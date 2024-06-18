Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial
responsibilities and persons closely associated with them
1.
Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a)
Name
APMH Invest A/S
2.
Reason for the notification
a)
Position/status
APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,
Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.
b)
Initial notification/Amend-
Initial notification
ment
3.
Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction
monitor
a)
Name
Danske Bank A/S
b)
LEI
MAES062Z21O4RZ2U7M96
4.
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of
transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a)
Description of the financial
Shares
instrument, type of
instrument
Identification code
DK0010274414
b)
Nature of the transaction
Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata
in connection with the announced share buy-back program in Danske
Bank A/S.
c)
Price(s) and volume(s)
Prices (average)
Volumes
DKK 206.11
50,782
d)
Aggregated information
-
Aggregated volume
- Total number of shares: 50,782
-
Price
- Total price: DKK 10,466,678.02
e)
Date of the transaction
2024-06-17
f)
Place of the transaction
Refer to attached appendix
MIC
SECURITY NAME
SIDE
QUANTITY
PRICE
CCY
TRADE TIME
AQEU
Danske Bank A/S
Sell
87
206,00
DKK
2024-06-17 13:51:08
Danske Bank A/S
Sell
87
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
37
206,00
DKK
2024-06-17 14:10:35
Danske Bank A/S
Sell
34
205,50
DKK
2024-06-17 15:06:00
Danske Bank A/S
Sell
27
205,60
DKK
2024-06-17 15:12:06
Danske Bank A/S
Sell
27
205,80
DKK
2024-06-17 15:19:24
Danske Bank A/S
Sell
21
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
16
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
5
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
56
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
21
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
16
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
45
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
2
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
85
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
2
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
56
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
270
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
56
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
209
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
1159
BEUP
Danske Bank A/S
Sell
400
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:19
Danske Bank A/S
Sell
130
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:19
530
CEUD
Danske Bank A/S
Sell
72
206,00
DKK
2024-06-17 10:16:05
72
CEUX
Danske Bank A/S
Sell
176
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
176
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
176
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
70
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
176
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
176
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
70
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
100
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
52
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
256
206,00
DKK
2024-06-17 13:51:08
Danske Bank A/S
Sell
256
206,00
DKK
2024-06-17 13:51:08
Danske Bank A/S
Sell
256
206,00
DKK
2024-06-17 13:51:08
Danske Bank A/S
Sell
8
206,00
DKK
2024-06-17 13:51:08
Danske Bank A/S
Sell
85
206,00
DKK
2024-06-17 13:51:08
Danske Bank A/S
Sell
256
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
256
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
82
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
82
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
174
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
11
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
258
206,20
DKK
2024-06-17 14:07:22
Danske Bank A/S
Sell
4
206,00
DKK
2024-06-17 14:10:35
Danske Bank A/S
Sell
4
206,00
DKK
2024-06-17 14:10:35
Danske Bank A/S
Sell
424
206,00
DKK
2024-06-17 14:10:35
Danske Bank A/S
Sell
25
206,00
DKK
2024-06-17 14:10:35
Danske Bank A/S
Sell
3
206,00
DKK
2024-06-17 14:10:35
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 14:13:49
Danske Bank A/S
Sell
40
206,00
DKK
2024-06-17 14:15:44
Danske Bank A/S
Sell
81
205,90
DKK
2024-06-17 14:22:40
Danske Bank A/S
Sell
285
205,80
DKK
2024-06-17 14:32:15
Danske Bank A/S
Sell
12
205,80
DKK
2024-06-17 14:32:15
Danske Bank A/S
Sell
81
205,50
DKK
2024-06-17 15:02:31
Danske Bank A/S
Sell
270
205,50
DKK
2024-06-17 15:06:00
Danske Bank A/S
Sell
226
205,80
DKK
2024-06-17 15:19:24
Danske Bank A/S
Sell
81
205,90
DKK
2024-06-17 15:23:45
Danske Bank A/S
Sell
52
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
12
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
26
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
26
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
14
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
270
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
64
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
84
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
84
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
84
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:22
Danske Bank A/S
Sell
85
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:22
Danske Bank A/S
Sell
184
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:22
Danske Bank A/S
Sell
176
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:22
Danske Bank A/S
Sell
258
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
258
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
258
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
100
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
167
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
111
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
1
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
55
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
167
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
167
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
167
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
55
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
100
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
67
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
100
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
99
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
68
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
99
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
167
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
133
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
277
206,00
DKK
2024-06-17 16:08:15
Danske Bank A/S
Sell
277
206,10
DKK
2024-06-17 16:10:25
Danske Bank A/S
Sell
194
206,30
DKK
2024-06-17 16:24:45
Danske Bank A/S
Sell
13
206,30
DKK
2024-06-17 16:24:53
Danske Bank A/S
Sell
90
206,30
DKK
2024-06-17 16:27:14
Danske Bank A/S
Sell
277
206,20
DKK
2024-06-17 16:29:00
Danske Bank A/S
Sell
218
206,40
DKK
2024-06-17 16:37:31
10624
EUCC
Danske Bank A/S
Sell
1.019
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
1019
GSEI
Danske Bank A/S
Sell
10
206,00
DKK
2024-06-17 10:16:05
Danske Bank A/S
Sell
108
206,00
DKK
2024-06-17 10:16:05
Danske Bank A/S
Sell
84
205,90
DKK
2024-06-17 10:16:05
Danske Bank A/S
Sell
108
205,90
DKK
2024-06-17 10:16:05
Danske Bank A/S
Sell
235
206,20
DKK
2024-06-17 14:06:48
Danske Bank A/S
Sell
16
206,00
DKK
2024-06-17 14:10:35
Danske Bank A/S
Sell
6
206,10
DKK
2024-06-17 14:10:35
Danske Bank A/S
Sell
61
206,00
DKK
2024-06-17 14:10:35
Danske Bank A/S
Sell
17
205,95
DKK
2024-06-17 14:14:43
Danske Bank A/S
Sell
338
205,80
DKK
2024-06-17 14:30:45
Danske Bank A/S
Sell
24
205,80
DKK
2024-06-17 14:32:15
Danske Bank A/S
Sell
78
205,80
DKK
2024-06-17 15:13:09
Danske Bank A/S
Sell
106
205,85
DKK
2024-06-17 15:19:24
Danske Bank A/S
Sell
15
205,85
DKK
2024-06-17 15:19:24
Danske Bank A/S
Sell
8
205,85
DKK
2024-06-17 15:19:24
Danske Bank A/S
Sell
18
205,80
DKK
2024-06-17 15:19:58
Danske Bank A/S
Sell
17
205,80
DKK
2024-06-17 15:20:46
Danske Bank A/S
Sell
16
205,80
DKK
2024-06-17 15:20:58
Danske Bank A/S
Sell
16
205,80
DKK
2024-06-17 15:21:25
Danske Bank A/S
Sell
18
205,80
DKK
2024-06-17 15:21:58
Danske Bank A/S
Sell
3
205,80
DKK
2024-06-17 15:22:28
Danske Bank A/S
Sell
3
205,80
DKK
2024-06-17 15:22:28
Danske Bank A/S
Sell
3
205,80
DKK
2024-06-17 15:22:28
Danske Bank A/S
Sell
3
205,80
DKK
2024-06-17 15:22:28
Danske Bank A/S
Sell
3
205,80
DKK
2024-06-17 15:22:28
Danske Bank A/S
Sell
3
205,80
DKK
2024-06-17 15:22:28
Danske Bank A/S
Sell
3
205,85
DKK
2024-06-17 15:23:08
Danske Bank A/S
Sell
472
205,85
DKK
2024-06-17 15:23:20
Danske Bank A/S
Sell
202
206,10
DKK
2024-06-17 15:25:30
Danske Bank A/S
Sell
594
206,20
DKK
2024-06-17 15:27:10
Danske Bank A/S
Sell
412
206,20
DKK
2024-06-17 15:28:50
Danske Bank A/S
Sell
567
206,10
DKK
2024-06-17 15:33:54
Danske Bank A/S
Sell
205
206,20
DKK
2024-06-17 15:34:25
Danske Bank A/S
Sell
94
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
285
206,30
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
266
206,30
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
209
206,50
DKK
2024-06-17 15:36:39
Danske Bank A/S
Sell
270
206,50
DKK
2024-06-17 15:38:05
Danske Bank A/S
Sell
286
206,60
DKK
2024-06-17 15:42:31
Danske Bank A/S
Sell
299
206,60
DKK
2024-06-17 15:43:31
Danske Bank A/S
Sell
266
206,60
DKK
2024-06-17 15:46:15
Danske Bank A/S
Sell
251
206,60
DKK
2024-06-17 15:47:02
Danske Bank A/S
Sell
255
206,40
DKK
2024-06-17 15:48:02
Danske Bank A/S
Sell
262
206,20
DKK
2024-06-17 15:50:20
Danske Bank A/S
Sell
101
206,20
DKK
2024-06-17 15:50:24
Danske Bank A/S
Sell
406
206,40
DKK
2024-06-17 15:52:28
Danske Bank A/S
Sell
161
206,40
DKK
2024-06-17 15:54:58
Danske Bank A/S
Sell
358
206,70
DKK
2024-06-17 15:55:28
Danske Bank A/S
Sell
264
206,70
DKK
2024-06-17 15:55:58
Danske Bank A/S
Sell
106
206,60
DKK
2024-06-17 15:58:12
Danske Bank A/S
Sell
276
206,60
DKK
2024-06-17 15:58:28
Danske Bank A/S
Sell
155
206,60
DKK
2024-06-17 15:58:38
Danske Bank A/S
Sell
268
206,60
DKK
2024-06-17 15:59:44
Danske Bank A/S
Sell
330
206,50
DKK
2024-06-17 16:02:52
Danske Bank A/S
Sell
27
206,10
DKK
2024-06-17 16:21:21
Danske Bank A/S
Sell
297
206,20
DKK
2024-06-17 16:26:04
Danske Bank A/S
Sell
69
206,20
DKK
2024-06-17 16:27:14
Danske Bank A/S
Sell
331
206,00
DKK
2024-06-17 16:29:54
Danske Bank A/S
Sell
268
206,00
DKK
2024-06-17 16:32:30
Danske Bank A/S
Sell
63
206,00
DKK
2024-06-17 16:32:31
Danske Bank A/S
Sell
224
206,10
DKK
2024-06-17 16:33:03
Danske Bank A/S
Sell
166
206,20
DKK
2024-06-17 16:33:20
Danske Bank A/S
Sell
437
206,20
DKK
2024-06-17 16:34:04
Danske Bank A/S
Sell
224
206,30
DKK
2024-06-17 16:34:58
Danske Bank A/S
Sell
17
206,20
DKK
2024-06-17 16:39:18
Danske Bank A/S
Sell
224
206,20
DKK
2024-06-17 16:39:18
Danske Bank A/S
Sell
285
206,20
DKK
2024-06-17 16:39:39
Danske Bank A/S
Sell
276
206,20
DKK
2024-06-17 16:41:27
Danske Bank A/S
Sell
196
206,25
DKK
2024-06-17 16:43:27
Danske Bank A/S
Sell
8
206,25
DKK
2024-06-17 16:43:37
Danske Bank A/S
Sell
8
206,25
DKK
2024-06-17 16:43:47
Danske Bank A/S
Sell
9
206,25
DKK
2024-06-17 16:43:57
Danske Bank A/S
Sell
8
206,25
DKK
2024-06-17 16:44:07
Danske Bank A/S
Sell
8
206,25
DKK
2024-06-17 16:44:17
Danske Bank A/S
Sell
17
206,25
DKK
2024-06-17 16:44:25
Danske Bank A/S
Sell
7
206,25
DKK
2024-06-17 16:44:25
Danske Bank A/S
Sell
298
206,25
DKK
2024-06-17 16:44:25
Danske Bank A/S
Sell
230
206,25
DKK
2024-06-17 16:44:51
Danske Bank A/S
Sell
192
206,30
DKK
2024-06-17 16:44:51
Danske Bank A/S
Sell
60
206,20
DKK
2024-06-17 16:46:48
Danske Bank A/S
Sell
295
206,20
DKK
2024-06-17 16:46:49
Danske Bank A/S
Sell
321
206,20
DKK
2024-06-17 16:46:53
Danske Bank A/S
Sell
195
206,20
DKK
2024-06-17 16:48:03
Danske Bank A/S
Sell
196
206,30
DKK
2024-06-17 16:48:26
Danske Bank A/S
Sell
17
206,30
DKK
2024-06-17 16:48:52
Danske Bank A/S
Sell
17
206,20
DKK
2024-06-17 16:49:43
Danske Bank A/S
Sell
344
206,20
DKK
2024-06-17 16:49:43
14274
HREU
Danske Bank A/S
Sell
462
206,20
DKK
2024-06-17 16:41:27
462
TQEX
Danske Bank A/S
Sell
69
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
69
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
69
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
69
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
69
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
69
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
47
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
100
206,00
DKK
2024-06-17 13:51:08
Danske Bank A/S
Sell
100
206,00
DKK
2024-06-17 13:51:08
Danske Bank A/S
Sell
100
206,00
DKK
2024-06-17 13:51:08
Danske Bank A/S
Sell
81
206,00
DKK
2024-06-17 13:51:08
Danske Bank A/S
Sell
100
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
100
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
100
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
80
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
101
206,20
DKK
2024-06-17 14:07:22
Danske Bank A/S
Sell
10
205,80
DKK
2024-06-17 14:32:15
Danske Bank A/S
Sell
27
205,50
DKK
2024-06-17 14:56:08
Danske Bank A/S
Sell
27
205,50
DKK
2024-06-17 15:06:00
Danske Bank A/S
Sell
27
205,60
DKK
2024-06-17 15:12:06
Danske Bank A/S
Sell
250
205,90
DKK
2024-06-17 15:23:45
Danske Bank A/S
Sell
25
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
25
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
25
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
102
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
102
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
102
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
74
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
66
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
66
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
546
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
38
206,00
DKK
2024-06-17 16:08:15
Danske Bank A/S
Sell
27
206,00
DKK
2024-06-17 16:17:20
Danske Bank A/S
Sell
8
206,00
DKK
2024-06-17 16:22:36
Danske Bank A/S
Sell
9
206,00
DKK
2024-06-17 16:22:41
Danske Bank A/S
Sell
10
206,00
DKK
2024-06-17 16:22:41
Danske Bank A/S
Sell
33
206,20
DKK
2024-06-17 16:29:00
2922
XCSE
Danske Bank A/S
Sell
240
205,90
DKK
2024-06-17 10:16:05
Danske Bank A/S
Sell
244
205,90
DKK
2024-06-17 10:16:05
Danske Bank A/S
Sell
217
205,90
DKK
2024-06-17 10:16:05
Danske Bank A/S
Sell
167
205,90
DKK
2024-06-17 10:16:05
Danske Bank A/S
Sell
250
205,90
DKK
2024-06-17 10:16:05
Danske Bank A/S
Sell
16
206,00
DKK
2024-06-17 10:17:19
Danske Bank A/S
Sell
206
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
206
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
955
205,50
DKK
2024-06-17 13:38:24
Danske Bank A/S
Sell
282
206,00
DKK
2024-06-17 13:51:08
Danske Bank A/S
Sell
298
206,00
DKK
2024-06-17 13:51:08
Danske Bank A/S
Sell
575
206,00
DKK
2024-06-17 13:51:08
Danske Bank A/S
Sell
298
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
298
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
464
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
112
206,20
DKK
2024-06-17 13:51:49
Danske Bank A/S
Sell
243
206,20
DKK
2024-06-17 14:07:22
Danske Bank A/S
Sell
58
206,20
DKK
2024-06-17 14:07:22
Danske Bank A/S
Sell
213
206,00
DKK
2024-06-17 14:10:35
Danske Bank A/S
Sell
240
206,00
DKK
2024-06-17 14:10:35
Danske Bank A/S
Sell
217
206,00
DKK
2024-06-17 14:10:35
Danske Bank A/S
Sell
74
206,00
DKK
2024-06-17 14:13:36
Danske Bank A/S
Sell
50
206,00
DKK
2024-06-17 14:14:18
Danske Bank A/S
Sell
321
205,90
DKK
2024-06-17 14:14:43
Danske Bank A/S
Sell
24
206,00
DKK
2024-06-17 14:15:44
Danske Bank A/S
Sell
40
206,00
DKK
2024-06-17 14:15:44
Danske Bank A/S
Sell
331
206,00
DKK
2024-06-17 14:15:44
Danske Bank A/S
Sell
296
205,80
DKK
2024-06-17 14:20:01
Danske Bank A/S
Sell
9
205,80
DKK
2024-06-17 14:20:01
Danske Bank A/S
Sell
224
205,90
DKK
2024-06-17 14:22:40
Danske Bank A/S
Sell
161
205,60
DKK
2024-06-17 14:34:01
Danske Bank A/S
Sell
170
205,60
DKK
2024-06-17 14:34:01
Danske Bank A/S
Sell
331
205,60
DKK
2024-06-17 14:34:34
Danske Bank A/S
Sell
331
205,80
DKK
2024-06-17 14:37:47
Danske Bank A/S
Sell
325
205,50
DKK
2024-06-17 14:40:51
Danske Bank A/S
Sell
304
205,50
DKK
2024-06-17 14:56:08
Danske Bank A/S
Sell
250
205,50
DKK
2024-06-17 15:02:31
Danske Bank A/S
Sell
125
205,60
DKK
2024-06-17 15:07:24
Danske Bank A/S
Sell
206
205,60
DKK
2024-06-17 15:09:42
Danske Bank A/S
Sell
73
205,60
DKK
2024-06-17 15:12:06
Danske Bank A/S
Sell
204
205,60
DKK
2024-06-17 15:12:06
Danske Bank A/S
Sell
325
205,70
DKK
2024-06-17 15:13:08
Danske Bank A/S
Sell
331
205,70
DKK
2024-06-17 15:18:14
Danske Bank A/S
Sell
331
205,80
DKK
2024-06-17 15:21:43
Danske Bank A/S
Sell
74
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
336
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
979
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
16
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:21
Danske Bank A/S
Sell
100
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:22
Danske Bank A/S
Sell
100
206,00
DKK
2024-06-17 15:25:22
Danske Bank A/S
Sell
301
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
301
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
500
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
301
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
246
206,20
DKK
2024-06-17 15:35:13
Danske Bank A/S
Sell
195
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
54
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
1.759
206,50
DKK
2024-06-17 15:42:18
Danske Bank A/S
Sell
511
206,50
DKK
2024-06-17 16:02:52
Danske Bank A/S
Sell
246
206,50
DKK
2024-06-17 16:02:52
Danske Bank A/S
Sell
154
206,50
DKK
2024-06-17 16:02:52
Danske Bank A/S
Sell
41
206,50
DKK
2024-06-17 16:02:52
Danske Bank A/S
Sell
183
206,10
DKK
2024-06-17 16:11:09
Danske Bank A/S
Sell
148
206,10
DKK
2024-06-17 16:11:14
Danske Bank A/S
Sell
278
206,10
DKK
2024-06-17 16:14:31
Danske Bank A/S
Sell
26
206,10
DKK
2024-06-17 16:14:31
Danske Bank A/S
Sell
304
206,00
DKK
2024-06-17 16:17:20
Danske Bank A/S
Sell
331
206,00
DKK
2024-06-17 16:20:04
Danske Bank A/S
Sell
304
206,00
DKK
2024-06-17 16:22:35
Danske Bank A/S
Sell
331
206,10
DKK
2024-06-17 16:22:49
Danske Bank A/S
Sell
331
206,20
DKK
2024-06-17 16:23:00
Danske Bank A/S
Sell
331
205,90
DKK
2024-06-17 16:30:33
Danske Bank A/S
Sell
304
206,30
DKK
2024-06-17 16:38:01
19720
Grand Total
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Danske Bank A/S published this content on 18 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 June 2024 08:52:04 UTC.