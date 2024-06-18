Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial

responsibilities and persons closely associated with them

1.

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

APMH Invest A/S

2.

Reason for the notification

a)

Position/status

APMH Invest A/S is closely associated to Martin Nørkjær Larsen,

Vice Chairman of the Board of Directors in Danske Bank A/S.

b)

Initial notification/Amend-

Initial notification

ment

3.

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction

monitor

a)

Name

Danske Bank A/S

b)

LEI

MAES062Z21O4RZ2U7M96

4.

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of

transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial

Shares

instrument, type of

instrument

Identification code

DK0010274414

b)

Nature of the transaction

Sale of shares. APMH Invest A/S continuously sells shares pro rata

in connection with the announced share buy-back program in Danske

Bank A/S.

c)

Price(s) and volume(s)

Prices (average)

Volumes

DKK 206.11

50,782

d)

Aggregated information

-

Aggregated volume

- Total number of shares: 50,782

-

Price

- Total price: DKK 10,466,678.02

e)

Date of the transaction

2024-06-17

f)

Place of the transaction

Refer to attached appendix

MIC

SECURITY NAME

SIDE

QUANTITY

PRICE

CCY

TRADE TIME

AQEU

Danske Bank A/S

Sell

87

206,00

DKK

2024-06-17 13:51:08

Danske Bank A/S

Sell

87

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

37

206,00

DKK

2024-06-17 14:10:35

Danske Bank A/S

Sell

34

205,50

DKK

2024-06-17 15:06:00

Danske Bank A/S

Sell

27

205,60

DKK

2024-06-17 15:12:06

Danske Bank A/S

Sell

27

205,80

DKK

2024-06-17 15:19:24

Danske Bank A/S

Sell

21

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

16

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

5

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

56

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

21

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

16

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

45

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

2

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

85

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

2

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

56

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

270

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

56

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

209

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

1159

BEUP

Danske Bank A/S

Sell

400

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:19

Danske Bank A/S

Sell

130

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:19

530

CEUD

Danske Bank A/S

Sell

72

206,00

DKK

2024-06-17 10:16:05

72

CEUX

Danske Bank A/S

Sell

176

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

176

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

176

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

70

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

176

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

176

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

70

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

100

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

52

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

256

206,00

DKK

2024-06-17 13:51:08

Danske Bank A/S

Sell

256

206,00

DKK

2024-06-17 13:51:08

Danske Bank A/S

Sell

256

206,00

DKK

2024-06-17 13:51:08

Danske Bank A/S

Sell

8

206,00

DKK

2024-06-17 13:51:08

Danske Bank A/S

Sell

85

206,00

DKK

2024-06-17 13:51:08

Danske Bank A/S

Sell

256

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

256

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

82

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

82

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

174

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

11

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

258

206,20

DKK

2024-06-17 14:07:22

Danske Bank A/S

Sell

4

206,00

DKK

2024-06-17 14:10:35

Danske Bank A/S

Sell

4

206,00

DKK

2024-06-17 14:10:35

Danske Bank A/S

Sell

424

206,00

DKK

2024-06-17 14:10:35

Danske Bank A/S

Sell

25

206,00

DKK

2024-06-17 14:10:35

Danske Bank A/S

Sell

3

206,00

DKK

2024-06-17 14:10:35

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 14:13:49

Danske Bank A/S

Sell

40

206,00

DKK

2024-06-17 14:15:44

Danske Bank A/S

Sell

81

205,90

DKK

2024-06-17 14:22:40

Danske Bank A/S

Sell

285

205,80

DKK

2024-06-17 14:32:15

Danske Bank A/S

Sell

12

205,80

DKK

2024-06-17 14:32:15

Danske Bank A/S

Sell

81

205,50

DKK

2024-06-17 15:02:31

Danske Bank A/S

Sell

270

205,50

DKK

2024-06-17 15:06:00

Danske Bank A/S

Sell

226

205,80

DKK

2024-06-17 15:19:24

Danske Bank A/S

Sell

81

205,90

DKK

2024-06-17 15:23:45

Danske Bank A/S

Sell

52

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

12

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

26

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

26

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

14

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

270

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

64

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

84

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

84

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

84

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:22

Danske Bank A/S

Sell

85

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:22

Danske Bank A/S

Sell

184

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:22

Danske Bank A/S

Sell

176

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:22

Danske Bank A/S

Sell

258

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

258

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

258

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

100

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

167

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

111

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

1

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

55

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

167

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

167

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

167

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

55

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

100

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

67

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

100

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

99

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

68

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

99

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

167

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

133

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

277

206,00

DKK

2024-06-17 16:08:15

Danske Bank A/S

Sell

277

206,10

DKK

2024-06-17 16:10:25

Danske Bank A/S

Sell

194

206,30

DKK

2024-06-17 16:24:45

Danske Bank A/S

Sell

13

206,30

DKK

2024-06-17 16:24:53

Danske Bank A/S

Sell

90

206,30

DKK

2024-06-17 16:27:14

Danske Bank A/S

Sell

277

206,20

DKK

2024-06-17 16:29:00

Danske Bank A/S

Sell

218

206,40

DKK

2024-06-17 16:37:31

10624

EUCC

Danske Bank A/S

Sell

1.019

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

1019

GSEI

Danske Bank A/S

Sell

10

206,00

DKK

2024-06-17 10:16:05

Danske Bank A/S

Sell

108

206,00

DKK

2024-06-17 10:16:05

Danske Bank A/S

Sell

84

205,90

DKK

2024-06-17 10:16:05

Danske Bank A/S

Sell

108

205,90

DKK

2024-06-17 10:16:05

Danske Bank A/S

Sell

235

206,20

DKK

2024-06-17 14:06:48

Danske Bank A/S

Sell

16

206,00

DKK

2024-06-17 14:10:35

Danske Bank A/S

Sell

6

206,10

DKK

2024-06-17 14:10:35

Danske Bank A/S

Sell

61

206,00

DKK

2024-06-17 14:10:35

Danske Bank A/S

Sell

17

205,95

DKK

2024-06-17 14:14:43

Danske Bank A/S

Sell

338

205,80

DKK

2024-06-17 14:30:45

Danske Bank A/S

Sell

24

205,80

DKK

2024-06-17 14:32:15

Danske Bank A/S

Sell

78

205,80

DKK

2024-06-17 15:13:09

Danske Bank A/S

Sell

106

205,85

DKK

2024-06-17 15:19:24

Danske Bank A/S

Sell

15

205,85

DKK

2024-06-17 15:19:24

Danske Bank A/S

Sell

8

205,85

DKK

2024-06-17 15:19:24

Danske Bank A/S

Sell

18

205,80

DKK

2024-06-17 15:19:58

Danske Bank A/S

Sell

17

205,80

DKK

2024-06-17 15:20:46

Danske Bank A/S

Sell

16

205,80

DKK

2024-06-17 15:20:58

Danske Bank A/S

Sell

16

205,80

DKK

2024-06-17 15:21:25

Danske Bank A/S

Sell

18

205,80

DKK

2024-06-17 15:21:58

Danske Bank A/S

Sell

3

205,80

DKK

2024-06-17 15:22:28

Danske Bank A/S

Sell

3

205,80

DKK

2024-06-17 15:22:28

Danske Bank A/S

Sell

3

205,80

DKK

2024-06-17 15:22:28

Danske Bank A/S

Sell

3

205,80

DKK

2024-06-17 15:22:28

Danske Bank A/S

Sell

3

205,80

DKK

2024-06-17 15:22:28

Danske Bank A/S

Sell

3

205,80

DKK

2024-06-17 15:22:28

Danske Bank A/S

Sell

3

205,85

DKK

2024-06-17 15:23:08

Danske Bank A/S

Sell

472

205,85

DKK

2024-06-17 15:23:20

Danske Bank A/S

Sell

202

206,10

DKK

2024-06-17 15:25:30

Danske Bank A/S

Sell

594

206,20

DKK

2024-06-17 15:27:10

Danske Bank A/S

Sell

412

206,20

DKK

2024-06-17 15:28:50

Danske Bank A/S

Sell

567

206,10

DKK

2024-06-17 15:33:54

Danske Bank A/S

Sell

205

206,20

DKK

2024-06-17 15:34:25

Danske Bank A/S

Sell

94

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

285

206,30

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

266

206,30

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

209

206,50

DKK

2024-06-17 15:36:39

Danske Bank A/S

Sell

270

206,50

DKK

2024-06-17 15:38:05

Danske Bank A/S

Sell

286

206,60

DKK

2024-06-17 15:42:31

Danske Bank A/S

Sell

299

206,60

DKK

2024-06-17 15:43:31

Danske Bank A/S

Sell

266

206,60

DKK

2024-06-17 15:46:15

Danske Bank A/S

Sell

251

206,60

DKK

2024-06-17 15:47:02

Danske Bank A/S

Sell

255

206,40

DKK

2024-06-17 15:48:02

Danske Bank A/S

Sell

262

206,20

DKK

2024-06-17 15:50:20

Danske Bank A/S

Sell

101

206,20

DKK

2024-06-17 15:50:24

Danske Bank A/S

Sell

406

206,40

DKK

2024-06-17 15:52:28

Danske Bank A/S

Sell

161

206,40

DKK

2024-06-17 15:54:58

Danske Bank A/S

Sell

358

206,70

DKK

2024-06-17 15:55:28

Danske Bank A/S

Sell

264

206,70

DKK

2024-06-17 15:55:58

Danske Bank A/S

Sell

106

206,60

DKK

2024-06-17 15:58:12

Danske Bank A/S

Sell

276

206,60

DKK

2024-06-17 15:58:28

Danske Bank A/S

Sell

155

206,60

DKK

2024-06-17 15:58:38

Danske Bank A/S

Sell

268

206,60

DKK

2024-06-17 15:59:44

Danske Bank A/S

Sell

330

206,50

DKK

2024-06-17 16:02:52

Danske Bank A/S

Sell

27

206,10

DKK

2024-06-17 16:21:21

Danske Bank A/S

Sell

297

206,20

DKK

2024-06-17 16:26:04

Danske Bank A/S

Sell

69

206,20

DKK

2024-06-17 16:27:14

Danske Bank A/S

Sell

331

206,00

DKK

2024-06-17 16:29:54

Danske Bank A/S

Sell

268

206,00

DKK

2024-06-17 16:32:30

Danske Bank A/S

Sell

63

206,00

DKK

2024-06-17 16:32:31

Danske Bank A/S

Sell

224

206,10

DKK

2024-06-17 16:33:03

Danske Bank A/S

Sell

166

206,20

DKK

2024-06-17 16:33:20

Danske Bank A/S

Sell

437

206,20

DKK

2024-06-17 16:34:04

Danske Bank A/S

Sell

224

206,30

DKK

2024-06-17 16:34:58

Danske Bank A/S

Sell

17

206,20

DKK

2024-06-17 16:39:18

Danske Bank A/S

Sell

224

206,20

DKK

2024-06-17 16:39:18

Danske Bank A/S

Sell

285

206,20

DKK

2024-06-17 16:39:39

Danske Bank A/S

Sell

276

206,20

DKK

2024-06-17 16:41:27

Danske Bank A/S

Sell

196

206,25

DKK

2024-06-17 16:43:27

Danske Bank A/S

Sell

8

206,25

DKK

2024-06-17 16:43:37

Danske Bank A/S

Sell

8

206,25

DKK

2024-06-17 16:43:47

Danske Bank A/S

Sell

9

206,25

DKK

2024-06-17 16:43:57

Danske Bank A/S

Sell

8

206,25

DKK

2024-06-17 16:44:07

Danske Bank A/S

Sell

8

206,25

DKK

2024-06-17 16:44:17

Danske Bank A/S

Sell

17

206,25

DKK

2024-06-17 16:44:25

Danske Bank A/S

Sell

7

206,25

DKK

2024-06-17 16:44:25

Danske Bank A/S

Sell

298

206,25

DKK

2024-06-17 16:44:25

Danske Bank A/S

Sell

230

206,25

DKK

2024-06-17 16:44:51

Danske Bank A/S

Sell

192

206,30

DKK

2024-06-17 16:44:51

Danske Bank A/S

Sell

60

206,20

DKK

2024-06-17 16:46:48

Danske Bank A/S

Sell

295

206,20

DKK

2024-06-17 16:46:49

Danske Bank A/S

Sell

321

206,20

DKK

2024-06-17 16:46:53

Danske Bank A/S

Sell

195

206,20

DKK

2024-06-17 16:48:03

Danske Bank A/S

Sell

196

206,30

DKK

2024-06-17 16:48:26

Danske Bank A/S

Sell

17

206,30

DKK

2024-06-17 16:48:52

Danske Bank A/S

Sell

17

206,20

DKK

2024-06-17 16:49:43

Danske Bank A/S

Sell

344

206,20

DKK

2024-06-17 16:49:43

14274

HREU

Danske Bank A/S

Sell

462

206,20

DKK

2024-06-17 16:41:27

462

TQEX

Danske Bank A/S

Sell

69

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

69

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

69

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

69

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

69

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

69

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

47

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

100

206,00

DKK

2024-06-17 13:51:08

Danske Bank A/S

Sell

100

206,00

DKK

2024-06-17 13:51:08

Danske Bank A/S

Sell

100

206,00

DKK

2024-06-17 13:51:08

Danske Bank A/S

Sell

81

206,00

DKK

2024-06-17 13:51:08

Danske Bank A/S

Sell

100

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

100

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

100

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

80

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

101

206,20

DKK

2024-06-17 14:07:22

Danske Bank A/S

Sell

10

205,80

DKK

2024-06-17 14:32:15

Danske Bank A/S

Sell

27

205,50

DKK

2024-06-17 14:56:08

Danske Bank A/S

Sell

27

205,50

DKK

2024-06-17 15:06:00

Danske Bank A/S

Sell

27

205,60

DKK

2024-06-17 15:12:06

Danske Bank A/S

Sell

250

205,90

DKK

2024-06-17 15:23:45

Danske Bank A/S

Sell

25

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

25

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

25

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

102

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

102

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

102

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

74

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

66

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

66

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

546

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

38

206,00

DKK

2024-06-17 16:08:15

Danske Bank A/S

Sell

27

206,00

DKK

2024-06-17 16:17:20

Danske Bank A/S

Sell

8

206,00

DKK

2024-06-17 16:22:36

Danske Bank A/S

Sell

9

206,00

DKK

2024-06-17 16:22:41

Danske Bank A/S

Sell

10

206,00

DKK

2024-06-17 16:22:41

Danske Bank A/S

Sell

33

206,20

DKK

2024-06-17 16:29:00

2922

XCSE

Danske Bank A/S

Sell

240

205,90

DKK

2024-06-17 10:16:05

Danske Bank A/S

Sell

244

205,90

DKK

2024-06-17 10:16:05

Danske Bank A/S

Sell

217

205,90

DKK

2024-06-17 10:16:05

Danske Bank A/S

Sell

167

205,90

DKK

2024-06-17 10:16:05

Danske Bank A/S

Sell

250

205,90

DKK

2024-06-17 10:16:05

Danske Bank A/S

Sell

16

206,00

DKK

2024-06-17 10:17:19

Danske Bank A/S

Sell

206

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

206

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

955

205,50

DKK

2024-06-17 13:38:24

Danske Bank A/S

Sell

282

206,00

DKK

2024-06-17 13:51:08

Danske Bank A/S

Sell

298

206,00

DKK

2024-06-17 13:51:08

Danske Bank A/S

Sell

575

206,00

DKK

2024-06-17 13:51:08

Danske Bank A/S

Sell

298

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

298

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

464

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

112

206,20

DKK

2024-06-17 13:51:49

Danske Bank A/S

Sell

243

206,20

DKK

2024-06-17 14:07:22

Danske Bank A/S

Sell

58

206,20

DKK

2024-06-17 14:07:22

Danske Bank A/S

Sell

213

206,00

DKK

2024-06-17 14:10:35

Danske Bank A/S

Sell

240

206,00

DKK

2024-06-17 14:10:35

Danske Bank A/S

Sell

217

206,00

DKK

2024-06-17 14:10:35

Danske Bank A/S

Sell

74

206,00

DKK

2024-06-17 14:13:36

Danske Bank A/S

Sell

50

206,00

DKK

2024-06-17 14:14:18

Danske Bank A/S

Sell

321

205,90

DKK

2024-06-17 14:14:43

Danske Bank A/S

Sell

24

206,00

DKK

2024-06-17 14:15:44

Danske Bank A/S

Sell

40

206,00

DKK

2024-06-17 14:15:44

Danske Bank A/S

Sell

331

206,00

DKK

2024-06-17 14:15:44

Danske Bank A/S

Sell

296

205,80

DKK

2024-06-17 14:20:01

Danske Bank A/S

Sell

9

205,80

DKK

2024-06-17 14:20:01

Danske Bank A/S

Sell

224

205,90

DKK

2024-06-17 14:22:40

Danske Bank A/S

Sell

161

205,60

DKK

2024-06-17 14:34:01

Danske Bank A/S

Sell

170

205,60

DKK

2024-06-17 14:34:01

Danske Bank A/S

Sell

331

205,60

DKK

2024-06-17 14:34:34

Danske Bank A/S

Sell

331

205,80

DKK

2024-06-17 14:37:47

Danske Bank A/S

Sell

325

205,50

DKK

2024-06-17 14:40:51

Danske Bank A/S

Sell

304

205,50

DKK

2024-06-17 14:56:08

Danske Bank A/S

Sell

250

205,50

DKK

2024-06-17 15:02:31

Danske Bank A/S

Sell

125

205,60

DKK

2024-06-17 15:07:24

Danske Bank A/S

Sell

206

205,60

DKK

2024-06-17 15:09:42

Danske Bank A/S

Sell

73

205,60

DKK

2024-06-17 15:12:06

Danske Bank A/S

Sell

204

205,60

DKK

2024-06-17 15:12:06

Danske Bank A/S

Sell

325

205,70

DKK

2024-06-17 15:13:08

Danske Bank A/S

Sell

331

205,70

DKK

2024-06-17 15:18:14

Danske Bank A/S

Sell

331

205,80

DKK

2024-06-17 15:21:43

Danske Bank A/S

Sell

74

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

336

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

979

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

16

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:21

Danske Bank A/S

Sell

100

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:22

Danske Bank A/S

Sell

100

206,00

DKK

2024-06-17 15:25:22

Danske Bank A/S

Sell

301

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

301

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

500

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

301

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

246

206,20

DKK

2024-06-17 15:35:13

Danske Bank A/S

Sell

195

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

54

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

1.759

206,50

DKK

2024-06-17 15:42:18

Danske Bank A/S

Sell

511

206,50

DKK

2024-06-17 16:02:52

Danske Bank A/S

Sell

246

206,50

DKK

2024-06-17 16:02:52

Danske Bank A/S

Sell

154

206,50

DKK

2024-06-17 16:02:52

Danske Bank A/S

Sell

41

206,50

DKK

2024-06-17 16:02:52

Danske Bank A/S

Sell

183

206,10

DKK

2024-06-17 16:11:09

Danske Bank A/S

Sell

148

206,10

DKK

2024-06-17 16:11:14

Danske Bank A/S

Sell

278

206,10

DKK

2024-06-17 16:14:31

Danske Bank A/S

Sell

26

206,10

DKK

2024-06-17 16:14:31

Danske Bank A/S

Sell

304

206,00

DKK

2024-06-17 16:17:20

Danske Bank A/S

Sell

331

206,00

DKK

2024-06-17 16:20:04

Danske Bank A/S

Sell

304

206,00

DKK

2024-06-17 16:22:35

Danske Bank A/S

Sell

331

206,10

DKK

2024-06-17 16:22:49

Danske Bank A/S

Sell

331

206,20

DKK

2024-06-17 16:23:00

Danske Bank A/S

Sell

331

205,90

DKK

2024-06-17 16:30:33

Danske Bank A/S

Sell

304

206,30

DKK

2024-06-17 16:38:01

19720

Grand Total

50782

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Danske Bank A/S published this content on 18 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 June 2024 08:52:04 UTC.