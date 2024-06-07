Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial

responsibilities and persons closely associated with them

1.

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

APMH Invest A/S

2.

Reason for the notification

a)

Position/status

APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,

Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.

b)

Initial notification/Amend-

Initial notification

ment

3.

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction

monitor

a)

Name

Danske Bank A/S

b)

LEI

MAES062Z21O4RZ2U7M96

4.

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of

transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial

Shares

instrument, type of

instrument

Identification code

DK0010274414

b)

Nature of the transaction

Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata

in connection with the announced share buy-back program in Danske

Bank A/S.

c)

Price(s) and volume(s)

Prices (average)

Volumes

DKK 207.96

53,116

d)

Aggregated information

-

Aggregated volume

- Total number of shares: 53,116

-

Price

- Total price: DKK 11,046,157.40

e)

Date of the transaction

2024-06-06

f)

Place of the transaction

Refer to attached appendix

MIC

SECURITY NAME

SIDE

QUANTITY

PRICE

CCY

TRADE TIME

AQEU

Danske Bank A/S

Sell

134

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:32

Danske Bank A/S

Sell

147

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:33

Danske Bank A/S

Sell

85

206,60

DKK

2024-06-06 13:41:28

Danske Bank A/S

Sell

16

206,60

DKK

2024-06-06 13:46:00

Danske Bank A/S

Sell

87

206,60

DKK

2024-06-06 13:46:26

Danske Bank A/S

Sell

134

206,60

DKK

2024-06-06 13:52:32

Danske Bank A/S

Sell

25

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:09

Danske Bank A/S

Sell

184

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:09

Danske Bank A/S

Sell

2

208,10

DKK

2024-06-06 15:22:23

Danske Bank A/S

Sell

3

208,70

DKK

2024-06-06 15:52:39

Danske Bank A/S

Sell

1

208,70

DKK

2024-06-06 15:52:39

Danske Bank A/S

Sell

65

209,60

DKK

2024-06-06 16:35:26

883

BEUP

Danske Bank A/S

Sell

2.674

205,90

DKK

2024-06-06 11:57:53

Danske Bank A/S

Sell

302

205,90

DKK

2024-06-06 11:57:53

Danske Bank A/S

Sell

360

206,50

DKK

2024-06-06 13:32:44

Danske Bank A/S

Sell

262

207,70

DKK

2024-06-06 15:04:54

Danske Bank A/S

Sell

131

207,70

DKK

2024-06-06 15:04:54

Danske Bank A/S

Sell

124

208,90

DKK

2024-06-06 16:14:26

Danske Bank A/S

Sell

33

209,10

DKK

2024-06-06 16:20:12

Danske Bank A/S

Sell

132

209,40

DKK

2024-06-06 16:28:40

Danske Bank A/S

Sell

42

209,40

DKK

2024-06-06 16:28:40

Danske Bank A/S

Sell

123

209,70

DKK

2024-06-06 16:32:10

Danske Bank A/S

Sell

57

209,80

DKK

2024-06-06 16:32:58

Danske Bank A/S

Sell

27

209,60

DKK

2024-06-06 16:47:31

Danske Bank A/S

Sell

95

209,60

DKK

2024-06-06 16:48:05

Danske Bank A/S

Sell

27

209,60

DKK

2024-06-06 16:48:05

4389

CEUD

Danske Bank A/S

Sell

49

206,65

DKK

2024-06-06 13:39:32

Danske Bank A/S

Sell

64

207,25

DKK

2024-06-06 14:26:09

Danske Bank A/S

Sell

128

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:09

Danske Bank A/S

Sell

1.960

209,05

DKK

2024-06-06 16:18:13

2201

CEUX

Danske Bank A/S

Sell

143

206,50

DKK

2024-06-06 13:04:39

Danske Bank A/S

Sell

142

206,50

DKK

2024-06-06 13:04:39

Danske Bank A/S

Sell

424

206,60

DKK

2024-06-06 13:08:48

Danske Bank A/S

Sell

133

206,60

DKK

2024-06-06 13:12:04

Danske Bank A/S

Sell

133

206,80

DKK

2024-06-06 13:12:39

Danske Bank A/S

Sell

137

207,00

DKK

2024-06-06 13:12:44

Danske Bank A/S

Sell

202

206,60

DKK

2024-06-06 13:15:18

Danske Bank A/S

Sell

32

206,70

DKK

2024-06-06 13:35:53

Danske Bank A/S

Sell

122

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:32

Danske Bank A/S

Sell

40

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:32

Danske Bank A/S

Sell

40

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:32

Danske Bank A/S

Sell

100

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:32

Danske Bank A/S

Sell

198

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:32

Danske Bank A/S

Sell

323

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:50

Danske Bank A/S

Sell

289

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:50

Danske Bank A/S

Sell

180

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:50

Danske Bank A/S

Sell

53

206,50

DKK

2024-06-06 13:41:09

Danske Bank A/S

Sell

216

206,20

DKK

2024-06-06 13:43:03

Danske Bank A/S

Sell

63

206,60

DKK

2024-06-06 13:52:32

Danske Bank A/S

Sell

435

206,70

DKK

2024-06-06 14:10:23

Danske Bank A/S

Sell

46

207,20

DKK

2024-06-06 14:21:29

Danske Bank A/S

Sell

72

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:09

Danske Bank A/S

Sell

660

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:09

Danske Bank A/S

Sell

96

207,30

DKK

2024-06-06 14:26:16

Danske Bank A/S

Sell

85

207,30

DKK

2024-06-06 14:26:16

Danske Bank A/S

Sell

425

207,40

DKK

2024-06-06 14:37:31

Danske Bank A/S

Sell

23

207,50

DKK

2024-06-06 14:42:24

Danske Bank A/S

Sell

63

207,50

DKK

2024-06-06 14:46:46

Danske Bank A/S

Sell

211

207,50

DKK

2024-06-06 14:46:49

Danske Bank A/S

Sell

47

207,70

DKK

2024-06-06 14:51:15

Danske Bank A/S

Sell

277

207,80

DKK

2024-06-06 14:56:01

Danske Bank A/S

Sell

138

208,00

DKK

2024-06-06 15:06:12

Danske Bank A/S

Sell

255

207,90

DKK

2024-06-06 15:11:37

Danske Bank A/S

Sell

138

208,00

DKK

2024-06-06 15:22:24

Danske Bank A/S

Sell

18

208,00

DKK

2024-06-06 15:22:24

Danske Bank A/S

Sell

102

208,00

DKK

2024-06-06 15:22:24

Danske Bank A/S

Sell

234

208,00

DKK

2024-06-06 15:28:21

Danske Bank A/S

Sell

208

208,20

DKK

2024-06-06 15:36:32

Danske Bank A/S

Sell

203

208,20

DKK

2024-06-06 15:36:32

Danske Bank A/S

Sell

417

208,30

DKK

2024-06-06 15:42:53

Danske Bank A/S

Sell

5

208,30

DKK

2024-06-06 15:42:53

Danske Bank A/S

Sell

142

208,70

DKK

2024-06-06 15:48:33

Danske Bank A/S

Sell

142

208,70

DKK

2024-06-06 15:48:33

Danske Bank A/S

Sell

143

208,80

DKK

2024-06-06 16:03:43

Danske Bank A/S

Sell

32

209,00

DKK

2024-06-06 16:06:07

Danske Bank A/S

Sell

141

209,00

DKK

2024-06-06 16:08:34

Danske Bank A/S

Sell

141

209,00

DKK

2024-06-06 16:08:34

Danske Bank A/S

Sell

253

208,90

DKK

2024-06-06 16:12:29

Danske Bank A/S

Sell

137

209,00

DKK

2024-06-06 16:17:47

Danske Bank A/S

Sell

135

209,10

DKK

2024-06-06 16:20:19

Danske Bank A/S

Sell

12

209,20

DKK

2024-06-06 16:22:55

Danske Bank A/S

Sell

133

209,40

DKK

2024-06-06 16:28:44

Danske Bank A/S

Sell

6

209,40

DKK

2024-06-06 16:28:44

Danske Bank A/S

Sell

139

209,80

DKK

2024-06-06 16:33:46

Danske Bank A/S

Sell

139

209,80

DKK

2024-06-06 16:33:46

Danske Bank A/S

Sell

140

209,40

DKK

2024-06-06 16:37:08

Danske Bank A/S

Sell

136

209,50

DKK

2024-06-06 16:39:38

Danske Bank A/S

Sell

138

209,60

DKK

2024-06-06 16:48:06

Danske Bank A/S

Sell

146

209,40

DKK

2024-06-06 16:52:55

Danske Bank A/S

Sell

144

209,50

DKK

2024-06-06 16:53:48

Danske Bank A/S

Sell

138

209,50

DKK

2024-06-06 16:54:24

9665

DCSE

Danske Bank A/S

Sell

3.040

209,05

DKK

2024-06-06 16:18:13

Danske Bank A/S

Sell

58

209,55

DKK

2024-06-06 16:30:15

3098

SGMV

Danske Bank A/S

Sell

400

205,90

DKK

2024-06-06 11:57:53

Danske Bank A/S

Sell

360

205,90

DKK

2024-06-06 11:57:53

Danske Bank A/S

Sell

6.149

205,90

DKK

2024-06-06 11:57:53

Danske Bank A/S

Sell

115

205,90

DKK

2024-06-06 11:57:53

7024

TQEM

Danske Bank A/S

Sell

66

207,25

DKK

2024-06-06 14:26:09

66

TQEX

Danske Bank A/S

Sell

99

206,00

DKK

2024-06-06 12:00:16

Danske Bank A/S

Sell

46

206,00

DKK

2024-06-06 12:00:16

Danske Bank A/S

Sell

75

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:09

Danske Bank A/S

Sell

249

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:09

Danske Bank A/S

Sell

23

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:09

Danske Bank A/S

Sell

75

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:09

567

XCSE

Danske Bank A/S

Sell

133

205,90

DKK

2024-06-06 12:49:27

Danske Bank A/S

Sell

141

205,90

DKK

2024-06-06 12:49:27

Danske Bank A/S

Sell

208

206,00

DKK

2024-06-06 12:50:48

Danske Bank A/S

Sell

37

206,00

DKK

2024-06-06 12:50:48

Danske Bank A/S

Sell

33

206,00

DKK

2024-06-06 12:51:11

Danske Bank A/S

Sell

141

206,00

DKK

2024-06-06 12:52:42

Danske Bank A/S

Sell

141

206,00

DKK

2024-06-06 12:52:42

Danske Bank A/S

Sell

144

206,20

DKK

2024-06-06 12:54:26

Danske Bank A/S

Sell

111

206,20

DKK

2024-06-06 12:58:25

Danske Bank A/S

Sell

32

206,20

DKK

2024-06-06 12:58:25

Danske Bank A/S

Sell

142

206,40

DKK

2024-06-06 13:00:59

Danske Bank A/S

Sell

87

206,60

DKK

2024-06-06 13:15:18

Danske Bank A/S

Sell

279

206,60

DKK

2024-06-06 13:15:18

Danske Bank A/S

Sell

135

207,00

DKK

2024-06-06 13:16:46

Danske Bank A/S

Sell

29

206,60

DKK

2024-06-06 13:24:37

Danske Bank A/S

Sell

255

206,60

DKK

2024-06-06 13:24:37

Danske Bank A/S

Sell

142

206,60

DKK

2024-06-06 13:24:37

Danske Bank A/S

Sell

143

206,50

DKK

2024-06-06 13:35:17

Danske Bank A/S

Sell

67

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:32

Danske Bank A/S

Sell

201

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:32

Danske Bank A/S

Sell

202

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:32

Danske Bank A/S

Sell

516

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:32

Danske Bank A/S

Sell

331

206,60

DKK

2024-06-06 13:39:32

Danske Bank A/S

Sell

426

206,40

DKK

2024-06-06 13:43:28

Danske Bank A/S

Sell

255

206,60

DKK

2024-06-06 13:46:26

Danske Bank A/S

Sell

23

206,60

DKK

2024-06-06 13:46:26

Danske Bank A/S

Sell

76

206,70

DKK

2024-06-06 13:55:53

Danske Bank A/S

Sell

195

206,70

DKK

2024-06-06 13:55:53

Danske Bank A/S

Sell

76

206,70

DKK

2024-06-06 13:55:53

Danske Bank A/S

Sell

145

206,80

DKK

2024-06-06 14:00:10

Danske Bank A/S

Sell

435

206,70

DKK

2024-06-06 14:10:23

Danske Bank A/S

Sell

290

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:09

Danske Bank A/S

Sell

431

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:09

Danske Bank A/S

Sell

554

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:09

Danske Bank A/S

Sell

183

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:09

Danske Bank A/S

Sell

49

207,20

DKK

2024-06-06 14:26:12

Danske Bank A/S

Sell

145

207,30

DKK

2024-06-06 14:28:43

Danske Bank A/S

Sell

282

207,60

DKK

2024-06-06 14:47:52

Danske Bank A/S

Sell

311

207,90

DKK

2024-06-06 15:11:37

Danske Bank A/S

Sell

315

208,00

DKK

2024-06-06 15:28:21

Danske Bank A/S

Sell

302

208,30

DKK

2024-06-06 15:42:53

Danske Bank A/S

Sell

139

208,30

DKK

2024-06-06 15:42:53

Danske Bank A/S

Sell

270

208,70

DKK

2024-06-06 15:52:41

Danske Bank A/S

Sell

134

208,70

DKK

2024-06-06 15:52:41

Danske Bank A/S

Sell

429

208,70

DKK

2024-06-06 16:00:35

Danske Bank A/S

Sell

138

208,90

DKK

2024-06-06 16:05:57

Danske Bank A/S

Sell

137

208,90

DKK

2024-06-06 16:05:57

Danske Bank A/S

Sell

4

208,90

DKK

2024-06-06 16:05:57

Danske Bank A/S

Sell

284

208,90

DKK

2024-06-06 16:12:29

Danske Bank A/S

Sell

141

209,00

DKK

2024-06-06 16:16:24

Danske Bank A/S

Sell

142

209,50

DKK

2024-06-06 16:28:48

Danske Bank A/S

Sell

77

209,50

DKK

2024-06-06 16:30:15

Danske Bank A/S

Sell

225

209,60

DKK

2024-06-06 16:30:19

Danske Bank A/S

Sell

280

209,60

DKK

2024-06-06 16:35:26

Danske Bank A/S

Sell

6

209,50

DKK

2024-06-06 16:42:33

Danske Bank A/S

Sell

284

209,50

DKK

2024-06-06 16:42:33

Danske Bank A/S

Sell

137

209,40

DKK

2024-06-06 16:52:16

Danske Bank A/S

Sell

9.315

209,70

DKK

2024-06-06 16:59:44

Danske Bank A/S

Sell

648

209,70

DKK

2024-06-06 16:59:44

Danske Bank A/S

Sell

4.290

209,70

DKK

2024-06-06 16:59:44

25223

Grand Total

53116

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Danske Bank A/S published this content on 07 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2024 10:21:02 UTC.