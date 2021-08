CSE Bulletin: New Listing - Irwin Naturals Inc. (IWIN.U)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 16 août/August 2021) - The subordinate voting shares of Irwin Naturals Inc., previously listed as Datinvest International Ltd. (DAI.H) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Irwin Naturals Inc. is a nutraceutical company that distributes dietary supplements to more than 100,000 retailers, including mass-market retailers.

In addition to the 1,200,001 Subordinate Voting Shares that are listed and trading, there are (i) 18,240 subordinate voting shares reserved for issuance pursuant to the conversion rights attached to the Multiple Voting Shares of Irwin Naturals Inc.; and (ii) 320,000,000 subordinate voting shares reserved for issuance pursuant to the exchange rights attached to the Class B Non-Voting Shares of Irwin Naturals, an indirect, wholly-owned subsidiary of Irwin Naturals Inc. The total number of equity shares assuming all are converted oe exchanged, as applicable, into the listed class would be 321,218,241.

_________________________________

Les actions subalternes à droit de vote d'Irwin Naturals Inc., précédemment inscrite sous le nom de Datinvest International Ltd. (DAI.H) ont été approuvées pour l'inscription à la CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Irwin Naturals Inc. est une société nutraceutique qui distribue des compléments alimentaires à plus de 100 000 détaillants, y compris des détaillants de masse.

En plus des 1 200 001 actions à droit de vote subalterne inscrites et négociées, il y a (i) 18 240 actions à droit de vote subalterne réservées pour émission conformément aux droits de conversion rattachés aux actions à droit de vote multiple d'Irwin Naturals Inc.; et (ii) 320 000 000 d'actions à droit de vote subalterne réservées pour émission en vertu des droits d'échange rattachés aux actions de catégorie B sans droit de vote d'Irwin Naturals, une filiale en propriété exclusive indirecte d'Irwin Naturals Inc. Le nombre total d'actions de participation en supposant que toutes sont Les oe convertis échangés, le cas échéant, dans la classe cotée seraient de 321 218 241.

Issuer/Émetteur: Irwin Naturals Inc. Security Type/Titre: Subordinate Voting Shares/ Actions à droit de vote subalterne Symbol(s)/Symbole(s): IRWIN Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 1 200 001 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 0 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 46414Q 10 5 ISIN: CA 46414Q 10 5 4 Boardlot/Quotité: 100 Consolidation: 1 New for 8.316 Old/1 Nouveau pour 8.316 Ancien Trading Currency/Monnaie de négociation: US$/$USD Trading Date/Date de negociation: Le 17 août/August 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for IWIN. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com.