Dar Al Dawa Development and Investment : Board Of Directors-(DADI)-2022-06-15

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: DAR AL DAWA DEVELOPMENT &
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ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺩ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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INVESTMENT
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AM 09:33:42 2022-06-15 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Date: 15-06-2022 09:33:42 AM
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Subject: Resignation of representative of Board member
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ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻞﺜﻤﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Kindly be informed that FAROUK ABDELHALEEM TAHER
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ﺮﻫﺎﻃ ﻢﻴﻠﺤﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻕﻭﺭﺎﻓ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭ
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ALHDIDI A representative of SOCIAL SECURITY
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ﺪﻗ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻥﺎﻤﻀﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﺜﻤﻣ ﻱﺪﻳﺪﺤﻟﺍ
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CORPORATION has resigned from the Board of Director
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ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺩ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ ﻡﺪﻗ
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of DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT as of
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.2022-06-19 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ
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the date 19-06-2022
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Date of submitting resignation: 13-06-2022
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2022-06-13 :ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Naim Abu Yahya
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Naim Abu Yahya :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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