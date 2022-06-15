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    DADI   JO4101211012

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.

(DADI)
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03:23aDAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT : Board Of Directors-(DADI)-2022-06-15
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Dar Al Dawa Development and Investment : Board Of Directors-(DADI)-2022-06-15

06/15/2022 | 03:23am EDT
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DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: DAR AL DAWA DEVELOPMENT &

ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺩ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

INVESTMENT

AM 09:33:42 2022-06-15 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 15-06-2022 09:33:42 AM

Subject: Resignation of representative of Board member

ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻞﺜﻤﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Kindly be informed that FAROUK ABDELHALEEM TAHER

ﺮﻫﺎﻃ ﻢﻴﻠﺤﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻕﻭﺭﺎﻓ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭ

ALHDIDI A representative of SOCIAL SECURITY

ﺪﻗ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻥﺎﻤﻀﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﺜﻤﻣ ﻱﺪﻳﺪﺤﻟﺍ

CORPORATION has resigned from the Board of Director

ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺩ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ ﻡﺪﻗ

of DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT as of

.2022-06-19 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ

the date 19-06-2022

Date of submitting resignation: 13-06-2022

2022-06-13 :ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Naim Abu Yahya

Naim Abu Yahya :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Dar Al Dawa Development & Investment Co. PSC published this content on 15 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 June 2022 07:22:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Sales 2021 51,8 M 73,1 M 73,1 M
Net income 2021 1,05 M 1,48 M 1,48 M
Net Debt 2021 28,6 M 40,3 M 40,3 M
P/E ratio 2021 36,9x
Yield 2021 -
Capitalization 34,0 M 47,9 M 47,9 M
EV / Sales 2020 1,29x
EV / Sales 2021 1,33x
Nbr of Employees 930
Free-Float 38,9%
Chart DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.
Duration : Period :
Dar Al Dawa Development and Investment Co. Ltd. Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Income Statement Evolution
Managers and Directors
Khaled Harb Chief Executive Officer
Shadi Shaher Hamdi Saqaf Al-Hait Chief Financial Officer
Akram Abdullatif Hassan Jarrab Chairman
Ismail Mahmoud Ismail Khalifeh Director-Research & Development
Ziad Yousef Director-Information Technology
Sector and Competitors
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PFIZER, INC.-18.87%268 818
ELI LILLY AND COMPANY5.27%262 198
ROCHE HOLDING AG-18.43%253 320
ABBVIE INC.2.97%246 370