Danske Bank A/S
Sell
4
208,90
DKK
2024-06-06 16:05:57
Danske Bank A/S
Sell
284
208,90
DKK
2024-06-06 16:12:29
Danske Bank A/S
Sell
141
209,00
DKK
2024-06-06 16:16:24
Danske Bank A/S
Sell
142
209,50
DKK
2024-06-06 16:28:48
Danske Bank A/S
Sell
77
209,50
DKK
2024-06-06 16:30:15
Danske Bank A/S
Sell
225
209,60
DKK
2024-06-06 16:30:19
Danske Bank A/S
Sell
280
209,60
DKK
2024-06-06 16:35:26
Danske Bank A/S
Sell
6
209,50
DKK
2024-06-06 16:42:33
Danske Bank A/S
Sell
284
209,50
DKK
2024-06-06 16:42:33
Danske Bank A/S
Sell
137
209,40
DKK
2024-06-06 16:52:16
Danske Bank A/S
Sell
9.315
209,70
DKK
2024-06-06 16:59:44
Danske Bank A/S
Sell
648
209,70
DKK
2024-06-06 16:59:44
Danske Bank A/S
Sell
4.290
209,70
DKK
2024-06-06 16:59:44
25223
Grand Total
53116
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Danske Bank A/S published this content on 07 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2024 10:21:02 UTC.