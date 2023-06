Dbt : DBT Engages The Zephirin Group, Inc. to Provide Capital Markets Service

PRESS RELEASE

6 June 2023

DBT Engages The Zephirin Group, Inc. to Provide Capital Markets Service

Brebières, June the 06th, 2023 – 6pm CET

DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), electric vehicle charging infrastructure expert, is pleased to confirm the arrangements under which the company has engaged The Zephirin Group, Inc. to provide Capital Markets Services. This engagement is a for the purpose of collaborating to provide an independent insight into DBT.

Alexandre Borgoltz, General Manager, said upon signing the agreement: "Through our engagement with a reputable and well-respected capital markets service firm such as the Zephirin Group, Inc., we are taking yet another step towards our strategic plan of 50m€ by 2025 by offering greater communication and transparency for investors. We were interested by the worldwide reach and expertise Zephirin Group offers and look forward to offering more information and insight to our shareholders, stakeholders, and the global investment community.”

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

Service Communication

communication@dbt.fr

Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab

Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr

Regulated information:

Inside Information:

- other releases Full and original press release in PDF: https://www.actusnews.com/news/80306-230606-dbt-x-zephirin-en-vdef.pdf

